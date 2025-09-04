10 Alat AI Terbaik untuk Menulis Ulasan Kinerja pada Tahun 2026

Apakah kelelahan dalam memberikan umpan balik berlaku dua arah? Bayangkan menulis penilaian kinerja yang dipersonalisasi untuk 30 bawahan Anda. Beberapa laporan pertama akan berisi umpan balik yang tajam dan wawasan yang bermanfaat, tetapi antusiasme awal untuk memberikan umpan balik terperinci pasti akan memudar. Seiring bertambahnya jumlah penilaian, kualitas umpan balik dapat berkurang secara bertahap—dan tidak ada yang lebih buruk daripada penilaian yang generik!

Karyawan lebih menyukai manajer yang memberikan umpan balik dalam jumlah yang tepat: Mereka memberi nilai rata-rata 8,6 untuk manajer tersebut. Selain itu, banyak karyawan kemungkinan akan bekerja lebih baik untuk mendapatkan penilaian kinerja yang efektif dan dipersonalisasi.

Menggunakan bantuan seperti kecerdasan buatan dapat membantu Anda mengatasi tantangan dalam menulis penilaian kinerja yang terperinci dan konstruktif.

AI tidak hanya sekadar mengotomatiskan fungsi-fungsi dasar. AI dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mempercepat proses umpan balik, dan membantu menetapkan tujuan untuk penilaian kinerja.

Untuk membuat laporan kinerja yang objektif, adil, dan terperinci, Anda harus memantau setiap karyawan perusahaan dengan sangat cermat dan konsisten, atau menggunakan alat perangkat lunak yang melakukannya untuk Anda. Jelas, pilihan yang lebih mudah adalah menggunakan alat, jadi mari kita pahami beberapa kriteria penting dalam memilihnya.

Gunakan persyaratan ini sebagai daftar periksa untuk mengidentifikasi alat AI mana yang dapat memenuhi semua kriteria di bawah ini guna meningkatkan proses penilaian kinerja:

Umpan balik yang konstruktif: Ulasan yang dihasilkan harus memberikan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti, dengan menyoroti kelebihan, kelemahan, dan area yang perlu ditingkatkan

Akurasi dan relevansi: Alat tersebut harus menghasilkan ulasan yang secara akurat mencerminkan kinerja karyawan, sesuai dengan standar perusahaan dan peran pekerjaan spesifik

Pengurangan bias: Alat pembuat penilaian kinerja harus dirancang untuk meminimalkan bias dalam proses penilaian, memastikan evaluasi yang adil dan setara

Penyesuaian: Alat tersebut harus memungkinkan penyesuaian Alat tersebut harus memungkinkan penyesuaian templat penilaian kinerja , skala penilaian, dan metrik kinerja spesifik agar sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda

Integrasi: Perangkat lunak tersebut harus dapat terintegrasi dengan mulus ke dalam sistem SDM yang sudah ada, seperti HRIS atau perangkat lunak manajemen kinerja, untuk mempermudah proses penilaian.

Privasi dan keamanan data: Alat AI tersebut harus memprioritaskan privasi dan keamanan data, memastikan bahwa informasi sensitif karyawan terlindungi

Kemudahan penggunaan: Alat tersebut harus mudah digunakan, dengan antarmuka yang jelas dan intuitif yang meminimalkan waktu dan upaya yang diperlukan untuk membuat ulasan

Sebagian besar alat pembuat penilaian kinerja berbasis AI menggunakan templat terstruktur yang dapat diisi oleh profesional, seperti kuesioner, dan kemudian menghasilkan penilaian. Alat lainnya terintegrasi dengan ruang kerja Anda, memahami bisnis dan karyawan Anda dengan lebih baik, serta menghasilkan penilaian secara langsung sebagai umpan balik atau pengakuan.

Mari kita lihat 10 alat AI ini dan tentukan mana yang dapat membantu Anda menghemat waktu sekaligus memperkaya isi laporan kinerja:

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pembuatan penilaian kinerja kolaboratif)

Berikan umpan balik yang didukung data dengan ClickUp Brain Kumpulkan wawasan dari data ruang kerja Anda menggunakan ClickUp Brain untuk mendukung penilaian kinerja

ClickUp, solusi produktivitas serba bisa, sama hebatnya dalam fitur penilaian kinerjanya seperti halnya dalam memenuhi kebutuhan ruang kerja lainnya. Aplikasi ini sepenuhnya dapat disesuaikan dan cocok untuk individu maupun tim besar maupun kecil.

Dengan ClickUp Brain, Anda mendapatkan solusi AI kontekstual terkuat di dunia. Alat ini menjawab pertanyaan Anda, didasarkan pada data perusahaan Anda, dan menganalisis obrolan, tugas, serta diskusi sebelumnya untuk membuat penilaian kinerja karyawan yang terperinci. Alat ini juga mengidentifikasi bagaimana kinerja seorang karyawan terkait tugas tertentu dan kapan!

Gunakan ClickUp Brain untuk penilaian kinerja yang terperinci dengan cara berikut:

Buat ringkasan berbasis AI mengenai kinerja, kelemahan, dan pencapaian karyawan

Buat templat penilaian kinerja yang dapat disesuaikan sesuai dengan peran spesifik, sehingga menghemat waktu dan memastikan konsistensi

Ubah percakapan suara menjadi teks melalui transkripsi otomatis dan ambil wawasan penting untuk dimasukkan ke dalam laporan penilaian

Gunakan asisten penulisan AI terintegrasi Brain untuk menyusun umpan balik yang konstruktif sambil menjaga nada, format, keterbacaan, dan kejelasan pemikiran

Terjemahkan ulasan ke berbagai bahasa, menjamin inklusivitas dan keragaman bagi perusahaan dengan tenaga kerja global

Gunakan ClickUp Brain sebagai alat pembuat penilaian kinerja dalam berbagai bahasa

Jika berbicara terasa lebih alami daripada menulis, Anda juga dapat mendiktekan umpan balik Anda ke asisten AI desktop Anda, ClickUp Brain MAX. Di dalam aplikasi, fitur Talk to Text akan menerjemahkan suara Anda menjadi pernyataan penilaian yang rapi dan membuat dokumen ClickUp terpadu untuk Anda sesuai perintah. Anda juga dapat mencoba berbagai model AI di dalam Brain MAX—mulai dari Gemini hingga ChatGPT dan Claude—untuk menyesuaikan suara, nada, dan gaya penilaian sesuai keinginan Anda.

Tonton video ini untuk mengetahui semua yang dapat dilakukan Brain MAX untuk Anda, menghemat waktu Anda lebih dari satu hari setiap minggu!

Selain fitur AI ClickUp, gunakan ClickUp Chat untuk menghubungkan percakapan dengan tugas dan dokumen, serta menjaga agar diskusi tentang penilaian kinerja tetap kontekstual dan mudah diakses. Obrolan yang terorganisir di ruang atau saluran khusus memungkinkan tim HR dan manajer untuk berkolaborasi dan berkomunikasi secara profesional tanpa perlu beralih ke alat lain.

ClickUp Chat dapat berguna untuk:

Menghubungkan Daftar, Folder, dan Ruang di ClickUp untuk menjaga riwayat terkait kinerja tetap terhubung dengan tugas/proyek yang bersangkutan

Memisahkan diskusi dengan menambahkan deskripsi/judul untuk menentukan obrolan sebagai penilaian individu atau tim

Menambahkan anggota tim ke obrolan yang sedang berlangsung tanpa mengganggu alur percakapan dan mendorong diskusi kolaboratif

Buat tugas atau pengumuman terkait kinerja langsung dari obrolan tanpa perlu usaha manual tambahan

Gunakan antarmuka ClickUp Chat untuk mengelola penilaian kinerja di satu tempat

Fitur kolaboratif lain dari ClickUp adalah ClickUp Docs. Anggota tim dapat menggunakannya untuk mengedit penilaian kinerja secara kolaboratif, menandai rekan kerja untuk meminta masukan, dan menambahkan komentar yang dapat ditindaklanjuti ke dalam dokumen.

Pilihan format yang beragam seperti tabel, pemisah, banner, dan perintah Markdown membantu manajer menyusun ulasan dengan menyertakan metrik karyawan yang terperinci, ringkasan umpan balik, dan rencana tindakan secara terorganisir dan menarik secara visual.

Gunakan ClickUp Docs dan opsi pemformatan yang lengkap untuk penilaian kinerja

Sebagai alternatif, Template Penilaian Kinerja ClickUp dapat membantu organisasi mengatasi tantangan dalam mengukur kinerja tim secara efektif dan konsisten. Struktur yang telah ditetapkan ini membantu tim HR menyesuaikan format dan konten agar sesuai dengan kebutuhan organisasi mereka.

Alat ini dilengkapi dengan struktur penilaian diri yang sudah jadi, sehingga memungkinkan penilaian kinerja berbasis evaluasi diri yang terstruktur. Alat ini mendorong Percakapan Pertumbuhan Karier yang menyelaraskan pertumbuhan karyawan dan tanggung jawab pekerjaan dengan tujuan organisasi, sehingga mendukung kesuksesan tim secara keseluruhan.

Template ini juga memfasilitasi Penilaian Manajer, di mana manajemen dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan pengakuan selama periode penilaian.

Lagipula, berbagai penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang menerima umpan balik yang cepat dan konstruktif lebih terlibat dan termotivasi.

💡 Tips Pro: Dengan Autopilot Agents dari ClickUp, Anda dapat mengatur alur kerja khusus yang dijalankan setiap kuartal untuk mengumpulkan umpan balik rekan kerja secara otomatis, memperbarui metrik proyek, dan mengirimkan pengingat kepada manajer dan karyawan agar mereka membagikan penilaian kinerja mereka. Agen juga dapat memantau OKR atau tujuan pribadi di ClickUp. Jika ada yang mulai tertinggal dari target, agen dapat memberi tahu manajer lebih awal—sehingga evaluasi tidak lagi berfokus pada kritik mendadak, melainkan pada pertumbuhan berkelanjutan.

Fitur terbaik ClickUp

Atur, cari, dan akses semua penilaian kinerja dengan Docs Hub, memastikan penilaian tetap mudah diakses dan terorganisir

Buat pemangku kepentingan tetap terinformasi secara instan mengenai topik-topik penting dengan AI Catch Up, sehingga mengurangi kebutuhan akan penjelasan berulang atau rapat

Integrasikan ClickUp dengan berbagai platform untuk memastikan bahwa penilaian didasarkan pada data dan mencerminkan seluruh spektrum kontribusi serta metrik karyawan dengan Integrasi ClickUp

Dukung tindak lanjut yang dapat ditindaklanjuti dengan ClickUp Tasks sehingga manajer dapat menugaskan tugas, menetapkan tujuan cerdas , dan memantau kemajuan secara langsung setelah penilaian kinerja selesai

Template penilaian kinerja yang sudah jadi. Mulailah dengan Template Penilaian Kinerja ClickUp!

Evaluasi, dokumentasikan, dan rencanakan di mana saja dengan Template Penilaian Kinerja ClickUp

Batasan ClickUp

Antarmuka ini bisa terasa membingungkan bagi pengguna baru karena fiturnya yang sangat banyak

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.500 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Sebagai seorang TL, Anda harus memantau pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain, dan ClickUp memudahkan pengelolaan tugas, beban kerja, dan sebagainya. Selain itu, ClickUp juga membantu saya dalam mempresentasikan kinerja tim serta kinerja individu para anggotanya.

Sebagai seorang TL, Anda harus memantau pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain, dan ClickUp memudahkan pengelolaan tugas, beban kerja, dan sebagainya. Selain itu, ClickUp juga membantu saya dalam mempresentasikan kinerja tim serta kinerja individu para anggotanya.

2. Easy Peasy AI (Pilihan terbaik untuk penerapan cepat kerangka kerja evaluasi kinerja)

Alat pembuat penilaian kinerja berbasis AI, Easy Peasy AI, dirancang khusus untuk usaha kecil dan menengah. Saran real-time membantu platform ini meningkatkan kualitas umpan balik, sementara kemampuan integrasinya memudahkan berbagi data dengan alat HR yang sudah ada.

Meskipun memiliki wawasan kontekstual yang terbatas, kesederhanaan dan kecepatannya menjadikannya solusi yang andal untuk penilaian kinerja yang cepat, praktis, dan dapat ditindaklanjuti.

Fitur Easy Peasy AI

Manfaatkan templat siap pakai yang mudah disesuaikan dan beragam

Buat ulasan dari berbagai sudut pandang—sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga

Manfaatkan dukungan untuk lebih dari 40 bahasa dan berbagai aksen melalui fitur teks-ke-suara

Keterbatasan Easy Peasy AI

Gambar yang dihasilkan AI terkadang kurang substansi dan ketepatan

Ketiadaan demo atau panduan penggunaan untuk alat tersebut dapat membingungkan pengguna

Harga Easy Peasy AI

Gratis Selamanya

Paket Pemula: $16 per pengguna per bulan

Unlimited 50: $24 per pengguna per bulan

Tanpa Batas: $32 per pengguna per bulan

Penilaian dan ulasan AI yang mudah dan praktis

G2: 4,5/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: Ulasan yang tidak cukup

👀 Tahukah Anda? Manajer sering kali membiarkan satu kualitas yang sangat baik (seperti ketepatan waktu) menutupi hal-hal lain, sehingga menghasilkan penilaian yang bias. Hal ini disebut Efek Halo.

3. Writify. AI (Pilihan terbaik untuk penilaian kinerja yang sangat dipersonalisasi)

Writify.AI menyusun evaluasi terperinci dan spesifik peran yang mencerminkan pencapaian karyawan serta menyoroti area yang perlu ditingkatkan. Anda dapat memberikan umpan balik yang dipersonalisasi kepada beberapa karyawan sekaligus menggunakan wawasan yang didukung data.

Setelah Anda melewati kurva pembelajaran yang agak curam, Anda akan dapat menyusun evaluasi kinerja yang berdampak dengan usaha minimal.

Fitur terbaik Writify. AI

Buat konten tertulis berkualitas tinggi dengan cepat dan efisien menggunakan algoritma pemrosesan bahasa alami yang canggih—terlepas dari berapa banyak penilaian kinerja yang Anda butuhkan

Buat evaluasi yang terstruktur dan bermakna dengan AI Paragraph Expander, Outline Generator, dan Review Comment Generator

Jaga kredibilitas dan hindari masalah terkait pelanggaran hak cipta dengan menggunakan alat pendeteksi plagiarisme bawaan

Writify. Batasan AI

Kurva pembelajaran yang mungkin lebih curam bagi pengguna yang belum terbiasa dengan opsi penyesuaian lanjutan

Harga Writify. AI

Gratis Selamanya

Writify. Peringkat dan ulasan AI

G2: Ulasan yang tidak cukup

Capterra: Ulasan yang tidak cukup

4. Galaxy. AI (Pilihan terbaik untuk menemukan semua alat AI dalam satu tempat untuk penilaian kinerja)

Galaxy.AI adalah rangkaian alat AI yang menggabungkan model AI terkemuka di industri seperti GPT-4, Claude, Gemini, dan lainnya dalam satu platform, sehingga Anda tidak perlu berlangganan beberapa layanan sekaligus.

Dengan fitur-fitur yang dirancang untuk presisi, personalisasi, dan efisiensi, Galaxy.ai memudahkan para profesional HR untuk memberikan evaluasi yang mendalam dan dapat ditindaklanjuti. Gunakan alat ini untuk menghasilkan umpan balik yang seimbang, yang mengakui pencapaian dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Anda dapat menyesuaikan nada dan gaya penulisan untuk memastikan penggunaan bahasa profesional yang tepat sepanjang proses evaluasi.

Fitur terbaik Galaxy. AI

Manfaatkan fitur-fitur AI baru yang ditambahkan setiap minggu

Dapatkan tips dan praktik terbaik untuk membuat evaluasi kinerja yang lebih baik

Manfaatkan sistem obrolan multi-model yang memungkinkan Anda membandingkan respons dari berbagai alat AI sekaligus untuk membuat keputusan yang tepat

Galaxy. Batasan AI

Membutuhkan pengaturan data awal untuk analisis kinerja yang akurat

Semua fitur hanya dapat diakses setelah Anda melakukan pembayaran

Harga Galaxy. AI

Tanpa Batas: $15/bulan per pengguna

Galaxy. Peringkat dan ulasan AI

G2: Ulasan yang tidak cukup

Capterra: Ulasan yang tidak cukup

👀 Tahukah Anda? Sejumlah perusahaan multinasional, termasuk Adobe, Microsoft, Dell, Juniper, dan lainnya, meninggalkan pendekatan formal dan retrospektif dalam penilaian kinerja tahunan, dan beralih ke pertemuan rutin yang lebih sering, informal, dan berorientasi ke depan dengan karyawan sepanjang tahun.

5. Venngage (Pilihan terbaik untuk memvisualisasikan data kinerja)

Venngage adalah platform desain intuitif yang didukung AI yang memungkinkan pengguna membuat visual dan infografis yang menawan.

Alat ini memudahkan penyajian penilaian kinerja, analisis data, dan laporan secara menarik dan visual yang memikat hanya dengan beberapa klik.

Gunakan alat ini untuk mendapatkan umpan balik 360 derajat bagi karyawan Anda dengan mudah—alat ini memungkinkan beberapa anggota untuk mengedit dan memberikan komentar pada templat penilaian kinerja apa pun yang Anda pilih untuk dihasilkan dan berbagi umpan balik Anda.

Fitur terbaik Venngage

Sesuaikan templat dengan mudah dan buat visual tanpa perlu keahlian desain yang mendalam menggunakan editor seret dan lepas yang intuitif

Temukan titik awal yang sesuai untuk proyek Anda dengan cepat menggunakan lebih dari 10.000 templat

Impor data dari file CSV atau Excel dan visualisasikan dengan efektif dalam bentuk bagan, grafik, dan diagram cerdas

Batasan Venngage

Membutuhkan kerja keras manual untuk memindahkan widget dan elemen

Desain yang berat dapat menyebabkan alat tersebut macet

Harga Venngage

Gratis Selamanya

Premium: $19 per pengguna per bulan

Bisnis: $49 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Venngage

G2: 4,7/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 300 ulasan)

6. PerfromanceReviews.ai (Pilihan terbaik untuk menghasilkan umpan balik yang objektif guna pengembangan karyawan)

PerformanceReviews.ai adalah alat pembuat ulasan kinerja berbasis AI yang mengotomatiskan pembuatan evaluasi kinerja yang dipersonalisasi, terperinci, dan mendalam.

Pilih apakah penilaian tersebut untuk diri sendiri atau karyawan, isi templatnya, dan berikan contoh penilaian kinerja yang spesifik kepada alat tersebut. Langkah terakhir akan menentukan nada dari penilaian AI tersebut.

Fitur terbaik PerformanceReviews.ai

Gunakan templat yang sudah tersedia untuk menghemat waktu dan membuat penilaian kinerja

Gunakan antarmuka yang intuitif yang memudahkan proses pembuatan penilaian

Otomatiskan pembuatan umpan balik, termasuk kelebihan, kelemahan, dan area yang perlu ditingkatkan

Sesuaikan bahasa dan nada dengan gaya Anda untuk mempertahankan sentuhan manusiawi dalam evaluasi Anda

Keterbatasan PerformanceReviews.ai

Contoh-contoh yang serupa dapat menyebabkan hasil yang monoton

Harga PerformanceReviews.ai

Tanpa Batas: $19/bulan

Peringkat dan ulasan PerformanceReviews.ai

G2: Ulasan yang tidak cukup

Capterra: Ulasan yang tidak cukup

7. Typli.ai (Pilihan terbaik untuk menulis penilaian kinerja tanpa kesalahan)

Typli.ai membantu para profesional HR dengan mengotomatiskan proses penulisan dalam penilaian kinerja, sehingga menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk menyusun dan memformat konten.

Lebih dari 184 alat penulisan yang dimilikinya juga mengotomatiskan pembuatan konten lainnya.

Fitur terbaik Typli.ai

Dapatkan saran real-time yang membantu dalam penyelesaian kalimat, pembuatan daftar, dan penyisipan kutipan yang relevan, sehingga proses penulisan menjadi lebih lancar dan cepat

Jelaskan apa yang Anda butuhkan, dan Typli akan membuat gambar berkualitas tinggi untuk melengkapi konten Anda

Buat konten yang disukai mesin pencari dengan pemeriksa SEO bawaan dan fitur saran kata kunci

Keterbatasan Typli.ai

Mungkin kurang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kinerja masing-masing karyawan

Ada risiko bahwa ulasan yang dihasilkan dapat terkesan generik jika tidak cukup disesuaikan

Harga Typli.ai

Dasar: $16,99 per pengguna per bulan

Plus: $24,99 per pengguna per bulan

Pro: $69,99 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Typli.ai

G2: Ulasan yang tidak cukup

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 20 ulasan)

8. Generator Penilaian Kinerja oleh Michael Schmitt (Pilihan terbaik untuk lingkungan kerja yang beragam)

Michael Schmitt adalah seorang pengembang perangkat lunak yang berbasis di Illinois dan gemar membuat “hal-hal konyol.” Salah satu eksperimennya adalah alat pembuat ulasan kinerja berbasis AI gratis dengan antarmuka yang sederhana. Alat ini menyederhanakan proses ulasan dengan memungkinkan pengguna memasukkan informasi dan atribut karyawan tertentu, yang kemudian digunakan alat tersebut untuk menghasilkan templat ulasan yang komprehensif.

Fitur terbaik Generator Penilaian Kinerja oleh Michael Schmitt

Evaluasi kinerja berdasarkan lebih dari 40 atribut, dengan penilaian untuk masing-masing atribut sebagai Sempurna, Baik, Rata-rata, Di Bawah Standar, atau Terburuk

Pilih atribut dan skor yang sesuai, yang pada akhirnya menghasilkan templat penilaian

Manfaatkan petunjuk untuk mengingat atribut kinerja yang relevan, sehingga memudahkan Anda menyusun ulasan yang komprehensif tanpa kebingungan dalam menentukan apa yang harus dikatakan

Keterbatasan Generator Penilaian Kinerja oleh Michael Schmitt

Alat ini berfokus terutama pada pembuatan teks berdasarkan masukan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga tidak mampu menangkap umpan balik yang lebih mendalam

Kualitas ulasan yang dihasilkan berbanding lurus dengan akurasi dan detail informasi yang diberikan

Harga Generator Penilaian Kinerja oleh Michael Schmitt

Gratis Selamanya

Generator Penilaian Kinerja oleh Michael Schmitt: Peringkat dan Ulasan

G2: Ulasan yang tidak cukup

Capterra: Ulasan yang tidak cukup

🧠 Fakta Menarik: Orang mungkin menganggap evaluasi AI lebih tidak bias daripada yang dilakukan oleh manusia. 47% responden dalam survei Pew Research Center berpendapat bahwa AI akan lebih baik daripada manusia dalam mengevaluasi semua pelamar kerja dengan cara yang sama.

9. Max Review (Pilihan terbaik untuk mendapatkan saran yang dipersonalisasi)

MaxReview menyederhanakan proses penilaian kinerja dengan memberikan saran yang dipersonalisasi berdasarkan masukan pengguna. Buat penilaian yang menonjol dengan menyoroti pencapaian kunci yang disesuaikan dengan peran dan perusahaan tertentu. Anda juga dapat meminta AI untuk meningkatkan kualitas tulisan Anda dan membuat penilaian menjadi lebih singkat atau lebih panjang.

Fitur terbaik Max Review

Pilih dari berbagai templat yang dapat disesuaikan dan dirancang khusus untuk berbagai jenis evaluasi kinerja

Manfaatkan sistem penilaian berbasis atribut yang memungkinkan Anda mengevaluasi karyawan berdasarkan berbagai metrik kinerja

Integrasikan dengan sistem HR yang sudah ada, sehingga memungkinkan transfer dan pengelolaan data yang lancar

Batasan Max Review

Kualitas hasilnya sangat bergantung pada masukan pengguna

Alat ini mungkin tidak menawarkan analisis yang mendalam atau kemampuan integrasi

Harga Max Review

Tanpa Batas: $15/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Max Review

G2: Ulasan yang tidak cukup

Capterra: Ulasan yang tidak cukup

10. GravityWrite (Pilihan terbaik untuk mengisi pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dalam penilaian)

Sebuah alat pembuat ulasan kinerja berbasis AI dengan pandangan ke masa depan, alat gratis dari GravityWrite yang memungkinkan Anda memasukkan detail spesifik mengenai jabatan karyawan, pencapaian, dan kelebihan mereka. Kemudian, alat ini menghasilkan umpan balik yang disesuaikan yang dapat digunakan untuk membimbing pengembangan karyawan dan memotivasi mereka untuk mengejar tujuan dan tantangan di masa depan.

Fitur terbaik GravityWrite

Manfaatkan lebih dari 80 alat penulisan AI yang dirancang khusus untuk berbagai kebutuhan konten, termasuk postingan blog, keterangan media sosial, buletin email, dan konten SEO

Manfaatkan dukungan multibahasa untuk membuat konten dalam bahasa dan gaya penulisan yang Anda inginkan, sehingga dapat menjangkau audiens global

Batasan GravityWrite

Alat ini mungkin secara otomatis memperbarui dan menghapus konten yang belum disimpan

Harga GravityWrite

Gratis Selamanya

Paket Pemula: $19 per pengguna per bulan

Pro: $79 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan GravityWrite

G2: 4,6/5 (80 ulasan)

Capterra: Ulasan yang tidak cukup

