Cara Membuat Dashboard Agile untuk Tim Perangkat Lunak Anda

Jika Anda bekerja di tim agile, Anda pasti tahu betapa sulitnya mendapatkan visibilitas real-time mengenai kemajuan proyek dan kinerja tim.

Perjuangan melawan informasi yang tersebar di berbagai email, spreadsheet, dan rapat memang nyata! Dengan seringnya ketidakselarasan dan pekerjaan ulang, menyinkronkan upaya Anda dengan tujuan tim bisa menjadi tantangan.

Dashboard agile menyediakan representasi terpusat dan visual dari metrik-metrik kunci yang terkait dengan metodologi agile, seperti grafik burndown sprint, kecepatan (velocity), dan status backlog.

Dashboard ini membantu Anda dengan cepat mengevaluasi status tugas yang sedang berjalan, mengidentifikasi hambatan, dan mengambil keputusan yang tepat. Sebagian besar tim agile yang sukses menggunakan berbagai jenis dashboard untuk mengatur proyek dan tetap kompetitif. Hari ini, kami akan membahas cara membangun dashboard agile terbaik untuk tim perangkat lunak Anda.

💡 Tips Pro: Jangan menunggu rapat mingguan untuk mengetahui apa yang menghambat tim Anda. Dasbor agile diperbarui secara real-time, sehingga hambatan, kemajuan, dan pencapaian dapat dilihat oleh semua orang, kapan saja. Ini benar-benar mengubah permainan bagi tim asinkron!

Cara Membuat Dashboard Agile

Gunakan panduan tujuh tahap ini kapan pun Anda ingin membangun dasbor agile dengan budaya berbasis data:

Tahap 1: Tentukan tujuan Anda

Informasi spesifik apa yang ingin Anda lacak dan mengapa? (misalnya, meningkatkan tingkat penyelesaian sprint, mengidentifikasi hambatan)

Selaraskan tujuan Anda dengan elemen-elemen penting Scrum (misalnya, grafik burn-down untuk memantau kemajuan sprint)

Pertimbangkan kebutuhan peran tim yang berbeda (misalnya, pengembang fokus pada tugas individu, sedangkan Product Owner memantau visi keseluruhan)

Tahap 2: Pilih alat yang tepat

Pilih alat dasbor yang dilengkapi dengan templat Scrum yang kompatibel dengan sistem manajemen proyek dan sumber data yang sudah Anda miliki. ClickUp adalah salah satu pilihan yang tepat; Anda juga dapat menggunakan Templat Manajemen Agile Scrum ClickUp untuk membantu tim berkolaborasi dengan lebih baik selama sprint

Pertimbangkan fitur-fitur seperti kemampuan penyesuaian, pembaruan real-time, dan integrasi dengan alat-alat lain

Evaluasi kemudahan penggunaan bagi pengguna teknis maupun non-teknis

Tahap 3: Pilih metrik yang relevan

Mulailah dengan metrik agile inti seperti kecepatan, waktu siklus, waktu tunggu, dan laju penurunan

Tambahkan metrik khusus yang relevan dengan dasbor proyek Anda (misalnya, tingkat cacat, cakupan pengujian)

Pastikan metrik dapat diukur, mudah dipahami, dan selaras dengan tujuan Anda

Tahap 4: Desain yang jelas

Prioritaskan metrik kunci untuk visibilitas instan

Gunakan elemen visualisasi data yang jelas seperti diagram, grafik, dan pengukur

Hindari kelebihan informasi—jaga agar tetap ringkas dan dapat ditindaklanjuti

Izinkan penyesuaian sesuai preferensi masing-masing

Tahap 5: Integrasikan dengan data yang sudah ada

Hubungkan dashboard tersebut dengan alat manajemen proyek, sistem pelacakan bug, dan platform kontrol versi Anda

Pastikan data diperbarui secara otomatis untuk wawasan real-time

Minimalkan entri data manual untuk mengurangi kesalahan dan menghemat waktu

Tahap 6: Latih tim Anda

Jelaskan tujuan dasbor dan bagaimana dasbor tersebut bermanfaat bagi tim

Berikan pelatihan tentang cara menginterpretasikan metrik dan menggunakan fitur-fitur dashboard

Dorong partisipasi aktif dan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan

Tahap 7: Pantau, perbaiki, dan ulangi

Pantau dasbor Anda secara rutin dan analisis trennya

Identifikasi area yang perlu ditingkatkan dan sesuaikan metrik atau visualisasi sesuai kebutuhan

Dorong diskusi tim dan gunakan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi

🔍 Wawasan: Dashboard Anda hanya akan berguna sejauh tujuan di baliknya. Ketika tim melewatkan langkah ini, mereka akhirnya melacak terlalu banyak hal atau hal yang salah—yang justru menimbulkan kebingungan, bukan sebaliknya. Tentukan seperti apa kesuksesan itu sebelum Anda merancang.

Tips untuk Mengelola Dashboard Agile

Berikut adalah beberapa tips untuk mengelola dasbor agile secara efektif:

1. Dorong pola pikir kepemilikan bersama

Anggaplah dashboard sebagai alat tim, bukan proyek individu. Libatkan semua orang dalam diskusi, umpan balik, dan upaya perbaikan.

Rotasi kepemilikan dashboard secara berkala di antara manajer proyek dan pemangku kepentingan proyek untuk mendorong perspektif yang beragam terhadap aktivitas proyek dan mencegah terjadinya silo informasi.

2. Memahami data tim Anda

Selenggarakan lokakarya atau sesi pelatihan secara rutin untuk menjelaskan tujuan dasbor, seberapa penting metrik-metrik tersebut, dan cara menafsirkannya secara efektif.

Ciptakan budaya berbasis data di mana setiap orang merasa nyaman menggunakan dan mendiskusikan informasi.

3. Sesuaikan pengalaman

Izinkan anggota tim untuk menyesuaikan dasbor tim mereka dengan informasi, metrik, dan visualisasi yang relevan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan terhadap data.

4. Memulai percakapan

Sisihkan waktu khusus untuk diskusi tim mengenai dashboard.

Analisis tren, identifikasi hambatan, dan cari solusi bersama-sama. Dorong komunikasi terbuka dan beragam sudut pandang.

5. Tindakan, bukan sekadar pengamatan

Jangan biarkan data menganggur. Sebaliknya, ubah wawasan tersebut menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti.

Gunakan wawasan ini untuk perencanaan sprint, pembagian tugas, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam proses pengembangan Anda.

6. Rayakan keputusan yang didasarkan pada data

Kenali dan berikan penghargaan kepada anggota tim yang memanfaatkan dashboard untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada data dan bermanfaat bagi proyek. Hal ini memperkuat nilai penggunaan data dan mendorong keterlibatan yang berkelanjutan.

7. Terima masukan

Minta umpan balik secara rutin dari tim Anda mengenai efektivitas dashboard. Misalnya, tanyakan kepada mereka informasi apa yang kurang dan fitur apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian, gunakan umpan balik ini untuk terus mengiterasi dan menyempurnakan dashboard agar lebih sesuai dengan kebutuhan tim Anda.

8. Tetap perbarui

Pastikan data akurat dan terkini melalui umpan otomatis dan pembaruan rutin.

Jangan biarkan keterlambatan data real-time menghambat pengambilan keputusan yang tepat.

9. Berpikir di luar batas dasbor

Integrasikan dashboard dengan alat manajemen proyek dan sumber data lainnya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan kinerja proyek.

Hal ini mencegah terjadinya informasi yang terisolasi dan mendorong kolaborasi lintas fungsi.

10. Buatlah menjadi menyenangkan

Jadikan pengalaman ini lebih seru! Perkenalkan kompetisi yang ramah atau sistem penghargaan berdasarkan penggunaan dashboard atau pencapaian berbasis data. Hal ini dapat membuat analisis metrik aktual dan yang diharapkan menjadi lebih menarik dan menyenangkan.

🎯 Tahukah Anda? Dasbor agile bukan sekadar alat pelaporan—melainkan pusat pengambilan keputusan. Ketika tim menggunakannya secara rutin, efisiensi sprint dapat meningkat hingga 30%. Rahasianya? Pastikan dasbor tersebut praktis, kolaboratif, dan sedikit menyenangkan!

ClickUp Meningkatkan Efisiensi Tim Agile Anda

Mengelola proyek agile membutuhkan platform yang menyesuaikan diri dengan metodologi Anda, bukan sebaliknya. ClickUp adalah platform manajemen proyek yang ideal untuk meningkatkan produktivitas tim Anda dengan dasbor Agile.

ClickUp menggabungkan semua alur kerja Agile—tugas, dokumen, dasbor, dan komunikasi—ke dalam satu platform. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk berpindah-pindah antar alat, sehingga mengurangi pekerjaan manual dan “toggle tax.”

📮Wawasan ClickUp: Tim berkinerja rendah 4 kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim berkinerja tinggi menjaga efisiensi dengan membatasi perangkat mereka hingga 9 platform atau kurang. Namun, bagaimana jika menggunakan satu platform saja? Sebagai aplikasi serba guna untuk bekerja, ClickUp menggabungkan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan Anda dalam satu platform, lengkap dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan menjadi transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal-hal penting sementara AI menangani sisanya.

Gunakan rangkaian alat dan fitur ClickUp yang lengkap untuk mendukung berbagai metode dan proses agile secara mulus. Berikut cara kerja Perangkat Lunak Manajemen Proyek Agile ClickUp:

Kemampuan beradaptasi dan penyesuaian

Kelola peta jalan produk, backlog, sprint, desain UX, dan lainnya dengan mudah menggunakan ClickUp

Kendalikan seluruh siklus hidup produk, mulai dari ide hingga peluncuran. Buat alur kerja produk yang menyesuaikan dengan kebutuhan Anda, perlancar proses serah terima antar tim, dan bagikan semua informasi dengan mudah di satu tempat.

Gunakan Kolom Kustom ClickUp untuk merekam poin data spesifik yang unik bagi proyek, manajer produk, dan alur kerja Anda.

ClickUp mendukung Scrum, Kanban, Scrumban, dan alur kerja kustom

Gunakan templat Agile Scrum siap pakai, papan sprint, dan bidang kustom untuk dengan cepat mengatur dan menstandarkan proses

Visualisasikan pekerjaan dengan tampilan Daftar, Papan (Kanban), dan Gantt—yang dapat disesuaikan untuk tim Scrum, Kanban, atau hibrida

Buat dan sempurnakan templat Anda sendiri untuk perencanaan yang dapat diulang dan efisien

AI, otomatisasi, dan integrasi

Hemat waktu dalam perencanaan dan dokumentasi dengan ClickUp AI. Buat peta jalan produk, buat rencana pengujian, tulis spesifikasi teknis, dan banyak lagi dengan alat AI yang dirancang oleh para ahli untuk tim agile langsung di dalam ClickUp.

Hemat waktu dalam perencanaan dan dokumentasi dengan ClickUp Brain, asisten AI.

Berikut adalah contoh hasil menggunakan ClickUp Brain 👇

Otomatiskan tugas-tugas yang berulang (seperti pembaruan status, pemberitahuan, atau penerapan templat) untuk menghemat waktu.

Anda juga dapat mengintegrasikan ClickUp dengan alat agile populer serta perangkat lunak pesan dan kolaborasi favorit Anda. Hubungkan ClickUp dengan Jira Software atau alternatifnya, atau integrasikan GitHub dan GitLab untuk integrasi berkelanjutan, aliran data yang lancar, dan pengelolaan terpadu

Kolaborasi dan komunikasi

Tulis, bagikan, dan tautkan wiki proyek, SOP, atau catatan rapat dengan mudah menggunakan ClickUp Docs

Gunakan ClickUp Docs untuk persyaratan, catatan sprint, dan berbagi pengetahuan—semuanya terhubung dengan tugas

Aktifkan kolaborasi asinkron dengan komentar, @mentions, dan ClickUp Chat , sehingga mengurangi rapat yang tidak perlu

Kolaborasi real-time: Edit tugas, tinggalkan komentar, dan bagikan pembaruan secara instan, sehingga meningkatkan keselarasan dan transparansi tim

Peran dan izin tim: Tetapkan peran dan izin tertentu kepada anggota tim berdasarkan kebutuhan dan tanggung jawab mereka

Penetapan dan pemantauan tujuan: Tetapkan tujuan yang jelas untuk sprint dan proyek, pantau kemajuan secara visual, dan rayakan pencapaian bersama melalui ClickUp Sprints

Dashboard dan pelaporan real-time

Buat dasbor ClickUp yang disesuaikan dengan metrik relevan dan elemen visualisasi data dengan menambahkan widget untuk menampilkan status tugas, data sprint, tujuan tim, dan sebagainya.

Gunakan ClickUp Dashboards untuk melacak dan menyoroti metrik kunci guna pengambilan keputusan strategis

Buat dasbor Agile untuk memantau sprint, kecepatan, burndown/burnup, dan beban kerja tim secara real-time

Dashboard otomatis menghilangkan kebutuhan untuk memperbarui spreadsheet secara manual dan memudahkan Anda untuk mempresentasikan kemajuan kepada pemangku kepentingan

Tim agile yang menggunakan ClickUp menghabiskan lebih sedikit waktu untuk urusan administrasi dan lebih banyak waktu untuk memberikan nilai tambah—sehingga meningkatkan semangat kerja, transparansi, dan kecepatan.

Tonton video ini 👇 untuk mengetahui lebih lanjut tentang kartu dan dasbor Agile ClickUp, pengaturan sprint lanjutan, jenis tugas baru, dan banyak lagi.

Apa itu Dashboard Agile?

Dashboard agile berfungsi sebagai pusat kendali visual bagi manajer proyek dan tim pengembangan perangkat lunak yang menggunakan metodologi agile. Dashboard ini menelusuri secara mendalam alur kerja pengembangan perangkat lunak Anda dan menyajikan tampilan terperinci secara real-time mengenai metrik kunci, kemajuan, masalah prioritas tinggi, serta potensi hambatan dalam format yang mudah dipahami, sangat visual, dan dapat ditindaklanjuti.

Dashboard agile memberikan transparansi terhadap kondisi proyek Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data dengan meningkatkan visibilitas terhadap kinerja tim dan kemajuan sprint.

Anda juga dapat menggunakan dashboard agile untuk memantau indikator kinerja utama yang selaras dengan prinsip-prinsip agile, seperti kecepatan (velocity), laju penyelesaian (burn-down rate), dan waktu tunggu (lead time), agar tetap terinformasi mengenai kemajuan tim Anda.

Selain itu, dasbor agile cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan alur kerja tim tertentu. Anda hanya perlu mengintegrasikannya ke dalam alat manajemen proyek yang sudah ada dan sumber data lainnya untuk mengakses pembaruan dan informasi secara real-time.

Menggunakan dasbor dengan templat agile untuk mengelola proyek pengembangan perangkat lunak memiliki manfaat yang praktis, seperti:

Gambaran umum menyeluruh 360° dari seluruh proyek pengembangan

Elemen visualisasi data yang mudah dipahami

Wawasan real-time mengenai kemajuan pengembangan dan kinerja tim

Sumber informasi tunggal yang dapat diandalkan bagi seluruh tim

Selain itu, Anda dapat dengan cepat dan mudah mengidentifikasi serta mengatasi kendala sumber daya, perubahan ruang lingkup, dan hambatan alur kerja sebelum hal-hal tersebut menghambat kemajuan tim Anda.

🎯 Fakta Menarik: Seorang pelatih agile membandingkan dashboard dengan kokpit pesawat: “Anda tidak akan terbang tanpa instrumen—lalu mengapa mengelola sprint tanpa dashboard?” Dashboard memberi Anda gambaran sekilas tentang kemajuan, kecepatan, dan ketersediaan sumber daya proyek Anda.

Memahami Fitur Utama Dashboard Agile

Dashboard agile dapat membantu memecah pekerjaan tim scrum dengan berbagai cara. Misalnya, pelacakan kecepatan (velocity tracking) memudahkan Anda memantau kemampuan tim dalam menyelesaikan pekerjaan di setiap sprint. Demikian pula, grafik burn-down tujuan sprint membantu memvisualisasikan kemajuan menuju tujuan sprint saat ini serta perbandingan dengan waktu yang tersisa di sprint tersebut. Dan masih banyak elemen serupa lainnya.

Simak uraian berikut tentang bagaimana elemen-elemen utama Scrum biasanya ditampilkan dalam dasbor agile, beserta manfaatnya:

Sprint backlog: Ini sering ditampilkan dalam bentuk daftar atau papan Kanban, yang menampilkan item pekerjaan yang tersisa, statusnya (misalnya, To Do, In Progress, Done), dan perkiraan upaya yang diperlukan. Hal ini memberikan transparansi mengenai beban kerja sprint, memfasilitasi prioritas tugas, dan juga menyoroti kemajuan menuju tujuan sprint Anda

Nikmati tampilan yang terintegrasi dari item backlog Anda dan poin cerita yang sesuai dengan templat ClickUp Backlogs and Sprints yang dirancang dengan cermat ini

Grafik burn-down: Grafik garis ini menampilkan sisa pekerjaan (biasanya dalam bentuk story points) yang diplot terhadap waktu yang tersisa dalam sprint. Grafik ini secara visual memantau kemajuan sprint Anda, mengidentifikasi potensi hambatan, dan memungkinkan penyesuaian proaktif untuk memastikan penyelesaian sprint

Visualisasikan pelaporan sprint di ClickUp dengan diagram Burnup, Burndown, Velocity, dan Cumulative Flow, serta tetap selaras dengan tujuan sprint Anda

Velocity: Ini dapat ditampilkan sebagai angka atau grafik yang menunjukkan jumlah rata-rata pekerjaan yang diselesaikan per sprint (misalnya, story points per hari). Hal ini membantu menilai kapasitas tim Anda, memprediksi kinerja di masa depan, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan efisiensinya

Buat perkiraan yang lebih akurat dengan menyesuaikan rentang kecepatan di ClickUp

Waktu siklus: Sering kali ditampilkan dalam bentuk grafik atau histogram, ini menunjukkan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu item pekerjaan (misalnya, story). Hal ini membantu mengidentifikasi hambatan dalam alur kerja, mengoptimalkan pengelolaan tugas, dan meningkatkan efisiensi tim secara keseluruhan

Lead time: Ini menampilkan total waktu mulai dari dimulainya suatu item pekerjaan hingga penyelesaian dan peluncurannya. Hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi keterlambatan pengiriman, mengoptimalkan proses peluncuran, dan mempercepat waktu masuk ke pasar

Hambatan: Sering kali disajikan dalam bentuk daftar atau papan Kanban, fitur ini membantu melacak masalah yang teridentifikasi yang menghambat kemajuan, tim yang bertanggung jawab, serta status penyelesaiannya. Fitur ini meningkatkan transparansi terkait hambatan, memfasilitasi intervensi dan penyelesaian yang tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan sprint yang lancar secara keseluruhan

Wawasan retrospektif: Ini mencakup poin-poin penting, tindakan yang harus dilakukan, dan pembaruan kemajuan dari retrospektif sprint sebelumnya. Retrospektif mendorong pembelajaran berkelanjutan, memfasilitasi refleksi, dan membantu Anda menerapkan perbaikan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Anda juga dapat menggunakan templat seperti Templat Brainstorming Retrospektif Sprint ClickUp untuk mengumpulkan wawasan dari sprint yang telah selesai.

Dapatkan templat gratis Gunakan templat Retrospektif Sprint ClickUp untuk sesi retrospektif agile Anda dan manfaatkan wawasan yang diperoleh untuk perencanaan sprint selanjutnya

Dashboard agile meningkatkan produktivitas dan kinerja Anda dengan wawasan real-time dan data yang dapat ditindaklanjuti untuk mengoptimalkan perjalanan agile Anda. Saat Anda memantau metrik inti seperti velocity, cycle time, lead time, dan burn-down, jangan lupa untuk menyesuaikan metrik Anda agar mencerminkan alur kerja atau dinamika tim yang unik.

Selain itu, dashboard ini membantu Anda memantau tren kesehatan sprint dan metrik kunci dari waktu ke waktu serta menyoroti area yang perlu ditingkatkan. Anda dapat menganalisis data kesehatan dan penyelesaian sprint untuk menyesuaikan cakupan dan alokasi sumber daya di masa mendatang guna mencapai kinerja optimal.

📊 Wawasan: Dashboard agile mengubah data proyek yang tersebar menjadi gambaran real-time tunggal tentang kemajuan tim Anda. Jika dibuat dengan benar, dashboard ini mengalihkan fokus dari mengejar pembaruan ke pemecahan masalah nyata—bersama-sama.

Transformasi Proses Agile Anda dengan ClickUp

Mengetahui posisi proyek Anda saat ini dan arah yang akan dituju melalui dashboard agile akan memperjelas tujuan Anda. Pastikan Anda mengarahkan proyek dengan wawasan, bukan tebakan!

Anda memerlukan visibilitas real-time untuk mendorong pengambilan keputusan berbasis data di seluruh tim. Dashboard agile adalah pusat kendali Anda untuk metrik kinerja, identifikasi hambatan, dan alat pelacakan proyek. Antisipasi tantangan, optimalkan alur kerja Anda, dan terus tingkatkan proses secara berkelanjutan saat Anda mencapai tujuan lebih cepat.

Ke depan, masa depan dashboard agile terlihat menjanjikan. Kemampuan AI dan machine learning yang canggih akan memungkinkan analisis prediktif untuk wawasan proaktif. Selain itu, integrasi dengan alat pengembangan generasi terbaru dan platform otomatisasi akan mempermudah pengumpulan dan analisis data, sehingga mengurangi upaya manual.

Yang lebih penting lagi, fokus pada pendekatan agile akan bergeser ke arah dashboard yang disesuaikan dengan peran dan preferensi masing-masing individu. Seiring dengan perkembangan metodologi agile, demikian pula dengan pendampingnya, yaitu dashboard agile.

Namun ingat, dasbor agile adalah alat dan mitra dalam perjalanan agile Anda. Investasi yang konsisten dan memadai dalam strategi pengujian otomatis oleh tim teknik memungkinkan kelincahan. Coba ClickUp, dan saksikan alur kerja agile Anda mencapai tingkat kesuksesan yang lebih tinggi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Apa itu dashboard agile?

Dashboard agile menggunakan elemen visualisasi data yang intuitif untuk menampilkan metrik dan titik data kunci yang memberikan wawasan real-time mengenai kemajuan, kondisi, dan kinerja proyek pengembangan perangkat lunak agile.

Dashboard ini berfungsi sebagai pusat kendali bagi tim Anda, memberikan transparansi, memfasilitasi kolaborasi, dan memandu pengambilan keputusan berbasis data.

2. Apa itu dasbor Scrum?

Meskipun erat kaitannya dengan dashboard agile, dashboard Scrum menyediakan wawasan dan data real-time yang relevan dengan kerangka kerja Scrum.

Ini adalah alat bantu visual bagi tim Scrum untuk memantau kemajuan mereka dalam sprint, membantu mereka tetap terinformasi, berkolaborasi secara efektif, dan mengambil keputusan berdasarkan data.

3. Apa itu dasbor sprint?

Dashboard sprint adalah jenis dashboard agile tertentu yang dirancang untuk memberikan wawasan dan data real-time terkait kemajuan sprint tertentu dalam kerangka kerja manajemen proyek agile.

Dashboard ini berfungsi sebagai pusat komando visual bagi tim sprint, memungkinkan mereka memantau kemajuan, mengidentifikasi potensi hambatan, dan mengambil keputusan berdasarkan data untuk mencapai tujuan sprint.