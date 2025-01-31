10 meilleurs outils d'IA pour les ressources humaines en 2025

D'après une enquête de l étude 2021 sur l'adoption de l'IA dans les RH , les avantages des outils d'IA ne se limitent pas à un gain de temps et de coûts. Ils jouent également un rôle important dans l'élimination des erreurs et des biais humains, ce qui peut favoriser l'engagement et la productivité sur le lieu de travail.

Avec les bons LES OUTILS D'IA , les équipes RH peuvent faciliter les tâches quotidiennes comme l'optimisation du recrutement, l'intégration des nouveaux employés et renforcer l'engagement des employés. Cela laisse plus de temps pour se concentrer sur les tâches stratégiques à forte valeur ajoutée.

Dans cet article, nous allons discuter des 10 meilleurs outils IA pour les RH disponibles en 2024, en explorant leurs capacités et leurs avantages en détail. Parcourez nos mini-examens pour découvrir le logiciel idéal pour donner du pouvoir à votre département RH !

Que sont les outils d'IA pour les RH ?

Les outils IA pour les RH aident les équipes à exploiter l'intelligence artificielle pour assister diverses tâches liées aux personnes. L'intelligence artificielle a d'abord été construite pour accélérer les tâches administratives qui prennent une grande partie de votre temps, comme la maintenance des données des employés. Au cours des dernières années, les outils d'IA ont été améliorés pour prendre en charge un tableau de tâches et développer des perspectives complexes.

Ces outils utilisent des cadres conceptuels, comme les études comportementales et les réponses linguistiques, pour remodeler les processus cognitifs des RH, comme rédiger des descriptions de poste ou résumer des évaluations de performance.

Voici les six top use cases des différents systèmes d'IA pour Les équipes RH :

Système de suivi des candidats: La technologie peut aider à attirer les bons talents en assistant les différentes étapes du cycle d'embauche. Les applications possibles comprennent la rédaction d'offres d'emploi attrayantes et le tri intelligent des CV Onboarding et offboarding des employés: Maintenir des expériences positives pour les employés lors de la transition des personnes dans et hors de l'organisation avec des ressources telles que des checklists générées automatiquement Réduction des préjugés: Aide à éliminer les facteurs de préjugés tels que l'âge, le sexe, la race et la religion de la façon dont vous communiquez avec les candidats et les employés, ce qui renforce l'attrait de votre marque Performance et engagement des employés: Intégrez des outils d'analyse prédictive dans vos efforts de performance et d'engagement afin de réduire le taux d'attrition des employés Automatisation des tâches: Automatise les tâches telles que la numérisation des CV,la rédaction d'e-mails interneset l'agrégation de données pour réduire la charge de travail de l'administrateur Gestion collaborative des horaires : Permet de verrouiller les créneaux de réunion idéaux grâce à un traitement intelligent des plannings individuels

Les 10 meilleurs outils d'IA pour la gestion des ressources humaines en 2024

Découvrez notre liste des meilleurs outilss d'IAHR disponibles sur le marché. De l'automatisation des tâches banales à l'affichage détaillé des détails, ils promettent un intervalle de capacités pour.. améliorer la gestion des employés dans l'ensemble de l'organisation ! 🌐

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Affiches ClickUp /$$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme de productivité et de pour les professionnels des ressources humaines qui cherchent à automatiser les tâches fastidieuses, à impliquer les employés et à structurer leurs multiples flux de travail. 🛠️

Tirer parti de l'effet de levier ClickUp IA , un assistant IA intégré natif à la plateforme, pour simplifier vos efforts de communication. L'outil IA vous aide à utiliser des invitations spécifiques au rôle intégrées pour analyser les données, générer des rapports et recommander des solutions potentielles.

Les responsables RH adorent la façon dont ClickUp AI peut automatiquement changer le ton des messages et des briefs en fonction de la personne avec laquelle ils communiquent !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Projet-Brief.gif ClickUp AI pour les RH /$$img/

Utilisez les outils ClickUp AI pour trouver des invitations spécifiques à un rôle, prêtes à l'emploi

Utilisez l'assistant IA à chaque étape de votre flux de travail RH. Par exemple, il peut vous aider à générer :

Avec Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez stocker toutes vos connaissances RH en un seul endroit et gérer les contrôles d'accès. Connectez les documents aux flux de travail, visualisez les tâches de l'équipe, planifiez les évènements internes et obtenez des informations exploitables pour la gestion des performances sur la plateforme tableau de bord intuitif de la plateforme .

N'oubliez pas d'utiliser la fonction de ClickUp DE CLICKUP pour rationaliser les tâches répétitives des RH, comme l'envoi de notifications d'acceptation d'un poste aux responsables de l'embauche ou l'envoi d'une lettre d'information à la direction de l'entreprise les sondages sur l'engagement des employés aux coéquipiers.

ClickUp meilleures fonctionnalités

FreeFormulaires et modèles RH pour l'assistancela formation des employésla productivité et les processus au sein des équipes RH

15+ affichages personnalisables pour superviser les flux de travail et créer des expériences d'apprentissage personnalisées

Outils de définition d'objectifs pour établir des objectifs mesurables pour l'ensemble du cycle de vie de l'employé

plus de 1 000 intégrations avec d'autres outils bureautiques (comme Outlook, Toggl, et Slack)

plus de 50 automatisations de tâches pour filtrer les requêtes des employés vers le bon personnel RH

Outil IA pour créer des descriptions de postes, rédiger des rapports et rédiger des commentaires

Embarquement des employés des outils pour automatiser les tâches qui prennent du temps

Organisation automatique desystèmes de suivi des candidats Limites de ClickUp

La richesse de ses paramètres peut créer une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

2. JuiceBox

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/JuiceBox-1400x726.png JuiceBox /$$$img/

Via : JuiceBox JuiceBox est une logiciel d'intelligence économique qui s'appuie sur l'IA pour établir un processus de prise de décision fondé sur les données. Les créateurs de la plateforme visent à permettre la visualisation des données pour les utilisateurs qui ne sont pas forcément trop calés en technologie.

Avec JuiceBox, votre équipe RH peut automatiser le processus de collecte de données à partir de plusieurs feuilles de calcul, telles que les dossiers des employés, les évaluations des performances et les résultats des sondages. L'IA propriétaire de la plateforme transforme les ensembles de données complexes en histoires et rapports contextuels.

Ces informations alimentées par le traitement du langage naturel peuvent révéler des tendances et des modèles de performance, d'engagement et de satisfaction du personnel, qui à leur tour influencent vos pratiques RH.

Sur la base du package conçu pour vous, JuiceBox peut être livré avec plusieurs fonctionnalités intégrées pour Suivi des indicateurs de performance clés (KPI) les cartes de pointage des employés, l'analyse comparative et l'importation et l'exportation de données.

JuiceBox meilleures fonctionnalités

Des histoires de données cohérentes pour des informations désorganisées

Des informations prédictives pour guider le processus de gestion des talents

Automatisation des tâches de routine pour éliminer les tâches répétitives

Outils de génération de rapports alimentés par l'IA

Limites de JuiceBox

Trouver des indicateurs pertinents pour une situation peut être déroutant

Intégrations et fonctions avancées limitées

Prix de JuiceBox

Disponible en contactant l'équipe commerciale

G2: 4.5/5 (moins de 5 avis)

4.5/5 (moins de 5 avis) Capterra: 4.6/5 (10+ avis)

3. Efficace

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Workable.png A travailler /$$$img/

Via : Réalisable Workable propose une suite complète d'outils d'assistance aux recruteurs. Grâce à son interface intuitive et à ses fonctionnalités alimentées par l'IA, vous pouvez optimiser votre pipeline d'embauche pour le sourcing de candidats.

La plateforme se targue d'une pile technologique d'automatisation du recrutement à part entière. Publiez vos offres d'emploi sur plus de 200 sites d'emploi, trouvez des profils de candidats qui correspondent à votre description et embauchez sans préjugés. Ajoutez l'automatisation à chaque étape du processus de recrutement, y compris :

L'organisation d'entretiens

Assigner des tests

L'envoi d'e-mails de refus

Planification des appels téléphoniques

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de Workable en matière d'IA est la sélection automatisée des candidats. L'IA peut prédire la performance des candidats en analysant les CV et les qualifications, ce qui accélère considérablement le processus d'évaluation. Essayez la fonction de planification intelligente pour aligner la disponibilité du candidat et de l'intervieweur. 🧑‍💼

Les meilleures fonctionnalités de Workable

Sélection automatisée des candidats

Trouver les candidats passifs les mieux adaptés grâce à l'IA

Optimisation de la diversité et de l'inclusion

Analyse en temps réel

Assistance aux modèles d'embauche prédictifs

Limites d'utilisation

La plateforme est parfois lente et boguée

Les capacités de recherche et de filtrage des candidats pourraient être améliorées

Prix abordables

Débutant: 149 $/mois pour un maximum de 50 employés

149 $/mois pour un maximum de 50 employés Standard: à partir de 299 $/mois

à partir de 299 $/mois Premium: à partir de 599 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Evaluations et critiques de Workable

G2: 4.6/5 (400+ avis)

4.6/5 (400+ avis) Capterra: 4.4/5 (430+ avis)

4. Toptal

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Toptal-1400x731.png Toptal /$$$img/

Via : Toptal Toptal est une excellente plateforme de recrutement et de freelancing de notre liste. L'outil est idéal pour les découvreurs de talents qui recherchent des freelances du monde entier, principalement dans les champs suivants :

Développement de logiciels Finance Design et interface utilisateur Gestion des produits Gestion de projet

Il offre également des fonctionnalités de mappage des compétences et d'analyse comparative des performances qui permettent de mieux connaître les équipes actuelles et aident les organisations à prendre des décisions avisées en matière de personnel.

La plupart des prestataires de Toptal fournissent leurs services à distance, mais vous pouvez demander une disponibilité sur site pour une période spécifique.

Les meilleures fonctionnalités de Toptal

Automatisation de la recherche d'emploi

Analyse prédictive pour identifier les lacunes en matière de compétences

Suivi des performances et de l'engagement

Période d'essai de deux semaines pour chaque engagement

Limites de Toptal

L'interface utilisateur pourrait être améliorée

Certains utilisateurs ne sont pas satisfaits de la tarification à la commission

Prix de Toptal

Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.7/5 (250+ avis)

4.7/5 (250+ avis) Trustpilot: 4.8/5 (1,600+ reviews)

5. Zoho Recruit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Zoho-Recruit-1400x857.png Zoho Recruit /$$img/

Via : Zoho Recruit Zoho Recruit est un outil de recrutement IA innovant et évolutif emballant à la fois des fonctionnalités ATS et de gestion des relations avec les candidats (CRM) pour votre équipe RH ou votre agence de recrutement. Comme beaucoup d'autres plateformes de notre liste, cet outil utilise l'analyse prédictive pour affiner votre processus d'embauche. 🤸

La plateforme offre une optimisation des offres d'emploi et une sélection automatisée des CV pour réduire le travail manuel pendant le processus d'embauche. Elle peut analyser automatiquement les CV et en extraire des informations clés telles que les compétences, l'expérience et la formation. Utilisez la fonctionnalité Radius Search pour trouver des candidats dans une zone géographique ou un code postal spécifié.

L'assistant IA et chatbot de la plateforme, Zia, agit comme un entremetteur entre vous et les candidats que vous souhaitez, améliorant ainsi l'expérience globale de recrutement. Ses algorithmes avancés d'apprentissage automatique identifient les modèles cachés au sein des données collectées pour prévoir avec précision les meilleures correspondances de candidats en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Recruit

Affichage automatisé des offres d'emploi sur plus de 100 tableaux d'affichage

Délai d'embauche réduit

Le chatbot Zia tient les candidats au courant

Outils d'automatisation intégrés pour les rappels, les réunions, etc.

L' analyse des talents configurable fournit des renseignements en temps réel sur les modèles de recrutement

configurable fournit des renseignements en temps réel sur les modèles de recrutement Outils d'apprentissage automatique pour les prévisions

Limites de Zoho Recruit

Assistance technique limitée

L'expérience utilisateur est perfectible

Prix de Zoho Recruit

Forever Free (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Standard: 25 $/mois

25 $/mois Professionnel: 50$/mois

50$/mois Enterprise: 75$/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Évaluations et critiques de Zoho Recruit

G2: 4.4/5 (1,500+ reviews)

4.4/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (850+ avis)

6. Fetcher

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Fetcher-1400x683.png Fetcher /$$$img/

Via : Recherche Fetcher est un outil de recherche de talents tout-en-un dont la recherche évolutive basée sur l'IA automatise le processus de sourcing et de sensibilisation. Vous avez la possibilité d'afficher différents paramètres à chaque exécution, ce qui vous aide à puiser dans un vivier de talents diversifié.

Vous pouvez accéder aux adresses e-mail vérifiées des candidats potentiels. Mesurez leurs taux de réponse avec des indicateurs tels que les taux d'ouverture, de réponse et d'intérêt.

Les contrôles de performance automatisés de Free libèrent les responsables des ressources humaines d'une surveillance manuelle et d'une planification des tâches qui prennent beaucoup de temps. Notamment, ces check-ins sont idéaux pour fournir un fournisseur prestataire aux employés et les aider à affiner leurs stratégies de performance.

Les meilleures fonctionnalités de Fetcher

Recherche automatisée de talents

Optimisation des talents basée sur l'IA pour comparer les profils des employés à ceux de leurs pairs

Vérification automatisée des performances à des intervalles personnalisables

Suivi centralisé des indicateurs clés de performance, des objectifs, etc

Boucles de rétroaction collaboratives au sein de l'équipe

Limites de Fetcher

Les pools de recherche de candidats de qualité requièrent généralement une alimentation intensive en données

Le logiciel et les intégrations peuvent parfois avoir des ratés

Prix de Fetcher

Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.7/5 (10+ commentaires)

4.7/5 (10+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (20+ commentaires)

7. TribalBase

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/TribalBase-1400x653.png TribalBase /$$$img/

Via : TribalBase Les équipes qui utilisent Slack pour communiquer savent à quel point cela peut devenir désordonné avec de multiples canaux partagés, des fils, des DM et des messages de bot qui inondent une journée de travail normale. La situation peut être presque anxiogène pour les responsables RH qui luttent pour rattraper le flux de conscience métaphorique de Slack. 💫

C'est là que TribalBase peut sauver la situation. Son assistant Slack amélioré par l'IA assemble les discussions de votre équipe et les convertit en un référentiel de connaissances. La base de données est indexée et consultable - en gros, c'est un Google pour Slack !

Par exemple, vous vous souvenez peut-être vaguement de Dina, de l'équipe de recrutement, qui parlait d'envoyer des guides d'intégration aux nouveaux employés. Il suffit de demander au robot de TribalBase : est-ce que nous avons envoyé des guides d'intégration aux nouveaux employés ?

L'outil est axé sur la confidentialité. Vous sélectionnez les discussions que vous souhaitez indexer, et il exclut par défaut les DM et les canaux privés du mélange.

Les meilleures fonctionnalités de TribalBase

Transforme les messages Slack en une source d'informations

Données indexées et consultables pour rationaliser les processus

Assistance à l'exploration de l'histoire par le biais de questions

Résume les discussions

Limites de TribalBase

N'assiste que Slack pour l'instant

A une limite d'utilisateurs

Prix de TribalBase

Essai gratuit

Démarrage: 29$/mois

29$/mois Enterprise: $299/mois

TribalBase évaluations et critiques

Aucune évaluation n'est encore disponible

8. Effy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Effy.png Effy /$$img/

Via : Effy Rédiger des évaluations de performance élaborées ou des formulaires de rétroaction à 360 degrés pour les employés toute la journée met à mal votre endurance mentale. Avec Effy IA, vous pouvez gérer n'importe quel travail d'évaluation en quelques minutes ! ⏱️

La plateforme offre des analyses alimentées par l'IA pour générer des idées précieuses et des évaluations de performance. Effy vous paramètre avec 20 questionnaires scientifiquement élaborés pour quatre types d'évaluations :

Évaluation du manager Évaluation par les pairs Auto-évaluation Évaluation ascendante

La plateforme s'intègre à Slack et MS Teams pour que les employés puissent accéder facilement aux feedbacks. Effy aide également à réaliser les tâches liées à l'engagement des employés, comme la mise en place de réunions individuelles avec la possibilité d'envoyer automatiquement des invitations aux nouveaux membres de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités d'Effy

Outils d'assistance en matière d'évaluation des performances

Résumé de l'évaluation généré par l'IA en fonction des réponses

Questionnaires d'évaluation multiples

Structure de menu de navigation personnalisée basée sur le rôle

Autocollants memoji et avatars d'animaux sympas

Limites d'Effy

Analyses intégrées limitées

Pas d'intégration avec Google Agenda

Prix Effy

Free pour un maximum de cinq avis

pour un maximum de cinq avis Pro: 540 $/an pour jusqu'à 30 avis

540 $/an pour jusqu'à 30 avis Enterprise: Contacter l'assistance

G2: 4.9/5 (20+ avis)

4.9/5 (20+ avis) Capterra: 5/5 (20+ commentaires)

9. Recrooit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Recrooit.png Recrooit /$$$img/

Via : Recrooit Recrooit est un outil RH IA qui aide les équipes à supprimer toutes sortes de frictions dans les processus de recrutement. La plateforme vous permet de faire votre propre tableau des exigences de l'emploi sans connaissances de codage préalables.

Tirez parti de la description de poste de Recrooit Générateur d'IA pour créer des descriptions pertinentes avec le bon titre de poste, les informations sur l'entreprise et les mots-clés. Tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir le modèle fourni avec les détails essentiels, et l'IA créera une annonce d'emploi professionnelle, claire et complète en un rien de temps !

Publiez des offres d'emploi sur votre tableau de bord en quelques clics. Vous pouvez partager l'identifiant de l'emploi sur vos comptes de médias sociaux pour attirer les talents de votre réseau.

Vous pouvez également être un recruteur indépendant avec Recrooit. Recommandez des emplois à vos amis et collègues et recevez votre "prime" via PayPal ou par transfert direct !

Les meilleures fonctionnalités de Recrooit

Générateur de descriptions d'emploi basé sur l'IA

Permet le partage des offres d'emploi sur les médias sociaux

Assistance aux recruteurs indépendants

Limites de Recrooit

La réactivité sur les téléphones et les tablettes pourrait être meilleure

Méthodes de paiement limitées

Prix de Recrooit

Basic: $99/mois

$99/mois Plus: $249/mois

$249/mois Business: 589 $/mois

G2: 5/5 (Moins de 5 avis)

10. Textio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Textio-1400x907.png Textio /$$$img/

Via : Textio Textio est une plateforme d'écriture augmentée qui aide les professionnels des ressources humaines à optimiser et à améliorer les offres d'emploi. Sa technologie d'analyse sophistiquée fournit un retour d'information en temps réel en identifiant les lacunes tonales dans votre description de poste et en suggérant un langage non sexiste pour élargir votre audience de diffusion.

Textio a pour objectif de faciliter un entonnoir d'embauche inclusif. Les recruteurs adorent garder un onglet sur le Score Textio pour savoir dans quelle mesure ils maintiennent un pipeline diversifié. L'outil intégré d'interruption des préjugés détecte si votre message n'est pas attrayant pour un groupe spécifique, comme les demandeurs d'emploi de plus de 40 ans ou les candidats handicapés.

Les protections diligentes de l'IA de Textio peuvent vous aider à éviter d'utiliser des mots déclencheurs à votre insu en les marquant en orange. 🟠

Par exemple, si votre offre d'emploi utilise le mot "tribu", l'outil peut signaler qu'il peut être dégradant pour les communautés autochtones et vous suggérer de choisir une alternative polyvalente en fonction du contexte.

Les meilleures fonctionnalités de Textio

Assistance à la rédaction des offres d'emploi

Révèle les mots biaisés ou inappropriés

Analyse IA pour surveiller l'inclusivité de l'embauche

Grand menu d'extensions et d'intégrations

Limites de Textio

Assistance client limitée

Relativement cher pour son paramètre de fonctionnalité par rapport à d'autres outils alimentés par l'IA

Prix de Textio

Disponible lorsque vous demandez une démo

G2: 4.2/5 (15+ commentaires)

4.2/5 (15+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (300+ commentaires)

Assistez à la grande poignée de main des RH et de l'IA

Nous l'avons vu, l'IA est en train de laisser une marque indélébile sur plusieurs processus RH. Et les outils d'IA RH ont pour vocation d'assister les tâches quotidiennes qui nous font perdre du temps et de l'énergie mentale par rapport au travail qui fait avancer l'aiguille.

Alors, essayez une ou plusieurs des solutions basées sur l'IA que nous avons listées et allégez la charge de travail de vos responsables RH !

