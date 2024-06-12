10 modèles gratuits de feuilles de suivi du temps dans Excel, Word et ClickUp

Lorsque vous jonglez entre plusieurs tâches, le temps semble toujours vous filer entre les doigts. ⏰

Mais ne vous inquiétez pas ! Avec le bon journal de temps, vous pouvez reprendre le contrôle de votre emploi du temps et, au final, de votre vie.

Conçus pour booster votre efficacité, les modèles de registre de temps vous fournissent un aperçu de vos activités quotidiennes, vous permettant ainsi de répartir votre temps de manière judicieuse, de hiérarchiser vos tâches et d'éliminer les habitudes qui vous font perdre du temps.

Déterminez où passent réellement vos heures, optimisez votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et concentrez-vous sur les tâches à fort impact. Grâce à une approche structurée, vous planifierez efficacement vos journées, suivrez la progression et adopterez des stratégies pour atteindre des performances optimales.

J'ai compilé une liste de 10 modèles gratuits de registre de temps qui vous aideront à mieux gérer votre temps. Plongeons-nous dans le vif du sujet et trouvons l'outil idéal pour rationaliser vos activités quotidiennes et optimiser votre productivité afin d'éviter le stress. ⏳

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de journal de temps ?

Il existe une multitude de modèles de registres de temps parmi lesquels choisir, mais tous n'offrent pas le même niveau de valeur pour chaque équipe. Au cours de mes recherches, j'ai découvert que les meilleurs modèles de registres de temps présentent les caractéristiques suivantes :

Simplicité et clarté : un format clair et simple est essentiel pour : un format clair et simple est essentiel pour enregistrer rapidement les tâches , les heures de début et de fin, ainsi que toute note pertinente

Personnalisation : un modèle flexible s'adapte à divers emplois du temps et préférences, permettant aux utilisateurs de le personnaliser en fonction de leurs besoins spécifiques

Granularité : les incréments de temps (minutes ou heures) doivent être adaptés à votre flux de travail afin de fournir des informations précises

Facilité d'utilisation : qu'il soit sous forme physique ou numérique, le modèle doit être facile d'accès et pouvant être mis à jour tout au long de la journée

Invites d'analyse : les champs facultatifs pour les notes ou les réflexions permettent l'analyse et l'optimisation du temps

Intégration : les modèles numériques doivent se synchroniser avec les outils de gestion des tâches, afin de vous fournir une vue d'ensemble complète de votre journée

Améliorez votre gestion du temps d'une étape avec la vue Charge de travail de ClickUp et comparez l'estimation de durée par tâche au temps total disponible dans votre semaine.

10 modèles de registre de temps à utiliser

Les modèles de journal de temps changent la donne lorsqu'il s'agit de gérer vos heures de travail !

Des fonctions complètes de ClickUp aux mises en forme familières de Microsoft Word, chaque modèle offre une approche nouvelle et utile pour devenir le maître de votre temps. Voyons comment ces 10 modèles de registre de temps peuvent transformer votre routine et vous mettre sur la voie de la réussite dans tous les domaines de votre vie. ?

1. Modèle de journal et d'allocation du temps ClickUp

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle de répartition du temps ClickUp pour rester concentré et faire progresser de manière constante vos objectifs

Comprendre comment répartir le temps disponible peut déterminer le succès de votre projet. C'est là que le modèle de distribution du temps ClickUp intervient comme votre allié fiable pour planifier et exécuter vos projets en toute confiance .

Grâce à ce modèle de journal de temps quotidien, vous pouvez :

Visualisez et suivez sans effort la progression des tâches

Alignez les activités de l'équipe sur les priorités

Assurez le respect des délais sans compromettre la qualité

Utilisez le modèle pour classer stratégiquement vos tâches et améliorer votre flux de travail et votre gestion du temps. Il vous permet d'ajuster votre emploi du temps en fonction de l'évolution des circonstances dans une liste interactive, sur un calendrier ou à l'aide de la vue Tableau de ClickUp, similaire à Kanban, afin de garantir votre adaptabilité sans y consacrer plus de temps.

2. Modèle d'analyse du temps ClickUp

Télécharger ce modèle Suivez votre progression à mesure que vous prenez des étapes pour résoudre les problèmes

Un suivi efficace du temps est une pratique essentielle dans la gestion d'une entreprise, en particulier dans le contexte de l'augmentation de la productivité et de l'évaluation des performances. C'est précisément là que le modèle d'analyse du temps ClickUp se distingue comme un outil précieux pour maîtriser l'allocation des ressources. Utilisez-le pour suivre le temps passé et l'avancement des tâches dans divers projets, évaluer les performances grâce à des repères visuels clairs et rationaliser les procédures pour une efficacité maximale.

Le modèle sert à analyser la façon dont le temps est utilisé afin d 'allouer efficacement le temps aux projets et d'attribuer les tâches. Ces informations vous permettent également de rechercher de manière proactive les domaines à améliorer, d'optimiser les processus et de prendre des décisions plus éclairées. ✔️

3. Modèle de boîte de temps ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle ClickUp Time Box améliore la clarté et l'efficacité des projets

Le modèle ClickUp Time Box permet de rationaliser les flux de travail et d'accomplir les tâches en toute simplicité. Il vous permet de créer un environnement structuré qui améliore la clarté et la rapidité d'exécution des projets. Le modèle offre un aperçu de la durée des tâches, garantissant un meilleur contrôle de la répartition du temps et de l'utilisation des ressources. ⏱️

Ce modèle de feuille de suivi du temps est conçu pour améliorer la gestion de vos tâches dans des délais spécifiques à l'aide des éléments suivants :

Statuts personnalisés : surveillez facilement vos tâches grâce à des marqueurs clairs tels que « Terminé », « En cours » et « À faire »

Champs personnalisés : ajoutez des détails essentiels aux tâches à l'aide d'attributs tels que le type pour une meilleure compréhension

*vues personnalisées : abordez vos tâches sous différents angles à l'aide des vues Planificateur de tâches, Calendrier à intervalles fixes et Statut des tâches

Gestion de projet : utilisez le suivi du temps, les balises, les alertes de dépendance et les e-mails pour améliorer l'efficacité de vos projets

Grâce à ce journal de temps détaillé, vous pouvez fixer des délais précis, diviser les grands projets en parties réalisables et optimiser l'allocation des ressources pour une productivité maximale. Que vous soyez un chef de projet chevronné ou novice en matière de timeboxing, cet outil vous garantit la réussite !

4. Modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de feuille de gestion du temps personnel par ClickUp

Le modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp va au-delà de la simple amélioration de la productivité ; il examine en détail la manière dont vous utilisez votre temps. Il fournit des stratégies pour optimiser vos routines professionnelles et personnelles. Le modèle se concentre sur les jalons importants tout en suivant votre progression quotidienne. Il convient donc aux utilisateurs de tous niveaux d'expérience.

Utilisez la vue Tableau du modèle pour visualiser le temps déjà consacré aux tâches et le temps restant, ce qui vous aidera considérablement à atteindre vos objectifs clés.

Le champ personnalisé « Output Needed » (Résultats attendus) du modèle favorise la planification proactive des tâches les plus chronophages de la semaine. Cette approche holistique encourage une répartition efficace du temps, rendant votre liste de tâches plus claire et plus facile à mettre en œuvre. ?

5. Modèle de planning de gestion du temps ClickUp

Télécharger ce modèle Maîtrisez votre liste à faire hebdomadaire grâce à ce modèle détaillé de ClickUp

Le modèle de planning de gestion du temps ClickUp optimise votre planning hebdomadaire et augmente votre productivité pendant la semaine de travail. Il s'agit d'un modèle de liste avec plusieurs vues qui vous aident à en faire plus en moins de temps.

Le modèle vous permet de :

Préparez-vous de manière stratégique aux échéances cruciales

Organisez efficacement vos tâches pour optimiser votre efficacité

Réduisez votre niveau de stress en restant organisé tout au long de la journée

Boostez votre productivité en vous concentrant sur les tâches essentielles

Dans la vue Liste des activités du modèle, vos tâches sont triées par jour, en fonction de la date à laquelle vous devez les achever. Utilisez les champs personnalisés pour attribuer à chaque tâche son type d'activité, sa priorité, sa date de début et sa date d'échéance. Si vous passez à la vue Tableau de ce modèle d'agenda quotidien, vous trouverez trois statuts de tâche personnalisés pour améliorer le suivi de votre progression. Par ailleurs, votre vue Charge de travail personnelle vous aide à gérer efficacement les heures de travail de vos employés et les engagements de la semaine.

6. Modèle de relevé de temps ClickUp Services

Télécharger ce modèle Le modèle de feuille de temps des services de ClickUp vous aide à suivre les heures de service et le temps facturable en un seul endroit facilement accessible

Les relevés de temps des services sont essentiels pour gérer le temps consacré par les employés à des tâches spécifiques. Elles garantissent une répartition responsable du temps, maintiennent l'efficacité de la formation et aident les responsables à suivre les heures de travail des employés.

Le modèle de relevé de temps ClickUp Services vous aide à surveiller méticuleusement le temps, les coûts et les ressources consacrés à chaque service proposé.

Ils vous permettent de :

Suivez de manière transparente le nombre total d'heures et les heures facturables dans un seul emplacement accessible

Évaluez l'allocation des ressources entre différents projets

Distribuez sans effort les ressources entre les projets et les services

Le modèle comprend des diagrammes et graphiques pertinents, permettant une analyse en temps réel des processus afin de renforcer la progression de l'équipe. S'intégrant parfaitement à des applications essentielles telles que Stripe et PayPal, il garantit l'interconnexion et l'harmonie de votre écosystème d'entreprise.

7. Modèle d'emploi du temps horaire ClickUp

Télécharger ce modèle Créez un planning de travail à faire adapté aux besoins de votre équipe grâce au modèle de planning horaire de ClickUp

Établir un emploi du temps horaire, que ce soit pour vous-même ou pour votre équipe, peut sembler difficile, mais ce n'est pas forcément le cas. Grâce à des modèles de suivi du temps adaptés et à quelques suggestions utiles, élaborer un emploi du temps fonctionnel qui convienne à tout le monde devient un jeu d'enfant.

Le modèle d'emploi du temps horaire ClickUp est un outil indispensable pour organiser et gérer les tâches quotidiennes. Il fournit un moyen convivial de créer et de modifier rapidement des emplois du temps et d'enregistrer des réunions. Vous pouvez l'utiliser pour déléguer des tâches à votre équipe et suivre la progression, aider les employés à suivre leurs heures de travail, suivre les comptes rendus de réunion et , enfin , rationaliser les processus administratifs afin d'améliorer la productivité et l'efficacité globales.

Le modèle garantit que les tâches sont achevées efficacement, en exploitant tout le potentiel de la journée. Il aide à définir des objectifs clairs, à établir une planification flexible mais structurée, et à suivre efficacement les progrès vers les objectifs quotidiens. Adoptez cet outil pour optimiser votre productivité quotidienne et saisir les opportunités afin de maximiser le rendement quotidien de votre équipe ! ?

8. Modèle de feuille de suivi du temps Excel par Vertex42

Utilisez le modèle de journal de temps Excel de Vertex42 pour enregistrer sans effort les heures et les minutes consacrées au travail

Spécialement conçu pour les travailleurs horaires, les sous-traitants et les freelances, le modèle de journal de temps Excel de Vertex42 offre une méthode simple pour enregistrer les heures de travail. Il est conçu pour ceux qui n'ont pas besoin de fonctionnalités sophistiquées, mais simplement d'une solution simple pour la gestion de base du temps et la facturation.

Commencez à utiliser le modèle en remplissant la section « Entrepreneur/Employé » avec votre nom, votre adresse et d'autres informations importantes. Faites de même pour la section réservée aux informations relatives à votre client ou à votre employeur. Ensuite, saisissez la date à laquelle vous avez effectué une tâche ou un service particulier, ainsi que ses heures de début et de fin. Vous pouvez également ajouter des pauses et saisir la durée totale du travail en minutes ou en heures afin de rationaliser davantage le processus de suivi.

Enfin, le modèle peut également servir de générateur de factures. Lorsque vous avez terminé un projet ou que vous arrivez à la fin d'une période de paie, il vous suffit de soumettre le journal rempli à votre employeur, sous forme papier ou numérique. ?

9. Modèle de feuille de suivi du temps pour freelance dans Microsoft Word par Template. Net

Modèle Microsoft Word Freelancer Durée Enregistrée. Net permet de maintenir l'ordre, garantit une facturation précise et augmente l'efficacité

Suivre l'avancement des tâches, les heures consacrées aux projets et les interactions avec les clients n'a jamais été aussi simple grâce au modèle de journal de temps pour freelances de Microsoft Word proposé par Template. Net. Utilisez-le pour maintenir votre commande, garantir des tarifs horaires précis et améliorer votre efficacité tout au long de vos missions en freelance. ?

Grâce à son interface conviviale, vous achevez le contrôle de la manière dont les informations essentielles relatives à votre travail sont présentées et analysées. Vous pouvez créer une disposition personnalisée qui reflète non seulement vos obligations professionnelles, mais aussi la manière dont vous accordez de la valeur et utilisez votre temps.

Pour les freelances en quête de flexibilité, cet outil vous permet de concevoir un système adapté à votre flux de travail particulier, car la liberté ne consiste pas toujours à avoir plus de temps, mais à savoir comment en tirer le meilleur parti !

10. Modèle de journal de travail imprimable par Onplanners

Le modèle de journal de travail imprimable d'Onplanners permet le suivi du temps consacré à chaque tâche et d'enregistrer en détail les heures de travail.

Gérez efficacement vos tâches grâce au modèle de journal de travail imprimable, un outil précieux pour tous les professionnels très occupés. Ce modèle polyvalent facilite le suivi du temps pour toute activité, permettant ainsi de consigner en détail les heures de travail. En saisissant ces données, vous pouvez identifier les heures supplémentaires, calculer des moyennes, préciser les tâches effectuées et évaluer votre productivité globale.

Voici quelques fonctionnalités qui distinguent ce modèle :

Vous pouvez imprimer ce modèle et l'emporter avec vous sur votre

Il offre une grande flexibilité de mise en forme avec des journaux quotidiens et hebdomadaires

Vous n'avez besoin d'aucun logiciel supplémentaire pour les utiliser

Le modèle favorise une organisation rationalisée de l'équipe pour la collaboration sur les projets. Un superviseur peut facilement surveiller les activités des employés, accéder à des rapports de temps précis et déterminer les paiements appropriés.

Sélectionnez la taille de votre page, accédez à un aperçu PDF et imprimez autant de feuilles que nécessaire. ?

Les 10 meilleurs modèles gratuits de journal de temps — Aperçu

Découvrez un bref aperçu de tous les modèles de notre liste dans le tableau ci-dessous :

Modèle Avantages Modèle de répartition du temps ClickUp Permet aux utilisateurs d'allouer leur temps avec précision, en veillant à ce que le travail soit distribué de manière équitable et que les délais soient respectés sans compromettre la qualité Modèle d'analyse du temps ClickUp Offre une visualisation pertinente pour évaluer la progression, identifier les goulots d'étranglement et prendre des décisions éclairées pour l'optimisation des processus Modèle de boîte de temps ClickUp Améliorez votre concentration et assurez-vous d'achever vos tâches en vous aidant à fixer des délais clairs, à décomposer vos projets et à maintenir un flux de travail régulier Modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp Contribue à favoriser la transparence dans les routines quotidiennes, à aligner les tâches sur les priorités et à visualiser la progression afin d'optimiser votre temps au travail et dans votre vie personnelle Modèle de planning de gestion du temps ClickUp Améliorez le processus de planification des tâches, de définition des priorités et d'allocation du temps, afin que chacun puisse tirer le meilleur parti de sa journée de travail Modèle de relevé de temps ClickUp Services Simplifiez le suivi des heures et des ressources consacrées à des services spécifiques, ce qui facilite la facturation précise, l'allocation des ressources et l'amélioration des processus Modèle d'emploi du temps horaire ClickUp Ils vous aident à répartir efficacement votre temps entre vos tâches, vous garantissant ainsi une journée structurée et une productivité maximale Modèle de journal de temps Excel par Vertex42 Assistance à la personnalisation et à la manipulation facile des données, offrant une solution flexible adaptée aux besoins individuels Modèle de journal de temps pour freelance dans Microsoft Word par Template. Net Ils vous aident à suivre efficacement vos heures de travail, la progression de vos projets et vos interactions avec vos clients, garantissant ainsi une facturation précise, des dossiers bien organisés et une productivité accrue Modèle de journal de travail imprimable par Onplanners Vous permet de conserver des registres détaillés de votre temps, ce qui facilite l'identification des heures supplémentaires, l'analyse des tâches et l'évaluation de votre productivité personnelle

Devenez maître de vos journées grâce aux modèles de journal de temps

Les modèles de journal de temps rationalisent les tâches, renforcent la responsabilité et favorisent une culture de la productivité. Des horaires horaires qui débloquent le potentiel de chaque instant à l'analyse du temps qui aide à la prise de décisions stratégiques, ces outils démontrent la véritable puissance d'une bonne gestion du temps.

Choisissez l'une des ressources prêtes à l'emploi dans la bibliothèque de modèles ClickUp pour vous frayer un chemin vers la réussite et un équilibre durable entre vie professionnelle et vie privée. ?