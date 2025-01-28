A 10 legjobb ajánlatkezelő szoftver az üzletek lezárásához 2025-ben

Értékesítési csapata manuálisan készíti az árajánlatokat?

Órákig dolgoznak az ajánlatok és árajánlatok kidolgozásán, valamint a vezetőség jóváhagyásának megszerzésén, ahelyett, hogy értékesítenének és megoldanák az ügyfelek kérdéseit?

Ha mindkét kérdésre igennel válaszolt, akkor figyeljen!

Az árajánlat-készítő szoftverek segítségével maximálisan kihasználhatja minden lehetőséget, mivel csapata perceken belül professzionális árajánlatokat készíthet, és egyszerre több üzletet is lebonyolíthat.

Többé nem kell a hagyományos ajánlatokkal járó mindennapi problémákkal foglalkoznia. Az olyan akadályok, mint a termékek és szolgáltatások konfigurálása, az árazási hibák, a túlzott kedvezmények, a lassú válaszidő vagy a rossz felhasználói élmény a múlté lesznek.

Az árajánlatok és ajánlatok automatizálása az első lépés a gyors ütemű értékesítési ciklus felé. Ha ezt elmulasztja, az olyan, mintha nyitva tartaná az ajtót a potenciális ügyfelek előtt, hogy kisétáljanak.

Vezessük végig Önt az árajánlat-készítő szoftverekben keresendő funkciókon és a legjobb árajánlatkezelő szoftverek jellemzőin, korlátain és árain.

Mi az az árajánlat-készítő szoftver?

Az árajánlatkezelő szoftver egy automatizálási eszköz, amely egyszerűsíti az árajánlatok készítésének folyamatát. Szüntesse meg a hosszadalmas értékesítési árajánlat-készítési folyamatokat a beépített sablonokkal, amelyeket az értékesítési csapatok igényeiknek megfelelően szerkeszthetnek, majd elküldhetnek az ügyfeleknek.

Más szavakkal, az árajánlat-készítő szoftver az értékesítési csapatod trükkje.

Gondoljon az árajánlatkezelő szoftverre úgy, mint egy adattárra, amely termék- és árinformációkat biztosít a csapatának. A csapat összeállítja a releváns adatokat, hozzáadja azokat az értékesítési ajánlathoz, és megosztja azokat az ügyféllel. Kövesse nyomon az ajánlatok és árajánlatok előrehaladását, beleértve azt is, hogy az ügyfél megtekintette-e azokat.

Az ajánlatai professzionálisabbnak tűnnek, mert minden értékesítési ajánlat sablon szabványos formátumot és irányelveket követ.

A valós idejű együttműködés és a CRM-rendszerrel való integráció révén az egész értékesítési ciklus zökkenőmentessé válik.

Az együttműködési funkció lehetővé teszi más csapatok számára, hogy megosszák gondolataikat, a CRM-integráció pedig zökkenőmentes átmenetet biztosít az árajánlat-készítési folyamat és az értékesítési tevékenységek között.

Mit kell keresnie az árajánlatkezelő szoftverben?

Íme az ajánlatkezelő szoftverben keresendő legfontosabb funkciók.

Integráció CRM-mel és más eszközökkel : Keressen olyan értékesítési árajánlat-készítő szoftvert, amely integrálható CRM-mel és : Keressen olyan értékesítési árajánlat-készítő szoftvert, amely integrálható CRM-mel és projektmenedzsment szoftverrel . Értékesítési csapatának hozzáféréssel kell rendelkeznie a potenciális ügyfelek értékesítési ciklusban elért előrehaladásához. Ezenkívül egy egységes platformon nyomon követheti más csoportok, például a keresletgenerálás kommunikációját. Csapatának így könnyű lesz zökkenőmentes munkafolyamatot kialakítani, ahelyett, hogy összefüggéstelen rendszerek között kellene ide-oda váltogatnia.

Felhasználóbarát felület: A mobilbarát felületnek köszönhetően értékesítői kényelmesen navigálhatnak az eszközön, és önállóan készíthetnek árajánlatokat és ajánlatokat.

Testreszabási lehetőségek: Válasszon egy felhőalapú árajánlat-készítő megoldást, amely lehetővé teszi az árajánlatok személyre szabását. Adja hozzá logóját, márka színeit és betűtípusát, hogy minden ügyfél számára ugyanazt a professzionális színvonalat biztosítsa.

Árajánlat-jóváhagyási munkafolyamatok: A munkafolyamatok szabványos eljárást hoznak létre az árajánlatok jóváhagyására, és biztosítják a következetességet és a vállalati irányelvek betartását. Keressen olyan online árajánlat-készítő szoftvert, amely automatikusan értesítést küld a feletteseknek és a jóváhagyóknak, hogy ellenőrizzék az árajánlatot, mielőtt azt elküldik az ügyfeleknek.

Együttműködési funkciók: Az együttműködés és a csapatmunka alapot teremt ahhoz, hogy minden érdekelt fél megoszthassa ötleteit és visszajelzéseit, és egy hullámhosszon legyen az árajánlat-készítési folyamatban. Az Az együttműködés és a csapatmunka alapot teremt ahhoz, hogy minden érdekelt fél megoszthassa ötleteit és visszajelzéseit, és egy hullámhosszon legyen az árajánlat-készítési folyamatban. Az ajánlat-automatizáló szoftvernek lehetővé kell tennie a résztvevők számára, hogy megjegyzéseket, jegyzeteket, videókat és hangulatjeleket osszanak meg, hogy a projektben részt vevő mindenki között egyértelmű kommunikáció alakuljon ki.

Költség és ROI: Elemezze a szoftvermegoldás használatáért fizetett teljes árat, beleértve az előfizetési díjakat, a karbantartási költségeket és az egyéb ismétlődő költségeket. Hasonlítsa össze a teljes kiadást a lezárt ügyletek számának növekedésével. Pozitív ROI akkor lesz, ha az értékesítési adatok emelkednek.

A 10 legjobb ajánlatkezelő szoftver, amelyet 2024-ben érdemes használni

A megfelelő árajánlat-kezelő megoldás kiválasztásához elengedhetetlen a legfontosabb funkciók ismerete. A rengeteg lehetőség miatt minden elérhető árajánlat-kezelő szoftver elemzése unalmas feladat.

Egyszerűsítettük a munkáját. Íme a 10 legjobb árajánlatkezelő szoftver listája, amelyet érdemes megnéznie 2024-ben.

1. ClickUp

Készítsen ajánlatokat perceken belül a ClickUp ajánlatkezelő szoftverével és mesterséges intelligenciájával.

A ClickUp egy all-in-one eszköz az árajánlatkezeléshez, amely központosítja az egész értékesítési folyamatot.

Ha értékesítési csapata a ClickUp-ot használja, akkor nem kell különböző eszközökkel bajlódnia az árajánlatok elkészítéséhez, a potenciális ügyfelekről szóló információk CRM-en keresztüli beszerzéséhez vagy az értékesítési folyamat dokumentálásához egy projektmenedzsment eszközön keresztül.

A ClickUp teljesen testreszabható árajánlat-sablonjai lehetővé teszik számukra, hogy az árazás konzisztenciáját és pontosságát fenntartsák a különböző ügyfelek számára.

Akár szolgáltató vállalkozásról, akár szoftvertermékről van szó, a ClickUp segítségével testreszabható számlákat és részletes árajánlatokat küldhet, amelyek világosan ismertetik a terméket vagy szolgáltatást.

Küldjön online árajánlatokat több csatornán vagy az ügyfél által preferált csatornán, számos fájlformátumban. A ClickUp ajánlat-sablonjai egyedi szabályokkal rendelkeznek a haladás nyomon követéséhez, valamint egyedi mezőkkel, címkékkel és függőségi figyelmeztetésekkel.

A ClickUp egy átfogó ajánlat- és projektkezelési megoldás, amely lehetővé teszi az ajánlatok elküldését és azok előrehaladásának kezelését ugyanazon a platformon belül.

A ClickUp legjobb funkciói

Rendezze és vizualizálja az ügyféladatokat reszponzív és intuitív táblázatokkal. Hozzon létre kapcsolatokat a feladatok között azáltal, hogy összekapcsolja az ügyfeleket az értékesítési árajánlatokkal és megrendelésekkel.

Vizualizálja az egész értékesítési folyamatot egy helyen, a potenciális ügyfelek nyomon követésétől az ügyfelek bevonásáig és az üzletkötésekig. Automatikusan rendeljen feladatokat a csapat tagjaihoz az egyes árajánlatokhoz és javaslatokhoz, indítson el állapotfrissítéseket, és rangsorolja a legfontosabb potenciális ügyfeleket.

Készítsen értékesítési ajánlatokat és megállapodásokat a ClickUp Docs segítségével. Csatlakoztassa őket a munkafolyamataihoz, valós időben működjön együtt csapattársaival, és ossza meg őket biztonságosan ügyfeleivel.

Könnyedén formázhatja és együttműködhet a Docs-ban a csapattal, anélkül, hogy átfedések lennének a ClickUp-ban.

A ClickUp AI a feladat kontextusa alapján generál tartalmat az árajánlatokhoz és az értékesítési dokumentumokhoz.

Használja az erőforrás-naptárat , hogy megbizonyosodjon arról, hány órára van szüksége csapattagjainak egy projekt meghatározott időn belüli befejezéséhez, és magabiztosan ossza meg a határidőket ügyfeleivel.

Készítsen ellenőrzőlistákat a feladatokon belül, hogy biztosan minden lépést végrehajtson a csapata az ajánlat elkészítése során, és elkerülje az árazási hibákat.

Állítson be emlékeztetőket, hogy ne mulassza el a javaslatok benyújtásának határidejét vagy az ügyfelekkel való kapcsolattartást.

A ClickUp korlátai

A ClickUp offline funkciói korlátozottak.

Az ingyenes csomagban csak alapvető elemzési funkciók állnak rendelkezésre.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. Salesforce bevételi életciklus-kezelés

A Salesforce bevételi életciklus-kezelése az értékesítéssel kapcsolatos műveleteket egy helyen összpontosítja, hogy maximalizálja a bevételi potenciált. A beépített ellenőrzések segítenek elkerülni az árajánlatok hibáit.

Az árajánlat-készítő szoftver kompatibilis kiegészítőket és frissítéseket ajánl, amelyekkel növelhető az üzlet mérete. Az egységes termék katalógus megkönnyíti a piacra lépő csapat és a partnerek számára, hogy egy helyen hozzáférjenek az ajánlatokhoz és árajánlatokhoz.

A bevételkiesés gyakori kihívás az értékesítési folyamatban. Néhány kattintással állítson be küszöbárat, hogy megakadályozza a túlzott kedvezmények alkalmazását.

Amikor az értékesítési csapat nemzetközi ügyfelekkel foglalkozik, a több pénznem támogatása megkönnyíti a termékek árazását bármely pénznemben egyszeri fizetések, előfizetések vagy használati modellek esetén.

A Salesforce legjobb funkciói

Az árajánlatok megújítása és a félidős változásokról szóló értesítések csökkentik az ügyfélvesztést.

Egységesítse az értékesítési, pénzügyi és jogi csapatokat az értékesítési életciklus kezelése érdekében

A jogi csapatok sablonokat hoznak létre és kezelik a záradékok könyvtárát, hogy az értékesítési képviselők gyorsan megújíthassák vagy frissíthessék a szerződéseket.

Több pénznem támogatása különböző fizetési átjárókon keresztül

A Salesforce korlátai

A megvalósítás kihívást jelent, ha nincs előzetes tapasztalata.

A számlázási funkció nem túl látványos.

Nincs ingyenes verzió

Jobb árajánlat-készpénz folyamatra van szükség beépített folyamatáramlásokkal

Salesforce bevétel-életciklus-kezelés árazás

Starter: 25 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 80 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 165 USD/felhasználó/hónap

Unlimited: 330 USD/felhasználó/hónap

Unlimited +: 500 USD/felhasználó/hónap

Salesforce bevételi életciklus-kezelési értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1224 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

3. QuoteWerks

A QuoteWerks egy könnyen használható, felhőalapú árajánlat-készítő szoftver kisvállalkozások számára, amelynek segítségével perceken belül professzionális megjelenésű árajánlatokat és ajánlatokat készíthet. Tegye átláthatóbbá az értékesítési folyamatot az árajánlatok készítésének, kézbesítésének és előrehaladásának nyomon követésével.

Az elektronikus aláírás rögzítésének köszönhetően ügyfelei másodpercek alatt elfogadhatják az ajánlatokat. Nem kell többé letölteniük a PDF-fájlt, kinyomtatniuk, fizikailag aláírniuk a dokumentumot, beolvasniuk és e-mailben elküldeniük a másolatot. Miután az üzletet véglegesítették, teljes vagy részleges fizetését a QuoteWerks által integrált 80 fizetési átjáró egyikén keresztül szedheti be.

A Quotewerks legjobb funkciója

Értesítést kap, amikor az ügyfelek megtekintik az ajánlatát

Tárolja az összes dokumentumát egy központi könyvtárban, hogy szükség esetén hozzáférhessen azokhoz. Adjon hozzá szűrőket, például dátumot, cégnevet és ügyféladatokat, hogy az értékesítési képviselők gyorsan megtalálják, amit keresnek.

Hozzon létre terméklistákat és csomagokat a szabványosított termékajánlat érdekében.

A jóváhagyási munkafolyamatok csökkentik az ajánlatok elkészítésekor előforduló hibák számát.

A QuoteWerks korlátai

Nincs ingyenes verzió

A testreszabott űrlapok beállítása néha több időt vesz igénybe.

A felhasználói felület elavultnak tűnik.

QuoteWerks árak

Alap: 15 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 21 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 30 USD/felhasználó/hónap

QuoteWerks értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (181 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (169 értékelés)

4. HubSpot Quote Software

A HubSpot árajánlat-szoftver segítségével elindulhat az automatizálás, ha értékesítési csapata manuálisan készíti az árajánlatokat. A natív HubSpot CRM integrációval a kezdők számára is könnyen kezelhető árajánlat-szoftver másodpercek alatt generál márkás árajánlatokat, mivel a legtöbb adat, beleértve az ügyfél- és termékinformációkat, automatikusan kitöltésre kerül.

Miután megkapta ügyfele ajánlatkérését (RFQ), azonnal megoszthatja vele az előre elkészített ajánlat sablonokat, minimális manuális beavatkozással.

A HubSpot Quote legjobb funkciói

Egyedi márkajelzés, hogy gyönyörű árajánlatokat küldhessen, amelyek illeszkednek márkájának megjelenéséhez és hangulatához

Fizetési linkeket árajánlatokba ágyazva fogadhatja a fizetéseket

Gyűjtsön elektronikus aláírásokat aláírók és ellenjegyzők kijelölésével

HubSpot Árajánlat-korlátozások

Korlátozott tervezési funkciók

Az elemzések és az ügyfelekről szóló információk hiánya

HubSpot Árajánlatok árazása

Professzionális: 450 USD/hó

Vállalati: 1500 USD/hó

HubSpot Árajánlatok értékelései és vélemények

G2: 4. 4/5 (10 880 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (349 értékelés)

5. Responsive. io (korábban RFPIO)

Via Responsive

Három szóval lehet összefoglalni a Responsive. io-t: információ, együttműködés és automatizálás. A HubSpot-tal ellentétben ez az átfogó munkamenedzsment szoftver többet tud kezelni, mint RFP-kérelmeket.

A stratégiai válaszkezelő eszköz különböző információkérésekhez készült, például RFI, DSG, EEQ, biztonsági kérdőívek és egyebek.

Javítja az együttműködést azáltal, hogy központosítja az összes küldetés szempontjából kritikus tartalmat és dokumentumot. Miután egy ajánlatkérés be lett importálva a rendszerbe, az AI összefoglalja azt, így a csapatod könnyen dönthet, hogy folytatni szeretné-e a folyamatot.

A tartalomkönyvtár segítségével a szoftvermegoldás komplex kérdésekre és kapcsolódó adatokra ad válaszokat, valamint együttműködésre kész szakértőket ajánl. A beépített fordító és a többnyelvű felület biztosítja, hogy a nyelv ne jelentsen akadályt.

A Responsive.io legjobb funkciói

Az AI-vezérelt funkció a kérésekre a legjobb tartalommal válaszol, így gyors válaszadást tesz lehetővé.

Feladatok kiosztása és az értékesítési folyamatok automatizálása , hogy minden projekt üteme szerint haladjon.

Adjon hozzáférést az egész csapatának az értékesítési vagy termelékenységi eszközökhöz , mint például a Slack, a Salesforce, a Teams és mások.

Hozzon intelligens és adatalapú döntéseket az elemzések és az egyedi jelentések segítségével

Responsive. io korlátai

A felület nem felhasználóbarát, és meg kell tanulni a használatát.

A tartalomkönyvtárból hiányzik a rendezési funkció.

Responsive. io árak

Egyedi árazás

Responsive. io értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (632 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (120 értékelés)

6. MonetizeNow

A MonetizeNow integrálja az árajánlatok, a számlázás és a felhasználás kezelését a B2B SaaS vállalkozások számára. A B2B SaaS árajánlatkezelő szoftver lehetővé teszi az értékesítési képviselők számára, hogy komplex ügyleteket, módosításokat és megújításokat kezeljenek.

A több lépcsős és csapatalapú jóváhagyások biztosítják a döntések következetességét, különösen mivel a pénzügyi és jogi csapatok is részt vesznek a vállalati értékesítési ciklusokban. Az érdekelt felek a központi irányítópultról hagyják jóvá az árajánlatot, hogy gyorsan továbbhaladhassanak.

Érdekes funkció a SaaS számlázási motor, amely automatizálja az egész folyamatot az árajánlattól a számlázásig. A termék katalógus és az árazási szabályok valós idejű árfrissítései biztosítják, hogy az értékesítési képviselők a legfrissebb árazási információkkal rendelkezzenek.

A MonetizeNow legjobb funkciói

Kísérletezzen az árakkal és a csomagokkal valós időben

Hiteljegyek létrehozása, fizetési visszatérítések feldolgozása és összetett számlázási műveletek kezelése

Ütemezze meg az árajánlatok változásait, hogy akár a futamidő közepén is testreszabást tudjon kínálni.

A MonetizeNow korlátai

Nincs tudásbázis az első használók számára

Hiányzik az integráció a DocuSign és a Stripe szolgáltatással az online aláírások és a fizetések beszedése érdekében.

MonetizeNow árak

Egyedi árazás

MonetizeNow értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. PandaDoc

Via PandaDoc

A PandaDoc egyszerűsíti a dokumentumkezelési folyamatot, legyen szó árajánlatról, ajánlatról, szerződésről vagy űrlapról. Készítsen személyre szabott ajánlatokat ügyfeleinek néhány perc alatt a drag-and-drop tartalomkönyvtár, az előre elkészített sablonok és a CRM adatai segítségével.

Az ajánlatkészítő szoftverben található online aláírások gondtalan aláírási folyamatot biztosítanak ügyfeleinek, különösen akkor, ha Ön egy új vállalkozás, amelynek korlátozott munkaerő-állománya van.

Részletes áttekintést kaphat az árajánlatok folyamatáról. Tudja meg, mikor nyitották meg, tekintették meg és írták alá az ajánlatot. Ha a potenciális ügyfél bizonytalan a termékkel és a mennyiséggel kapcsolatban, megjegyzéseket fűzhet az árajánlathoz és az ajánlathoz, így elkerülhetőek a vissza-vissza kommunikáció során felmerülő hibák.

A PandaDoc legjobb funkciói

Automatizálja a szerződések megfogalmazását, szerkesztését és az együttműködést, hogy hibátlan, testreszabott szerződéseket hozhasson létre.

Egy helyen kaphat áttekintést az összes szerződésről, a részletekkel és a dokumentumelemzésekkel együtt, anélkül, hogy mindegyiket megnyitnia kellene.

ESIGN, UETA és HIPAA megfelelőség, valamint SOC 2 Type II tanúsítás a vállalati biztonság érdekében

A PandaDoc korlátai

Nincs kép szerkesztési lehetőség a dokumentumokban

Nincs ingyenes próba

Megfelelő technikai támogatás hiánya és e-mailes frissítések hiánya technikai problémák esetén

PandaDoc árak

Essentials: 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

PandaDoc értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2261 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1066 értékelés)

8. Scoro

via Scoro

A Scoro egy átfogó munkamenedzsment szoftver, amelyet tanácsadó cégek és professzionális szolgáltató vállalkozások számára terveztek, hogy növeljék projektjeik átláthatóságát és maximalizálják bevételeiket.

Becsülje meg a munka terjedelmét, kövesse nyomon az eredményeket, állítson ki számlákat, és egyesítse értékesítési és pénzügyi adatait, hogy valós idejű teljesítményáttekintést kapjon.

Optimalizálja az erőforrások elosztását az elérhetőség figyelemmel kísérésével és a feladatok kiosztásával a projektek időbeni megvalósítása érdekében. Vizualizálja a projekt megvalósítását Gantt-diagramok segítségével, és ossza meg azokat az érdekelt felekkel, hogy egyértelmű elvárásokat állítson fel.

A Scoro legjobb funkciói

Elemezze a projektportfólió eredményeit, és döntse el, mely szolgáltatásokat kell fejleszteni a pontosság érdekében.

A megerősített árajánlatokat számlákká alakíthatja, és testreszabható számlákat állíthat ki.

Töltse ki előre a munkaidő-nyilvántartásokat egyéni teendőlistákkal, hogy az egész csapatot összehangolja a teljesítendő feladatokkal kapcsolatban.

A Scoro korlátai

Korlátozott számú egyedi PDF-sablon ajánlatokhoz, megrendelésekhez és számlákhoz

A kisvállalkozások számára az árazás rugalmasságának hiánya

Scoro árak

Alapvető: 26 USD/felhasználó/hónap

Standard: 37 USD/felhasználó/hónap

Előny: 63 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: Egyedi árazás

Scoro értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (391 értékelés)

Capterra: 4,6 (230 értékelés)

9. Proposify

via Proposify

A Proposify automatizálja az ajánlat sablonokat, így Ön gyorsabban és könnyebben tud több üzletet kötni. Használja az előre elkészített professzionális sablonokat, hogy perceken belül lenyűgöző ajánlatokat küldhessen.

Használja márkájának betűtípusát és színeit az ajánlatokban az egységes megjelenés érdekében. Adjon hozzá képeket és videókat azáltal, hogy beágyazza őket a dokumentumokba. Állítson be jóváhagyási engedélyeket, hogy az ajánlatok ne kerüljenek elküldésre az ügyfeleknek a kellő gondosság nélkül.

A Proposify legjobb funkciói

Vállalati szintű adatvédelmi funkciók és felhasználói jogosultságok adatbiztonsági opciókkal

Rendezze a termékleírásokat, esettanulmányokat és grafikákat mappákba és szűrőkbe, hogy mindenki könnyen megtalálja őket.

Szinkronizálja a névjegyeket, és használjon egyéni változókat a dokumentumok mezőinek előre kitöltéséhez.

A Proposify korlátai

Néhány felhasználó jelentett összeomlási eseteket és javítatlan hibákat.

Az Ön elrendezése alapján történő ajánlatok kidolgozása a vártnál több időt vehet igénybe.

Proposify árak

Csapat: 49 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: Egyedi árazás

Proposify értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (942 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (273 értékelés)

10. Quoter

A Quoter egy online, felhőalapú és mobilbarát árajánlat-készítő szoftver, amely optimalizálja az IT értékesítési csapatok árajánlat-készítési folyamatát. A ConnectWise Sell alternatívája intuitív beállítással rendelkezik, és intelligens sablonokkal van ellátva, amelyeket az értékesítési csapat másodpercek alatt újra felhasználhat árajánlatok készítéséhez.

A termékkonfigurátor megfelel a Configure, Price, Quote (CPQ) követelményeknek, mivel lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy konfigurálható termékeket hozzanak létre és automatizálják az árak kiszámítását az egyes ügyfelek igényei alapján.

A Quoter legjobb funkciói

Csoportosítsa a termékeket, szolgáltatásokat és munkaerőt, majd a drag-and-drop funkcióval rendezze át őket.

Több terméket és szolgáltatást kombinálhat csomagokba, és könnyedén hozzáadhatja sablonjaihoz és árajánlataihoz.

Adjon hozzá termékeket az árajánlatokhoz közvetlenül a CRM-ből vagy a könyvelési szoftverből, hogy elkerülje az ismétlődéseket és az adathibákat.

Az árajánlatkészítő korlátai

Korlátozott márkaépítési lehetőségek

E-mail sablonok nem elérhetők

Quoter árak

Alap: 99 USD/hó

Standard: 199 USD/hó

Pro: 299 USD/hó

Vállalati: 399 USD/hó

Quoter értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (43 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (52 értékelés)

Készen áll az árajánlatkezelő szoftver használatának megkezdésére? ?️

Az árajánlat-készítő szoftverek elengedhetetlenek a jövőbe tekintő csapatok számára, hogy több üzletet kössenek és elérjék a bevételi célokat.

A megfelelő megoldás kiválasztása nehéz feladat; válasszon olyan árajánlat-készítő szoftvert, amely segítségével csapata gyorsan és egyszerűen elkészítheti az ajánlatokat. Kevesebb időt kell fordítania az ajánlat-sablonokra, és több időt tud szentelni az üzletek lezárásának és az ügyfélkapcsolatok építésének.

A ClickUp ajánlatkezelő szoftver a legjobb választás kisvállalkozások, professzionális szolgáltató szervezetek és nagyvállalatok számára. Intuitív felülete, kezdőbarát és fejlett funkciói, mobilbarát weboldalai, valamint az ajánlatban szereplő szakaszok drag-and-drop funkcióval történő áthelyezésének lehetősége miatt ez a szoftver a legnépszerűbb ajánlatkezelő megoldás.

Próbálja ki ingyen a ClickUp alkalmazást, hogy villámgyorsan elküldhesse a legjobb ajánlatokat, és több üzletet köthessen.