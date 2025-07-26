Hogyan végezzen piackutatást és alakítsa az adatokat cselekvéssé

Képzelje el, hogy piacra dob egy terméket, amelyről úgy gondolja, hogy az emberek szeretnének, de a bevezetés napján csend fogadja.

Vagy talán túl magas árat szabott a termékre/szolgáltatásra, és most nincs elég vevője!

Fájdalmasnak tűnik, igaz? De a megfelelő piackutatási folyamattal teljesen elkerülhető. Akár briliáns ötlettel rendelkező vállalkozó, akár a következő kampányát finomítani kívánó marketinges, a piackutatás a leggyorsabb módja a találgatások kiküszöbölésének. Tisztázza a közönségét, a versenytársakat és a lehetőségeket, lehetővé téve hatékony stratégiák kidolgozását.

🧠 Érdekesség: A piackutatási ágazat elképesztő, 37,25%-os növekedést ért el – a 2021-es 102 milliárd dollár ról 2024-re 140 milliárd dollárra nőtt.

Dőljön hátra, és mi végigvezetjük Önt a piackutatási folyamat minden fontos részletén!

Mi az a piackutatás?

A piackutatás az adatok gyűjtésének, elemzésének és értelmezésének folyamata. Ezek az adatok tartalmazhatnak információkat a célközönségéről, a versenytársakról vagy az általános piaci feltételekről.

Az ilyen elemzés segít a vállalkozásoknak megérteni az ügyfelek igényeit, azonosítani a trendeket, kipróbálni az ötleteket és optimalizálni a stratégiákat a legjobb eredmények elérése érdekében. Emellett megóvja az időt, a pénzt és az erőfeszítéseket, amelyeket egyébként vakon költenének a termék elindítására.

Tekintse ezt vállalkozása titkos információjának. Ahelyett, hogy az intuíciójára támaszkodna, tegyen erőfeszítéseket a kézzelfogható adatok beszerzésére. Ezek az adatok rávilágítanak a piaci hiányosságokra – arra, hogy az emberek mit akarnak, hogyan viselkednek, és hogyan érheti el őket. Ennek eredményeként ezek a kutatási eredmények olyan egyértelműséget nyújtanak, amely lehetővé teszi a gyorsított növekedéshez szükséges stratégiai döntések meghozatalát.

Miért érdemes a vállalkozásoknak piackutatást végezniük?

A piackutatás az a vitorla, amely segít navigálni a változó piaci trendek és a változó ügyféligények zavaros hullámai között. ✅

Az alábbiakban bemutatjuk, miért érdemes a vállalkozásoknak piackutatást végezniük:

Ismerje meg a célpiacot : olyan adatokat gyűjt, amelyek segítségével 360 fokos képet kaphat célközönségéről. Ez a mélyebb megértés kiterjed a problémáikra és igényeikre, valamint viselkedésükre és preferenciáikra.

Ellenőrizze ötleteit a bevezetés előtt : Nem minden ötletből lesz életképes termék vagy szolgáltatás. A piackutatás olyan kísérleti terep, ahol tesztelheti feltételezéseit és bizonyítékokkal alátámaszthatja nagy ötleteit.

Készítsen üzeneteket, amelyek visszhangot keltenek : A célpiacról szerzett betekintés lehetővé teszi az üzenetek optimalizálását, hogy azok visszhangot keltsenek és konverziót eredményezzenek.

Minimalizálja a kockázatokat : Akár új piacra lép be, akár árazási stratégiákat módosít, a piackutatási eredmények adatokkal alátámasztott betekintést nyújtanak, amelyek kiküszöbölik a találgatásokat és minimalizálják a kockázatokat.

Legyen a trendek előtt : A piackutatás segítségével megismerheti a változó vásárlói magatartást, a technológiai változásokat és a versenytársak sikerreceptjeit. Így egy lépéssel a piacot befolyásoló trendek előtt járhat, miközben stratégiáit átalakítja és győztesen kerül ki a versenyből.

Termékek és szolgáltatások fejlesztése : A célközönség és az ügyfelek visszajelzései lehetővé teszik, hogy változtatásokat vezessen be termékeiben és szolgáltatásokban a nagyobb összhang érdekében. Megtudhatja, mi működik és mi igényel fejlesztést.

Hozzon magabiztos, adatokon alapuló döntéseket : Hozzon megalapozott döntéseket, amelyeket szilárd adatok támasztanak alá. Ez megerősíti termékfejlesztési tervét, marketingstratégiáját és értékesítési erőfeszítéseit.

Ossza meg az információkat a csapatok között: Az olyan eszközök, mint : Az olyan eszközök, mint a piaci jelentéskészítő szoftverek , mindenki számára hozzáférhetővé teszik a piackutatási adatokat. Ez a láthatóság, az adatelemzési képességekkel párosulva, mindenki számára egyforma feltételeket teremt, és fokozza az egyéni erőfeszítéseket.

🧠 Érdekes tény: A piackutatásba befektető vállalatok 2-3-szor gyorsabban növekednek, mint azok, amelyek nem!

Mi a legjobb piackutatási módszer? Íme egy összehasonlítás

A piackutatási módszerek nagyjából két típusba sorolhatók: elsődleges kutatás és másodlagos kutatás.

Az elsődleges kutatás olyan piackutatási technikákat foglal magában, mint a felmérések, interjúk, fókuszcsoportok és megfigyelések. A cél az, hogy új, első kézből származó adatokat gyűjtsön közvetlenül a kutatás résztvevőitől. Ezzel szemben a másodlagos kutatás a meglévő adatforrásokat, például jelentéseket, statisztikákat és publikációkat elemzi.

Az alábbi táblázat összehasonlítja a különböző típusú piackutatási folyamatokat, elsősorban az elsődleges piackutatási technikákat:

Felmérések Interjúk Fókuszcsoportok Megfigyeléses kutatás Meghatározás A felmérések strukturált kérdőívek, amelyeket nagy csoportoknak osztanak ki. Az interjúk egyéni, irányított beszélgetések. A fókuszcsoportok kis létszámú résztvevőkkel folytatott, irányított beszélgetések. A megfigyeléses kutatás során a felhasználókat természetes vagy ellenőrzött környezetben figyelik meg. Elsődleges cél Gyűjtsen számszerűsíthető adatokat és trendeket Fedezze fel a motivációkat, viselkedésmódokat és attitűdöket Tesztelje a reakciókat, fedezze fel a percepciókat Ismerje meg a tényleges vásárlói magatartást, és hasonlítsa össze azt a deklarált magatartással! Célközönség Széles közönség, specifikus szegmensek Egyéni felhasználók, érdekelt felek Konkrét demográfiai szegmensek Valódi felhasználók vagy ügyfelek Adattípus Kvantitatív Minőségi Minőségi Minőségi Idő és költség Alacsony-közepes Időigényes, költséges Közepes-magas Moderátor Legalkalmasabb Feltételezések ellenőrzése, elégedettség mérése Mélyreható betekintés, komplex döntéshozatal megértése Új koncepciók vagy üzenetek tesztelése UX-meglátások, termékhasználati minták

🔎 Tudta? Az első dokumentált piackutatás az 1920-as években, házról házra járó felmérések formájában történt!

A piackutatási folyamat: hogyan alakítják a vállalkozások az adatokat döntésekké

A piackutatás nem egyszeri tevékenység. Ez egy folyamatos folyamat, amely minden egyes iterációval egyre több tisztaságot nyújt. Akár új piacra lép, terméket dob piacra, vagy üzleti stratégiáját finomítja, a alapos piackutatás biztosítja, hogy valós betekintésre építsen, és ne feltételezésekre.

A megfelelő kérdések azonosításától a nyers adatokból származó biztos döntések meghozataláig a piackutatási folyamat minden egyes lépése megalapozza a fenntartható növekedést. Az alábbiakban ezt a folyamatot hét megvalósítható lépésre bontjuk, amelyek az ötlet megszületésétől a megvalósításig vezetik Önt:

1. lépés: Határozza meg kutatási céljait

Minden sikeres piackutatási kezdeményezés a világossággal kezdődik.

Olyan eszközökkel, mint a ClickUp, a munkához szükséges minden alkalmazás, és olyan funkciókkal, mint a ClickUp Docs, központosíthatja kutatási céljait, projektismertetőit és az érdekelt felek visszajelzéseit egyetlen, együttműködésen alapuló dokumentumban.

Használja a megjegyzéseket a csapat tagjainak véleményének összegyűjtésére, és rendeljen hozzájuk feladatokat közvetlenül a dokumentumból, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen. Új ügyfélszegmenst kutat? Mérni szeretné a márka ismertségét? Ellenőrizni szeretné egy termék koncepcióját? A „miért” pontos meghatározása segít megfogalmazni azokat a kérdéseket, amelyekre választ kell találnia.

A ClickUp Docs segítségével egyetlen helyen összpontosíthatja összes piackutatási célját

Profi tipp: Állítson be részletes jogosultságokat a Docs-ban, hogy biztonságosan megoszthassa a kutatási eredményeket a belső csapatokkal vagy külső partnerekkel, és így biztosítsa az érzékeny információk védelmét.

2. lépés: Adatok gyűjtése (elsődleges és másodlagos kutatás)

Miután meghatároztad a céljaidat, a következő lépés a releváns adatok összegyűjtése. Ez általában elsődleges kutatást (felmérések, interjúk vagy fókuszcsoportok révén gyűjtött eredeti adatok) és másodlagos kutatást (meglévő források, például piaci jelentések vagy versenytársak elemzései) jelent. Az elsődleges adatok konkrét és eredeti betekintést nyújtanak, míg a másodlagos adatok segítenek megérteni a nagyobb képet.

A ClickUp Forms segítségével egyedi márkájú felméréseket készíthet, amelyek a válaszokat közvetlenül a munkaterületére továbbítják, mint végrehajtható feladatokat. Az űrlap mezőket egyedi mezőkhöz rendelheti, feladatokat tulajdonosokhoz rendelhet, és automatikusan prioritásokat állíthat be, így egyszerűsítve az adatgyűjtést és a nyomon követést.

Ne felejtse el ebben a szakaszban létrehozni a felhasználói személyiséget! Ez segít személyre szabott ügyfélélményt teremteni és alakítani a kutatás további részét.

A ClickUp űrlap sablon egy azonnal használható munkaterület, amelynek segítségével a piackutatást a nulláról kezdve szervezheti és automatizálhatja. Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, egy előre elkészített, teljes mértékben testreszabható űrlapszerkezetet kap, amely ideális ügyfél-visszajelzések, interjúválaszok vagy érdekelt felek véleményének gyűjtésére.

Minden űrlap beküldése feladatként kerül a munkaterületére, alapértelmezett állapotokkal, egyéni mezőkkel és csapatfeladatokkal. A válaszokat személyiség, régió vagy kampány szerint címkézheti, és ezeket az információkat felhasználhatja trendek nyomon követésére, hiányosságok elemzésére vagy célzott nyomon követések elindítására. Ez egy praktikus kiindulási pont a felhasználói személyiségek kialakításához, az ötletek érvényesítéséhez és a kutatási logisztika kezeléséhez – mindez egy helyen.

Ideális: kutatók és marketingesek számára, akik konzisztens, megismételhető struktúrát szeretnének az elsődleges adatok több érintkezési ponton történő gyűjtéséhez.

📚 Olvassa el még: Ügyfélfelmérési kérdések a piac és a termék potenciáljának teljes megértéséhez

3. lépés: Szegmentálja és elemezze a közönségét

A piackutatás ugyanolyan mértékben szól a közönségéről, mint a versenytársairól. Itt tehát megvizsgálja versenytársait – mit csinálnak, hogyan pozícionálják magukat, és hol érnek el sikereket (vagy küzdenek). Az ilyen elemzés segít felfedezni a kihasználatlan lehetőségeket anélkül, hogy végig kellene mennie a kísérletezés és hibázás folyamatán.

Elemezze üzeneteiket, áraikat, vásárlói értékeléseiket, közösségi jelenlétüket, hangnemüket és termékjellemzőiket, hogy azonosítsa a piaci hiányosságokat, a kielégítetlen vásárlói igényeket és a potenciális pozicionálási lehetőségeket.

A marketingelemző szoftverek egyszerűsítik a folyamatot az egymás melletti összehasonlítások és a valós idejű benchmarking segítségével.

Kategorizálja a különböző piackutatási szegmenseket a ClickUp Task Tags segítségével

Használja a ClickUp Task Tags funkciót az olyan betekintések kategorizálásához, mint a „csomagolással kapcsolatos panaszok” vagy az „összetevőkkel kapcsolatos zavar”. Ezek a címkék a címkékhez képest további részleteket nyújtanak. A válaszokat életkor, bőrtípus és régió szerint szegmentálhatja. A címkék és a címkék kombinálásával könnyebb vizualizálni és felismerni a trendeket.

Beállíthatja a ClickUp Dashboards alkalmazást úgy is, hogy a különböző betekintési csoportokat és azok gyakoriságát jelenítsen meg.

4. lépés: Elemezze a versenytársakról szerzett információkat

A versenytársak elemzése segít kontextusba helyezni piaci pozícióját és felfedezni azokat a hiányosságokat, amelyeket ki tud használni. Ehhez a versenytársak kínálatának, árazási modelljeinek, a vásárlói hangulatnak és marketingstratégiáinak tanulmányozása szükséges.

Amint az adatok beérkeznek, ideje azokat felhasználhatóvá tenni. Először is, a strukturálatlan adatokat strukturált formába kell átalakítani. A nyers ügyfél-visszajelzéseket, táblázatokat és diagramokat használható betekintéssé kell alakítani.

Rendezze eredményeit központi témák szerint: trendek, kiugró értékek, ismétlődő aggályok és meglepő betekintések. Használjon vizualizációs eszközöket, hogy az adatelemzés minden érintett fél számára könnyebb legyen.

Hasonlítsa össze termékét vagy szolgáltatását a versenytársakéval a ClickUp táblázatos nézet segítségével

Készítsen versenykörnyezeti mátrixot közvetlenül a Táblázat nézetben, amelyben felvázolja a legfontosabb versenytársakat és azok megkülönböztető jellemzőit. Hasonlítsa össze a funkciókat, az árakat, a csomagolást, a készítménytípusokat és a vásárlói véleményeket. A kutatás központosítása érdekében képernyőképeket, webes linkeket és közösségi média elemzéseket is csatolhat alfeladatokként.

Kérdezze meg: Mit szeretnek vagy utálnak a vásárlók ezekben a márkákban? Melyek a legszembetűnőbb hiányosságok? Ez a strukturált összehasonlítás segít feltárni azokat a mintákat és lehetőségeket, amelyek a általános áttekintésekben gyakran kimaradnak.

Csatoljon releváns képernyőképeket, webes linkeket vagy közösségi hangulatelemzéseket alfeladatokként, hogy központosítsa kutatását, és így könnyebben visszatérhessen rá a stratégiai megbeszélések során.

➡️ További információk: Ingyenes iparági elemzési sablonok a verseny nyomon követéséhez

5. lépés: Adatok rendszerezése és értelmezése

Most jön a nehéz feladat: az információkból betekintést nyerni. Az irány nélküli adatok csak zajok. Ez a lépés összeköti a betekintést és a következő lépéseket.

A nagy hatással bíró betekintéseket alakítsa konkrét cselekvési pontokká. A közönsége előnyben részesítheti bizonyos összetevőket, egy adott tartalmi hangnemet vagy egy egyedi megjelenési formátumot. Használja ezeket a betekintéseket a termékfejlesztési terv, a kreatív szövegek vagy az árképzési modellek módosításához.

Ne becsülje alá technológiai eszközeit – az AI marketingeszközök segíthetnek az ügyfelek nyelvén alapuló üzenetek létrehozásában.

Ez egy okos rövidítés, amellyel a kommunikációt a közönség hangjához igazíthatja, különösen akkor, ha új csatornákat vagy kampányokat tesztel.

Értelmezze az adatokat olyan kutatási eszközökkel, mint a ClickUp Board View

A ClickUp lista- és táblázati nézetek segítségével az adatokat kategóriákba vagy betekintésekbe csoportosíthatja. Hozzon létre egyéni állapotokat, például „Ellenőrzött betekintés”, „Felülvizsgálatra szorul” vagy „Nem támogatott állítás”, hogy nyomon követhesse az egyes adatpontok erősségét és relevanciáját. A ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja a hosszú interjúk átiratát vagy visszajelzéseket, kivonhatja a legfontosabb mintákat, és automatikusan létrehozhat betekintések vázlatát.

Profi tipp: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a feladatok áthelyezéséhez vagy az érintettek értesítéséhez, amikor az információk validálásra kerülnek vagy felülvizsgálatra szorulnak, így munkafolyamatai hatékonyak és átláthatók maradnak.

Ismerje meg a ClickUp List View használatának legjobb gyakorlatait:

6. lépés: Mutassa be eredményeit

A kiváló kutatás csak annyira értékes, amennyire a csapata képes megérteni és felhasználni azt. Összegezze a legfontosabb eredményeket, vizuális trendeket és megvalósítható ajánlásokat egy világos és meggyőző formátumban, amely az érdekelt felek igényeire van szabva.

A piackutatási projektjeinek eredményeit a ClickUp Dashboards segítségével mutassa be

A ClickUp Dashboards ideális ehhez a lépéshez. Kombinálja a diagramokat, a feladatwidgeteket és a táblázatokat, hogy élő jelentést készítsen, amely automatikusan frissül, amint új adatok érkeznek.

Ha narratív formátumra van szüksége, állítsa össze az összes információt a ClickUp Docs-ban – ábrázolásokat, linkeket, sőt akár nyers adatfájlokat is csatolhat referenciaként. Ha jól dokumentálta a folyamatot, az egy plug-and-play kutatási könyvtárrá válik a jövőbeli projektek számára.

7. lépés: Adatokon alapuló döntések meghozatala

Miután tisztában van a kutatás eredményeivel, ideje átlépni a megfigyelésről a végrehajtásra. Használja az eredményeket a termékfejlesztés, a piacra lépési stratégiák, az ügyfélkapcsolatok vagy a működési fejlesztések irányításához.

A ClickUp Gantt Chart View segítségével útitervek alapján hozza meg döntéseit

Alapozza kezdeményezéseit a felismeréseken, és hozzon létre egy megvalósítható ütemtervet a ClickUp segítségével. Kapcsolja össze a kutatási feladatokat a kapcsolódó célokkal, állítsa be a határidőket, rendeljen hozzá felelősöket, és kövesse nyomon az előrehaladást Gantt-diagramok vagy idővonal nézet segítségével. Használja a ClickUp Milestones funkciót a legfontosabb kutatási fázisok megjelöléséhez, és biztosítsa, hogy csapata a terv szerint haladjon.

➡️ További információk: Ingyenes kutatási terv sablonok csapatok és szakemberek számára

A ClickUp használata piackutatáshoz

Már láttuk, hogy a ClickUp hogyan támogatja a piackutatást a különböző szakaszokban. De ez a mindennapi munkához használt alkalmazás ennél is többet tud.

A ClickUp Enterprise Search segítségével azonnal megtalálhatja a fájlokat, üzeneteket és betekintéseket a munkaterületén és az integrált alkalmazásokban (például Google Drive, Slack és Figma), így órákat takaríthat meg a kutatási összefoglalás során.

A hatékony piackutatáshoz nem csak adatgyűjtés szükséges, hanem egyértelműség, együttműködés és stratégiai végrehajtás is. A ClickUp mindezt egyetlen munkaterületen egyesíti, megkönnyítve a komplex kutatási munkafolyamatok kezelését és az információk megalapozott döntésekké alakítását.

Profi tipp: Használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazást az interjúk vagy fókuszcsoportok automatikus leírásához és összefoglalásához, és tárolja a leiratokat közvetlenül a Docs-ban vagy a feladatok között, hogy könnyen hozzáférhessenek és elemezhetőek legyenek.

A ClickUp Goals segítségével hangolja össze kutatási eredményeit az üzleti stratégiával.

Miután jobban megértette kutatási céljait, térképezze fel azokat a ClickUp Goals alkalmazásban.

A piackutatás csak akkor értékes, ha összhangban áll az üzleti célokkal. A ClickUp Goals segítségével egyértelmű, mérhető célokat állíthat be – például versenytársak elemzésének elvégzése vagy 1000 felmérési válasz összegyűjtése –, és összekapcsolhatja azokat konkrét feladatokkal vagy listákkal. Ennek eredményeként minden kutatási tevékenység hozzájárul a szélesebb üzleti eredményekhez, és egyértelmű utat biztosít a betekintéstől a hatásokig.

Bónusz? Az átfogó cél meghatározása során valós időben együttműködhet termék- és értékesítési csapataival.

💡 Profi tipp: Kritikus fontosságú megkülönböztetni a proaktív felhasználói visszajelzéseket a reaktív ügyfélszolgálattól. Használjon dedikált ügyfél-visszajelzési eszközöket, hogy megkülönböztesse a nagy hatással bíró ötleteket az általános kérdésektől. Ezután integrálja ezeket a validált betekintéseket a munkafolyamatába megvalósítható feladatokként, elősegítve a célzott termékfejlesztést.

➡️ További információk: SurveyMonkey alternatívák és versenytársak

Kövesse nyomon a kutatás különböző szakaszait a ClickUp Milestones segítségével.

Kössön össze feladatokat mérföldkövekkel, hogy a ClickUp Milestones segítségével az ismereteket cselekvéssé alakítsa

Hasonlóképpen, a ClickUp Milestones magas szintű áttekintést nyújt a kulcsfontosságú kutatási fázisok előrehaladásáról, mint például a tervezés, a pontos és felhasználható adatgyűjtés, az elemzés és a jelentéskészítés.

Állítson fel mérföldköveket, hogy nyomon követhesse a kutatás egyes szakaszait, korán felismerje a késedelmeket, és összehangolja csapatát a határidőkkel.

Juan Casian, az Atrato vezérigazgatója így vélekedik a ClickUp használatáról:

Számomra fontos, hogy tisztában legyek azzal, hogyan haladunk a nagyobb céljaink felé. A ClickUp gyorsan megadja nekem azt a magas szintű áttekinthetőséget, amire szükségem van, és ami a korábbi eszközeinkkel nem volt meg.

💡 Profi tipp: A kiváló felhasználói kutatás nem csupán adatgyűjtésből áll, hanem a proaktív visszajelzések és a reaktív támogatás közötti különbség felismeréséből is. Használjon speciális ügyfél-visszajelzési eszközöket, hogy nagy hatással bíró betekintéseket szerezzen, majd alakítsa azokat megvalósítható feladatokká, amelyek elősegítik a termékinnovációt. 📚 Ha mélyebben szeretne elmélyülni a témában, olvassa el útmutatónkat a felhasználói kutatások végzéséről, és tanulja meg, hogyan gyűjtsön, elemezzen és használjon fel olyan visszajelzéseket, amelyek valóban változást hoznak.

A ClickUp Tasks segítségével alakítsa át az űrlapválaszokat kutatási feladatokká.

A ClickUp Tasks segítségével alakítsa át az űrlapokat feladatokká a piackutatási adatgyűjtés során

A piackutatási folyamat minden lépése – a kérdőív kérdéseinek megfogalmazásától az iparági trendek elemzéséig – a ClickUp Tasks alkalmazásban kezelhető. Feladatokat rendelhet hozzá, határidőket adhat meg, mellékleteket csatolhat, és testreszabhatja a mezőket a kutatás típusának, forrásának vagy prioritásának nyomon követéséhez.

Ez a feladat-szintű struktúra biztosítja a felelősségvállalást és az átláthatóságot a teljes kutatási munkafolyamat során.

Íme egy rövid áttekintés a ClickUp feladatok különböző típusairól:

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy gyorsabban összefoglalja az eredményeket és feltárja az új ismereteket.

Piackutatási folyamat a ClickUp Brain segítségével

A nyers adatok értelmes betekintéssé alakítása gyakran időigényes folyamat.

A ClickUp Brain a beépített AI kutatási asszisztens, amelyet kifejezetten azért fejlesztettek ki, hogy segítsen gyorsabban eljutni a nyers adatoktól a valódi betekintésig. Automatikusan összefoglalja az interjúkat, felismeri a nagy adathalmazokban visszatérő témákat, és generálja a következő lépéseket – mindezt a munkaterületén belül. Akár felmérési válaszokat szervez, akár versenyképes információkat gyűjt, a Brain segítségével kihagyhatja a kézi összefoglalást, és a magasabb szintű döntésekre koncentrálhat.

Asztali számítógépek felhasználói számára a Brain Max még tovább fejleszti az élményt. Hozzáadja a hang-szöveg és szöveg-hang funkciókat, így kéz nélkül diktálhat kutatási jegyzeteket, feladatokat vagy ötleteket, és többfeladatos munkavégzés közben hallgathatja az AI által generált összefoglalókat. Emellett mélyebb kontextustudatosságot is kap: a Brain Max átkutatja a ClickUp munkaterületét, a csatlakoztatott alkalmazásokat és az internetet, hogy releváns fájlokat, betekintéseket vagy összefoglalókat találjon – még azokat is, amelyekről már el is felejtette, hogy léteznek.

A ClickUp Brain és a Brain Max együttesen fejlett mesterséges intelligencia képességeket hoznak a kutatási munkafolyamatába, így gyorsabban gondolkodhat, ötleteit megvalósíthatja, és másodpercek alatt megtalálhat mindent, amire szüksége van.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 30%-a AI eszközöket használ kutatáshoz és információgyűjtéshez. De létezik olyan AI, amely segít megtalálni azt az egy elveszett fájlt a munkahelyen, vagy azt a fontos Slack-szálat, amelyet elfelejtett elmenteni? Igen! A ClickUp mesterséges intelligenciával működő Connected Search funkciója azonnal átkutatja az összes munkaterület tartalmát, beleértve az integrált harmadik féltől származó alkalmazásokat is, és előhívja az információkat, erőforrásokat és válaszokat. A ClickUp fejlett keresőjével akár 5 órát is megtakaríthat hetente!

Kezelje a kutatás minden lépését a ClickUp piackutatási sablon segítségével.

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse piackutatási projektjeit és üzleti döntéseit a ClickUp piackutatási sablon segítségével.

Egyszerűsítse piackutatási projektjeit és üzleti döntéseit a ClickUp piackutatási sablonjával

Ezen felül számos sablont kap, amelyeket könnyedén testreszabhat az Ön igényeinek megfelelően. Például a ClickUp piackutatási sablonja egy plug-and-play munkaterület, amely segít a kutatási projekt minden szakaszának kezelésében, a célok kitűzésétől és az adatgyűjtéstől a versenytársak elemzéséig és a végleges jelentésekig.

Íme, miért fogja szeretni:

Kövesse nyomon minden kutatási feladatot a beépített állapotok és ütemtervek segítségével.

Rendezze a felmérésekből, interjúkból és versenytársakról szóló kutatásokból származó betekintéseket előre elkészített listákba.

Valós időben együttműködhet csapattársaival megjegyzések, dokumentumok és feladatok segítségével.

Vizualizálja eredményeit az előre integrált irányítópultok segítségével.

Kutasson profi módjára a ClickUp segítségével!

A piackutatás a sikerhez vezető kiindulópont.

Akár az ügyfelek igényeinek azonosításáról, akár egy új koncepció teszteléséről, akár a versenytársak elemzéséről van szó, a megfelelő kutatási folyamat segít abban, hogy az információkat hatékonyan felhasználja. A folyamat minden egyes lépése közelebb viszi Önt ahhoz, hogy olyan terméket fejlesszen ki, amelyet a közönsége valóban szeretne.

Bár a piackutatási folyamat elsőre bonyolultnak tűnik, a ClickUp többféle módon is megkönnyíti azt. A ClickUp minden funkciója úgy lett kialakítva, hogy kutatását valódi, mérhető eredményekké alakítsa.

Készen áll arra, hogy a piaci betekintést cselekvéssé alakítsa? Regisztráljon most a ClickUp-ra!