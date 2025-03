Cara Memprioritaskan Tugas di Tempat Kerja (Dengan 8 Langkah untuk Meningkatkan Alur Kerja Anda)

Apakah setiap tugas dalam pipeline Anda sama mendesaknya?

Apakah Anda membuat daftar tugas sederhana dan menyelesaikan setiap tugas dari awal hingga akhir?

Nah, jika ya-itu adalah tanda bahaya.

Kenapa?

Jika Anda tidak benar-benar memprioritaskan tugas, maka hanya masalah waktu saja sampai Anda menjadi penghambat proyek yang kronis. Jika Anda tidak tahu bagaimana cara memprioritaskan proyek berdasarkan produktivitas Anda atau tim Anda, hal ini bisa sangat merugikan pekerjaan Anda secara keseluruhan.

Tanpa adanya hierarki dalam tugas-tugas Anda, Anda melawan arus keterampilan manajemen tim yang hanya akan menyebabkan lingkungan tim yang tidak sehat. Jika tim Anda tidak dapat mempercayai Anda untuk menangani tugas-tugas yang paling mendesak, mereka mungkin akan menghindari meminta bantuan Anda.

Yang akan terjadi hanyalah kekacauan proyek.

Jadi, mungkin kita harus menghindari skenario tersebut dan mempelajari cara terbaik untuk memprioritaskan tugas. Ini adalah panduan Anda untuk lebih fokus pada tugas-tugas yang paling penting terlebih dahulu, membangkitkan kepercayaan dalam tim Anda, dan menghindari tenggat waktu yang terlewat.

8 Langkah untuk Memprioritaskan Tugas di Tempat Kerja

Mengetahui tugas apa yang bisa ditangani sekarang atau nanti akan mempengaruhi keberhasilan proyek Anda. Mulai dari ketidaktertarikan dan ketidakhadiran karyawan hingga kinerja dan produktivitas yang rendah, penentuan prioritas tugas yang tidak efisien memengaruhi proyek-proyek besar dan kompleks.

Dan pada akhirnya, keuntungan perusahaan Anda bergantung padanya. Itulah mengapa Anda harus memahami cara memprioritaskan tugas untuk mengatur waktu dan mendefinisikan urgensi di antara tim Anda.

Jika tim Anda percaya bahwa Anda hanya akan menyelesaikan tugas karena Anda adalah manajer mereka, komunikasi tim sudah mulai hancur. Memprioritaskan tugas sangat penting bagi tim yang berkinerja tinggi, namun apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya?

1. Buat daftar tugas Anda tanpa hierarki tertentu

Sebagai permulaan, tuliskan daftar semua tugas Anda. Sertakan tugas yang sedang berlangsung dan yang akan datang untuk semua proyek Anda dalam daftar tugas ini. Dan jangan tinggalkan satu pun di luar daftar tugas dengan alasan apa pun.

Kumpulkan tugas-tugas Anda di ClickUp untuk memvisualisasikan pekerjaan dengan mudah atau sesuaikan daftar Anda sesuai keinginan Anda

Hal ini mungkin terdengar mudah. Namun, memprioritaskan dan mengelola tugas secara efektif di kepala kita adalah sebuah ilusi. Tentu saja, hal ini dapat dilakukan untuk proyek kecil yang dikerjakan oleh satu orang, namun akan menjadi sebuah saga untuk sebagian besar proyek.

Anda harus memiliki gambaran lengkap tentang semua tugas yang sedang berjalan, terjadwal, dan yang belum dimulai di satu tempat di luar kepala Anda. Dan bagi sebagian orang, perlu diurutkan sehingga Anda tidak hanya membuat daftar atau memperlakukan semua tugas dengan cara yang sama.

Sebaliknya, cobalah untuk memprioritaskan tugas dan mengkomunikasikan prioritas tersebut kepada tim Anda. Dan begitulah cara Anda mengaktifkan manajemen beban kerja dan mendapatkan rasa dari Anda daftar prioritas sehingga Anda dapat mendistribusikannya kembali jika diperlukan.

Gunakan Tampilan Beban Kerja ClickUp untuk melihat siapa yang berada di depan atau di belakang dan dengan mudah menarik dan melepas tugas untuk mengalokasikan ulang sumber daya

SELALU MULAI DENGAN MEMBUAT DAFTAR ANDA TERLEBIH DAHULU Jangan mencoba melewatkan langkah daftar tugas untuk mempercepat pekerjaan! Itu adalah jebakan. Dan Anda tidak akan bisa menghindari semua biaya tinggi akibat tidak adanya prioritas tugas yang telah kita bahas. Pecah tugas yang lebih besar menjadi subtugas. Hal ini akan menyederhanakan langkah selanjutnya, dan dalam perangkat lunak manajemen tugas seperti ClickUp anda bahkan dapat mengatur ulang atau mengedit subtugas secara massal.

Tidak perlu mengurutkan tugas-tugas dalam daftar sekarang. Namun ini adalah waktu yang tepat untuk mengelompokkannya berdasarkan hari, minggu, bulan, dan tahun. Hal yang sama berlaku untuk menambahkan durasi dan tanggal jatuh tempo untuk setiap tugas.

Berhati-hatilah bahwa tugas tidak hanya terdiri dari mengerjakan hasil proyek . Selain itu, ada juga rapat, panggilan telepon dan video, presentasi, serta menjawab pesan instan dan email. Namun biasanya, ini adalah langkah-langkah dalam tugas.

Untuk menyusun daftar tugas Anda, gunakan pena dan kertas atau ClickUp. Tetapi kami beritahu Anda sesuatu: Menggunakan alat bantu akan menyederhanakan pekerjaan yang tak ada habisnya untuk memperbarui daftar saat ada tugas baru yang muncul. Dan prioritas tugas ini dan metode manajemen waktu dapat menghemat banyak waktu. Mengatur tugas dengan alternatif Taskade !

2. Tentukan tugas mana yang harus Anda kerjakan terlebih dahulu

Kita semua merasa terdorong untuk melakukan tugas-tugas kecil, mudah dan cepat terlebih dahulu, tanpa mempedulikan prioritasnya. Itulah yang kami lakukan bias penyelesaian menendang. Ditambah lagi, penelitian menunjukkan otak kita melepaskan dopamin ke dalam aliran darah setiap kali kita menyelesaikan tugas-tugas penting, yang membuat kita ketagihan untuk terus melakukannya.

Tapi Anda harus melawannya! Dan Anda bisa melakukannya dengan:

Membedakan tugas penting dan tugas mendesak

Apa yang dimaksud dengan tugas penting? Dan apa yang dimaksud dengan tugas mendesak?

Tidak diragukan lagi, tugas penting yang tidak mendesak harus ada dalam daftar tugas Anda. Anda harus menjadwalkan tugas tersebut, namun Anda tidak perlu segera melaksanakannya. Anda bisa saja menunda tugas tersebut.

Di sisi lain, Anda harus melakukan tugas yang mendesak dan penting hari ini atau dalam beberapa jam ke depan. Namun, tugas-tugas tersebut belum tentu penting, sehingga Anda dapat mendelegasikannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Kemudian, Anda mungkin memiliki tugas lain yang juga penting dan mendesak. Anda harus segera mengerjakannya untuk menghindari dampak negatif yang serius, seperti melewatkan tenggat waktu klien, kehilangan kontrak klien, tidak meluncurkan produk, atau tidak merilis layanan.

Terakhir, beberapa tugas harian Anda tidak penting atau mendesak. Ini berarti Anda dapat menghapusnya dari daftar tugas Anda tanpa menimbulkan dampak negatif pada tim, departemen, atau perusahaan secara keseluruhan.

Tetapkan prioritas di ClickUp untuk membedakan dengan lebih baik apa yang perlu dilakukan sekarang dan apa yang bisa menunggu

ClickUp memungkinkan Anda menambahkan tag khusus ke tugas untuk menandainya sebagai penting, mendesak, keduanya, atau tidak sama sekali. Selain itu, semua tugas dapat diatur ke prioritas tertentu seperti mendesak, tinggi, normal, dan rendah.

Urutkan tugas berdasarkan nilainya

Tugas mana yang memiliki nilai tinggi bagi bisnis Anda? Tugas-tugas tersebut adalah prioritas, tetapi tidak semuanya penting.

Prioritasnya tergantung pada nilainya. Tugas-tugas kritis bersifat mendesak dan bernilai tinggi. Tugas dengan prioritas tinggi tidak mendesak, namun memiliki nilai yang tinggi bagi bisnis. Tugas dengan prioritas menengah bersifat mendesak namun bernilai rendah. Terakhir, tugas dengan prioritas rendah tidak mendesak dan bernilai rendah.

Berikut adalah beberapa contoh tugas dengan nilai tinggi untuk bisnis apa pun:

Mengerjakan pekerjaan proyek klien (di atas pekerjaan proyek internal)

Memperbaiki akses ke platform konferensi video perusahaan dari perusahaan yang hanya menggunakan jarak jauh (sebelum mencari alternatif yang lebih berkualitas)

Menjawab tiket dukungan klien (alih-alih mendesain ulang situs web Anda)

Menjelaskan persyaratan produk baru yang akan dibuat oleh tim Anda (bukan tugas yang tidak bergantung pada tim)

Sangat mudah untuk melihat dependensi tugas Anda di Tampilan Daftar ClickUp dan dengan cepat mengetahui apa yang perlu Anda perhatikan terlebih dahulu

Buat hubungan antara tugas dan tim Anda di ClickUp untuk menavigasi setiap tugas dan memeriksa statusnya dengan mudah. Selain itu, Anda bisa menggunakan ClickUp untuk mengatur ketergantungan tugas dan pada akhirnya menentukan urutan pelaksanaannya.

Urutkan tugas-tugas penting berdasarkan upaya

Jika Anda ingin mengatur hari Anda untuk produktivitas, maka andalkanlah estimasi upaya. Ini berarti Anda harus menyelesaikan tugas dengan upaya tertinggi terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain setiap hari.

Tugas dengan upaya tertinggi sering kali merupakan tugas yang lebih kompleks pada hari itu atau tugas yang sangat terkait dengan oKR perusahaan . Mengatasinya di hari pertama setiap hari secara drastis mengurangi tingkat stres Anda sekaligus menciptakan momentum dan meningkatkan motivasi.

Menu tarik-turun poin scrum di ClickUp memudahkan tim untuk melacak dan memantau kompleksitas pekerjaan yang telah diselesaikan

Dengan bantuan ClickUp, mudah untuk menambahkan kolom khusus dengan nilai "Angka" untuk mengevaluasi dan menentukan estimasi pekerjaan untuk setiap tugas berdasarkan angka (misalnya, 1-5 dengan 5 sebagai yang tersulit). Proses ini digunakan dalam manajemen proyek scrum namun dapat bekerja dengan cara yang sama untuk tim Anda juga!

Tentukan prioritas untuk hari itu

Anda mungkin merencanakan tugas-tugas penting untuk jangka waktu yang panjang, seperti berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Tetapi metode ini membantu Anda melakukan pendekatan terhadap rencana tugas Anda selama seminggu dari hari ke hari:

Sebelum Anda menyebutnya sebagai hari, pilih tugas paling penting yang harus Anda lakukan pada hari berikutnya (paling banyak enam tugas) Prioritaskan tugas berdasarkan tingkat kepentingannya Keesokan harinya, fokuslah pada tugas pertama dalam daftar dan jangan beralih ke tugas berikutnya sebelum menyelesaikan tugas tersebut, dan seterusnya Di penghujung hari, pindahkan pekerjaan yang belum selesai ke daftar hari berikutnya-apakah itu satu tugas atau beberapa tugas-dan ulangi seluruh prosesnya

3. Terus sesuaikan prioritas Anda

Jika Anda ingin mempelajari cara untuk memprioritaskan tugas, kemampuan beradaptasi adalah sesuatu yang harus Anda kuasai. Karena Anda tidak akan pernah tahu kapan ada perubahan pesanan atau masalah yang tidak terduga dengan tim, bisnis, atau produk.

Namun, Anda bisa mempersiapkan diri untuk kejadian tak terduga yang dapat mengubah prioritas tugas. Kembangkan kebiasaan meninjau prioritas tugas dan buatlah sistem untuk tidak lupa melakukannya sesering mungkin.

Seret dan letakkan tugas pada Tampilan Tabel ClickUp untuk pengaturan sederhana

Tinjau prioritas tugas setiap hari di awal atau akhir hari. Namun jika Anda lebih suka, lakukan pada hari Jumat sore untuk minggu berikutnya dan tinjau prioritas pada akhir setiap hari.

HINDARI PEMBOROSAN WAKTU YANG TERUS MENERUS Keterampilan manajemen waktu adalah kunci utama untuk memprioritaskan tugas-tugas Anda. Buanglah tugas yang tiba-tiba tidak lagi menjadi prioritas, meskipun Anda merasa ingin menyelesaikannya dan telah mencurahkan banyak waktu dan tenaga untuk itu. Akan membuang-buang waktu dan dapat mengorbankan tenggat waktu untuk terus mengerjakan tugas yang bukan prioritas, terutama ketika ada tugas lain yang menjadi prioritas.

4. Perkirakan secara realistis usaha Anda dalam menyelesaikan tugas

Apakah perkiraan usaha Anda didukung oleh rekam jejak waktu penyelesaian tugas? Jika belum, Anda harus mulai melacak waktu tersebut karena Anda akan membutuhkannya meskipun Anda belum memprioritaskan tugas berdasarkan usaha.

Lacak waktu untuk menyelesaikan tugas Anda dengan fitur ClickUp perangkat lunak pelacakan waktu proyek . Setelah itu, perbaiki estimasi upaya Anda berdasarkan catatan tersebut.

Catat waktu saat Anda pergi atau masukkan secara manual dengan pelacakan waktu di ClickUp

Anda perlu mengalokasikan sumber daya berdasarkan kriteria yang berbeda dan kemungkinan besar, salah satunya adalah waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan tugas.

Hal terakhir yang ingin anda lakukan adalah membuat perkiraan usaha dan waktu yang tidak realistis untuk tim anda. Anda akan berakhir dengan bergegas menuju eksekusi proyek yang akan menyebabkan kesalahan.

5. Kenali batas produktivitas Anda dan pertimbangkan keseimbangan kehidupan kerja

Hanya ada begitu banyak hal yang dapat Anda lakukan dalam satu hari atau kondisi pikiran tertentu. Hari kerja biasanya berlangsung selama delapan jam. Dan kita semua mengalami hambatan kreatif sesekali. Ditambah lagi, sebagian besar dari kita tidak dapat bekerja dengan baik ketika sedang stres.

Terkadang lebih produktif untuk menunda suatu tugas ke hari berikutnya atau langsung meninggalkannya. Namun, tentu saja, hal ini hanya dapat dilakukan jika tugas tersebut bukan merupakan tugas yang kritis atau penting dan mendesak yang tidak dapat didelegasikan atau ditugaskan kembali.

Gunakan Log Risiko ClickUp untuk melihat tugas atau subtugas apa yang berisiko terlambat atau tidak selesai

Menggunakan Catatan Risiko dapat sangat membantu Anda memahami dampak dan kemungkinan tugas tim Anda (atau tugas pribadi Anda) jika tidak selesai. Memahami potensi risiko dapat membantu Anda memahami produktivitas tim Anda secara keseluruhan.

Kiat Pro untuk Pertanyaan Wawancara: Pertanyaan wawancara yang umum adalah: Bagaimana Anda memprioritaskan pekerjaan Anda? Jawablah pertanyaan ini dengan menunjukkan kepada manajer perekrutan kemampuan Anda untuk berpikir kritis dan strategis. Jelaskan bagaimana Anda menilai pentingnya dan urgensi setiap tugas, dan bagaimana Anda memprioritaskan beban kerja Anda berdasarkan faktor-faktor tersebut. Tunjukkan keterampilan organisasi dan kemampuan Anda untuk mengelola berbagai prioritas secara bersamaan tanpa merasa kewalahan.

6. Jadwalkan semua tugas dan pekerjaan Anda

Penjadwalan tugas harus menjadi salah satu item dalam daftar periksa manajemen proyek . Dimulai dengan menentukan tanggal mulai dan tanggal akhir untuk setiap tugas dalam daftar tugas yang diprioritaskan. Dan cocok untuk beberapa tujuan, mulai dari menambahkan tugas ke kalender Anda hingga mengelola beban kerja.

Jika Anda sudah menambahkan tanggal jatuh tempo untuk setiap tugas, tidak masalah! Anda benar-benar membutuhkannya sebagai referensi untuk menentukan tanggal mulai dan berakhir.

Anda mungkin ingin menyelesaikan satu tugas sebelum tanggal jatuh tempo untuk memperhitungkan penundaan yang tidak terduga. Namun, anggap saja tujuan Anda adalah menyelesaikan tugas setidaknya pada tanggal jatuh tempo.

Sekarang, menyelesaikan setiap tugas pada tanggal jatuh tempo tergantung pada kapasitas Anda. Dan itu juga tergantung pada apakah Anda memiliki prioritas yang bersamaan. Tetapi Anda hanya dapat menarik kesimpulan yang kuat tentang kapasitas dan prioritas Anda setelah menjadwalkan tugas-tugas Anda di kalender Anda.

Dapatkan gambaran umum tingkat tinggi tentang bagaimana perkembangan inisiatif yang selaras dengan widget Portofolio di ClickUp

Dengan mendistribusikan tugas-tugas sepanjang hari, Anda bisa melacak kemajuan terhadap tenggat waktu. Yang dimaksud dengan "kemajuan" adalah durasi (jumlah atau persentase hari) yang tersisa hingga tanggal akhir. Namun, jika Anda mencatat pekerjaan di setiap tugas, Anda juga dapat melacak kemajuan terhadap upaya (diperkirakan dalam jam orang).

Memvisualisasikan kalender Anda sangat efektif untuk mengetahui apakah Anda dapat mengerjakan lebih banyak tugas. Dan jika Anda sudah mencapai beban kerja maksimum, Anda akan membutuhkan bantuan ekstra (hanya ada begitu banyak jam dalam sehari).

Untuk mengelola tugas dan memprioritaskan secara efektif, jadwalkan semuanya termasuk tugas-tugas pribadi dan tugas-tugas proyek internal dan eksternal.

Atur proyek, rencanakan jadwal, dan visualisasikan pekerjaan tim Anda di kalender fleksibel yang membuat semua orang tetap berada di halaman yang sama

Jika Anda memilih ClickUp, Anda akan bisa menjadwalkan rapat mingguan (dan pengingat harian) dengan tugas-tugas yang berulang. Tetapi Anda bisa melangkah lebih jauh dengan menggunakan Tampilan Kalender ClickUp untuk menjadwalkan tugas harian Anda (atau mingguan atau bulanan). Dan jika Anda lebih suka tampilan garis waktu atau tabel (atau spreadsheet), ClickUp juga menyediakannya.

Terakhir, ClickUp memiliki tampilan beban kerja untuk menyeimbangkan beban kerja Anda dengan mudah. Lihatlah hari-hari ketika Anda sudah, akan, atau masih jauh dari kelebihan beban kerja. Kemudian, bertindaklah sesuai dengan itu: Jadwalkan lebih banyak tugas dalam kasus terakhir dan alihkan tugas dalam kasus pertama.

7. Blokir waktu Anda untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan

Jadwalkan blok waktu untuk mengerjakan tugas-tugas Anda tanpa gangguan. Hal ini mencegah Anda melakukan multitasking, yang merupakan kutub berlawanan dari strategi prioritas tugas.

Lakukan tugas proyek dalam setiap blok waktu tersebut atau bahkan tugas yang tidak termasuk dalam proyek apa pun. Anda juga dapat mengerjakan beberapa tugas dalam satu blok waktu, namun tugas-tugas tersebut haruslah tugas-tugas yang kecil dan tidak berhubungan.

Pantau waktu dan jadwal Anda dengan mudah dengan Template Pemblokiran Jadwal dari ClickUp

Blok sinyal waktu dalam kalender bersama Anda sebagai "waktu fokus" dan matikan notifikasi selama waktu tersebut. Ini adalah cara agar rekan kerja dan manajer Anda tidak mengganggu Anda saat Anda sedang fokus menyelesaikan tugas, terutama tugas dengan prioritas tinggi.

Jika Anda memilih ClickUp untuk mengelola tugas, pertimbangkan untuk menggunakan fitur templat pemblokiran waktu .

8. Berkomunikasi dengan tim Anda sesuai kebutuhan

Mengetahui cara memprioritaskan tugas adalah salah satu landasan untuk bekerja secara efektif dalam tim. Jika tidak, bagaimana Anda bisa mengulang-ulang dalam tim ketika mereka menunggu pekerjaan Anda untuk memulai atau menyelesaikan pekerjaan mereka?

Dan bagaimana perasaan mereka jika Anda membuat mereka menunggu penyelesaian tugas Anda tanpa batas waktu? Anda harus memberi tahu rekan satu tim Anda setiap kali Anda mengalami keterlambatan dalam pengerjaan tugas. Dan beritahukan kepada mereka kapan Anda berencana untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut.

Anda juga harus memberi tahu manajer Anda jika ada penghalang yang Anda temui saat mengerjakan tugas. Adalah tugas mereka untuk membantu Anda mengatasi penghalang tersebut.

Ubah komentar menjadi tugas ClickUp atau tetapkan untuk langsung mengubah pemikiran menjadi item tindakan

ClickUp sangat baik untuk berbagi pembaruan dan menindaklanjuti dengan mengomentari tugas-tugas tertentu. Dan komentar-komentar tersebut dapat menyertakan rekaman layar yang dapat Anda tangkap di dalam alat ini. Atau Anda bisa memberikan komentar kepada rekan tim untuk memberi tahu mereka bahwa Anda menunggu mereka menyelesaikan tugas.

3 Templat Prioritas Pekerjaan yang Menghemat Waktu

Templat ClickUp berikut ini akan memanfaatkan teori di balik metode penentuan prioritas yang baru saja Anda pelajari:

1. Templat ClickUp 'Menyelesaikan Pekerjaan'

Templat Getting Things Done (GTD), berdasarkan sistem GTD oleh David Allen, membantu Anda mengatur tugas dan proyek dengan mencatatnya dan memecahnya menjadi item-item pekerjaan yang dapat ditindaklanjuti

The Templat ClickUp Getting Things Done adalah templat komprehensif untuk memprioritaskan dan melacak tugas di satu tempat. Templat ini sangat mudah disesuaikan dengan bidang khusus dan bahkan memungkinkan Anda untuk berkolaborasi pada dokumen dengan anggota tim lainnya.

Periksa ini Aplikasi GTD and GTD Templates !

Anda dapat menggunakan tugas ini templat penentuan prioritas untuk:

Membagi tugas ke dalam kategori-atau konteks, menurut templat-yang dapat Anda buat dari bidang khusus

Tetap disiplin dan memprioritaskan tugas berdasarkan konteks, tanggal jatuh tempo, perkiraan durasi, dan tingkat upaya

Jadwalkan tugas dalam tampilan kalender

Atur tugas dalam papan Kanban yang dapat disesuaikan berdasarkan prioritas

2. Templat Matriks Upaya Dampak ClickUp

Menggunakan matriks upaya dampak memungkinkan Anda membuat representasi visual dari upaya yang diperlukan untuk setiap fitur sehingga Anda dapat memprioritaskan tugas dan sumber daya dengan lebih baik

Jika Anda kehabisan waktu untuk menilai prioritas tugas Anda secara menyeluruh, templat ini sangat cocok! The Templat Matriks Upaya Dampak ClickUp membantu Anda dalam memprioritaskan tugas tergantung pada jumlah upaya yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Bagi mereka yang perlu mengevaluasi dampak atau biaya proyek dengan cepat, templat ini membantu Anda menentukan apa yang harus diprioritaskan. Selaraskan tim Anda untuk memahami apa yang paling penting bagi kesuksesan tim kolektif Anda dengan template visual ini.

3. Templat Matriks Prioritas ClickUp

Mendorong efisiensi tim dan mengelola sumber daya Anda untuk menentukan ide, konsep, dan tugas yang paling membutuhkan perhatian dengan lebih baik

Kami merancang Templat Matriks Prioritas ClickUp untuk memprioritaskan daftar tugas Anda menurut dua kriteria yang Anda pilih. Misalnya, kategorikan tugas-tugas Anda berdasarkan tingkat signifikansi dan tingkat pencapaian, dari rendah ke tinggi. Kemudian, tugas-tugas dengan prioritas tinggi adalah tugas-tugas yang memiliki signifikansi dan pencapaian yang tinggi.

Selain itu, andalkan warna untuk mengkategorikan tugas. Misalnya, berikan warna yang berbeda untuk tugas-tugas dari berbagai proyek. Ini adalah cara untuk memprioritaskan semua tugas Anda dari berbagai proyek di satu tempat.

Mulai Memprioritaskan Tugas untuk Mengoptimalkan Alur Kerja Anda

Ini adalah saran kami: Ikuti petunjuk prioritas tugas langkah dan metode dalam panduan ini. Lalu, lanjutkan ke langkah berikutnya dan coba ClickUp, aplikasi perangkat lunak otomatisasi tugas solusi. Daftar ClickUp hari ini ! Karena mengetahui cara memprioritaskan tugas sangat penting untuk mengurangi stres dan berhenti bekerja di bawah tekanan. Tetapi hanya jika Anda mengotomatiskan tugas apakah Anda melihat nilai di balik daftar tugas yang diprioritaskan dan Tugas ClickUp !