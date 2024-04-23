TickTick vs. ClickUp: Aplikasi Manajemen Tugas Mana yang Terbaik?

Perjuangan untuk tetap terorganisir dan fokus memang nyata; menemukan alat produktivitas yang tepat bisa menjadi kunci untuk mengatasi kekacauan.

Perkenalkan aplikasi manajemen tugas seperti TickTick dan ClickUp, yang dirancang untuk membantu Anda mengelola daftar tugas yang terus bertambah. Aplikasi digital ini menjanjikan untuk menyederhanakan alur kerja Anda, meningkatkan produktivitas, dan membawa keteraturan ke dalam kekacauan kehidupan sehari-hari.

Tapi mana yang harus Anda pilih? Dalam posting blog ini, kami akan membandingkan secara detail antara ClickUp dan TickTick, mengeksplorasi fitur dan harga keduanya, dan pada akhirnya menentukan aplikasi mana yang paling unggul dalam manajemen tugas.

TickTick vs. ClickUp: Perbandingan Singkat untuk Memilih Pengelola Tugas yang Tepat

Fitur TickTick ClickUp Pengelolaan Tugas Daftar sederhana, prioritas, Daftar Cerdas, tugas berulang Tugas lanjutan, subtugas, ketergantungan, otomatisasi, 15+ tampilan Kolaborasi Berbagi dasar; tampilan terbatas pada rencana gratis Kolaborasi real-time dengan Dokumen, komentar, penandaan, dan tugas terhubung. Tampilan & Visualisasi Kalender & Kanban dalam paket berbayar Kalender, Papan, Gantt, Garis Waktu, Tabel, dan Papan Tulis termasuk di dalamnya. Integrasi Terbatas (Slack, Gmail, Zapier) 1.000+ integrasi Kemampuan AI Tidak ada ClickUp Brain untuk ringkasan, tindakan, dan otomatisasi Manajemen Waktu Pomodoro timer, pelacakan kebiasaan Pelacakan waktu, perkiraan, lembar waktu, tampilan beban kerja Harga* Gratis; Premium $35,99/tahun Gratis; Paket berbayar mulai dari $7 per pengguna per bulan Terbaik untuk Individu yang membutuhkan daftar tugas sederhana Tim dan pengguna tingkat lanjut yang membutuhkan aplikasi manajemen tugas yang fleksibel dan skalabel

Apa Itu TickTick?

melalui TickTick

TickTick adalah aplikasi produktivitas yang sederhana dan dirancang khusus untuk freelancer dan usaha kecil. Antarmuka pengguna yang sederhana membantu menjaga tugas tetap terorganisir, sehingga memudahkan pengelolaan pekerjaan dan tujuan pribadi dalam satu tempat.

Fitur unik aplikasi ini adalah kemampuannya untuk melacak beberapa daftar tugas dalam satu layar, sehingga sangat praktis bagi individu yang menangani tugas-tugas di berbagai bidang kehidupan dan pekerjaan.

TickTick menawarkan fitur canggih seperti kalender fleksibel dan papan Kanban, menjadikannya cocok untuk manajemen proyek ringan.

Anda dapat berkolaborasi dengan rekan kerja atau anggota keluarga, berbagi daftar, menugaskan tugas, dan melacak riwayat tugas. Dengan pengingat otomatis untuk tugas sekali pakai dan berulang, serta lima tampilan kalender, TickTick memudahkan pengelolaan tugas untuk jadwal yang sibuk.

Fitur TickTick

Mari kita jelajahi beberapa fitur utama TickTick:

1. Entri dan pengelolaan tugas yang cerdas

melalui TickTick

Membuat dan mengelola tugas di TickTick tidak hanya fleksibel tetapi juga cerdas.

Lupakan mengetik—gunakan suara Anda untuk dengan mudah membuat tugas dengan mengaktifkan Siri bersama TickTick di iPhone Anda. Jika Anda pengguna Android, gunakan fitur Quick Ball untuk membuat tugas dari layar utama, bahkan saat ponsel terkunci.

Anda dapat menetapkan tanggal jatuh tempo, menugaskan tugas kepada orang lain, menambahkan tag, dan memprioritaskan tugas langsung dari widget TickTick, yang tersedia untuk semua pengguna smartphone.

TickTick juga memahami tanggal dalam bahasa alami (fitur ini disebut Smart Date Parsing). Katakan 'hari ini' atau 'besok' atau sebutkan hari tertentu dalam seminggu, dan aplikasi akan segera menentukan tanggal jatuh tempo tugas tersebut.

Selain itu, aplikasi ini memiliki fitur pembuatan tag kustom dan fitur email-to-task untuk meningkatkan efisiensi.

2. Pemberitahuan dan pengingat yang beragam

melalui TickTick

Jika Anda mengatur enam alarm untuk bangun (hanya untuk berjaga-jaga), Anda akan menyukai fitur TickTick yang memungkinkan Anda mengatur beberapa pengingat untuk setiap tugas.

Yang membuat fitur ini menonjol adalah kemampuannya untuk disesuaikan. Bukan hanya tentang memiliki banyak pengingat; ini tentang menyesuaikan notifikasi sesuai preferensi Anda. Anda dapat memilih antara notifikasi push, email, atau bahkan pesan teks.

TickTick menawarkan fitur pengingat berbasis lokasi untuk pengguna Android dan iOS. Jika Anda membutuhkan pengingat untuk meditasi sebelum bekerja, atur pengingat yang akan aktif begitu Anda duduk di meja kerja.

3. Pengorganisasian tugas dengan Smart Lists

melalui TickTick

Apakah Anda mencari asisten pribadi untuk mengatur tugas-tugas Anda? Gunakan Smart Lists dari TickTick.

Dengan Smart Lists, Anda dapat membuat tampilan tugas dinamis berdasarkan kriteria tertentu seperti prioritas, tanggal jatuh tempo, tag, atau daftar tempat tugas tersebut berada. Ini bukan sekadar daftar statis; mereka secara otomatis diperbarui saat tugas memenuhi kriteria yang Anda tetapkan. Ini seperti sihir untuk menjaga tampilan tugas Anda tetap personal dan terkini.

Daftar Cerdas Kustom ini memungkinkan Anda mengelompokkan tugas berdasarkan lokasi, jenis pekerjaan, hubungan, atau batas waktu.

Prioritaskan tugas dengan tingkat prioritas tinggi, sedang, rendah, atau tanpa prioritas, dilengkapi dengan kode warna untuk menyoroti item yang paling penting. Cari tugas dengan mudah dengan menyortirnya berdasarkan waktu, judul, tag, prioritas, atau filter kustom Anda.

4. Pomodoro timer untuk meningkatkan manajemen waktu

melalui TickTick

TickTick dilengkapi dengan Pomodoro Timer yang terintegrasi langsung ke dalam perangkat lunak manajemen tugas Anda.

Dengan timer ini, Anda dapat menentukan berapa lama ingin bekerja sebelum istirahat. Aplikasi ini mengikuti Teknik Pomodoro, membagi waktu kerja Anda menjadi interval-interval, biasanya berdurasi 25 menit, dengan istirahat singkat di antaranya.

Anda bahkan dapat memutar suara putih menenangkan saat bekerja, meskipun lebih banyak opsi tersedia dengan paket berbayar. Ada bonus untuk anggota—Anda dapat memperkirakan berapa lama tugas akan memakan waktu dan membandingkannya dengan waktu aktual yang dihabiskan untuk tugas tersebut.

Harga TickTick

Gratis

Premium: $35,99/tahun

Apa Itu ClickUp?

ClickUp adalah platform produktivitas all-in-one yang kuat, dilengkapi dengan semua yang Anda butuhkan untuk mengelola tugas dan proyek dengan mudah.

Dipercaya oleh perusahaan seperti AirBnB, Netflix, dan Google, platform ini menawarkan solusi manajemen tugas terbaik dengan fitur-fitur yang meningkatkan produktivitas dan memperlancar alur kerja.

ClickUp menggabungkan manajemen proyek, kolaborasi dokumen, pengingat, kalender, dan bahkan fitur kotak masuk menjadi satu platform yang kuat. Pendekatan terpusat ini menghilangkan kebutuhan akan aplikasi ganda dan memperlancar alur kerja.

Suite manajemen tugas yang ramah pengguna ini membantu Anda melakukan multitasking secara efisien dan mengorganisir proyek dengan ukuran apa pun. Aplikasi ini membantu Anda merencanakan alur tugas kustom dengan batas waktu untuk memaksimalkan produktivitas. Selain itu, Anda dapat mendapatkan laporan detail tentang kemajuan proyek Anda dan menjaga semuanya terorganisir dalam dasbor yang jelas. Anda juga dapat memprioritaskan tugas dengan sistem kode warna, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi item prioritas utama.

ClickUp juga menawarkan fitur manajemen tugas yang komprehensif, termasuk penugasan tugas, subtugas, ketergantungan, pengingat, prioritas, tag, komentar, lampiran file, dan banyak lagi. Fungsi yang kuat ini cocok untuk tim dari berbagai ukuran dan di berbagai industri.

Baik Anda seorang wirausaha tunggal maupun perusahaan besar, ClickUp dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Fitur ClickUp

ClickUp semakin populer sebagai perangkat lunak manajemen tugas dengan rangkaian fitur yang lengkap.

1. Sesuaikan ruang kerja dan tugas Anda

Atur, pantau, dan lacak semua kemajuan tim Anda dalam satu ruang kerja melalui ClickUp Tasks.

Fitur Tugas ClickUp memungkinkan Anda menyesuaikan alur tugas dengan Bidang Kustom yang disesuaikan dengan kebutuhan tim atau proyek Anda. Bidang-bidang ini dapat menangkap data tambahan atau metadata tentang tugas, seperti tingkat prioritas, jenis tugas, departemen, atau informasi relevan lainnya. Hal ini membantu Anda mengorganisir dan menyaring tugas dengan lebih efektif.

Anda dapat dengan mudah berkolaborasi dengan tim Anda dengan menugaskan tugas kepada beberapa orang dan membuat thread komentar. Personalisasikan komentar-komentar ini dengan instruksi atau konteks spesifik untuk setiap penerima tugas. Anda bahkan dapat mengubah komentar menjadi tindakan dan menghemat waktu dengan rekaman layar yang dapat dibagikan.

Alih-alih mengandalkan status tugas default (misalnya, Terbuka, Tertutup), Anda dapat mendefinisikan Status Kustom di ClickUp yang sesuai dengan alur kerja tim Anda. Misalnya, Anda dapat memiliki status seperti “Dalam Proses,” “Menunggu Review,” “Terhalang,” atau “Ditunda.” Hal ini memberikan konteks dan kejelasan lebih tentang status saat ini dari setiap tugas.

Navigasi melalui proyek Anda dengan cepat dan lihat pekerjaan Anda dari berbagai sudut pandang. Sesuaikan subtugas untuk menampilkan informasi yang Anda butuhkan pada waktu yang tepat. ClickUp menawarkan berbagai tampilan (misalnya, Board, List, Calendar) untuk memvisualisasikan dan mengelola tugas.

Baik itu proyek spesifik atau tugas harian, fitur ini memungkinkan Anda mengelola berbagai jenis pekerjaan dengan efisiensi yang lebih tinggi dan visibilitas yang lebih baik. Anda dapat menyesuaikan ruang kerja Anda dan mendefinisikan jenis tugas yang paling sesuai untuk tim Anda.

2. Percepat tugas dengan templat

Unduh templat ini Sederhanakan manajemen tugas dalam kerangka kerja all-in-one dengan Template Manajemen Tugas ClickUp.

Anda dapat memastikan efisiensi maksimal dengan template manajemen tugas yang disesuaikan untuk setiap anggota tim, proyek, dan alur kerja.

Template Manajemen Tugas ClickUp dilengkapi dengan fitur-fitur lengkap yang memungkinkan tim untuk:

Struktur dan kategorikan tugas berdasarkan status, prioritas, atau pembagian tim.

Pantau dan sempurnakan alur kerja dengan mengevaluasi kapasitas tim dan kemajuan tugas.

Bekerja sama dengan lancar dalam perencanaan, pendelegasian, dan pelaksanaan tugas di berbagai tim.

3. Otomatiskan tugas berulang dengan ClickUp Brain

Gunakan ClickUp untuk menangani tugas-tugas berulang dan membosankan, sementara Anda fokus pada hal-hal penting.

ClickUp Brain dalam manajemen tugas seperti memiliki jin yang membantu untuk pekerjaan Anda. Dengan beberapa klik saja, Anda dapat mengotomatisasi hampir segala hal menggunakan perintah bahasa alami, sehingga tim Anda dapat fokus pada tugas-tugas penting. Dengan fitur ini, menetapkan dan melacak tujuan manajemen proyek menjadi sangat mudah.

Alat AI ini dapat dengan cepat merangkum catatan rapat atau pembaruan proyek, serta menghasilkan tindakan dan wawasan dari dokumen dan tugas. Dengan header dan tabel yang sudah terstruktur, AI memastikan manajer proyek memiliki konten yang terorganisir dengan baik.

Tapi itu belum semuanya.

ClickUp Brain juga dapat menganalisis data proyek, meningkatkan pengambilan keputusan, memperkirakan biaya proyek, mengoptimalkan alokasi sumber daya, memprediksi kebutuhan kapasitas, menyederhanakan manajemen tim, dan memantau risiko potensial secara real-time.

4. Optimalkan proses Anda dengan Daftar Periksa Tugas

Buat alur kerja praktis dari daftar tugas Anda dalam sebuah tugas dengan bantuan Daftar Periksa Tugas.

Daftar Tugas ClickUp membantu Anda membuat daftar tugas yang sederhana dan langkah-langkah dalam suatu tugas. Dengan tata letak yang mudah, antarmuka seret dan lepas, serta kemampuan menumpuk item, Daftar Tugas mengubah daftar tugas Anda menjadi alur kerja praktis untuk Anda dan tim Anda.

Daftar Tugas sangat cocok untuk mencatat langkah-langkah atau tugas yang melibatkan tindakan berulang. Anda dapat mengelola daftar tugas harian Anda dari komputer, perangkat seluler, atau browser. Mereka bahkan memungkinkan Anda menambahkan format dan warna kustom untuk membuatnya lebih menarik.

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Unlimited: $10 per pengguna per bulan

Bisnis: $19 per pengguna per bulan

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga

ClickUp Brain tersedia di semua paket berbayar seharga $5 per ruang kerja per anggota per bulan.

TickTick vs. ClickUp: Perbandingan Fitur

Fitur TickTick ClickUp Tampilan kalender Hanya tersedia di versi berbayar Ya Organisasi tugas Sederhana dan dasar; termasuk Smart Lists dan tugas dengan prioritas ganda. Fitur canggih; dapat menambahkan tugas dan tujuan, melakukan pengelompokan tugas, memberikan komentar, mengatur notifikasi, dan memvisualisasikan semuanya melalui lebih dari 15 tampilan. Kolaborasi Terbatas; pengguna gratis tidak dapat mengakses tampilan Kalender dan Kanban. Fleksibel: buat dokumen, hubungkan dengan tugas, dan beri label dengan benar sehingga semuanya diperbarui secara otomatis. Integrasi Terbatas; dapat terhubung dengan Slack dan Gmail Lebih dari 1000+ integrasi AI Tidak Ya Analitik Terbatas Lanjutan Pengingat Ya Ya Pelacakan waktu Ya Ya Dukungan pelanggan Chat, email Chat, email, telepon, tutorial

Baik TickTick maupun ClickUp menawarkan fitur manajemen tugas yang kuat, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam individu dan tim.

Namun, setelah diteliti lebih lanjut, fitur dan pendekatan keduanya berbeda, sehingga salah satunya mungkin lebih cocok untuk kebutuhan spesifik Anda. Mari kita telusuri detailnya dan bandingkan penawaran mereka:

1. Organisasi

TickTick

Pengelolaan tugas di TickTick sederhana dan dasar. Daftar cerdas dan opsi untuk memprioritaskan tugas memberikan pengguna cara yang jelas untuk mengorganisir dan menugaskan tugas kepada orang yang tepat. Anda juga dapat menambahkan tanggal jatuh tempo, membuat tag kustom, dan menggunakan templat terbatasnya untuk memulai.

ClickUp

Di sisi lain, ClickUp dapat melakukan semua yang bisa dilakukan TickTick dan lebih dari itu. Mulai dari menetapkan tujuan dan tugas hingga melacaknya di dasbor terpadu, platform ini memberikan lebih dari yang diharapkan.

Daripada membuat daftar tugas baru setiap kali, Anda dapat menyimpan tugas berulang sebagai templat dan langsung menambahkannya ke koleksi Anda untuk keperluan di masa depan. Gunakan perpustakaan templat manajemen tugas dan proyek yang luas jika Anda ingin sesuatu yang sudah siap pakai.

Gabungkan tugas-tugas serupa, berikan komentar, atur notifikasi, brainstorm ide-ide baru di platform yang sama, dan lihatnya dalam lebih dari 15 cara untuk memantau setiap tugas dengan tepat sesuai keinginan Anda.

2. Kolaborasi

TickTick

TickTick sangat bagus untuk berkolaborasi dengan orang lain. Anda dapat berbagi daftar dengan pengguna lain, baik untuk proyek kerja maupun tugas lainnya. Dengan cara ini, tugas dalam daftar dapat ditugaskan kepada anggota tim tertentu, sehingga tanggung jawab menjadi jelas.

Meskipun TickTick memungkinkan Anda melihat perkembangan tugas, fitur-fiturnya pada rencana gratis terbatas. Misalnya, tampilan Kalender dan Kanban hanya tersedia untuk anggota premium.

Mereka menyediakan gambaran yang baik tentang alur kerja yang sedang berlangsung dan melacak kemajuan, tetapi ini bukanlah sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna gratis, sehingga mereka mencari alternatif TickTick.

ClickUp

ClickUp memudahkan kolaborasi tim dengan mengintegrasikan organisasi proyek dan fitur kolaborasi real-time ke dalam platform yang kuat. Dengan kemampuan untuk membuat dokumen kolaboratif ClickUp yang kaya dan menghubungkannya langsung ke tugas-tugas terkait, tim dapat mempertahankan basis pengetahuan terpusat yang memberikan konteks dan kejelasan di setiap langkah.

Salah satu fitur unggulan ClickUp adalah sistem penandaan yang intuitif untuk dokumen. Fitur ini memungkinkan tim untuk menyortir, mencari, dan menavigasi informasi dengan mudah, menghilangkan kekacauan dan ketidakteraturan yang sering terjadi pada metode dokumentasi tradisional.

Dengan mengelola tugas, proyek, dan dokumen dengan hubungan yang jelas, ClickUp memastikan bahwa pembaruan dan perubahan secara otomatis tercermin di seluruh sistem, sehingga semua orang tetap terkoordinasi dan selalu terupdate.

3. Integrasi

TickTick

TickTick tidak sehandal ClickUp dalam hal integrasi. Meskipun aplikasi ini tersedia di berbagai perangkat (dari desktop hingga smartwatch), ia hanya dapat terintegrasi dengan beberapa platform seperti Slack, Zapier, dan Gmail.

Hal ini bisa menjadi masalah bagi tim lintas fungsi yang bergantung pada beberapa platform setiap hari. Berganti-ganti aplikasi secara terus-menerus seringkali menghambat efisiensi dan produktivitas.

ClickUp

ClickUp, di sisi lain, dapat terhubung dengan lebih dari 1000 aplikasi melalui ClickUp Integrations! Hal ini menjadikannya pilihan yang lebih unggul bagi tim yang menggunakan multiple platform untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.

Alih-alih terus-menerus berpindah antar aplikasi, mereka dapat mengelola tugas dan proyek mereka di bawah satu ruang kerja kolaboratif. Hal ini membuat alur kerja mereka lebih lancar, mendorong pengelolaan yang efisien, dan meningkatkan produktivitas.

4. Harga

Rencanakan TickTick ClickUp Gratis Tambahkan tugas dengan suara, Ubah email menjadi tugas, Pemrosesan tanggal cerdas, Pemberitahuan mengganggu, Daftar cerdas Tugas tak terbatas, Papan Tulis, Dokumen Kolaboratif, Papan Kanban, Tampilan Semua, Tampilan Kalender, Bidang Kustom Berbayar 1 paket: Premium. Termasuk semua fitur gratis, plus: Tampilan kalender, Langganan kalender pihak ketiga, Tampilan Kanban, Filter kustom, Riwayat edit, Pelacakan kemajuan 3 paket: Unlimited, Business, dan Enterprise Tanpa Batas Bisnis Enterprise Semua fitur gratis, ditambah pelacakan waktu, tamu dengan izin, integrasi tak terbatas, tim, tampilan formulir, dan AI. Semua fitur di Unlimited, ditambah otomatisasi lanjutan, pelacakan waktu dengan perkiraan waktu yang detail, lembar waktu, manajemen beban kerja, dan berbagi publik lanjutan. Semua fitur untuk Bisnis, ditambah izin lanjutan, peran kustom tak terbatas, berbagi ruang tim, dan kapasitas kustom dalam beban kerja.

TickTick

Rencana harga TickTick cukup sederhana; ada versi gratis dan berbayar, dan itu saja. Beberapa orang mungkin merasa ini terlalu ketat, terutama karena rencana berbayar mencakup fitur-fitur canggih seperti filter kustom.

Rencana harga yang kaku seperti ini mungkin akan membuat merek besar enggan, yang mungkin mencari fitur spesifik untuk mendukung skalabilitas mereka.

ClickUp

Di sisi lain, paket harga ClickUp sangat fleksibel. Paket ini terjangkau dan dilengkapi dengan manfaat khusus yang disesuaikan untuk tim dan perusahaan dari berbagai ukuran. Hal ini memberikan pelanggan banyak ruang untuk skalabilitas dan penghematan.

ClickUp memiliki empat tingkatan: gratis, unlimited, bisnis, dan enterprise. Anda dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan skala bisnis Anda saat ini.

TickTick vs. ClickUp di Reddit

Untuk membantu Anda membuat pilihan yang tepat antara TickTick dan ClickUp, kami memutuskan untuk melihat apa yang dikatakan oleh pengguna Reddit tentang alat-alat ini.

Seorang pengguna dengan jelas mengungkapkan pandangannya tentang ClickUp untuk menangani semua tugas sehari-hari.

Saya menggunakan ClickUp untuk daftar tugas pribadi dan pekerjaan saya. Untuk penggunaan pribadi,… aplikasi ini dapat menangani kebutuhan perencanaan yang lebih kompleks. Untuk pekerjaan, saya menggunakannya untuk melacak daftar tugas saya [sic]… Saya menemukan bahwa aplikasi ini bekerja dengan baik karena untuk beberapa kategori, saya memiliki tugas berulang, jadi jika saya ingin melihat hanya tugas-tugas tersebut, saya bisa melihat daftar khusus itu.

Sementara itu, yang lain mengambil pendekatan yang lebih diplomatis, menjelaskan pilihan mereka secara rinci.

Jika yang Anda butuhkan hanyalah daftar tugas yang cepat dan sederhana serta aplikasi mobile yang andal, tetaplah menggunakan TickTick. Saya beralih ke ClickUp dari kedua aplikasi tersebut karena saya membutuhkan fitur manajemen proyek yang lebih lengkap. Ya, ClickUp memang agak lambat dibandingkan yang lain, tetapi fitur seperti pelacakan waktu tugas, bidang kustom, dan kategorisasi tugas yang lebih rinci sangat diperlukan untuk manajemen yang komprehensif [sic].

Manakah Aplikasi Manajemen Tugas yang Terbaik?

Saatnya menentukan pemenangnya. 🏆

Dalam perbandingan antara ClickUp dan TickTick, ClickUp keluar sebagai pemenang.

Meskipun TickTick unggul dalam manajemen tugas, aplikasi ini kesulitan untuk mengikuti kebutuhan yang terus berkembang dari tim modern dan pengguna individu. Antarmuka yang sederhana memiliki batasan, terutama jika dibandingkan dengan alat-alat baru yang menawarkan fleksibilitas, fitur, dan fungsionalitas yang lebih banyak.

TickTick kurang memadai dalam hal otomatisasi alur kerja, kolaborasi, integrasi, dan harga.

Tapi ClickUp? Bukan hanya mengisi celah-celah tersebut, tetapi juga melampaui ekspektasi. Ini adalah salah satu alat perangkat lunak manajemen proyek yang paling dapat disesuaikan saat ini dan dapat disesuaikan dengan Anda dan tim Anda seperti sarung tangan.

Butuh bukti lebih? Daftar ke ClickUp hari ini dan rasakan kemampuannya secara langsung.