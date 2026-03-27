14 Tips Bekerja dari Rumah untuk Meningkatkan Produktivitas

Ruang kerja tradisional telah mengalami transformasi signifikan pasca pandemi, dengan banyak perusahaan yang mengadopsi model hybrid atau sepenuhnya jarak jauh. Bekerja dari jarak jauh meningkatkan produktivitas, membantu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta menghemat waktu.

Tidak heran 98% pekerja mengatakan mereka ingin bekerja dari rumah, setidaknya sesekali. Namun, bekerja dari rumah juga memiliki tantangannya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan, menyulitkan untuk terhubung dengan rekan kerja, dan bahkan memengaruhi batasan Anda.

Itulah sebabnya kami telah mengumpulkan tips terbaik untuk bekerja dari rumah dalam blog ini. Tips-tips ini akan membantu Anda mengatasi tantangan saat bekerja dari rumah dan memastikan Anda memanfaatkan waktu Anda dengan sebaik-baiknya.

Tantangan Bekerja dari Rumah

Sebelum membahas tips kerja dari rumah terbaik untuk membantu Anda tetap produktif, mari kita lihat sekilas beberapa tantangan umum yang terkait dengan WFH. 🏠

Kelelahan

Menurut laporan survei Forbes Advisor, 69% pekerja jarak jauh melaporkan merasa kelelahan akibat penggunaan alat komunikasi digital. Serangan terus-menerus dari notifikasi Slack, email, panggilan Zoom, dan telepon dapat mengganggu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi serta menyebabkan kelelahan mental saat bekerja dari rumah.

Kesulitan dalam menetapkan batasan

Memisahkan kehidupan kerja dari kehidupan pribadi menjadi tantangan saat bekerja dari rumah, karena tidak ada pemisahan fisik antara ruang kerja dan ruang tinggal pribadi. Banyak pekerja jarak jauh juga bekerja berlebihan dan merasa tertekan untuk selalu dapat dihubungi akibat kurangnya rutinitas dan jam kerja yang jelas.

Kurangnya interaksi dengan rekan kerja

Kurangnya interaksi tatap muka membuat sulit untuk menjalin hubungan dengan rekan kerja. Dalam jangka panjang, hal ini sering kali menyebabkan perasaan terisolasi, kesepian, dan kesehatan mental yang buruk, karena pekerja jarak jauh kehilangan aspek sosial dari lingkungan kantor.

Lebih banyak gangguan

Rumah terkadang bisa menjadi tempat yang ramai dengan banyak gangguan. Mungkin ada anggota keluarga lain yang bekerja bersama Anda, teman dan keluarga mungkin mampir, dan mungkin ada pekerjaan rumah tangga serta anak-anak yang perlu diurus. Hal ini dapat memengaruhi produktivitas Anda dan menghalangi Anda untuk berkonsentrasi pada pekerjaan.

Tips Bekerja dari Rumah untuk Meningkatkan Produktivitas Saat Bekerja Jarak Jauh

Berikut adalah tips terbaik untuk bekerja dari rumah guna meningkatkan produktivitas Anda dan mengatasi tantangan-tantangan ini:

1. Tentukan ruang kerja

Bekerja dari sofa atau tempat tidur terdengar menarik. Namun, ingatlah bahwa keduanya adalah musuh produktivitas Anda, karena pikiran Anda mengaitkannya dengan relaksasi dan kesenangan. Anda membutuhkan ruang kerja terpisah untuk menciptakan batasan fisik antara pekerjaan dan rumah.

Buatlah ruang kerja khusus yang membantu Anda masuk ke dalam pola pikir yang fokus pada pekerjaan, baik itu kamar cadangan atau sudut kecil di ruang tamu Anda. Berikut beberapa tips untuk kantor rumah Anda:

Siapkan ruang kerja Anda di dekat jendela agar Anda mendapatkan udara segar dan sinar matahari☀️

Jauhkan ruang kerja Anda dari dapur, ruang tamu, atau jendela yang menghadap ke jalan ramai jika Anda mudah terganggu

Manfaatkan apa yang Anda miliki. Jika Anda tidak memiliki ruangan kosong, atur kursi dan meja kerja di sudut kamar Anda

Dapatkan furnitur ergonomis (termasuk keyboard ergonomis) untuk kantor di rumah Anda jika Anda merasa tidak nyaman setelah duduk dalam waktu lama

Pilihlah meja berdiri jika Anda sering membutuhkan perubahan suasana

2. Optimalkan ruang kerja Anda

Anda sudah memiliki ruang kerja yang khusus. Bagus! Tapi apakah ruang kerja itu benar-benar cocok untuk Anda? Sangat penting untuk menciptakan ruang kerja yang mendukung produktivitas dan kinerja. Cara pertama untuk melakukannya adalah dengan menjaga kebersihan dan kebebasan dari barang-barang yang berantakan. Anda juga dapat melakukan hal-hal berikut untuk mengoptimalkannya lebih lanjut:

Tambahkan sentuhan hijau ke ruang Anda dengan tanaman penyaring udara yang meningkatkan produksi oksigen🪴

Siapkan sebotol air besar di dekat Anda agar Anda ingat untuk minum air secara teratur

Hiasi ruangan Anda dengan barang-barang favorit Anda. Tambahkan sebuah karya seni, sentuhan warna, atau apa pun yang memberi Anda energi

Siapkan pemutar musik dan papan tulis yang bisa dihapus jika diperlukan

Memiliki ruang kerja khusus sangat membantu saya 🙂 Saya punya beberapa teman yang hanya punya meja di ruang tamu dan mereka mengeluh soal produktivitas! Saya harus coba playlist Brain Food di Spotify!

3. Buatlah rutinitas

Salah satu manfaat utama bekerja dari rumah adalah fleksibilitas untuk menentukan jam kerja dan bekerja kapan pun Anda mau. Namun, manfaat ini bisa dengan cepat menjadi tantangan jika Anda tidak dapat membangun rutinitas yang konsisten. Rutinitas yang baik adalah kunci untuk membuat hari Anda produktif.

Tentukan jam kerja Anda dan gunakan aplikasi jadwal kerja untuk membuat jadwal harian Anda. Memiliki jadwal memberikan kepastian sekaligus memastikan hari Anda terstruktur dengan baik.

Buat jadwal harian Anda dan tambahkan tugas-tugas tak terjadwal ke kalender Anda dengan cepat menggunakan ClickUp

Mulailah dengan ritual pagi yang menandai dimulainya hari kerja Anda. Bisa berupa membuat kopi atau bahkan jalan-jalan sebentar. Untuk mengakhiri hari, tinjau semua yang telah Anda capai dan rencanakan hari berikutnya.

Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Otak yang cukup istirahat membantu Anda tetap fokus dan menjalani hari yang lebih bahagia.

4. Ambil istirahat secara teratur

Bekerja dari rumah berarti Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda duduk di meja kerja dan bekerja. Namun, duduk sepanjang hari sangat buruk bagi kesehatan tubuh dan produktivitas Anda.

Hal ini membuat istirahat secara teratur menjadi sangat penting. Regangkan tubuh Anda, lakukan yoga, berjalan-jalan, istirahatkan mata, sirami tanaman, dan lepaskan diri dari pekerjaan. Bahkan istirahat selama 10 menit pun dapat menyegarkan pikiran Anda. Anda juga bisa tidur sebentar di siang hari untuk meningkatkan energi jika diperlukan.

Aktivitas fisik adalah salah satu tips terbaik untuk bekerja dari rumah yang dapat mencegah kelelahan, meningkatkan konsentrasi, dan sangat bermanfaat bagi produktivitas. Oleh karena itu, jadikan istirahat teratur sebagai bagian tetap dari jadwal Anda. Dan jika Anda membutuhkan pengingat, gunakan alat kerja jarak jauh untuk mengatur pengingat agar Anda sering beristirahat.

5. Gunakan alat produktivitas

Lihat kemajuan dan pekerjaan yang tertunda Anda dalam sekejap dengan Dasbor ClickUp

Salah satu tips terbaik untuk bekerja dari rumah adalah menggunakan alat kerja dari rumah untuk mengatur dan mengelola hari kerja Anda. Manfaatkan aplikasi pengorganisasian, layanan komunikasi, sistem manajemen tugas, dan templat produktivitas.

Banyak alat kolaborasi jarak jauh yang memungkinkan tim bekerja secara mandiri sekaligus tetap terhubung dengan baik. Namun, jika menggunakan berbagai aplikasi untuk tujuan yang berbeda terasa melelahkan, pertimbangkan untuk menggunakan alat produktivitas all-in-one seperti ClickUp. Berikut cara menggunakan ClickUp untuk tim jarak jauh guna mengubah pengalaman kerja dari rumah Anda:

Tulis lebih cepat, dapatkan ringkasan singkat, dan temukan jawaban atas pertanyaan Anda dengan ClickUp Brain

Bekerja dengan lancar menggunakan Docs: Buat, atur, dan bagikan dokumen proyek dengan Buat, atur, dan bagikan dokumen proyek dengan ClickUp Docs , tempat penyimpanan semua dokumen dan pekerjaan Anda di ClickUp. Tambahkan halaman dan sub-halaman, atur format dan gaya sesuai keinginan Anda, tetapkan izin untuk mengontrol akses, dan tambahkan kolaborator. Anda juga dapat mengubah dokumen yang sering digunakan menjadi templat. Tambahkan file, dan tautkan dokumen Anda ke alur kerja

Manfaatkan kekuatan AI: ClickUp Brain adalah asisten AI terbaik. Ajukan pertanyaan tentang pekerjaan Anda di mana saja di ClickUp, otomatiskan tugas dan pembaruan kemajuan, buat berbagai konten dengan cepat, dan masih banyak lagi

Brainstorming bersama: Bekerja sama secara jarak jauh dengan tim Anda untuk mencari ide-ide baru menggunakan ClickUp Whiteboards dan peta pikiran. Hal ini membantu melibatkan semua orang dalam proses pencarian ide, terlepas dari lokasi mereka

Tetap selaras: Bekerja jarak jauh tidak berarti tidak selaras. Tim menggunakan Bekerja jarak jauh tidak berarti tidak selaras. Tim menggunakan ClickUp Goals untuk menetapkan dan melacak tujuan tim dan individu serta menciptakan akuntabilitas. Pemimpin tim dapat menggunakan Template Rencana Kerja Jarak Jauh untuk memantau kemajuan proyek pekerja jarak jauh di mana pun serta menetapkan ekspektasi dan peran

Unduh Template Ini Buat rencana transisi yang komprehensif untuk karyawan Anda menggunakan Template Rencana Kerja Jarak Jauh

Tetap terorganisir: Jaga agar semua pekerjaan Anda tetap teratur dengan Jaga agar semua pekerjaan Anda tetap teratur dengan ClickUp Tasks ; buat tugas dan subtugas dari tujuan, dokumen, dan komentar Anda, lalu lacak semuanya menggunakan berbagai tampilan yang dapat disesuaikan

Visualisasikan kemajuan : Pantau kemajuan Anda dan tim Anda serta tinjau tugas yang tertunda—semuanya dalam satu tampilan dengan : Pantau kemajuan Anda dan tim Anda serta tinjau tugas yang tertunda—semuanya dalam satu tampilan dengan Dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan dan dibagikan

Kurangi perpindahan konteks : Integrasikan ClickUp dengan lebih dari 1.000 aplikasi, termasuk Zoom, Slack, Google Calendar, Google Drive, Dropbox, dan Loom, sehingga Anda tidak perlu terus-menerus berpindah antar layar Integrasikan ClickUp dengan lebih dari 1.000 aplikasi, termasuk Zoom, Slack, Google Calendar, Google Drive, Dropbox, dan Loom, sehingga Anda tidak perlu terus-menerus berpindah antar layar

Hemat waktu: Akses perpustakaan luas berisi Akses perpustakaan luas berisi templat produktivitas dan manajemen proyek yang sudah jadi untuk memulai dengan cepat

6. Sediakan waktu khusus untuk fokus

Pengelompokan waktu adalah salah satu tips kerja dari rumah favorit kami. Penelitian telah membuktikan bahwa memberikan perhatian penuh pada tugas tertentu akan menghasilkan hasil terbaik. Oleh karena itu, sisihkan waktu di kalender Anda untuk fokus pada pekerjaan yang membutuhkan energi dan konsentrasi. Jadikan ini bagian tetap dari jadwal Anda, seperti waktu istirahat.

Anda bisa melakukan banyak hal begitu Anda mendedikasikan waktu tanpa gangguan untuk tugas tertentu. Oleh karena itu, pastikan tidak ada gangguan, bahkan untuk pesan sekalipun. Untuk pengaturan waktu yang lebih baik, gunakan Template Pengaturan Waktu ClickUp.

Unduh Template Ini Pantau aktivitas Anda di masa lalu, saat ini, dan yang akan datang dengan Template Time Blocking

Template ini memungkinkan Anda melacak rapat, menyisihkan waktu untuk fokus, memahami ketergantungan tugas, dan mencegah jadwal yang terlalu padat. Anda juga dapat mengalokasikan waktu untuk istirahat dan mengisi ulang energi dengan menggunakan template ini.

7. Ciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi

Mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi bisa menjadi tantangan ketika ruang kerja Anda adalah rumah Anda sendiri. Namun, sangat penting untuk menetapkan aturan dan batasan. Berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan:

Tentukan jam kerja tetap, misalnya pukul 09.00 hingga 17.00 atau pukul 10.00 hingga 18.00. Berhentilah bekerja saat hari kerja Anda berakhir

Buat jadwal harian Anda menggunakan Tampilan Kalender di ClickUp dan atur pengingat berulang dengan fitur Pengingat

Beritahukan jam kerja Anda kepada keluarga dan mintalah mereka untuk tidak mengganggu Anda selama periode tersebut

Jika Anda memiliki anak yang tinggal bersama Anda, cobalah menyesuaikan jadwal kerja Anda dengan jadwal mereka

Berkomunikasilah dengan anggota tim Anda saat Anda tidak bisa dihubungi. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan mengatur status Anda menjadi ‘sibuk’ di alat komunikasi tim atau mematikan notifikasi selama periode tersebut

Pertahankan batasan-batasan ini juga saat waktu luang Anda. Jangan menanggapi notifikasi atau pesan terkait pekerjaan di luar jam kerja Anda kecuali memang ada keadaan darurat

Tetaplah fleksibel. Meskipun membuat rutinitas sangat penting, tetaplah cukup fleksibel untuk mengubahnya jika diperlukan

💡 Sorotan: Chris Cunningham, Kepala Pemasaran Media Sosial kami, memiliki pandangan menarik tentang keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi

8. Berpakaianlah untuk kesuksesan

Salah satu hal terbaik dari bekerja dari rumah adalah Anda bisa bekerja sambil mengenakan piyama. Namun, bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa hal itu juga merupakan hal terburuk bagi produktivitas Anda?

Bekerja sambil mengenakan piyama atau dari tempat tidur atau sofa adalah hal yang sangat tidak disarankan. Hal ini karena otak Anda mengaitkan hal-hal tersebut dengan relaksasi dan tidur. Jadi, berpakaianlah untuk kesuksesan, meskipun Anda tidak memiliki jadwal rapat virtual sama sekali.

Jadikan ini bagian dari rutinitas Anda. Mengenakan pakaian kerja dan menyelesaikan ritual pagi Anda menjadi sinyal bahwa hari kerja Anda telah dimulai. Dan di akhir hari kerja, ganti kembali ke piyama yang nyaman dan bersantailah.

Hal ini juga membantu Anda melepaskan diri secara mental dari pekerjaan. Sekali lagi, ini tidak berarti Anda harus mengenakan pakaian kerja setiap hari. Berikan diri Anda waktu istirahat kapan pun dirasa perlu.

9. Konsumsi makanan sehat

Bekerja dari rumah sering kali membuat Anda melewatkan waktu makan siang karena tidak ada rekan kerja di kantor yang mengingatkan bahwa sudah waktunya makan siang, atau karena Anda mengonsumsi camilan tidak sehat sepanjang hari saat bekerja.

Sebaliknya, jadwalkan waktu istirahat makan siang untuk menyegarkan diri dan beristirahat sejenak dari pekerjaan. Konsumsilah makanan sehat yang akan membuat Anda tetap berenergi. Untuk mengatasi rasa lapar yang tiba-tiba, sediakan camilan sehat (buah-buahan, kacang-kacangan, hummus, yogurt Yunani, dll.) di dekat Anda. Dan jangan lupa untuk tetap terhidrasi. 🥤

Blokir waktu makan siang dan pastikan hal itu tidak mengganggu jadwal kerja Anda dengan menggunakan integrasi Google Calendar – ClickUp

10. Siapkan rencana cadangan

Bekerja dari rumah secara efisien membutuhkan ketergantungan pada teknologi. Sayangnya, teknologi dan alat-alat tersebut bisa tidak dapat diandalkan karena pemadaman mendadak, gangguan WiFi, dan sebagainya. Oleh karena itu, buatlah rencana cadangan untuk saat Anda tak terhindarkan harus menghadapi hal ini.

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dimasukkan ke dalam rencana cadangan ini:

Siapkan rencana tindakan untuk apa yang akan Anda lakukan dalam setiap skenario yang mungkin terjadi

Jika diperkirakan akan terjadi pemadaman listrik, siapkan cadangan darurat untuk perangkat teknologi dan koneksi internet Anda

Dapatkan paket data seluler sebagai cadangan jika terjadi masalah WiFi

Siapkan komputer atau tablet cadangan jika terjadi sesuatu pada perangkat utama Anda

Gunakan layanan dan alat online untuk mencadangkan data Anda dan pastikan Anda tidak kehilangan dokumen atau file saat terjadi gangguan

Tentukan beberapa ruang kerja bersama atau kafe yang bisa Anda gunakan jika Anda tidak bisa bekerja dari rumah karena alasan apa pun

11. Sesekali ubah tata letak ruang kerja Anda

Ubah tempat kerja Anda sesekali untuk menghilangkan kebosanan. Kunjungi kedai kopi lokal, cari ruang kerja bersama, atau kunjungi perpustakaan. Anda juga bisa bekerja bersama teman atau di taman. Pilihan ada di tangan Anda!

Mengubah lingkungan kerja Anda dapat memberikan dampak luar biasa bagi kreativitas dan fokus Anda. Hal ini juga dapat meningkatkan suasana hati Anda dan memungkinkan Anda berkomunikasi dengan orang-orang di luar keluarga.

12. Jalin hubungan dengan rekan kerja Anda

Lakukan rapat dan berkolaborasi secara efisien, di mana pun Anda berada, dengan ClickUp

Bekerja dari rumah membatasi interaksi Anda dengan rekan kerja, yang sering kali menyebabkan rasa terisolasi dan kesepian. Oleh karena itu, sangat penting untuk tetap terhubung dengan rekan kerja dan teman-teman Anda. Saat ini, banyak perusahaan mendorong hal ini untuk menjaga agar pekerja jarak jauh mereka tetap bahagia dan terlibat.

Sisihkan waktu di kalender Anda untuk interaksi pribadi dengan tim Anda. Ikuti kegiatan membangun tim secara daring dan nikmati rehat kopi virtual. Bagikan cerita, pengalaman, anekdot pribadi, dan hal-hal acak untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Anda dapat menggunakan alat kolaborasi virtual seperti ClickUp untuk terhubung dengan rekan kerja Anda secara real-time.

Bertemu dengan tim Anda melalui panggilan video (Anda dapat memulai panggilan Zoom langsung dari ClickUp ) untuk istirahat minum kopi, mainkan permainan seru, dan kirim pesan menggunakan ClickUp Chat.

Anda juga dapat berkomunikasi secara asinkron di Docs, file, dan tugas dengan komentar dan @ mention.

13. Hindari menunda-nunda dan gangguan

Mode Fokus di ClickUp Docs membantu Anda berkonsentrasi pada satu bagian tugas pada satu waktu dan menjaga produktivitas Anda

Menunda-nunda pekerjaan menjadi sangat mudah di kenyamanan rumah Anda, terutama karena ada banyak gangguan. Berikut beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghindari gangguan:

Pecah tugas-tugas yang tampak membebani menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani

Kurangi gangguan seperti televisi dan media sosial. Jika Anda terbiasa membalas pesan dalam hitungan menit, aktifkan mode fokus di ponsel Anda

Anda juga dapat menggunakan Mode Fokus saat bekerja di Docs di ClickUp untuk menghindari gangguan

Beritahu anggota keluarga atau teman sekamar Anda tentang jam kerja Anda

Gunakan musik untuk menghilangkan suara bising di latar belakang

Gunakan headphone peredam bising untuk tetap fokus jika musik bukan selera Anda

Tentukan waktu tertentu untuk memeriksa email dan pesan teks Anda

Gunakan aplikasi seperti Forest atau BlockSite untuk menghindari situs web yang mengganggu

14. Berikan hadiah untuk diri sendiri setelah seminggu yang produktif

Manusia berkembang dengan apresiasi dan penguatan. Oleh karena itu, berikanlah hadiah pada diri Anda dengan sesuatu yang Anda sukai setelah seminggu yang sukses dan produktif. Kunjungi tempat favorit Anda, berkumpul dengan teman-teman, atau lakukan apa pun yang Anda sukai.

Hal ini akan memperkuat dan memotivasi Anda untuk bekerja keras minggu depan. Hal ini juga akan membantu mengisi ulang energi Anda dan meningkatkan interaksi sosial.

Berikut daftar tips bekerja dari rumah, dirangkum:

Siapkan ruang kerja khusus

Optimalkan untuk produktivitas

Buatlah rutinitas yang konsisten

Sisipkan waktu istirahat untuk mengisi ulang energi

Gunakan alat bantu untuk mengatur diri Anda dengan lebih baik

Pengelompokan waktu sangat membantu

Buat batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi

Berpakaian rapi

Makan dengan baik dan jaga asupan cairan

Siapkan rencana cadangan jika terjadi masalah teknis

Cobalah berbagai pengaturan kerja

Terhubung dengan rekan kerja

Kurangi gangguan

Hadiahi dan motivasi diri Anda

Jalan Anda Menuju Produktivitas di Dunia Kerja Jarak Jauh

Bekerja dari rumah adalah tren yang tampaknya semakin populer di seluruh dunia. Para karyawan menyukai berbagai manfaatnya, termasuk penghematan waktu dan uang, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang lebih baik, serta banyak lagi. Tren ini juga memiliki tantangan tersendiri, yang dapat diatasi dengan cerdas.

Tips bekerja dari rumah yang dibahas dalam artikel ini akan membantu Anda memaksimalkan hari kerja Anda. Menentukan ruang kerja, membuat rutinitas, menjaga kesehatan, menetapkan batasan, dan menjalin komunikasi dengan rekan kerja dapat membuat bekerja dari rumah menjadi lebih menyenangkan dan produktif.

Alat manajemen kerja seperti ClickUp bisa menjadi mitra ideal Anda.

Pertanyaan Umum

Apa tips kerja jarak jauh terbaik Anda?

Beristirahat secara teratur adalah salah satu tips terbaik untuk bekerja dari rumah. Hal ini memberi otak Anda waktu untuk bersantai dan memulihkan tenaga. Anda juga dapat memanfaatkan waktu ini untuk bergerak dan mengubah posisi tubuh.

Bagaimana cara mengisi waktu saat bekerja dari rumah?

Sebaiknya buatlah jadwal saat bekerja dari rumah. Jadwal membantu Anda mengatur hari Anda, memberikan kepastian, dan mencegah Anda melewatkan tugas-tugas dan pekerjaan penting.

Bagaimana cara membuat bekerja dari rumah menjadi menyenangkan?

Jadikan pengalaman bekerja dari rumah Anda menyenangkan dengan merawat tubuh, berjemur di bawah sinar matahari, serta menambahkan tanaman dan dekorasi yang menyenangkan ke ruang kerja Anda. Anda juga bisa membuat daftar putar ‘waktu untuk bekerja’ dan menjadwalkan waktu untuk aktivitas yang Anda sukai, seperti berjalan-jalan.