A 6 legjobb Toodledo alternatíva és versenytárs (jellemzők, korlátozások, árak)

A Toodledo egy remek teendőlista-alkalmazás, amely „több, mint egy teendőlista” szlogennel hirdeti magát.

Sajnos ez a „több” azt jelenti, hogy néhány alapvető feladatkezelési funkciót ingyenesen biztosítanak Önnek.

És itt van egy másik probléma.

Minden csapatnak szüksége van egy olyan feladatkezelő alkalmazásra, amely többet tud, mint csak alapvető jegyzetelést.

Tényleg több a Toodledo, mint egy egyszerű teendőlista? 🤷

Ennek köszönhetően sok csapat kezdett el „toodles!” -t mondani a Toodledo-nak, pont úgy, mint te!

Ebben a cikkben áttekintjük, mi is az a Toodledo, és miért van szükséged alternatívára. Ezután bemutatunk hat Toodledo alternatívát, hogy segítsünk a legjobb választás meghozatalában.

Nézzünk meg néhány figyelemre méltó Toodledo alternatívát. 📝

Miért van szüksége Toodledo alternatívára?

Via Toodledo

A Toodledo egy feladatkezelő alkalmazás, amely segít az egyéneknek és a csapatoknak a napi feladataik és néhány komplex projektjük kezelésében.

Íme néhány dolog, amit a Toodledo segítségével megtehetsz:

Tennivaló listák készítése

Feladatok és alfeladatok létrehozása

Használja a beépített időzítőt a projektekre fordított idő rögzítéséhez.

Emlékeztetők beállítása

Rögzítsd az előrehaladásodat grafikonokban és táblázatokban

Bár ezek a funkciók remekül hangzanak, a Toodledo-nak még mindig van néhány korlátozása:

1. Korlátozott ingyenes verzió

A Toodledo ingyenes verziója csak alapvető projektmenedzsment és csapatmunkát támogató funkciókkal rendelkezik. Például az ingyenes csomag nem kínál alfeladatokat vagy a haladás nyomon követését segítő grafikonokat.

Ráadásul az ingyenes csomag csak egyszerű riasztásokat kínál, és csak egy együttműködővel használható.

Nem tudjuk, mi frusztrálóbb: ha csak egy csapattársunk van, vagy ha nem tudunk egyéni riasztásokat beállítani! ⏰

2. Korlátozott projektnézetek

A több projektnézet egyedülálló perspektívát nyújt munkádra, ami elengedhetetlen az agilis csapatok számára .

A Toodledo használatával pedig lemaradsz a kanban táblákról.

Mi a probléma?

A Kanban táblák segítségével vizualizálhatja projekteit, kezelheti erőforrásait és könnyedén áthelyezheti feladatait. Ráadásul a Toodledo nem kínál Gantt-diagramokat, amelyek elengedhetetlenek minden olyan csapat számára, amely nyomon szeretné követni a haladást.

Ilyen nézetek nélkül nem lesz elég rugalmassága ahhoz, hogy a munkáját úgy tekintse meg, ahogy szeretné.

Különben is, ki akar egy nézethez kötve lenni?

3. Rossz adat-szinkronizálás

A Toodledo mobilalkalmazásaiban végzett változtatások néha nem szinkronizálódnak a desktop alkalmazásban végzett változtatásokkal.

Például, ha alfeladatokat hozol létre a telefonodon, azok nem feltétlenül jelennek meg a laptopodon.

A rossz adat-szinkronizálás azt jelenti, hogy időt kell pazarolnia arra, hogy újra létrehozza a telefonján már létrehozott feladatot.

És ki szeretne olyan feladatkezelő eszközt, amely időpazarláshoz vezet és még jobban megnöveli a feledékenységét? 🤷

A 6 legjobb Toodledo alternatíva

Íme hat Toodledo alternatíva, amelyeket mindenképpen fel kell venned a listádra: 📝

A ClickUp az egyik legjobban értékelt termelékenységi és feladatkezelő alkalmazás a világon, amelyet kis- és nagyvállalatok rendkívül produktív csapata használ.

A ClickUp segít mind üzleti projektjeinek, mind személyes feladatainak kezelésében.

A feladatok elvégzésében való segítségnyújtástól a naptári események kezelését segítő funkciókig, amelyekkel könnyedén megtervezheted a meglepetés születésnapi bulikat, a ClickUp a legjobb feladatkezelő eszköz.

Hogyan segít a ClickUp a napi teendők kezelésében?

Könnyű elfelejteni valamit egy olyan feladatban, amely rengeteg különböző lépésből áll.

A ClickUp ellenőrzőlistái lehetővé teszik, hogy az egész feladatot áttekinthetően felvázolja, így soha többé nem felejt el egyetlen lépést sem!

A ellenőrzőlisták egyszerű teendőlisták, amelyeket a feladatok, dokumentumok és jegyzetek között találsz. Saját ellenőrzőlistákat hozhatsz létre, és a listádon szereplő tételeket bejelölheted, ha elkészültél velük.

További részleteket szeretnél hozzáadni a ellenőrzőlistádhoz?

Egyszerűen adj hozzá alelemeket a ellenőrzőlistádhoz.

Így pontosan tudni fogod, mit kell tenned, a legapróbb részletekig! 🔎

A listák között az elemeket húzással és elengedéssel is átrendezheti.

Még több időt szeretne megtakarítani?

Készíts ellenőrzőlista-sablonokat bármilyen elképzelhető feladathoz.

Ezeket a sablonokat azután újra felhasználhatod, hogy könnyedén elvégezd a feladatokat. 🥊

Ha cselekvésre van szükség, akkor konkrét feladatokat is hozzárendelhetsz egy adott személyhez.

Mindig úton van? 🏃

Ne aggódj, a napi teendőidet a weben, asztali számítógépen vagy mobilalkalmazáson keresztül is nyomon követheted.

A ClickUp egyéb fontos funkciói

Notepad : épp most jutott eszedbe egy zseniális ötlet?💡Írd le ötleteidet, gondolataidat, vagy akár a heti étkezési tervedet is, hogy ne egyél végül egészségtelen ételeket 🍟 épp most jutott eszedbe egy zseniális ötlet?💡Írd le ötleteidet, gondolataidat, vagy akár a heti étkezési tervedet is, hogy ne egyél végül egészségtelen ételeket 🍟

Feladatok prioritása: jelölőkkel jelölheted, hogy egy feladat sürgős, magas prioritású, normál prioritású vagy alacsony prioritású, így a csapat tagjai tudják, hol kell kezdeniük 🚩

Ismétlődő feladatok: állíts be ismétlődő ütemezéseket minden olyan feladatra, amelyet újra és újra el kell végezni, például a heti bevásárlólistára 🛒

Emlékeztetők : emlékeztetőket kaphat a közelgő feladatokról. Kiválaszthatja, hogy öt perccel vagy három nappal a feladat esedékességét megelőzően szeretne emlékeztetőt kapni, így nem kell pánikba esnie, hogy be tudja tartani a határidőket.

Naptárszinkronizálás: integrálja Google és Outlook naptárát a ClickUp-pal. Szinkronizálhatja az Apple Naptár, mobil eszköz vagy bármely olyan naptáralkalmazás közötti műveleteket, amely URL-feeddel való feliratkozást tesz lehetővé 🗓

Megtekintések : tekintse meg feladatait listában, kanban táblán, Gantt-diagramon vagy bármely más, Ön által választott projektstílusban. tekintse meg feladatait listában, kanban táblán, Gantt-diagramon vagy bármely más, Ön által választott projektstílusban.

Idővonal nézet: tervezze meg napi feladatait időben. Ez a nézet tökéletes a nyilvános ütemterv bemutatásához, az ügyfelek naprakész tájékoztatásához és minden máshoz, ami előre tervezést igényel.

Naptár nézet : tervezze, ütemezze és kezelje idejét és tervezze, ütemezze és kezelje idejét és erőforrásait , hogy ne vállaljon túl sokat:

A ClickUp előnyei

A ClickUp korlátai

(Még) nincs idővonal nézet a mobil verzióban

Nézd meg a ClickUp ütemtervét, hogy megtudd, hogyan orvosoljuk ezeket a hátrányokat.

Ne hagyja ki, hogy felfedezze az összes izgalmas funkciót, amelyet ez az ingyenes Toodledo alternatíva kínál Önnek!

ClickUp árak

A ClickUp három árazási csomagot kínál:

Örökre ingyenes csomag (leginkább személyes használatra ajánlott)

Korlátlan csomag (legalkalmasabb kis csapatok számára, 5 USD/tag/hónap)

Üzleti terv (közepes méretű csapatok számára ideális, 12 USD/tag/hó)

Business Plus csomag (több csapat számára ideális, 19 USD/tag/hónap)

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Via Todoist

A Todoist egy feladatkezelő alkalmazás, amely személyes használatra és csapatmunkára egyaránt alkalmas.

Az alkalmazásnak van egy remek funkciója, a Todoist Karma, amely pontokkal jutalmazza a feladatok elvégzését és a sorozatok fenntartását.

Azonban az ingyenes csomag nem tartalmaz automatikus biztonsági mentéseket, így ha ezt az alkalmazást választja, és elveszíti a dokumentumait...

A Todoist legfontosabb jellemzői

A gyors hozzáadási funkcióval másodpercek alatt hozzáadhatja a napi feladatok részleteit.

Ismétlődő határidők

Hozzászólások hozzáadása a feladatokhoz, hogy mindenki naprakész legyen

Szekciók és alfeladatok a feladatok szervezéséhez

A Todoist előnyei

A feladatok prioritásai segítenek a dolgok megfelelő sorrendben történő elvégzésében.

Feladatok delegálása csapattársaknak vagy családtagoknak

Adj hozzá egy feladatlista widgetet Android és iOS eszközödhöz

A Todoist korlátai

Nincs natív időkövető (csak külső integrációkon keresztül)

Az emlékeztetők csak a Todoist prémium csomagban érhetők el.

Ha véletlenül befejezettként jelölsz meg egy feladatot, azt nem tudod visszavonni.

Todoist árak

A Todoist három árazási csomagot kínál:

Prémium csomag (4 USD/hó): Akár 300 projekt Akár 25 fő projektként Emlékeztetők Megjegyzések és fájlfeltöltések És még sok más

Akár 300 projekt

Projektenként legfeljebb 25 fő

Emlékeztetők

Megjegyzések és fájlfeltöltések

És még sok más

Üzleti terv (6 USD/hó): 500 projekt felhasználónként 50 fő projektként Csapat beérkező levelek Adminisztrátori és tag szerepkörök És még sok más

500 projekt felhasználónként

50 fő/projekt

Csapat beérkező levelek

Adminisztrátori és tag szerepkörök

És még sok más

Todoist ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Íme a legjobb Todoist alternatívák.

Az Evernote-on keresztül

Az Evernote egy jegyzetelő alkalmazás, amely segít rögzíteni és megtalálni az információkat útközben. Az Evernote fejlett keresési funkciója lehetővé teszi a kézzel írt jegyzetekben szereplő szavak keresését is.

De a korlátozott ingyenes csomaggal vajon örökre fogod használni az Evernote-ot?

Nézzük meg:

Az Evernote legfontosabb jellemzői

Ellenőrzőlisták létrehozása

Szöveg, képek, hangfájlok, szkennelt dokumentumok, PDF-ek és dokumentumok hozzáadása a jegyzetekhez

Ragasszon egy jegyzetet a fontos információkkal az asztalára

Sablonok jegyzetekhez

Az Evernote előnyei

Hatékony iOS és Android alkalmazások

Ötleteket, képeket rögzíthet és hangfelvételeket készíthet mobil eszközével vagy iPadjével offline állapotban.

Mentse el a fontos e-maileket, és ossza meg jegyzeteit anélkül, hogy elhagyná a Gmailt

Az Evernote korlátai

Az ingyenes csomag havi feltöltési korlátja 60 MB.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a szöveg stílusát és formázását illetően

A desktop verzió nem rendelkezik jelszóval

Evernote árak

Az Evernote három árazási tervet kínál:

Ingyenes csomag Havonta 60 MB új feltöltés Webes képek, weboldalak és PDF-fájlok kivágása Jegyzetek offline elérése a desktop alkalmazásból Két eszköz közötti szinkronizálás És még sok más

Havonta 60 MB új feltöltés

Webes képek, weboldalak és PDF fájlok kivágása

Jegyzetek offline elérése az asztali alkalmazásból

Két eszköz közötti szinkronizálás

És még sok más

Havonta 60 MB új feltöltés

Webes képek, weboldalak és PDF fájlok kivágása

Jegyzetek offline elérése az asztali alkalmazásból

Két eszköz közötti szinkronizálás

És még sok más

Premium (7,99 USD/hó): Korlátlan számú eszköz szinkronizálása Jegyzetek offline hozzáférése Egyedi sablonok létrehozása PDF-ek megjegyzéssel ellátása És még sok más

Korlátlan számú eszköz szinkronizálása

Jegyzetek offline elérése

Saját sablonok létrehozása

PDF-ek megjegyzéssel ellátása

És még sok más

Korlátlan számú eszköz szinkronizálása

Jegyzetek offline elérése

Saját sablonok létrehozása

PDF-ek megjegyzéssel ellátása

És még sok más

Business (14,99 USD/hó): Együttműködés megosztott terekben A csapat tevékenységének előzményeinek megtekintése Központi felhasználókezelés 20 GB havi feltöltési limit És még sok más

Dolgozzon együtt megosztott terekben

Tekintse meg csapata tevékenységének előzményeit

Központi felhasználókezelés

20 GB havi feltöltési limit

És még sok más

Dolgozzon együtt megosztott terekben

Tekintse meg csapata tevékenységének előzményeit

Központi felhasználókezelés

20 GB havi feltöltési limit

És még sok más

Evernote felhasználói értékelések

G2 : 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 6000 értékelés)

A Google Tasks segítségével

A Google Tasks egy egyszerű teendőlista-alkalmazás. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy egy e-mailt bármelyik Gmail -fiókból a Google Tasks oldalsávjára húzzon, és azonnal feladattá alakítsa.

Ennek az emlékeztető alkalmazásnak az egyik hátránya, hogy egyszerűsége miatt hatástalan feladatkezelő alkalmazás lehet azoknak a csapatoknak, amelyek komplex projektekre koncentrálnak.

Persze, néha az egyszerű a legjobb, de néha egy projekt egyszerűen nem olyan egyszerű. 🤷

A Google Tasks legfontosabb jellemzői

Több lista létrehozása

Feladatok és alfeladatok hozzáadása a feladatok szervezéséhez

Emlékeztetőket adhat hozzá a Google Naptárból a Google Feladatokhoz

A feladatok átrendezése vagy másik listába való áthelyezése egyszerű drag and drop funkcióval

A Google Tasks előnyei

Teljesen ingyenes

Integrálható a Google Apps-szal

Rendezze feladatlistáját létrehozás dátuma vagy határidő szerint

A Google Tasks korlátai

Nem tudja nyomon követni egy adott feladat elvégzéséhez szükséges időt

Nincs olyan fejlett feladatkezelési funkciója, mint a munkaterhelés-kezelés , az agilis nézetek vagy a feladatfüggőségek.

Nem lehet feladatprioritásokat beállítani

A Google Tasks árai

A Google Tasks ingyenes.

Google Tasks felhasználói értékelések

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: N/A

Próbáld ki ezeket a Google Task alternatívákat!

5. Microsoft To Do

A Microsoft To Do segítségével

A Microsoft To Do, korábban Wunderlist néven ismert, egy feladatkezelő szoftver, amely segít hatékonyan kezelni a teendőidet. Ez az együttműködési eszköz egy remek funkcióval rendelkezik, amely a tervezett listáidban megjeleníti a mai, a holnapi és a heti nézetet.

Az alkalmazás azonban nem engedi meg a határidők beállítását vagy a részfeladatokhoz való részletek hozzáadását.

A Microsoft To Do legfontosabb jellemzői

Állíts be emlékeztetőket a feladatok nyomon követéséhez

Hozzon létre intelligens listákat feladatok és megjelölt e-mailek alapján

Adj hozzá határidőket a feladataidhoz

Ismétlődő feladat ütemezése

A Microsoft To Do előnyei

Ossza meg a teendőlistákat csapattársaival és családtagjaival

Integrálható az Outlook feladatokkal

Szinkronizálható iPhone, Android, Windows 10 és a webalkalmazás között.

A Microsoft To Do korlátai

Korlátozott kompatibilitás a nem Microsoft termékekkel

Nincs fejlett feladatprioritizálás (csak a prioritásos feladatok megjelölése lehetséges csillaggal)

Nincsenek Gantt-diagramok a feladatok ütemezéséhez

A Microsoft To Do árai

A Microsoft To Do ingyenesen használható.

Microsoft To Do ügyfélértékelések

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Nézd meg ezeket a Microsoft To Do alternatívákat!

6. DGT GTD

Via DGT GTD

A DGT GTD egy feladatkezelő alkalmazás, amely automatikusan feladatokat hoz létre, ha lemarad egy hívásról. 📞

Az alkalmazás jó választás egyszerű feladatok, például bevásárlólisták és kötelezettségek kezeléséhez.

Sajnos az alkalmazás nem érhető el iOS-eszközökön, asztali számítógépeken vagy a weben.

A DGT GTD legfontosabb jellemzői

Feladatlisták

Ismétlődő feladatok

Emlékeztetők és riasztások

Rendezze feladatait mappák, kontextusok, helyek, címkék, csillagok és alfeladatok szerint.

DGT GTD előnyei

Gyors feladat létrehozás hangfelismerés segítségével

Világos és sötét téma, hogy illeszkedjen a stílusodhoz

Tömeges szerkesztési mód

A DGT GTD korlátai

Csak Android-alkalmazásként érhető el.

Elavult felhasználói felület

Korlátozott integrációk (csak a Toodledo, a Dropbox és az FTP integrálható)

DGT GTD árak

A DGT GTD ingyenesen használható.

DGT GTD vásárlói értékelések

G2: N/A

Capterra: N/A

Ideje elbúcsúzni a Toodledótól 👋

A megfelelő feladatkezelő alkalmazás használata javíthatja időgazdálkodási készségeit és növelheti termelékenységét.

De ne feledd, ha hatékonyan szeretnéd kezelni a feladataidat, akkor nem csak tennivalólistákra és jegyzetekre lesz szükséged.

Sajnos a Toodledo nem rendelkezik mindazzal, ami a lehető legproduktívabb munkavégzéshez szükséges.

Van azonban néhány eszköz, amely eljuttathat téged erre a termelékenységi szintre.

Bár említettünk néhány jó alternatívát a Toodledo-hoz, a ClickUp messze a legátfogóbb .

A ClickUp a legjobb termelékenységi alkalmazás, amely segít megtervezni és nyomon követni személyes céljaidat, valamint nyomon követni a napi feladatokra fordított idődet.

Használja a ClickUp-ot ingyen, hogy megjegyezze minden napi teendőjét, és elfelejtse a Toodledót!