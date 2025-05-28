10 Alternatif dan Pesaing Terbaik Calendly pada Tahun 2026

Jika Anda pernah menjadwalkan pertemuan dengan seseorang sebelumnya, kemungkinan besar Anda sudah pernah mendengar tentang Calendly. Alat ini telah menjadi salah satu alat penjadwalan janji temu paling populer dalam beberapa tahun terakhir, berkat kemudahan penggunaannya.

Namun, ini bukanlah fitur yang eksklusif milik Calendly. Ada banyak alternatif dan pesaing Calendly yang menawarkan pengalaman serupa atau bahkan lebih baik bagi Anda maupun calon klien dan pelanggan Anda.

Jika Anda mencari alternatif Calendly, Anda berada di tangan yang tepat. Duduklah dengan santai, rileks, dan tinjau daftar pilihan terbaik kami yang patut Anda pertimbangkan. 📅

Mengapa Calendly Kini Lebih Penting dari Sebelumnya?

Di era kerja jarak jauh, jadwal yang padat, dan tim global saat ini, alat penjadwalan janji temu online populer dari Calendly telah menjadi lebih penting dari sebelumnya.

melalui Calendly

Aplikasi penjadwalan yang dulunya sederhana kini telah menjadi alat yang ampuh untuk memperlancar kolaborasi, menghemat waktu, dan mengurangi gesekan antar tim dan zona waktu. Seiring dengan bertambahnya jumlah rapat dan membludaknya kotak masuk, aplikasi kalender seperti Calendly membantu para profesional mengendalikan kembali situasi dengan menghilangkan proses penjadwalan yang berulang-ulang.

Calendly terintegrasi dengan mulus ke kalender, menyesuaikan zona waktu secara otomatis, dan memungkinkan pengguna menetapkan preferensi ketersediaan yang jelas, sehingga memudahkan klien, rekan kerja, atau kandidat untuk memesan waktu tanpa repot. Khususnya bagi tim penjualan, perekrutan, dan keberhasilan pelanggan, hal ini mempercepat waktu hingga pertemuan dan menciptakan pengalaman yang lebih lancar bagi semua pihak.

Seiring tim menambahkan lebih banyak alat untuk penjadwalan, rapat, tindak lanjut, dan pelacakan tugas, pekerjaan sering kali terpecah-pecah di berbagai aplikasi yang tidak terintegrasi. Penyebaran pekerjaan ini membuat sulit untuk mengetahui tujuan rapat, keputusan apa yang telah diambil, dan langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya.

Sekilas tentang Alternatif dan Pesaing Calendly

Berikut adalah alternatif terbaik untuk Calendly yang patut Anda pertimbangkan untuk penjadwalan otomatis dan fitur lainnya:

Alat Fitur Terbaik/Utama Pilihan Terbaik Untuk Harga* ClickUp – Kalender berbasis AI & penjadwalan dengan bahasa alami– Formulir + otomatisasi– Integrasi kalender, tugas, & rapat– Terintegrasi dengan Calendly, Zoom, Google/Outlook Pilihan terbaik untuk tim yang membutuhkan fitur penjadwalan, manajemen tugas, dan otomatisasi dalam satu platform Tersedia paket gratis; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Google Calendar – Slot janji temu dan halaman pemesanan– Integrasi dengan Google Workspace– Tautan yang dapat disematkan Pilihan terbaik untuk individu atau tim yang sudah menggunakan Google Workspace Termasuk dalam Google Workspace: mulai dari $6 per pengguna per bulan; Tersedia penyesuaian khusus untuk perusahaan Doodle – Polling untuk penjadwalan grup– Halaman pemesanan dan pengingat yang dapat disesuaikan– Integrasi kalender Pilihan terbaik untuk tim yang menjadwalkan rapat kelompok dan memilih slot waktu Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $14,95 per pengguna per bulan Setmore – Halaman pemesanan dengan logo, ulasan, dan umpan media sosial– Menerima pembayaran– Integrasi Zoom/Teleport Pilihan terbaik untuk usaha kecil dan pekerja lepas yang mengelola janji temu klien Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $9 per pengguna per bulan; Tersedia penyesuaian khusus untuk perusahaan Acuity Scheduling – Ketersediaan yang dapat disesuaikan & penjadwalan mandiri– Pengingat via SMS– Pembayaran aman & langganan Pilihan terbaik untuk bisnis berbasis layanan yang membutuhkan sistem pemesanan dan pembayaran yang fleksibel Paket berbayar mulai dari $20/bulan; Tersedia penyesuaian khusus untuk perusahaan YouCanBookMe – Batasan pemesanan dan tautan khusus permintaan– Dukungan zona waktu, bahasa, dan mata uang– Otomatisasi pasca-pemesanan Pilihan terbaik untuk individu atau tim yang menginginkan alur pemesanan yang sangat terbranding dan dapat disesuaikan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $9/bulan HubSpot Meeting Scheduler – Kalender terintegrasi– Sinkronisasi CRM dengan HubSpot– Integrasi dengan Google/Office365 Pilihan terbaik untuk tim penjualan yang menggunakan HubSpot CRM untuk manajemen kontak Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan/pengguna; Tersedia penyesuaian khusus untuk perusahaan TimeTap – Sinkronisasi kalender dua arah– Daftar tunggu otomatis– Perkiraan waktu perjalanan melalui Google Maps Pilihan terbaik untuk bisnis yang menjadwalkan janji temu di berbagai lokasi atau staf yang menawarkan berbagai layanan Paket berbayar mulai dari $28,45 per bulan; ; Tersedia penyesuaian khusus untuk perusahaan Jotform – Formulir janji temu dengan pengingat– Integrasi dengan Google Calendar– Slot waktu yang dapat disesuaikan Pilihan terbaik untuk tim yang sudah menggunakan Jotform untuk formulir dan membutuhkan fitur penjadwalan janji temu yang terintegrasi Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $39/bulan; ; Tersedia penyesuaian khusus untuk perusahaan SimplyBook.me – Pemesanan melalui situs web, media sosial, atau aplikasi seluler– Pengingat otomatis via SMS/email– Pembayaran, kupon, dan fitur tambahan HIPAA Pilihan terbaik untuk bisnis berbasis layanan yang membutuhkan pemesanan multi-saluran dan penyesuaian Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari €9,90/bulan

10 Alternatif dan Pesaing Terbaik Calendly pada Tahun 2025

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap penyedia layanan, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Ada ratusan alat yang menawarkan kalender, formulir online, atau kombinasi keduanya yang mengklaim dapat mempermudah proses pemesanan janji temu.

Berikut adalah yang terbaik dari yang terbaik—pilihan kami atas alternatif Calendly terbaik yang patut dipertimbangkan untuk digunakan dalam bisnis Anda tahun ini.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk penjadwalan, manajemen tugas, dan otomatisasi dalam satu platform)

Manfaatkan penjadwalan berbasis AI dengan ClickUp Dengan Tampilan Kalender ClickUp, atur, jadwalkan, dan lacak rapat berdasarkan hari, minggu, atau bulan, semuanya dalam satu tempat

Salah satu alternatif terbaik untuk Calendly adalah ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan. Dikenal sebagai platform produktivitas yang menggabungkan dokumen, tugas, dan obrolan Anda dalam satu platform yang didukung AI, ClickUp juga menawarkan banyak fitur bagi tim yang menginginkan cara yang lebih efisien untuk mengatur dan melihat janji temu, rapat, dan panggilan.

Pantau jadwal Anda dengan cermat menggunakan Kalender bertenaga AI dari ClickUp. Kalender ini menampilkan semua tugas, janji temu, dan rapat Anda di satu tempat. Anda bahkan dapat melihat garis waktu tugas, memvisualisasikan manajemen beban kerja Anda, dan membagikan kalender Anda dengan anggota tim atau publik.

💡 Tips Pro: Sinkronkan ClickUp dengan Google Calendar atau Outlook untuk mengelola ketersediaan dan menghindari pemesanan ganda. Perubahan yang dilakukan di ClickUp akan tercermin di kalender eksternal Anda dan sebaliknya (tergantung pada pengaturan).

Gunakan bantuan AI ClickUp Brain untuk membuat rapat dan mengundang peserta menggunakan perintah bahasa alami. Fitur ini juga membantu menemukan waktu yang cocok bagi semua pihak untuk bertemu, sehingga menghilangkan pertukaran pesan yang tak berujung.

Jadwalkan rapat dengan bahasa alami menggunakan Kalender Bertenaga AI dan ClickUp Brain dari ClickUp

Bagian terbaiknya? Saat Anda perlu bergabung dalam rapat yang telah dijadwalkan, Anda dapat melakukannya langsung dari dalam ClickUp—tanpa perlu berpindah aplikasi atau tab.

Jadwalkan dan ikuti rapat Anda langsung dari dalam ClickUp menggunakan ClickUp Calendar

Dalam hal menerima pemesanan dan menjadwalkan rapat, gunakan ClickUp Forms untuk menangani tugas-tugas berat tersebut. Buat formulir yang ramah pengguna untuk mengumpulkan informasi penting seperti nama, email, topik rapat, waktu yang diinginkan, dll., dan secara otomatis meneruskan respons ke anggota tim yang tepat.

Otomatiskan tindak lanjut atau pengingat menggunakan ClickUp Automations (misalnya, “Ketika tugas dibuat dari formulir, tetapkan ke X dan beri tahu Y”). Sesuaikan bidang pengumpulan data Anda dan gunakan logika bersyarat untuk meningkatkan pengalaman pemesanan.

Tetapkan anggota tim dan pengamat secara otomatis ke tugas baru di seluruh Space, Folder, atau Daftar menggunakan ClickUp Automations

Setelah respons tersebut masuk, Anda dapat secara otomatis mengubahnya menjadi Tugas ClickUp yang dapat ditindaklanjuti. ClickUp dirancang untuk penjadwalan tugas dan manajemen waktu, sehingga Anda dan tim Anda dapat mengelola janji temu serta menangani seluruh proses klien di satu tempat.

Salah satu keuntungan besar menggunakan ClickUp adalah seberapa fleksibel platform ini, namun platform ini juga memiliki perpustakaan template siap pakai yang sangat lengkap, termasuk template manajemen waktu, jika Anda ingin segera memulai.

Jika Anda belum siap untuk sepenuhnya meninggalkan Calendly, Anda pasti akan senang mengetahui bahwa ClickUp memiliki integrasi Calendly bawaan, sehingga Anda dapat menikmati keunggulan kedua alat ini dalam satu tempat. 🤩

💡 Tips Pro: Rekam, transkrip, dan ringkas rapat secara otomatis menggunakan AI Notetaker dari ClickUp. Setelah rapat, fitur ini membantu Anda mengumpulkan poin-poin penting, mengidentifikasi wawasan dari transkrip rapat, dan mengubah poin tindakan menjadi tugas yang telah ditugaskan.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Tim kecil beranggotakan 5–20 orang, startup yang sedang berkembang, perusahaan menengah, atau organisasi tingkat korporat

Untuk siapa ClickUp cocok?

Tim dari berbagai ukuran yang mengelola proyek dengan skala dan tingkat kompleksitas yang bervariasi, serta memerlukan rapat rutin untuk kolaborasi lintas fungsi

Fitur

Rencanakan jadwal Anda di kalender, lalu bagikan dengan orang lain dengan mudah

Rencanakan, atur, dan lacak kemajuan dengan perangkat lunak manajemen tugas bawaan

Gunakan ClickUp Forms untuk membuat formulir pemesanan dan janji temu yang disesuaikan

Ubah respons formulir menjadi tugas agar tim Anda tidak melewatkan peluang

Nikmati integrasi yang mulus dengan alat lain dalam alur kerja penjadwalan janji temu Anda, termasuk HubSpot, Google Calendar, Outlook, Slack, Microsoft Teams, dan Zoom

Kelebihan

Aplikasi ini terintegrasi dengan mulus ke kalender saya, dan ada banner kecil yang memberitahu saya apa yang akan datang di kalender saya serta berapa lama lagi sebelum acara tersebut dimulai. Sistem notifikasinya dapat disesuaikan dan sangat membantu untuk tetap memantau tenggat waktu.

Ikuti panggilan terjadwal langsung dari dalam ClickUp

Nikmati perencanaan jadwal yang didukung AI untuk mengoptimalkan hari Anda

Sesuaikan pemberitahuan agar Anda tidak pernah melewatkan hal penting

Kekurangan

Salah satu kelemahannya mungkin adalah banyaknya fitur yang tersedia, dan akan sangat berguna jika Anda menerima email yang menjelaskan berbagai fitur tersebut serta cara menggunakannya, agar semua fitur dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan tidak terlewatkan!

Karena banyaknya opsi penyesuaian yang tersedia, beberapa pengguna mungkin merasa ClickUp terlalu rumit pada awalnya

Meskipun Anda dapat menerima pemesanan dan mengelola kalender Anda dengan ClickUp, fungsinya tidak persis sama dengan Calendly. Jadi, jika Anda lebih menyukai proses pemesanan Calendly, Anda dapat mengintegrasikan akun Calendly Anda dengan ClickUp.

Terintegrasi dengan & tidak terintegrasi dengan

ClickUp sudah mencakup fitur-fitur esensial—kalender, komunikasi, pengembangan, CRM, dan penyimpanan file—sejak awal. Untuk alat khusus atau penggunaan pribadi, gunakan Zapier/Make atau konektor API kustom hingga dukungan resmi tersedia.

✅ Dukungan bawaan yang kuat untuk kalender utama (Google, Outlook), alat komunikasi (Slack, Teams, Zoom), platform pengembangan (GitHub, Jira), serta sistem CRM/dukungan (Zendesk, Intercom, Salesforce).

👉🏼 Konektivitas yang sangat baik melalui Zapier, Make, dll., yang mencakup sebagian besar aplikasi lain.

⚠️ Tidak mendukung secara langsung beberapa alat produktivitas pribadi (Reclaim, Readwise, Obsidian, integrasi WhatsApp), sehingga memerlukan solusi alternatif.

Harga

Ulasan G2 dan Capterra

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan ClickUp?

Ya. ClickUp adalah pilihan yang tepat jika Anda menginginkan lebih dari sekadar penjadwalan dasar Calendly—manajemen tugas, dokumen, dan otomatisasi terintegrasi untuk memaksimalkan setiap menit hari Anda!

📮Wawasan ClickUp: 18% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengatur kehidupan mereka melalui kalender, tugas, dan pengingat. Sebanyak 15% lainnya ingin AI menangani tugas rutin dan pekerjaan administratif. Untuk melakukan hal ini, sebuah AI harus mampu: memahami tingkat prioritas untuk setiap tugas dalam alur kerja, menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat atau menyesuaikan tugas, serta mengatur alur kerja otomatis. Sebagian besar alat telah mengoptimalkan satu atau dua langkah ini. Namun, ClickUp telah membantu pengguna mengintegrasikan hingga 5+ aplikasi menggunakan platform kami! Nikmati penjadwalan yang didukung AI, di mana tugas dan rapat dapat dengan mudah dialokasikan ke slot kosong di kalender Anda berdasarkan tingkat prioritas. Anda juga dapat mengatur aturan otomatisasi kustom melalui ClickUp Brain untuk menangani tugas rutin. Ucapkan selamat tinggal pada pekerjaan yang membosankan!

2. Google Calendar (Pilihan terbaik untuk individu atau tim yang sudah menggunakan Google Workspace)

Hampir semua orang sudah familiar dengan Google Calendar, dan kini menjadi salah satu alat andalan untuk penggunaan pribadi maupun bisnis. Di dalam Google Workspace, Google Calendar menjadi semakin berguna—dengan alat dan fitur yang dapat mengubahnya menjadi sistem penjadwalan janji temu bawaan yang setara dengan Calendly. 📆

Alat penjadwalan janji temu ini menjadi pilihan utama bagi bisnis yang mencari solusi populer yang dapat digunakan oleh seluruh tim.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Perorangan atau tim kecil yang menggunakan Google Workspace

Untuk siapa Google Calendar cocok?

Wirausahawan tunggal, pekerja lepas, pendiri, dan tim yang membutuhkan alat untuk rapat internal, pertemuan satu lawan satu yang sederhana, dan pemesanan acara pendidikan, dll.

Fitur

Tentukan ketersediaan janji temu Anda berdasarkan pengaturan Google Calendar Anda

Sesuaikan slot waktu dan durasi janji temu (ideal untuk rapat kelompok)

Bagikan halaman pemesanan yang terlihat profesional dengan tautan penjadwalan atau sematkan di situs web Anda

Kelebihan

Menambahkan dokumen ke undangan kalender saya membuatnya sangat mudah untuk memastikan semua orang tetap terinformasi dan menyimpan informasi secara konsisten di satu tempat, sehingga saya dan rekan kerja dapat menemukannya dengan mudah.

Lampirkan dokumen dengan mudah ke undangan rapat dan acara untuk memberikan konteks

Kelola jadwal Anda dari mana saja dengan akses berbasis cloud dan penggunaan yang intuitif

Kekurangan

Masalah terbesar yang saya hadapi adalah tidak bisa menggunakan beberapa domain dengan Workspace. Jadi, jika saya ingin menggunakan domain tambahan, saya harus membeli paket lain. Ini bukan soal harga yang murah; saya tidak masalah dengan biaya bulanan, tetapi lebih kepada kemampuan untuk mengintegrasikan kedua domain tanpa harus berganti-ganti login.

Ketidakmampuan untuk menambahkan beberapa domain dalam satu ruang kerja

Halaman pemesanan janji temu saat ini tidak tersedia di paket Business Starter, paket paling terjangkau di Google Workspace.

Jika Anda sudah menggunakan ekosistem lain, seperti Microsoft Office 365, berinvestasi pada Google Workspace mungkin tidak perlu

Harga

Google Calendar sudah termasuk dalam paket Google Workspace:

Paket Pemula: $6/bulan per pengguna

Business Standard: $12 per bulan per pengguna

Business Plus: $18/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Ulasan G2 dan Capterra

Tidak ada penilaian terpisah untuk Google Calendar, tetapi berikut ini adalah penilaian pengguna terhadap Google Workspace secara keseluruhan:

G2: 4,6/5 (lebih dari 40.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 15.100 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan Google Calendar?

Hanya untuk kebutuhan penjadwalan dasar dalam ekosistem Google karena kurangnya fitur penyesuaian dan tampilan profesional untuk janji temu klien.

3. Doodle (Pilihan terbaik untuk tim yang menjadwalkan rapat kelompok dan melakukan pemungutan suara untuk slot waktu)

Doodle adalah alat online yang dengan cepat menjadi populer berkat fitur penjadwalan rapat kelompoknya, namun kini juga memiliki alat halaman pemesanan yang dapat menggantikan Calendly bagi Anda. Alat penjadwalan kelompok dan pengaturan janji temu ini terintegrasi dengan alat kalender pilihan Anda untuk menampilkan ketersediaan dan jenis rapat, serta memungkinkan orang lain memesan slot waktu dengan Anda. ✏️

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Tim kecil hingga menengah

Untuk siapa Doodle cocok?

Pemimpin tim, peneliti, dan konsultan yang mengoordinasikan rapat di antara kelompok yang sibuk—terutama ketika menanyakan ketersediaan waktu menjadi hal yang penting

Fitur

Tentukan jam kerja Anda di halaman pemesanan

Sesuaikan jumlah pemesanan yang dapat Anda terima dalam sehari atau tambahkan waktu jeda

Kirim pengingat kepada pelanggan atau klien Anda agar mereka tidak melewatkan janji temu

Kelebihan

Dengan Doodle, opsi penjadwalan grup memungkinkan kita menghemat waktu, membuat perubahan, dan penyesuaian tanpa kesulitan.

Sederhanakan perencanaan shift dengan fitur penjadwalan grup bawaan

Kumpulkan data dengan mudah melalui formulir survei yang dapat dibagikan di semua perangkat—mulai dari ponsel dan tablet hingga laptop dan PC

Kekurangan

Akan sangat membantu jika ada cara yang lebih mudah bagi pengguna untuk menjadwalkan beberapa acara sekaligus, karena hal ini bisa sangat memakan waktu saat bekerja dengan kelompok besar orang

Beberapa pengguna mengeluhkan fitur polling Doodle dan ketidakmampuan untuk menjadwalkan beberapa acara sekaligus

Doodle tidak dilengkapi kalender bawaan, jadi Anda perlu menghubungkannya ke Google Calendar atau Microsoft Office 365 Calendar

Harga

Gratis

Profesional: $14,95/bulan per pengguna

Tim: $19,95/bulan per pengguna

Ulasan G2 dan Capterra

G2: 4,4/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan Doodle?

Ini adalah alat yang sangat baik untuk penjadwalan kelompok. Namun, alat ini tidak ideal untuk alur kerja janji temu dengan klien atau janji temu berulang.

4. Setmore (Pilihan terbaik untuk usaha kecil dan pekerja lepas yang mengelola janji temu klien)

Setmore adalah perangkat lunak penjadwalan janji temu online gratis yang berfungsi sebagai alternatif Calendly. Aplikasi ini memungkinkan Anda menerima pemesanan online, mengirim pengingat, dan mengelola pembayaran—sehingga menjadi pilihan yang tepat bagi bisnis, agensi, dan pekerja lepas yang ingin mengadakan panggilan atau rapat berbayar. 📞

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Usaha kecil dan menengah

Untuk siapa Setmore cocok?

Penyedia layanan lokal seperti salon, terapis, pelatih, dan klinik yang membutuhkan halaman pemesanan sederhana dengan fitur penugasan staf dan pembayaran

Fitur

Buat dan sesuaikan halaman pemesanan online Anda dengan logo, umpan media sosial, dan ulasan

Tambahkan tautan rapat video dari alat rapat online seperti Zoom atau Teleport ke janji temu hanya dengan satu klik

Terima pembayaran online untuk pertemuan atau panggilan Anda

Kelebihan

Saya telah mencoba beberapa alat penjadwalan sebelum akhirnya memilih Setmore untuk menjadwalkan wawancara podcast saya. Ada versi gratis yang sangat fungsional dan memenuhi semua kebutuhan saya.

Versi gratis yang lengkap, ramah di kantong namun kaya fitur

Nikmati sinkronisasi dua arah yang cepat dan akurat dengan agenda Google Calendar Anda

Kekurangan

Saya ingin ada sedikit lebih banyak opsi penyesuaian untuk fitur yang ditujukan kepada klien. Misalnya, halaman pemesanan online tidak dapat disesuaikan dari segi tampilan dan nuansa – misalnya, warna merek, tata letak, dan sebagainya.

Beberapa pengguna berharap opsi penyesuaiannya lebih fleksibel—misalnya, untuk menampilkan ketersediaan per hari tertentu dibandingkan dengan seluruh minggu

Mungkin tidak ada cukup opsi penyesuaian pada tingkat izin bagi beberapa pengguna yang ingin asisten mereka menjadwalkan janji temu, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau mengembalikan uang pemesanan

Harga

Gratis

Pro: $12/bulan per pengguna (maksimal dua pengguna)

Tim: $9/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan G2 dan Capterra

G2: 4,5/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 900 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan Setmore?

Ya—alat ini memberikan manfaat bagi bisnis berbasis layanan. Antarmukanya memang agak ketinggalan zaman, tetapi fungsinya berjalan dengan baik.

5. Acuity Scheduling (Pilihan terbaik untuk bisnis berbasis layanan yang membutuhkan pemesanan dan pembayaran yang fleksibel)

Acuity Scheduling adalah alat penjadwalan klien populer dari tim Squarespace. Dengan Acuity Scheduling, Anda dapat menerima pemesanan, mengelola pembayaran dengan aman, dan menggunakan otomatisasi alur kerja untuk meningkatkan proses penjadwalan janji temu Anda dari awal hingga akhir. 📝

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Dari wirausaha tunggal hingga tim berukuran menengah

Untuk siapa Acuity Scheduling cocok?

Pelatih, konsultan, dan profesional kesehatan yang membutuhkan formulir pemesanan canggih, proses pendaftaran klien, dan pembayaran—semuanya otomatis

Fitur

Tentukan ketersediaan Anda dan sesuaikan kapan serta bagaimana klien dapat membuat janji temu dengan Anda, sehingga Anda dapat memprioritaskan pekerjaan Anda

Biarkan klien menjadwalkan, mengubah, atau membatalkan janji temu mereka sendiri, serta kirimkan pengingat melalui SMS

Tawarkan langganan berulang untuk keanggotaan atau kelas, terima uang muka, dan simpan detail kartu dengan aman

Kelebihan

Dengan fitur seperti melampirkan dokumen dan formulir cadangan pada jadwal, serta mengirim email tindak lanjut dan pengingat, koordinasi jadwal pun menjadi lebih lancar. Saya belum pernah menemukan alat lain yang terintegrasi dengan begitu banyak perangkat lunak seperti Acuity Scheduling. Alat ini terhubung dengan Google Calendar, CRM, dan PayPal sehingga kami dapat menerima pembayaran secara mulus melalui Acuity Scheduling

Mudah diintegrasikan dengan alat pembayaran, selain kalender

Tautan pemesanan yang dapat disematkan dan dibagikan yang dapat Anda tampilkan di situs web Anda

Sesuaikan, pindahkan, dan perbarui janji temu dengan mudah

Kekurangan

Fitur pelaporan di Acuity terasa agak rumit untuk cara kami menggunakan perangkat lunak ini. Alih-alih menggunakan harga paket, Acuity menerapkan sistem harga per sesi, yang membuat angka pendapatan kami terlihat bagus namun sebenarnya tidak akurat. Selain itu, opsi penyesuaian untuk halaman pemesanan sangat terbatas kecuali Anda memiliki pengetahuan lanjutan tentang CSS.

Pengguna menyarankan bahwa fitur pelaporan bisa terasa rumit

Beberapa pengguna berharap halaman pemesanan dapat disesuaikan dengan lebih mudah agar sesuai dengan kebutuhan penjadwalan mereka

Beberapa pengguna merasa bahwa nilai yang ditawarkan tidak sebanding dengan harganya yang lebih mahal

Harga

Baru: $20/bulan

Tersedia: $34/bulan

Powerhouse: $61/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan G2 dan Capterra

G2: 4,7/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 5.700 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan Acuity Scheduling?

Tentu saja—salah satu alat paling canggih di kelasnya. Hanya saja, Anda perlu sedikit waktu untuk membiasakan diri di awal.

📮ClickUp Insight: Berdasarkan survei efektivitas rapat kami, 12% responden merasa rapat terlalu ramai, 17% mengatakan rapat berlangsung terlalu lama, dan 10% berpendapat bahwa rapat tersebut sebagian besar tidak perlu. Dalam survei ClickUp lainnya, 70% responden mengaku bahwa mereka akan dengan senang hati mengirimkan pengganti atau wakil ke rapat jika memungkinkan. AI Notetaker terintegrasi dari ClickUp bisa menjadi wakil rapat yang sempurna untuk Anda! Biarkan AI mencatat setiap poin penting, keputusan, dan tindakan yang harus dilakukan sementara Anda fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai. Dengan ringkasan rapat otomatis dan pembuatan tugas yang dibantu oleh ClickUp Brain, Anda tidak akan pernah melewatkan informasi penting—bahkan saat Anda tidak bisa menghadiri rapat. 💫 Hasil Nyata: Tim yang menggunakan fitur manajemen rapat ClickUp melaporkan pengurangan hingga 50% dalam percakapan dan rapat yang tidak perlu!

6. YouCanBookMe (Pilihan terbaik untuk individu atau tim yang menginginkan alur pemesanan yang sangat mencerminkan merek dan dapat disesuaikan)

YouCanBookMe adalah alat penjadwalan online yang mengutamakan pengalaman pengguna dalam setiap layanannya. Platform ini memungkinkan Anda membuat formulir pemesanan yang disesuaikan, mengelola slot waktu yang tersedia, dan menggunakan otomatisasi untuk meningkatkan pengalaman klien. 🙌

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Perorangan dan tim kecil

Untuk siapa YouCanBookMe cocok?

Pendidik, konsultan, dan pekerja lepas yang menginginkan halaman pemesanan yang dapat disesuaikan, penanganan zona waktu, dan integrasi seperti Zoom

Fitur

Buat janji temu dengan cara yang disesuaikan, termasuk tautan sekali pakai, pemesanan hanya atas permintaan, dan batasan pemesanan

Sesuaikan pengalaman halaman pemesanan Anda dengan dukungan untuk berbagai tampilan ketersediaan, mata uang, zona waktu, dan bahasa

Kirim pengingat, email tindak lanjut, dan email untuk tamu yang tidak hadir yang sesuai dengan citra merek perusahaan Anda

Kelebihan

Saya sangat menyukai fitur yang memungkinkan saya membagikan satu tautan kepada banyak orang sehingga saya dapat mengatur percakapan dengan mereka di sebuah acara. Bahkan proses yang rumit seperti pesan otomatis setelah janji temu dipesan pun dapat disesuaikan oleh pengguna.

Sesuaikan dan otomatiskan proses yang rumit seperti pengiriman pesan setelah penjadwalan

Bekerja sama dengan banyak orang menggunakan tautan yang sama

Kekurangan

Saya berharap ada lebih banyak cara untuk menyesuaikan berbagai kelas dan penawaran di kalender yang sama.

Beberapa pengguna menyarankan bahwa sulit untuk menyesuaikan tampilan dan nuansa halaman pemesanan, termasuk menambahkan logo perusahaan

Anda tidak lagi dapat mengintegrasikan YouCanBookMe dengan kalender Apple

Harga

Gratis

Perorangan : $9/bulan

Profesional : $13/bulan

Teams: $18 per anggota per bulan

Ulasan G2 dan Capterra

G2: 4,7/5 (lebih dari 1.900 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 300 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan YouCanBookMe?

Meskipun berguna bagi profesional mandiri, fitur pelaporan dan antarmuka pengguna (UI) lebih mengutamakan fungsionalitas daripada tampilan yang mewah.

HubSpot menawarkan banyak alat dan fitur gratis untuk tim pemasaran dan penjualan, dan penjadwal pertemuan mereka adalah salah satunya.

Dengan solusi penjadwalan rapat gratis dari HubSpot, Anda dapat menampilkan ketersediaan, menjadwalkan rapat tanpa perlu bolak-balik, mengelola pemesanan rapat secara bergiliran, dan menyederhanakan proses penjadwalan. 🐦

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Tim penjualan atau pemasaran skala kecil hingga menengah dan perusahaan besar

Untuk siapa HubSpot Meeting Scheduler cocok?

Dokter, perwakilan penjualan, dan tim pemasaran yang menggunakan HubSpot CRM dan menginginkan tautan rapat otomatis, penjadwalan bergiliran, serta sinkronisasi siklus hidup

Fitur

Sematkan kalender atau penjadwal janji temu Anda di situs web Anda

Sinkronkan secara otomatis semua pemesanan dan data ke CRM HubSpot Anda

Integrasikan dengan Google Calendar dan Microsoft Office 365 Calendar

Kelebihan

Penjadwal rapat bawaan – Saya selalu menggunakan ini. Fitur ini terintegrasi dengan kalender Outlook saya dan sangat menghemat waktu saat menjadwalkan panggilan. Saya tidak perlu lagi bolak-balik menanyakan ketersediaan waktu.

Bertemu dengan calon pelanggan lebih cepat dan percepat siklus penjualan dengan menghindari percakapan bolak-balik terkait penjadwalan

Lindungi data Anda dengan fitur perlindungan penghapusan data bawaan pada tingkat izin pengguna individu

Kekurangan

Beberapa perbaikan kecil mungkin termasuk kemampuan untuk menghubungkan kalender eksternal ke kalender saya untuk tautan pertemuan. Misalnya, jika Anda bermitra dengan organisasi eksternal dan ingin melakukan penjualan bersama, serta menampilkan ketersediaan bersama kepada calon klien, hal itu tidak dapat dilakukan saat ini dengan tautan pertemuan HS.

Beberapa pengguna ingin dapat menghubungkan kalender eksternal untuk tautan rapat bersama

Pengguna melaporkan bahwa penjadwal hanya membedakan antara “bebas” dan “sibuk” dan tidak memperhitungkan status lain seperti “tidak di kantor”

Beberapa pengguna menyarankan bahwa opsi untuk menyembunyikan logo HubSpot di halaman pemesanan Anda terbatas dibandingkan dengan paket pro yang lebih mahal

Harga

Anda dapat mengakses penjadwal rapat sebagai bagian dari paket HubSpot Sales Hub berikut ini:

Gratis

Paket Pemula: $20/bulan/pengguna, ditagih per tahun

Platform Pelanggan Starter: $20/bulan/pengguna, ditagih per tahun

Professional: $100/bulan/pengguna, ditagih per tahun (tersedia penyesuaian)

Enterprise: $150/bulan/pengguna, dibayar per tahun (tersedia penyesuaian)

Ulasan G2 dan Capterra

Alat penjadwalan rapat HubSpot sudah termasuk dalam Sales Hub mereka. Berikut adalah skor terkini HubSpot Sales Hub:

G2: 4,4/5 (lebih dari 12.300 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 480 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan HubSpot Meeting Scheduler?

Jika Anda sudah menggunakan HubSpot, tentu saja. Jika tidak, integrasi CRM mungkin terlalu berlebihan.

8. TimeTap (Pilihan terbaik untuk bisnis yang menjadwalkan janji temu di berbagai lokasi atau staf yang menawarkan berbagai layanan)

TimeTap adalah alat penjadwalan rapat online yang dapat Anda gunakan untuk mengelola pemesanan antara anggota staf, dengan pelanggan, dan di berbagai lokasi. Platform ini bertujuan untuk mengurangi tugas administratif seperti mengatur rapat dan dilengkapi dengan fitur-fitur berguna seperti pengingat janji temu otomatis. ⚒️

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Organisasi menengah hingga besar

Untuk siapa TimeTap cocok?

Tim layanan kesehatan, sekolah, dan organisasi perusahaan yang membutuhkan sistem pemesanan, manajemen staf, dan penjadwalan multi-lokasi yang sesuai dengan HIPAA/GDPR

Fitur

Nikmati sinkronisasi kalender dua arah sehingga Anda tidak perlu memperbarui kalender TimeTap atau kalender kerja Anda secara manual

Buat daftar tunggu otomatis untuk membantu Anda mengisi slot yang kosong akibat pembatalan mendadak

Manfaatkan perkiraan waktu perjalanan berkat integrasi Google Maps

Kelebihan

TimeTap memungkinkan kita untuk mengelola dan menjadwalkan klien yang kita layani sambil melindungi informasi terpenting mereka.

Lindungi informasi klien yang sensitif sambil tetap dapat menjadwalkan dan mengelola janji temu

Sesuaikan halaman pemesanan dan otomatiskan pemberitahuan untuk kemudahan penggunaan

Kekurangan

Saya berharap ada versi yang lebih sederhana untuk digunakan sebagai permulaan bagi mereka yang hanya memiliki satu produk/layanan. Saat saya mulai, saya hanya perlu menjadwalkan pertemuan, jadi sistem ini terasa sedikit rumit untuk keperluan tersebut.

Beberapa pengguna mengeluhkan bahwa pemberitahuan real-time tidak dikirimkan seefisien yang mereka harapkan

Pengguna merasa sulit untuk mengatur alat ini

Harga

Professional: Mulai dari $28,45 per bulan

Bisnis: Mulai dari $50,95 per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Ulasan G2 dan Capterra

G2: 4,4/5 (lebih dari 90 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 250 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan TimeTap?

Ya—untuk kebutuhan penjadwalan yang kompleks dan teratur. Namun, harganya lebih mahal dan memerlukan waktu untuk pengaturan.

9. Jotform (Pilihan terbaik untuk tim yang sudah menggunakan Jotform dan membutuhkan fitur penjadwalan janji temu yang terintegrasi)

Jotform dikenal karena fitur pembuat formulirnya yang sederhana namun efektif, tetapi juga dapat digunakan sebagai alternatif Calendly berkat fitur penjadwalan janji temu. Gunakan templatnya untuk menerima pemesanan online, menyesuaikan slot janji temu, dan mengirim pengingat kepada klien. 👀

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Perorangan dan tim kecil

Untuk siapa Jotform cocok?

Admin, pemasar, dan agensi yang membutuhkan formulir dan penjadwalan janji temu dalam alur tunggal yang dapat disesuaikan—ideal untuk pengumpulan prospek, pemesanan acara, atau formulir layanan

Fitur

Sesuaikan durasi dan interval slot waktu janji temu Anda

Kirim email pengingat otomatis kepada pelanggan

Perluas kemampuan Jotform dengan integrasi Google Calendar bawaan

Kelebihan

Setelah lebih terbiasa menggunakannya, saya mulai menggunakannya untuk lebih dari sekadar formulir kontak. Saya telah menggunakannya untuk penjadwalan, pembuatan sertifikat, survei pengguna, dan sebagainya.

Penggunaan yang serbaguna; mulai dari formulir kontak hingga survei pengguna dan penjadwalan, Anda dapat melakukannya semua dengan Jotform

Otomatiskan pemberitahuan dan pengingat email untuk pelanggan Anda

Versi gratis yang andal

Kekurangan

Aplikasi kalender yang disertakan secara gratis di Jotform agak sulit bagi saya untuk dipahami dan digunakan. Jadi, saya menggunakan sistem penjadwalan lain yang memiliki lebih banyak fitur.

Beberapa pengguna mengharapkan Jotform memiliki sistem kalender bawaan yang lebih canggih

Dengan begitu banyak templat dan opsi untuk menyesuaikan pengalaman Anda dengan Jotform Apps, beberapa pengguna mungkin merasa kewalahan

Harga

Paket Pemula: Gratis

Bronze: $39/bulan

Silver: $49/bulan

Gold: $129/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Ulasan G2 dan Capterra

G2: 4,7/5 (lebih dari 3.600 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.500 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan Jotform?

Ya—untuk tim yang membutuhkan logika formulir yang fleksibel dalam penjadwalan. Namun, alat ini memerlukan sedikit konfigurasi awal dan tidak dirancang khusus untuk pemesanan.

10. SimplyBook.me (Pilihan terbaik untuk bisnis berbasis layanan yang membutuhkan pemesanan multi-saluran dan penyesuaian)

SimplyBook.me adalah platform penjadwalan janji temu online serbaguna yang dirancang untuk bisnis berbasis layanan. Platform ini menawarkan sistem pemesanan yang dapat disesuaikan, yang memungkinkan klien menjadwalkan janji temu melalui berbagai saluran, termasuk situs web pemesanan khusus, integrasi media sosial, dan aplikasi klien bermerek. Dengan fitur-fitur seperti pengingat otomatis, pemrosesan pembayaran, dan berbagai add-on khusus, SimplyBook.me bertujuan untuk menyederhanakan proses pemesanan dan meningkatkan keterlibatan klien.

Sangat cocok untuk

Ukuran tim

Tim layanan skala kecil hingga menengah

Untuk siapa SimplyBook.me cocok?

Studio kebugaran, salon, terapis, dan bisnis lain yang banyak menerima janji temu dan membutuhkan keanggotaan, kupon, atau pemesanan grup

Fitur

Terima janji temu melalui situs web, Facebook, Instagram, Google, atau aplikasi klien bermerek Anda

Buat situs web pemesanan yang responsif di perangkat seluler dengan berbagai pilihan desain yang menarik untuk mencerminkan merek Anda

Kirim pengingat otomatis melalui email dan SMS untuk pemesanan, pembatalan, dan penjadwalan ulang

Terima pembayaran, uang muka, dan tip melalui berbagai penyedia layanan pembayaran seperti PayPal dan Stripe

Tingkatkan fungsionalitas dengan add-on seperti kupon, kartu hadiah, kepatuhan HIPAA, dan lainnya

Kelebihan

SBME adalah platform yang sangat fleksibel dengan fitur pemesanan grup yang KUAT! Luangkan waktu di awal untuk mempelajari cara kerjanya dan Anda tidak akan kecewa.

Mempermudah pemesanan grup

Harganya lebih terjangkau dibandingkan beberapa alat penjadwalan yang lebih canggih/kompleks

Menyediakan tutorial yang bermanfaat dan panduan langkah demi langkah untuk menyesuaikan halaman pemesanan

Kekurangan

Terkadang sulit menemukan letak fitur-fitur di situs web. Jika hal itu terjadi, saya harus menelepon atau mengobrol dengan tim dukungan mereka. Terkadang situs web admin tidak terasa seintuitif yang seharusnya.

Tidak memiliki integrasi bawaan dengan beberapa alat konferensi online, sehingga memerlukan pengaturan manual atau solusi alternatif

Beberapa pengguna merasa antarmuka admin kurang intuitif, sehingga kurva pembelajaran menjadi lebih curam saat pengaturan awal

Harga

Gratis

Basic : €9,90/bulan

Standard : €29,90/bulan

Premium: €59,90/bulan

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,4/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan SimplyBook.me?

Alat ini mungkin cocok untuk bisnis berbasis layanan. Perlu diperhatikan bahwa antarmukanya tidak sehalus alat-alat yang lebih baru, dan paket gratisnya memiliki batasan.

Kesimpulan Akhir: Pilih Alat Penjadwalan yang Bekerja bersama Anda, Bukan melawan Anda

Calendly mungkin merupakan salah satu platform penjadwalan online yang paling terkenal, tetapi ada banyak alternatif lain di luar sana yang menawarkan fitur serupa atau bahkan cara yang lebih menarik untuk memesan dan mengelola janji temu.

Gunakan panduan ini untuk membantu Anda menemukan pilihan yang tepat, sehingga Anda dapat menyederhanakan proses penjadwalan janji temu dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik bagi pelanggan Anda. Jika Anda adalah penyedia layanan mandiri, alat seperti Acuity atau SimplyBook.me menawarkan fitur lengkap yang dirancang khusus untuk penjadwalan yang berorientasi pada klien. Untuk jajak pendapat kelompok dan koordinasi internal, Doodle dan Google Calendar adalah pilihan praktis yang dapat menyelesaikan tugas dengan mudah.

Namun, jika Anda mencari lebih dari sekadar perangkat lunak penjadwalan janji temu biasa, kami sarankan menggunakan ClickUp. Dengan kalender berbasis AI-nya, Anda dapat menjadwalkan tugas dan rapat secara otomatis berdasarkan beban kerja, prioritas, dan ketersediaan. Selain itu, Anda mendapatkan fitur pencatatan otomatis, pengelolaan rapat dan tugas, pelacakan tujuan, bahkan pengelolaan proyek yang lengkap tanpa perlu menggunakan banyak alat. ✨

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Alternatif Calendly yang baik harus dapat menangani penjadwalan sekaligus mengurangi tindak lanjut, peralihan konteks, dan pekerjaan manual. Fitur-fitur seperti sinkronisasi kalender, otomatisasi, integrasi, dan dukungan alur kerja adalah yang paling penting.

Banyak alternatif Calendly yang lebih cocok untuk tim karena mendukung kalender bersama, penyerahan tugas, dan kolaborasi. Hal ini membuatnya lebih efektif untuk penjualan, perekrutan, dan alur kerja lintas fungsi.

Ya, alat penjadwalan modern dapat menghilangkan sebagian besar pertukaran email dengan membagikan ketersediaan secara real-time serta mengotomatiskan konfirmasi dan pengingat. Beberapa alat juga menghubungkan penjadwalan secara langsung ke tugas atau tindak lanjut untuk kesinambungan yang lebih baik.

Beberapa alternatif Calendly kini menggunakan AI untuk menyarankan waktu pertemuan, memprioritaskan tugas seputar pertemuan, atau mengotomatiskan tindakan pasca-pertemuan. Hal ini membantu pengguna menghemat waktu dan mengelola jadwal dengan lebih cerdas.

Beralih ke alat lain masuk akal jika penjadwalan hanyalah salah satu bagian dari alur kerja Anda. Alat all-in-one membantu Anda mengelola rapat, tugas, catatan, dan tindak lanjut secara terpusat, bukan melalui berbagai aplikasi.