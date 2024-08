Les 10 meilleurs outils et logiciels d'amélioration continue en 2024

En évaluant constamment vos processus et vos flux de travail, vous pouvez repérer les zones vulnérables et élaborer des plans pour y remédier. Si vous vous y tenez, vous réduirez les goulets d'étranglement, vous offrirez une meilleure qualité de service et vous serez plus efficace des produits et des services de meilleure qualité améliorer l'organisation et le moral des employés et, en fin de compte, stimuler la croissance.

En théorie, c'est une bonne chose, mais comment faire pour que cela se produise ? La réponse se trouve dans les outils d'amélioration continue. Ils offrent des options robustes pour analyser les processus, fixer des objectifs et des cibles, gérer la documentation et visualiser les flux de travail pour que votre entreprise continue à fonctionner.

Nous vous présentons ici les 10 meilleurs logiciels d'amélioration continue, discutons de leurs avantages et inconvénients et vous aidons à choisir celui qui correspond à vos objectifs et à vos flux de travail.

Que faut-il rechercher dans les outils d'amélioration continue ?

Voici quelques caractéristiques clés de tout outil d'amélioration continue efficace :

Tableau de bord complet : Il doit afficher différents types de données de manière claire et bien organisée afin de vous aider à identifier les moindres problèmes et à agir en conséquence

: Il doit afficher différents types de données de manière claire et bien organisée afin de vous aider à identifier les moindres problèmes et à agir en conséquence Options d'automatisation des tâches : Il doit vous permettre d'automatiser les tâches répétitives et permettre à vos employés de se concentrer sur des activités qui apportent plus de valeur à votre entreprise

: Il doit vous permettre d'automatiser les tâches répétitives et permettre à vos employés de se concentrer sur des activités qui apportent plus de valeur à votre entreprise Intégration : L'outil doit fonctionner de manière transparente avec les outils de productivité, de communication et de collaboration les plus courants, tels quela cartographie de la chaîne de valeur *Outils de visualisation : Il doit offrir des fonctions qui vous permettent de visualiser les processus et les flux de travail, d'en apprendre davantage à leur sujet et d'identifier les domaines à améliorer

: L'outil doit fonctionner de manière transparente avec les outils de productivité, de communication et de collaboration les plus courants, tels quela cartographie de la chaîne de valeur *Outils de visualisation : Il doit offrir des fonctions qui vous permettent de visualiser les processus et les flux de travail, d'en apprendre davantage à leur sujet et d'identifier les domaines à améliorer Fonctionnalités de définition d'objectifs : Il doit vous permettre de fixer des objectifs clairs que votre équipe devra atteindre

: Il doit vous permettre de fixer des objectifs clairs que votre équipe devra atteindre Options d'analyse : La plateforme doit vous permettre de suivre les indicateurs clés de performance de chaque projet et de générer des informations précieuses pour améliorer les performances futures

Les 10 meilleurs outils d'amélioration continue à utiliser en 2024

Nous avons analysé de nombreux logiciels d'amélioration continue et trié sur le volet les 10 meilleurs. Ces outils sont chargés de fonctionnalités pour vous aider à surveiller les processus de votre entreprise, à mener une analyse des causes profondes avec facilité, et.. guider votre équipe dans la bonne direction.

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

En tant que plateforme de productivité tout-en-un, ClickUp est flexible pour prendre en charge différents types de tâches méthodologies d'amélioration continue pour vous aider à transformer la façon dont vous dirigez votre équipe de projet.

La première étape du processus consiste à savoir ce que vous devez réellement améliorer, et Tableaux de bord ClickUp avec cartes personnalisables sont parfaits pour cela. Ils servent de salles de contrôle pour superviser et analyser les aspects les plus infimes de votre entreprise, de vos projets et de vos équipes.

Utilisez les tableaux de bord pour gérer les sprints, effectuer des calculs, évaluer et gérer les charges de travail, allouer des ressources et.. hiérarchiser le travail ! Grâce à toutes ces options, vous pouvez essentiellement prendre le pouls de votre entreprise, identifier les domaines inefficaces et travailler à une amélioration continue.

Si vous ne souhaitez pas créer votre tableau de bord à partir de zéro, tirez parti de l'outil ClickUp Modèle de tableau de bord de gestion de projet .

Comme la fixation d'objectifs est vitale pour maintenir votre entreprise sur la bonne voie et améliorer l'efficacité essayez Objectifs de ClickUp . Fixez des objectifs et des délais clairs et mesurez vos progrès pour garder le cap.

Avec ClickUp, vous pouvez visualiser les processus en Tableaux blancs les tableaux blancs permettent de créer et de gérer des documents liés à l'entreprise, d'automatiser des tâches, et bien plus encore !

ClickUp meilleures caractéristiques

Tableaux de bord pour une vue d'ensemble

Définition et suivi des objectifs

Modèles faciles à utiliser

Tableaux blancs personnalisables pour visualiser les processus

Automatisation des tâches répétitives

Vues de projets multiples

Création et gestion aisées des tâches

plus de 1 000 intégrations

Limitations de ClickUp

Certains utilisateurs ont mentionné qu'ils avaient des difficultés à utiliser les fonctions d'automatisation

La prise en main de l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme peut prendre un certain temps

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix

G2 : 4.7/5 (8 300+ commentaires)

: 4.7/5 (8 300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. KPI Fire

Via : Feu KPI KPI Fire vous aide, vous et les membres de votre équipe, à faciliter l'amélioration continue grâce à des fonctions qui mettent l'accent sur le brainstorming, la résolution de problèmes, l'élaboration de stratégies et l'adaptabilité

Ce logiciel d'exécution de stratégie est une source unique de vérité tout au long du processus. Vous pouvez voir l'état, la santé et le calendrier de vos projets sur des tableaux récapitulatifs, c'est-à-dire des tableaux de bord qui vous donnent un aperçu rapide des informations essentielles.

Vous disposez de nombreuses autres vues qui offrent des informations vitales sur l'état de vos projets et vous permettent d'identifier les points forts et les points faibles, telles que la vue des avantages, la vue de la liste et la vue de la chronologie.

KPI Fire encourage l'implication des employés grâce à la fonction Entonnoir à idées. C'est l'endroit où l'on recueille et évalue les idées pour surmonter les défis et les problèmes liés au projet. Vous pouvez prioriser les meilleures solutions et personnaliser l'approche de résolution des problèmes.

KPI Fire vous permet de créer votre approche à partir de zéro ou d'utiliser des modèles de flux de travail qui reflètent les méthodes standard telles que PDCA, Kaizen, Charter Only et DMAIC.

Les meilleures caractéristiques de KPI Fire

Diverses fonctions de brainstorming et d'élaboration de stratégies

Vues multiples pour le suivi des projets, y compris des tableaux récapitulatifs

Entonnoir à idées pour impliquer les employés dans l'amélioration continue

Bibliothèque de modèles de flux de travail

Limites de KPI Fire

L'interface peut sembler basique pour certains utilisateurs

Des plans de tarification plus diversifiés et plus transparents seraient un plus

Prix de KPI Fire

Contact pour les prix

KPI Fire ratings and reviews

GetApp : 4.6/5 (20+ avis)

: 4.6/5 (20+ avis) Capterra : 4.7/5 (20+ commentaires)

3. Rue du processus

Via : Rue du processus Les flux de travail chaotiques et les erreurs de communication sont-ils monnaie courante dans votre entreprise ? Vous pouvez les reléguer au passé en empruntant la rue des processus !

Cette plateforme puissante, sans code, contient tout ce dont vous avez besoin pour prendre le contrôle de vos flux de travail, organiser vos processus et mettre votre entreprise sur la voie du succès.

Grâce à son éditeur drag-and-drop facile à utiliser, Process Street vous permet de créer des flux de travail et d'organiser des tâches en un clin d'œil. Comme Process Street utilise l'IA, vous pouvez minimiser le risque d'erreurs et vous assurer que les workflows s'adaptent parfaitement à votre entreprise.

Grâce aux intégrations intégrées et à l'IA, vous pouvez automatiser les tâches répétitives et laisser vos employés se concentrer sur les activités qui améliorent les processus d'entreprise.

La plateforme offre également de puissantes fonctions d'analyse qui vous permettent d'examiner chaque partie de vos workflows, de suivre les KPI et d'identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière.

Les meilleures caractéristiques de Process Street

Se concentre sur la gestion des processus

Pas de code

Éditeur par glisser-déposer

IA pour l'automatisation des flux de travail et des tâches répétitives

Intégrations intégrées

Options d'analyse robustes

Limites de Process Street

Certains utilisateurs ont mentionné que la plateforme est relativement chère

La maîtrise des fonctionnalités avancées demande du temps

Prix de Process Street

Démarrage : 1 000 $/an

: 1 000 $/an Pro : A partir de 5 000 $/an

: A partir de 5 000 $/an Entreprise : À partir de 20 000 $/an

Process Street ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (plus de 350 commentaires)

: 4.6/5 (plus de 350 commentaires) Capterra : 4.7/5 (550+ commentaires)

4. Rever

Via : Rever Rever a été conçu avec une philosophie simple : résoudre les problèmes, réduire les coûts et améliorer les processus .

La plateforme dispose de modèles d'amélioration continue tels qu'un tableau de bord en temps réel où vous pouvez suivre les activités et les routines, voir leur progression, et surveiller les performances globales de votre équipe .

Grâce aux listes de contrôle numérisées, vous pouvez vous assurer que l'équipe travaille au mieux. C'est particulièrement pratique pour les Marches Gemba, une méthode qui met en relation les cadres supérieurs avec les personnes "sur le terrain" Elle vous permet de mieux comprendre les processus de vos employés et de trouver des moyens de les optimiser ensemble.

Rever vous permet d'attribuer des tâches aux bonnes personnes et de suivre leurs progrès, de minimiser les goulets d'étranglement et de suivre les indicateurs clés.

L'un des principes fondamentaux de l'amélioration continue est de faire en sorte que vos employés se sentent écoutés. Rever y contribue grâce à ses options de gestion des idées. Chacun peut faire part de ses suggestions, et vous pouvez sélectionner les meilleures et trouver un moyen de les mettre en œuvre.

Les meilleures caractéristiques de Rever

Tableau de bord en temps réel

Listes de contrôle numérisées

Options robustes d'attribution des tâches

Gestion des idées pour l'implication des employés

Limites de Rever

Manque d'options de catégorisation des idées

La plateforme peut parfois avoir des ratés

Prix de Rever

Contact pour les prix

G2 : 4.6/5 (20+ commentaires)

5. Le Lean Way

Via : La méthode Lean Comme son nom l'indique, cet outil d'amélioration continue s'appuie sur la méthodologie Lean, qui vise à reconnaître et créer de la valeur avec moins de ressources et à éliminer les gaspillages.

La plateforme vous aide à impliquer l'ensemble de votre organisation dans l'amélioration continue grâce au Mur des connaissances. Chaque espace de travail en dispose, et c'est là que vous et votre équipe pouvez faire du brainstorming, partager des mises à jour et des informations précieuses, communiquer et discuter de projets. Vous pouvez aimer, commenter, mentionner des personnes, épingler des messages et utiliser des notifications intelligentes pour vous assurer de ne pas manquer des informations importantes.

Lorsque vous repérez des opportunités d'amélioration, utilisez The Lean Way pour créer des plans d'action et assigner des tâches à des membres spécifiques de l'équipe. Comme la plateforme offre de puissantes options d'analyse et de reporting, vous pouvez suivre la progression de chaque tâche et vérifier les indicateurs clés de performance pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez également définir des objectifs et garder un œil sur les indicateurs pertinents.

Grâce aux widgets et tableaux personnalisables de la plateforme, vous pouvez donner vie à vos données et suivre les améliorations grâce à des diagrammes, des graphiques et des tableaux.

Les meilleures caractéristiques de The Lean Way

Se concentre sur Les principes Lean * Mur de connaissances pour la mise en œuvre de l'amélioration continue

Définition des objectifs

Widgets et tableaux personnalisables

Analyses et rapports robustes

Limites de The Lean Way

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour s'habituer à la plateforme

Prix de The Lean Way

Pour 25 utilisateurs : 20 $/mois par utilisateur

: 20 $/mois par utilisateur Pour 50 utilisateurs : 18 $/mois par utilisateur

: 18 $/mois par utilisateur Pour 100 utilisateurs : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Pour 200 utilisateurs : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Pour 400 utilisateurs : 8 $/mois par utilisateur

: 8 $/mois par utilisateur Pour 800 utilisateurs : 5 $/mois par utilisateur

: 5 $/mois par utilisateur Pour 1 000 utilisateurs et plus: contacter pour les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (1 avis)

6. Q-Optimize

Via : Qmarkets Vous voulez contrôler entièrement chaque étape de l'amélioration continue, de l'idéation à la mesure du retour sur investissement ? Q-Optimize peut être l'outil que vous recherchez !

Faisant partie de Qmarkets, un logiciel populaire de gestion de l'innovation, Q-Optimize fonctionne en divisant votre parcours d'amélioration continue en plusieurs étapes.

La première consiste à créer un défi d'amélioration pour recueillir des suggestions concernant le changement de stratégie ou les points faibles de votre entreprise. La seconde consiste à réunir et voter pour les meilleures idées. Chaque idée est automatiquement scannée, il n'y a donc pas de risque de doublon.

Dans un troisième temps, l'IA filtre les idées et les transmet au service ou à la personne concernée en fonction de leur catégorie. Les idées sont ensuite analysées et les plus prometteuses sont filtrées.

La quatrième étape consiste à mettre en œuvre les meilleures idées - vous créez et assignez des tâches et suivez le processus grâce à la fonction adoption d'idées de la plateforme.

La dernière étape comprend l'analyse et les rapports. C'est ici que vous mesurer le retour sur investissement pour chaque stratégie d'amélioration et utiliser des tableaux de bord intuitifs pour suivre les indicateurs clés de performance. Q-Optimize vous permet d'identifier et de récompenser les personnes et les équipes qui ont le plus contribué au succès d'une idée.

Les meilleures caractéristiques de Q-Optimize

Permet de garder un œil sur toutes les étapes de l'amélioration continue

Fonctionne grâce à l'IA

Encourage chaque employé à contribuer

Attribution et suivi faciles des tâches

Limites de Q-Optimize

Certains utilisateurs mentionnent que les rapports pourraient être plus orientés vers les personnes

Prix de Q-Optimize

Contact pour les prix

Pas de commentaires

7. KaiNexus

Via : KaiNexus KaiNexus est un logiciel d'amélioration continue qui se concentre sur la collaboration. Chaque membre de l'équipe est encouragé à donner son avis et à contribuer à l'amélioration des processus de l'entreprise.

Des options telles que le partage des connaissances et les tableaux de gestion visuelle vous permettent, à vous et à votre équipe, de faire du brainstorming, de discuter des idées d'amélioration et de voter pour les meilleures d'entre elles.

Vous pouvez également créer des référentiels contenant les méthodes les plus efficaces pour aborder une tâche ou un processus et vous assurer que vos employés ne s'écartent pas de la bonne voie.

Les référentiels sont dotés de fonctions de recherche avancées, ce qui signifie que vous pouvez trouver la solution à votre problème en quelques clics. Ces fonctions vous évitent, ainsi qu'à votre équipe, de saisir deux fois la même amélioration.

KaiNexus vous permet de voir l'impact et les mesures de vos améliorations en temps réel. Grâce à cela, vous pouvez faire les changements nécessaires à la volée et assurer une navigation fluide dans les eaux dangereuses de l'amélioration continue.

Les meilleures caractéristiques de KaiNexus

Interface intuitive avec diverses options de personnalisation

Tableaux de gestion visuels

Partage des connaissances

Suivi des mesures en temps réel

Limites de KaiNexus

Plusieurs utilisateurs ont mentionné que les mises à jour fréquentes peuvent être source de confusion

Certaines personnalisations nécessitent de contacter le service clientèle de la plateforme

Prix de KaiNexus

Contact pour les prix

G2 : 5/5 (5 commentaires)

8. Integrify

Via : Intégrer Integrify n'est pas un outil d'amélioration continue en soi - c'est une plateforme de gestion et d'automatisation des flux de travail. Mais il peut s'avérer plus qu'utile pour améliorer vos processus d'entreprise.

La fonctionnalité principale d'Integrify est le concepteur de processus par glisser-déposer à code faible. Il vous aide à surmonter les défis auxquels votre entreprise est confrontée, qu'il s'agisse de perdre du temps sur des tâches répétitives ou de déterminer Flux de travail CRM à la gestion de la conformité et à la détermination de les structures de gestion de projet .

Utilisez le constructeur pour assigner des tâches, donner des approbations, laisser des notes et des commentaires, et travailler avec votre équipe en temps réel pour assurer une collaboration maximale.

Grâce à l'API ouverte, vous pouvez intégrer vos flux de travail avec les outils de communication, de comptabilité, de collaboration et de gestion les plus courants autodiscipline et porter la fonctionnalité à un niveau supérieur. 🪄

Itengrify offre également de puissantes options de reporting en temps réel pour garantir le bon fonctionnement de vos flux de travail. Les tableaux de bord et les rapports visuels vous aident à avoir un aperçu de chaque détail et à voir si une partie a besoin d'être peaufinée.

Les meilleures caractéristiques d'Integrify

Constructeur de processus à code bas

Encourage la collaboration

Rapports complets en temps réel

Tableaux de bord et rapports visuels

API ouverte

Limites d'Integrify

L'apprentissage peut prendre un certain temps

Certains utilisateurs ont déclaré qu'ils aimeraient avoir plus de flexibilité dans les options de rapport

Prix d'Integrify

Contact pour les prix

G2 : 4.4/5 (30+ commentaires)

: 4.4/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (20+ commentaires)

9. Planview

Via : Planview Planview est une plateforme de gestion de portefeuille et de travail qui peut s'avérer extrêmement utile pour l'amélioration continue. La plateforme comprend de nombreuses solutions, et celle que vous pouvez utiliser à des fins d'amélioration est Planview AdaptiveWork. Elle se concentre sur la connexion du travail entre les équipes et les départements afin de surmonter les principaux défis.

La première étape consiste à identifier les domaines d'amélioration, ce que vous pouvez faire grâce aux options d'analyse et de reporting de Planview. Les tableaux de bord, diagrammes, graphiques et rapports personnalisables vous permettent de vous faire une idée précise des performances de vos stratégies actuelles et vous aident à repérer celles qui ont besoin d'être révisées.

Planview offre également des options de planification exceptionnelles, telles que la planification de scénarios. Créez des scénarios de simulation pour vérifier l'effet de changements potentiels et voir s'ils ont un sens.

Une fois les améliorations mises en œuvre, vous pouvez suivre leur succès grâce aux KPI et aux visualisations et apporter des modifications (si nécessaire) en cours de route.

Planview meilleures caractéristiques

Planification de scénarios

Analyses et rapports détaillés

Suivi détaillé des indicateurs de performance clés (KPI)

Nombreux outils de visualisation

Limites de Planview

Certains utilisateurs considèrent que le prix est trop élevé

La courbe d'apprentissage est plus raide

Prix de Planview

Contact pour les prix

G2 : 4.1/5 (500+ commentaires)

: 4.1/5 (500+ commentaires) Capterra:4.2/5 (150+ commentaires)

10. Planbox

Via : Planbox Vous souhaitez une plateforme flexible qui donne la priorité au travail d'équipe et à la facilité d'utilisation ? Planbox répond à toutes ces attentes et peut devenir votre solution d'amélioration continue.

Cette plateforme vous aide, vous et votre équipe, à unir vos forces et à travailler ensemble sur les problèmes qui freinent votre entreprise et l'empêchent d'atteindre son véritable potentiel.

Planbox applique une approche axée sur les défis à l'amélioration continue. Vous et vos collègues discutez des domaines d'amélioration potentiels et les transformez en défis. L'avantage de cette plateforme est que vous pouvez inviter des collaborateurs externes à donner leurs idées et à vous aider à trouver la meilleure solution.

Planbox offre des options de brainstorming, de commentaire, de discussion et de vote sur les idées. Vous pouvez même enregistrer des défis pour les réutiliser plus tard.

Une autre raison pour laquelle Planbox peut être un choix judicieux est son option d'analyse. Vous obtenez un aperçu détaillé de chaque mesure et comprenez si votre solution a été un succès ou si elle a besoin d'être remaniée.

Les meilleures caractéristiques de Planbox

La collaboration par le biais de défis

Il est facile de définir des défis

Excellentes options d'analyse

Flexible et personnalisable

Limites de Planbox

Les applications mobiles offrent une expérience limitée

L'interface peut sembler désuète à certains utilisateurs

Prix de la Planbox

Contact pour les prix

G2 : 4.8/5 (30+ avis)

: 4.8/5 (30+ avis) GetApp : 4.9/5 (20+ avis)

Monter dans le train de l'amélioration continue

Dans le paysage actuel des entreprises, la réussite repose sur l'adaptabilité et la capacité à rester pertinent.

Les outils logiciels d'amélioration continue peuvent vous aider à identifier les points faibles des processus de votre entreprise et à les transformer en avantages. Ils soutiennent chaque étape de votre parcours de transformation et le rendent moins turbulent. Commencez avec ClickUp pour tirer parti de ses outils d'amélioration continue dans l'ensemble de votre organisation !