Cara Menerapkan OKRs: Metode Efektif untuk Penetapan Tujuan

Apa tujuan besar Anda selanjutnya? 🎯

Apakah itu meluncurkan bisnis impian Anda atau memperluas basis pengguna, kita semua memiliki hal besar berikutnya yang ingin dicapai.

Namun, saat merencanakan tujuan besar tersebut, penting untuk memastikan tim Anda berada di halaman yang sama. Di sinilah tujuan dan hasil kunci (OKRs) berperan. Bayangkan mereka sebagai alat praktis untuk menetapkan tujuan dan benar-benar mencapainya.

Kerangka kerja OKR dapat membantu Anda menetapkan tujuan yang jelas dan ambisius—tujuan—dan kemudian melacak kemajuan Anda dengan hal-hal spesifik yang dapat diukur—hasil kunci.

Tapi bagaimana tepatnya Anda menerapkan OKRs? Bagaimana cara memastikan bahwa setiap anggota tim tahu apa yang mereka kerjakan dan dapat melacak kemajuan mereka dengan efektif?

Dalam blog ini, kami akan membahas segala hal yang perlu Anda ketahui tentang cara menerapkan OKRs dengan sukses, termasuk merencanakan tujuan, memantau kemajuan, dan melakukan iterasi sepanjang perjalanan agar Anda mencapai tujuan tersebut.

Kembali ke mimpi besar tersebut, Anda mungkin ingin menjadi startup terkemuka di bidang Anda dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapainya, Anda membutuhkan pendekatan bertahap yang didasarkan pada konsep perbaikan berkelanjutan. Itulah tepatnya yang ditawarkan oleh OKRs.

Kerangka kerja OKR dapat berfungsi sebagai jembatan antara Anda dan tim Anda, menerjemahkan visi strategis menjadi tujuan kuartalan atau tahunan yang dibagikan dan dimiliki oleh semua orang di perusahaan.

"OKRs adalah wadah yang jelas untuk prioritas dan wawasan pemimpin."

OKRs dapat membantu bisnis Anda bergerak ke arah yang benar dengan memfasilitasi:

Sekarang kita tahu apa yang bisa dilakukan OKRs. Tapi tepatnya apa yang termasuk di dalamnya? OKRs terdiri dari dua komponen utama: tujuan dan hasil kunci.

Bersama-sama, kedua hal ini akan membantu Anda mendefinisikan "Bagaimana kesuksesan terlihat di akhir proyek saya?".

Tujuan dan hasil kunci harus dapat diukur untuk mencapainya, menggunakan metrik yang jelas mendefinisikan kesuksesan atau penyelesaian. Struktur ini memastikan bahwa setiap anggota tim memahami persis apa yang perlu mereka lakukan untuk mengimplementasikan tujuan dan bagaimana upaya mereka akan berkontribusi pada perbaikan spesifik dalam bisnis.

Dengan menerapkan OKRs, Anda dapat menyelaraskan upaya tim, meningkatkan pelaksanaan strategis, dan menumbuhkan budaya kepemilikan dan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, OKRs sangat fleksibel, sehingga Anda dapat menyesuaikan dan mengulang proses kapan saja sesuai dengan kebutuhan unik Anda.

Meskipun OKRs menawarkan kerangka kerja penetapan tujuan yang kuat, mereka dapat dengan mudah melenceng tanpa perencanaan yang cermat. Pertimbangkan strategi keseluruhan perusahaan Anda dan bagaimana Anda dapat mengalirkan OKRs dari kepemimpinan ke tim-tim individu, menciptakan jalur yang kohesif menuju visi besar.

Dan jadilah kreatif! OKR yang tepat harus mampu menginspirasi tim Anda dan membantu mereka fokus secara tajam pada pencapaian tujuan besar tersebut!

Berikut adalah beberapa panduan umum untuk membantu Anda merencanakan OKR Anda:

Saat merencanakan OKR Anda, visi jangka panjang Anda adalah penunjuk arah yang memandu semua tujuan dan hasil kunci selanjutnya. Kembali ke tujuan awal Anda. Apa hasil akhir yang Anda usahakan? Lebih baik lagi, masalah apa yang ingin Anda selesaikan dengan produk atau layanan Anda ?

Jika kita mengambil contoh X (sebelumnya Twitter), kita tahu bahwa seluruh organisasi mengalami perubahan signifikan di bawah kepemimpinan Elon Musk. Meskipun perusahaan mungkin telah menyesuaikan tujuan pendapatan jangka pendek dan OKR-nya untuk menyesuaikan perubahan tersebut, X tetap berkomitmen pada tujuan besarnya, yaitu "menjadi alun-alun dunia."

Saat beroperasi di lingkungan yang terus berubah, membangun OKRs yang berakar pada visi inti Anda dapat membawa Anda melewati masa-masa paling turbulen, termasuk akuisisi!

KPI dan tujuan saling terkait erat dalam kerangka kerja OKR.

Anda dapat menggunakan KPI untuk memahami di mana perbaikan diperlukan dan menetapkan OKR sesuai dengan itu. Atau mulailah dengan OKR dan hubungkan dengan KPI spesifik untuk melacak dampaknya pada bisnis.

Berikut beberapa panduan:

Tujuan adalah deskripsi kualitatif tentang apa yang ingin Anda capai. Meskipun bersifat kualitatif, tujuan harus bersifat aksiable dan inspiratif:

Mengkomunikasikan OKRs kepada tim Anda

Gunakan format pertemuan All-Hands atau Ask Me Anything untuk memperkenalkan OKRs perusahaan kepada tim. Selama pertemuan, jelaskan dengan jelas visi dan tujuan strategis perusahaan, serta tunjukkan bagaimana OKRs terhubung dengan gambaran besar.

Sertakan visual dan contoh nyata untuk membuat OKR Anda relevan dan menarik bagi seluruh tim. Berikan waktu yang cukup untuk pertanyaan dan diskusi terbuka. Hal ini akan mengklarifikasi keraguan dan menumbuhkan rasa kepemilikan serta tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Dengan membuat OKRs transparan dan memicu diskusi dalam lingkungan perusahaan secara keseluruhan, Anda akan menciptakan landasan untuk tim yang lebih fokus dan termotivasi ke depannya.