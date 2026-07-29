Les meilleurs connecteurs Claude MCP pour le marketing : la pile qui gère réellement vos campagnes

Vous avez passé un après-midi à connecter Claude à votre CRM, à votre plateforme publicitaire, à vos outils d’analyse et à votre référentiel de contenu. Puis, rien ne s’est passé. Les connecteurs MCP de Claude pour le marketing fonctionnent parfaitement : points verts, authentification réussie, tout est prêt. Ce qui manque, c’est la tâche elle-même. Claude a accès à tout, mais aucune raison d’y toucher, à l’image d’un nouvel employé disposant de droits d’administrateur mais n’ayant pas suivi de formation d’intégration.

C’est justement ce que tous les classements des « meilleurs connecteurs » omettent de mentionner. Un connecteur n’est pas un élément que l’on collectionne. Il s’agit d’une relation permanente entre Claude et un système de données, et chaque connecteur que vous laissez activé pèse discrètement sur chaque discussion que vous lancez. Trois connecteurs intégrés à un flux de travail que vous utilisez réellement seront plus efficaces que douze que vous avez installés puis oubliés.

Voici ceux qui méritent leur place, et ce qu’il faut indiquer à Claude une fois qu’ils sont activés.

En bref Un connecteur Claude MCP permet à Claude d'accéder en temps réel et de manière authentifiée à un outil externe, ce qui vous permet de lancer des requêtes sur des données réelles et d'agir en conséquence sans avoir à les exporter. En matière de marketing, HubSpot et Supermetrics couvrent les données CRM et celles liées aux campagnes. Klaviyo gère les e-mails de cycle de vie, tandis qu’Amplitude s’occupe de l’analyse des produits. Ahrefs et Similarweb se chargent du référencement naturel (SEO) et de l’analyse de la concurrence. Canva et Figma couvrent la création, tandis que Notion, Google Drive et Slack gèrent les briefs et les transferts de tâches. Dans cet article de blog, nous passons en revue les meilleurs connecteurs Claude MCP pour le marketing, ce que chacun d'entre eux peut lire et modifier, comment les enchaîner au sein d'un seul flux de travail, et à faire lorsqu'un connecteur cesse de fonctionner.

Aperçu des meilleurs connecteurs Claude MCP pour le marketing

Connecteur Poste principal en marketing Accès Vous savez écrire ? Idéal pour Où cela s'arrête-t-il ? HubSpot CRM et analyse du pipeline Données relatives aux contacts, aux opportunités, aux campagnes et à l'engagement Oui Équipes chargées du chiffre d'affaires et du cycle de vie client Les actions groupées sont limitées Supermetrics Rapports multicanal Données issues de plus de 200 sources de marketing et d'équipe commerciale Offre limitée Équipes de marketing à la performance Contenu limité à quatre plateformes publicitaires Klaviyo Gestion du cycle de vie des campagnes Profils, segments, flux, campagnes et évènements Oui Équipes chargées du e-commerce et de la fidélisation L'installation multi-comptes demande plus de travail Amplitude Analyse du comportement des utilisateurs vis-à-vis des produits Entonnoirs de conversion, cohortes, expériences et données sur les fonctionnalités Offre limitée Croissance et marketing produit Cela dépend d'un suivi précis des évènements Ahrefs Référencement naturel (SEO) et recherche de contenu Mots-clés, backlinks, classements et visibilité grâce à l'IA Non Équipes SEO et de contenu Les requêtes consomment des unités API Similarweb Étude de la concurrence et analyse de marché Données relatives au trafic, à l'audience, aux applications, aux mots-clés et au marché Non Stratégie et étude de la concurrence Les estimations peuvent différer des données propriétaires Canva Production de ressources de campagne Designs, modèles, dossiers et ressources de marque Oui Équipes de contenu et de création Certaines actions nécessitent la version Enterprise Figma Révision du design et production Fichiers, cadres, composants, variables et FigJam Oui Équipes de conception, de développement web et de lancement Le serveur local offre moins de fonctionnalités Notion Résumé et gestion des connaissances Pages, bases de données, études et historiques de campagnes Oui Contenu et gestion des campagnes L'accès dépend des permissions de l'environnement de travail Google Drive Récupération des fichiers de campagne Documents, Sheets, Slides et fichiers partagés Non Les équipes dont les sources d’informations sont dispersées Une mauvaise organisation des dossiers nuit aux résultats Slack Saisie des décisions et transferts Messages, fils de discussion, canaux, fichiers et toiles Oui Équipes de campagne pluridisciplinaires Il est possible de discuter informellement et que des décisions obsolètes soient contenues dans les discussions

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs ; vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Que sont les connecteurs Claude MCP ?

Aperçu de la fonction de MCP

Un connecteur Claude MCP est un serveur MCP (Model Context Protocol) auquel Claude se connecte, ce qui lui permet d’accéder en temps réel à un outil, une source de données ou un service externe. Les connecteurs de répertoire sont vérifiés par Anthropic avant leur mise en ligne. Ce n’est pas le cas des connecteurs personnalisés, que vous ajoutez via une URL.

Selon Anthropic, ces connecteurs vous permettent d’intégrer des services tels que Google Drive, Slack ou un CRM dans une discussion Claude. Ils fonctionnent partout où Claude est disponible : sur le Web, au bureau, dans Claude Code et via l’API. Une fois un service connecté, Claude peut y extraire des données et parfois y effectuer des actions sans que vous ayez à coller le moindre fichier CSV.

MCP est un protocole ouvert qu’ Anthropic a rendu open source fin 2024 afin de remplacer les intégrations fragmentées et ponctuelles par une norme unique. Auparavant, pour connecter un assistant IA à HubSpot ou Google Ads, il fallait créer une API personnalisée à chaque fois. MCP transforme tout cela en une seule connexion réutilisable avec laquelle n’importe quel outil compatible MCP peut communiquer.

Connecteurs Claude, serveurs MCP et connecteurs personnalisés : quelle différence ?

Ces termes désignent des éléments connexes d'un même système, mais ils ne sont pas interchangeables.

Un serveur MCP est la couche technique qui expose les données, les outils et les actions via le Model Context Protocol. Un connecteur Claude est l'interface utilisateur qui permet à Claude d'interagir avec ce serveur. La différence entre un connecteur de répertoire et un connecteur personnalisé réside principalement dans la manière dont ils sont validés, détectés et installés. Les deux fonctionnent sur la même infrastructure MCP.

Terme De quoi s'agit-il ? Quand un professionnel du marketing l'utilise Serveur MCP Un service qui expose les données et les actions d’une application via le protocole ouvert Model Context Protocol Il s'agit généralement de la technologie sous-jacente. Vous y êtes directement confronté lorsque vous ajoutez un serveur distant ou que vous mettez en place une intégration interne Connecteur de répertoire Une intégration MCP validée, incluse dans la liste des connecteurs de Claude La procédure par défaut pour des outils tels que HubSpot ou Canva : trouver le connecteur, connecter votre compte et effectuer l’authentification Connecteur personnalisé Un serveur MCP distant ajouté manuellement à Claude via son URL Utile lorsqu'un outil ne figure pas dans le répertoire, que votre entreprise exploite son propre serveur ou qu'un fournisseur, prestataire, propose un point de terminaison d'entreprise distinct

Anthropic évalue les connecteurs du répertoire en termes de sécurité, de fiabilité et de compatibilité avant de les référencer. Les connecteurs personnalisés utilisent le même environnement d'exécution et la même infrastructure d'appel d'outils, mais ils n'ont pas fait l'objet de cette évaluation du répertoire.

Cette analyse est utile, mais elle ne constitue pas une garantie de sécurité absolue. Chaque fournisseur de connecteurs dispose toujours de ses propres conditions générales, de sa politique de confidentialité, de ses permissions et de ses pratiques en matière de traitement des données. Avec un connecteur personnalisé, la décision de confiance incombe davantage à votre équipe, car Claude peut être en mesure de lire ou de modifier les données dans les limites de l'accès que vous lui accordez.

Les 11 meilleurs connecteurs Claude MCP pour le marketing

Le choix du connecteur approprié dépend de l'emplacement de vos données marketing et de ce que vous souhaitez que Claude fasse avec elles. Certains sont principalement conçus pour l'analyse, tandis que d'autres permettent de créer des enregistrements, de mettre à jour des campagnes ou de produire directement des ressources.

Les entrées ci-dessous concernent le connecteur lui-même : ce que Claude peut lire, ce qu’il peut modifier, où il s’intègre dans un flux de travail marketing, et quelles limites nécessitent encore une vérification humaine.

via HubSpot

Le connecteur HubSpot importe en temps réel dans Claude les données du CRM, notamment les contacts, les entreprises, les opportunités, les tickets et les produits, ainsi que les campagnes, les segments et l'historique des interactions. Ainsi, votre équipe peut poser des questions sur l'évolution du cycle de vie, le chiffre d'affaires généré par les campagnes, la qualité des prospects ou l'activité par e-mail sans avoir à exporter quoi que ce soit, et Claude répondra par des résumés, des tableaux, des diagrammes ou des graphiques.

Il prend également en charge les actions de sélection d’écriture. Claude peut créer ou mettre à jour des enregistrements, et consigner des appels, des réunions, des notes, des tâches et des e-mails. Cela signifie qu’il peut signaler les contacts de campagne pour lesquels aucune étape n’est prévue, puis lancer des tâches de suivi ou mettre à jour certaines propriétés.

Pour le connecteur Claude prêt à l’emploi, connectez HubSpot via le répertoire des connecteurs de Claude et suivez le flux OAuth. Le connecteur respecte les permissions HubSpot existantes de chaque utilisateur. HubSpot recommande de définir les outils d’écriture sur « Nécessite une validation », afin que vous puissiez vérifier toute modification avant qu’elle n’atteigne le CRM.

HubSpot exploite également un serveur MCP distant distinct destiné aux équipes qui développent des connexions personnalisées : https://mcp.hubspot.com

Essayez cette invitation :

Suivez les contacts générés par nos campagnes payantes du deuxième trimestre à chaque étape de leur cycle de vie. Affichez le temps moyen passé à chaque étape, identifiez les segments qui génèrent les prospects les plus qualifiés et créez des tâches de relance pour les personnes ayant récemment ouvert un e-mail sans activité ultérieure.

Forfait : Nécessite un forfait Claude payant (Pro, Max, Team ou Enterprise). Disponible pour les clients HubSpot, quel que soit leur niveau d'abonnement HubSpot.

Idéal pour : les équipes chargées du chiffre d'affaires et du cycle de vie client qui souhaitent obtenir des informations CRM sans avoir à exporter de données, ainsi qu'une gestion allégée des enregistrements après validation. Limites : l’accès en écriture est encore en version bêta publique, la création et la mise à jour en masse sont limitées à 10 enregistrements, et l’activation de l’option « Données sensibles » masque l’historique des interactions à Claude.

2. Supermetrics : effectuez des requêtes sur les données de vos campagnes multicanales depuis un seul et même endroit

via Supermetrics

Supermetrics est une plateforme de données marketing. Son connecteur relie Claude aux données en temps réel issues de la publicité, de l’analyse, du CRM, du e-commerce et des ventes provenant de plus de 200 sources de données. Cette liste va de Google Ads et Meta à GA4, Shopify, HubSpot et Search Console. L’astuce réside dans le fait que Claude ne voit qu’une seule connexion Supermetrics, et non un connecteur distinct pour chaque outil.

C’est idéal pour les rapports qui nécessitent généralement une multitude d’exportations. Vous pouvez demander à Claude de comparer les dépenses, le chiffre d’affaires, le CPA, le ROAS et les résultats des campagnes sur l’ensemble des canaux. De plus, il peut analyser une variation inhabituelle et transformer ses conclusions en un résumé exécutif ou un tableau de bord partageable. Supermetrics précise également que Claude peut créer, suspendre, lancer ou mettre à jour les campagnes publicitaires prises en charge , chaque modification étant placée en file d’attente pour que vous puissiez la valider.

Installation personnalisée du MCP : rendez-vous sur mcp.supermetrics.com pour configurer le serveur MCP Supermetrics autonome.

Essayez cette invitation :

Comparez les performances de Google Ads, Meta Ads et LinkedIn Ads de la semaine dernière. Affichez les dépenses, le chiffre d'affaires, le ROAS, le CPA, ainsi que les cinq campagnes les plus performantes et les moins performantes. Signalez les changements inhabituels, expliquez les causes probables à partir des données disponibles et suggérez des réajustements budgétaires à examiner par un responsable.

Forfait : Disponible dans tous les forfaits Claude. Le connecteur de répertoire ne nécessite pas d'abonnement à Supermetrics ; le serveur MCP autonome, en revanche, en nécessite un.

Idéal pour : les spécialistes du marketing à la performance qui doivent établir des rapports sur un nombre de canaux supérieur à ce qu'une seule plateforme peut afficher. Limites : Campaign prend en charge uniquement Google Ads, Meta, Microsoft Advertising et TikTok, et non l’ensemble des plus de 200 sources de données.

Le connecteur Klaviyo permet à Claude d’ accéder directement à vos rapports de campagne, flux, profils, segments et évènements. Les équipes chargées du cycle de vie client peuvent ainsi abandonner les invitations génériques et poser des questions basées sur les actions réelles des clients. Claude peut comparer le chiffre d’affaires des campagnes, analyser un flux de paniers abandonnés, identifier les clients engagés qui n’ont pas encore acheté ou vérifier la composition d’un segment. Il prend également en charge les opérations de lecture et d’écriture. Claude peut créer des campagnes, attribuer des modèles et rédiger ou traduire des e-mails. De plus, il met à jour les profils, modifie l’appartenance aux listes et gère les inscriptions. Il peut même extraire des éléments de catalogue et ajouter des images de produits à partir d’URL lorsque vous préparez une campagne axée sur les produits. Pour un compte Klaviyo unique, connectez-vous via le répertoire des connecteurs de Claude et achevez le flux OAuth. Les agences ou équipes gérant plusieurs comptes peuvent ajouter Klaviyo en tant que connecteur personnalisé à l'aide de l'URL MCP à distance officielle : https://mcp.klaviyo.com/mcp Essayez cette invitation : Comparez les performances de notre flux de paniers abandonnés au cours des deux derniers mois. Repérez l'étape où la baisse est la plus importante, identifiez les clients récemment engagés qui n'ont pas effectué d'achat, puis créez une ébauche de campagne de réengagement pour ce segment en utilisant nos modèles d'objet d'e-mail les plus performants récemment.

3. Klaviyo : transformer les données clients en temps réel en campagnes basées sur le cycle de vie

via Klaviyo

Le connecteur Klaviyo permet à Claude d’ accéder directement à vos rapports de campagne, flux, profils, segments et évènements. Les équipes chargées du cycle de vie client peuvent ainsi abandonner les invitations génériques et poser des questions basées sur les actions réelles des clients. Claude peut comparer le chiffre d’affaires des campagnes, analyser un flux de paniers abandonnés, identifier les clients engagés qui n’ont pas encore acheté ou vérifier la composition d’un segment.

Il prend également en charge les opérations de lecture et d’écriture. Claude peut créer des campagnes, attribuer des modèles et rédiger ou traduire des e-mails. De plus, il met à jour les profils, modifie l’appartenance aux listes et gère les inscriptions. Il peut même extraire des éléments de catalogue et ajouter des images de produits à partir d’URL lorsque vous préparez une campagne axée sur les produits.

Pour un compte Klaviyo unique, connectez-vous via le répertoire des connecteurs de Claude et achevez le flux OAuth. Les agences ou équipes gérant plusieurs comptes peuvent ajouter Klaviyo en tant que connecteur personnalisé à l'aide de l'URL MCP à distance officielle : https://mcp.klaviyo.com/mcp

Essayez cette invitation :

Comparez les performances de notre flux de paniers abandonnés au cours des deux derniers mois. Repérez l'étape où la baisse est la plus importante, identifiez les clients récemment engagés qui n'ont pas effectué d'achat, puis créez une ébauche de campagne de réengagement pour ce segment en utilisant nos modèles d'objet d'e-mail les plus performants récemment.

Forfait : Disponible dans tous les forfaits Claude, y compris le forfait gratuit.

Idéal pour : les équipes de commerce en ligne et de fidélisation dont le prochain e-mail doit prendre la forme des actions réelles des clients. Limites du système : Claude rédige la campagne ; c'est toujours un humain qui se charge de l'envoi. Les agences gérant plusieurs comptes ont besoin du connecteur personnalisé, et non de l'installation en un clic.

4. Amplitude : posez des questions sur le comportement des utilisateurs sans avoir à refaire le tableau de bord

via Claude

Amplitude est une plateforme d’analyse de produits, et son connecteur intègre ces données comportementales dans Claude. Les équipes marketing et de croissance peuvent explorer leurs diagrammes, tableaux de bord, cohortes, expériences et Feature Flags directement dans le chat. Une question qui nécessitait auparavant d’envoyer une demande à l’équipe chargée des données ou d’apprendre soi-même à utiliser le générateur de requêtes d’Amplitude se transforme en une phrase que l’on tape et à laquelle on répond d’un seul trait.

Claude permet de comparer les activations par source de campagne, d'identifier à quel moment les utilisateurs quittent un entonnoir de conversion, de repérer les comportements liés à la fidélisation ou de signaler les segments présentant un risque plus élevé de désabonnement.

Amplitude fournit également un point de terminaison MCP distant pour une installation personnalisée : https://mcp.amplitude.com/mcp. Les comptes hébergés dans l'UE doivent utiliser : https://mcp.eu.amplitude.com/mcp

Claude gère l'authentification via OAuth, vous n'avez donc pas besoin de créer ni de stocker de clé API.

Essayez cette invitation :

Comparez les utilisateurs acquis via le référencement payant, les réseaux sociaux payants et le référencement naturel au cours des huit dernières semaines. Présentez le taux d’activation, le taux d’achèvement de notre entonnoir principal et le taux de rétention sur quatre semaines par canal. Créez une cohorte pour le segment le plus performant et élaborez un diagramme illustrant les comportements qui le distinguent des utilisateurs à faible taux de rétention.

Forfait : Disponible dans tous les forfaits Claude, y compris le forfait gratuit.

Idéal pour : les spécialistes du marketing de croissance et de produit qui ont besoin d'informations sur l'entonnoir de conversion et la fidélisation sans avoir à envoyer de demande de données. Limites du système : La qualité de la réponse dépend entièrement de votre taxonomie des évènements. Un suivi incohérent conduit à des interprétations erronées, mais présentées comme fiables.

5. Ahrefs : effectuez des recherches SEO depuis Claude

via Ahrefs

Ahrefs est une suite d’outils de référencement naturel (SEO), et son connecteur permet à Claude d’accéder en lecture aux recherches de mots-clés, à l’analyse de la concurrence, à la vérification des backlinks, au suivi de positionnement et à la visibilité de recherche basée sur l’IA. Au lieu d’extraire un rapport à la fois, vous pouvez poser une question plus générale et laisser Claude regrouper plusieurs analyses Ahrefs au sein d’une même conversation. Il peut ensuite synthétiser toutes ces informations pour en faire un résumé de recherche ou un plan de contenu.

Ahrefs exploite un serveur MCP hébergé à distance, que vous ajoutez à Claude en tant que connecteur personnalisé et auquel vous effectuez l'authentification via OAuth (ou à l'aide d'une clé MCP, qui n'est pas la même qu'une clé API v3 d'Ahrefs) : https://api.ahrefs.com/mcp/mcp

Essayez cette invitation :

Comparez notre domaine à celui de trois concurrents. Identifiez les mots-clés à forte intention d’achat pour lesquels ils sont bien classés et pas nous, déterminez les pages qui génèrent les backlinks les plus puissants, et mettez en évidence les marques qui bénéficient de la plus grande visibilité dans les recherches basées sur l’IA. Transformez ces résultats en un brief de contenu hiérarchisé.

Forfait : Disponible dans tous les forfaits Claude en tant que connecteur personnalisé. Nécessite un forfait Ahrefs payant, Lite ou supérieur.

Idéal pour : les équipes SEO et de contenu qui souhaitent étayer leur brief à l'aide de données réelles sur le référencement, les backlinks et la visibilité générée par l'IA. Limites : en lecture seule, donc rien n'est publié. Le MCP hébergé est également destiné aux clients IA pris en charge, et non pas à servir d'API polyvalente pour des scripts personnalisés.

Idéal pour : les équipes SEO et de contenu qui souhaitent étayer leur brief à l'aide de données réelles sur le référencement, les backlinks et la visibilité générée par l'IA. Limites : en lecture seule, donc rien n'est publié. Le MCP hébergé est également destiné aux clients IA pris en charge, et non pas à servir d'API polyvalente pour des scripts personnalisés.

6. Similarweb : comparez le trafic et la demande de votre audience avec ceux de vos concurrents

via Similarweb

Similarweb est une plateforme d’intelligence numérique. Son connecteur Claude importe dans Claude des données relatives au Web, aux applications, à l’audience, aux mots-clés et au marché. Utilisez-le lorsque vous souhaitez savoir d’où provient le trafic de vos concurrents, quels canaux stimulent leur croissance et comment une marque se positionne par rapport à sa catégorie.

Cela lui confère un rôle différent de celui d’Ahrefs. Ahrefs se concentre sur les classements de recherche et les backlinks. Similarweb adopte une vision plus globale : sources de trafic, composition de l’audience, performances des applications et références sectorielles. Vous pouvez ainsi déterminer si la croissance d’un concurrent provient du référencement naturel, des publicités payantes, des références, des réseaux sociaux ou du trafic direct avant de décider où approfondir votre analyse.

Similarweb propose également un serveur MCP hébergé pour les installations personnalisées : https://mcp.similarweb.com

Essayez cette invitation :

Comparez notre site à celui de quatre concurrents sur les six derniers mois. Ventilez le trafic par canal et par zone géographique, affichez les principaux mots-clés naturels de chaque site et identifiez les segments d'audience ou de marché sur lesquels nos concurrents progressent plus rapidement que nous.

Forfait : Disponible avec tous les forfaits Claude, y compris le forfait gratuit, mais vous devrez disposer d'un abonnement Similarweb avec accès à l'API (formules API uniquement, forfait Business ou forfait Enterprise).

Idéal pour : la stratégie et l'analyse de la concurrence, lorsque la question porte sur le secteur d'activité plutôt que sur votre propre site. Limites : ces nombres sont des estimations modélisées, et non les analyses d’un concurrent. Ils sont utiles pour donner une orientation, mais ne doivent pas être présentés comme des données irréfutables lors d’une présentation au conseil d’administration.

7. Canva : créez des ressources de campagne sans quitter Claude

via Claude

Canva est une plateforme de création graphique. Grâce à son connecteur, Claude peut rechercher, créer, remplir automatiquement et exporter des créations directement depuis votre compte Canva. Pour les spécialistes du marketing, cela se traduit par un véritable travail de production. Vous pouvez transformer un brief en présentation, créer des visuels pour les réseaux sociaux, remplir un modèle à l'image de votre marque avec du contenu inédit, ou retrouver une création perdue dans un environnement de travail.

L'intérêt ne réside pas uniquement dans la génération d'images. Claude peut exploiter vos contenus et modèles Canva existants. Cela le rend bien plus performant pour la production de campagnes reproductibles. Vous pouvez lui demander de retrouver la présentation de lancement du dernier trimestre, d'en résumer le message, d'en créer une nouvelle version adaptée à un autre public, puis d'exporter le résultat pour révision.

Canva exploite un serveur MCP distant officiel : https://mcp.canva.com/mcp

Essayez cette invitation :

Consultez notre dernière présentation de lancement de produit, résumez le message clé et créez une version destinée aux partenaires de cinq diapositives en utilisant la même identité visuelle. Conservez les arguments de vente de la présentation originale, raccourcissez le texte et exportez une version à valider.

Forfait : Disponible dans tous les forfaits Claude. Recherche, création et exportation de travaux possibles avec n'importe quel forfait Canva ; les modèles personnalisés nécessitent les forfaits Pro, Teams ou Enterprise ; le remplissage automatique est réservé au forfait Enterprise.

Idéal pour : les équipes de contenu et de création qui produisent des campagnes reproductibles à partir de modèles existants. Limites : Vérifiez quels environnements de travail, dossiers, modèles et ressources de marque Canva sont accessibles au compte en connexion. De plus, Claude ne peut pas déterminer si un design est conforme à votre identité visuelle, aux règles juridiques ou au brief de campagne, à moins que ces normes ne figurent dans les données sources.

8. Figma : faire évoluer les conceptions de campagne entre le contexte, la révision et la production

via Anthropic

Figma est une plateforme de conception et de prototypage. Le connecteur offre à Claude un accès structuré à vos fichiers Figma, des composants et variables aux dispositions et au contenu FigJam. Il prend tout son sens lorsque le travail de campagne se situe à mi-chemin entre la conception et le développement. Pensez aux pages de destination, aux démos de produits, aux présentations de lancement et aux expériences web.

Le connecteur fonctionne dans les deux sens. Claude peut lire le contexte de conception, générer du code à partir des cadres sélectionnés, créer des diagrammes FigJam et réécrire du contenu modifiable sur le canevas. Une équipe peut ainsi passer d’une interface en direct à des calques Figma modifiables, réviser la conception, puis intégrer les modifications approuvées dans la version finale.

Le point de terminaison MCP distant recommandé par Figma est : https://mcp.figma.com/mcp ; l'entreprise propose également un point de terminaison local pour ordinateur de bureau : http://127.0.0.1:3845/mcp

Essayez cette invitation :

Vérifiez les maquettes de pages de destination sélectionnées par rapport au message défini dans notre brief de lancement. Signalez les textes qui ne correspondent pas au positionnement approuvé, répertoriez les éléments manquants et créez un diagramme FigJam illustrant le flux de révision proposé.

Forfait : le serveur distant fonctionne avec tous les abonnements et tous les forfaits Figma ; le serveur de bureau nécessite un abonnement Dev ou Full dans le cadre d’un forfait payant.

Idéal pour : les équipes de conception, de développement web et de lancement qui font passer le travail de campagne de la phase de validation à celle de mise en œuvre. Limites : seules les applications figurant dans le catalogue MCP de Figma peuvent être connectées ; vérifiez donc la vôtre avant de planifier votre stratégie.

9. Notion : transformer les connaissances sur les campagnes en documents exploitables

via Claude

Le connecteur Notion confère à Claude un accès en lecture et en écriture aux parties de votre environnement de travail auxquelles le compte connecté a accès. Claude peut effectuer des recherches dans les pages, récupérer le contexte des campagnes, créer de nouvelles pages, effectuer des modifications en cours de contenu et mettre à jour des entrées de base de données. Pour les spécialistes du marketing, cela s’avère utile lorsque les briefs, le positionnement, les directives éditoriales, les études et les outils de suivi des campagnes se trouvent déjà dans Notion.

Claude peut ainsi rassembler des décisions dispersées sur différentes pages de lancement, ou transformer une analyse finalisée en un brief clair et concis. Et contrairement à un connecteur en lecture seule, il réécrit le résultat directement dans Notion au lieu de le laisser dans le chat.

Serveur MCP distant : https://mcp.notion.com/mcp

Essayez cette invitation :

Retrouvez le positionnement validé, l’étude d’audience et les notes de lancement de notre campagne d’entreprise. Créez un brief de campagne comprenant le message clé, les arguments de vente, le plan de diffusion, les questions ouvertes et les responsables désignés, puis enregistrez-le dans la base de données des campagnes.

Forfait : Disponible dans tous les forfaits Claude, y compris le forfait gratuit.

Idéal pour : les équipes chargées du contenu et des campagnes dont les briefs et les outils de suivi y sont déjà intégrés. Limites à prendre en compte : la portée de Claude dépend des permissions accordées via Notion ; un accès en écriture lui permet de modifier des pages en ligne et des enregistrements de la base de données. Vérifiez quels environnements de travail et quelles pages sont concernés, et passez en revue les modifications en cours avant que Claude ne mette à jour un brief de référence ou un outil de suivi de campagne.

Idéal pour : les équipes chargées du contenu et des campagnes dont les briefs et les outils de suivi y sont déjà intégrés. Limites à prendre en compte : la portée de Claude dépend des permissions accordées via Notion ; un accès en écriture lui permet de modifier des pages en ligne et des enregistrements de la base de données. Vérifiez quels environnements de travail et quelles pages sont concernés, et examinez les modifications qui en découlent avant que Claude ne mette à jour un brief de référence ou un outil de suivi de campagne.

10. Google Drive : recherchez les fichiers sources d'une campagne

via Claude

C'est sur Google Drive que s'accumulent de nombreux travaux liés aux campagnes. Le connecteur permet à Claude d'effectuer des recherches sur Drive et d' exploiter les documents, les feuilles de calcul et les présentations. Il peut lire un document, extraire les données d'une feuille de calcul au format CSV et extraire le texte d'une présentation. Cela s'avère utile lorsque les informations sont dispersées entre des fichiers de recherche, des feuilles de calcul de performances, des présentations et des textes validés.

Vous pouvez demander à Claude de trouver la dernière présentation de messages, de la comparer au texte définitif de la page de destination et d'extraire les résultats d'une feuille de calcul, le tout sans ouvrir chaque fichier.

Essayez cette invitation :

Retrouvez le dernier brief de campagne validé, le dossier de positionnement et la feuille de calcul des performances pour le lancement du troisième trimestre. Comparez le message final avec les arguments validés, puis résumez les résultats par canal et citez le fichier source pour chaque constat.

Forfait : Disponible dans tous les forfaits Claude, y compris le forfait gratuit.

Idéal pour : les équipes dont les ressources sont dispersées entre des documents, des feuilles de calcul et des présentations. Limites : Google Drive est connecté via le flux Google Workspace intégré à Claude et via OAuth, et offre un accès en lecture seule. Une mauvaise organisation de vos dossiers et des noms de fichiers peu clairs dans votre Google Drive affaiblissent chaque réponse, et Claude ne peut rien y faire pour vous.

11. Slack : transformer les discussions sur les campagnes en décisions et en relais

via Claude

Le connecteur Slack permet à Claude de rechercher des messages, des canaux, des fils de discussion, des fichiers, des utilisateurs et des canevas, puis de rédiger ou d’envoyer des messages. Il s’avère donc très pratique pour le travail lié aux campagnes qui s’écarte souvent du brief officiel. Pensez aux retours tardifs, aux appels de lancement, aux validations bloquées et aux modifications convenues dans un fil de discussion.

Claude peut résumer un long processus de lancement, distinguer les décisions des suggestions et rédiger une mise à jour claire du statut à l'intention des parties prenantes. Il peut également créer un canevas Slack pour finaliser le plan définitif. Cela évite que le contexte important ne se perde dans l'historique des messages.

Essayez cette invitation :

Passez en revue le canal #q3-launch des sept derniers jours. Distinguez les décisions finales, les questions en suspens, les obstacles et les actions attribuées. Rédigez une note d'information à l'intention des parties prenantes pour validation, puis créez un canevas indiquant le statut de lancement approuvé.

Forfait : Disponible dans tous les forfaits Claude, y compris le forfait gratuit.

Idéal pour : les équipes de campagne pluridisciplinaires où les décisions sont prises au fil des fils de discussion. Limites du système : le chat affiche les décisions précédentes juste à côté des décisions actuelles, et Claude ne parvient pas à distinguer de manière fiable les unes des autres. Indiquez le brief comme critère de départage.

Les connecteurs constituent un système évolutif, et non un simple catalogue Toutes les listes des « meilleurs connecteurs » traitent ces derniers comme de simples objets à collectionner. Ce n’est pas la bonne approche. Un connecteur est une relation permanente entre Claude et un système d’enregistrement, et les relations permanentes nécessitent un entretien. Les autorisations expirent. Les fournisseurs lancent de nouveaux objets et retirent les anciens. L’accès que vous avez accordé en janvier est toujours actif en juillet, pointant discrètement vers des données que vous ne faites plus de requêtes sur. Il existe un mécanisme concret derrière tout cela, et cela vous coûte de l’argent à chaque discussion. Les connecteurs se chargent au niveau du compte plutôt que par projet ; ainsi, chaque connecteur que vous laissez activé injecte les définitions de ses outils dans chaque nouvelle discussion que vous lancez. Un seul connecteur lourd peut intégrer des dizaines d’outils. Activez-en douze, et une partie non négligeable de la fenêtre de contexte disparaîtra avant même que vous n’ayez tapé un seul mot. Claude Code fait exception, car il permet de délimiter les serveurs par projet. Claude propose un paramètre « charger les outils en cas de besoin » destiné à repousser ce chargement, mais des utilisateurs ont signalé que cela ne fonctionnait pas toujours, les définitions complètes continuant à se charger dès le départ. Considérez cela comme une aide, et non comme une garantie. La solution réside donc dans une habitude plutôt que dans un simple paramètre. Avant de commencer une session de travail, activez uniquement ce dont vous avez besoin pour la tâche en cours et désactivez le reste. Une fois par trimestre, ouvrez votre liste de connecteurs et demandez-vous lesquels vous avez réellement utilisés, puis déconnectez les autres directement depuis l’outil source, et pas seulement dans Claude. Révoquer l’accès OAuth là où vous l’avez accordé est le seul moyen de fermer correctement la porte.

Comment configurer un connecteur Claude

La configuration d'un connecteur de répertoire ne prend que quelques minutes et ne nécessite aucun code. La procédure est pratiquement la même pour chaque outil marketing que vous ajoutez.

Dans Claude, rendez-vous dans Personnalisé > Connecteurs et parcourez le répertoire des connecteurs Trouvez le connecteur qui vous intéresse et cliquez sur Connecter Achevez le flux OAuth dans l'onglet du navigateur qui s'ouvre. Connectez-vous à l'outil lui-même et accordez à Claude la permission correspondant aux périmètres que vous approuvez De retour dans Claude, le connecteur apparaît dans votre chat, et vous l'activez en tant que source de données pour la discussion

Pour un outil qui ne figure pas dans le répertoire, vous pouvez ajouter un connecteur personnalisé. Rendez-vous dans Personnaliser > Connecteurs, cliquez sur le +, sélectionnez Ajouter un connecteur personnalisé, puis saisissez le nom et l'URL du serveur MCP distant. Ajoutez les identifiants OAuth dans les paramètres avancés si le serveur en a besoin.

Un détail d’installation vous évitera des heures de confusion. Anthropic note que les connecteurs personnalisés accèdent à votre serveur MCP depuis le cloud d’Anthropic, et non depuis votre machine locale. Ainsi, un serveur situé derrière le pare-feu de votre entreprise ne fonctionnera pas, à moins que vous n’ajoutiez les intervalles d’adresses IP d’Anthropic à votre liste blanche. Cela vaut également pour Claude Bureau, qui s’exécute par ailleurs sur votre machine.

Remarque supplémentaire : tous les forfaits permettent d’ajouter un connecteur personnalisé, mais les utilisateurs de la version gratuite sont limités à un seul. Les connecteurs du répertoire sont largement disponibles dans tous les forfaits.

MCP ou plateforme d'automatisation : laquelle vous convient le mieux ?

Les connecteurs Claude peuvent ressembler à une autre version de Zapier, de Make ou à une intégration d'application native. Ils présentent certes des similitudes, mais ils répondent à des besoins différents.

Une plateforme d’automatisation fonctionne mieux lorsque le parcours est prédéfini. Un déclencheur se produit, une action prédéfinie s’ensuit, et la même séquence s’exécute à chaque fois. Par exemple, lorsqu’une personne soumet un formulaire de demande de campagne, cela peut créer une tâche, l’attribuer au responsable des opérations marketing et envoyer une alerte Slack.

MCP est d’autant plus efficace que le parcours dépend des conclusions de Claude. Vous pouvez lui demander d’analyser les raisons de la baisse des conversions payantes, de comparer les données publicitaires aux résultats du CRM, de vérifier si le message de la page de destination a changé et de recommander la prochaine action à entreprendre. Claude décide quelles sources connectées examiner et comment les interpréter, dans le respect des règles que vous avez définies.

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Comment intégrer des connecteurs dans un flux de travail de campagne

Vous connaissez désormais les connecteurs. Mais c’est en les enchaînant dans une séquence que vous en tirerez pleinement parti. Un connecteur isolé répond à une question. Un flux de travail va plus loin : il indique à Claude l’ordre dans lequel traiter les données, quelle source privilégier en cas de divergence entre deux d’entre elles, et à quel moment il doit s’interrompre pour obtenir votre validation. Les connecteurs ne communiquent jamais entre eux de manière autonome. Claude exécute la séquence, et vos instructions constituent les règles de fonctionnement qu’il suit.

1. Commencez par le brief de campagne

Tout ce qui se trouve en aval hérite de ce que vous définissez ici ; commencez donc par désigner une page de référence comme source de vérité. Une fois que Claude considère cette page Notion comme la référence, chaque étape suivante s'appuie sur le même positionnement, le même public et les mêmes arguments approuvés.

« Utilisez le brief de campagne approuvé pour le troisième trimestre disponible sur Notion comme référence absolue pour le positionnement, l’audience, les détails de l’offre et les arguments approuvés. Signalez toute source ultérieure qui entrerait en conflit avec celui-ci. »

2. Vérifier la création par rapport au brief

Désormais, Claude évalue la conception par rapport à ce brief, et ce sont les garde-fous que vous avez définis qui guident le processus. Demandez-lui de signaler les conflits de contenu et de ne pas modifier le fichier tant que vous ne l’avez pas approuvé. Détecter les écarts relève d’une utilisation légitime de l’accès au connecteur, tandis que le jugement concernant la marque reste du ressort d’une personne.

« Vérifiez la conception de la page de destination par rapport au brief Notion. Signalez les affirmations, les titres, les appels à l’action ou le langage utilisé qui ne correspondent pas au positionnement approuvé. Ne modifiez pas le fichier tant que je n’ai pas validé les changements proposés. »

3. Comparer les résultats des plateformes avec ceux du CRM

Après le lancement, Claude analyse en une seule fois les chiffres publicitaires de Supermetrics et les résultats CRM de HubSpot. Le défi consiste à bien distinguer ces deux types de données. Étant donné qu’une conversion sur une plateforme publicitaire correspond rarement à un prospect qualifié, demandez à Claude de les présenter comme des indicateurs distincts afin que les chiffres restent fiables.

« Récupérez les dépenses publicitaires, le CPA et le ROAS depuis Supermetrics. Utilisez ensuite HubSpot pour afficher les contacts créés, la progression dans le cycle de vie, le pipeline qualifié et le chiffre d'affaires généré lié à ces campagnes. Considérez les conversions sur les plateformes publicitaires et les résultats CRM comme des indicateurs distincts. »

4. Transformer les résultats en un transfert de tâches au sein de l'équipe

Enfin, Claude rédige le rapport et l’étape pour Slack. La règle à ajouter ici est une procédure de validation claire : demandez à Claude de rédiger la mise à jour et de vous la montrer, puis retenez la publication jusqu’à ce que vous donniez votre accord.

« Rédigez une mise à jour Slack comprenant le résumé exécutif, les trois changements significatifs, les lacunes de données non résolues et les propriétaires des actions désignés. Montrez-la-moi avant de la publier dans #marketing-performance. »

Cela permet à l'équipe de disposer d'un cycle complet :

Brief → révision créative → analyse des performances → rapport validé

Aucune exportation CSV n’intervient entre ces différentes étapes. L’accès seul ne suffit pas à constituer un flux de travail. Ce sont l’ordre des opérations, les critères de départage, les définitions des indicateurs et les points de validation qui transforment ces quatre connecteurs en une boucle reproductible. Les connecteurs fournissent l’accès, Claude assure l’orchestration, et vos instructions définissent les règles.

Invite permettant de relier l'ensemble du cycle : Utilisez le brief de campagne approuvé pour le troisième trimestre disponible sur Notion comme référence absolue pour l’audience, le positionnement, les détails de l’offre et les arguments approuvés. Examinez la conception actuelle de la page de destination dans Figma à la lumière de ce brief. Répertoriez les éventuels conflits au niveau du texte ou du message, mais ne modifiez pas la conception. Ensuite, utilisez Supermetrics pour récupérer les dépenses, le CPA, le ROAS et les performances au niveau des campagnes sur Google Ads, Meta Ads et LinkedIn Ads pour les sept derniers jours. Utilisez HubSpot pour afficher les contacts créés, l'évolution du cycle de vie, le pipeline qualifié et le chiffre d'affaires réalisé liés à ces campagnes. Séparez les conversions de la plateforme des résultats du CRM, et signalez tout nom de campagne ou enregistrement que vous ne parvenez pas à faire correspondre. Rédigez un rapport hebdomadaire concis comprenant un résumé, une comparaison des canaux, les trois changements les plus importants et au maximum cinq actions recommandées. Préparez ensuite une publication Slack pour le canal #marketing-performance, mais attendez mon accord avant de l'envoyer.

Aboli Gangreddiwar, expert en marketing du cycle de vie qui a rédigé une analyse approfondie des MCP à l'intention des spécialistes du marketing, le résume parfaitement :

Je vois ça un peu comme un port USB-C pour votre pile marketing. Si vous utilisez Databricks comme CDP et HubSpot comme ESP, MCP pourrait leur permettre de communiquer entre eux de manière plus fluide. Vous n’auriez plus besoin de créer un ticket BI à chaque fois que vous souhaitez ajouter un nouveau champ de données. »

Je vois ça un peu comme un port USB-C pour votre pile marketing. Si vous utilisez Databricks comme CDP et HubSpot comme ESP, MCP pourrait leur permettre de communiquer entre eux de manière plus fluide. Vous n’auriez plus besoin de créer un ticket BI à chaque fois que vous souhaitez ajouter un nouveau champ de données. »

C'est le passage d'une IA qui analyse votre marketing à une IA qui l'exécute. Si vous souhaitez avoir une visite plus complète des applications possibles de l'IA dans le domaine du marketing avant de la mettre en place, regardez cette vidéo :

Les connecteurs Claude sont-ils sûrs pour les données marketing ?

C'est tout à fait possible. La sécurité repose sur trois éléments : le connecteur que vous choisissez, les permissions que vous accordez et les actions que Claude est autorisé à effectuer. La plupart des connecteurs de répertoires utilisent OAuth ; vous vous connectez donc via la plateforme source au lieu de partager un mot de passe. Les serveurs MCP personnalisés peuvent utiliser OAuth, des clés API ou d'autres méthodes ; consultez donc d'abord le guide du fournisseur.

En matière de données marketing, respectez ces quatre règles :

Privilégiez les connecteurs de répertoires ou les serveurs MCP propriétaires. Anthropic souligne que Anthropic souligne que les connecteurs personnalisés peuvent lier Claude à des services qu’il n’a pas vérifiés . N’ajoutez un point de terminaison personnalisé que s’il provient de la documentation officielle du fournisseur. Vérifiez également qui gère le serveur et à quelles données il a accès

Soumettez les actions d’écriture à une validation préalable. Claude vous permet de configurer chaque outil sur Toujours autoriser , Nécessite une validation ou Bloc . Commencez par un accès en lecture seule lorsque cela est possible. Exigez une confirmation avant que Claude ne modifie les budgets, ne mette à jour les fiches CRM, ne réalise une modification en cours sur une audience, n’envoie des messages ou ne remplace des documents en ligne

Vérifiez les permissions de l’utilisateur en connexion. Claude hérite des droits d’accès de cette personne sur la plateforme source ; il ne peut donc voir ou faire que ce que celle-ci est déjà autorisée à faire. Les périmètres OAuth, les paramètres de l’organisation et les autorisations propres à chaque outil peuvent restreindre encore davantage ces droits

Attendez-vous à ce que certaines données soient masquées. HubSpot, par exemple, HubSpot, par exemple, bloque l’historique complet des interactions lorsque l’option « Données sensibles » est activée. Cela concerne les e-mails, les appels, les réunions, les notes et les tâches. Une réponse peut donc être incomplète par nature

Ajoutez cette instruction aux flux de travail sensibles :

Répertoriez toutes les listes d’enregistrements, de champs, de fichiers ou de canaux auxquels vous n’avez pas pu accéder. Ne déduisez pas les valeurs manquantes.

La solution la plus sûre est simple. Accordez le niveau d’accès le plus bas possible, soumettez les actions ayant des conséquences importantes à une validation humaine, et n’élargissez les permissions que lorsqu’un véritable flux de travail l’exige.

Pourquoi vos connecteurs Claude ne fonctionnent pas

Lorsqu'un connecteur présente des dysfonctionnements, la cause est généralement l'une des quelques raisons prévisibles. C'est rarement de votre faute.

Le serveur est inaccessible : les connecteurs personnalisés et distants s'appuient sur le cloud d'Anthropic, et non sur votre machine. Si votre serveur MCP se trouve derrière un pare-feu ou sur un réseau privé, l'opération échouera tant que vous n'aurez pas ajouté les intervalles d'adresses IP d'Anthropic à votre liste blanche

L'OAuth a expiré sans avertissement : les jetons OAuth des connecteurs personnalisés ne survivent pas toujours au redémarrage de l'application. : les jetons OAuth des connecteurs personnalisés ne survivent pas toujours au redémarrage de l'application. Le référentiel Claude Code d'Anthropic répertorie des connecteurs qui s'affichent comme « connectés » alors qu'aucun outil n'est chargé. La solution fiable consiste à utiliser l'invite d'authentification dans le chat, lancée une fois par session

La panne se situe en amont : les connecteurs à distance peuvent cesser de fonctionner côté serveur même si rien n’a changé de votre côté. Lorsqu’un outil déploie une mise à jour sur son serveur MCP, votre connexion peut être interrompue sans que vous en soyez responsable

Limites des forfaits : les utilisateurs de la version gratuite ont droit à un seul connecteur personnalisé ; pour disposer de plusieurs connecteurs, il faut souscrire à un forfait Anthropic payant

Comment ClickUp assure la connexion de l'écosystème marketing

À ce stade, les connecteurs ont fait leur travail. Claude a extrait le nombre de chiffres publicitaires, les a recoupés avec le CRM et vous a fourni une analyse précise de ce qui a fonctionné. Ensuite, quelqu’un doit copier ces recommandations dans un outil de gestion des tâches, désigner les propriétaires, joindre le brief et réexpliquer la décision lors de la prochaine réunion de suivi. Une semaine plus tard, personne ne sait quelles recommandations ont été approuvées, lesquelles ont été mises en œuvre et lesquelles sont au point mort.

C'est là que ClickUp intervient. Les connecteurs importent les données de campagne dans Claude. ClickUp regroupe le brief, les décisions, les livrables et le travail de suivi au sein d'une même fiche de campagne.

De la lecture de Claude à une tâche à réaliser

Lorsque Claude signale une page de destination qui présente une perte de conversion, ClickUp Brain peut ouvrir la tâche directement, désigner un propriétaire, fixer une date d’échéance, lier le brief source et la diviser en sous-tâches de rédaction, de conception et d’assurance qualité.

Utilisez ClickUp Brain pour attribuer des tâches, définir des dates d'échéance, évaluer la charge de travail et bien plus encore

Et pour les vérifications que vous effectuez sur chaque campagne, un Super Agent ClickUp s’en charge de manière autonome. Il filtre les nouvelles demandes en fonction de vos critères, crée des tâches de production à partir des briefs approuvés et signale toute révision bloquée avant qu’elle ne dépasse la date limite. C’est vous qui décidez quelles sources il consulte et quelles actions nécessitent votre validation, afin que l’automatisation ne prenne jamais le pas sur l’intervention humaine.

Résumé, décisions et statut dans un seul dossier

Votre positionnement, vos arguments de vente et l’historique des validations se trouvent dans ClickUp Docs, juste à côté des tâches qui permettent de les mettre en œuvre. Et Brain consulte ces deux sources lorsque vous lui posez une question. Ainsi, le raisonnement qui sous-tend une décision reste associé au travail au lieu d’être enfoui dans un ancien fil de discussion. Vous pouvez rédiger le prochain brief dans le même document et demander à Brain de mettre à jour la tâche liée au fur et à mesure, sans que les deux ne se désynchronisent jamais.

Un tableau de bord ClickUp regroupe ensuite cette même campagne dans une vue en temps réel : avancement par axe de travail, charge de travail et obstacles, mise à jour au fur et à mesure de l'avancement des tâches. Demandez à Brain ce qui a changé, et il lit directement ces données en temps réel, ce qui remplace en grande partie la course hebdomadaire aux mises à jour d'état.

Modèle prêt à l'emploi Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle ClickUp de gestion des campagnes marketing pour mapper votre campagne en cinq phases Si vous préférez ne pas créer cette structure de A à Z, le modèle ClickUp de gestion des campagnes marketing structure une campagne en cinq phases : planification, production, lancement, évaluation et fidélisation. Des champs personnalisés permettent de saisir l'équipe, le canal, le budget et le type de livrable, et vous disposez d'un tableau par phase, d'un calendrier, ainsi que de vues prêtes à l'emploi pour le lancement et les réseaux sociaux.

Une limite à ne pas négliger : rien de tout cela ne fait de ClickUp un substitut aux outils qui hébergent vos données de campagne en temps réel. HubSpot, Supermetrics et les autres restent propriétaires des données brutes, et si l’essentiel de votre travail s’effectue dans ces outils, les connecteurs spécialisés vous permettent de rester plus proche de la source. ClickUp prend tout son sens dès lors que la prise de décision et l’exécution doivent être partagées au même endroit.

À qui s'adresse cette solution : aux équipes marketing menant plusieurs campagnes de front, où les priorités changent sans cesse et où les parties prenantes souhaitent connaître le statut des projets sans avoir à le demander. Un professionnel du marketing travaillant seul et lançant des requêtes de temps à autre trouvera cette solution plus lourde que ne l'exige la situation.

Decimal Point Analytics a réduit son travail marketing de 40 % grâce à ClickUp Decimal Point Analytics était confrontée au même problème de dispersion : le contexte des campagnes, les demandes et les rapports étaient éparpillés entre des feuilles de calcul, des formulaires, des fils de discussion par e-mail et divers outils d’IA. Après avoir migré plus de 800 collaborateurs vers ClickUp et intégré Brain au quotidien de l’équipe marketing, l’entreprise fait état d’une production marketing 40 % plus rapide et d’un gain de temps d’environ deux heures par personne et par jour sur la création de contenu et la recherche. Les tableaux de bord en temps réel ont remplacé les présentations créées manuellement pour les revues de direction. La leçon à retenir pour les équipes qui utilisent beaucoup de connecteurs : l'importation de données dans Claude accélère l'analyse, ce qui est évidemment un avantage évident. Le véritable bénéfice se révèle plus tard, lorsque les décisions, les tâches et les rapports restent liés bien après la fin de la conversation.

Les connecteurs permettent à Claude d'accéder aux données. Mais c'est à vous de lui confier une mission.

L'accès, c'est la partie la plus facile. C'est l'orchestration qui demande du travail. Ce qui distingue un ensemble de connecteurs Claude qui fait ses preuves de celui qui reste inutilisé, c'est l'ensemble des règles que vous définissez autour : quelle source l'emporte en cas d'égalité, comment chaque indicateur est défini, et à quel moment Claude doit s'arrêter et attendre l'intervention d'un humain.

Commencez donc par cibler précisément. Choisissez une tâche que vous effectuez chaque semaine, qu’il s’agisse de l’analyse des performances du Monday, de la vérification des créations avant lancement ou de l’analyse mensuelle de la concurrence. Connectez uniquement les connecteurs concernés par cette tâche, dans l’ordre où elle en a besoin. Exécutez ensuite la tâche suffisamment de fois pour que l’invite cesse de changer. Voilà votre premier flux de travail, et il vous en apprendra davantage sur vos besoins réels que n’importe quelle installation effrénée.

Il existe toutefois une lacune que les connecteurs ne peuvent à eux seuls combler : le moment où les informations doivent se transformer en actions. Claude peut vous indiquer qu’une page de destination perd des conversions, mais quelqu’un doit tout de même prendre en charge la correction, fixer une échéance et en assurer le suivi jusqu’à l’achèvement. C’est là que le fait de regrouper la prise de décision et l’exécution au même endroit s’avère payant, et que ClickUp entre en jeu.

La plateforme de travail IA convergente de ClickUp transforme une recommandation de Claude en tâche attribuée, avec le brief, le propriétaire et le tableau de bord déjà intégrés en pièce jointe. Alors n’hésitez pas et commencez dès maintenant à utiliser ClickUp gratuitement.

Foire aux questions sur les connecteurs Claude MCP

Cela dépend du connecteur. Les connecteurs en lecture seule, comme Ahrefs et Similarweb, se contentent d’extraire des données, tandis que HubSpot, Klaviyo, Supermetrics, Notion et Slack prennent en charge des actions d’écriture telles que la création d’enregistrements, la mise à jour de campagnes ou l’envoi de messages. Vous contrôlez ces paramètres pour chaque outil dans Claude, en définissant pour chacun d’entre eux les options « Toujours autoriser », « Nécessite une validation » ou « Bloqué » ; veillez donc à ce que les écritures ayant des conséquences importantes soient soumises à validation.

Faut-il savoir coder pour utiliser les connecteurs Claude ?

Non. Les connecteurs du répertoire s’installent en quelques clics et via une connexion OAuth, sans nécessiter de code. Même un connecteur personnalisé ne demande qu’un nom et l’URL d’un serveur MCP distant, bien que la mise en place du serveur MCP lui-même relève de la tâche d’un développeur si votre outil n’en propose pas déjà un.

En quoi le MCP diffère-t-il d'une API classique ?

Une API est une intégration personnalisée que l'on développe pour chaque service ; ainsi, connecter Claude à HubSpot et à Google Ads séparément nécessitait auparavant deux développements distincts. MCP remplace cette approche par une norme ouverte unique que tout outil compatible MCP peut utiliser. Anthropic l'a mise en open source en 2024 dans le but précis de mettre fin aux intégrations fragmentées et ponctuelles.

Pas avec des connecteurs propriétaires dédiés, mais oui, via Supermetrics, qui lie Claude à plus de 200 sources, dont Google Ads, Meta, GA4, LinkedIn Ads et Search Console, via une seule connexion. Claude voit un seul connecteur Supermetrics au lieu d’un par plateforme et peut comparer les dépenses, le ROAS et le CPA sur l’ensemble des canaux.

Les connecteurs Claude sont-ils gratuits ?

La plupart des connecteurs de répertoires sont disponibles dans toutes les formules, y compris la version gratuite, bien que les utilisateurs de la version gratuite soient limités à un seul connecteur personnalisé. Certains connecteurs spécifiques, comme celui de HubSpot, nécessitent un forfait Anthropic payant (Pro, Max, Team ou Enterprise). Le connecteur lui-même est généralement inclus ; votre coût correspond à l'abonnement à Claude, auquel s'ajoute le coût éventuel d'un compte payant pour l'outil que vous connectez.

Les connecteurs Claude peuvent-ils remplacer Zapier ou Make ?

Pas tout à fait. Les connecteurs Claude sont plus adaptés au travail flexible et fortement contextuel, où l’étape suivante dépend des résultats fournis par le modèle. Zapier, Make et les outils similaires conviennent mieux aux automatisations fixes de type « déclencheur-action » qui doivent s’exécuter de la même manière à chaque fois. De nombreuses équipes utilisent Claude pour analyser et prendre des décisions, puis confient l’action approuvée à une automatisation déterministe.