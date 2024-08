5 modèles gratuits de diagrammes de Venn dans Word et ClickUp

Des salles de classe aux salles de réunion, les diagrammes de Venn aident les gens à visualiser et à comprendre les relations entre des groupes de données distincts depuis les années 1880. Nommé d'après son créateur, le mathématicien britannique John Venn, le diagramme de Venn est un outil d'aide à la décision type de diagramme utilise des formes qui se croisent et ne se croisent pas, généralement des cercles, pour montrer les liens logiques entre les différents éléments des paramètres.

Ces diagrammes préparent l'étape de la compréhension visuelle des données. Chaque cercle d'un diagramme de Venn représente un paramètre ou une catégorie distincte. La zone de chevauchement montre ce que les deux groupes ont en commun, tandis que la zone de non-chevauchement révèle ce qui les différencie.

Les diagrammes de Venn sont polyvalents et peuvent être utilisés dans pratiquement tous les champs où il est nécessaire de comparer des données et d'établir des corrélations, qu'il s'agisse des sciences, des sciences humaines, de l'entreprise ou de la prise de décision quotidienne.

Dans cet article, nous allons explorer cinq modèles de diagrammes de Venn gratuits qui font de la création de ces diagrammes un jeu d'enfant, vous faisant gagner du temps et vous aidant à présenter vos données de manière fluide et professionnelle.

Qu'est-ce qu'un modèle de diagramme de Venn ?

Un modèle de diagramme de Venn est une disposition préconçue, souvent personnalisable, qui simplifie le processus de création d'un diagramme de Venn. Il fournit le cadre de base, de sorte que vous n'avez pas besoin de dessiner le diagramme à partir de zéro ou d'utiliser d'autres modèles logiciel de création de diagrammes .

Le modèle est plus qu'un outil permettant de dessiner quelques cercles ou d'identifier des traits partagés entre des groupes. Il vous permet d'économiser du temps et des efforts lorsque vous traitez des paramètres complexes comportant de multiples variables.

Les modèles de diagramme de Venn peuvent d'apporter une assistance à la résolution de problèmes à tous les niveaux de difficulté. Qu'il s'agisse de naviguer dans un simple modèle à deux paramètres (cercle) ou de dessiner des diagrammes élaborés impliquant trois paramètres ou plus. Ils peuvent vous aider avec les structures suivantes :

Nested: Incorporer des formes plus petites à l'intérieur d'une plus grande pour représenter des sous-ensembles Pondéré: Mise à l'échelle des cercles pour refléter la taille pondérée de chaque paramètre **Séquentiel : utilisation d'une série de diagrammes pour représenter les changements dynamiques dans les paramètres au fil du temps, chaque diagramme de la séquence représentant un point temporel spécifique Exclusif: Création de cercles distincts, ne se chevauchant pas, pour représenter des paramètres mutuellement exclusifs

Ces types complexes permettent une représentation visuelle plus détaillée et plus précise des données, ce qui les rend adaptables à différents champs, des statistiques et de l'économie aux entreprises et aux études logiques.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de diagramme de Venn ?

Un bon modèle de diagramme de Venn est simple mais polyvalent et visuellement attrayant. Voici les fonctionnalités clés que vous devriez rechercher :

**Une disposition soignée : une conception claire et nette aide les utilisateurs à saisir rapidement les relations logiques entre les paramètres

Évolutivité: Les diagrammes de Venn vierges doivent pouvoir être adaptés pour représenter plusieurs paramètres sans perdre en clarté

Les diagrammes de Venn vierges doivent pouvoir être adaptés pour représenter plusieurs paramètres sans perdre en clarté Formes prédéfinies: Vous devez trouver des cercles ou d'autres formes déjà dessinées, avec des régions de chevauchement clairement marquées, prêtes à être remplies avec des informations pertinentes

Vous devez trouver des cercles ou d'autres formes déjà dessinées, avec des régions de chevauchement clairement marquées, prêtes à être remplies avec des informations pertinentes Personnalisation: Les utilisateurs doivent pouvoir modifier facilement les libellés, les couleurs et les formes du modèle pour les adapter à leurs besoins et préférences spécifiques

Les utilisateurs doivent pouvoir modifier facilement les libellés, les couleurs et les formes du modèle pour les adapter à leurs besoins et préférences spécifiques **Précision : la taille et le chevauchement des formes doivent refléter avec précision les relations entre les paramètres dans un diagramme de Venn pondéré

Compatibilité: Le modèle doit être disponible dans des formes compatibles avec les outils logiciels courants, ce qui permet de le modifier et de l'intégrer facilement dans des présentations ou des documents

Le modèle doit être disponible dans des formes compatibles avec les outils logiciels courants, ce qui permet de le modifier et de l'intégrer facilement dans des présentations ou des documents **Certains modèles peuvent inclure des invitations, des instructions ou des échantillons de contenu pour vous aider à saisir correctement vos informations. 🧑‍🏫

5 modèles de diagrammes de Venn à utiliser en 2024

Que vous souhaitiez collaborer à un projet avec votre équipe, créer une présentation attrayante ou tester vos étudiants, nous avons rassemblé cinq modèles de diagramme de Venn gratuits de premier ordre qui répondent à différents concepts. Chacun d'entre eux apporte un style et des fonctions uniques, alors commençons ! 🕺

1. Modèle de diagramme de Venn ClickUp

Le modèle de diagramme de Venn de ClickUp vous aide à visualiser les relations entre les paramètres, à donner un sens à des informations complexes et à les présenter d'une manière accessible

Le modèle Modèle de diagramme de Venn ClickUp vous donne les outils pour présenter des informations complexes et désorganisées d'une manière accessible. Le créateur de diagrammes de Venn vous aide à définir ce que vous voulez visualiser et facilite un brainstorming efficace.

La première chose à retenir est qu'il s'agit d'un outil hautement évolutif Modèle de Tableau blanc et Tableaux blancs ClickUp vont au-delà de la simple esquisse. Ils constituent une plateforme de collaboration en temps réel, permettant aux membres de l'équipe de de capturer des idées instantanément sans confusion ni chevauchement, qu'il s'agisse de collaborent à distance ou dans le même espace physique. 🏢

Vous pouvez assigner des tâches aux membres de votre équipe pour recueillir des données, comparer tous les éléments et visualiser les connexions, le tout en un seul endroit. Créer un document ClickUp pour définir l'objectif du diagramme de Venn et le partager avec votre équipe.

Une fois que vous disposez de vos données, commencez par dessiner des cercles qui se croisent au milieu. Cette structure de base représente les points communs et les différences entre les groupes. Elle paramètre ce modèle par rapport à des outils visuels similaires tels que les modèles d'organigramme (qui décrivent un processus) ou modèles de cartes mentales (pour un brainstorming créatif).

Libellez chaque cercle avec l'un des paramètres que vous avez collectés et passez à la vue Tableau pour les mapper. En ajustant la taille des cercles, assurez-vous que l'importance relative de la catégorie qu'ils représentent est instantanément reconnue.

Enfin, passez à la vue Tableur pour ajouter des points de données spécifiques à votre diagramme. Cette méthode de mappage vous rappellera peut-être modèles de matrice ou leur cousin plus tabulaire, modèles de base de données . Toutefois, le résultat final est différent car il n'y a pas de grilles, de lignes ou de colonnes. Placez les points de données à l'intérieur des cercles pour représenter les éléments individuels de chaque paramètre, et placez les points partagés dans la zone de chevauchement.

2. Microsoft Word 3 modèles de diagramme de Venn en cercle par TemplateLab

Microsoft Word 3 Circle Venn Diagram Template by TemplateLab offre un moyen rapide d'illustrer ce qui est commun à trois paramètres ou groupes

Le modèle de diagramme de Venn à 3 cercles de Microsoft Word par TemplateLab peut sembler chargé à première vue, mais ne vous inquiétez pas : il est entièrement personnalisable. À l'exception du nombre de cercles, c'est le nom qui le dit !

Vous devrez utiliser ce modèle avec votre application Microsoft Word, car la version en ligne de Word ne l'assiste pas encore. Comme le modèle ne peut pas être utilisé en ligne, vous devrez peut-être avoir recours à d'autres outils de collaboration pour recueillir des idées ou des données auprès de votre équipe.

Tout d'abord, déterminez les trois paramètres que vous souhaitez comparer dans le diagramme et identifiez ce qu'ils ont en commun. Ouvrez le modèle dans votre application Word et commencez à remplir les champs de texte dans chaque cercle et dans la zone de chevauchement.

Gardez à l'esprit que ce modèle de base ne vous permet de remplir que l'espace commun aux trois cercles. Par conséquent, si vous souhaitez présenter des résultats plus complexes impliquant deux groupes mais excluant le troisième, vous devrez peut-être chercher ailleurs.

Une fois que vous avez saisi vos données et vérifié qu'il n'y a pas d'erreurs, il est temps de vous amuser avec la personnalisation. Vous pouvez tout changer, sauf la forme de base. Mais soyez averti, si vous modifiez trop les champs de texte, vous risquez de donner un aspect un peu défraîchi au dessin. Si le design original n'est pas tout à fait votre style, il est préférable de garder le contour par défaut, mais n'hésitez pas à changer le fond et l'en-tête pour le rendre unique. ✨

3. Modèle de diagramme de Venn pour Google Slides par Slidesgo

Modèle de diagramme de Venn pour Google Slides par Slidesgo

Le modèle de diagramme de Venn de Google Slides par Slidesgo offre un avantage significatif par rapport au concurrent précédent. Il peut être utilisé en ligne dans l'environnement de travail de Google. De plus, le diagramme de Venn se compose de 29 diapositives modifiables, de sorte que vous êtes sûr de trouver au moins quelques modèles sympathiques. Toutefois, certaines diapositives peuvent être un peu complexes à comprendre au premier abord, ce qui va à l'encontre de l'objectif de l'utilisation d'un diagramme de Venn pour une visualisation claire des données.

La personnalisation de la présentation est généralement un processus simple. Plusieurs options vous sont proposées pour que vous puissiez vous approprier la conception :

Changer les couleurs: Personnaliser les couleurs des diapositives individuelles en quelques clics

Personnaliser les couleurs des diapositives individuelles en quelques clics Ajouter des images et du texte: Ajoutez facilement des images et de nouveaux champs de texte pour répondre à vos besoins

Ajoutez facilement des images et de nouveaux champs de texte pour répondre à vos besoins Modifier les éléments: Déplacer, redimensionner ou supprimer n'importe quel élément de la diapositive pour une disposition parfaite

Déplacer, redimensionner ou supprimer n'importe quel élément de la diapositive pour une disposition parfaite Choisissez un autre thème: Modifiez le thème entier pour maintenir une apparence uniforme sur toutes les diapositives

Modifiez le thème entier pour maintenir une apparence uniforme sur toutes les diapositives Inclure une image d'arrière-plan: Ajouter un logo ou une autre image à l'arrière-plan de chaque diapositive

Ajouter un logo ou une autre image à l'arrière-plan de chaque diapositive Modifier le thème: Veillez à ce que votre choix personnalisé de couleurs soit utilisé de manière cohérente tout au long de la présentation

La présentation peut être enregistrée sur votre Google Drive, ce qui permet de la personnaliser et d'y accéder chaque fois que nécessaire. En outre, vous pouvez enregistrer des fichiers PDF pour une utilisation hors ligne.

Bien que vous puissiez supprimer toutes les diapositives dont vous n'avez pas besoin, les utilisateurs gratuits doivent se rappeler de conserver la diapositive "crédits " pour attribuer correctement le design.

4. Microsoft Word Modèle de diagramme de Venn à deux cercles par Education World

Présentez les bases des diagrammes de Venn aux élèves avec le modèle de diagramme de Venn à deux cercles de Microsoft Word du Monde de l'éducation

Education World est une ressource en ligne primée destinée aux éducateurs, qui propose divers contenus et outils pour améliorer les expériences d'enseignement et d'apprentissage. Son modèle de diagramme de Venn à deux cercles Microsoft Word est un cadre de base que les enseignants peuvent utiliser pour les tests.

Il ne laisse aucune place à la confusion - il contient deux cercles, une zone de chevauchement et trois zones de texte à remplir avec des points de données, ce qui le rend parfait pour les élèves qui découvrent ce concept. 🧑‍🎓

Le modèle peut être modifié dans l'application Microsoft Word, mais pas dans Word en ligne. Cependant, sa conception suggère qu'il n'a jamais été conçu pour être utilisé en ligne. Si vous êtes enseignant et que vous cherchez un modèle de diagramme de Venn simple et facile à imprimer pour le distribuer à votre classe, ne cherchez pas plus loin.

Bien qu'il soit possible de le personnaliser dans l'application Word, il est préférable de rester simple et de ne modifier le texte qu'en cas de besoin - la plupart des enseignants trouvent que le modèle dans sa forme originale est tout ce dont ils ont besoin.

5. Modèle de diagramme de Venn pour PowerPoint par SlideBazaar

Créez une présentation amusante et engageante avec PowerPoint Venn Diagram Template by SlideBazaar

PowerPoint Venn Diagram Template by SlideBazaar est entièrement personnalisable dans l'application PowerPoint et en ligne. Il est proposé en deux tailles, 4×3 et 16×9, chacune avec un mode clair et un mode foncé.

Le modèle comporte trois cercles de couleurs différentes, mais vous pouvez peaufiner la forme en en supprimant un ou en ajoutant d'autres cercles pour créer un diagramme de Venn plus complexe. Envie de pimenter les choses ? Les formes que vous ajoutez n'ont pas besoin d'être des cercles ! Laissez libre cours à votre imagination : vous pouvez utiliser des étoiles, des nuages ou même des formes tridimensionnelles comme des cubes ou des cylindres. 🧊

Il est facile de modifier la taille des formes pour obtenir un diagramme de Venn pondéré. Vous pouvez également modifier leur position de façon à ce que certaines ne se chevauchent pas, ce qui est idéal pour représenter des paramètres exclusifs.

L'arrière-plan est également personnalisé, ce qui vous permet d'importer des images personnalisées comme un logo. Vous pouvez également personnaliser toutes les couleurs et polices de caractères pour refléter votre marque.

Partagez votre diagramme via Microsoft SharePoint si vous avez téléchargé le modèle sur PowerPoint en ligne. Vous pouvez également l'enregistrer sur votre ordinateur sous forme de fichier PPT, PTD ou JPEG.

Apporter des idées nouvelles et de la clarté avec ClickUp

Que vous soyez un professionnel en quête d'efficacité, un éducateur qui fait participer ses étudiants ou un particulier à la recherche d'un moyen visuellement attrayant de présenter des informations, notre sélection de modèles de diagramme de Venn offre quelque chose pour tout le monde. Cependant, pour ceux qui recherchent un outil intuitif favorisant la créativité et la collaboration, le modèle de diagramme de Venn de ClickUp s'impose comme un choix de premier ordre qui concilie admirablement la fonction et le style.

La fonctionnalité Tableau blanc de ClickUp transcende le diagramme de Venn traditionnel, en offrant des possibilités de discussion en temps réel de collaboration en temps réel l'attribution de tâches, des affichages personnalisables, et intégration transparente avec d'autres outils ClickUp.

Créez un compte gratuit dans ClickUp et profitez d'une approche collaborative et analytique de la création de diagrammes adaptée au travail d'équipe à distance et en personne, révolutionnant ainsi la façon dont vous travaillez avec les données. 🎇