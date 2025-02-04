Adatok felhasználása a növekedés felgyorsításához: a 10 legjobb SaaS elemző eszköz bemutatása 2025-ben

Az üzleti teljesítmény megértése az adatok elemzésén múlik. A számok egyértelműen mutatják, hogy terméke mennyire sikeres, hány eladást ért el egy adott időszakban, és mennyi pénzt keresett. ?

Ha Software as a Service (SaaS) vállalkozást működtet, a SaaS elemző szoftverekkel a legkönnyebben nyomon követheti, hogyan reagálnak az emberek a termékére. Ezek az eszközök elvégzik a nehéz munkát, összegyűjtik és dekódolják az értékesítés, a marketing és az ügyfelek visszajelzéseiből származó adatokat. Ráadásul ezeket áttekinthető grafikonokba és jelentésekbe csomagolják, így egyszerűen nyomon követhető a fejlődés.

A rengeteg rendelkezésre álló eszköz közül kiválasztottuk a 10 legjobb SaaS elemző eszközt , hogy segítsünk Önnek az adatokon alapuló, megfontolt döntések meghozatalában. Tekintsük át előnyeiket, hátrányaikat és áraikat, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást az Ön SaaS vállalkozásához! ?

A megfelelő SaaS elemző eszköz kiválasztása segíthet az adatokon alapuló döntések meghozatalában. Az ideális eszköznek támogatnia kell az Ön egyedi igényeit, képességeit és költségvetését. Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

Könnyű használat: A felhasználóbarát felület és az intuitív navigáció lehetővé teszi az érdekelt felek számára, hogy kiterjedt képzés nélkül is hozzáférjenek az adatokhoz és értelmezzék azokat.

Testreszabás: Keressen Keressen olyan SaaS eszközöket, amelyek lehetővé teszik a műszerfal testreszabását és a rugalmas jelentéskészítést, hogy az elemzéseket az üzleti igényeihez igazíthassa.

Skálázhatóság: A megfelelő eszköznek rugalmasnak kell lennie, és a SaaS-üzletág növekedésével együtt kell skálázódnia az Ön igényeinek megfelelően.

Adatvizualizáció: Az eszköznek robusztus Az eszköznek robusztus adatvizualizációs lehetőségeket kell kínálnia, például táblázatokat, grafikonokat és interaktív kijelzőket, hogy a komplex adatokat érthető formában tudja bemutatni.

Adatintegráció: Győződjön meg arról, hogy az eszköz képes csatlakozni és integrálni a különböző forrásokból származó adatokat, például adatbázisokból, CRM-ből vagy marketingplatformokból.

Együttműködés: Keressen olyan funkciókat, amelyek megkönnyítik a csapat tagjai közötti együttműködést, és lehetővé teszik a jelentések és betekintések megosztását a szervezeten belül.

Az ideális SaaS elemző szoftvernek kaméleonhoz hasonlóan kell viselkednie, könnyedén alkalmazkodva a SaaS üzleti igényeihez. ?

Mi elvégeztük a kutatómunkát, hogy megtaláljuk a legjobb megoldásokat. Nézzük meg, mit kínálnak a legjobb SaaS elemző eszközök a funkciók, korlátozások és árazási lehetőségek tekintetében.

1. ProfitWell

A ProfitWell egy elemző eszköz, amely egy helyen gyűjti össze az összes előfizetési statisztikát. Figyelemmel kíséri a bevételeket, a felhasználói növekedést és más fontos SaaS-mutatókat.

A valós idejű elemzési és jelentési funkciók segítségével mindig naprakész információkkal rendelkezik, és személyre szabott KPI-kkel támogatja az intelligens döntéshozatalt. A termékek teljesítményére, az ügyfelekre, a versenytársakra és a bevételekre vonatkozó pontos adatok segítségével hatékony döntéseket hozhat.

A ProfitWell algoritmusai a lépésszám csökkentésében is segítenek. A valós ipari adatok és piaci trendek felhasználásával segít a termékek és frissítések tökéletes árának meghatározásában, javítva ezzel az ügyfélmegtartást. ?️

A ProfitWell legjobb funkciói

Valós idejű jelentések

Árazási és megtartási auditok

ROI-elemzés

Lemondások nyomon követése

Mobilalkalmazás elérhető

A ProfitWell korlátai

A PayPal számlázási támogatás nem elérhető.

Az adatok nem mindig teljesen pontosak.

ProfitWell árak

ProfitWell Metrics: Örökre ingyenes

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ProfitWell értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

2. HockeyStack

A HockeyStack az attribúció, a lift-elemzés és a marketing mix modellezés hatékony kombinációjával növeli a bevételeket. Adatokat gyűjt a webhelyéről, CRM-jéről, hirdetési platformjairól, marketing automatizálási rendszeréről, ABM platformjáról és adattárházáról.

Ez az eszköz a webhely viselkedését és a konverziós eseményeket tanulmányozza, és azokat értékes, elsődleges adatbázissá alakítja az elemzéshez. A HockeyStack az ügyfelek útjának feltérképezésével és a többérintéses, egyérintéses és gépi tanulási modellek segítségével a kapcsolódási pontok fontosságának meghatározásával élénk képet fest a sikerhez vezető utakról. ?

A szoftver segítségével személyre szabott marketing KPI-ket , jelentéseket és irányítópultokat hozhat létre a felületén. Állítson be és kövessen nyomon pipeline- és bevételi célokat, vagy szegmentálja az adatokat termékek, árak, régiók vagy személyiségek alapján, hogy részletes betekintést nyerjen a teljesítménybe.

A HockeyStack legjobb funkciói

Egységes adatkövetés

Automatizált adat tisztítás

Gép tanulási algoritmusok

Részletes elemzés

KPI és mutatók nyomon követése

A HockeyStack korlátai

A kezdeti beállítás időigényes lehet.

A platform nem nyújt oktatási bevezető anyagokat.

HockeyStack árak

Növekedés: 1399 USD/hó

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

HockeyStack értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (20+ értékelés)

3. Google Analytics

A legnépszerűbb SaaS elemző szoftverként a Google Analytics hozzáférést biztosít szinte minden olyan mutatóhoz , amelyre szüksége van a webhely teljesítményének értékeléséhez. Ez magában foglalja mind a szerzési mutatókat, mint például a webhely forgalma, mind a viselkedési elkötelezettségi mutatókat, mint például a kilépési arány és a konverziók.

A Google Analytics felhasználóbarát irányítópultján keresztül bontást kap webhelye látogatóinak demográfiai adatairól, beleértve a nemet, életkort, helyet és még az általuk használt eszközöket is.

Ez az eszköz aranybánya a digitális marketingesek számára —segít meghatározni a leghatásosabb közösségi csatornákat vagy marketingkampányokat, amelyek forgalmat generálnak a webhelyére. Ez a betekintés irányítja a figyelmét, a leginkább szükséges területekre irányítva azt, vagy kiemelve a legtöbb forgalmat generáló csatornákat. ?

A Google Analytics legjobb funkciói

Forgalomjelentés

Konverziókövetés

Valós idejű jelentések

A felhasználói viselkedés áramlásának betekintése

Integrálható a Google termékeivel, például az AdWords-szel és a Search Console-lal.

A Google Analytics korlátai

Az adatok kinyerése kissé lassú lehet.

Az automatizált ügyfélszolgálat nem mindig hasznos

A Google Analytics árai

Ingyenes

Vállalatok számára: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Google Analytics értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 7000 értékelés)

4. Quantcast

A Quantcast ötvözi a mesterséges intelligenciát és a gépi tanulást a valós idejű adatokkal, hogy feltárja webhelye forgalmát, és betekintést nyújtson a látogatók demográfiai és pszichográfiai adataiba, valamint egyéb releváns webelemzési adatokba.

Az eszköz több mint 100 millió internetes forrásból gyűjt információkat. Ezeket elemezve pontos és naprakész képet ad a felhasználóknak a webhely forgalmáról, a látogatók összetételéről és a vásárlók profiljáról, a vásárlási preferenciák, a viselkedés és a helyszín alapján. ?

A Quantcast a vásárlási érdeklődésről, a médiapreferenciákról és a látogatók/ügyfelek foglalkozásáról is jelentést készít. Ezek segítségével alaposabb adatokat gyűjthet az ügyfelek preferenciáiról.

A Quantcast legjobb funkciói

AI-alapú betekintés

Valós idejű adatelemzés

Hozzáférés több mint 100 millió forrásból származó adatokhoz

Adatkövetés alkalmazásokhoz

Részletes jelentések

A Quantcast korlátai

Az egyéni jelentések és adatszűrők részletesebbé tehetők.

További adatszegmentációs lehetőségek hozzáadása előnyös lehet.

Quantcast árak

Quantcast Measure: Ingyenes

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Quantcast értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

5. Baremetrics

A Baremetrics egy felhasználóbarát platform, amely lehetővé teszi az ügyfélkör elemzését és olyan mutatók vizsgálatát, mint az LTV, MRR és a SaaS alkalmazás egyéb kulcsfontosságú adatai. Választhat havi, heti vagy napi jelentéseket, így mindig naprakész információkkal rendelkezik.

A Baremetrics nem áll meg ennél: hasonló vállalatokra vonatkozó adatokat is kínál, így szélesebb perspektívát nyújt az Ön teljesítményéről.

Használja a Control Center alkalmazást, hogy átfogó képet kapjon egész vállalkozásáról. A Smart Dashboards segítségével mindent felügyelhet, az ismétlődő bevételektől az ügyfélelvándorlásig, vagy használja a Baremetrics előrejelzési funkcióját a jövőképek és a jövőbeli tervezéshez. ?

A platform integrálható a főbb fizetési szolgáltatókkal, mint például a Square, a PayPal és a Shopify.

A Baremetrics legjobb funkciói

Elemzési API az egyszerű integrációhoz

Előrejelzések pontos előrejelzésekhez

Ügyfélszegmentálás

Vezérlőközpont a 360°-os üzleti áttekintéshez

Felhasználóbarát felület

A Baremetrics korlátai

Az integrációk beállítása eltarthat egy ideig.

A rendszerben esetenként hibák fordulhatnak elő.

Baremetrics árak

A havi ismétlődő bevételtől függ, és 108 dollártól kezdődik havonta.

Baremetrics értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 3,3/5 (kevesebb mint 10 értékelés)

6. Kissmetrics

A Kissmetrics kiemelkedik a személyre szabott elemző eszközök közül, segítve Önt az online SaaS üzletágát támogató mutatók felismerésében, megértésében és javításában. SaaS elemző eszközei az ügyfélút teljes folyamatát lefedik, az új előfizetésektől a havi ismétlődő bevételekig.

A szoftver figyelemmel kíséri webhelyének minden látogatását, még mielőtt a látogatók regisztrálnának. Ez az információ betekintést nyújt abba, honnan érkeztek, mit kerestek a webhelyén, és mi győzte meg őket végül arról, hogy ügyfelek legyenek. ?

Miután a látogatók ügyfelekké válnak, különböző tulajdonságok, például a tervezetek szintje és a demográfiai adatok alapján szegmentálhatja őket. Akár az adatpontokat is felboncolhatja, és megértheti a használati mintákat és a marketing hatékonyságát.

A Kissmetrics legjobb funkciói

Gyors jelentéskészítés

Felhasználói áramlás tesztelése

E-mail automatizálás

Egyszerű adatelemző műszerfalak

Csatorna nyomon követés

A Kissmetrics korlátai

Ez intuitívabb és felhasználóbarátabb lehet.

További műszerfal opciók hozzáadása előnyös lehet.

Kissmetrics árak

Silver: 199 USD/hó

Gold: 499 USD/hó

Platinum: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Pay-as-you-Go: 0,0025/esemény

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Kissmetrics értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

7. ChartMogul

A ChartMogul egy praktikus előfizetéses adatplatform, amely összekapcsolódik a számlázási szolgáltatójával, és valós idejű SaaS-elemzéseket nyújt.

Az alkalmazás segítségével ügyes szűrőkkel szegmentálhatja az ügyfeleket, és hasznos betekintést nyerhet abba, hogy a legfontosabb mutatói hogyan változnak a különböző földrajzi régiókban. A havi vagy negyedéves célok beállítása segít zökkenőmentesen nyomon követni a növekedési pályáját. ?

A ChartMogul varázsa a fontos SaaS-mutatók automatizált jelentésében rejlik, mint például a havi ismétlődő bevétel (MRR), az ügyfélvesztés és az LTV. Ezen túlmenően olyan eszközökkel látja el csapatát, amelyekkel hatékonyan feldolgozhatja előfizetési adatait.

A közvetlen számlázási platform integrációk kihasználásával hozzáférhet a korábbi és egyéni MRR-mozgásokhoz. Ez a folyamat magában foglalja a releváns bejegyzések összevonását egy tiszta és koherens adatkészlet létrehozása érdekében.

A ChartMogul legjobb funkciói

Automatizált jelentések

Ügyfélszegmentálás

Valós idejű elemzés

Adatellenőrző és -szerkesztő eszközök

Mobilalkalmazás elérhető

A ChartMogul korlátai

Az egyszeri díjak automatikus frissítései nem elérhetők.

Az adatforrások bevonása túl bonyolult lehet.

ChartMogul árak

Ingyenes: 10 000 dollár alatti MRR-rel rendelkező SaaS-alapítók számára

Méretezés: A havi ismétlődő bevételtől függ

Mennyiség: A havi ismétlődő bevételtől függ

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ChartMogul értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

8. Crazy Egg

A Crazy Egg egy weboldal-elemző eszköz SaaS-vállalkozások számára. Intuitív funkciói, mint például a scrollmaps, heatmaps és clickmaps segítségével a marketingesek hasznos betekintést nyerhetnek weboldaluk teljesítményadatába. Ezek a vizuális pillanatképek lehetővé teszik a felhasználói viselkedés mélyebb megértését.

Az eszköz átfogó összehasonlító funkciót kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy értékeljék a különböző elemek, például a hivatkozó forgalom, a kampányok és a céloldalak teljesítményét. A kampányparamétereket rendszerezi, így biztosítva az összes forgalomforrás elemzését egy kényelmes helyen.

Az automatikus hibaérzékelő funkció azonosítja a hibákkal szembesülő látogatókat, kiemelve a legfontosabb, javításra szoruló problémákat. Ezután rangsorolhatja a sürgős beavatkozást igénylő feladatokat, és elhalaszthatja a kevésbé sürgős problémákat. ⚠️

A Crazy Egg legjobb funkciói

Automatikus hibaérzékelés

Átfogó forgalomelemzés

Pillanatképek a felhasználói viselkedésről

Webhelyek teljesítményének összehasonlítása

Részletes jelentések

A Crazy Egg korlátai

A pillanatképek szűrői dátumra és eszközre korlátozódnak.

Az ügyfélszolgálat néha lassú lehet.

Crazy Egg árak

Standard: 49 USD/hó

Plusz: 99 USD/hó

Vállalati: 249 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Crazy Egg értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

9. Mixpanel

A Mixpanel a marketingelemzéseket segíti azzal, hogy a felhasználók webhelyén végzett pontos műveleteire összpontosít. Ez a platform elemzi a felhasználói viselkedést, navigál a webhely csatornáján és a termékhasználaton. A tényleges felhasználói műveletek összehasonlításával optimalizálja a SaaS szolgáltatásokat a jobb ügyfélmegtartás érdekében.

Szerezzen betekintést a termékén belüli felhasználói aktivitásba, akár konkrét funkciókat vizsgál, akár a felhasználókat aktivációs mutatók és helyszín szerint csoportosítja. A felhasználói események valós idejű nyomon követése azonosítja a fejlesztésre szoruló területeket. Az azonosítás után a Mixpanel fejlesztési tervet készít, és méri a változások hatását a felhasználói elkötelezettségre és megtartásra.

Emellett azonosíthatja a legaktívabb ügyfeleket és a potenciális elvándorlási kockázatokat, ami lehetővé teszi, hogy proaktív intézkedéseket tegyen a havi ismétlődő bevételeinek növelése érdekében. ?

A Mixpanel legjobb funkciói

Felhasználói szegmentálás

Felhasználói események nyomon követése

Tölcsér elemzés

SQL-mentes feltárás

Növekedés és megtartás mérése

A Mixpanel korlátai

A jelentésszűrők megbízhatatlanok lehetnek és késhetnek a módosítások mentésekor.

Az adatok kinyerése a platformról némileg korlátozott lehet.

Mixpanel árak

Starter: Ingyenes

Növekedés: 20 USD/hó

Vállalati: 833 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Mixpanel értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

10. Woopra

A Woopra testreszabott megoldásokat kínál termékmarketing, értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára, átfogó ügyfélút-elemzéseket biztosítva. ?

A People Profiles egy központi helyet kínál a felhasználói tevékenységekhez, mint például a weboldalon történő fizetések, interakciók és e-mailes kapcsolattartás. A Woopra a teljes értékesítési folyamatot lefedő attribúciót, az onboarding optimalizálását, a funkciók trendjeinek figyelemmel kísérését, az előfizetések növekedésének nyomon követését és a kohortelemzést is magában foglalja.

Elemezheti a felhasználói viselkedést az érintkezési pontokon, ami segíthet jobb akvizíciós, elkötelezettségi és megtartási stratégiák kidolgozásában. Gyűjtsön adatokat különböző területekről, például a termékekről, a marketingről, az értékesítésről és a támogatásról, és tegyen lépéseket a beépített triggerek alapján.

A Woopra legjobb funkciói

Valós idejű felhasználói tevékenység nyomon követése

Beépített automatizálások és triggerek

Nem lineáris ügyfélút elemzés

Szegmentálási lehetőségek

Trendelemzési jelentések

A Woopra korlátai

A felhasználói felület nem feltétlenül intuitív és kissé bonyolult lehet.

Egyes felhasználók alkalmanként platformhibákat tapasztalnak.

Woopra árak

Alap: Ingyenes

Pro: 999 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Woopra értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)

A SaaS elemző eszközök felbecsülhetetlen értékűek az ügyfelek viselkedésének nyomon követésében és megértésében, hogy megalapozott döntéseket hozhasson. A SaaS-vállalatok működtetése azonban többet igényel, mint az adatok kezelése.

Itt jön be a ClickUp – ez egy hatékony megoldás az összes üzleti tevékenységének tervezéséhez, nyomon követéséhez és végrehajtásához egyetlen platformon! Nézzük meg, hogyan emelheti ez a projektmenedzsment-hatalom az üzleti folyamatait egy új szintre! ⚡

Használja a több mint 15 projektnézetet, működjön együtt a Docs-ban, és kövesse nyomon az üzleti folyamatokat a Dashboards-on a ClickUp segítségével.

Ha felhasználóbarát eszközt keres, amely segít nyomon követni a folyamatokat az elejétől a végéig, akkor a ClickUp a legjobb üzleti menedzsment megoldás! Számos együttműködési funkciójával, projektnézeteivel és több ezer integrációjával a műveletek kezelése gyerekjáték. ?

Kezelje feladatait a ClickUp testreszabható beállításainak listák, Gantt-diagramok és táblák nézetével. Tartsa szemmel céljait és a feladatok függőségeit a Naptár nézet segítségével, és kövesse nyomon a feladatok előrehaladását a Idővonal nézet ben.

Javítsa a csapatmunkát azáltal, hogy több csapattagnak is feladatokat oszt, és kommentek segítségével megbeszéléseket kezdeményez. Ezután a kommenteket végrehajtható feladatokká alakíthatja, és képernyőfelvételeket oszthat meg, hogy közölje, mit kell tenni.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást, hogy létrehozzon egy együttműködésen alapuló adatbázist.

A ClickUp Docs funkció segít dokumentálni és összekapcsolni üzleti folyamatait. Fájlokat oszthat meg valós idejű csevegések során, és értesítéseket kaphat a csapata által végzett bármilyen változásról vagy frissítésről.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy egy helyen tekintse meg a fontos projektmutatókat. Kártyákkal testreszabhatja a műszerfalát, nyomon követheti az időt, a feladatokat és a sprinteket, és éberen figyelheti az összes folyamatot. ?

Integrálja a ClickUp-ot több mint 200 eszközzel, például a Slackkel, a Figmával és különböző felhőalapú tárolóalkalmazásokkal. Ezenkívül a Zapier segítségével összekapcsolhatja a ClickUp-ot SaaS elemző szoftverekkel, például a Google Analytics-szel, a Mixpanellel és a Profitwell-lel, így még hatékonyabbá teheti munkafolyamatait.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A funkciók széles választéka eleinte nyomasztónak tűnhet.

A mobilalkalmazásból hiányozhatnak a desktop verzióban elérhető egyes funkciók.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Egyszerűsítse, szervezze és hajtsa végre üzleti tevékenységeit a ClickUp segítségével

Maximalizálja üzleti növekedését azáltal, hogy megérti, mi ösztönzi az ügyfeleket a maradásra, és mi készteti őket a távozásra a 10 legjobb SaaS elemző eszköz segítségével. Merüljön el webhelye forgalmának elemzésében, hasonlítsa össze azt a versenytársakkal, és fejlessze stratégiáit.

Ha átfogó üzleti menedzsment megoldást keres, próbálja ki ingyen a ClickUp-ot! Használja ki a hatékony projektmenedzsment eszközöket és üzleti terv sablonokat a működés racionalizálása és a növekedés ösztönzése érdekében! ?