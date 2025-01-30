A fejlődés pulzusa: Útmutató a legjobb klinika menedzsment szoftverekhez [véleményekkel és árakkal]

Ahogy Dr. Miranda Bailey, a népszerű Grey’s Anatomy című tévésorozatból egyszer hangsúlyozta: „A betegek nem tartják be a menetrendet.” Úgy véljük, hogy a klinika vezetői azt mondanák: „Az adminisztratív feladatok sem.”

De mi lenne, ha létrehozhatnánk egy olyan ütemtervet, amely alkalmazkodik az egészségügy kiszámíthatatlan természetéhez? Mi lenne, ha az orvosok, az ápolók és az adminisztratív személyzet energiájukat a papírmunkától a betegellátásra fordíthatnák? 🧑‍⚕️

És itt jön a lényeg: egy klinika menedzsment szoftver, amely ezeket a „mi lenne, ha” kérdéseket valósággá teheti! Képzelje el egy olyan orvosi világot, ahol az adminisztratív feladatok egyszerűsödnek, a papírmunka a múlté, és klinikája úgy működik, mint egy jól bejáratott gépezet. Érdekli?

10 szoftvermegoldást kínálunk Önnek, amelyekkel minden egészségügyi vállalkozás teljes potenciálját kiaknázhatja, és biztosíthatja, hogy a figyelem továbbra is ott maradjon, ahol lennie kell: a betegek jólétén.

Mit kell keresnie a klinika menedzsment szoftverben?

Az adminisztratív feladatok az amerikai orvosok munkaidejének egyhatodát veszik igénybe, és árnyékot vetnek karrierjük elégedettségére. Az orvosi rendelő menedzsment szoftverek segíthetnek elérni ezt az elégedettséget azáltal, hogy javítják a napi működés és az adminisztratív feladatok hatékonyságát.

A klinikák és orvosi rendelők vezetői általában olyan megoldást keresnek, amely a következőket tartalmazza:

Intuitív felület: Az utolsó dolog, amire szüksége van, egy olyan rendszer, amely úgy működik, mintha egy orvosi rejtélyt kellene megfejtenie. Az egyszerű kialakítás zökkenőmentes navigációt biztosít az egészségügyi csapat minden tagjának. A mobil hozzáférhetőség pedig csak hab a tortán! Átfogó betegkezelés : A vényköteles gyógyszerek megosztásától a nyilvántartás vezetéséig – nézze meg, hogy a szoftver zökkenőmentesen támogatja-e a beteg életciklusának összes feladatát. A vényköteles gyógyszerek megosztásától a nyilvántartás vezetéséig – nézze meg, hogy a szoftver zökkenőmentesen támogatja-e a beteg életciklusának összes feladatát. Hatékony számlázási és pénzügyi eszközök: Keressen olyan funkciókat, amelyek segítségével könnyedén kezelheti a számlákat, a követeléseket és Keressen olyan funkciókat, amelyek segítségével könnyedén kezelheti a számlákat, a követeléseket és a pénzügyi jelentéseket. Biztonság és megfelelőség : Győződjön meg arról, hogy a szoftver megfelel az iparági szabványoknak és előírásoknak, például a Győződjön meg arról, hogy a szoftver megfelel az iparági szabványoknak és előírásoknak, például a HIPAA megfelelőségi protokolloknak , és biztonságos környezetet biztosít az összes orvosi dokumentum számára. Rendezvényemlékeztetők és ütemezési támogatás: Keressen olyan szoftvert, amely nemcsak Keressen olyan szoftvert, amely nemcsak a rendezvényeket ütemezi , hanem időben emlékeztetőket is küld, hogy csökkentsék a meg nem jelenések számát. Skálázhatóság: Válasszon egy skálázható megoldást, amely alkalmazkodik klinikája vagy orvosi rendelője változó igényeihez és méretéhez.

10 klinika menedzsment szoftver, amely segít a legmodernebb egészségügyi szolgáltatások nyújtásában!

A szoftvereszközök feltérképezése és funkcióik összehasonlítása kimerítő folyamat lehet. De ismét Dr. Bailey a Grey’s Anatomy-ból mondja a legjobban: „Egy bizonyos ponton döntést kell hoznia.”

Az alábbiakban bemutatott 10 legjobb klinika menedzsment szoftverről szóló áttekintésünk segít Önnek a megfelelő választásban. Vessünk egy pillantást rájuk, és törjük le az egészségügyi adminisztráció korlátait! 🩺

Kezdje el a ClickUp használatát A ClickUp segítségével könnyedén automatizálhatja a rendelések ütemezését, nyomon követheti a PHI-adatokat az egyéni mezők segítségével, és elvégezheti az összes klinika-menedzsment feladatot.

Ha úgy gondolja, hogy idejét inkább a betegekkel kellene töltenie, mint a papírmunkával, próbálja ki a ClickUp projektmenedzsment eszközt! Ez a legjobb megoldás a rendelések ütemezésének automatizálására, a mindennapi adminisztráció kezelésére és az idegesítő adminisztratív feladatok egyszerűsítésére. 😍

A ClickUp Healthcare Teams Suite számos funkcióval rendelkezik, amelyek bármilyen méretű klinika és orvosi rendelő működését támogatják.

Például a ClickUp Docs a szervezési mester, amely mindent racionalizál, a betegek adataitól kezdve a klinikusok beilleszkedési anyagain át a felhalmozódó adminisztratív papírmunkáig. Használja ki a platform natív AI írási asszisztensét, a ClickUp AI-t, hogy másodpercek alatt professzionális dokumentációt készítsen.

A kommunikációs szilóknak vége, mert a ClickUp lehetővé teszi a dokumentumok és feladatok összekapcsolását, zökkenőmentes kapcsolatot biztosítva a betegek adatai és a gondoskodó ápolók vagy orvosok között. Beszélnie kell az IT, a jogi vagy a HR részleggel? A platform részlegek közötti kommunikációs eszközei, mint például a Csevegés nézet és a cselekvésre ösztönző megjegyzések, mindenre gondoskodnak!

A ClickUp számos egészségügyi vállalkozások számára alkalmas pénzügyi és CRM sablont kínál. A ClickUp betegkezelési sablon és az orvosi táblázat sablon kiváló eszközök, ha személyre szabott kezelési terveket szeretne készíteni és a nyilvántartásokat hozzáférhetővé tenni.

A ClickUp betegkezelési sablon nyomon követi a betegek állapotát, gyógyszereit, kijelölt orvosait, biztosítását és egyebeket.

Ne felejtsük el megemlíteni a projektvizualizáció Picasso-ját, a ClickUp Dashboardot. Ez több mint 15 nézet segítségével segít nyomon követni a munkatársakat és a feladatokat a praxisában. Az adminisztrátorok imádják a klasszikus lista- vagy táblázatos nézeteket a munkaterhelés, az orvosi készletek és a betegek adatainak kezeléséhez. Ha azonban inkább több munkafolyamatot szeretne felügyelni az erőforrások és a kinevezések kezeléséhez, akkor a Gantt-diagram és a naptár nézetek a megbízható választás!

Javasoljuk a ClickUp Automations használatát, hogy csökkentse az ismétlődő feladatok, például a betegek állapotának frissítése vagy a takarítási ellenőrzőlisták készítése terheit.

Az iparági szabványoknak megfelelő biztonsági protokollok mellett a ClickUp fejlett jogosultsági és hozzáférési ellenőrzéseket is biztosít, hogy segítsen megőrizni a betegek adatainak integritását.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak időre van szükségük, hogy megértsék a szoftver képességeit.

A műszerfalak több testreszabási lehetőséget igényelnek

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Jane App

A Jane App vagy egyszerűen Jane segítségével a időpontfoglalás mostantól gyerekjáték. Ez az online foglalási rendszer lehetővé teszi a látogatóknak, hogy kiválasszák kedvenc orvosaikat és szakterületeiket, ami e-mailes értesítéseket indít el, hogy mindenki naprakész legyen.

A betegek adataihoz bármilyen eszközről könnyedén hozzáférhet az egyszerű diagramkészítő funkcióknak köszönhetően. Ráadásul kreatív lehet, és a különféle sablonok segítségével személyre szabhatja a diagramokat. A madártávlatból látható várólisták a last minute szabad időpontokhoz és az egyszerű csoportos foglalásoknak köszönhetően a naptár kezelése még soha nem volt ilyen stresszmentes. 🗓️

Jane mosolyogva kezeli a számlákat, a fizetéseket, a biztosításokat, és gondoskodik a hitelkártyák biztonságáról.

Az alkalmazás robusztus videokonferencia-funkcióival könnyedén bevezetheti a távegészségügyet, minimalizálva a személyes találkozók szükségességét és optimalizálva az idejét.

A Jane App legjobb funkciói

Egyszerűsített időpontfoglalás

Személyre szabott sablonok

Kezelik a fizetéseket és a biztosítási ügyleteket, miközben biztonságosan tárolják a hitelkártyákat.

Videokonferencia-lehetőségek

A betegek adatai bármilyen eszközről elérhetők

A Jane App korlátai

Korlátozott jelentési lehetőségek

Meredek tanulási görbe

A Jane App árai

Alapcsomag: 79 CAD/hó

Biztosítási terv: 109 CAD/hó

Vállalati: Egyedi ár

Jane App értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

3. CureMD

A CureMD egy tanúsított felhőalapú EHR, amely praxismenedzsment, betegportál és bevételi ciklus menedzsment megoldásokat kínál. Nemcsak az orvosok és az irodai személyzet napi munkájának kezelésében segít, hanem a Gandalf a Meaningful Use bevezetésében is, végigvezetve Önt a támogatások kifizetésének útvesztőjén, hogy maximalizálja nyereségét! 🌀

Ez a skálázható platform tökéletes azoknak a kis méretű orvosi rendelőknek, amelyek óriási kihívásokkal küzdenek. A CureMD országszerte több ezer gyógyszertárat is összeköt, ami javítja a vényköteles gyógyszerek megosztásának folyamatát.

Ezenkívül a fejlett laboratóriumi interfész technológiának köszönhetően az orvosok országszerte laboratóriumokba küldhetik el az orvosi ellátási megrendeléseket – postagalambokra nincs szükség. A CureMD emellett KPI-dashboardot és dokumentumkezelő rendszert is kínál, amelyek segítenek a számlázásban és a behajtásban.

A CureMD legjobb funkciói

Integrálja az EHR-t, a praxismenedzsmentet, a betegportált és a bevételi ciklus menedzsmentet.

Szakértői útmutatás a Meaningful Use program keretében

Dedikált orvosi számlázási szolgáltatások

Mobil hozzáférés iPad-alkalmazásokon keresztül

Támogatja a vezetői feladatok munkafolyamatainak automatizálását

A CureMD korlátai

Késleltetett renderelési idő alkalmanként

A jelentési rendszer fejlesztésre szorul

CureMD árak

Vegye fel a kapcsolatot a céggel

CureMD értékelések és vélemények

G2: 3,4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 3,4/5 (több mint 600 értékelés)

4. Kareo (jelenleg a Tebra része)

A Kareo mostantól a Tebra partnercége, amely független egészségügyi szolgáltatók támogatásáról ismert. A Kareo alapvetően egy webalapú csodaszer, amely EHR-t, orvosi számlázást és praxismenedzsmentet kínál.

Ha kis praxisot vezet, a platform egy személyi asszisztens, amely segít a betegek időpontjainak ütemezésében, a biztosítások megerősítésében, a késedelmes számlák kezelésében, a behajtások kezelésében, a betegek dokumentumainak tárolásában, sőt, még személyre szabott jelentések elkészítésében is – mindezt egy helyen. 🏥

Akár mentálhigiénés, családorvosi, gyermekgyógyászati, kardiológiai, csontkovácsolási, podológiai vagy bármely más szakterületen dolgozik, a Kareo Clinical EHR mindig melletted áll. Nem számít, hol tartózkodsz, a Kareo Telehealth segítségével bárhonnan kapcsolatba léphetsz betegeiddel.

Már van egy EHR, amelyhez ragaszkodik? Semmi gond. A Kareo, amely a Tebra Company család tagja, jól együttműködik harmadik féltől származó termékekkel. Zökkenőmentesen integrálhatja a meglévő rendszerébe, anélkül, hogy bármit is kihagyná.

A Kareo legjobb funkciói

EHR, orvosi számlázás és praxismenedzsment

Kareo Telehealth

Sokoldalúság különböző egészségügyi területeken

Integrálható harmadik féltől származó alkalmazásokkal

A Kareo korlátai

A problémák megoldása egy ideig tart

Egyes felhasználók biztonsági kockázatokra panaszkodtak.

Kareo árak

Vegye fel a kapcsolatot a céggel

Kareo értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (1000+ értékelés)

5. AdvancedMD

Szeretné, ha a rendelő dokumentációjának kezelése problémamentes lenne? Az AdvancedMD EHR segítségével ez lehetséges!

Ez az Amazon Web Services (AWS) által működtetett szoftver egyetlen kattintással minden szerepkörhöz és szakterülethez igazítja a klinikai dokumentációt. A feladatkezelő műszerfal? Olyan, mint a teendőlistád, csak sokkal egyszerűbb, színes feladatgyűrűkkel, hogy ne tévedj el. 🍩

Az AdvancedMD egységes betegáramlási élményt kínál. Az összes előzmény és általános adat minden képernyőn megjelenik, csökkentve ezzel a zavaros vagy felesleges adminisztratív munkák okozta káoszt.

Ráadásul a platform lehetővé teszi a vényköteles gyógyszerek nyomon követési programjainak (PDMP) információinak egyszerű nyomon követését, hogy megfeleljen a szabályozott anyagok felírására vonatkozó előírásoknak.

Az AdvancedMD számlázási szoftverében a diagrambeállítások központilag kezelt sablonok segítségével zökkenőmentesen karbantarthatók.

Az AdvancedMD legjobb funkciói

Egy kattintással elérhető papírmentes dokumentációs megoldás

A betegek időbeosztása a betegkártyákon keresztül elérhető

PDMP-adatok megjelenítése

Központilag kezelt sablonok számlázási szoftverrel

Az AdvancedMD korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület nem megfelelő

A jegyzeteket nem lehet újra megnyitni, szerkeszteni vagy törölni.

AdvancedMD árak

Vegye fel a kapcsolatot a céggel

AdvancedMD értékelések és vélemények

G2: 3,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 3,6/5 (több mint 400 értékelés)

6. NextGen Office

A NextGen Office egy másik átfogó EHR, praxismenedzsment és bevételi cikluskezelő platform. Lehetővé teszi, hogy felhőalapú profilokat hozzon létre a betegekről, részletesen feltüntetve azok kórtörténetét, allergiáit és gyógyszereit, amelyek mind a személyzet, mind a betegek számára elérhetők. Testreszabható ütemezési opciói megakadályozzák a túlfoglalást, míg a színekkel jelölt ütemezési sablonok egyszerűsítik a betegek csoportosítását, biztosítva a zökkenőmentes élményt.

A NextGen ePrescribing funkciója modern megoldást kínál, amelynek köszönhetően a betegek a megfelelő gyógyszereket kapják meg a megfelelő időben. A funkció 40 állam PDMP adatbázisaival integrálódik, megkönnyítve ezzel a szabályoknak való megfelelést. 💊

A bevételi ciklus kezelési és jelentési funkcióival a NextGen támogatja a tájékozott döntéshozatalt. Átlátható számlázási folyamatokat hozhat létre, azonosíthatja az elutasításokat és felgyorsíthatja a behajtásokat a pénzügyi hatékonyság érdekében.

A NextGen Office legjobb funkciói

Felhőalapú EHR

Teljes mértékben HIPAA-kompatibilis

Testreszabható ütemezési lehetőségek színkódolt sablonokkal

Online időpontkezelés betegek és személyzet számára

Intelligens e-receptírási funkció

A NextGen Office korlátai

Nem igazán hasznos a krónikus betegségek kezelésében

Nincs automatizálási képesség

NextGen Office árak

Vegye fel a kapcsolatot a céggel

NextGen Office értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (1000+ értékelés)

7. DrChrono

Akár önálló orvosként, akár egy forgalmas klinikán dolgozik, a DrChrono segít Önnek. Ez a felhőalapú EMR (elektronikus egészségügyi nyilvántartás) szoftver a személyes betegkapcsolatokra helyezi a hangsúlyt, lehetővé téve a jobb diagnózisokat.

Néhány kattintással a mobiljukon vagy asztali számítógépükön az orvosok mindent elvégezhetnek, a laboratóriumi vizsgálatok megrendelésétől a gyógyszerek felírásáig és a beszéd-szöveggé alakításig.

A DrChrono MBS (orvosi számlázási szoftver) zökkenőmentesen illeszkedik az egészségügyi folyamatokhoz, így a számlázási feladatok könnyebbé és hatékonyabbá válnak. Szinkronizálható az EHR-rel, így biztosítva az adatok pontosságát és minimalizálva a számlákon előforduló bosszantó elírásokat.

A DrChrono megkönnyíti a front-end menedzsmentet, online időpontfoglalást, valós idejű biztosítási ellenőrzéseket, automatikus időpont-emlékeztetőket és recepciósbarát kioszk módot kínál.

A DrChrono legjobb funkciói

Lehetővé teszi a személyes betegkapcsolatokat

Időmegtakarítás a beszéd-szöveggé alakítás segítségével

Integrálható az EHR-rel

Mobilalkalmazás iPhone-on, iPad-en vagy M-sorozatú Mac-en

A DrChrono korlátai

Egyes orvoscsoportok számára drága

Az ügyfélszolgálat fejlesztésre szorul

DrChrono árak

Vegye fel a kapcsolatot a céggel

DrChrono értékelések és vélemények

G2: 3,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (több mint 400 értékelés)

8. Centricity EMR

A táblagépekre és mobil eszközökre tervezett Centricity elősegíti a betegadatok zökkenőmentes mobilitását, lehetővé téve az orvosok és a személyzet számára, hogy útközben is frissítsék a nyilvántartásokat. A GE Healthcare által fejlesztett Centricity túllép a hagyományos szoftverek határain, mivel számos orvosi eszközzel és képalkotó rendszerrel kompatibilis. A Centricity mindent lefed, az e-recepttől a részletes pénzügyi irányítópultokig, biztosítva a betegek átfogó ellátását.

A Centricityt az Medical Quality Improvement Consortium integrációja teszi egyedivé, amely holisztikus képet nyújt a betegek adatairól az ellátási környezeteken átívelően. Az egészségügyi szolgáltatók egy központi hubból könnyedén hozzáférhetnek a betegek kórtörténetéhez és vizsgálati eredményeihez. 🌐

Ez a felhasználóbarát praxisirányítási rendszer olyan funkciókkal, mint a prediktív keresés és az időtakarékos adatbeviteli módszerek, még egy lépéssel tovább megy. A Clinical Messenger segít a betegekkel és az ápolásban részt vevő más személyzettel való hatékony kommunikációban.

A Centricity EMR legjobb funkciói

Klinikai és pénzügyi menedzsment

Mobil hozzáférés a betegek kórtörténetéhez

Különböző ellátási környezeteket támogat

Finomított kommunikáció a betegekkel és a személyzettel

A Centricity EMR korlátai

Az adatok bevitelének nehézkes és lassú lehet

Az alkalmazás gyakran lefagy és összeomlik, ami miatt újra be kell jelentkezni.

Centricity EMR árak

Vegye fel a kapcsolatot a céggel

Centricity EMR értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (20+ értékelés)

9. WriteUpp

A WriteUpp egységes felületén a időpontok ütemezése, a fizetések feldolgozása és a számlázás automatizálása gyerekjáték lesz, így az adminisztratív feladatok nem jelentenek többé gondot. A vezetők ezzel a klinikai szoftverrel könnyedén létrehozhatnak, tárolhatnak és megoszthatnak betegekkel kapcsolatos jegyzeteket kollégáikkal.

A platform, amelyet elsősorban az Egyesült Királyságban dolgozó egészségügyi szakemberek számára fejlesztettek ki, egy igen megbízható beépített videokonzultációs funkcióval rendelkezik, amely lehetőséget kínál online időpontfoglalásra és a kezelés előtti űrlapok kitöltésére.

Aggódik az adatbiztonság miatt? A WriteUpp gondoskodik róla. A GDPR protokollok szerint titkosítja az összegyűjtött adatokat, így biztosítva, hogy praxisának megfeleljen a szabályoknak. A harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Google Naptárral, a Gmail-lel, a Stripe-pal és a Xero-val való integráció még kényelmesebbé teszi a használatát.

A WriteUpp legjobb funkciói

Betegjegyzetek létrehozása, tárolása és megosztása kollégákkal

Beépített sablonok

Mobilalkalmazások Android és iOS eszközökhöz

A GDPR protokolloknak való megfelelés

A WriteUpp korlátai

Hasznos lenne összefoglaló jelentések hozzáadása.

A számlázási funkciók használata zavaros lehet.

WriteUpp árak

14,95 font/hó felhasználónként

Havonta további 4,95 font/rendelő az online foglalási funkciók igénybevételéért.

WriteUpp értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (kevesebb mint 10 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (kevesebb mint 10 értékelés)

10. NueMD

Fogadja el a „Látogassa meg a betegeket. Kapja meg a fizetést.” mottót, mivel a NueMD mindent elintéz, a beosztástól és a találkozók emlékeztetőitől kezdve az orvosi számlázásig és a követelések nyomon követéséig. A követeléseket egy hatalmas adatbázisban ellenőrzi, és lehetővé teszi, hogy a benyújtás előtt módosítsa azokat.

Papírmentesítést szeretne? Ez a praxiskezelő megoldás a fiókadatokat a felhőben tárolja, így biztonságos és kényelmes megoldás. A fennálló tartozások kezeléséhez válassza az automatikus leveleket emlékeztetőként, és javítsa behajtási eredményeit. 📨

A NueMD valós idejű frissítéseinek köszönhetően a betegek időbeosztásának kezelése gyerekjáték. A megoldás mindent nyomon követ, az érkezéstől a távozásig, és a megbeszélt időpontra emlékeztető hívásokkal csökkenti a meg nem jelenések számát. És a legjobb rész? Szinte 100 egészségügyi szakterületre szabható szoftvercsomagokhoz férhet hozzá!

A NueMD legjobb funkciói

Felhőalapú hozzáférés

Valós idejű frissítések mobil eszközökön

Testreszabható sablonok űrlapokhoz és levelekhez

Részletes elemzések a betegek számláiról

A NueMD korlátai

Korlátozott átláthatóság a személyes adatok védelme terén

Nehéz eligazodni az orvosi dokumentációk között

NueMD árak

Vegye fel a kapcsolatot a céggel

NueMD értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Hódítsa meg az egészségügyi adminisztráció Everestjét a ClickUp segítségével

A klinika menedzsment szoftver olyan, mint egy szuperhős, aki készen áll arra, hogy megmentse Önt a papírmunka káoszától. Bár az általunk bemutatott megoldások mindegyike kiváló, az árak átláthatóságának hiánya miatt még mindig habozhat, hogy melyiket válassza.

Ha még mindig bizonytalan, javasoljuk, hogy regisztráljon a ClickUp-ra!

A szoftver átláthatóságával tűnik ki, egyértelműen bemutatja funkcióit, értékeléseit és árait, és hatalmas funkcionalitás-skálával rendelkezik, amely egyszerűsíti működését, és lehetővé teszi, hogy figyelmét arra összpontosítsa, ami igazán fontos: a betegeire. 💗