10 meilleurs outils d'IA pour les startups et les petites entreprises en 2024

Croyez-le ou non, le terme "intelligence artificielle" (IA) remonte à 1956, lorsque John McCarthy, un informaticien américain, l'a inventé lors de la toute première conférence sur l'IA.

Avance rapide jusqu'en 2023, et nous sommes dans une nouvelle ère passionnante où l'IA, alimentée par de puissants algorithmes d'apprentissage automatique, est dans tous les esprits. L'IA est passée du statut de mot à la mode dans le domaine de la technologie à celui de véritable changeur de jeu dans la vie des gens. De plus en plus de petites entreprises et de startups adoptent la technologie de l'IA pour propulser leur croissance et leur réussite, et vous ne voulez pas être en reste.

Si vous êtes à la recherche des meilleurs outils IA pour les startups et les petites entreprises afin de rationaliser et d'optimiser votre flux de travail et vos opérations, nous vous couvrons. Nous allons explorer 10 des meilleurs outils IA sur le marché aujourd'hui qui vont non seulement faire le travail, mais aussi stimuler l'efficacité et la rentabilité de votre entreprise !

Que faut-il rechercher dans les outils d'IA pour les startups ?

Lors de l'évaluation des outils d'IA pour votre équipe, vous devez prêter une attention particulière aux domaines clés suivants :

Facilité d'utilisation: L'outil doit avoir une interface conviviale et intuitive, afin que vous et votre équipe puissiez rapidement apprendre à l'utiliser et à vous y adapter sans formation approfondie ni expertise technique. Il est ainsi plus facile d'exploiter rapidement les capacités de l'outil que de passer beaucoup de temps à en comprendre les complexités Formation et assistance:Outils d'IAcomme tout nouvel outil que vous ne connaissez pas, il vous faudra un certain temps pour vous y habituer. Vérifiez si l'outil IA que vous envisagez d'utiliser dispose d'une documentation complète, de ressources, de tutoriels et d'une équipe d'assistance client réactive Intégration: Vérifiez que l'outil peut s'intégrer de manière transparente aux logiciels et systèmes existants dans votre entreprise, en particulier à votre système de gestion des ressources humaines gestion de projet les plates-formes de communication etla gestion des relations avec les clients (CRM) Évolutivité: Assurer l'évolutivité du système de gestion de la relation client (CRM)est suffisamment flexible pour s'adapter à vos besoins croissants et à vos OKR à long terme et vos objectifs à long terme, tels que l'adaptation à la croissance de votre équipe et de votre clientèle et le traitement de volumes de données de plus en plus importants Prix: Vous ne devez pas rejeter un outil uniquement sur la base de son prix, mais trouver un équilibre entre le coût et la valeur. Il doit apporter un bon retour sur investissement tout en ne s'éloignant pas trop de vos limites budgétaires

Les 10 meilleurs outils d'IA pour les startups

Après avoir couvert les facteurs essentiels à surveiller lors de la sélection des outils d'IA pour les startups, plongeons dans les 10 meilleurs outils d'IA que vous devriez envisager d'incorporer dans votre flux de travail en tant que startup ou petite entreprise. 🛠️

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus rapidement et peaufiner votre copie, vos réponses aux e-mails, et plus encore

ClickUp est une solution de gestion de la relation client basée sur le cloud un logiciel de gestion de projet basé sur le cloud conçu pour aider les individus et les équipes à rationaliser la planification et l'organisation des tâches, la collaboration et la communication. ClickUp inclut désormais un assistant de rédaction IA qui est accessible sur l'ensemble de la plateforme. Voyez la magie de l'IA en action lors de la création de nouvelles tâches, de la rédaction de textes marketing, de la planification d'évènements, ou de l'élaboration et de la modification de.. Documents ClickUp !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Il est accessible via le web, le bureau et les applications mobiles

100+ outils d'IA basés sur les rôles (regroupés par départements) avec desdes invitations prêtes à l'emploi pour accélérer votre flux de travail

Utilisez la commande /Ecrire avec l'IA Slash pour trouver rapidement de nouvelles idées, générer des ébauches et achever les premiers jets

Accédez à la commande IA à partir de la barre d'outils texte pour éditer ou modifier une phrase ou un bloc de texte

Résumez un contenu de longue durée en cliquant sur un bouton

Transformez de longs blocs de texte en tâches exploitables

Restructurer et visualiser les idées avecCartes mentales ClickUp etClickUp Tableaux blancs* Paramétrer des automatisations sans code pour les tâches répétitives

Accédez à unmodèle de gestion de projet bibliothèque (essayez* les meilleurs modèles de ClickUp * !)

Visualisez les tâches de chaque membre de l'équipe pourune meilleure gestion de la charge de travail* Connecter des applications externes via l'API de ClickUp, ou directement avec des applications populairesSaaS populaires comme Slack, HubSpot, Zoom, Calendly, et plus de 1 000 autres via Zapier

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités étendues de ClickUp peuvent être un peu écrasantes pour les nouveaux utilisateurs

ClickUp AI n'est actuellement pas disponible sur le forfait Free

Vous ne pouvez acheter ClickUp AI que pour l'ensemble de votre environnement de travail

Prix de ClickUp

ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'espace de travail et par mois

Free Forever: 0 $

0 $ Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (6,700+ reviews)

4.7/5 (6,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. ChatGPT

via ChatGPT ChatGPT est un chatbot alimenté par l'IA qui comprend les entrées en langage naturel des utilisateurs et peut s'engager dans des discussions bidirectionnelles significatives. Il est également capable de fournir des réponses détaillées et informatives basées sur ces requêtes tout en maintenant le contexte tout au long de la discussion. Par conséquent, il peut effectuer un large intervalle de tâches, telles que l'explication de sujets complexes, l'aide à la recherche et à la création de contenu, la fourniture de recommandations et même la génération d'échantillons de code.

ChatGPT meilleures fonctionnalités

Une interface utilisateur épurée et minimaliste, qui la rend extrêmement facile à utiliser

Traitement du langage naturel et détails des conversations précédentes pour un dialogue bidirectionnel interactif et conversationnel

Assistance dans plus de 50 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, le néerlandais, l'italien et le japonais

Vaste base de connaissances couvrant de nombreux secteurs et domaines

Limites de ChatGPT

Les réponses peuvent être imprécises, génériques ou répétitives

La version gratuite peut parfois être très lente ou se bloquer en raison de problèmes de réseau ou lorsque la réponse est très longue

Les utilisateurs peuvent forcer l'application à accepter des réponses erronées, ce qui peut avoir un impact sur l'exactitude des réponses générées ultérieurement

Prix du ChatGPT

Free: $0

$0 Plus: 20 $/mois

G2: 4.6/5 (192 commentaires)

4.6/5 (192 commentaires) Capterra: Pas de commentaires Essayer ces alternatives ChatGPT !

3. DALL-E 2

via DALL-E 2 DALL-E 2 est un générateur de texte à partir d'une image basé sur le cloud et développé par OpenAI, la même société que celle qui est à l'origine de ChatGPT. Pour commencer à utiliser la plateforme, tout ce que vous avez à faire est de créer un compte, d'entrer une invite texte pour l'image que vous voulez, et de cliquer sur générer.

DALL-E 2 meilleures fonctionnalités

Interface très intuitive qui facilite l'utilisation

Génère des images uniques et de haute qualité en quelques secondes à partir d'une invite texte

Chaque invite de texte ou image téléchargée génère quatre variantes d'images uniques, afin que vous puissiez choisir la meilleure

L'outil de modification en cours vous permet degénérer du texte des invites pour remplacer différents éléments d'une image (par exemple, vous pouvez inviter DALL-E 2 à modifier l'arrière-plan d'une photo pour y inclure une affiche spécifique)

Canva dispose d'une fonctionnalité d'outpainting qui vous permet d'étendre les images au-delà de leur canevas d'origine

Les limites de DALL-E 2

La création d'images complexes prend plus de temps

Il est difficile de générer certains types d'images, comme celles contenant du texte, des visages humains ou un nombre spécifique (par exemple, une image avec 10 chats)

Il s'agit d'un processus à sens unique, ce qui signifie qu'il n'est pas possible d'engager des interactions en amont et en aval pour affiner et perfectionner les images générées

Prix de DALL-E 2

15 $ par tranche de 115 crédits (1 crédit = 1 invite textuelle avec 4 variations d'images)

G2: 4.2/5 (15 critiques)

4.2/5 (15 critiques) Capterra: Pas de commentaires

4. Bricabrac

via Bricabrac Des compétences approfondies en matière de code ne sont plus des conditions préalables à la création d'applications. Ainsi, au lieu d'embaucher des développeurs coûteux qui prendront beaucoup de temps pour concevoir des applications personnalisées pour votre entreprise, vous pouvez vous tourner vers Bricabrac. Bricabrac est un logiciel à faible code /%href/%href/%href/%href/%href/%$$a$$ plateforme sans code qui vous permet de donner vie à vos idées d'applications innovantes en convertissant vos entrées de texte en applications web entièrement fonctionnelles.

Bricabrac meilleures fonctionnalités

Un outil IA qui permet de gagner du temps et d'être rentable pour embaucher des développeurs professionnels et expérimentés

Construisez des applications fonctionnelles à partir de zéro en quelques minutes en utilisant du texte

Un éditeur intuitif par glisser-déposer qui vous permet de personnaliser l'outil IA en fonction de vos besoins et exigences

Exportation de votre application dans des formes de fichiers telles que HTML, CSS et Javascript

Hébergement illimité et gratuit d'applications web

Limites de Bricabrac

Options de personnalisation restrictives par rapport à d'autres outils d'intelligence artificielle

Incapable de gérer le développement d'applications très complexes

L'ajout de fonctionnalités plus avancées à votre application peut nécessiter une expertise en programmation ou l'assistance de développeurs

Prix de Bricabrac

Pas de forfait Free: Essai gratuit de 2 jours

Essai gratuit de 2 jours Forfait puissant: 68$/mois

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: Pas de commentaires

5. Jasper.IA

via Jasper.IA Jasper.ai est un assistant de rédaction alimenté par l'IA qui vous aide à surmonter le bloc de la rédaction et à produire du contenu jusqu'à 10 fois plus rapidement. Vous pouvez l'utiliser pour générer tout type de contenu long formulaire (par exemple, des articles de blog, des descriptions de produits, des pages d'atterrissage) ou de contenu court formulaire (par exemple, Légendes de médias sociaux IA, textes publicitaires, etc ).

Jasper.IA meilleures fonctionnalités

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter du plagiat puisque le contenu produit est presque 100 % unique

Plus de 50 modèles pour accélérer le processus de création de contenu

Génère du contenu dans plus de 30 langues, y compris l'anglais, le français, l'espagnol, le néerlandais et l'allemand

Permet de réutiliser le contenu pour plusieurs plateformes

Outils de collaboration intégrés pour le travail avec votre équipe

Ajustez la sortie du contenu pour qu'il corresponde au ton et au style de votre marque

Intégration de Grammarly, Copyscape et SurferSEO pour produire des articles uniques, de haute qualité, exempts d'erreurs et optimisés pour le référencement

Limites de Jasper.IA

Il faut un certain temps pour apprendre à utiliser pleinement l'outil IA

Il peut parfois fournir des faits et des détails inexacts

Vous avez toujours besoin d'une intervention humaine pour éditer son résultat final pour la modification en cours

Prix de Jasper.IA

Pas de forfait Free: Essai de 7 jours sur les forfaits payants

Essai de 7 jours sur les forfaits payants Créateur: 49$/mois

49$/mois Teams: $125/mois

$125/mois Business: Contact pour les prix

Jasper.IA évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (1,209 reviews)

4.7/5 (1,209 reviews) Capterra: 4.8/5 (1,793 reviews)

Check out these Jasper IA alternatives_ !

6. Tome

via Tome Si vous avez déjà créé un jeu de diapositives, vous savez à quel point le processus peut être long et frustrant. Avec seulement une invite texte, Tome peut générer des aperçus, des histoires et des présentations convaincantes et attrayantes pour votre cible.

Les meilleures fonctionnalités de Tome

Achevé une présentation ou ajouté des pages de diapositives spécifiques (avec texte et images) à une présentation avec des instructions en langage naturel

Convertissez un document téléchargé en une présentation en cliquant sur un bouton

S'intègre à DALL-E 2 pour produire des images IA uniques pour votre présentation

Incorpore des pages en direct de n'importe quel site web ou d'applications externes telles que Giphy, Airtable, Figma, Miro et Looker

Dispose de fonctionnalités de partage et de commentaires pour collaborer avec votre équipe

Limites de Tome

Il n'y a pas de bibliothèques de médias pour les photos, les sons et les vidéos de stock

Il manque encore des fonctionnalités avancées telles que la création de tableaux et de graphiques personnalisés, l'ajout de transitions et d'animations, et l'ajout d'images et de musiques de fond

Il n'y a actuellement aucune option d'exportation : Le seul moyen de partager est de créer des liens vers votre présentation Tome

Prix de Tome

Free: 0$

0$ Pro: 10$/mois

10$/mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

Tome évaluations et critiques

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: Pas de commentaires

7. Lumen5

via Lumen5 Lumen5 est un outil de création vidéo alimenté par l'IA qui vous permet de créer rapidement des vidéos courtes et attrayantes à partir de zéro (ou de réaffecter du contenu écrit en vidéos) pour l'éducation, l'actualité, le divertissement ou.. à des fins de marketing . C'est un outil précieux si vous n'êtes pas un expert en modification en cours de vidéo et que vous n'avez pas le budget pour engager un éditeur vidéo professionnel. Vous avez également accès à des outils de modification en cours pour peaufiner la vidéo finale.

Lumen5 meilleures fonctionnalités

Vous pouvez créer des vidéos en quelques minutes, même si vous êtes un débutant

Bibliothèque de médias native avec une large sélection de photos, de musique et de clips vidéo

La vidéo finale a une résolution allant jusqu'à 1080p

Nombreux modèles de vidéos personnalisables à choisir

Une interface simple et intuitive de type "glisser-déposer" pour effectuer des modifications en cours sur votre vidéo

Génération automatique de légendes pour vos vidéos avec des options pour personnaliser leur apparence

Limites de Lumen5

Le forfait gratuit dispose d'un nombre limité de modèles vidéo, d'une résolution maximale de 720p, et le filigrane Lumen5 est inclus dans votre vidéo finale

La compilation d'une vidéo peut parfois prendre plus de temps

Les options de personnalisation sont limitées si vous souhaitez créer des vidéos plus avancées

Prix de Lumen5

Free: 0$

0$ Basique: 29$/mois

29$/mois Débutant: 79$/mois

79$/mois Professionnel: 199$/mois

199$/mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (65 commentaires)

4.5/5 (65 commentaires) Capterra: 4.6/5 (135 commentaires)

8. GrammarlyGO

via GrammarlyGO Grammarly est un assistant d'écriture personnel qui veille à ce que votre contenu écrit soit exempt d'erreurs d'orthographe, de ponctuation et de grammaire. Et avec le nouveau GrammarlyGO, alimenté par l'IA, vous avez la fonction supplémentaire de trouver des idées de contenu, de générer des plans et des brouillons, et de modifier votre ancien contenu avec votre invite texte unique ou l'une des suggestions proposées par Grammarly.

Les meilleures fonctionnalités de GrammarlyGO

Créez un premier brouillon en quelques secondes en saisissant une invite, instructions ou en utilisant l'une des invites suggérées par Grammarly

Personnalisez le style de votre contenu en précisant le niveau de formalité, le ton et le type d'anglais (américain, canadien, britannique, australien et indien)

Détecteur de plagiat intégré pour garantir l'originalité et l'attribution correcte du contenu

Peut être utilisé dans des applications bureautiques externes telles que Bloc-notes et Microsoft Word, ainsi que dans des applications basées sur un navigateur telles que Gmail, Google Docs, ClickUp Docs, Twitter, LinkedIn et bien d'autres encore

Limites de GrammarlyGO

Pour l'instant, il n'offre qu'une assistance pour la langue anglaise

Vous ne pouvez générer qu'un nombre paramètre d'invites, instructions par mois en fonction de votre compte Grammarly

Offre une aide générale à la rédaction, de sorte que les suggestions peuvent parfois ne pas être utiles pour les utilisateurs dans des champs hautement techniques ou spécialisés

Prix de GrammarlyGO

Free: 0 $

0 $ Premium (particuliers): 12 $/mois

12 $/mois Business (Teams): $15/membre/mois

G2: 4.7/5 (4,266 reviews)

4.7/5 (4,266 reviews) Capterra: 4.7/5 (6,847 reviews)

9. IA

via IA Otter.ai est un outil de transcription IA qui convertit en texte tout audio (comme les podcasts) ou vidéo que vous téléchargez sur la plateforme. L'outil est également une prise de notes très efficace : Vous pouvez le paramétrer pour qu'il rejoigne et enregistre vos réunions en ligne, transcrive les points de discussion et vous envoie un e-mail des points clés à retenir une fois la réunion terminée. Vous n'avez donc plus besoin d'effectuer plusieurs tâches à la fois et vous pouvez rester pleinement concentré et engagé pendant les réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Otter.IA

Les transcriptions sont parfaitement synchronisées avec les enregistrements et mises en évidence lors des lectures

La transcription comporte des horodatages et libelle les différents intervenants

Les vitesses de lecture peuvent être aussi faibles que 0,5x et aussi élevées que 3x, avec la possibilité de sauter les silences

La fonctionnalité OtterPilot permet de rejoindre, d'enregistrer et de transcrire automatiquement les réunions Google Meet, Microsoft Teams et Zoom, en plus de capturer des photos des diapositives utilisées

Vous pouvez collaborer avec votre équipe en surlignant et en commentant une transcription, et en attribuant directement des éléments d'action aux membres de l'équipe

Les options d'exportation comprennent .mp3, .txt, .pdf, .docx et .srt

Limites de Otter.IA

Otter.ai ne travaille actuellement qu'avec l'anglais des États-Unis et du Royaume-Uni

La version gratuite ne permet de transcrire que trois fichiers audio, mais il faut ensuite passer à la version supérieure pour continuer à l'utiliser

Ne détecte pas toujours les différents locuteurs et ne les nomme pas correctement

Il n'est pas parfait à 100 % ; vous devrez toujours revoir la transcription et procéder à quelques ajustements

Prix de l'IA

Free: $0

$0 Pro (particuliers): 16,99 $/mois

16,99 $/mois Business (Teams): $30/utilisateur/mois

$30/utilisateur/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.1/5 (110 commentaires)

4.1/5 (110 commentaires) Capterra: 4.5/5 (63 commentaires)

10. SecondBrain

via Deuxième cerveau SecondBrain (anciennement MagicChat.ai) est une plateforme IA qui vous permet de créer des bots de type ChatGPT dotés de connaissances spécialisées sur votre entreprise. Vous pouvez entraîner votre bot avec du contenu provenant d'URL de sites web, de documents .pdf ou de documents .txt. Ensuite, vous pouvez intégrer votre chatbot nouvellement formé sur votre site pour fournir une assistance en temps réel aux utilisateurs en répondant à leurs requêtes sur votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de SecondBrain

Il est très facile de former votre nouveau chatbot et de l'intégrer sur la page de votre site (ou en tant que widget de discussion)

Le chatbot peut être formé avec des données provenant de plus de 90 langues

Il répond rapidement et avec précision aux requêtes de vos clients

Vous pouvez créer plusieurs bots en fonction de votre forfait payant

Idéal pour les entrepreneurs

Les limites de SecondBrain

Le forfait Free ne permet de créer qu'un seul robot

La qualité des réponses du bot est limitée par le volume de données avec lequel il a été formé

Les guides de ressources sont actuellement limités par rapport à d'autres outils d'intelligence artificielle

Prix de SecondBrain

Débutant: 0

0 Hobby: 19$/mois

19$/mois Power: 49$/mois

49$/mois Pro: 99$/mois

Evaluations et critiques de SecondBrain

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: Pas de commentaires

Choisir les bons outils IA pour les startups peut faire une énorme différence

Bien que choisir les bons outils IA pour votre entreprise soit une étape dans la bonne direction, les intégrer dans votre flux de travail peut être un défi. C'est là que ClickUp intervient en tant que hub central pour lier tous les outils ensemble.

Pour seulement 5 $/mois, vous pouvez obtenir un accès illimité à la plateforme de gestion de projet alimentée par l'IA de ClickUp avec des intégrations qui vous permettent d'exploiter les fonctionnalités uniques de l'IA des applications externes. Vous pouvez également choisir de souscrire au forfait Free Forever pour avoir un avant-goût de ce que votre entreprise peut réaliser avec ClickUp. 🌻