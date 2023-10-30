Mire használható a ClickUp és hogyan működik?

Ha egy barátja megkérdezi, hogy mivel foglalkozik, tud-e válaszolni anélkül, hogy kitérne a tárgytól, szalvétára rajzolna diagramokat és gesztikulálna?

Ha a munkafolyamatok labirintusnak tűnnek, a technológiai eszközök pedig bevásárlólistának, akkor itt az ideje frissíteni a napi folyamatokat.

Még a legújabb, az irodába való visszatérésre irányuló törekvések ellenére sem fog eltűnni a távmunka. Akár személyesen, akár otthonról dolgoznak, a csapatok mindig arra törekednek, hogy kapcsolatot tartsanak, időt takarítsanak meg, racionalizálják a folyamatokat és elősegítsék a láthatóságot a szervezeten belül.

Manapság szinte mindenhez van megfelelő eszköz, de ez nem jelenti azt, hogy mindegyikbe be kell fektetnie. Különösen akkor, ha van egy olyan szoftver, amely mindent meg tud csinálni: a ClickUp. 🏆

Használja ezt a cikket személyes gyorskurzusként a ClickUp-pal kapcsolatos mindenről. Ismerje meg részletesen, mi is az a ClickUp, és hogyan használhatja azt a munkaterületének testreszabásához a maximális termelékenység érdekében. Akár ügyfeleket, projekteket, kampányokat kezel, akár szoftverhibákat követ nyomon, a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít a munkafolyamatok átalakításához.

Mi az a ClickUp?

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely ideális helyszínt biztosít a csapatok számára, hogy összejöjjenek, ötleteljenek, tervezzenek és együttműködjenek mindenben, a folyamatok dokumentációjától a terméktervezésig. Bár egyetlen eszközre támaszkodni ennyi felhasználási esethez túlzásnak tűnhet, a ClickUp pontosan erre a célra lett kifejlesztve.

A ClickUp azzal a céllal jött létre, hogy több időt takarítson meg a világnak, és azóta is folyamatosan a termelékenység élvonalában marad. Gazdag munkamenedzsment funkciói teljesen testreszabhatók, és saját AI eszközének bevezetésével már alig van olyan, amit a ClickUp nem tud megcsinálni.

A kampánytervezéstől az agilis munkafolyamatokig számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy a munkaterületet a saját igényeinek megfelelően alakítsa ki. A ClickUp előnye, hogy gyakorlatilag bármilyen projektmódszertan, osztály vagy iparág igényeihez igazodik, és az üzleti növekedéssel együtt bővíthető.

Tegye láthatóvá feladatait a ClickUp több mint 15 nézetével, beleértve a Listát, a Táblát és a Naptárat.

Az együttműködés minden funkció középpontjában áll, lehetővé téve a platformon bárhonnan való kapcsolódást a kollégákkal a maximális hatékonyság érdekében – függetlenül attól, hogy öt vagy 500 másik taggal dolgozik együtt.

Ráadásul nem kell már előre megtervezett stratégiával belépnie a platformra, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a ClickUp képességeit. Online tanfolyamok, kiterjedt súgó, webináriumok és még sok más segítségével a ClickUp készen áll arra, hogy támogassa Önt a termelékenységi útjának bármely szakaszában.

Nem is beszélve arról, hogy kiterjedt sablonkönyvtára mindenki számára tartogat valamit a szervezetében. Több ezer előre elkészített keretrendszerrel, amelyekkel elindíthatja folyamatait, soha többé nem kell a nulláról kezdenie. ✅

Válasszon a ClickUp által létrehozott számos előre elkészített sablon közül, hogy bármilyen folyamatot elindíthasson.

A ClickUp több mint 1000 egyéb munkaeszközzel is integrálható, így a technológiai eszközökön tárolt adatokat egyetlen biztonságos munkaterületen központosíthatja. Ez, a beépített dokumentumszerkesztővel, táblaszámítógép-szoftverrel, rugalmas célkövetéssel, alkalmazáson belüli csevegéssel és egyéb funkciókkal kombinálva segít a ClickUp-nak bármilyen folyamatot racionalizálni, miközben nincs szükség újabb lapok megnyitására.

Hogyan használják a ClickUp-ot a legjobb csapatok?

A konyha átalakításának tervezésétől az egész vállalat bevezetéséig, teljes szívből hisszük, hogy mindenki profitálhat abból, ha egy kicsit több ClickUp-ot használ az életében. Ezzel együtt, egyes csapatok természetesen a ClickUp funkcióit, működését és rugalmasságát egy magasabb szintre emelik.

Miközben elmélyülünk abban, hogy a különböző területeken dolgozó csapatok hogyan tudják a legjobban kihasználni a munkaterületeket, ne feledjük, hogy még mindig csak a felszínt kapargáljuk. A ClickUp teljes testreszabási lehetőségei lehetővé teszik a csapatok számára, hogy valóban végtelen módon alakítsák ki a platformjukat.

És ha a következő felhasználási példák új módszerekre inspirálják a saját csapatát, hogy hatékonyabbá váljon és növelje a termelékenységet – remek! Ez a cikk csak a kezdet.

Kövesse nyomon, hogyan érnek el sikereket a szoftver-, szolgáltatás-, marketing- és projektmenedzsment-csapatok a ClickUp segítségével.

Hogyan használják a ClickUp-ot a szoftverfejlesztő csapatok?

A ClickUp életmentő megoldás azoknak a szoftverfejlesztő csapatoknak, amelyek rugalmas megoldást keresnek stratégiáik megszilárdításához, a fejlesztési életciklus egyszerűsítéséhez és a funkciók közötti csapatmunka támogatásához.

Ezek a csapatok naponta egyensúlyoznak a termékmenedzserek, mérnökök és tervezők igényei között, miközben több alkalmazás között váltogatnak, hogy a következő sprint meeting előtt betartsák a határidőket. Szükségük van egy funkciókban gazdag szoftvermegoldásra, amely egységesíti technológiai eszközeiket és csapattagjaikat, és amely hozzáférést biztosít a Kanban táblákhoz, valós idejű elemzésekhez, ütemtervekhez, problémák nyomon követéséhez és még sok máshoz.

Alapvetően minden funkció, amelyről a ClickUp legismertebb.

Munkamegosztási struktúra példa a ClickUp táblázatos nézetében

Több mint 15 testreszabható módszer áll rendelkezésre a munkaterhelés minden szempontból történő megjelenítésére, beleértve a lista, a Gantt, az idővonal és a Kanban-szerű táblázatos nézetet. Az általános előrehaladás madártávlatból történő áttekintéséhez a ClickUp Agile Dashboards funkciója valós időben mélyebb betekintést nyújt a projektekbe.

A ClickUp műszerfalai teljesen testreszabhatók, így a csapatok a sikerük szempontjából legfontosabb mutatókra és KPI-kra koncentrálhatnak. A burnup és burndown diagramoktól a lead és ciklusidő nyomon követéséig több mint 100 módszer áll rendelkezésre, hogy a műszerfalakon folyamatosan nyomon követhesse projektjeit.

Egy másik kiváló felhasználási lehetőség a műszerfalak számára?

A problémák és hibák azonnali nyomon követése. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a vonal-, oszlop-, kör- és akkumulátor-diagramkártyák, rákattinthat az adatokra, hogy azonosítsa a konkrét feladatokat és gyorsan megtalálja a válaszokat.

A műszerfalak drill-down funkcióival részletesen megvizsgálhatja adatait.

Ahhoz, hogy az összes hibajelentés egy helyen legyen, elengedhetetlen a ClickUp Forms használata. Ossza meg a felmérés linkjét az ügyfelekkel, rögzítse a válaszaikat, és automatikusan alakítsa át kérésüket végrehajtható feladatokká az azonnali megoldás érdekében.

Bár a láthatóság és a valós idejű jelentések kulcsfontosságúak a szoftvercsapatok sikeréhez, nem ezek az egyetlen prioritások. A termékfejlesztési tervek, a munkafolyamat -automatizálás és a többféle integráció is jelentős szerepet játszik a csapat mindennapi munkájában.

A ClickUp Whiteboards segítségével a csapatok együttműködve készíthetnek termékfejlesztési terveket a semmiből vagy egy kész sablon segítségével, hogy felgyorsítsák a folyamatot és gyorsabban belevághassanak a munkába. Javasoljuk, hogy kezdje a ClickUp Product Roadmap Whiteboard Template sablonjával.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon arról, hogyan segít a ClickUp a szoftverfejlesztő csapatoknak a láthatóság javításában, az agilitás megőrzésében és a stratégia összehangolásában? Olvassa el, hogyan növelte a Talent Plus a csapat kapacitását 10%-kal a ClickUp segítségével.

Hogyan használják a marketingcsapatok a ClickUp-ot?

A ClickUp beépített célkitűzés-funkciója, dokumentumszerkesztője, együttműködési eszközei és egyszerű használata szintén elengedhetetlen részévé teszik a különböző marketingtevékenységeknek. Rendkívül vizuális funkciói egy szilárd marketingstratégia kreatív és adatközpontú aspektusainak egyaránt előnyösek, és egy központi kampányközpontból még gyorsabban valósíthatja meg ötleteit.

Használja a ClickUp célkövetési funkcióját, hogy egyértelmű ütemtervek, mérhető célok és automatizált haladáskövetés segítségével nyomon követhesse céljainak elérését.

Amikor készen áll az ötleteinek megvalósítására, a ClickUp a hatékony kampánykezelés és nyomon követés végső forrásává válik. A Dashboardokból nyert magas szintű betekintésen túl a ClickUp az alkalmazáson belüli Goals funkcióval, amely a legfontosabb feladatokhoz vagy nagyobb célokhoz kapcsolódik, megkönnyíti a marketing OKR-ek nyomon követését.

Feladatszinten a ClickUp többféle módon támogatja a napi kampánykezelési tevékenységeket, hogy kapcsolatba lépjen a csapatával, az érdekelt felekkel, az ügyfelekkel, a beszállítókkal és másokkal. A szálakba rendezett megjegyzésekkel, amelyek összefogják a beszélgetéseket, és az @említésekkel, amelyekkel feladatok delegálhatók, könnyű ellenőrizni a feladatokat, megosztani a frissítéseket és együttműködni bármely feladat keretében.

Míg a keresletgeneráló és teljesítménymarketing csapatok idejük nagy részét feladatok elvégzésével töltik, a tartalommarketing csapat tagjai a ClickUp Docs vagy a Naptár nézetben dolgoznak, hogy lépést tartsanak a szerkesztői stratégiákkal. Ráadásul a marketing csapat tagjai el lesznek ragadtatva a ClickUp legújabb forradalmi termelékenységi funkciójától, a ClickUp AI-tól.

A ClickUp AI végtelen számú dokumentumtípust képes generálni, például projektismertetőket, óravázlatokat és egyéb dokumentumokat, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.

A ClickUp AI az egyetlen szerepköralapú, mesterséges intelligenciával működő szoftver, amely kutatásokon alapuló, kifejezetten az Ön felhasználási esetére tervezett utasításokkal rendelkezik. Pillanatok alatt összefoglalhatja a feladatokat, a kommenteket és a hosszú dokumentumokat, vagy másodpercek alatt új feladatokat és személyre szabott szövegeket generálhat.

Ennek ellenére a ClickUp még ennél is sokkal többet tud nyújtani olyan marketingcsapatoknak, mint a Finastra. A ClickUp teljes körű bevezetésével a Finastra konszolidálta és méretezett marketingtevékenységeit, hogy jelentősen növelje hatékonyságát és eredményességét minden területen.

Hogyan használják a szolgáltatásalapú vállalkozások a ClickUp-ot?

A szolgáltató vállalkozásoknak és ügynökségeknek olyan rugalmas eszközre van szükségük, amelynek funkciói ugyanolyan sokszínűek, mint az általuk kínált szolgáltatások. Szerencsére a ClickUp pontosan ezt kínálja (és még többet is).

Az egyik legnagyobb nehézség, amellyel ezek a csapatok szembesülnek, egyszerűen a kapcsolattartás. Nem csak a csapattal, hanem az ügyfelekkel és más érdekelt felekkel is. A minőség romlása nélkül történő projektidő-csökkentés iránti egyre növekvő nyomás miatt a teljes körű szolgáltatást nyújtó ügynökségek folyamatosan megoldásokat keresnek az ügyfélfolyamatok egyszerűsítésére a felvételtől a lezárásig.

Ügyfelek, értékesítési folyamatok, teendők és egyebek kezelése a ClickUp egyszerű CRM-sablonjával a Lista nézetben.

Bónusz: Ismerje meg, hogyan csökkentette a Hawke Media a projektkésedelmeket és hogyan teremtett vállalati szintű átláthatóságot a ClickUp segítségével.

Ez egy másik példa arra, hogy a ClickUp Forms milyen hasznos lehet. Az összes űrlapválasz átirányításával egy új ügyfél listára vagy CRM-be az ügynökségek már az első kapcsolatfelvételtől kezdve egyszerűsíthetik az új ügyfelek bevonásának folyamatát. Innen könnyű a ClickUp egyéni jogosultságokkal és munkaterületi vendégekkel minden fontos szereplőt naprakészen tartani.

A ClickUp együttműködési táblái hatékonyabbá teszik a brainstorming koncepciókat, a projekt hatókörének megszilárdítását és az erőforrások meghatározását – és merjük mondani, hogy szórakoztatóbbá is. A média, a ClickUp Docs, az élő weboldalak és a teendők beágyazásával a tábla gyorsan a legújabb ügyfélfrissítések és a csapat legjobb új ötleteinek kreatív központjává válik.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp Whiteboards az egyetlen digitális táblaszoftver, amely bármilyen objektumot közvetlenül végrehajtható ClickUp-feladattá tud alakítani. Ez azt jelenti, hogy kreativitását azonnal megvalósíthatja, amint az megérinti. 🎨

A ClickUp Docs élő dokumentumait közvetlenül a Whiteboardsba ágyazhatja, így a tábláról el sem kell hagynia, hogy hozzáférjen a fontos projektdokumentumokhoz, kutatásokhoz és kontextusokhoz.

Annak érdekében, hogy az ügyfelek a fejlesztési folyamat során végig részt vegyenek, az ügyfélmappák, listák és nézetek privátként kezelhetők, és csak a szükséges tagokkal oszthatók meg. Ez lehetővé teszi, hogy bizonyos szereplők részt vegyenek a feladatokhoz fűzött megjegyzésekben, hozzáférjenek a projekt frissítéseihez, és javaslatokat tegyenek a felülvizsgálati ciklusok közeledtével.

Az ügyfelek bevonása a projektjüket tároló platformba elősegíti a projektfolyamat átláthatóságát, és megnyugtatja az ügyfeleket, hogy a végtermék időben elkészül.

Ami a belső igényeket illeti, a ClickUp natív időkövetési és számlázható óraszámlálási funkciói biztosítják, hogy a kreatív munkatársak munkájukért pontos díjazásban részesüljenek. A kiégés elkerülése érdekében a ClickUp egyedülálló Workload nézetével a csapatvezetők könnyedén kezelhetik csapataik kapacitását és egyenletesen oszthatják el a feladatokat.

A ClickUp egyéni mezőinek fejlett képleteivel kiszámíthatja a teljes kampányok költségét, a számlázható órákat és még sok mást.

PRO TIPAdjon új lendületet ügynöksége termelékenységi operációs rendszereinek a The Big Book for Agency Project Management című könyvvel. Töltse le ezt az ingyenes forrást, és hozzáférhet bevált stratégiákhoz a hatékony ügyfél-bevonás, a projekt hatókörének meghatározása, a teljesítés és egyebek terén.

Hogyan használják a PMO és az operációs csapatok a ClickUp-ot?

A projektmenedzsment a ClickUp alapvető feladata – és egyben szinte minden csapat közös vonása, méretétől és iparágától függetlenül.

Vigye időgazdálkodását egy lépéssel tovább a ClickUp Workload nézetével, és nézze meg, hogy az egyes feladatokra becsült idő mennyire felel meg a heti teljes időnek.

A PMO vezetők, akik gyakran az IT- és üzemeltetési részlegek élén állnak, azzal a kihívással szembesülnek, hogy folyamatosan növeljék a hatékonyságot az egész szervezetben. Ehhez a cikkben bemutatott összes funkciót felhasználják, többek között:

Műszerfalak , amelyekkel egy pillanat alatt áttekintheted a folyamatokat, és összehasonlíthatod a munka előrehaladását a rendelkezésre álló erőforrásokkal.

Dokumentumok a csapatokkal való együttműködéshez a projektindítási stratégiák kidolgozásában és a folyamatok dokumentálásának rögzítésében egy hozzáférhető tudásbázisban.

Táblák a komplex munkafolyamatok lebontásához és a folyamatok javításához

Célok kitűzése, elérése és mindenféle siker megünneplése

És még sok-sok más. A PMO és az operációs csapatok számára a projektnézetek és a feladatok azok a kapocsok, amelyek mindent összetartanak.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésekből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

A ClickUp testreszabható nézetek segítségével a csapatok az egész projektet dinamikus listában, táblázatban, gondolattérképben, táblán vagy idővonalon rendezhetik el. Ezek a nézetek szűrők és csoportosítások segítségével a legapróbb részletekig testreszabhatók, hogy bármilyen folyamatot tükrözzenek.

A nézetek az egyes csapattagok munkamódszereihez is igazíthatók, így a csapat egészében inkluzívabb munkakörnyezet alakítható ki.

A feladatok egyszerű szervezése a ClickUp táblázatos nézetben a drag and drop funkcióval

TL;DR: A ClickUp lehetővé teszi, hogy úgy dolgozzon, ahogy szeretne.

Az általános állapot legpontosabb megítéléséhez minden feladatot, listát és prioritást naponta frissíteni kell. Ez önmagában is sok felügyeletet igényel, különösen a bonyolultabb projektek esetében. Ilyen helyzetekben a testreszabott feladatállapotok nagy segítséget nyújtanak.

Néhány kattintással a tagok vizuálisan jelezhetik, hogy hol tartanak az egyes feladatokkal, és azonnal láthatják, hogy ezek a frissítések valós időben megjelennek a műszerfalukon. Ahogyan a munkaterületet végtelenül sokféleképpen lehet testreszabni, úgy a ClickUp használatának is végtelenül sokféle lehetősége van.

Ez a négy felhasználási eset csak csepp a tengerben ahhoz képest, hogy egyre több csapat forradalmasítja munkafolyamatait és időt takarít meg a ClickUp használatával.

Készen állsz arra, hogy többet tudj meg a ClickUp-ról?

Nem találta meg az Ön osztályát a használati példák között? Semmi gond – gyakorlatilag minden csapat profitálhat a ClickUp kiterjedt funkcióinak listájából.

Fedezze fel a ClickUp csapatához való igazításának számos módját, függetlenül a vállalat típusától, az osztálytól vagy az igényektől. Ha pedig a ClickUp működését szeretné megnézni, tegyen egy kört a platformon egy önálló túra keretében.

A csapat méretétől, a költségvetéstől és a körülményektől függetlenül a ClickUp költséghatékony és testreszabható megoldással áll az Ön rendelkezésére.