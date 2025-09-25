Agen AI Terbaik untuk Layanan Pelanggan pada Tahun 2025

Layanan pelanggan secara diam-diam sedang diubah oleh AI.

Jauh dari hype futuristik, agen AI kini mengambil alih tugas-tugas yang tidak glamor namun kritis: mengarahkan tiket, menangani permintaan berulang, menampilkan informasi yang tepat pada waktu yang tepat, dan menjaga operasional berjalan lancar dengan intervensi manusia yang minimal.

Sebuah studi McKinsey menunjukkan bahwa, dengan agen dalam campuran:

Hingga 80% insiden umum dapat diselesaikan secara otomatis, dengan pengurangan waktu penyelesaian sebesar 60 hingga 90%.

Dan agen AI terbaik? Mereka tidak mengganggu. Mereka bekerja secara diam-diam dan membiarkan tim Anda fokus pada area yang sebenarnya membutuhkan perhatian mereka.

Dalam posting blog ini, kami akan membahas agen AI terbaik untuk layanan pelanggan yang layak digunakan. Mari kita mulai! 🤖

Agen AI Terbaik untuk Layanan Pelanggan

Berikut ini perbandingan singkat tentang agen AI terbaik untuk tim layanan pelanggan.

Alat Fitur terbaik Terbaik untuk Harga ClickUp Agen autopilot kustom, balasan terintegrasi chat, alur kerja tugas bertenaga AI, templat ruang kerja dukungan Semua ukuran tim Rencana gratis tersedia; penyesuaian tersedia untuk perusahaan Intercom Fin Respons didukung oleh GPT-4, pemicu alur kerja, pembelajaran berbasis umpan balik, transkrip dengan poin-poin penting Perusahaan skala kecil hingga menengah Mulai dari $39/bulan per pengguna; uji coba gratis 14 hari; $0,99 per resolusi Fin Ada Support AI multibahasa, tingkat dukungan berjenjang, inisiatif proaktif, pembuat drag-and-drop Perusahaan Harga kustom (bervariasi tergantung skala implementasi) Kustomer Deteksi emosi, konteks berbasis CRM, dukungan suara dan obrolan, penjadwalan cerdas Tim dari segmen menengah hingga korporasi Mulai dari $89/bulan per pengguna; add-on AI mulai dari $0,60 per percakapan Zendesk AI Triage prediktif, bantuan agen yang ditingkatkan AI, deteksi bahasa otomatis, logika berfokus pada SLA Tim menengah hingga besar Mulai dari $55/bulan per agen (dibayar secara tahunan); Add-on AI: $50/bulan per agen Drift AI Dukungan yang berfokus pada penjualan, penilaian prospek, pemesanan kalender, metrik konversi Bisnis SaaS dan langganan di segmen pasar menengah Harga khusus Tidio Lyro Pengaturan cepat, perpindahan saluran, penghubungan katalog produk, otomatisasi di luar jam kerja Perorangan dan usaha kecil Add-on agen AI Lyro mulai dari $39 per bulan Freshdesk Freddy AI Triage berdasarkan sentimen, unggah dokumen bantuan, metrik AI vs. manusia, dukungan multi-saluran Tim kecil hingga menengah Mulai dari $18/bulan per agen; AI Copilot mulai dari $94/bulan per agen

Apa Itu Agen AI untuk Layanan Pelanggan?

Agen AI untuk layanan pelanggan adalah asisten digital canggih yang mengubah cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan. Alat-alat canggih ini memanfaatkan pemrosesan bahasa alami (NLP) dan pembelajaran mesin (ML) untuk menangani pertanyaan pelanggan yang kompleks.

Mereka dirancang untuk memahami konteks, belajar dari interaksi, dan terus berkembang seiring waktu.

Alat agen AI dapat beroperasi di berbagai saluran, seperti obrolan, email, dan pusat bantuan, memberikan respons lebih cepat kepada pelanggan sambil menjaga segala sesuatunya tetap terorganisir di pihak Anda.

🧠 Fakta Menarik: Pada akhir tahun 1960-an, Shakey the Robot muncul sebagai robot mobil serbaguna pertama yang mampu berlogika tentang tindakan-tindakannya. Dikembangkan oleh SRI International, Shakey menjadi tonggak awal bagi agen AI di masa depan.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Agen AI untuk Layanan Pelanggan?

Perwakilan dukungan pelanggan menginginkan alat yang mengatasi frustrasi nyata tanpa menimbulkan masalah baru. Karena satu hal yang mereka tidak miliki adalah waktu untuk menjelaskan konteks yang sama atau berulang-ulang.

Inilah yang paling penting dalam agen layanan pelanggan AI:

Pengaturan intuitif: Dapat dioperasikan dalam hitungan jam dengan pelatihan minimal, memungkinkan perwakilan fokus pada membantu pelanggan

Balasan yang memahami konteks: Mendeteksi nada pelanggan, bahasa gaul, atau urgensi, dan merancang respons yang terasa hangat dan manusiawi

Konsistensi lintas platform: Memberikan jawaban yang seragam di WhatsApp, email, X, atau SMS, memastikan pengalaman pelanggan yang terpadu

Peralihan agen yang lancar: Memindahkan obrolan ke agen manusia dengan konteks lengkap, sehingga pelanggan tidak perlu memulai ulang ceritanya

Tone yang sesuai dengan merek: Menyesuaikan balasan untuk mencerminkan posisi perusahaan Anda, dari yang unik hingga profesional, untuk keaslian

Wawasan kinerja instan: Menampilkan statistik real-time kepada agen dukungan, seperti tingkat penyelesaian, yang meningkatkan kepercayaan diri dan efisiensi

Kinerja puncak yang andal: Mengelola lonjakan seperti penjualan liburan tanpa penundaan dan waktu tunggu yang lama, menjaga kepuasan pelanggan

Agen AI Terbaik untuk Layanan Pelanggan

Alat layanan pelanggan AI ini dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan jawaban instan atas pertanyaan mereka. Mari kita jelajahi setiap alat secara detail. 👇

1. ClickUp (Terbaik untuk pelacakan tugas dukungan dan otomatisasi alur kerja)

Optimalkan Layanan Pelanggan dengan Agen AI Autopilot ClickUp Atur Agen Jawaban Otomatis ClickUp untuk mengambil data tugas dan menjawab pertanyaan

ClickUp mengintegrasikan semua aspek layanan pelanggan ke dalam satu sistem.

Ini adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Agen Autopilot oleh ClickUp

Gunakan Agen AI ClickUp untuk mengotomatisasi tugas, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan

Gunakan Agen Autopilot ClickUp untuk mengirimkan pembaruan tanpa harus mengejar pemimpin tim

Mulailah dengan ClickUp Autopilot Agents. Alur kerja berbasis AI ini bertindak berdasarkan pemicu yang Anda tentukan.

Misalkan seseorang mengirim pesan menanyakan siapa yang menangani pengembalian dana untuk akun tertentu. Agen Auto-Answers akan memindai ruang kerja Anda, menemukan tugas tersebut, dan menjawab dengan nama penanggung jawab serta tautan ke thread yang aktif.

Agen Autopilot Kustom oleh ClickUp

Bangun Agen Autopilot Kustom ClickUp untuk memicu tindakan berdasarkan kata kunci atau saluran tertentu

Jika alur kerja Anda membutuhkan sesuatu yang lebih spesifik, Anda dapat menggunakan pembuat tanpa kode untuk membuat ClickUp Custom Autopilot Agent.

ClickUp Brain, asisten AI terintegrasi, juga memberikan dukungan saat membangun. Gunakan untuk menyusun prompt, menyempurnakan tindakan, atau menyarankan alat berdasarkan alur kerja Anda.

Misalkan Anda memiliki saluran dukungan untuk akun VIP. Anda dapat membuat agen AI yang memantau saluran tersebut, hanya memicu tindakan saat pesan mengandung kata 'kebocoran data' atau 'masalah akses', lalu membuat tugas di daftar 'Enterprise Escalations', melampirkan pesan asli, dan menugaskan tugas tersebut kepada tim keamanan Anda.

Pengelolaan tugas di ClickUp

Setelah agen Anda siap, alur kerja sisanya masih memerlukan struktur. Perangkat Lunak Manajemen Proyek ClickUp untuk Layanan Pelanggan menawarkan pengaturan ruang kerja khusus untuk menyortir tiket, menugaskan pemilik, melacak kemajuan, dan mengidentifikasi wawasan.

Mulailah dengan ClickUp Tasks untuk mengubah setiap masalah pelanggan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Kemudian, tingkatkan tugas-tugas ini dengan ClickUp Custom Fields untuk mengkategorikan dan memprioritaskan dengan efektif. Bidang seperti ‘Jenis Masalah’, ‘Segmen Pelanggan’, ‘Saluran’, dan ‘Urgensi’ memungkinkan tim Anda untuk menyaring dan menangani tiket dengan efisien.

Implementasikan Otomatisasi ClickUp untuk menjaga momentum dalam proses dukungan Anda. Otomatisasi ini dapat melakukan triase, memprioritaskan, dan mengalokasikan tiket dengan cepat. Jika suatu tugas tetap dalam status 'Terblokir' selama lebih dari dua hari, otomatisasi dapat memberitahu pemimpin tim, menaikkan tingkat masalah, dan memposting pembaruan di saluran komunikasi yang relevan.

Untuk mempercepat proses pengaturan, Template Manajemen Layanan Pelanggan ClickUp menyediakan ruang kerja yang siap digunakan.

Dapatkan Template Gratis Luncurkan ruang kerja dukungan lengkap menggunakan Template Manajemen Layanan Pelanggan ClickUp

Template layanan pelanggan ini mencakup bidang kustom yang sudah dibangun sebelumnya, seperti ‘Jenis Masalah’, ‘Status Penyelesaian’, ‘Alamat Email Kontak Pemohon’, dan ‘Peringkat Kepuasan Pelanggan’. Selain itu, template ini dilengkapi dengan tampilan formulir yang sudah dibangun sebelumnya untuk mempermudah proses penerimaan tiket, memastikan tim Anda dapat mengelola permintaan pelanggan dengan efisien.

Dan bagi tim yang ingin menyelami lebih dalam masalah yang berulang, Template Pernyataan Masalah Pelanggan ClickUp sangat berharga.

Fitur terbaik ClickUp

Pantau hal yang penting: Buat Buat dasbor ClickUp kustom untuk memantau tiket, SLA, dan kapasitas tim

Tulis tanpa harus mulai dari awal: Gunakan ClickUp Brain untuk menyusun balasan dan dokumen dukungan

dengan mengetik, bukan mengklik: Ketik apa yang Anda butuhkan dan biarkan ClickUp Brain mengaturnya Otomatiskan tugasdengan mengetik, bukan mengklik: Ketik apa yang Anda butuhkan dan biarkan ClickUp Brain mengaturnya

Simpan semua jawaban di satu tempat: Buat basis pengetahuan dukungan menggunakan Buat basis pengetahuan dukungan menggunakan ClickUp Docs dengan format teks kaya

Ubah permintaan menjadi tugas: Gunakan Gunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan masalah dan mengisi otomatis detail tugas

Pastikan tugas sampingan tidak terlewat: Komentar yang Ditetapkan di ClickUp memastikan tindak lanjut tidak terlewatkan

Berkomunikasi tanpa perlu berganti alat: Gunakan Gunakan ClickUp Chat untuk mendiskusikan masalah, berbagi file, dan tetap terkoordinasi secara real-time

Batasan ClickUp

Fleksibilitasnya sangat kuat, tetapi pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk menavigasi pengaturan kustom dan pengaturan ruang kerja

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.230+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.460+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Komentar Reddit ini benar-benar menggambarkan semuanya:

ClickUp Brain benar-benar menghemat banyak waktu bolak-balik. Saya tahu ada alat AI dengan tier gratis yang cukup efisien, tapi berpindah-pindah tab terus-menerus sangat melelahkan. Dan jujur saja, saat saya sedang fokus bekerja, ini adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan. Saya terutama menggunakan AI untuk menulis konten karena saya bekerja di industri konten. AI ini juga mengedit apa yang saya tulis (luar biasa!).

📮 ClickUp Insight: Hanya 10% responden survei kami yang secara rutin menggunakan alat otomatisasi dan secara aktif mencari peluang baru untuk mengotomatisasi. Ini menyoroti potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas—kebanyakan tim masih mengandalkan pekerjaan manual yang sebenarnya dapat diotomatisasi atau dihilangkan. Agen AI ClickUp memudahkan Anda untuk membangun alur kerja otomatis, bahkan jika Anda belum pernah menggunakan otomatisasi sebelumnya. Dengan templat plug-and-play dan perintah berbasis bahasa alami, otomatisasi tugas menjadi mudah diakses oleh semua anggota tim! 💫 Hasil Nyata: QubicaAMF mengurangi waktu pelaporan sebesar 40% dengan menggunakan dashboard dinamis dan grafik otomatis ClickUp—mengubah jam kerja manual menjadi wawasan real-time.

2. Intercom Fin (Terbaik untuk penyelesaian pertanyaan berbasis pengetahuan)

melalui Intercom Fin

Intercom Fin menggunakan model bahasa canggih seperti GPT-4 untuk memahami pertanyaan pelanggan melampaui pencocokan kata kunci sederhana. Ia terhubung dengan dokumentasi yang sudah ada, sehingga implementasinya relatif cepat.

Anda akan melihat bagaimana ia menyesuaikan nada bicaranya berdasarkan konteks percakapan: profesional saat membahas masalah teknis, dan empati saat menangani keluhan. Banyak tim menyukai cara ia mengidentifikasi pola penyelesaian untuk mengidentifikasi celah dalam materi dukungan.

Jika Anda sudah menggunakan alat Intercom lainnya, Fin dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam alur kerja Anda yang sudah ada.

Fitur terbaik Intercom Fin

Atur alur kerja kustom yang memicu tindakan spesifik saat pelanggan menyebutkan produk atau masalah tertentu

Periksa kinerja AI melalui analitik yang menunjukkan resolusi yang berhasil dibandingkan dengan eskalasi

Masukkan umpan balik pelanggan ke dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan interaksi di masa depan

Lihat transkrip percakapan dengan poin-poin penting yang ditandai untuk memahami kekhawatiran pelanggan dengan cepat

Batasan Intercom Fin

Hanya berfungsi dalam ekosistem Intercom, yang membatasi opsi jika Anda menggunakan platform lain

Mengalami kesulitan dengan pertanyaan teknis yang kompleks atau spesifik industri?

Membutuhkan pembaruan konten secara berkala untuk tetap akurat seiring dengan perubahan penawaran Anda

Harga Intercom Fin

uji coba gratis selama 14 hari

Esensial: $39/bulan per pengguna

Lanjutan: $99/bulan per pengguna

Expert: $139/bulan per pengguna

Fin AI Agent: $0,99 per resolusi (harga berlaku untuk semua paket dan integrasi)

Ulasan dan peringkat Intercom Fin

G2: 4.5/5 (3.380+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (1.115+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Intercom Fin?

Ulasan ini menarik perhatian kami:

Secara umum, ini adalah solusi AI yang sangat mudah digunakan dan tidak memerlukan banyak pengaturan atau konfigurasi. Namun, setelah melewati tahap pengaturan awal, fiturnya mulai terasa terbatas dengan cepat.

📖 Baca Juga: Template Peta Perjalanan Pelanggan Gratis

3. Ada Support (Terbaik untuk dukungan multibahasa perusahaan)

melalui Ada Support

Ada Support menangani percakapan dalam berbagai bahasa tanpa perlu pengaturan terpisah untuk masing-masing bahasa. Ia secara otomatis mengkategorikan pertanyaan yang masuk dan mengirimkannya ke modul AI khusus untuk topik yang berbeda.

Banyak organisasi besar menggunakan sistem ini karena dapat diperluas ke pasar global tanpa memerlukan penambahan staf yang proporsional. Kepatuhan keamanannya membuatnya cocok untuk industri dengan aturan penanganan data yang ketat, seperti perbankan dan kesehatan.

Fitur terbaik Ada Support

Hubungkan sistem dengan basis data produk Anda sehingga respons mencakup informasi terkini tentang persediaan dan spesifikasi

Bagi percakapan pelanggan berdasarkan tingkatan nilai, menawarkan tingkat layanan yang berbeda secara otomatis

Kirim pesan proaktif yang dipicu oleh tonggak akun atau rentang waktu masalah yang umum

Buat laporan kustom tentang jenis penyelesaian untuk membantu mengidentifikasi masalah produk sebelum menyebabkan lonjakan tiket

Ada batasan dukungan

Pengaturan biasanya memakan waktu 4-6 minggu dan memerlukan staf teknis yang khusus

Struktur harga membuatnya tidak praktis bagi perusahaan dengan volume dukungan yang lebih rendah

Terkadang memberikan jawaban yang kurang akurat saat mengambil informasi dari beberapa topik pengetahuan kustom

Harga Ada Support

Harga khusus

Ada Peringkat dan ulasan dukungan

G2: 4.6/5 (150+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Ada Support?

Satu perspektif yang patut diperhatikan:

ADA mudah digunakan dan mudah dipahami cara kerja sistemnya. Cara mengatur jawaban otomatis juga mudah dilakukan karena opsi seperti kotak teks, video, dan gambar dapat diseret dan diletakkan ke alur obrolan, ditambah tindakan yang tersedia membuat alur obrolan berfungsi dengan baik.

🧠 Fakta Menarik: KPMG menemukan bahwa untuk setiap $1 yang diinvestasikan bisnis dalam AI, mereka mendapatkan pengembalian rata-rata $3,5. Sebanyak 5% perusahaan melaporkan mendapatkan pengembalian hingga $8.

4. Kustomer (Terbaik untuk prioritas dukungan berdasarkan sentimen)

melalui Kustomer

Kustomer beroperasi sebagai bagian dari platform CRM daripada sebagai chatbot mandiri. Ia menganalisis pesan pelanggan untuk mendeteksi emosi seperti frustrasi atau urgensi. Kesadaran emosional ini membantu memprioritaskan percakapan yang memerlukan perhatian segera, seringkali mencegah masalah menjadi lebih parah.

Anda mungkin akan menghargai cara ClickUp mempertimbangkan riwayat pelanggan untuk respons yang sadar konteks, bukan memperlakukan setiap pesan secara terpisah. Pendekatan ini mengurangi pengulangan untuk pelanggan yang kembali dan memudahkan dukungan yang dipersonalisasi.

Fitur terbaik Kustomer

Jadwalkan tindak lanjut secara otomatis berdasarkan jenis masalah tanpa perlu mengelola kalender secara manual

Terapkan strategi percakapan atau manajemen pelanggan yang berbeda berdasarkan sentimen atau suasana hati pelanggan yang terdeteksi

Tampilkan riwayat pembelian yang relevan saat pelanggan menyebutkan produk tertentu

Generate saran tanggapan yang mencakup detail akun seperti jenis langganan

Batasan Kustomer

Tingkat otomatisasi alur kerja AI mungkin dianggap lebih rendah dibandingkan dengan beberapa pesaing

Fitur suara belum sepenuhnya matang dibandingkan dengan fungsi berbasis teks

Membutuhkan adopsi platform CRM Kustomer secara lengkap daripada mengintegrasikannya dengan sistem yang sudah ada

Menawarkan lebih sedikit opsi bahasa dibandingkan dengan solusi multibahasa khusus

Harga Kustomer

Enterprise: $89/bulan per pengguna

Ultimate: $139/bulan per pengguna

Add-on AI

Agen AI untuk pelanggan: $0,60 per percakapan yang terlibat

Agen AI untuk perwakilan: $40/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian pelanggan

G2: 4. 4/5 (430+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (75+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Kustomer?

Seorang pengguna membagikan umpan balik ini:

Saya suka bahwa Kustomer begitu elegan dan dirancang dengan baik. Tidak kaku atau sulit digunakan. Sangat efisien. Laporan yang disediakan sangat baik, sangat mendetail tidak hanya untuk pelanggan tetapi juga untuk tim Anda. Juga sangat efektif dalam melacak kinerja dan produktivitas tim.

Saya suka bahwa Kustomer sangat elegan dan dirancang dengan baik. Tidak kaku atau sulit digunakan. Sangat efisien. Laporan yang disediakan sangat baik, sangat mendetail tidak hanya untuk pelanggan tetapi juga untuk tim Anda. Juga sangat efektif dalam melacak kinerja dan produktivitas tim.

5. Zendesk AI (Terbaik untuk penanganan percakapan berbasis data)

melalui Zendesk

Zendesk AI memanfaatkan pola dari miliaran interaksi dukungan untuk secara otomatis mengkategorikan pesan masuk dan menugaskan mereka ke antrean yang sesuai. Perangkat lunak helpdesk ini berfokus pada bahasa layanan pelanggan daripada percakapan umum, membantu mengenali istilah industri yang digunakan pelanggan Anda.

ClickUp menggabungkan otomatisasi yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dengan alat bantu agen untuk meningkatkan pengalaman dukungan dari kedua sisi. Pendekatan ini sering menghasilkan transisi yang lebih lancar saat masalah kompleks memerlukan keahlian manusia.

Fitur terbaik Zendesk AI

Analisis pola percakapan untuk menemukan titik-titik umum di mana pelanggan meninggalkan solusi otomatis

Rekomendasikan tindakan selanjutnya kepada agen berdasarkan tiket historis serupa dan penyelesaiannya

Deteksi bahasa secara otomatis dan ubah bahasa respons tanpa perlu pemilihan oleh pelanggan

Batasan AI Zendesk

Membutuhkan data yang cukup dari interaksi sebelumnya untuk beroperasi secara optimal

Semakin rumit untuk diintegrasikan dengan sistem non-Zendesk

Antarmuka sering berubah, menyebabkan hambatan belajar sesekali

Kinerja bervariasi antara bahasa yang berbeda menurut beberapa pengguna

Harga Zendesk AI

Uji coba gratis

Suite Team: $55/bulan per agen (dibayar secara tahunan)

Suite Growth: $89/bulan per agen (dibayar secara tahunan)

Suite Professional: $115 per bulan per agen (dibayar secara tahunan)

Suite Enterprise: Harga khusus

Add-on AI

AI Canggih: $50/bulan per agen (dibayar secara tahunan)

Peringkat dan ulasan AI Zendesk

G2: 4. 3/5 (6.200+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (4.040+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zendesk AI?

Salah satu ulasan G2 mengatakan hal ini:

Saya suka fitur AI-nya. Saya bisa menulis respons, dan ZD bisa membuatnya lebih ramah, lebih rinci, atau lebih formal. Itu hebat. Selain itu, tim Zendesk selalu sangat membantu dan luar biasa.

🔍 Tahukah Anda? Deloitte melaporkan bahwa 15% pusat kontak sudah menggunakan AI generatif untuk mempercepat autentikasi pelanggan, menyederhanakan solusi, dan menghasilkan ringkasan panggilan otomatis serta tindak lanjut.

6. Drift AI (Terbaik untuk interaksi pelanggan yang berorientasi pada penjualan)

melalui Salesloft

Drift by Salesloft mendekati percakapan dukungan dengan kesadaran penjualan, mengenali kapan interaksi layanan pelanggan mungkin mengungkapkan peluang penjualan.

Perangkat lunak keberhasilan pelanggan ini terintegrasi dengan alat pemasaran untuk menambahkan konteks, mencatat apakah seseorang yang sedang mengobrol sebelumnya telah melihat halaman harga atau meninggalkan keranjang belanja. Perspektif penjualan membuat Drift sangat berguna untuk bisnis SaaS dan berlangganan, di mana peluang upgrade sering muncul selama interaksi dukungan.

Selain itu, fitur analitiknya melacak metrik konversi bersamaan dengan pengukuran dukungan tradisional untuk efisiensi.

Fitur terbaik Drift AI

Identifikasi peluang upsell selama percakapan dukungan berdasarkan pola penggunaan

Jadwalkan pertemuan langsung ke kalender penjualan saat percakapan menunjukkan minat pembelian

Pantau sumber percakapan untuk melihat saluran pemasaran mana yang menghasilkan kebutuhan dukungan

Buat jalur percakapan yang berbeda untuk prospek versus pelanggan yang sudah ada

Batasan Drift AI

Fungsi dukungan tidak sekuat kemampuan penjualan

Analisis menekankan metrik konversi daripada indikator kinerja dukungan tradisional

Mengatur alur percakapan kustom membutuhkan lebih banyak pekerjaan manual dibandingkan dengan beberapa alternatif lainnya

Harga Drift AI

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Drift AI

G2: 4. 4/5 (1.250+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (195+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Drift AI?

Menurut salah satu pengulas:

Saya suka betapa alami percakapan Drift saat berbicara dengan calon pelanggan. Ini membantu saya mendapatkan lebih banyak leads masuk setiap bulan dan menyediakan solusi yang mudah dinavigasi bagi tim penjualan untuk menjadwalkan pertemuan dan menyaring leads masuk. Saya suka bagaimana Drift terintegrasi dengan mudah dengan Gmail, yang membuatnya terasa lebih terintegrasi dan bukan hanya platform lain yang harus saya kelola dalam stack teknologi saya. Saya memeriksa Drift setiap hari, dan ini telah menjadi sumber daya yang sangat berguna bagi saya di tahun penjualan yang menantang!

7. Tidio Lyro (Terbaik untuk bisnis kecil dengan sumber daya terbatas)

melalui Tidio

Tidio’s Lyro mengurangi kompleksitas teknis dengan fokus pada pengaturan cepat untuk bisnis kecil. Ia menangani sekitar 70% pertanyaan pelanggan umum tanpa memerlukan data pelatihan yang ekstensif.

Percakapan berjalan lancar antar kanal seperti obrolan langsung, WhatsApp, Instagram, dan Messenger tanpa kehilangan konteks. Konektivitas ini membantu tim kecil mengelola beberapa platform komunikasi AI secara bersamaan.

Lebih baik lagi? Sistem ini menggabungkan Claude (Anthropic AI) dan model internal untuk menyeimbangkan kinerja dengan efisiensi biaya. Tidio memprioritaskan hasil praktis daripada opsi penyesuaian yang rumit.

Fitur terbaik Tidio Lyro

Mulailah dengan templat alur kerja untuk jenis bisnis umum untuk meningkatkan dukungan pelanggan AI

Pindahkan percakapan antara AI dan agen langsung tanpa membuat pelanggan mengulang informasi

Hubungkan katalog produk sehingga AI dapat merujuk pada item tertentu berdasarkan nama dan fiturnya

Konfigurasikan layanan dukungan di luar jam kerja untuk pertanyaan dasar saat tim Anda tidak tersedia

Batasan Tidio Lyro

Fitur-fitur enterprise yang tersedia lebih sedikit

Ia mampu menangani volume percakapan bersamaan yang lebih kecil dibandingkan solusi enterprise

Kustomisasi lanjutan yang terbatas dibandingkan dengan platform yang berfokus pada pengembang

Harga Tidio Lyro

uji coba gratis selama 7 hari

Lyro AI Agent: $39/bulan

Flows: $29/bulan

Ulasan dan penilaian Tidio Lyro

G2: 4.7/5 (1.730+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (465+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tidio Lyro?

Seorang pengulas G2 merangkumnya seperti ini:

Tidio telah membuat pengelolaan obrolan langsung menjadi sangat mudah, mengotomatisasi pertanyaan umum dengan Lyro, dan mengarahkan percakapan ke tim dukungan kami. Antarmuka yang bersih dan intuitif, serta kemampuan untuk mengintegrasikannya dengan platform seperti WooCommerce dan Klaviyo, merupakan nilai tambah yang besar. Kami juga menghargai fleksibilitas untuk menangani alur dukungan dan pemasaran dalam satu alat yang sama.

🔍 Tahukah Anda? Studi menunjukkan bahwa agen AI dapat secara spontan mengembangkan konvensi komunikasi yang mirip manusia saat berinteraksi dalam kelompok. Perilaku ini mencerminkan evolusi bahasa manusia dan menyoroti dinamika sosial yang kompleks yang dapat ditunjukkan oleh AI.

8. Freshdesk Freddy AI (Terbaik untuk implementasi cepat tanpa keahlian teknis)

melalui Freshdesk

Freshdesk Freddy AI memperpendek waktu implementasi dengan terhubung ke materi yang sudah ada daripada memerlukan pelatihan manual yang ekstensif. Ia menangani sekitar 45% permintaan dukungan secara mandiri.

Agen AI ini juga dilengkapi dengan kemampuan layanan proaktif yang mengidentifikasi masalah potensial sebelum pelanggan melaporkannya. Pendekatan preventif ini dapat mengurangi volume tiket seiring waktu. Strategi Freddy AI berfokus pada menentukan kapan bantuan manusia lebih masuk akal, daripada memaksakan otomatisasi tugas di mana-mana.

Fitur terbaik Freshdesk Freddy AI

Unggah dokumen bantuan yang sudah ada secara otomatis daripada membangun basis pengetahuan layanan pelanggan secara manual

Tinjau tiket dukungan umum untuk menyarankan konten bantuan baru yang dapat mencegah masalah di masa depan

Bandingkan kinerja antara agen AI dan agen manusia berdasarkan metrik penyelesaian masalah

Batasan AI Freshdesk Freddy

Cabang percakapan yang kurang canggih dibandingkan dengan beberapa platform percakapan lainnya

Membutuhkan infrastruktur Freshdesk daripada berfungsi sebagai solusi mandiri

Terkadang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam interpretasi basis pengetahuan, menurut beberapa pengguna

Harga Freshdesk Freddy AI

Rencana gratis (untuk hingga dua agen)

Pertumbuhan: $18/bulan per agen

Pro: $59/bulan per agen

Pro + AI Copilot: $94/bulan per agen

Enterprise: $95/bulan per agen

Peringkat dan ulasan AI Freshdesk Freddy

G2: 4. 4/5 (3.505+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (3.385 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Freshdesk Freddy AI?

Lihat apa yang dikatakan oleh pengulas G2 ini:

Saya menghargai antarmuka Freshdesk dan fitur otomatisasi yang kuat yang memudahkan pekerjaan kami dalam pengelolaan tiket terkait dukungan pelanggan dan pembayaran, serta Freddy yang meningkatkan respons kami dan respons siap pakai yang menghemat waktu. Dukungan multi-saluran Freshdesk memungkinkan komunikasi email, obrolan, dan media sosial yang lancar, memastikan layanan pelanggan yang konsisten.

🔍 Tahukah Anda? Sebagian besar tim memantau agen AI mereka dengan cermat, dengan 55,4% mengandalkan alat pelacakan atau observabilitas, dan 44% telah menerapkan batasan pengamanan. Evaluasi offline dan online juga umum dilakukan.

Ubah Cara Anda Melihat Layanan Pelanggan dengan Agen AI ClickUp

Memilih agen AI yang tepat bergantung pada pemahaman apa yang sebenarnya dapat meningkatkan kinerja tim Anda sehari-hari. Kecepatan saja tidak banyak membantu jika tim Anda masih harus mengejar pembaruan, menulis ulang balasan yang sama, atau kesulitan menemukan konteks.

ClickUp membantu Anda dengan dua hal: agen yang bertindak dan ruang kerja yang menjaga semuanya terhubung.

Template, otomatisasi, pembaruan real-time, dan agen AI untuk layanan pelanggan yang beroperasi sesuai dengan ketentuan Anda. Mulai dari menugaskan pemilik yang tepat hingga menampilkan konteks yang relevan, setiap fitur dirancang untuk mempercepat proses dukungan tanpa menghambat kinerja tim Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ya, AI saat ini banyak digunakan dalam layanan pelanggan. Perusahaan menerapkan AI dalam bentuk chatbot, asisten virtual, dan sistem tiket otomatis untuk mengelola pertanyaan rutin seperti pelacakan pesanan, masalah akun, dan FAQ. AI juga dapat menganalisis sentimen pelanggan untuk mendeteksi frustrasi atau urgensi dan mengarahkan masalah ke agen manusia yang tepat. Selain merespons kebutuhan pelanggan, AI semakin digunakan secara proaktif, memprediksi masalah pelanggan sebelum terjadi dan menawarkan solusi yang dipersonalisasi. Hasilnya adalah layanan yang lebih cepat, ketersediaan 24/7, pengurangan biaya, dan lebih banyak waktu bagi agen manusia untuk fokus pada kasus yang kompleks atau sensitif secara emosional.

Tidak ada satu pun AI "terbaik" untuk layanan pelanggan, karena pilihan yang tepat bergantung pada ukuran bisnis, industri, jenis interaksi pelanggan, dan anggaran. Perusahaan biasanya mengevaluasi alat AI berdasarkan pemahaman bahasa alami, integrasi dengan sistem yang sudah ada seperti CRM, dukungan multi-saluran, opsi penyesuaian, dan keamanan. Beberapa pemain teratas termasuk platform enterprise seperti Salesforce, Microsoft, dan Google, serta penyedia AI percakapan khusus yang berfokus pada chatbot dan voice bot. Solusi terbaik biasanya adalah yang menyeimbangkan otomatisasi dengan transisi yang mulus ke agen manusia sambil terintegrasi secara mulus ke dalam ekosistem dukungan perusahaan.

Dalam teori kecerdasan buatan, "agen" merujuk pada sistem yang mengenali lingkungannya dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan. Lima jenis klasik meliputi agen refleks sederhana, yang hanya merespons masukan saat ini; agen refleks berbasis model, yang mempertahankan keadaan internal untuk menangani situasi yang sebagian dapat diamati; agen berbasis tujuan, yang merencanakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan; agen berbasis utilitas, yang membandingkan hasil yang mungkin dan memilih yang memaksimalkan nilai; dan agen pembelajaran, yang meningkatkan kinerjanya seiring waktu dengan belajar dari data dan umpan balik. Meskipun ini adalah kategori teoretis, mereka menjadi dasar bagi banyak aplikasi AI praktis, termasuk bot layanan pelanggan dan asisten virtual.

Banyak perusahaan terkemuka telah mengintegrasikan AI ke dalam strategi layanan pelanggan mereka. Misalnya, Verizon menggunakan AI generatif untuk memprediksi alasan pelanggan menelepon dan mengarahkan panggilan mereka dengan lebih efektif, sementara asisten virtual Bank of America, Erica, membantu pelanggan dalam tugas perbankan melalui suara dan obrolan.