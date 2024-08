10 modèles gratuits d'études de temps dans Excel et ClickUp

Un outil puissant passe souvent inaperçu dans notre quête d'optimisation de chaque seconde de la journée de travail : Un modèle d'étude du temps. Le temps est plus que de l'argent ; c'est l'élément vital de la productivité personnelle et collective.

Que vous soyez un chef de projet cherchant à rationaliser les flux de travail ou un chef de produit désireux de maximiser la production de son équipe, nous avons tout ce qu'il vous faut.

Nous avons sélectionné 10 modèles d'études de temps parmi les plus dynamiques, conçus à la perfection sur des plateformes telles qu'Excel et ClickUp. Considérez ces modèles comme vos alliés secrets, prêts à être déployés et adaptés à vos besoins uniques.

Plongez, explorez et exploitez la puissance d'une étude du temps efficace. Il ne s'agit pas seulement de comptabiliser les heures - il s'agit de libérer le potentiel !

Qu'est-ce qu'un modèle d'étude du temps ?

À la base, un modèle d'étude du temps de travail est utilisé pour observer, évaluer et enregistrer le temps nécessaire aux différentes tâches d'un flux de travail. L'objectif ? Contrôler l'état d'avancement du projet , comprendre un niveau de performance d'un employé ou d'une équipe et mettre en évidence les domaines susceptibles d'être améliorés.

Utilisés dans tous les secteurs d'activité et pour toutes les fonctions, ces modèles sont particulièrement utiles pour ceux qui souhaitent améliorer les processus, réduire les inefficacités et, en fin de compte, accroître la productivité. En documentant et en analysant méticuleusement la durée des tâches, vous pouvez identifier les goulets d'étranglement et trouver des possibilités de rationalisation et de mise en œuvre des meilleures pratiques, avec des données tangibles à l'appui.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'étude de temps ?

Si de nombreux outils promettent de la clarté, tous n'y parviennent pas. Un bon modèle d'étude de temps, en revanche, se démarque. Mais qu'est-ce qui distingue l'exceptionnel de l'ordinaire ? Examinons les principaux avantages d'un modèle d'étude de temps efficace :

Clarté et simplicité: Un excellent modèle de gestion du temps n'est pas alambiqué. Il est simple et intuitif, ce qui permet aux utilisateurs de l'utiliser sans difficulté, qu'ils soient novices ou professionnels chevronnés. Trop de fonctionnalités peuvent nuire à une analyse détaillée

Un excellent modèle de gestion du temps n'est pas alambiqué. Il est simple et intuitif, ce qui permet aux utilisateurs de l'utiliser sans difficulté, qu'ils soient novices ou professionnels chevronnés. Trop de fonctionnalités peuvent nuire à une analyse détaillée Flexibilité: Chaque organisation et chaque individu ont des besoins uniques. Un modèle de premier ordre est personnalisable, ce qui permet aux utilisateurs d'adapter les éléments à leurs besoins spécifiques, par exemple une analyse approfondie d'un processus de fabrication

Chaque organisation et chaque individu ont des besoins uniques. Un modèle de premier ordre est personnalisable, ce qui permet aux utilisateurs d'adapter les éléments à leurs besoins spécifiques, par exemple une analyse approfondie d'un processus de fabrication Champs complets: Il doit comporter des champs pour les noms des tâches, les heures de début et de fin, les durées et toute interruption ou note pertinente pour l'étude ou l'analyse des données

Il doit comporter des champs pour les noms des tâches, les heures de début et de fin, les durées et toute interruption ou note pertinente pour l'étude ou l'analyse des données **Une présentation claire et esthétique aidera les équipes à enregistrer les données de manière efficace. Une bonne conception peut renforcer l'engagement de l'utilisateur et réduire les erreurs de saisie potentielles

Capacités d'intégration: À l'ère numérique, les meilleurs modèles peuvent s'intégrer à d'autres outils, plateformes ou logiciels, garantissant ainsi un flux fluide de données et d'informations

Un modèle d'étude de temps robuste allie forme et fonction, en trouvant un équilibre entre rigueur et convivialité. Il s'agit d'un outil de collecte de données et d'une passerelle vers une productivité accrue.

10 modèles d'études de temps à utiliser en 2024

Le paysage des outils de productivité est en constante évolution, et il est essentiel d'utiliser la méthode la plus efficace pour garder une longueur d'avance. Nous avons dressé ici une liste de modèles d'études de temps à la pointe de la technologie, conçus pour l'avenir mais prêts à être utilisés dès aujourd'hui.

1. Modèle d'étude de temps ClickUp

Suivez et analysez les activités professionnelles avec le modèle d'études de temps de ClickUp

Comprendre et optimiser les flux de travail est primordial dans un monde où chaque seconde peut faire la différence. Les Modèle d'études temporelles ClickUp est la méthode la plus efficace pour cette mission, méticuleusement conçue pour fournir une vue d'ensemble des flux de travail des employés, de la conception à l'achèvement.

Au cœur du modèle d'études de temps de ClickUp se trouvent ses caractéristiques robustes. Avec des statuts personnalisés, gestion des tâches est un jeu d'enfant, de sorte qu'aucun détail n'est oublié. Le modèle propose des champs personnalisés pour saisir des paramètres cruciaux tels que le responsable qui supervise, les normes de temps et même le département pour une vue d'ensemble.

Besoin d'une perspective variée ? Passez d'une vue à l'autre, par exemple Gantt , le calendrier ou la charge de travail. La magie s'étend au suivi automatisé du temps, à la prise en charge de l'IA et à la gestion de projet, vous permettant de gérer les tâches comme un maestro. Télécharger ce modèle

2. Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp

Gérez tous les types de tâches et de statuts avec le modèle de calendrier de gestion du temps de ClickUp

Dans la danse complexe du suivi des taux de travail et des niveaux de performance des employés, il est facile de se perdre dans la multitude des tâches et des évaluations. Modèle de calendrier de gestion du temps de ClickUp est conçu pour faciliter cette danse, afin que vous ne manquiez jamais de rythme lorsque vous évaluez la productivité de votre équipe.

Spécialement créé pour ceux qui cherchent à contrôler et à mesurer les performances, ce modèle d'étude du temps personnel offre une approche complète de l'enregistrement du temps passé. La vue de la liste du journal d'activité apparaît comme un outil essentiel pour gestion de projet . Vous pouvez intégrer en toute transparence des tâches d'évaluation des performances hebdomadaires, chacune étant associée à des champs personnalisés indiquant le jour et le type d'activité. Vous êtes ainsi toujours au courant des progrès du travailleur, en analysant la façon dont il progresse dans les tâches.

Mais le véritable atout réside dans les statuts personnalisés des tâches. Au fur et à mesure que la semaine avance, ces statuts donnent une image en temps réel de l'efficacité et du rythme de travail d'un employé. Télécharger ce modèle

3. Modèle de boîte de temps ClickUp

Organisez votre travail avec les temps observés dans le modèle de boîte à outils de ClickUp

Une approche structurée et efficace est indispensable pour discerner les performances des employés au moyen d'études temporelles. Modèle de boîte de temps de ClickUp est conçu pour répondre à ce défi spécifique. Il vous aide à segmenter et à contrôler les tâches et à obtenir des informations détaillées sur le rythme de travail d'un employé et sur la qualité de son travail.

Ce modèle fournit le cadre parfait pour les managers ou les chefs d'équipe qui souhaitent disséquer les niveaux de performance. Chaque tâche est comme une pièce de puzzle, révélant les facettes de l'efficacité d'un employé. Les statuts personnalisés de ce modèle permettent de catégoriser les tâches, ce qui vous permet d'évaluer instantanément les domaines dans lesquels un employé excelle et ceux dans lesquels il pourrait avoir besoin d'aide. Les champs personnalisés affinent encore cette étude, permettant un examen méticuleux de chaque tâche.

Les multiples vues, des planificateurs de tâches aux plannings des boîtes de temps, vous permettent de disséquer et d'évaluer les performances de vos employés. Et cela ne s'arrête pas à la visualisation ; le suivi du temps et les avertissements de dépendance garantissent que les évaluations sont ancrées en temps réel, offrant ainsi une image holistique.

La navigation dans ce modèle est intuitive. Définissez des échéances à l'aide de la vue Calendrier, attribuez des tâches correspondant à la période d'étude souhaitée et laissez la vue Tableau organiser ces tâches. Avec le modèle de boîte de temps de ClickUp, l'évaluation de la performance devient moins une tâche et plus un processus rationalisé, vous assurant de toujours avoir une image claire de l'efficacité de vos employés. Télécharger ce modèle

4. Modèle de blocage d'horaire ClickUp

Créez un emploi du temps clair pour améliorer votre productivité avec le modèle de blocage d'emploi du temps de ClickUp

Dans le monde de la mesure de la performance des employés, la clarté des tâches et de l'organisation est essentielle les calendriers des projets devient indispensable. Saisir le Modèle de blocage d'horaire ClickUp clickUp Schedule Blocking Template est un outil robuste conçu pour les managers et les chefs d'équipe qui s'efforcent d'assurer une productivité optimale.

Sa fonction première est de permettre la création de plannings transparents, en éliminant les difficultés liées à la navigation dans des courriels et des feuilles de calcul éparses. Chaque tâche se voit attribuer un bloc de temps clair et spécifique, ce qui permet aux travailleurs de connaître leurs responsabilités et leurs échéances exactes.

Mais ce qui distingue vraiment ce modèle, c'est son organisation intuitive. Reconnaissant la nature interconnectée des tâches des entreprises modernes, il permet aux utilisateurs de comprendre les dépendances entre les tâches. Cela permet d'éviter les éventuels chevauchements de tâches et de s'assurer que tous les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde. En retour, cela facilite la coordination efficace de l'équipe et l'exécution transparente du projet.

La nature globale du modèle de blocage de planning ClickUp signifie également que les responsables peuvent suivre un projet depuis sa phase de planification jusqu'à son exécution. En offrant une plateforme unifiée, il comble le fossé de la communication, garantissant que chacun a une vue d'ensemble de ses tâches. Le résultat final ? Une équipe soudée qui travaille en harmonie, chaque membre étant conscient de son rôle dans l'ensemble du projet. Télécharger ce modèle

5. Modèle de répartition du temps ClickUp

Le modèle de répartition du temps de ClickUp est conçu pour vous aider à mieux gérer votre temps et vos ressources.

Efficace gestion du temps est au cœur de la performance exemplaire des employés. Comprenant ce besoin essentiel, le Modèle de répartition du temps ClickUp est équipé pour offrir aux managers une plateforme rationalisée pour superviser l'allocation du temps avec précision.

Il est conçu pour répondre aux besoins de différentes équipes, qu'il s'agisse d'une force de vente chargée de surveiller des prospects potentiels ou d'une unité de marketing soucieuse de segmenter sa clientèle. La présentation simple du modèle garantit que même les novices en matière de gestion du temps peuvent s'y retrouver facilement.

Le modèle s'enorgueillit de statuts de tâches personnalisés, qui servent de baromètre en temps réel de la progression. Pour les gestionnaires, cela signifie la possibilité d'évaluer, d'un seul coup d'œil, l'état d'avancement des tâches. Mais ce n'est pas tout. La fonction de priorités intégrée change la donne, car elle permet de classer les tâches par ordre d'urgence. Elle permet de classer les tâches par ordre d'urgence, ce qui garantit que les tâches cruciales ne seront jamais mises de côté.

En outre, le modèle d'attribution de temps intègre un champ personnalisé de type tâche. Cette fonctionnalité apporte une structure au chaos, permettant aux tâches d'être regroupées et catégorisées, offrant ainsi une vue organisée. Pour les responsables, cela équivaut à des opérations plus fluides et à un flux de travail plus harmonisé, garantissant que l'équipe reste concentrée et qu'elle atteint, voire dépasse, ses objectifs de performance. Télécharger ce modèle

6. Modèle d'horaire d'employé ClickUp

Obtenez une vue d'ensemble des charges de travail avec le modèle d'emploi du temps des employés de ClickUp

Dans le vaste paysage des outils de planification, la Modèle d'horaire d'employé ClickUp est vraiment un modèle à part. Ce modèle permet aux responsables d'attribuer et de suivre les équipes d'employés de manière stratégique et sert de plateforme complète pour attribuer les tâches au sein de ces équipes et calculer précisément les coûts de main-d'œuvre.

En incluant des champs pour spécifier les rôles des employés, les taux horaires et la désignation des chefs d'équipe, ce modèle assure une communication claire et la responsabilisation des équipes. Ce qui fait de cet outil un véritable bijou, c'est son adaptabilité. L'ajustement de la disponibilité des employés, comme la mise en congé d'une personne pour la semaine, est un jeu d'enfant. Télécharger ce modèle

7. Modèle d'horaire d'équipe ClickUp

Gérer les horaires et les quarts de travail des employés avec le modèle d'horaire d'équipe de ClickUp

Le Modèle d'horaire de travail ClickUp est un témoignage de la beauté de la simplicité. À une époque où la surcharge d'informations est la norme, ce modèle de budget-temps défend une approche minimaliste mais hautement fonctionnelle de la planification.

En ne voyant que l'essentiel - les heures de début et de fin des équipes, les rôles requis et les personnes qui les remplissent - les responsables et les membres de l'équipe gagnent instantanément en clarté. Le système de code couleur offre un moyen intuitif de distinguer les différentes équipes, garantissant ainsi une communication fluide.

Ce modèle permet aux responsables d'indiquer les membres de l'équipe absents et d'en préciser les raisons, ce qui favorise la transparence et l'adaptabilité. Grâce à l'ensemble des outils de ClickUp, de la communication à la gestion de projet, l'intégration de ce planning aux autres processus de l'équipe se fait en toute transparence. S'il y a bien un modèle qui allie style et substance, c'est sans aucun doute le modèle d'horaire de travail ClickUp. Télécharger ce modèle

8. Modèle d'horaire d'équipe ClickUp

Planifiez les tâches à l'avance et continuez à apporter des améliorations grâce au modèle de calendrier d'équipe de ClickUp

Le Modèle d'horaire d'équipe ClickUp s'apparente à la boîte à outils d'un grand stratège. Lorsque de nouveaux projets sont lancés, les responsables ont besoin d'un plan bien défini, et ce modèle répond exactement à cet objectif. En facilitant l'élaboration d'un plan détaillé des activités du projet et en permettant aux responsables d'assigner des tâches aux membres de l'équipe, ce modèle garantit que tout le monde est en phase avec ses responsabilités.

Ce qui est particulièrement remarquable, c'est sa fonctionnalité à double vue. Les responsables peuvent évaluer les tâches de la semaine ou visualiser les charges de travail organisées par membre de l'équipe. Au-delà de ces fonctionnalités, c'est la vue intégrée de la charge de travail qui se distingue. C'est un atout inestimable pour s'assurer qu'aucun membre de l'équipe n'est débordé, ce qui favorise une répartition équilibrée du travail.

Avec sa myriade de vues, bien organisées et codées par couleur, ce modèle n'est pas seulement un outil logistique, mais un atout stratégique qui peut considérablement améliorer la productivité et la coordination de l'équipe. Télécharger ce modèle

9. Modèle Excel d'étude de temps par Excelsirji

via Excelsirji

L'étude de temps et de mouvement est une méthode reconnue et efficace, permettant aux entreprises d'évaluer le temps et l'effort investis dans les tâches, ce qui permet d'optimiser l'analyse des processus. Si vous êtes à la recherche d'un modèle d'étude de temps et de mouvement, voici ce que vous pouvez faire Modèle Excel d'étude de temps par Excelsirji couvre ce concept, en décomposant les tâches en étapes mesurables et en suivant le temps consacré à chacune d'entre elles.

Cet aperçu ouvre la voie à l'identification des redondances et des domaines potentiels d'automatisation. En comprenant des paramètres tels que la "transaction", le "délai d'exécution" et le "temps de cycle", les gestionnaires obtiennent une vision holistique des processus.

Par exemple, la différence entre le temps nécessaire à la production et à la livraison d'une pizza (Lead Time) et le temps nécessaire à chaque étape du processus (Cycle Time) peut fournir des informations inestimables. Grâce à la ventilation complète fournie par ce modèle, les entreprises disposent d'un outil solide pour commencer à cibler les gains d'efficacité et à conduire des changements transformateurs. Télécharger ce modèle

10. Modèle de feuille de temps Excel par Vertex42

via Vertex42

Pour les entreprises, en particulier les nouvelles start-ups, un suivi efficace du temps peut faire la différence entre des processus rationalisés et des flux de travail chaotiques. Modèle de feuille de temps Excel par Vertex42 est la réponse à ce besoin.

Il offre une flexibilité pour les différentes préférences des utilisateurs et est disponible pour de multiples plateformes comme Excel, OpenOffice et Google Sheets. Le modèle répond à la fois aux feuilles de temps hebdomadaires et bihebdomadaires, s'adaptant ainsi aux besoins variés des entreprises.

Les gestionnaires peuvent saisir les taux de rémunération pour calculer le salaire total, ce qui garantit instantanément l'exactitude du processus de paie. La facilité de personnalisation et de partage, combinée à des conseils d'utilisation tels que la transformation de la feuille de temps en PDF pour l'envoyer par courriel, fait de cet outil non seulement une feuille de temps, mais aussi une solution complète de gestion du temps. Qu'il s'agisse d'un seul employé ou d'une équipe plus importante, le modèle de Vertex42 garantit que le suivi du temps n'est plus jamais un obstacle. Télécharger ce modèle

Adopter l'efficacité : Pourquoi ClickUp change la donne pour votre entreprise

Dans le monde des affaires d'aujourd'hui, qui évolue rapidement, une organisation efficace et des processus rationalisés sont plus importants que jamais. ClickUp n'est pas seulement un outil de gestion de projet mais une plateforme complète qui offre des solutions adaptées à chaque aspect de la gestion de votre entreprise.

Grâce à sa solide bibliothèque de modèles, allant des horaires des employés à la planification de projets en équipe, ClickUp vous permet d'avoir toujours une longueur d'avance. Investir dans un outil qui gère efficacement les complexités de vos opérations peut conduire à une augmentation de la productivité, à une réduction des erreurs et à une main-d'œuvre plus heureuse.

Que vous cherchiez à simplifier des tâches complexes, à suivre le temps avec précision ou à optimiser les processus, ClickUp a un modèle pour cela. Alors, plongez, explorez et laissez ClickUp redéfinir la façon dont vous gérez votre entreprise ! Créer un espace de travail gratuit