15 meilleurs modèles d'études de cas à utiliser dans Word et ClickUp

Les études de cas sont des outils précieux pour partager les réussites des clients et analyser les approches de résolution de problèmes de manière structurée et informative. Elles peuvent être utilisées pour fournir des informations détaillées sur des projets, des stratégies ou des défis spécifiques et offrent des leçons et des bonnes pratiques précieuses pour les professionnels dans divers champs.

Les équipes de marketing de contenu créent souvent des études de cas comme moyen de gagner plus de clients et d'obtenir de nouvelles entreprises. Les études de cas peuvent donner aux clients potentiels une une meilleure compréhension de la marque de votre entreprise de ce qu'elle fait et de la manière dont vous pouvez potentiellement les aider.

Cependant, la création d'une étude de cas convaincante à partir de zéro peut être une tâche fastidieuse. C'est là que les exemples et modèles d'études de cas marketing peuvent vous aider.

Qu'est-ce qu'un modèle d'étude de cas ?

Un modèle d'étude de cas est un cadre préconçu qui sert de point de départ à la création de documents d'étude de cas complets et structurés. Il met en forme une étude de cas traditionnelle et standardisée pour organiser et présenter des informations sur un projet particulier, un scénario de résolution de problème, une réussite ou une situation réelle.

Les modèles d'étude de cas comprennent généralement des sections destinées à décrire l'historique et le contexte de l'étude de cas, la documentation du projet la documentation d'un projet est composée d'une série d'éléments qui décrivent la méthodologie ou l'approche utilisée, présentent les données et l'analyse, et mettent en évidence les résultats clés et les recommandations qui racontent l'histoire dans son ensemble.

Les exemples d'études de cas d'entreprise comme les modèles peuvent travailler comme un guide pour aider les spécialistes du marketing de contenu, les rédacteurs d'articles de blog, et toute autre personne créant un contenu de qualité qui est orienté vers le client, se concentrer sur les aspects importants et maintenir un flux logique tout en racontant une histoire convaincante.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'étude de cas ?

Voici quelques éléments clés qui permettent à un modèle d'étude de cas de se démarquer :

Clarité et organisation: Un modèle bien conçu doit être facile à parcourir. Chaque section doit être libellée de manière appropriée, ce qui permet aux lecteurs de trouver rapidement les informations qu'ils recherchent

Un modèle bien conçu doit être facile à parcourir. Chaque section doit être libellée de manière appropriée, ce qui permet aux lecteurs de trouver rapidement les informations qu'ils recherchent Flexibilité: Un bon modèle d'étude de cas doit être facilement personnalisable et capable de s'adapter à divers scénarios. Il doit pouvoir s'adapter à différents secteurs d'activité, méthodologies de recherche et styles de présentation

Un bon modèle d'étude de cas doit être facilement personnalisable et capable de s'adapter à divers scénarios. Il doit pouvoir s'adapter à différents secteurs d'activité, méthodologies de recherche et styles de présentation **L'intégration d'éléments visuels tels que des diagrammes, des graphiques et d'autres images peut améliorer l'aspect d'un modèle d'étude de cas et le rendre plus attrayant sur le plan visuel. Ils peuvent également faciliter la compréhension de données complexes. Un modèle visuellement attrayant peut captiver les lecteurs et rendre l'étude de cas plus percutante

15 modèles d'études de cas à utiliser en 2024

Vous n'avez pas besoin de partir de zéro pour réaliser votre prochaine étude de cas. Jetez plutôt un coup d'œil à ces modèles d'étude de cas soigneusement sélectionnés par ClickUp et Microsoft Word.

1. Modèle d'étude de cas ClickUp

Modèle d'étude de cas ClickUp

Modèle d'étude de cas de ClickUp peut constituer un excellent point de départ pour tout type d'étude de cas que vous et votre équipe souhaitez rédiger. Il commence par une section de présentation de votre entreprise et du client sur lequel porte l'étude de cas.

Après vous être présenté et avoir présenté le client, vous soulignez brièvement l'expérience du client et les réussites que vous avez obtenues avant de fournir une description plus détaillée du travail que vous avez effectué et des résultats mesurables que vous avez obtenus.

La section suivante se concentre sur l'objet de l'étude de cas, c'est-à-dire sur l'objectif et le problème du client et sur les raisons pour lesquelles il a décidé que vous étiez l'entreprise la mieux placée pour l'aider à atteindre ces objectifs.

Le modèle d'étude de cas se lance ensuite dans une section décrivant les solutions que vous avez présentées et les données qui étayent votre réussite. Nous avons créé ce modèle d'étude de cas marketing pour une agence de marketing qui aide ses clients à se développer grâce à des campagnes de médias payants, mais il peut facilement être modifié pour mettre en avant n'importe quel type de solution.

2. Modèle de conception d'étude de cas ClickUp

Modèle de conception d'étude de cas ClickUp

L'une des meilleures façons de raconter l'histoire d'un client à l'aide d'une étude de cas est de permettre au client de faire lui-même la plus grande partie du travail. Lorsqu'une étude de cas est rédigée par des clients actuels ou même précédents, elle semble plus sincère et plus honnête, en particulier pour les clients potentiels dans le cadre du processus d'évaluation.

Si vous souhaitez essayer cette technique, utilisez le formulaire suivant Modèle de plan d'étude ClickUp . Vous pouvez envoyer à votre client cet excellent modèle d'étude de cas et lui permettre de le remplir lui-même et, en fait, de rédiger une étude de cas pour vous. Vous obtiendrez ainsi des réponses non filtrées et non biaisées aux questions auxquelles vous souhaitez répondre dans l'étude de cas.

Le modèle d'étude de cas les aide à comprendre à quoi vous voulez que l'étude de cas ressemble et comment l'histoire du client doit être décrite. Il vous aide également à obtenir d'excellentes citations de clients.

Un modèle permet à votre client d'encadrer plus facilement son expérience avec vous et d'expliquer en quoi votre produit ou service l'a aidé. Le fait d'entendre la réussite d'un pair d'un point de vue de première main peut être plus convaincant pour les clients potentiels.

3. Modèle de rapport de recherche ClickUp

Modèle de rapport de recherche ClickUp

Les études de cas sont essentiellement des histoires de clients, qui peuvent être racontées de plusieurs façons et se mettre en formes. Un rapport de recherche est un autre excellent moyen d'encadrer une étude de cas.

Le rapport de recherche est un autre excellent moyen d'encadrer une étude de cas Modèle de rapport de recherche ClickUp est un guide étape par étape qui peut aider votre équipe à créer un rapport de recherche facile à suivre qui vous permet de détailler clairement vos méthodes de recherche, vos rapports et les idées que vous avez tirées de la recherche présentée.

Ce modèle présente une structure très claire qui vous permet d'ajouter simplement les éléments suivants : un résumé (brève description), une introduction, la méthodologie utilisée, vos résultats, des références et toutes les annexes nécessaires si des documents supplémentaires doivent être référencés dans votre rapport de recherche.

4. Modèle d'étude de marché ClickUp

Modèle d'étude de marché ClickUp

Les entreprises réalisent des études de marché afin de définir les attentes et les besoins de leurs clients. Ce type d'étude vous aide également à améliorer les offres de produits et de services et en savoir plus sur ce que font vos concurrents et d'où vient la réussite des autres entreprises. Modèle d'étude de marché de ClickUp vous fournit un document simple à suivre qui vous aide à recueillir et à présenter des informations relatives à votre cible, à l'état de votre produit/service et à l'état de votre secteur d'activité en général.

Lorsque vous réalisez une étude de marché, vous cherchez à confirmer vos intuitions concernant les besoins des clients par le biais de recherches scientifiques et de données personnalisées.

Les exemples d'études de cas marketing comme celui-ci sont parfaits car ils sont très simplifiés et facilement personnalisables. Il vous offre une section pour présenter votre entreprise et la raison pour laquelle vous effectuez une étude de marché en premier lieu.

Le modèle vous guide ensuite dans la description du type d'étude que vous faites, de la manière dont vous avez procédé, des techniques de collecte des données et des informations recueillies, que ce soit auprès de clients existants ou potentiels.

5. ClickUp Modèle de plan de recherche utilisateur

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/d7a070b0-1000.png Télécharger ce modèle https://clickup.com/templates/user-research-plan-kkmvq-6290547 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Un autre type de rapport centré sur le client que vous pouvez établir est un rapport de recherche sur les utilisateurs. Modèle de plan de recherche utilisateur de ClickUp vous permet de définir facilement tous les objectifs et détails que vous souhaitez inclure dans votre recherche utilisateur.

Le modèle est particulièrement utile pour les équipes chargées de l'expérience utilisateur (UX) qui souhaitent effectuer des persona de l'utilisateur afin de mieux comprendre les besoins des utilisateurs et la manière dont ils se comportent lorsqu'ils utilisent leur produit, dans le but de leur offrir une meilleure expérience, ainsi qu'aux nouveaux clients.

Le modèle commence par un " énoncé du problème "où vous pouvez définir le problème que le rapport de recherche utilisateur vise à résoudre. Ensuite, vous dresserez la liste des objectifs que vous souhaitez atteindre, puis vous définirez clairement le processus de recherche.

Ce type de modèle et de rapport d'étude de cas marketing peut vous montrer à quoi ressemble un client satisfait et vous donner des indications qui vous aideront à attirer et à fidéliser de futurs clients.

6. Modèle de conclusions de l'analyse des données ClickUp

Modèle de conclusions de l'analyse des données ClickUp

L'analyse des données est une autre étude importante que votre entreprise peut réaliser afin de prendre des décisions plus intelligentes. Modèle de conclusions de l'analyse des données de ClickUp permet à votre équipe d'effectuer facilement des analyses de données et de les présenter clairement aux parties prenantes clés.

Ce modèle commence également par poser les paramètres de l'étude et à l'expliquer, d'abord avec un énoncé de problème, puis en expliquant l'importance de l'étude.

Ensuite, le modèle recommande de définir la portée et les limites de l'étude afin de fixer les paramètres de son impact potentiel. L'étape suivante consiste à encadrer vos méthodes d'analyse et à fournir les sources de données que vous avez utilisées pour l'analyse, ainsi que les méthodes statistiques employées.

Enfin, vous pouvez présenter vos conclusions de manière claire et concise. Le modèle comprend également des diagrammes et d'autres éléments d'information outils de visualisation des données que vous pouvez utiliser pour rendre l'étude plus attrayante.

7. Modèle de rapport de campagne ClickUp

Modèle de rapport de campagne ClickUp

Ce modèle Modèle de rapport de campagne ClickUp est préconstruit pour permettre de présenter très facilement les résultats d'une campagne publicitaire aux parties prenantes.

Il commence par une section décrivant votre stratégie en détail, y compris les coûts totaux et le total des revenus, des conversions et des clics que vous espérez obtenir avec la campagne.

Le modèle d'étude de cas marketing fournit ensuite des diagrammes et des graphiques que vous pouvez utiliser pour détailler les performances de vos campagnes sur chacun des canaux que vous utilisez. Les modèles d'étude de cas de ce type sont parfaits pour détailler les informations sur les clients potentiels afin de savoir comment mieux mener vos campagnes à l'avenir.

8. Tableau blanc ClickUp pour la recherche

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/396b116a-1000.png Tableau blanc de la recherche ClickUp https://clickup.com/templates/research-whiteboard-kkmvq-6319370 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Faites de votre prochain projet de recherche utilisateur une expérience visuelle et collaborative. Donnez à tous les membres de votre équipe la possibilité d'ajouter leurs idées et leurs conclusions à l'aide de notes autocollantes virtuelles, en utilisant le modèle Modèle de Tableau blanc de recherche ClickUp .

Il s'agit de l'un des modèles d'étude de cas les plus flexibles de cette liste. Son outil de recherche sur les utilisateurs permet de regrouper en un seul emplacement toutes les informations aléatoires recueillies par votre équipe lors d'entretiens, de sondages, de sessions utilisateurs et d'autres méthodes de retour d'information.

Ensuite, vous pouvez rapidement organiser toutes ces données en catégories claires qui permettent à ce modèle d'étude de cas de voir en un coup d'œil quelle direction vous devez donner à votre projet pour satisfaire vos clients.

9. Modèle d'étude de cas pour Google Docs par Wordstream

Via WordStream

Si vous rédigez de nombreuses études de cas, c'est une bonne idée d'essayer un certain nombre de modèles au fil du temps pour plus d'inspiration. Même si vous avez trouvé une structure qui fonctionne bien pour vos études de cas, changer de structure de temps en temps peut vous donner une nouvelle perspective sur la façon de présenter un client en fonctionnalité.

Le modèle d'étude de cas de Wordstream est une autre bonne étude de cas que vous pouvez consulter. Il présente une excellente structure et fournit des repères visuels préétablis qui vous donneront des idées pour diviser les exemples d'études de cas d'entreprise et les rendre plus attrayants grâce à des images et des diagrammes.

Utilisez ce modèle pour présenter les résultats de clients particuliers et partager les points de douleur des clients et la façon dont ils ont été résolus. Vous pourrez ainsi démontrer clairement à vos clients potentiels que vous êtes en mesure de les aider eux aussi.

10. Modèle de rapport d'étude de cas Word par Template.net

Via Template.net

Template.net est l'un des plus grands sites Web si vous recherchez des modèles d'entreprise. Il est particulièrement populaire auprès des entreprises qui préfèrent créer des documents dans Microsoft Word et Excel.

Ce modèle d'étude de cas de Template.net est peu détaillé, mais il va droit au but et est très bien structuré et facile à suivre.

11. Modèle de résumé de cas Word par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/free-case-brief-summary-template-szdpe.jpeg

/$$$img/

Via Template.net

Ce modèle d'étude de cas Microsoft Word est un excellent moyen de passer directement aux choses sérieuses ! Il est doté d'une disposition propre et organisée avec des titres et sous-titres effacés, ce qui permet aux lecteurs de s'y retrouver facilement. Ce modèle comprend également un espace pour un bref résumé de l'étude de cas, idéal pour donner aux lecteurs un aperçu avant de plonger dans les détails.

12. Modèle de rapport d'étude de cas Word par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/case-study-report-3.jpeg

/$$$img/

Via Template.net

Ce modèle d'étude de cas Microsoft Word est une excellente option pour la création d'un rapport approfondi sur vos résultats. Le modèle comprend des sections pour un résumé, une introduction, une méthodologie, des résultats, des références et des annexes. Il est également doté d'une structure claire qui facilite la collecte et la présentation d'informations de manière cohérente. Le modèle comprend également des sections pour l'introduction, la méthodologie, les résultats et les recommandations, garantissant ainsi que tous les éléments essentiels d'une étude de cas sont couverts.

13. Word Modèle de recherche d'étude de cas par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/case-study-research-template-for-students-dyx3s.jpeg

/$$$img/

Via Template.net

Ce modèle d'étude de cas Word présente une fonctionnalité professionnelle et organisée avec des sections clairement libellées pour l'introduction, la méthodologie, les résultats et la conclusion. Il comprend également un espace pour les diagrammes et les graphiques afin de représenter visuellement les données.

14. Word Modèle d'étude de cas en psychologie par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/psychology-case-study-template-orkks.jpeg

/$$$img/

Via Template.net

Les études de cas en psychologie peuvent être complexes et détaillées, d'où l'importance d'avoir un modèle bien organisé pour présenter les informations. Le modèle d'étude de cas en psychologie est parfait pour cette tâche, avec des titres et sous-titres clairs qui guident les lecteurs à travers chaque section de l'étude. Il comprend également des sections permettant de résumer les points clés et de formuler des fournisseurs prestataires sur la base des résultats.

15. Word Modèle d'étude de cas sur les médias par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/media-case-study-template-9mum7.jpeg

/$$$img/

Via Template.net

Ce modèle d'étude de cas sur les médias de Template.net est parfait pour mettre en avant la réussite d'une campagne marketing ou publicitaire ! Il comprend un espace pour les indicateurs clés, tels que la portée et l'engagement, ainsi que des sections pour décrire les défis rencontrés et les solutions mises en œuvre. Avec son design épuré et sa disposition facile à suivre, ce modèle est idéal pour présenter des études de cas sur les médias à des clients ou des parties prenantes.

Il est facile de justifier l'utilisation des modèles d'étude de cas ClickUp

Les gens font confiance aux autres. C'est pourquoi les recommandations personnelles sont l'une des tactiques marketing les plus efficaces. Une étude de cas permet à votre prestataire de bénéficier d'une recommandation personnelle d'un client que vous avez aidé, indiquant à d'autres que vous pouvez faire la même chose pour eux.

Lors de la sélection d'un produit ou d'un service, les entreprises s'intéressent toujours à l'expérience d'autres organisations similaires à la leur. Les études de cas marketing, à la fois sincères et persuasives, montrent clairement comment vous aidez les autres et peuvent constituer un facteur de différenciation très efficace.

ClickUp a été conçu pour servir les équipes de tout secteur et de toute taille. Il est donc logique que les modèles d'études de cas que nous proposons soient tout aussi diversifiés et personnalisables.

Et surtout, ils sont achevés et gratuits ! S'inscrire gratuitement à ClickUp pour obtenir un accès immédiat à une quantité massive de modèles, à un stockage cloud gratuit et, bien sûr, à des fonctionnalités de gestion de projet et d'équipe à la pointe de l'industrie.