A 10 legjobb ajánlatkezelő szoftver 2025-ben

Kimerült a rengeteg projektjavaslat kezelésétől, a csapat szerkesztéseinek koordinálásától és a jóváhagyási munkafolyamatok kezelésétől – mindezt a határidők betartása mellett? Vagy talán a jelenlegi ajánlatkezelő szoftvere nem felel meg az elvárásoknak, és valami jobbat keres?

Ne aggódjon, mi gondoskodunk róla.

Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb ajánlatkezelő szoftverről, amelyekkel professzionális megjelenésű ajánlatokat készíthet, egyszerűsítheti az ajánlatkezelési folyamatokat és új üzleteket nyerhet. Nézzük meg őket!

Mit kell keresnie az ajánlatkezelő szoftverben?

Minden ajánlatkezelő szoftver egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyek egyszerűsítik az ajánlatok elkészítését és segítik azok elnyerését. A cél az, hogy megtalálja, melyik eszköz funkciói felelnek meg az Ön igényeinek, miközben a költségvetését is betartja. Íme a legfontosabb szempontok, amelyekre figyelnie kell:

Tiszta, könnyen kezelhető felület

Az Ön igényeinek megfelelő, testreszabható üzleti ajánlat sablonok

Együttműködési eszközök a csapatmunkához

Beépített elektronikus aláírás (e-aláírás) funkció vagy kapcsolat egy e-aláírás alkalmazással

Integrálható az Ön által használt eszközökkel, például ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerekkel, projektkezelő szoftverekkel és fizetési alkalmazásokkal.

Elemzések az ügyfelek ajánlatával kapcsolatos viszonyának megértéséhez

Mobilalkalmazás ajánlatok megtekintéséhez és szerkesztéséhez útközben

A 10 legjobb ajánlatkezelő szoftver

A megfelelő ajánlatkezelő eszköz kiválasztása jelentősen hozzájárulhat csapata termelékenységének növeléséhez és a potenciális ügyfelek megszerzéséhez.

Hogy megkönnyítsük a döntést, bemutatjuk a piacon elérhető 10 legjobb eszközt, azok előnyeit és korlátait. Így megtalálhatja a csapatának és üzleti céljainak leginkább megfelelő ajánlatkezelő szoftvert. ?

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy az ajánlatkezelési folyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

Az ajánlatok kidolgozása és a projektek megnyerése csak a kezdet. Az igazi munka ezeknek a projekteknek a kezelése során zajlik. Ha olyan eszközt keres, amely egy helyen kezeli az ajánlatok és a projektek kezelését, akkor a ClickUp tökéletesen megfelel az elvárásoknak.

A kezdéshez nem kell órákat töltenie egy üres képernyő előtt. A ClickUp AI segítségével másodpercek alatt elkészítheti ajánlatának első vázlatát a ClickUp Docs-ban. Ez más üzleti dokumentumokhoz is tökéletesen használható, például vállalati wikikhez, szabványos működési eljárásokhoz és egyéb tudásbázisokhoz.

Adjon táblázatokat a dokumentumokhoz, hogy a releváns adatokat könnyen érthető formában mutathassa be, mellékleteket a további részletek megosztásához, tartalomjegyzéket a könnyű navigáláshoz, valamint márkás bannereket, hogy ajánlatát emlékezetessé tegye.

Beérkező kéréseket kell kezelnie? Használja a ClickUp táblázatos nézetét. Ez segít nyomon követni az ajánlatkéréseket (RFP-ket), az információkéréseket és az árajánlatkéréseket. Akár ezeket a kéréseket, akár a tényleges projekteket hajtja végre, a ClickUp projektkezelési funkciói megkönnyítik a munkát.

Az egyéni mezők segítségével feladatokat rendelhet hozzá, határidőket állíthat be és a haladásjelző sávokkal nyomon követheti az előrehaladást. A ClickUp értesítéseinek köszönhetően pedig mindig emlékezteti Önt a következő teendőkre, így soha nem marad le semmiről. ⏰

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciók túlterhelhetik az új felhasználókat.

Az ingyenes csomag 25 alkalommal használható a ClickUp AI-val.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Jotform

via Jotform

A Jotform egy sokoldalú eszköz ajánlatok, felmérések és kérdőívek készítéséhez. Ezzel az ajánlatkezelő szoftverrel teljesen új ajánlatokat hozhat létre, meglévő PDF-fájlokat használhat, vagy a több mint 700 sablon közül választhat.

Intuitív drag-and-drop felületének köszönhetően könnyedén hozzáadhat szöveget, fényképeket, e-aláírás mezőket és egyéb releváns részleteket. Kövesse nyomon az ajánlatok állapotát és kezelje a csapat feladatait a Jotform Tables alkalmazásban. Váltson a táblázat, naptár, kártya, feltöltések és jelentések nézetek között az adatok vizualizálásához. ?

A Jotform legjobb funkciói

Ha több aláíró van, állítson be aláírási sorrendet.

Automatizálja a potenciális ügyfeleknek küldött emlékeztető e-maileket meghatározott időközönként.

Értesítést kap, amikor a potenciális ügyfelek lépéseket tesznek

A aláírt PDF-fájlokat mentse felhőalapú tárolóeszközökre, például a Google Drive-ra, a Dropboxra és az OneDrive-ra.

A Jotform korlátai

Az ingyenes csomag havi 10 aláírt dokumentumra korlátozódik.

A platform időnként lassú.

A Jotform árai

Starter: Ingyenes

Bronz: 39 USD/hó

Silver: 49 USD/hó

Gold: 129 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jotform értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (206 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1620+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Jotform alternatívákat!

3. Jobb ajánlatok

via Better Proposals

A Better Proposals segítségével az üzleti ajánlatok elkészítése rendkívül egyszerű, még a nem tervezők számára is. Válasszon a több mint 200 testreszabható sablon közül, és kezdje el a munkát. A tartalomblokkok segítségével gyorsan hozzáadhat szöveget, képeket, videókat, elektronikus aláírásokat és árlistákat anélkül, hogy a tervezéssel kellene foglalkoznia. ?

Amikor a potenciális ügyfelek megtekintik az ajánlatot, az a képernyőjükhöz igazodik, és a legfontosabb szakaszok külön füleken jelennek meg. Ha elfogadják az ajánlatot, PayPal, Stripe vagy GoCardless segítségével fizethetnek.

A Better Proposals legjobb funkciói

Mentse el és használja újra a tartalmi elemeket, például a vállalati bemutatkozásokat, szolgáltatásokat és felhasználási feltételeket.

Küldjön ajánlatokat több mint 20 nyelven, többek között angolul, franciául, spanyolul és olaszul.

Értesítést kap, amikor egy ügyfél megnyitja, elolvassa vagy aláírja az ajánlatát.

Kövesse nyomon, hogy a potenciális ügyfelek mely oldalakat nézték meg, mennyi időt töltöttek az egyes oldalakon, és kinek továbbították az ajánlatot.

A Better Proposals korlátai

A dokumentumszerkesztőben nem lehet szakaszokat másolni

A Starter csomag havi öt dokumentumra korlátozódik, és nem tartalmazza a CRM és a Zapier integrációkat.

A Better Proposals árai

Starter: 19 USD/hó felhasználónként

Prémium: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 49 USD/hó felhasználónként

Better Proposals értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (41 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (149 értékelés)

4. HoneyBook

via HoneyBook

A HoneyBook egy all-in-one üzleti menedzsment platform szabadúszók és kis szolgáltató vállalkozások számára. Mindenre kiterjed, az ajánlatoktól a számlákig, a szerződésekig és a megállapodásokig. És igen, mindegyik területen rendelkeznek néhány sablonnal, hogy a dolgok gyorsabban menjenek. ⚡

Ügyfelei értékelni fogják, hogy ajánlatokat írhatnak alá, időpontokat egyeztethetnek és fizetéseket teljesíthetnek anélkül, hogy el kellene hagyniuk a beérkező levelek mappáját.

Egy pillanat alatt nyomon követheti, hogy az egyes potenciális ügyfelek és ügyfelek hol tartanak a folyamatban, és az automatizálás segítségével megszabadulhat az ismétlődő feladatoktól. Bízza a HoneyBookra a folyamatok kezelését, még akkor is, ha éppen szundikál.

A HoneyBook legjobb funkciói

Kérdőívek segítségével gyűjtsön több információt az ügyféltől, mielőtt elkezdené a projektet.

Hozzon létre standard, ütemezett vagy ismétlődő számlákat a fizetések elfogadásához.

Konfigurálja a munkafolyamat-automatizálást, hogy nyomon követhesse a potenciális ügyfeleket, és emlékeztetőket kapjon a közelgő feladatokról.

A számlák elkészítéséhez a projekt feladatokra fordított idő rögzítése

A HoneyBook korlátai

Az új felhasználóknak meredek a tanulási görbe.

Nagyon alapvető feladatkezelési funkciókkal rendelkezik.

HoneyBook árak

Starter: 19 USD/hó

Alapvető: 39 USD/hó

Prémium: 79 USD/hó

HoneyBook értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (150 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (588 értékelés)

5. Revver

via Revver

A Revver (korábban eFileCabinet) egy felhőalapú platform, ahol a kisvállalkozások biztonságosan tárolhatják, rendszerezhetik és kezelhetik digitális dokumentumaikat és ajánlataikat. Rendezze a fájlokat mappákba és almappákba, hogy szükség esetén gyorsan megtalálja őket. ?

Emellett a Revver kulcsszó- és optikai karakterfelismeréses kereséssel, valamint egyedi mentett keresésekkel javítja a fájlok megtalálhatóságát. Ez az ajánlatkezelő szoftver lehetővé teszi a dokumentumok egyszerű megosztását, fájlok kérése és elektronikus aláírások beszerzését mind a belső csapatoktól, mind külső felektől.

A Revver legjobb funkciói

Dolgozzon együtt a dokumentumokon valós idejű szerkesztési, megjegyzés- és kommentárszerkesztő eszközökkel.

Automatizálja a mappák létrehozását, a dokumentumok továbbítását, az e-aláírási kérelmeket és a feladat-emlékeztetőket.

Készítsen és ütemezzen jelentéseket a dokumentumok használatának és hozzáférési mintáinak nyomon követéséhez.

Exportálja a jelentéseket PDF, HTML és CSV fájlként.

A Revver korlátai

Az újoncok számára kihívást jelenthet a beállítás és a funkciók megtanulása.

Korlátozott natív integrációk

Revver árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Revver értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (349 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (893 értékelés)

6. Proposify

via Proposify

A Proposify olyan értékesítési csapatok számára készült, amelyek egyszerűsíteni szeretnék értékesítési folyamataikat és nyomon követni szeretnék az üzletkötésekkel kapcsolatos információkat. Adjon hozzá e-aláírás blokkokat ajánlataihoz, képeket az integrált Unsplash könyvtárból, valamint videókat a YouTube-ról és a Vimeo-ról.

Állítsa be a Proposify-t úgy, hogy követő e-maileket és köszönőleveleket küldjön a potenciális ügyfeleknek. Kövesse nyomon az ügyfelek dokumentumával való interakcióit, beleértve azt is, hogy mikor nézték meg, töltötték le, kommentálták és írták alá. Még azt is megtudhatja, hogy mennyi időt töltöttek a dokumentum különböző szakaszaival, ami nagyon hasznos lehet a jövőbeli ajánlatok továbbfejlesztéséhez.

A Proposify legjobb funkciói

Hozzon létre több felhasználói szerepkört a csapattagok számára, és állítson be számukra konkrét megtekintési és szerkesztési jogosultságokat.

Készítsen dinamikus árlistákat képletek, opcionális szolgáltatások, ismétlődő díjak és kedvezmények beépítésével.

A dokumentumokat az ajánlatírási folyamat során szerkesztheti, még akkor is, ha már elküldte őket ügyfeleinek és érdekelt feleinek.

Kövesse nyomon a csapattagok teljesítményét a megnyert és elvesztett ajánlatok alapján.

A Proposify korlátai

Nincs visszavonási funkció a változtatások gyors visszaállításához

A testreszabott sablonok nem menthetők el későbbi felhasználás céljából.

Proposify árak

Csapat: 49 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Proposify értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (941 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (271 értékelés)

7. Loopio

via Loopio

Az ajánlatkérésekre való válaszadás unalmas és időigényes feladat lehet, de a Loopio segítségével ez nem így van. A Loopio egy ajánlatkérés-automatizáló szoftver, amely segít egyszerűsíteni és méretezni az ajánlatkérésekre adott válaszokat, hogy gyorsabban köthessen üzleteket.

Automatikusan azonosítja az ajánlattételi felhívásban szereplő kérdéseket, és a praktikus „mágikus” funkcióval előhívja a korábbi válaszokat. Ha egy kérdésen nem tudsz megegyezni, semmi gond! Rendeld hozzá egy csapattársadhoz, írd le a megjegyzésedet, és állíts be határidőt. ?️

Ha új válasz vagy új információ érkezik, egyszerűen adja hozzá a Loopio könyvtárához. Így mindig készen áll a következő ajánlattételi felhívásra.

A Loopio legjobb funkciói

Adja hozzá a vállalat adatait a tartalomkönyvtárhoz 12 különböző nyelven, többek között angolul, franciául, hollandul és spanyolul.

A frissességi pontszámok alapján különbséget tehet az új és az elavult tartalmak között.

A kijelölt feladatokról értesítéseket kaphat a Slacken vagy a Microsoft Teamsen keresztül.

Képeket és egyéb releváns fájlokat ágyazhat be dokumentumaiba a Google Drive, a Dropbox, a SharePoint, a Box és az OneDrive szolgáltatásokból.

A Loopio korlátai

Nem mindig helyezi el helyesen a válaszmezőket, különösen a Microsoft Word dokumentumok esetében.

Korlátozott natív integrációk

A Loopio árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Loopio értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (495 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (71 értékelés)

8. PandaDoc

via PandaDoc

A PandaDoc olyan szolgáltató vállalkozások számára készült, amelyek márkás ajánlatokat, szerződéseket, árajánlatokat és számlákat szeretnének kezelni. Több mint 1000 sablonból álló, sokszínű könyvtárral rendelkezik, amely segít az indulásban.

Mielőtt elküldené a dokumentumokat a potenciális ügyfeleknek, értesítse csapatát, hogy áttekintsék, szerkesszék, javasoljanak változtatásokat és adják meg a jóváhagyásukat. Minden szerkesztés naplózásra kerül, így mindig láthatja, ki, mit és mikor végzett el a kezdeti vázlattól a végleges verzióig.

Ha ügyfele elégedett az üzlettel, aláírhatja azt, és akár PayPal, Stripe, Square vagy Authorize. Net segítségével közvetlenül a dokumentumból is befizetheti az összeget. ?

A PandaDoc legjobb funkciói

Állítsa be a PandaDocot népszerű CRM-integrációkkal, mint például a Hubspot, a Salesforce, a Zoho CRM és az Insightly.

Használja a keresőmotort dátum, állapot, tulajdonos, címzett és vállalat szűrőkkel, hogy gyorsan megtalálja a dokumentumokat.

Értesítést kap, amikor egy ügyfél megnyitja, elolvassa és aláírja az ajánlatot.

Kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat olyan mutatók segítségével, mint a megtekintések száma, az utolsó megtekintés ideje, a teljes eltöltött idő és a letöltések száma.

A PandaDoc korlátai

A Starter csomag maximum két felhasználóra korlátozódik, és nem tartalmazza az integrációkhoz való hozzáférést.

Egyes felhasználók szerint az ajánlatok a címzettek levélszemét mappájába kerülnek.

A PandaDoc árai

Alapvető funkciók: 35 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 65 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

PandaDoc értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2242 értékelés)

Capterra: 4,5 (1046 értékelés)

9. DocuSign

via DocuSign

A DocuSign zökkenőmentes és felhasználóbarát dokumentumkezelési élményt nyújt a csapatok és az ügyfelek számára asztali és mobil eszközökön egyaránt. Ajánlat elküldéséhez hozzon létre egy „borítékot” (egy vagy több dokumentumot tartalmazó elektronikus tárolót), és küldje el azt a potenciális ügyfél e-mail fiókjába.

Ezeknek a dokumentumoknak az elkészítése rendkívül egyszerű: válasszon a DocuSign sablonkönyvtárából, vagy húzza át a számítógépéről vagy felhőalapú tárolóalkalmazásából egy meglévő dokumentumot.

Aláírásra szoruló dokumentum? Helyezzen aláírási mezőket a szükséges helyekre. Ha több aláíró van, rendezze őket a dokumentum átvételének kívánt sorrendjében, a többit pedig a DocuSign intézi. ?️‍♂️

A DocuSign legjobb funkciói

Töltsön fel dokumentumokat, képeket, prezentációkat és táblázatokat több mint 25 formátumban.

Kövesse nyomon a borítékok állapotát a függőben lévő műveletek, másokra váró, lejárat előtt álló és befejezett műveletek szerint.

Előnézet a dokumentumok megjelenítéséről asztali számítógépen, táblagépen és mobil eszközökön

Csatlakoztassa a DocuSign-t több mint 400 külső alkalmazáshoz, többek között a Microsoft, a Google, a Salesforce és a Zoom alkalmazásokhoz.

A DocuSign korlátai

A kezdő csomag havonta öt borítékra korlátozódik.

Az új felhasználóknak tanulási görbével kell szembenézniük.

Inkonzisztens ügyfélszolgálat

A DocuSign árai

Személyes: 15 USD/hó

Alapcsomag: 45 USD/hó felhasználónként

Business Pro: 65 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

DocuSign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (2166 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (8227 értékelés)

10. Qwilr

via Qwilr

A Qwilr segítségével a szokásos ajánlatai teljesen új hangulatot kapnak. A szokásos PDF-ek vagy Word-dokumentumok helyett a natív, kódolás nélküli szerkesztő segítségével interaktív, webalapú ajánlatokat hozhat létre képekkel, videókkal, harmonikákkal és befektetési megtérülési kalkulátorokkal, amelyek minden eszközön remekül mutatnak. Akár dinamikus árlistákat is létrehozhat az ügyfél által választott termékek és a csomag mennyisége alapján.

Láthatja, hogy hány oldalt hozott létre, melyek azok, amelyek élőben vannak, melyek kaptak visszajelzést, és melyek kerültek elfogadásra. Ha egyedi módszert keres, amellyel kiemelkedhet a potenciális ügyfelek közül és tartós benyomást kelthet, akkor érdemes megnéznie a Qwilr-t.

A Qwilr legjobb funkciói

Az ajánlatok elküldése után valós időben módosíthatja azokat.

E-mail értesítést kap, amikor a potenciális ügyfelek megtekintik és elektronikus aláírással ellátják az üzleteket.

Kövesse nyomon az egyes tartalmi blokkok elolvasására fordított időt az oldalain

Csatlakoztassa a Qwilr-t a Hubspot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe és Zapier szolgáltatásokhoz.

A Qwilr korlátai

Kevés natív integráció

Az üzleti terv nem tartalmaz olyan fontos funkciókat, mint az egyéni domain és betűtípusok.

A Qwilr árai

Üzleti: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59 USD/hó felhasználónként

Qwilr értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (671 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (381 értékelés)

Így szerezhet több ügyfelet az ajánlatkezelő szoftverrel

Ezek az ajánlatkezelő eszközök mindegyike egyedi funkciókkal rendelkezik. A megfelelő eszköz kiválasztásával szervezetté teheti csapatát, több üzletet köthet, és betekintést nyerhet az ajánlatok és a munkafolyamatok optimalizálásába.

Ha azonban olyan munkaerő-tervezési eszközt keres, amely az ajánlatok írásától az ügyfélprojektek végrehajtásán át az üzleti műveletek kezeléséig mindent elvégez, akkor a ClickUp a tökéletes eszköz a feladatra. Csökkenti a stresszt és a gondokat az ajánlatokból a végrehajtási fázisba való átmenet során. ?

Nem kell többé a pénztárcáját keresnie sem. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és próbálja ki ingyenesen az összes funkcióját!