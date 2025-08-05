11 Perangkat Lunak CRM Manajemen Acara Terbaik pada Tahun 2026

Menyelenggarakan acara adalah salah satu cara terbaik untuk menjalin hubungan dengan prospek baru dan pelanggan yang sudah ada. Hal ini membantu Anda (atau klien acara Anda, jika Anda adalah seorang perencana acara profesional) membangun kredibilitas dan kepercayaan, mempererat hubungan dengan klien, dan—cepat atau lambat—meningkatkan penjualan. 💰

Namun, pemasaran acara membutuhkan waktu dan upaya yang cukup besar. Ada data yang harus dikelola, logistik yang harus diatur, serta interaksi yang sangat penting dengan klien sebelum, selama, dan setelah acara.

Untuk pemasaran dan perencanaan acara, sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang kuat sangat penting untuk memberikan pengalaman terbaik bagi peserta dan memaksimalkan peluang acara.

Mari kita lihat bagaimana perangkat lunak manajemen acara mendukung Anda selama proses perencanaan. Kami juga akan merekomendasikan beberapa pilihan perangkat lunak manajemen acara terbaik yang tersedia saat ini—karena baik Anda menyelenggarakan konferensi virtual, acara tatap muka, atau acara hybrid yang menggabungkan elemen virtual dan langsung, otomatisasi pemasaran adalah sahabat terbaik Anda. 🪄

Cara Menggunakan CRM untuk Manajemen Acara

Sistem CRM dasar memang berfungsi sesuai dengan namanya. Platform CRM mengelola hubungan Anda dengan klien dengan mencatat informasi kontak mereka, kebutuhan mereka, dan interaksi apa pun yang pernah Anda lakukan dengan mereka. 🙋‍♀️

Platform CRM untuk perencana acara membawa hal ini ke level berikutnya. Tentu saja, platform ini melacak informasi klien Anda, tetapi juga memudahkan Anda untuk melakukan banyak hal lainnya. Misalnya:

Manfaatkan alat manajemen acara seperti templat perencanaan acara untuk memastikan Anda telah memikirkan segala hal, mulai dari pendaftaran acara hingga komunikasi tindak lanjut

Kelola penyedia layanan Anda, sehingga Anda tahu persis siapa yang bertanggung jawab atas apa

Gunakan alat komunikasi bawaan untuk menjalankan kampanye pemasaran email yang dipersonalisasi, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan peserta sejak awal

Pantau pendaftaran acara agar tim perencana acara atau tim pemasaran Anda dapat menyesuaikan kampanye jika diperlukan

Berikan label pada tamu VIP, pelanggan baru atau setia, serta peserta kunci lainnya agar Anda tahu cara menangani mereka

Pantau kapan peserta acara melakukan check-in pada hari acara, menggunakan aplikasi seluler yang memperbarui semua informasi Anda secara real-time

Lakukan tindak lanjut setelah acara langsung dari perangkat lunak CRM Anda untuk memperkuat kesuksesan Anda

Pada dasarnya, platform manajemen acara terbaik mendukung Anda sepanjang proses manajemen proyek acara.

Platform manajemen acara yang unggul memudahkan perencanaan klien dan acara, sehingga menghemat waktu dan tenaga penyelenggara acara dalam berbagai hal.

Contohnya:

Segmentasikan pelanggan Anda untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang audiens Anda dan rencanakan kampanye email atau media sosial yang ditargetkan

Sentralisasikan detail pemasok untuk mempercepat dan mempermudah proses pencarian vendor terbaik

Gunakan format siap pakai seperti templat jadwal acara dan templat agenda konferensi untuk menyesuaikan urutan acara

Lacak kehadiran secara real-time untuk menyederhanakan pengelolaan acara pada hari H

Sederhanakan alur kerja acara Anda dengan mengintegrasikan perangkat lunak ini dengan alat lain dalam tumpukan teknologi Anda, seperti sistem manajemen tugas

Kumpulkan data pasca-acara seperti perbandingan penjualan tiket dengan jumlah kehadiran, dan gunakan survei untuk mengumpulkan umpan balik guna perbaikan di masa mendatang

Simpan semua informasi klien di satu tempat untuk membekali tim penjualan Anda dalam melakukan tindak lanjut pasca-acara yang efektif

Ringkasan Perangkat Lunak CRM Manajemen Acara Terbaik

Alat Fitur Terbaik Kasus Penggunaan Utama Harga* ClickUp Ruang kerja acara all-in-one dengan CRM, AI, tugas, dan dokumen Tim yang mengelola acara besar atau kompleks di seluruh proses perencanaan, pemasaran, dan tindak lanjut Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan HubSpot CRM CRM + otomatisasi pemasaran dengan pembuat formulir dan templat email Tim pemasaran dan penjualan yang berfokus pada mengubah peserta menjadi pelanggan CRM gratis; Paket berbayar mulai dari $9 per pengguna per bulan Cvent Layanan logistik acara lengkap untuk acara virtual dan tatap muka Perusahaan yang menyelenggarakan konferensi berskala besar dan acara korporat Hubungi kami untuk informasi harga Planning Pod Pelacakan klien dan vendor dengan diagram lokasi dan daftar periksa tugas Perencana acara yang mengelola lokasi, vendor, dan klien B2B Paket mulai dari $59/bulan (ditagih per tahun) EventHub Manajemen sponsor dan peserta pameran dengan alat pasar Penyelenggara pameran, pameran dagang, dan acara tatap muka yang dipimpin oleh vendor Hubungi kami untuk informasi harga EventMobi CRM yang mengutamakan keterlibatan dengan aplikasi seluler dan gamifikasi Penyelenggara acara virtual dan hybrid yang memprioritaskan interaksi pengguna Penetapan harga khusus Senin Pelacakan proyek yang mengutamakan visual dengan alur kerja yang dapat disesuaikan Tim kecil hingga menengah yang mengelola acara internal atau klien secara kolaboratif Gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan Glue Up CRM untuk organisasi nirlaba dengan fitur keanggotaan, acara, dan keterlibatan Asosiasi dan organisasi nirlaba yang menyelenggarakan acara berkala yang didorong oleh anggota Hubungi kami untuk informasi harga Stova CRM kelas enterprise dengan fitur logistik, templat, dan integrasi Tim besar yang merencanakan acara korporat global atau di beberapa kota Hubungi kami untuk informasi harga Zoho CRM CRM berorientasi penjualan dengan otomatisasi dan penandaan acara Pengguna Zoho yang mengelola acara yang berfokus pada penjualan atau kampanye internal Gratis; Paket berbayar mulai dari $20 per pengguna per bulan Bitrix24 CRM dengan profil kontak 360°, kalender, dan alat pemasaran Bisnis kecil yang sadar anggaran dan membutuhkan CRM + pelacakan acara Gratis; Paket berbayar mulai dari $61/bulan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya.

11 Perangkat Lunak CRM Manajemen Acara Terbaik

CRM acara yang tepat tidak hanya menyimpan kontak—tetapi juga meningkatkan keterlibatan, mempermudah perencanaan, dan membantu Anda memaksimalkan setiap interaksi. Baik Anda menyelenggarakan acara virtual maupun acara langsung, panduan ini akan membantu Anda memilih platform yang sesuai dengan tujuan dan tim Anda.

Tujuan Anda sederhana: menghemat waktu, mengurangi beban kerja, dan menghadirkan pengalaman acara yang luar biasa bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan pertimbangan tersebut, berikut adalah 11 rekomendasi terbaik kami. 🏆

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk mengelola seluruh acara dari satu ruang kerja cerdas)

ClickUp bukan sekadar pengelola tugas—ini adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang sepenuhnya dapat disesuaikan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan perencanaan acara Anda. Dengan kemampuan CRM bawaan, garis waktu proyek, otomatisasi, dan alat kolaborasi, ClickUp adalah solusi ideal bagi penyelenggara acara yang ingin menggabungkan berbagai alat ke dalam satu platform cerdas.

ClickUp membantu Anda mengelola alur kerja acara, komunikasi dengan tamu, koordinasi vendor, dan pelaporan kepada pemangku kepentingan dalam satu ruang kerja. Fleksibilitas ClickUp menjadikannya pilihan utama untuk acara yang kompleks secara operasional, mulai dari perencanaan pameran dagang dan webinar hingga pelaksanaan konferensi berhari-hari.

ClickUp CRM + AI = pelaksanaan acara yang lebih cerdas

ClickUp CRM sangat berguna bagi bisnis kecil atau tim yang ramping yang membutuhkan solusi yang andal namun terjangkau. Mulailah dengan templat CRM yang fleksibel dan sesuaikan ruang kerja Anda untuk melacak segala hal, mulai dari tahap-tahap pipeline dan kontak klien hingga anggaran vendor, jadwal, dan hasil kerja.

Namun, yang membuat ClickUp benar-benar unik dalam manajemen acara adalah ClickUp Brain — asisten AI terintegrasi yang membantu Anda mengurangi pekerjaan rutin dan membuat keputusan yang lebih cerdas di setiap tahap.

Contoh penggunaan ClickUp Brain dalam perencanaan acara

Inilah cara ClickUp Brain mendukung perencanaan acara Anda:

Buat proposal atau ringkasan dengan nada dan format yang tepat—dengan cepat

Ringkas dokumen perencanaan yang panjang dan percakapan dengan vendor secara instan menjadi wawasan yang ringkas dan mudah dipahami

Buat draf email tindak lanjut, agenda acara, atau profil pembicara menggunakan petunjuk sederhana

Otomatiskan tugas-tugas berulang seperti mengatur pengingat, membagikan tugas, atau mengirim pembaruan

Anda juga dapat menggunakan ClickUp Brain Max untuk fitur pengenalan suara ke teks secara real-time selama rapat langsung, tur lokasi, atau sesi brainstorming—sangat cocok untuk mengubah ucapan menjadi poin tindakan terstruktur atau ringkasan.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp AI Notetaker selama panggilan dengan vendor, sinkronisasi internal, atau rapat perencanaan langsung untuk mencatat secara otomatis, membuat ringkasan, dan mengubah wawasan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Tidak perlu menulis catatan di tengah percakapan—cukup fokus, dan biarkan AI yang mengurus sisanya.

Template acara untuk memulai perencanaan

Tidak perlu lagi memulai dari nol—templat CRM acara ClickUp membantu Anda mulai bekerja dalam hitungan menit. Pilih panduan cepat untuk menyelaraskan pemangku kepentingan sejak awal, atau ruang kerja acara berfitur lengkap untuk mengelola pelaksanaan dari awal hingga akhir.

Rencanakan, laksanakan, dan pantau setiap tahap acara Anda—mulai dari tugas vendor hingga jadwal—dalam satu ruang kerja yang powerful

Sistem perencanaan acara yang andal dan menyeluruh di dalam ClickUp—sangat cocok untuk mengelola acara multi-sesion, vendor, tenggat waktu, dan tim pelaksana.

⭐ Apa yang dapat Anda lakukan dengan templat ini:

Atur fase pra, selama, dan pasca acara dalam satu ruang kerja

Tugaskan tugas, tetapkan tenggat waktu, dan lacak ketergantungan secara visual

Gunakan tampilan seperti Timeline, Gantt, dan Kalender untuk tetap mengontrol penjadwalan

Pantau anggaran, logistik, komunikasi dengan vendor, dan lainnya, semuanya dalam satu tempat

Sesuaikan dengan otomatisasi, Formulir, Dokumen, dan ClickUp Brain untuk alur kerja yang lebih cepat

Template Ringkasan Acara ClickUp memungkinkan Anda mencatat detail penting acara di satu tempat—sangat cocok untuk rapat awal internal, persetujuan klien, dan perencanaan awal. Tentukan tujuan, audiens, dan pesan acara, selaraskan tim dengan gambaran umum bersama, dan kembangkan strategi seiring dengan perkembangan acara Anda.

🧾 Otomatiskan lebih banyak dengan ClickUp Forms

Formulir ClickUp adalah senjata rahasia Anda untuk menangani masukan acara dalam jumlah besar tanpa kekacauan:

Sederhanakan pendaftaran acara dengan Template Formulir Pendaftaran Acara ClickUp

Inilah yang dapat Anda tangani dengan mudah menggunakan ClickUp Forms:

Pendaftaran peserta dan pengumpulan konfirmasi kehadiran

Penawaran vendor dan perbandingan berdampingan

Formulir persetujuan dan syarat & ketentuan

Survei pasca-acara dan pengumpulan umpan balik

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Automations untuk langsung menandai, menugaskan, dan menindaklanjuti tanggapan vendor atau umpan balik sesi—tanpa perlu penyortiran manual.

📊 Tetap terdepan dengan Dasbor ClickUp

Dashboard ClickUp memungkinkan Anda memantau perkembangan acara secara sekilas—mulai dari anggaran dan jadwal hingga penjualan tiket dan tindak lanjut. Buat laporan yang sepenuhnya disesuaikan untuk tim internal, pimpinan, atau klien Anda agar semua pihak tetap selaras.

💡 Tips Pro: Gabungkan Dasbor ClickUp dengan Tujuan ClickUp untuk melacak target RSVP, pendapatan sponsor, atau metrik ketepatan waktu pengiriman.

Fitur terbaik ClickUp

Tetap sesuai jadwal dan kurangi keterlambatan dengan menggunakan dengan menggunakan Tugas , subtugas, dan ketergantungan di ClickUp untuk membagi rencana acara besar—seperti pemesanan tempat, katering, dan penjangkauan pembicara—menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola

Bekerja sama secara aman dengan vendor, klien, dan sponsor dengan menetapkan izin tamu yang terperinci dan hanya membagikan informasi yang perlu mereka lihat

Jangan pernah melewatkan tenggat waktu atau tonggak pencapaian dengan dengan Pengingat ClickUp dan Otomatisasi ClickUp yang memastikan Anda dan tim Anda mendapat pemberitahuan pada waktu yang tepat

Pastikan pelaksanaan acara berjalan lancar pada hari H dengan menetapkan peran dan menggunakan dengan menetapkan peran dan menggunakan Daftar Periksa Tugas ClickUp untuk melacak tugas persiapan, item selama acara berlangsung, dan tanggung jawab tim

Sederhanakan komunikasi tim dengan dengan ClickUp Chat , sehingga semua pembaruan dari vendor, diskusi tugas, dan keputusan mendadak dapat dikelola dalam satu obrolan terpusat

Tetap terhubung di mana pun Anda berada dengan dengan Aplikasi Seluler ClickUp , yang memberi Anda akses penuh ke ruang kerja Anda selama persiapan, gladi resik, atau pelaksanaan langsung

Percepat alur kerja penjualan pasca-acara dengan dengan mengintegrasikan ClickUp dengan Salesforce , sehingga tim penjualan Anda dapat segera menindaklanjuti prospek potensial yang diperoleh selama acara

Batasan ClickUp

Fitur-fitur canggih ClickUp mungkin memerlukan waktu adaptasi bagi pengguna baru

Aplikasi seluler mencakup sebagian besar fitur penting, tetapi beberapa alat canggih lebih baik digunakan di desktop

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 8.700 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 3.700 ulasan)

📮ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di obrolan, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat dan melacak keputusan, wawasan bisnis yang kritis akan hilang di tengah keramaian digital. Dengan fitur Manajemen Tugas ClickUp, Anda tidak perlu khawatir lagi. Buat tugas dari obrolan, komentar tugas, dokumen, dan email hanya dengan satu klik!

2. HubSpot CRM (Pilihan terbaik untuk mengubah pendaftaran menjadi penjualan dengan kekuatan pemasaran bawaan)

Melalui HubSpot

Meskipun bukan solusi manajemen acara khusus, CRM HubSpot menawarkan banyak fitur yang dirancang untuk membantu peserta dan meningkatkan penjualan. Anda dapat menggunakan pembuat formulir HubSpot untuk menyematkan formulir pendaftaran di situs web, sementara semua detail kontak pendaftaran akan secara otomatis terintegrasi ke dalam CRM, misalnya.

Tautan pembayaran HubSpot juga memungkinkan Anda menerima pembayaran langsung di dalam platform. Selain itu, CRM ini mencakup semua fitur yang Anda harapkan dari solusi penjualan — pengelolaan kesepakatan, kontak, dan pipeline, perkiraan penjualan, komunikasi pelanggan omnichannel, dan banyak lagi.

Fitur terbaik HubSpot CRM:

Akses lebih dari 4.800 aplikasi melalui HubSpot AppMarketplace—termasuk integrasi dengan Eventbrite dan Cvent

CRM ini terintegrasi dengan platform lain dalam ekosistem HubSpot, sehingga sangat cocok untuk menyatukan data penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran

Dilengkapi dengan pembuat templat email yang dilengkapi analitik untuk menjaga keterlibatan peserta dan memastikan mereka selalu mendapat informasi terbaru tentang berita dan acara

Tersedia alat CRM gratis

Batasan HubSpot CRM:

Ini bukan alat manajemen acara khusus, jadi menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda mungkin memerlukan waktu

Perbedaan harga yang signifikan antara paket berbayar dapat menjadi kendala dalam hal skalabilitas

Harga HubSpot CRM:

Tersedia alat CRM gratis

Sales Hub Starter: $9/bulan per agen

Sales Hub Professional: $90/bulan per agen

Sales Hub Enterprise: $150/bulan per agen

Peringkat dan ulasan HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (lebih dari 12.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (4.000+ ulasan)

3. Cvent – Pilihan terbaik untuk menyelenggarakan konferensi berskala besar dengan layanan logistik acara lengkap

Melalui Cvent

Cvent adalah platform manajemen acara khusus yang mengotomatiskan segala hal, mulai dari mencari lokasi dan merencanakan jadwal hingga mendaftarkan peserta dan melacak laba atas investasi (ROI). Platform ini dapat digunakan untuk konferensi tatap muka berskala besar, lokakarya kecil, acara virtual seperti webinar, dan segala jenis acara lainnya.

Dengan fokus yang kuat pada keterlibatan peserta dan klien, sistem ini membantu Anda membuat situs web bermerek dan mempersonalisasi semua pemasaran Anda. Anda juga dapat mengelola permintaan dan persetujuan di platform, berinteraksi dengan vendor, melacak anggaran, dan melaporkan hasilnya kepada pemangku kepentingan.

Fitur terbaik Cvent

Rencanakan dan promosikan acara Anda langsung dari platform ini

Dapatkan akses ke jaringan global tempat acara dan vendor

Bekerja sama dengan tim Anda saat dalam perjalanan melalui aplikasi seluler

Lakukan check-in peserta langsung dari platform dan cetak badge sesuai kebutuhan

Gunakan Cvent untuk mengelola beberapa acara sekaligus

Layanan dukungan pelanggan beroperasi 24/7, sehingga selalu siap membantu jika Anda membutuhkannya

Keterbatasan Cvent

Beberapa pengguna merasa bahwa platform ini relatif mahal dan lebih memilih opsi paket yang lebih murah

Ini adalah sistem yang sangat kompleks dan bisa terasa sedikit membingungkan jika Anda tidak terlalu paham teknologi

Harga Cvent

Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Cvent

G2: 4,3/5 (lebih dari 1.700 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 900 ulasan)

4. Planning Pod (Pilihan terbaik untuk perencana profesional yang menangani klien, lokasi, dan vendor)

melalui Planning Pod

Planning Pod adalah alat manajemen hubungan pelanggan (CRM) untuk perencana acara profesional serta tim manajemen venue atau vendor. Alat ini membantu Anda membuat halaman web acara dan mengatur daftar periksa, jadwal, serta tugas proyek, dan bahkan dilengkapi dengan formulir pendaftaran online bawaan.

Perangkat lunak manajemen acara ini membawa pengelolaan kontak ke level berikutnya, memungkinkan Anda melihat acara mana yang dihadiri pelanggan Anda, dokumen terkait, dan faktur mereka, serta hal-hal lainnya. Setelah prospek masuk ke sistem, Anda dapat mengelola alur penjualan mereka, menjadwalkan pertemuan, dan menyesuaikan komunikasi. 📤

Fitur terbaik Planning Pod

Sederhanakan komunikasi melalui integrasinya dengan platform email dan media sosial

Sematkan formulir web yang dapat disesuaikan di situs web Anda untuk mengumpulkan prospek

Gunakan sistem ini untuk merancang denah lantai dan tata letak tempat duduk

Terima pembayaran online melalui platform ini

Batasan Planning Pod

Tidak selalu mudah bagi perencana acara untuk dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan dalam suatu sistem

Komponen situs web acara tidak terlalu dapat disesuaikan, sehingga Anda terbatas dalam hal yang dapat dilakukan

Harga Planning Pod

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Planning Pod

Ulasan belum cukup

Melalui EventHub

EventHub adalah platform manajemen untuk penyelenggara acara langsung dan pasar bagi vendor, peserta pameran, serta sponsor yang mencari peluang kemitraan.

Solusi manajemen hubungan pelanggan (CRM) untuk manajemen acara ini menawarkan berbagai aplikasi digital, termasuk sistem dokumentasi yang mendukung tanda tangan elektronik, denah lantai real-time yang membantu dalam desain tata letak acara, dan fitur pembayaran online.

Perangkat lunak ini memberikan gambaran menyeluruh tentang operasional melalui dasbor yang ramah pengguna. Sistem ini dapat disesuaikan dan dapat diskalakan, sehingga Anda dapat mengonfigurasinya sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Fitur terbaik EventHub

Kelompokkan tugas Anda berdasarkan tanggal atau prioritas menggunakan filter kustom

Temukan vendor dan peserta pameran, serta kelola semua komunikasi dengan mereka melalui platform ini

Jadwalkan pembaruan massal secara real-time dan pengiriman notifikasi agar semua pihak yang terlibat selalu mendapatkan informasi terbaru

Akses informasi acara Anda dari mana saja, karena seluruh sistem berbasis cloud 🌥️

Batasan EventHub

Perangkat lunak ini dirancang terutama untuk acara tatap muka, bukan acara virtual

Aplikasi seluler ini masih memerlukan beberapa perbaikan lebih lanjut

Harga EventHub

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan EventHub

G2 : 4,7/5 (3.997 ulasan)

Capterra: 3,8/5 (130 ulasan)

6. EventMobi (Pilihan terbaik untuk membuat acara hybrid dan virtual yang menarik dengan aplikasi bermerek)

Melalui EventMobi

EventMobi adalah platform perencanaan acara end-to-end yang berfokus pada peningkatan keterlibatan peserta.

Perangkat lunak ini memandu Anda dalam membuat situs web pemasaran acara dan undangan email dengan branding yang dapat disesuaikan. Dan jika acara Anda bersifat virtual, Anda dapat menerapkan branding yang sama ke ruang acara virtual Anda.

Peserta dapat mendaftar secara online, dan Anda dapat melakukan check-in mereka melalui platform EventMobi saat acara berlangsung. Aplikasi acara seluler yang disesuaikan membantu tamu Anda menavigasi lokasi acara dan menjaga keterlibatan mereka melalui fitur seperti gamifikasi dan jajak pendapat, serta memberikan penghargaan atas partisipasi mereka.

Alat manajemen hubungan pelanggan ini juga membantu mereka menjalin jaringan dengan peserta lain, peserta pameran, dan sponsor, serta mengatur pertemuan secara langsung atau daring. 🤝

Fitur terbaik EventMobi

Kelola acara tatap muka, virtual, atau hybrid dari platform EventMobi

Buat daftar tugas acara yang disesuaikan berdasarkan lokasi dan prioritas

Pantau semua statistik Anda secara real-time dari dasbor pusat, yang juga memudahkan pelaporan ROI Anda

Gunakan Zapier untuk membuat koneksi antarmuka pemrograman aplikasi (API) guna integrasi dengan bagian lain dari tumpukan teknologi Anda

Perangkat lunak CRM untuk perencana acara ini tersedia dalam 23 bahasa

Batasan EventMobi

Beberapa pengguna merasa pilihan desainnya agak terbatas, misalnya, pilihan font dan widget

Pengaturan lanjutan yang memungkinkan penyesuaian lebih lanjut mungkin memerlukan waktu untuk dipahami

Harga EventMobi

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan EventMobi

G2: 4,6/5 (lebih dari 240 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 80 ulasan)

7. Monday (Pilihan terbaik untuk merencanakan acara yang dipimpin tim dengan pelacakan tugas yang sederhana dan visual)

Melalui Monday

Monday dirancang untuk membantu Anda merencanakan semua jenis acara, mulai dari pertemuan internal kecil dan acara jejaring hingga konferensi besar dan acara daring. 👪

Gunakan platform ini untuk berkolaborasi dengan tim Anda, tim lain, dan vendor selama tahap perencanaan dan pelaksanaan acara. Rencanakan promosi Anda dan kelola materi pemasaran, lalu integrasikan dengan media sosial untuk menciptakan antusiasme seputar acara.

Daftarkan peserta Anda menggunakan formulir yang dapat disesuaikan dan terintegrasi dengan alur kerja Anda. Kemudian, kirim pesan selamat datang, buat dan kelola tugas, serta pantau acara secara real-time.

Fitur terbaik Monday

Menawarkan pengalaman pengguna yang sederhana dan intuitif

Mempermudah pengelolaan tugas dan kolaborasi untuk memperlancar alur kerja

Pembaruan secara real-time untuk memastikan semua pihak tetap selaras sepanjang proses

Berjalan di cloud dan dapat disesuaikan dengan mudah untuk tim dari berbagai ukuran

Batasan Monday

Ini adalah alat manajemen proyek yang membantu Anda merencanakan dan mengoordinasikan acara, tetapi tidak memungkinkan perencana acara untuk memesan klien atau menerima pembayaran melalui sistem

Beberapa pengguna merasa bahwa dasbor seharusnya lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka

Harga Monday

Gratis

Dasar: $12 per pengguna per bulan

Standar: $14 per pengguna per bulan

Pro: $24 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Monday

G2: 4,7/5 (13.650+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 5.800 ulasan)

8. Glue Up (Pilihan terbaik untuk organisasi nirlaba dan asosiasi yang menyelenggarakan acara rutin untuk anggota)

Melalui Glueup

Glue Up adalah solusi CRM untuk mengelola keterlibatan di dalam organisasi nirlaba dan komunitas. Platform digital ini membantu Anda memahami anggota, mengelola proses keanggotaan, serta menjalin dan membangun hubungan.

Menyelenggarakan acara offline atau online untuk anggota atau calon anggota sangatlah mudah, karena platform ini memudahkan alur kerja Anda. Anda dapat membuat halaman acara, menawarkan tingkat harga yang berbeda untuk anggota dan non-anggota, serta memilih opsi pembayaran.

Peserta kemudian dapat mendaftar dan membayar secara online, dan Anda dapat menggunakan pemindai tiket bawaan untuk melakukan check-in jika acara berlangsung secara langsung. 📱

Fitur terbaik Glue Up

Ciptakan antusiasme seputar acara Anda dan tingkatkan jumlah anggota dengan kampanye email drag-and-drop

Daftarkan anggota baru dengan formulir pendaftaran digital yang dapat disesuaikan, yang juga akan langsung menambahkan mereka ke basis data keanggotaan Anda

Kirim pengingat email otomatis melalui sistem saat iuran keanggotaan jatuh tempo

Atur dan ukur indikator kinerja utama acara Anda di sistem

Batasan Glue Up

Platform CRM ini cukup kompleks dengan banyak fitur, yang berarti ada kurva pembelajaran

Beberapa pengguna menganggap Glue Up sedikit mahal, terutama bagi organisasi kecil dan lembaga nirlaba

Harga Glue Up

Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Glue Up

G2: 4,6/5 (lebih dari 120 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 160 ulasan)

9. Stova (Pilihan terbaik untuk acara tingkat perusahaan dengan alur kerja khusus dan integrasi mendalam)

Melalui Stova

Aventri, yang kini menjadi bagian dari Stova, adalah perangkat lunak CRM manajemen acara yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan, dirancang untuk mendukung organisasi dan perencana acara dari berbagai skala.

Mulai dari mengoordinasikan rapat perencanaan acara hingga mengelola pemesanan tempat, penawaran vendor, dan anggaran, platform Stova menyatukan setiap aspek alur kerja Anda ke dalam satu sistem terpusat. Anda dapat mengakses templat siap pakai untuk membuat situs web acara dengan cepat dan membuat templat email yang dapat digunakan kembali untuk memperlancar komunikasi.

Proses pendaftaran peserta terintegrasi dengan mulus dengan pemesanan perjalanan dan hotel, sementara sistem ini juga mendukung pencetakan lencana, undangan, dan sertifikat—semuanya dalam satu tempat. 📃

Dengan semua data acara Anda terpusat, memantau kinerja dan membuat laporan khusus menjadi sangat mudah.

Fitur terbaik Stova

Bekerja sama dengan semua tim perencanaan Anda melalui sistem Stova

Manfaatkan iklan dan sponsor dengan alat manajemen dan aplikasi seluler yang membagikan konten bersponsor kepada peserta

Integrasikan dengan solusi perangkat lunak lain yang berguna, seperti Salesforce atau Marketo, menggunakan API bawaan

Keterbatasan Stova

Harga ditujukan untuk pengguna kelas atas, sehingga kurang terjangkau bagi tim kecil atau perencana individu

Banyak fitur yang merupakan add-on, dan menentukan dengan tepat apa yang Anda butuhkan bisa dengan cepat menjadi membingungkan

Harga Stova

Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Stova

G2: 4,3/5 (lebih dari 190 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 30 ulasan)

10. Zoho CRM (Pilihan terbaik bagi pengguna Zoho yang menyelenggarakan acara dengan fitur penangkapan prospek dan otomatisasi bawaan)

melalui Zoho CRM

Solusi CRM Zoho merupakan bagian dari ekosistem Zoho yang lebih luas dan sangat cocok untuk perencanaan acara. Solusi ini memungkinkan Anda melacak berbagai acara yang berbeda, semuanya dalam satu tempat.

Gunakan kriteria khusus untuk membuat daftar kontak yang ditargetkan dari basis data yang sudah ada dan kirimkan email langsung dari platform. Anda dapat mengatur balasan otomatis sehingga ketika kontak tersebut mendaftar untuk hadir, mereka menerima email konfirmasi dan tindak lanjut untuk menjaga komunikasi tetap berjalan. 📨

Selama acara berlangsung, aplikasi pemindai yang dapat membaca 17 bahasa mengumpulkan data langsung dari kartu nama. Prospek baru dari acara tersebut kemudian secara otomatis ditambahkan ke basis data—dengan label untuk acara tersebut—untuk memperluas jangkauan audiens Anda.

Fitur terbaik Zoho CRM

Pantau mention di media sosial dari para peserta agar Anda dapat melihat jangkauan Anda dan menanggapi postingan secara langsung

Saring semua data Anda untuk menganalisis dan membuat laporan mengenai informasi yang Anda butuhkan

Ukur kesuksesan acara Anda dengan mengukur penjualan yang berasal dari prospek baru Anda

Keterbatasan Zoho CRM

Antarmuka pengguna mungkin terlihat rumit saat pertama kali menggunakannya

Beberapa pengguna mengeluh bahwa tim dukungan pelanggan tidak efektif dalam menyelesaikan masalah mereka

Harga Zoho CRM

Gratis

Standar: $20 per pengguna per bulan

Profesional: $35 per pengguna per bulan

Enterprise: $50 per pengguna per bulan

Ultimate: $65 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Zoho CRM

G2: 4,1/5 (lebih dari 2.800 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 6.900 ulasan)

11. Bitrix24 (Pilihan terbaik untuk tim kecil yang membutuhkan perangkat CRM dan perencanaan acara yang terjangkau)

Melalui Bitrix24

Bitrix24 adalah CRM untuk perencana dan manajer acara, dan dapat digunakan untuk acara online maupun hybrid. Alat manajemen proyek dan kalender bersama membantu Anda merencanakan dan mengatur logistik acara. 🗓️

Setelah Anda siap, Anda dapat menghubungkan dengan kontak yang sudah ada di database Anda atau mengumpulkan data tentang calon peserta baru yang mungkin tertarik untuk menghadiri acara Anda. Perangkat lunak ini juga memungkinkan Anda mengelola vendor, menyimpan informasi mengenai layanan dan tarif mereka.

Alat pemasaran memudahkan Anda terhubung dengan kontak Anda melalui email atau telepon. Tampilan profil kontak 360 derajat memberikan wawasan mendetail tentang riwayat hubungan setiap pelanggan, sehingga memperkaya interaksi Anda.

Fitur terbaik Bitrix24

Manfaatkan jumlah catatan tak terbatas yang diizinkan—dengan berbagai Bidang Kustom—pada CRM berbasis cloud mereka

Impor atau ekspor data CRM dari atau ke file Excel atau CSV sesuai kebutuhan

Gunakan platform Bitrix melalui browser atau sebagai aplikasi di desktop, perangkat seluler iOS, atau Android Anda

Batasan Bitrix24

Ada kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru, dan mungkin perlu waktu untuk terbiasa dengan sistem ini

Antarmuka pengguna cukup rumit dan tidak terlalu intuitif

Harga Bitrix24

Gratis

Paket Dasar: $61/bulan

Standar: $124/bulan

Profesional: $249/bulan

Enterprise: $499/bulan

Peringkat dan ulasan Bitrix24

G2: 4,2/5 (lebih dari 500 ulasan)

Capterra: 4,2/5 (lebih dari 900 ulasan)

Selenggarakan Acara yang Sempurna dengan CRM yang Tepat di Sisi Anda

Merencanakan acara membutuhkan lebih dari sekadar daftar periksa—diperlukan koordinasi yang tepat, proses yang efisien, dan kolaborasi tim yang kuat. Mulai dari logistik dan pendaftaran hingga proses check-in dan tindak lanjut pasca-acara, setiap langkah sangat penting.

Di sinilah CRM manajemen acara berperan. Mereka mengotomatiskan pekerjaan rutin, mengurangi kesalahan, dan membebaskan waktu Anda untuk fokus pada hal-hal yang penting: menghasilkan prospek, membangun hubungan, dan menutup penjualan. 📈

ClickUp menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk mengelola acara—mulai dari tahap awal hingga tindak lanjut—semuanya dalam satu tempat. Rencanakan dengan lebih cepat, tetap pada jalur yang benar, dan buat peserta Anda terkesan dengan pengalaman yang lancar.

