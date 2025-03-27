10 modèles gratuits d'études de temps dans Excel et ClickUp

Un outil puissant passe souvent inaperçu dans notre quête d'optimisation de chaque seconde de la journée de travail : Un modèle d'étude du temps. Le temps, c'est plus que de l'argent ; c'est l'élément vital de la productivité personnelle et de l'équipe.

Que vous soyez un gestionnaire de projet cherchant à rationaliser les flux de travail ou un chef de produit désireux de maximiser la productivité de son équipe, nous avons ce qu'il vous faut.

Nous avons sélectionné 10 modèles d'études de temps parmi les plus dynamiques, conçus à la perfection sur des plateformes telles qu'Excel et ClickUp. Considérez ces modèles comme vos alliés secrets, prêts à être déployés et adaptés à vos besoins uniques.

Plongez, explorez et exploitez la puissance d'une étude du temps efficace. Il ne s'agit pas seulement de suivre les heures - il s'agit de débloquer le potentiel !

Qu'est-ce qu'un modèle d'étude du temps ?

À la base, un modèle d'étude du temps en entreprise est utilisé pour observer, évaluer et enregistrer le temps nécessaire aux différentes tâches d'un flux de travail. L'objectif ? Contrôler le statut du projet , comprendre un niveau de performance d'un employé ou d'une équipe et mettre en évidence les domaines susceptibles d'être améliorés.

Utilisés dans tous les secteurs d'activité et pour tous les rôles, ces modèles sont particulièrement utiles pour ceux qui souhaitent améliorer les processus, réduire les inefficacités et, en fin de compte, accroître la productivité. En documentant et en analysant méticuleusement la durée des tâches, vous pouvez identifier les goulets d'étranglement et trouver des possibilités de rationalisation et de mise en œuvre des bonnes pratiques, avec des données tangibles à l'appui.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'étude de temps ?

Si de nombreux outils promettent de la clarté, tous n'y parviennent pas. Un bon modèle d'étude de temps, en revanche, se démarque. Mais qu'est-ce qui distingue l'exceptionnel de l'ordinaire ? Examinons les avantages clés d'un modèle d'étude de temps efficace :

Clarté et simplicité: Un modèle de gestion du temps exceptionnel n'est pas alambiqué. Il est simple et intuitif, ce qui permet aux utilisateurs de l'utiliser en toute transparence, qu'ils soient novices ou professionnels chevronnés. Trop de fonctionnalités peuvent nuire à une analyse détaillée

Un modèle de gestion du temps exceptionnel n'est pas alambiqué. Il est simple et intuitif, ce qui permet aux utilisateurs de l'utiliser en toute transparence, qu'ils soient novices ou professionnels chevronnés. Trop de fonctionnalités peuvent nuire à une analyse détaillée Flexibilité: Chaque organisation et chaque individu ont des besoins uniques. Un modèle de premier ordre est personnalisé, ce qui permet aux utilisateurs d'adapter les éléments à leurs besoins spécifiques, par exemple, une analyse approfondie d'un processus de fabrication

Chaque organisation et chaque individu ont des besoins uniques. Un modèle de premier ordre est personnalisé, ce qui permet aux utilisateurs d'adapter les éléments à leurs besoins spécifiques, par exemple, une analyse approfondie d'un processus de fabrication Champs complets: Il doit comporter des champs pour les noms des tâches, les heures de début et de fin, les durées et toute interruption ou note pertinente pour l'étude ou l'analyse des données

Il doit comporter des champs pour les noms des tâches, les heures de début et de fin, les durées et toute interruption ou note pertinente pour l'étude ou l'analyse des données L'attrait visuel: Une disposition propre avec une touche d'attrait esthétique aidera les équipes à enregistrer les données de manière efficace. Une bonne conception peut améliorer l'engagement de l'utilisateur et réduire les erreurs de saisie potentielles

Une disposition propre avec une touche d'attrait esthétique aidera les équipes à enregistrer les données de manière efficace. Une bonne conception peut améliorer l'engagement de l'utilisateur et réduire les erreurs de saisie potentielles Capacités d'intégration: À l'ère du numérique, les meilleurs modèles peuvent s'intégrer à d'autres outils, plateformes ou logiciels, assurant ainsi un flux fluide de données et d'informations

Un modèle d'étude de temps robuste marie le formulaire et la fonction, en trouvant un équilibre entre la rigueur et la convivialité. C'est un outil de collecte de données et une passerelle vers une productivité accrue.

10 modèles d'étude de temps à utiliser en 2024

Le paysage des outils de productivité est en constante évolution, et il est essentiel d'utiliser la méthode la plus efficace pour garder une longueur d'avance. Nous avons dressé ici une liste de modèles d'étude du temps à la pointe de la technologie, conçus pour l'avenir mais prêts à être utilisés dès aujourd'hui.

1. Modèle d'étude de temps ClickUp

Modèle d'études de temps ClickUp

Comprendre et optimiser les flux de travail est primordial dans un monde où chaque seconde peut faire la différence. Les Modèle d'études de temps ClickUp est la méthode la plus efficace pour cette mission, méticuleusement conçue pour afficher une vue d'ensemble des flux de travail des employés, de la conception à l'achevé.

Au cœur du modèle d'études de temps de ClickUp se trouvent ses fonctionnalités robustes. Avec des statuts personnalisés, gestion des tâches est un jeu d'enfant, de sorte qu'aucun détail n'est oublié. Le modèle propose des champs personnalisés pour saisir des paramètres cruciaux tels que le gestionnaire supervisant, les normes de temps et même le département pour un affichage en un coup d'œil.

Besoin d'une perspective variée ? Passez d'un affichage à l'autre, par exemple Diagramme de Gantt , Calendrier ou Charge de travail. La magie s'étend au suivi du temps automatisé, à l'assistance IA et à la gestion de projet, vous donnant les moyens de gérer les tâches comme un maestro.

2. Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp

Modèle de calendrier de gestion du temps de ClickUp

Dans la danse complexe du suivi des rythmes de travail et des niveaux de performance des employés, il est facile de se perdre dans la multitude des tâches et des évaluations. Modèle de calendrier de gestion du temps de ClickUp est conçu pour faciliter cette danse, afin que vous ne manquiez jamais un battement lors de l'évaluation de la productivité de votre équipe.

Créé spécifiquement pour ceux qui cherchent à surveiller et à mesurer les performances, ce modèle d'étude du temps personnel offre une approche complète de l'enregistrement du temps passé. La vue Liste du journal des activités s'affiche comme un outil essentiel pour gestion de projet . Vous pouvez intégrer en toute transparence des tâches d'évaluation des performances hebdomadaires, chacune étant associée à des champs personnalisés indiquant le jour et le type d'activité. En cours, vous êtes toujours au fait de la progression du travailleur, en analysant la façon dont il évolue dans les tâches.

Mais le véritable atout réside dans les statuts personnalisés des tâches. Au fur et à mesure de la progression de la semaine, ces statuts donnent une image en temps réel de l'efficacité et du rythme de travail d'un employé.

3. Modèle de boîte de temps ClickUp

Modèle de boîte de temps de ClickUp

Une approche structurée et efficace est indispensable pour discerner les performances des employés au moyen d'études temporelles. Modèle de boîte de temps de ClickUp est conçu pour répondre à ce défi spécifique. Il vous aide à segmenter et à évaluer les tâches et à obtenir des informations détaillées sur le rythme de travail et la qualité de la production d'un employé.

Ce modèle fournit le cadre parfait pour les managers ou les chefs d'équipe visant à disséquer les niveaux de performance. Chaque tâche est comme une pièce de puzzle, révélant des facettes de l'efficacité d'un employé. Les statuts personnalisés de ce modèle permettent de classer les tâches par catégories, ce qui vous permet d'évaluer instantanément les domaines dans lesquels un employé excelle et ceux dans lesquels il pourrait avoir besoin d'assistance. Les champs personnalisés affinent encore cette étude, permettant un examen minutieux de chaque tâche.

Les multiples affichages, des planificateurs de tâches aux plannings de l'Équipe Box, vous permettent de disséquer et d'évaluer les performances de vos employés. Et ce n'est pas tout : le suivi du temps et les avertissements de dépendance garantissent que les évaluations sont ancrées en temps réel, offrant ainsi une image holistique.

La navigation dans ce modèle est intuitive. Définissez des paramètres à l'aide de la vue Calendrier, attribuez des tâches correspondant à la période d'étude souhaitée et laissez la vue Tableau organiser ces tâches. Avec le modèle Time Box de ClickUp, l'évaluation des performances devient moins une tâche et plus un processus rationalisé, vous assurant de toujours avoir une image claire de l'efficacité de vos employés.

4. Modèle de blocage de l'horaire ClickUp

Modèle de blocage d'horaire ClickUp

Dans le monde de la mesure de la performance des employés, la clarté des tâches et des les calendriers des projets devient indispensable. Saisir le Modèle de blocage d'horaire ClickUp clickUp Schedule Blocking Template est un outil robuste conçu pour les managers et les chefs d'équipe soucieux d'assurer une productivité optimale.

Sa fonction première est de permettre la création de plannings transparents, en éliminant les tracas liés à la navigation dans des e-mails et des feuilles de calcul éparses. Chaque tâche se voit attribuer un bloc de temps clair et spécifique, ce qui permet aux travailleurs de connaître leurs responsabilités et leurs échéances exactes.

Cependant, ce qui distingue véritablement ce modèle, c'est son organisation intuitive. Reconnaissant la nature interconnectée des tâches des entreprises modernes, il permet aux utilisateurs de comprendre les dépendances entre les tâches. Cela permet d'éviter les éventuels chevauchements de tâches et de s'assurer que chaque membre de l'équipe est sur la même page. En retour, cela facilite la coordination efficace de l'équipe et l'exécution transparente du projet.

La nature globale du modèle de blocage de planning ClickUp signifie également que les gestionnaires peuvent suivre un projet depuis sa phase de planification jusqu'à son exécution. En offrant une plateforme unifiée, il comble le fossé de la communication, en veillant à ce que chacun ait une vue d'ensemble de ses tâches. Le résultat ? Une équipe soudée qui travaille en harmonie, chaque membre étant conscient de son rôle dans l'ensemble du projet.

5. Modèle de répartition du temps ClickUp

Modèle de répartition du temps ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=t-211273116&\_gl=1\*fs8adp\*\_gcl\_au\*NTc5NDgyNjEuMTY5MTkxNTk5NA..

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Efficace gestion du temps est au cœur de la performance exemplaire des employés. Comprenant ce besoin essentiel, le Modèle de répartition du temps ClickUp est équipé pour offrir aux managers une plateforme rationalisée pour superviser l'allocation du temps avec précision.

Il est conçu pour répondre aux besoins de diverses équipes, qu'il s'agisse d'une équipe commerciale chargée de surveiller des prospects potentiels ou d'une unité de marketing soucieuse de segmenter sa clientèle. La disposition simple du modèle permet aux novices en matière de gestion du temps de s'y retrouver facilement.

Le modèle propose des statuts de tâches personnalisés, qui servent de baromètre de progression en temps réel. Pour les responsables, cela signifie la possibilité d'évaluer, en un coup d'œil, la progression des tâches. Mais ce n'est pas tout. La fonctionnalité intégrée des priorités change la donne, en fournissant un moyen de classer les tâches par ordre d'urgence. Ainsi, les tâches cruciales ne sont jamais mises de côté.

En outre, le modèle d'attribution de temps intègre un champ personnalisé de type tâche. Cette fonctionnalité apporte une structure au chaos, en permettant de regrouper et de catégoriser les tâches, affichant ainsi une vue organisée. Pour les managers, cela se traduit par des opérations plus fluides et un flux de travail plus harmonisé, garantissant que l'équipe reste concentrée et qu'elle atteint, voire dépasse, ses objectifs de performance.

6. Modèle d'horaire d'employé ClickUp

Modèle d'emploi du temps de l'employé ClickUp

Dans le vaste paysage des outils de planification, la Modèle d'emploi du temps de l'employé ClickUp est vraiment un modèle à part. Ce modèle permet aux gestionnaires d'attribuer et de suivre les quarts de travail des employés de manière stratégique et sert de plateforme complète pour attribuer les tâches au sein de ces quarts et calculer précisément les coûts de main-d'œuvre.

En incluant des champs pour spécifier les rôles des employés, les taux horaires et la désignation des managers d'équipe, ce modèle assure une communication claire et une responsabilisation au sein des équipes. Ce qui fait de cet outil un véritable bijou, c'est son adaptabilité. L'ajustement de la disponibilité des employés, comme la mise en congé d'une personne pour la semaine, est un jeu d'enfant.

7. Modèle d'horaire de travail par équipe ClickUp

Modèle d'horaire de travail par équipe ClickUp

Le Modèle d'horaire de travail ClickUp est un témoignage de la beauté de la simplicité. À une époque où la surcharge d'informations est la norme, ce modèle de budget-temps se fait le champion d'une approche minimaliste mais hautement fonctionnelle de la planification.

En n'affichant que l'essentiel - les heures de début et de fin des équipes, les rôles requis et les personnes qui les remplissent - les managers et les membres de l'équipe gagnent instantanément en clarté. Le système de code couleur offre un moyen intuitif de distinguer les différentes équipes, garantissant ainsi une communication fluide.

Ce modèle permet aux managers d'indiquer les membres de l'équipe absents et d'en préciser les raisons, ce qui favorise la transparence et l'adaptabilité. Grâce à l'ensemble des outils de ClickUp, de la communication à la gestion de projet, l'intégration de ce planning aux autres processus de l'équipe se fait en toute transparence. S'il y a bien un modèle qui allie style et substance, c'est bien le modèle d'horaire de travail de ClickUp.

8. Modèle d'horaire d'équipe ClickUp

Modèle d'horaire d'équipe ClickUp

Le Modèle d'horaire d'équipe ClickUp s'apparente à la boîte à outils d'un grand stratège. Lorsque de nouveaux projets sont lancés, les gestionnaires ont besoin d'un forfait bien défini, et ce modèle répond exactement à cet objectif. En donnant un aperçu détaillé des activités du projet et en permettant aux gestionnaires d'assigner des tâches aux membres de l'équipe, ce modèle permet de s'assurer que tout le monde est en phase avec ses responsabilités.

Ce qui est particulièrement remarquable, c'est sa fonction à double affichage. Les managers peuvent évaluer les tâches de la semaine ou afficher les charges de travail organisées par membre de l'équipe. Au-delà de ces fonctionnalités, la vue Charge de travail intégrée se distingue. C'est un atout inestimable pour s'assurer qu'aucun membre de l'équipe n'est débordé, ce qui favorise une distribution équilibrée du travail.

Avec sa myriade de vues, soigneusement organisées et codées par couleur, ce modèle n'est pas seulement un outil logistique, mais un atout stratégique qui peut considérablement améliorer la productivité et la coordination de l'équipe.

9. Modèle Excel d'étude de temps par Excelsirji

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/16.2.png Modèle d'étude de temps Excel par Excelsirji /$$img/

via Excelsirji

L'étude de temps et de mouvement est une méthode réputée et efficace, permettant aux Business de jauger le temps et les efforts investis dans les tâches, servant finalement à optimiser l'analyse des processus. Si vous êtes à la recherche d'un modèle d'étude de temps et de mouvement, voici ce que nous vous proposons Modèle Excel d'étude de temps par Excelsirji couvre ce concept, en décomposant les tâches en étapes mesurables et en suivant le temps consacré à chacune d'entre elles.

Cet aperçu ouvre la voie à l'identification des redondances et des domaines potentiels d'automatisation. En comprenant des paramètres tels que la "transaction", le "délai de production" et la "durée du cycle", les responsables affichent une vue d'ensemble des processus.

Par exemple, la différence entre le temps nécessaire à la production et à la livraison d'une pizza (délai de production) et la durée de chaque étape de ce processus (durée du cycle) peut fournir des informations précieuses. Grâce à la ventilation détaillée fournie par ce modèle, les entreprises disposent d'un outil solide pour commencer à cibler les gains d'efficacité et à conduire des changements transformateurs.

10. Modèle de Relevé de temps Excel par Vertex42

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/weekly-employee-timesheet-template.png Modèle de Relevé de temps Excel par Vertex42 /$$$img/

via Vertex42

Pour les entreprises, en particulier les nouvelles startups, un suivi du temps efficace peut faire la différence entre des processus rationalisés et des flux de travail chaotiques. Le modèle de Relevé de temps Excel par Vertex42 est la réponse à ce besoin.

Il offre une flexibilité pour diverses préférences de l'utilisateur et est disponible pour de multiples plateformes comme Excel, OpenOffice et Google Sheets. Le modèle répond à la fois aux feuilles de temps hebdomadaires et bihebdomadaires, en s'adaptant aux besoins variés des entreprises.

Les gestionnaires peuvent saisir les taux de rémunération pour calculer la rémunération totale, ce qui garantit instantanément l'exactitude du processus de paie. La facilité de personnalisation et de partage, combinée à des conseils d'utilisation - comme la transformation du Relevé de temps en PDF pour l'envoi par e-mail - fait de cet outil non seulement un relevé de temps, mais aussi une solution complète de gestion du temps. Qu'il s'agisse d'un seul employé ou d'une équipe plus importante, le modèle de Vertex42 fait en sorte que le suivi du temps ne soit plus jamais un obstacle.

Adopter l'efficacité : Pourquoi ClickUp change la donne pour votre Business

Dans le monde des affaires en constante évolution d'aujourd'hui, une organisation efficace et des processus rationalisés sont plus cruciaux que jamais. ClickUp, qui n'est pas seulement un un outil de gestion de projet mais une plateforme complète qui offre des solutions adaptées à chaque aspect de la gestion de votre entreprise.

Grâce à sa solide bibliothèque de modèles, allant des horaires des employés à la planification de projets en équipe, ClickUp vous permet d'avoir toujours une étape d'avance. Investir dans un outil qui gère efficacement les complexités de vos opérations peut conduire à une productivité accrue, à une réduction des erreurs et à une main-d'œuvre plus heureuse.

Que vous cherchiez à simplifier des tâches complexes, à suivre le temps avec précision ou à optimiser les processus, ClickUp a le modèle qu'il vous faut. Alors, plongez, explorez et laissez ClickUp redéfinir la façon dont vous gérez votre entreprise !