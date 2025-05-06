A 10 legjobb SugarCRM alternatíva az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez és fejlesztéséhez

Mint minden más emberi kapcsolat, az ügyfélkapcsolatok kiépítése és fenntartása is időt és folyamatos erőfeszítést igényel. Számos interakciót és érintkezési pontot foglalnak magukban, amelyeket az ügyfél útja során nyomon kell követni és figyelemmel kell kísérni.

Itt jönnek jól a vevőkapcsolat-kezelő (CRM) eszközök, és az egyik legismertebb név ezen a területen a SugarCRM. Ez egy konszolidált platformot biztosít a vevőinformációk szervezéséhez, a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez az értékesítési csatornán keresztül, valamint a különböző értékesítési és marketinggel kapcsolatos tevékenységek automatizálásához.

Bár a SugarCRM hatékony, funkcionalitásának nagy része komplex természetéből fakad, ezért érdemes más CRM szoftvereket is megvizsgálni, mielőtt az egyik vagy a másik mellett döntene.

Összeállítottuk a 10 legjobb SugarCRM alternatíva listáját, és bemutattuk azok legfontosabb jellemzőit és néhány hátrányát, hogy eldönthesse, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára.

Mi az a SugarCRM?

A SugarCRM egy hatékony CRM eszköz, amely segít a vállalkozásoknak az ügyfélkapcsolatok kezelésében, az értékesítési folyamatok automatizálásában és értékes betekintést nyerni a teljesítménymutatókba.

A platform három kategóriájú megoldásokat kínál – értékesítés, szolgáltatás és marketing – a kampánykezeléstől az értékesítési előrejelzésekig és az árajánlatkezelésig terjedő különböző műveletek racionalizálására.

Ezenkívül a SugarCRM mesterséges intelligenciát használ, hogy betekintést és előrejelzéseket nyújtson a potenciális ügyfelek felkutatásáról és a legfontosabb adatok elemzéséről. Ez növeli a hatékonyságot, ami magasabb konverziós arányokat és bevételeket eredményez.

Mit kell keresnie a SugarCRM alternatívákban?

Bár a SugarCRM kétségkívül remek eszköz, a különböző funkciói és jellemzői miatt meglehetősen meredek a tanulási görbéje. Emellett az ára is meglehetősen magas, ezért új vagy kisvállalkozások számára nem feltétlenül a legjobb választás.

A fenti korlátozásokat figyelembe véve, íme néhány funkció és tulajdonság, amelyekre érdemes figyelni a SugarCRM alternatíváinak keresésekor:

Könnyű használat: A CRM eszköznek intuitív felülettel kell rendelkeznie, amely könnyen kezelhető, és nem igényel túlzott képzést. Vezető és kapcsolatkezelés : Lehetővé kell tennie Lehetővé kell tennie a vezetők és a kapcsolatok hatékony kezelését olyan funkciók segítségével, mint az automatizált szegmentálás és a vezetői pontozás. Értékesítési és marketing funkciók: A SugarCRM alternatívájának olyan funkciókkal kell rendelkeznie, mint A SugarCRM alternatívájának olyan funkciókkal kell rendelkeznie, mint az e-mail marketing és az értékesítés automatizálása , hogy kapcsolatot tudjon teremteni az ügyfelekkel és növelni tudja üzleti eredményeit. Jelentések és elemzések: A teljesítmény nyomon követéséhez és az adatokon alapuló döntések meghozatalához elengedhetetlen a megbízható elemzés. Biztonság és megfelelőség: A szoftvernek titkosítási intézkedéseket kell alkalmaznia és meg kell felelnie a vonatkozó előírásoknak az ügyféladatok védelme érdekében. Testreszabás: Lehetőséget kell biztosítani az eszköz testreszabására, hogy az megfeleljen az Ön egyedi CRM-igényeinek. Integrációk: A szoftvernek zökkenőmentesen kell integrálódnia a meglévő alkalmazás-ökoszisztémájába.

10 kiváló SugarCRM alternatíva, amelyet érdemes használni

Miután felvázoltuk, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy CRM eszköznek, hogy méltó SugarCRM alternatívának számítson, térjünk rá a 10 kiváló eszköz listájára, amelyekkel kezelheti potenciális ügyfeleit és meglévő ügyfeleit. Megvizsgáljuk ezek legfontosabb funkcióit és árazási lehetőségeit, valamint kiemelünk néhány hiányosságot, úgyhogy maradjon velünk!

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

A ClickUp a széles körben ismert projektmenedzsment és együttműködési funkcióit robusztus CRM-megoldásokkal ötvözi, hogy gyorsítsa az ügyfél-elégedettséget és a növekedést.

Ez egy all-in-one megoldás az ügyféladatok központi kezelésére és nyomon követésére, valamint a különböző marketing- és értékesítési folyamatok automatizálásával a munkafolyamatok racionalizálására.

Az értékesítésről szólva, a ClickUp egy teljes funkciókészlettel rendelkezik, amely segít megjeleníteni a folyamatokat, nyomon követni a potenciális ügyfeleket és ápolni őket, ahogy haladnak a folyamatban. Ráadásul a ClickUp Sales a feladatkezelés, a csevegés és a közös dokumentumok funkcióival gyerekjátékká teszi a funkciók közötti együttműködést a fiókok és az üzletek terén. ?

A ClickUp CRM-sablonjának használata a CRM-munkafolyamat automatizálásának megtervezéséhez a ClickUp Whiteboards alkalmazásban

A legjobb rész? A ClickUp összes funkcióját a csapata igényeihez igazíthatja. A szoftver egyszerű és intuitív felülettel rendelkezik, valamint széles választékban kínál testreszabható sablonokat, amelyek megkönnyítik a kezdeti lépéseket.

Ahogy a csapata növekszik, tagokat adhat hozzá vagy távolíthat el, jogosultságokat állíthat be, és kihasználhatja a ClickUp Dashboards által nyújtott fejlett funkciókat, például a fejlett jelentéskészítést. Mindezek a funkciók hasznosak bármely iparágban – ingatlanügynökök, ügynökségek, SaaS-vállalatok és sok más szervezet profitálhat a CRM használatából.

Végül, a ClickUp Automations jelentősen megkönnyítheti az értékesítési csapatok munkáját azáltal, hogy minimalizálja az adatbevitelt és gyorsabb üzletkötéseket tesz lehetővé. Az ügyfelek aktivitása és a prioritások frissítése alapján automatikusan feladatok rendelhet az értékesítési csapat tagjaihoz, így a csapat tudni fogja, mire kell összpontosítania a maximális hatékonyság érdekében.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak nehéz lehet megismerni a számos funkciót.

Korlátozott funkciók a mobilalkalmazásban

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Salesforce

A Salesforce egy hatékony CRM-platform, amely megbízható megoldásokat kínál a felhasználóknak az értékesítés, a marketing és minden más terület kezeléséhez! ?

Az egyik funkció, amely megkülönbözteti a Salesforce-t az alternatíváitól, az Einstein, egy AI asszisztens, amely egyszerűsíti az olyan feladatokat, mint az e-mailek generálása. Használhatja azt arra is, hogy értékes betekintést és előrejelzéseket szerezzen az ügyfélmegtartás növelése vagy a legfontosabb ügyfelek azonosítása és megfelelő módon történő megszólítása érdekében.

A Salesforce marketingtermékeket kínál, amelyek segítenek a marketingkampányok végrehajtásában és az ügyféladatok nyilvántartásában, hogy mindenki személyre szabott élményben részesüljön.

Ezenkívül a Salesforce integrálható különböző felhőalapú, együttműködési és projektmenedzsment eszközökkel, hogy az értékesítési folyamatok sokkal hatékonyabbá váljanak. Ide tartoznak olyan eszközök, mint a Slack, a Google Cloud és a LinkedIn.

A Salesforce legjobb funkciói

Széles körű CRM-megoldások értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati csapatok számára

Pipeline, fiók és lead menedzsment

Jelentések és előrejelzések

AI-elemzés és segítség az Einstein segítségével

Robusztus integrációk a közösségi médiával, együttműködési és marketing eszközökkel

A Salesforce korlátai

A felület zavaros és nehezen kezelhető lehet.

Megtanulása új felhasználók számára nehéz

Salesforce árak

Starter: 25 USD/hó

Professional: 80 USD/hó

Vállalati: 165 USD/hó

Unlimited: 330 USD/hó

Unlimited+: 500 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

3. LeadSquared

Ahogy a neve is mutatja, a LeadSquared egy CRM és értékesítési automatizálási platform, amely segít gondosan értékelni és azonosítani az ígéretes potenciális ügyfeleket, felügyelni az ügyfélkommunikációt és a lehetőségeket, valamint nyomon követni az értékesítési csatornát.

Az intuitív és rendkívül hatékony LeadSquared Converse funkciója lehetővé teszi, hogy valós idejű beszélgetéseket folytasson olyan platformokon, mint a WhatsApp, anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania.

A LeadSquared AI Chatbot még egy lépéssel tovább megy, mivel önállóan lép kapcsolatba az ügyfelekkel és gyorsan válaszol a kérdéseikre, ezzel értékes időt takarítva meg az ügyintézőknek. A bot emellett központi dokumentumtárat is létrehozhat az ügyfelekről, amelyhez a csapatod szükség esetén hozzáférhet. ?

A LeadSquared legjobb funkciói

Átfogó leadkezelés, pontozás és potenciális ügyfelek felkutatása

Alkalmazásintegrációk különböző CRM marketing és online ütemezési eszközökkel

A Converse funkció megkönnyíti a potenciális ügyfelekkel való kommunikációt.

Adat alapú betekintés és jelentések

Chatbot az ügyfélkommunikációhoz

Intelligens nézetek és automatizálások

A LeadSquared korlátai

A jelentések nem igazán optimalizáltak az egyes vállalkozások számára.

Egyes felhasználók technikai hibákról számolnak be.

LeadSquared árak

Lite: 25 USD/hó

Előny: 50 USD/hó

Super: 100 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

LeadSquared értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)

4. Zoho CRM

A Zoho CRM egy hatékony eszköz, amely segíti az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatokat az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati stratégiáik végrehajtásában. A folyamatok racionalizálásával a vállalkozások javíthatják ügyfélkapcsolataikat és növelhetik általános termelékenységüket.

A platform segít munkafolyamat-automatizálások létrehozásában is, amelyek zökkenőmentes működést biztosítanak az ügyfélláncban. A munkafolyamatok meghatározott feltételeken alapulnak, amelyek olyan műveleteket indítanak el, mint a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel, a nyomon követés vagy a riasztások. ?

Zia, a Zoho mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztense optimalizálja az értékesítési folyamatokat az ügyféladatok elemzésével és informatív CRM-jelentések készítésével. Ezenkívül Zia generatív képességeit is kihasználhatja e-mailek, bejegyzések és marketing szövegek készítéséhez, hogy növelje az értékesítést.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Értékesítési munkafolyamatok automatizálása

AI marketing asszisztens

CommandCenter az ügyfelek útjának feltérképezéséhez

Kiterjedt elemzési és jelentéskészítési funkciók

Csapatmunkát segítő eszközök

A Zoho CRM korlátai

Megtanulása első használatkor nehéz

Korlátozott integrációk

Zoho CRM árak

Standard : 14 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 40 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 52 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

5. Odoo

Az Odoo egy nyílt forráskódú CRM platform, amely segít megszervezni és nyomon követni az ügyfél-pipeline-okat, hogy a legjövedelmezőbb értékesítési lehetőségekre koncentrálhasson.

A hatékony leadkezelés az értékesítési folyamat kulcsfontosságú része, és az Odoo olyan funkciókkal látja el Önt, amelyekkel leadeket generálhat, értékelhet és rangsorolhat, valamint kezelheti a leadekkel kapcsolatos kapcsolatokat és egyéb releváns információkat. A prediktív leadértékelés segítségével a leadeket a konverzió valószínűsége alapján oszthatja szét a csapat tagjai között.

Ezenkívül az Odoo lehetővé teszi ügyfél-adatbázisok létrehozását, amelyekben tárolhatja és elemezheti ügyfelei tevékenységét és levelezési előzményeit. A Partner Complete segítségével automatikusan bővítheti ezeket az adatokat, és relevánsabb vállalati/ügyfélinformációkat szerezhet.

Az Odoo Sales Teams funkciója megkönnyíti a funkciók közötti csapatok felállítását. Lehetővé teszi különböző ügyfélcsatornákhoz tartozó csapatok létrehozását, valamint azok e-mail, számlázási célok és szűrődomének alapján történő konfigurálását.

Az Odoo legjobb funkciói

Vezető ápolás és menedzsment

Funkciók közötti csapatok felépítése

Ügyfél- és lehetőségelemzés

Ügyfél-adatbázis

E-mail sablonok és automatizálás

Az Odoo korlátai

A felhasználói felület nem optimalizált a könnyű navigációhoz

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Odoo árak

Ingyenes

Standard: 31,10 USD/hó/felhasználó

Egyedi: 46,80 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Odoo értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 700 értékelés)

6. HubSpot

A HubSpot egy CRM-platform, amely segít integrálni és központosítani marketing-, értékesítési projektmenedzsment- és ügyfélszolgálati folyamatait. Minden csapat számára kínál megoldást – az ingyenes kezdő eszközöktől a fejlettebb funkciókig. ⚒️

A platform szegmentációs funkciói segítségével meghatározhatja a potenciális ügyfeleket és a meglévő ügyfeleket olyan kulcsfontosságú tényezők alapján, mint az életkor, a jövedelmi szint, a nem, sőt még a viselkedési szegmensek, például a weboldal látogatások is. Ez pedig segít jobban megérteni ügyfeleit, és célzott kommunikációs stratégiák kidolgozásában.

Ezen felül fizetési linkeket és fizetési oldalakat is létrehozhat, hogy zökkenőmentesen fogadja ügyfelei fizetéseit. A fizetési adatok szinkronizálásra kerülnek a CRM-mel, így az alkalmazáson belül is nyomon követheti őket.

A HubSpot legjobb funkciói

Integrálja az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati tevékenységeket

E-mail sablonok és integrációk

Személyre szabott üzenetek különböző csatornákon, például SMS-ben és WhatsAppon keresztül

Integrált fizetési rendszer

Feladatkezelési funkciók a potenciális ügyfelekkel való kommunikáció szervezéséhez, találkozók ütemezéséhez és munkafolyamatok létrehozásához

A HubSpot korlátai

Korlátozott funkciók a mobilalkalmazásban

A jelentéskészítési funkciók nem optimalizáltak

HubSpot árak

Ingyenes

Starter: 20 USD/hó

Professional: 1600 USD/hó

Vállalati: 5000 USD/hó áron kezdődik

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

HubSpot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

7. Nimble

A Nimble egy kifejezetten kisvállalkozásoknak szánt megoldás, amely kapcsolattartási, e-mail és közösségi média nyomonkövetési funkciókat kínál. Központi platformot biztosít az e-mail és közösségi média kapcsolattartók eléréséhez és kezeléséhez, így azok jobban optimalizálhatók értékesítési és marketing célokra. ?

A Nimble integrálható a Microsoft 365 és a Google alkalmazásokkal, így segítségével nyomon követheti feladatait és ütemezését, valamint egy helyen könnyedén hozzáférhet névjegyzékéhez, naptárához és e-mailjeihez.

A Nimble a közösségi média platformokkal való integráció révén segít kezelni fiókjait, valamint megtekinteni az azokon belüli interakciókat és elköteleződéseket. Ide tartoznak olyan platformok, mint a Twitter, az Instagram és a LinkedIn.

A Nimble legjobb funkciói

Több mint 100 integráció közösségi médiával, e-mailekkel és termelékenységi eszközökkel

Munkafolyamatok és sablonok

Átfogó fiókkezelés

Részletes jelentések és elemzések

Támogatja a csapatmunkát

A Nimble korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

A felhasználók nehézségeket jelentenek a névjegyek egyesítésével kapcsolatban.

Nimble árak

29,90 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Nimble értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1000+ értékelés)

8. Pipedrive

A Pipedrive egy másik népszerű CRM-platform, amely számos értékesítési és marketing automatizálási funkcióval rendelkezik, így megkönnyíti az üzleti műveleteket és az értékesítési folyamatok kezelését.

A Pipedrive egyik legfigyelemreméltóbb funkciója a testreszabható irányítópult, amely vizuális jelentésekkel nyújt betekintést teljesítményébe az üzletek előrehaladásáról, a konverziókról és a bevételi előrejelzésekről.

Végül, a Pipedrive intelligens kapcsolattartási adat funkciója lehetővé teszi, hogy információkat gyűjtsön a potenciális ügyfeleiről az internetről, ami segít azonosítani a lehetőségeket és prioritásokat felállítani az értékesítési tevékenységekben.

A Pipedrive legjobb funkciói

Sima, intuitív felület

Testreszabható irányítópultok

AI értékesítési asszisztens

Értékesítési automatizálás

Intelligens kapcsolattartási adatok

A Pipedrive korlátai

A felhasználók az alkalmazás összeomlásáról számolnak be

Az e-mail integráció nem optimalizált

Pipedrive árak

Essential : 9,90 USD/hó felhasználónként

Advanced: 19,90 USD/hó felhasználónként

Professional: 39,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 49,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59,90 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5 (több mint 2000 értékelés)

9. Dynamics 365 Sales

A Dynamics 365 Sales a Microsoft saját fejlesztésű CRM szoftvere, amely mesterséges intelligenciával támogatott értékesítési, marketing, pénzügyi és ellátási lánc menedzsment megoldásokat kínál. Így ötvözi a CRM és az ERP (vállalati erőforrás-tervezés) termékeket.

A platform Conversation Intelligence funkciója mesterséges intelligenciát használ az ügyfélkapcsolatok elemzésére és az azokból nyert információk összegyűjtésére. Ez segít az értékesítési csapatoknak jobban megérteni az ügyfelek konkrét igényeit és preferenciáit, hatékonyan reagálni, és végső soron javítani az általános ügyfélélményt.

A Dynamics 365 Sales integrálható az Office csomag egyéb alkalmazásaival, például a Microsoft Teams-szel, így lehetővé téve az adatok platformok közötti megosztását.

A Dynamics 365 Sales legjobb funkciói

Vezető menedzsment és prioritáskezelő eszközök

AI-alapú betekintés és előrejelzések

Automatizált értékesítési útmutatás

Integráció más Microsoft 365 alkalmazásokkal, például a Teams-szel és a Copilot-tal

A Dynamics 365 Sales korlátai

Az új felhasználóknak egy kis időbe telik, mire megtanulják a platform használatát.

A testreszabások megvalósítása nem egyszerű

Dynamics 365 Sales árak

Microsoft Sales Copilot : 40 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 65 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 95 USD/hó felhasználónként

Prémium : 135 USD/hó felhasználónként

Microsoft Relationship Sales: 162 USD/hó felhasználónként

Dynamics 365 Sales értékelések és vélemények

G2: 4/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

10. Freshsales

A Freshsales egy CRM eszköz, amely segít a vállalkozásoknak az értékesítési folyamatok kezelésében és racionalizálásában a potenciális ügyfelek kezelése, a kommunikáció nyomon követése és értékes betekintés révén.

A potenciális ügyfelekkel és a meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz a Freshsales alkalmazáson belül elérhető hívás- és üzenetküldési funkciókat kínál, amelyekkel egy helyen kezelheti az interakciókat és a kommunikációt.

Az IntelliAssign egy olyan funkció, amely a beszélgetéseket a csapat tagjainak készségei és munkaterhelése alapján osztja szét. Elemzéseket is biztosít a siker és a teljesítmény méréséhez szükséges kulcsfontosságú mutatókról.

A Freshsales legjobb funkciói

Értékesítéskezelési és automatizálási eszközök

Célkitűzés és nyomon követés funkciók

Számlák és árajánlatok készítése

Fiók testreszabás

Mobilalkalmazás-támogatás

A Freshsales korlátai

A felhasználók hibákat jelentenek az értesítési rendszerben.

Hosszú bevezetési időszak

Freshsales árak

Ingyenes

Növekedés : 15 USD/hó felhasználónként

Előny: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 69 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 7000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

Kiváló ügyfélkapcsolatok kiépítése a legjobb SugarCRM alternatívával

A ClickUp az egyéb SugarCRM alternatíváktól abban különbözik, hogy átfogó megoldásként az ügyfélkapcsolatok kezelésén túlmenően még sok másra is lehetőséget kínál. Úgy tervezték, hogy egyetlen platformon egyszerűsítse a munkavégzést, és fokozza a termelékenységet és az együttműködést.

Ha tehát szüksége van egy eszközre a CRM (vagy bármely más) műveleteinek optimalizálásához, hozzon létre egy ingyenes ClickUp fiókot, és próbálja ki! ?