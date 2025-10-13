Cara Melakukan Proses Perencanaan OKR

Dalam “Measure What Matters,” John Doerr membuat analogi menarik antara OKR tim dan pisau Swiss Army. Layaknya alat serbaguna tersebut, OKR bersifat serbaguna, adaptif, dan menjadi kunci untuk menavigasi kompleksitas organisasi mana pun.

Baik Anda berada di startup yang berfokus pada kelangsungan hidup atau bagian dari perusahaan besar yang sedang menghapus sekat-sekat organisasi, OKR adalah panduan utama Anda. Namun, perencanaan OKR yang efektif tidak hanya sekadar menetapkan tujuan; ini tentang menciptakan proses yang dinamis. Proses ini mempertajam kejelasan, menyelaraskan tim kepemimpinan Anda, dan menghasilkan ide-ide baru untuk mencapai tujuan yang terukur.

Mari kita bahas cara merencanakan OKR perusahaan dengan sukses. Kita juga akan mengkaji bagaimana OKR berkaitan dengan tujuan SMART dan berkontribusi dalam mencapai tujuan-tujuan kritis organisasi Anda.

Apa Itu Perencanaan OKR?

OKR, atau Tujuan dan Hasil Utama, menawarkan cara yang sederhana namun fleksibel untuk menetapkan tujuan, mendefinisikan sasaran, dan mengukur hasil. Dengan OKR, Anda dapat menyelaraskan tujuan individu, tim, dan organisasi sambil memantau kemajuan Anda.

Meskipun kerangka kerja ini sudah ada sejak tahun 1980-an, belakangan ini kerangka kerja tersebut semakin populer di kalangan startup dan perusahaan teknologi besar. Popularitas ini berasal dari kemampuannya untuk mendorong keselarasan dan memastikan bahwa semua anggota tim fokus pada prioritas yang sama.

Ketika karyawan menganggap pekerjaan mereka memiliki tingkat signifikansi tugas yang tinggi, mereka menunjukkan kinerja kerja yang lebih baik.

Ketika karyawan menganggap pekerjaan mereka memiliki tingkat signifikansi tugas yang tinggi, mereka menunjukkan kinerja kerja yang lebih baik.

Meskipun tim Anda dapat menyesuaikan OKR sesuai kebutuhan, OKR yang paling efektif biasanya memiliki beberapa ciri khas:

Tujuan: Tujuan mewakili apa yang ingin Anda capai. Tujuan terbaik adalah yang spesifik, terukur, dan memiliki batas waktu. Hindari tujuan yang samar-samar atau hanya sekadar aspirasi; sebaliknya, pilihlah target konkret yang dapat dikejar oleh tim Anda

Hasil Utama: Hasil utama adalah indikator yang mengukur kemajuan Anda menuju tujuan-tujuan tersebut. Hasil ini harus dapat diukur secara kuantitatif, sehingga karyawan dapat dengan jelas melihat apakah mereka telah berhasil atau belum mencapai target. Menambahkan batasan waktu pada hasil-hasil ini dapat meningkatkan efektivitasnya

Pentingnya Sesi Perencanaan Strategis OKR

Rapat OKR menyediakan wadah bagi seluruh tim untuk mendiskusikan dan menyempurnakan tujuan mereka, memastikan setiap orang memahami peran dan tanggung jawabnya. Mengintegrasikan sesi-sesi ini ke dalam strategi penetapan tujuan Anda dapat meningkatkan kolaborasi dan komitmen tim.

Inilah yang membuat sesi perencanaan OKR sangat penting bagi organisasi:

Kolaborasi: Tim dapat bekerja sama, membangun hubungan yang lebih kuat dan pemahaman bersama. Misalnya, ketika tim pengembangan produk berkolaborasi dengan tim dukungan pelanggan selama sesi perencanaan OKR, mereka dapat menyelaraskan tujuan terkait peningkatan kepuasan pelanggan, yang dapat menghasilkan fitur produk yang lebih baik dan strategi dukungan yang lebih efektif

Kemampuan Beradaptasi: Perencanaan rutin memungkinkan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi pasar, sehingga tujuan tetap relevan. Misalnya, jika pergeseran pasar yang tiba-tiba mengharuskan peluncuran produk baru, sesi perencanaan OKR dapat membantu tim dengan cepat mendefinisikan ulang tujuan mereka untuk merespons secara efektif, memastikan tujuan tersebut tetap relevan dan berdampak.

Kejelasan: Proses ini memberikan kesempatan untuk memperjelas tujuan dan hasil kunci, sehingga mengurangi kebingungan. Selama sesi perencanaan OKR, sebuah tim mungkin memperjelas tujuan mereka, misalnya “meningkatkan keterlibatan pengguna”, dengan menentukan hasil kunci seperti “meningkatkan jumlah pengguna aktif harian sebesar 20%,” sehingga tujuan tersebut menjadi jauh lebih jelas

Fokus: Sesi perencanaan meningkatkan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Artinya, alih-alih membagi perhatian ke berbagai proyek, sebuah tim dapat fokus sepenuhnya pada peningkatan retensi pelanggan, memastikan upaya mereka menghasilkan kesuksesan yang terukur

Cara Menyusun OKR yang Efektif

Struktur OKR yang efektif dimulai dengan tujuan yang jelas dan menginspirasi yang menentukan arah keseluruhan. Hal ini diikuti oleh dua hingga empat hasil kunci yang spesifik, terukur, dan memiliki batas waktu.

Dengan menggunakan struktur ini, Anda menanamkan rasa tujuan dan memastikan bahwa upaya tim Anda selaras dengan pencapaian tujuan mereka.

Menetapkan tujuan yang ambisius

Tujuan haruslah memotivasi, mudah diingat, dan bersifat kualitatif. Saat menyusun tujuan, pertimbangkan apakah tujuan tersebut dapat membangkitkan emosi. Anda ingin tim Anda merasa antusias dan berpikir, “Ya, saya ingin menjadi bagian dari itu!”

Biasanya, tujuan ditetapkan setiap bulan atau setiap kuartal. Jangan menetapkan lebih dari satu hingga tiga tujuan per tim setiap kuartal, meskipun hal ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan organisasi Anda.

Tujuannya adalah untuk menghindari situasi di mana ada begitu banyak prioritas sehingga pada akhirnya tidak ada yang diprioritaskan. Menjaga agar tujuan tetap singkat, padat, dan jelas membuatnya lebih mudah dipahami oleh semua orang.

💡 Tips Pro: Saat merumuskan tujuan, tanyakan pada diri Anda mengapa pencapaian tujuan tersebut penting.

Menentukan hasil kunci

Menetapkan hasil kunci kuantitatif—metrik yang didefinisikan dengan jelas—sangat penting untuk memantau kemajuan menuju tujuan. Menggunakan angka untuk hasil kunci Anda memungkinkan komunikasi yang jelas dan bermakna mengenai kemajuan.

Selain itu, pastikan bahwa hasil kunci berfokus pada hasil akhir, bukan pada tugas-tugas spesifik. Hasil kunci tersebut harus menggambarkan hasil ideal yang diperlukan untuk mencapai tujuan tanpa menentukan cara pencapaiannya.

Anda dapat membatasi hasil kunci menjadi tiga hingga lima per tujuan, namun hal ini dapat bergantung pada konteks bisnis Anda. Kabar baiknya adalah Anda selalu dapat merevisi pernyataan-pernyataan ini di kemudian hari, dan dibutuhkan latihan untuk menemukan ritme yang tepat dalam mendefinisikan baik tujuan maupun hasil kunci.

📌 Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh OKR yang baik. Tujuan yang sederhana namun efektif bisa berupa “Mengurangi jejak karbon.” Hasil kunci Anda mungkin mencakup beralih ke energi terbarukan 100% dalam waktu enam bulan atau menggunakan bahan daur ulang 100% dalam waktu tiga bulan. Dalam skala yang lebih luas, Anda mungkin ingin “membuat pelanggan senang.” Anda dapat mendukung hal ini dengan hasil kunci seperti mencapai skor Net Promoter Score (NPS) tertentu, mengurangi tingkat churn pelanggan hingga persentase tertentu, atau mengumpulkan sejumlah umpan balik pelanggan setiap bulan.

OKR dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik untuk mendorong pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan maupun meningkatkan produktivitas individu. Terlepas dari cakupannya, kekuatan sejati OKR terletak pada kemampuannya untuk menciptakan kesepakatan bersama, memperjelas tindakan yang perlu dilakukan, dan memotivasi individu untuk mencapai tujuan strategis yang bermakna.

Terakhir, saat Anda ingin melacak OKR, ingatlah bahwa tinjauan dan pembaruan rutin akan membantu menjaga keselarasan dan momentum menuju tujuan-tujuan penting tersebut.

Cara Melaksanakan Proses Perencanaan OKR

OKR menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menetapkan tujuan yang dapat diukur, membantu tim tetap fokus dan memantau kemajuan.

Namun, untuk benar-benar menerapkan dan memanfaatkan potensi OKR, Anda memerlukan lebih dari sekadar tujuan yang jelas—Anda memerlukan pendekatan terstruktur yang mendorong kolaborasi, penetapan prioritas, dan komunikasi yang berkelanjutan.

Mulailah dengan penyelarasan strategi

Langkah pertama untuk menjalankan proses perencanaan OKR yang sukses adalah memastikan OKR Anda selaras secara langsung dengan tujuan strategis perusahaan.

📌 Misalnya, jika strategi jangka panjang perusahaan adalah berekspansi ke pasar baru, OKR untuk tim pemasaran mungkin adalah: Meningkatkan kesadaran merek di Asia Tenggara pada kuartal kedua.

Tujuan ini selaras dengan strategi perusahaan dan memastikan semua orang berkontribusi pada gambaran besar. Tanpa keselarasan ini, tim mungkin akhirnya bekerja secara terpisah-pisah, mengejar tujuan yang tidak secara langsung mendukung arah organisasi.

Menyelaraskan OKR Anda dengan tujuan strategis perusahaan memastikan semua pihak berada pada pemahaman yang sama dan memastikan bahwa upaya difokuskan pada hal-hal yang paling penting.

Memfasilitasi sesi brainstorming

Setelah memastikan tujuan selaras dengan strategi perusahaan Anda, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan anggota tim kunci untuk berdiskusi mencari cara-cara potensial guna mencapainya. Ajak peserta dari tim pemasaran, penjualan, dan produk untuk berkontribusi dengan ide-ide mereka.

📌 Dalam sesi brainstorming, tim pemasaran mungkin mengusulkan ide-ide seperti meluncurkan kampanye iklan yang disesuaikan dengan wilayah tertentu atau membuat konten yang disesuaikan dengan lokal. Tim produk mungkin mengusulkan penawaran fitur yang disesuaikan dengan wilayah untuk menarik perhatian audiens, dan tim penjualan dapat menjajaki kemitraan dengan influencer atau bisnis lokal.

Dengan mendorong tim-tim yang berbeda untuk berbagi wawasan mereka, Anda akan menghasilkan ide-ide yang beragam dan mendorong kolaborasi, sehingga memastikan tujuan-tujuan tersebut mendapatkan masukan yang luas dan dukungan dari seluruh organisasi.

Prioritaskan dan tetapkan OKR

Setelah Anda mengumpulkan ide-ide dari sesi brainstorming, saatnya memprioritaskan hasil kunci mana yang akan memberikan dampak terbesar.

📌 Mungkin Anda memiliki beberapa usulan hasil kunci untuk meningkatkan kesadaran merek, tetapi Anda sebaiknya fokus pada yang memiliki jangkauan paling luas dan realistis dalam jangka waktu yang ditentukan. Misalnya, Anda mungkin memutuskan untuk memprioritaskan hasil kunci, seperti: Meluncurkan tiga kampanye iklan bertarget

Bekerja sama dengan lima influencer lokal yang masing-masing memiliki jangkauan lebih dari 150.000 pengikut

Meningkatkan keterlibatan media sosial di Asia Tenggara sebesar 15%

Hasil-hasil kunci ini jelas, dapat ditindaklanjuti, dan dapat diukur, sehingga memudahkan pemantauan kemajuan.

Pada tahap ini, sangat penting untuk menghindari penyebaran sumber daya yang terlalu tipis dengan memilih terlalu banyak hasil kunci. Fokuslah pada hasil-hasil yang secara langsung selaras dengan tujuan dan visi perusahaan Anda, serta yang dapat dicapai secara realistis oleh tim Anda dalam jangka waktu yang ditentukan.

Komunikasikan dan terapkan OKR

Setelah menetapkan OKR Anda, komunikasi yang jelas sangatlah penting. Pastikan tim pemasaran, produk, dan penjualan memahami tujuan dan hasil kunci.

Selaraskan perencanaan OKR dengan manajemen pekerjaan dan capai tujuan ambisius lebih cepat

Dengan menggunakan platform manajemen proyek, Anda dapat memastikan bahwa setiap tim memahami peran mereka dan memiliki visibilitas terhadap kemajuan yang dicapai.

Tinjau kemajuan secara berkala

Terakhir, proses OKR tidak akan lengkap tanpa pertemuan rutin. Jadwalkan tinjauan dua mingguan atau bulanan untuk mengevaluasi kemajuan tim Anda dalam mencapai tujuan.

Selama tinjauan ini, periksa apakah hasil kunci Anda tercapai. Misalnya, jika Anda sudah meluncurkan salah satu kampanye iklan tetapi belum melihat peningkatan keterlibatan yang diharapkan, ini adalah waktu yang tepat untuk menyesuaikan pendekatan.

Atau, jika kemitraan dengan influencer memberikan hasil yang luar biasa, Anda mungkin ingin memperkuat strategi tersebut.

Tinjauan rutin menjaga tim tetap pada jalur yang benar, dan penyesuaian dapat dilakukan dengan cepat jika ada tantangan yang muncul. Tinjauan ini juga memberikan kesempatan untuk merayakan keberhasilan, seperti mencapai target keterlibatan lebih awal, yang menjaga semangat tetap tinggi dan fokus tetap tajam.

Memiliki alat yang tepat dapat menjadi pembeda antara perencanaan OKR yang tidak efektif dan yang efektif.

Sebagai platform manajemen proyek all-in-one, sebuah alat manajemen proyek memungkinkan Anda untuk mendapatkan visibilitas penuh atas OKR yang telah direncanakan, mulai dari penetapan tujuan dan penugasan tugas hingga pengukuran hasil.

Untuk memulainya, buatlah Ruang atau Folder khusus untuk OKR Anda. Tentukan tujuan tingkat tinggi Anda, yang harus ambisius namun realistis, dan hubungkan dengan hasil kunci yang spesifik dan dapat diukur.

Tujuan ClickUp

Platform manajemen proyek menyediakan ruang virtual yang luar biasa untuk menetapkan tujuan Anda dan menjaga semuanya tetap terorganisir, sehingga memudahkan Anda untuk menetapkan, melacak, dan mencapai tujuan tim—semuanya dalam satu tempat. Selain itu, platform ini memiliki kerangka kerja terstruktur yang membantu Anda memecah tujuan besar menjadi rencana yang dapat ditindaklanjuti, yang dapat Anda atur sebagai tugas untuk memudahkan pemantauan.

Buat, ukur, dan capai tujuan tim Anda dengan ClickUp Goals

Untuk memastikan tujuan Anda dapat diukur, Anda dapat memasukkan Target. Target ini sangat berguna untuk memantau metrik keberhasilan dan membantu Anda tetap fokus pada hal-hal yang penting.

Misalnya, Anda dapat melacak:

Angka: Misalnya, berapa banyak e-book yang diunduh selama kampanye pemasaran terakhir Anda

Benar/Salah: Memastikan alur onboarding baru Anda bebas dari bug dan siap diluncurkan

Persentase: Misalnya, peningkatan pendapatan yang Anda lihat selama kuartal terakhir

Mata uang: Misalnya, target penghematan Anda dari otomatisasi pada kuartal ini

Anda juga dapat mengatur tujuan Anda dengan membuat folder untuk OKR, melacak siklus sprint, melihat laporan kemajuan, dan membandingkan hasil di berbagai rentang waktu.

Fitur Bidang Kustom dan templat pelacakan tujuan dari ClickUp memungkinkan Anda menghubungkan hasil kunci ini dengan data real-time. Pengaturan ini memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana tujuan Anda selaras dengan tujuan perusahaan yang lebih luas.

Jika Anda baru memulai, templat penetapan tujuan ini siap membantu memandu Anda:

Template OKR ClickUp

Gunakan Template OKR untuk memantau dan menyelaraskan tujuan secara akurat, memfasilitasi penetapan tujuan yang terorganisir, serta membantu Anda mengukur kemajuan dengan efektif

Memulai dengan Template OKR adalah cara yang sangat baik untuk mempelajari OKR. Dengan template ini, Anda dapat:

Dapatkan kerangka kerja yang jelas beserta ruang kerja, sehingga memudahkan Anda untuk memulai perencanaan tujuan Anda

Temukan templat OKR yang dapat disesuaikan, panduan penetapan tujuan yang praktis, dan bahkan contoh OKR untuk menginspirasi Anda

Akses daftar periksa dan panduan OKR yang memaparkan praktik terbaik dalam menerapkan OKR di organisasi Anda

Semua komponen ini bekerja sama secara harmonis untuk membantu Anda memulai penerapan OKR tanpa kesulitan.

Untuk menerapkan OKR dengan sukses, memahami kerangka kerja spesifik tim Anda sangatlah penting. Template ini membantu Anda menyusun dan menyesuaikan OKR yang sesuai dengan kebutuhan unik tim Anda. Dengan semua alat visual, ruang kerja, dan sumber daya yang disertakan, setiap orang akan memahami tujuan mereka dan tahu cara mencapainya secara efektif.

Template Kerangka Kerja OKR ClickUp

Bantu tim Anda fokus pada tujuan prioritas dan mengukur kemajuan secara sistematis dengan Template Kerangka Kerja OKR

Template Kerangka Kerja OKR adalah sumber daya yang luar biasa untuk memulai perjalanan OKR Anda dengan cepat dan lancar. Template ini mencakup kerangka kerja OKR siap pakai, templat yang dapat disesuaikan, panduan bermanfaat, dan contoh praktis untuk memudahkan proses perencanaan. Anda juga akan menemukan daftar periksa dan panduan OKR khusus, yang memberikan wawasan berharga untuk mengintegrasikan OKR ke dalam strategi bisnis Anda.

Berikut adalah cara manajer dapat memanfaatkan templat OKR ini untuk menetapkan dan memantau tujuan serta hasil utama mereka:

Mulailah dengan menggunakan Global OKR View untuk membuat dan memantau tujuan dan sasaran perusahaan secara keseluruhan

Selanjutnya, dapatkan wawasan tentang kinerja setiap tim melalui Tampilan Papan Kemajuan OKR

Terakhir, rencanakan dan pantau jadwal untuk setiap tujuan melalui Tampilan Jadwal

💡 Tips Pro: Gunakan templat tujuan SMART ini untuk menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART), memantau kemajuan, dan meninjaunya secara berkala.

Mencapai OKR sangat penting untuk menyelaraskan upaya tim dan mendorong hasil yang terukur. ClickUp menyederhanakan proses ini melalui fitur-fitur yang mudah digunakan yang membantu tim menetapkan, melacak, dan menyesuaikan OKR mereka.

Berikut ini adalah penjelasan tentang cara mencapai OKR secara efektif menggunakan ClickUp.

Tugas ClickUp

Setelah OKR ditetapkan, uraikan menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan dan tonggak pencapaian untuk setiap anggota tim. Alat manajemen proyek memungkinkan Anda melakukan hal ini dengan menetapkan tanggung jawab, menentukan tenggat waktu, dan menetapkan ketergantungan. Tetapkan setiap hasil kunci kepada pemilik yang spesifik, untuk memastikan akuntabilitas.

Antarmuka yang intuitif memudahkan pengelolaan tugas, dan Anda dapat memilih dari berbagai tampilan—Daftar, Tabel, Kalender, Papan Kanban, Diagram Gantt, dan lainnya—untuk visibilitas yang lebih jelas terhadap alur kerja Anda.

Gunakan ClickUp Tasks untuk merinci hasil kunci dan inisiatif tanpa harus repot dengan spreadsheet yang berantakan

Berikut adalah beberapa faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan saat mengevaluasi keberhasilan proses implementasi OKR Anda:

Jadwal: Gunakan pelacakan waktu untuk membandingkan perkiraan waktu dengan waktu aktual yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan

Ketergantungan: Lacak ketergantungan yang mempercepat hasil atau menghambat tim Anda

Tonggak Pencapaian: Catat momen-momen penting dalam proyek dan rayakan keberhasilan, seperti mencapai 50% dari tujuan awal Anda

ClickUp juga menyediakan berbagai otomatisasi, tugas berulang, dan fitur serupa yang mengurangi pekerjaan manual, sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk pengambilan keputusan.

Dengan Fitur Pelacakan Tujuan ClickUp, Anda dapat dengan mudah melakukan pengeditan sesuai kebutuhan dan memberi tahu semua orang tentang perubahan tersebut, yang meningkatkan transparansi dalam siklus OKR.

Buat urutan operasi yang jelas dengan menambahkan ketergantungan "menghalangi" atau "menunggu" di antara tugas-tugas agar tim Anda tetap pada jalurnya dan mengetahui apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu dengan Fitur Pelacakan Tujuan ClickUp

Anda juga dapat menetapkan ketergantungan tugas, menugaskan anggota tim, menetapkan jadwal, dan mengotomatiskan pelacakan kemajuan.

Dengan OKR, Anda akan mengevaluasi keberhasilan berdasarkan hasil kunci.

Dasbor ClickUp

Dashboard sangat ideal untuk memantau dan meningkatkan kinerja organisasi di berbagai tujuan dan metrik. Buat dashboard yang dapat disesuaikan dan tambahkan widget untuk tujuan yang paling penting bagi Anda.

Dapatkan wawasan instan dari dasbor OKR

Platform manajemen proyek juga menyediakan dasbor OKR yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga memudahkan Anda untuk memvisualisasikan kinerja, mengidentifikasi hambatan, dan mendeteksi risiko sejak dini.

Saat ini, OKR biasanya ditetapkan setiap kuartal di tingkat tim. Di tingkat organisasi, OKR dijalankan dalam siklus dan dapat bersifat iteratif. Artinya, manajer tim dapat menyesuaikan kembali OKR mereka setiap kuartal.

Dokumen ClickUp

Pada tahap ini, penting untuk memastikan apakah semua anggota tim Anda dapat mengakses data yang telah Anda kumpulkan. Apakah mereka mengetahui apa yang berhasil dan apa yang tidak?

Mencatat keberhasilan dan tantangan sangatlah penting. Anda ingin meningkatkan proses pemantauan OKR dengan mengandalkan data real-time, bukan tebakan atau intuisi.

Sebuah platform terpusat dapat berfungsi sebagai pusat tempat anggota tim, manajer proyek, pemimpin, dan eksekutif tingkat C dapat menyimpan semua informasi terkait OKR. Hal ini dapat mencakup wawasan dari siklus OKR sebelumnya, alasan di balik keberhasilan dan kegagalan, prosedur operasional standar, serta metode pelacakan.

Atur format dan berkolaborasi dengan mudah di Docs bersama tim tanpa tumpang tindih di ClickUp

Fitur ClickUp Docs memungkinkan pengeditan secara real-time dan pilihan format yang lengkap. Hal ini memastikan dokumen tetap mudah dipahami dan selalu diperbarui dengan informasi terbaru.

Anda juga dapat menggunakan komentar dan diskusi berurutan di dalam tugas untuk berinteraksi dengan tim, berbagi pembaruan, dan mengatasi tantangan apa pun.

Tips tambahan: Tinjau dan sesuaikan tujuan secara berkala

OKR memerlukan perhatian yang berkelanjutan, jadi penting untuk mengevaluasi kemajuan secara teratur.

Dengan menggunakan Dasbor Tujuan, Anda dapat meninjau pencapaian tujuan secara keseluruhan, dengan memberikan perhatian khusus pada tujuan yang tertinggal. Jadwalkan pertemuan rutin atau sprint untuk meninjau dan menyesuaikan OKR Anda sesuai kebutuhan.

❗️Jika Anda menyadari bahwa hasil kunci tidak sesuai target, alokasikan kembali sumber daya, sesuaikan jadwal, atau ubah OKR jika diperlukan.

ClickUp juga menyediakan widget tujuan, sehingga memudahkan Anda untuk memvisualisasikan kemajuan dan melakukan penyesuaian arah secara real-time.

Dengan menetapkan OKR yang jelas, membaginya menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola, dan meninjaunya secara rutin di ClickUp, tim dapat tetap selaras, fokus, dan adaptif—sehingga menghasilkan hasil yang paling penting.

Praktik Terbaik untuk Sesi Perencanaan OKR

Jika Anda ingin sesi perencanaan OKR Anda berjalan lancar, penting untuk mendekatinya dengan strategi yang matang. Pertimbangkan praktik terbaik berikut ini untuk membuat sesi tersebut lebih efektif dan memastikan semua orang tetap pada jalur yang benar:

Dorong partisipasi

Libatkan tim Anda dalam diskusi. Masukan dari setiap orang sangat penting dan membantu menumbuhkan rasa kepemilikan.

Ketika orang merasa telah berkontribusi, mereka akan lebih berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, memiliki beragam perspektif dapat menghasilkan tujuan yang lebih komprehensif dan realistis.

Pastikan tujuan tetap dapat dicapai dan dapat diukur

Meskipun menargetkan hal-hal yang ambisius itu bagus, pastikan tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai dan dapat diukur dengan jelas.

Dengan berpegang pada tujuan SMART (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbatas Waktu), Anda dapat menghindari penetapan tujuan yang terlalu kabur atau terlalu ambisius.

Jaga keseimbangan

Keseimbangan yang baik antara tujuan yang ambisius dan menginspirasi dengan tujuan yang lebih realistis dapat menjaga motivasi tim.

Meskipun beberapa tujuan harus menantang batas, tujuan lainnya perlu tetap dalam jangkauan yang mudah dicapai untuk menjaga semangat tim dan mendorong kemajuan.

Lakukan pengecekan secara rutin

Peninjauan kemajuan secara berkala merupakan kunci untuk memastikan segala sesuatunya tetap berjalan sesuai rencana.

Memantau hasil kunci secara rutin memungkinkan Anda melakukan penyesuaian tepat waktu dan memberi kesempatan kepada semua orang untuk mendiskusikan tantangan apa pun yang mereka hadapi.

Manfaatkan teknologi untuk keuntungan Anda

Terakhir, teknologi dapat membuat perbedaan besar dalam memantau kemajuan. Alat manajemen proyek membantu Anda memantau hasil kunci secara real-time dan memastikan tim tetap bertanggung jawab.

Dengan mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam sesi perencanaan OKR Anda, Anda tidak hanya akan menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai, tetapi juga membangun tim yang lebih terlibat dan selaras, siap untuk menghasilkan hasil.

Lakukan Perencanaan OKR yang Lebih Baik dan Raih Lebih Banyak Hasil

Perencanaan OKR yang lebih baik bergantung pada penetapan tujuan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, serta memastikan semua pihak tetap berada pada pemahaman yang sama sepanjang proses. Dan jika dijalankan dengan baik, OKR dapat menghubungkan ambisi dengan hasil yang nyata.

Meskipun tim Anda tidak selalu mencapai setiap tujuan yang ambisius, menetapkan aspirasi yang tinggi dapat menginspirasi mereka untuk mencapai lebih dari yang semula mereka yakini mungkin.

Platform manajemen proyek dapat mempercepat implementasi OKR Anda dengan fitur-fitur uniknya, seperti pelacakan tujuan, templat siap pakai, dan dasbor yang dapat disesuaikan. Alat-alat ini membantu Anda membangun kerangka kerja yang transparan dan terstruktur untuk mengembangkan OKR yang jelas serta melacak tujuan tim di setiap tahap perjalanan menuju kesuksesan.

Daftar untuk mendapatkan akun ClickUp gratis dan mulailah mengerjakan OKR Anda hari ini!