7 modèles gratuits de livret de bienvenue Airbnb

Un séjour Airbnb réussi repose souvent sur les petits détails.

Comment entrer sans stress ? Quel réseau Wi-Fi choisir ? Comment utiliser le chauffage sans tâtonner ? Quelle est la procédure de départ ?

Les invités ne veulent pas vous envoyer un message pour chaque détail, et vous ne voulez pas répondre aux mêmes questions chaque semaine.

C'est exactement à cela que sert un livret d'accueil Airbnb. Il rassemble tout ce dont les invités ont besoin en un seul endroit, définit clairement les attentes dès le départ et évite les échanges inutiles.

Dans cet article, vous trouverez des modèles gratuits de livrets de bienvenue Airbnb que vous pouvez copier, personnaliser et utiliser immédiatement, ainsi que des conseils pour rendre le vôtre soigné et convivial pour les invités.

Aperçu des modèles de livret de bienvenue Airbnb

Qu'est-ce qu'un livret de bienvenue Airbnb ?

Un guide d'accueil Airbnb est un petit guide convivial (au format numérique ou imprimé) qui répond aux questions que les invités se posent systématiquement dès leur arrivée, afin qu'ils puissent s'installer rapidement sans avoir à vous envoyer de texte pour chaque détail.

Considérez ce document comme un guide « tout ce qu'il faut savoir en 5 minutes » qui réduit la confusion chez les invités, évite les problèmes inutiles et vous permet de garder une boîte de réception bien rangée.

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Que mettre dans votre livret de bienvenue Airbnb ?

Vous savez que vous avez besoin d'un livret de bienvenue, mais vous vous sentez paralysé face à un document vierge. Quelles informations sont essentielles, et quelles sont celles qui ne sont que des détails superflus que les invités ignoreront ?

Voici ce qui distingue un guide d'accueil banal d'un guide Airbnb que les invités utilisent réellement. 📚

Message de bienvenue : un message d'accueil court et personnalisé donne le ton pour un séjour chaleureux. Limitez-vous à deux phrases maximum pour ne pas perdre l'attention de vos hôtes.

Informations sur le Wi-Fi : le nom du réseau et le mot de passe doivent être clairement indiqués. C'est presque toujours la première chose que les invités recherchent à leur arrivée.

Instructions d'arrivée et de départ : Fournissez des instructions détaillées pour tout, des codes de la boîte à clés et de l'emplacement des clés aux heures d'arrivée et de départ précises.

Règles de la maison : Précisez clairement vos règles concernant les heures de silence, le tabagisme, les animaux de compagnie et le stationnement. Soyez direct et clair, sans donner de leçons, afin de garantir le respect des règles.

Guides d'utilisation des appareils : expliquez comment utiliser la cafetière, le thermostat, les télécommandes de télévision et le lave-linge/sèche-linge. De simples schémas ou photos peuvent éviter bien des malentendus.

Contacts d'urgence : indiquez votre numéro de téléphone, un contact de sauvegarde, les services d'urgence locaux et l'adresse de l'hôpital le plus proche

Recommandations locales : partagez les coordonnées de vos restaurants, cafés, épiceries et attractions favoris. Les invités font bien plus confiance aux choix personnels d'un hôte qu'à une simple recherche Google.

Conseils de transport : Indiquez où se garer, les arrêts de transports en commun les plus proches et la disponibilité des services de covoiturage locaux.

Instructions de départ : Indiquez clairement à vos invités ce qu'ils doivent faire avant de partir. Doivent-ils défaire les lits, lancer le lave-vaisselle ou sortir les poubelles ?

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Modèles gratuits de livret de bienvenue Airbnb

Au lieu de réinventer la roue, utilisez un modèle de livret d'accueil Airbnb prêt à l'emploi. Ces modèles vous offrent une base soignée et professionnelle que vous pouvez personnaliser en quelques minutes :

1. Modèle de livret de bienvenue Airbnb imprimable et privé de TheGoodDocs

via TheGoodDocs

Le modèle de livret de bienvenue Airbnb imprimable privé de TheGoodDocs est idéal pour les hôtes qui préfèrent un format physique prêt à imprimer.

Sa disposition épurée et simple est facile à modifier dans Google Docs et est spécialement conçue pour être imprimée et rangée dans un classeur à l'intention de vos invités. Aucune compétence en graphisme n'est requise : il vous suffit de remplacer le texte par défaut par les informations relatives à votre logement, de l'imprimer, et vous êtes terminé.

✅ Idéal pour : les hôtes Airbnb et les gestionnaires de locations de vacances qui souhaitent disposer d'un livret d'accueil prêt à imprimer pour leurs invités.

👀 Le saviez-vous ? Rien qu'au troisième trimestre de l'année dernière, Airbnb a enregistré 133,6 millions de nuitées et de places réservées. En un seul trimestre !

2. Modèle de livret de bienvenue Airbnb élégant de TheGoodDocs

via TheGoodDocs

Si votre logement se distingue par son esthétique soignée, votre livret d'accueil doit être à la hauteur. Le modèle de livret d'accueil Airbnb élégant de TheGoodDocs présente une fonctionnalité de typographie moderne et une disposition soignée, avec des palettes de couleurs personnalisables.

Ils vous aident à créer un guide au look professionnel sans avoir à faire appel à un graphiste, ce qui en fait la solution idéale pour les locations dignes d'Instagram où chaque détail doit être parfait.

✅ Idéal pour : les hôtes Airbnb de charme et les designers spécialisés dans la location à court terme qui mettent en valeur des propriétés haut de gamme et photogéniques.

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3. Modèle de livret d'accueil TheGoodDocs

via TheGoodDocs

Pour les hôtes qui gèrent différents types de propriétés, le modèle de livret d'accueil de TheGoodDocs est un excellent point de départ.

Leur structure standardisée convient à toutes les locations de vacances, aux séjours de longue durée ou aux logements d'entreprise. Vous pouvez facilement les adapter à n'importe quelle plateforme de location, qu'il s'agisse d'Airbnb, de Vrbo ou de votre propre site de réservation directe.

✅ Idéal pour : les hôtes gérant plusieurs propriétés et les gestionnaires de logements d'entreprise qui souhaitent harmoniser les informations destinées aux invités dans toutes leurs locations.

💡 Conseil de pro : Utilisez un Super Agent ClickUp comme assistant pour la gestion de votre guide d'accueil. Configurez-le pour qu'il passe en revue votre guide d'accueil selon un calendrier défini, signale les informations obsolètes telles que les informations du Wi-Fi, les étapes d'enregistrement, les recommandations locales ou les règles de la maison, et vous envoie une brève mise à jour avant l'arrivée du prochain invité. Vous gardez le contrôle des modifications finales, mais le travail fastidieux de révision est pris en charge pour vous. Découvrez comment configurer votre premier Super Agent dans ClickUp 👇

4. Modèle de livret de bienvenue Airbnb par Template. Net

Si vous appréciez une organisation claire, utilisez le modèle de livret de bienvenue Airbnb de Template. Net.

Ce modèle comprend des sections prédéfinies pour les règles de la maison, les recommandations locales et les contacts d'urgence, ce qui permet d'organiser clairement toutes vos informations. Le flux logique permet aux invités de trouver facilement et rapidement ce dont ils ont besoin sans avoir à faire défiler des pages de texte interminables.

✅ Idéal pour : les nouveaux hôtes Airbnb et les petits gestionnaires immobiliers qui souhaitent disposer d'un guide des invités bien organisé.

📮 ClickUp Insight : Lorsque les systèmes tombent en panne, les employés font preuve de créativité, mais ce n'est pas toujours une bonne chose. 17 % des employés ont recours à des solutions de contournement personnelles, comme enregistrer des e-mails, prendre des captures d'écran ou prendre minutieusement leurs propres notes pour assurer le suivi du travail. Parallèlement, 20 % des employés ne trouvent pas ce dont ils ont besoin et en viennent à demander de l'aide à leurs collègues, ce qui perturbe la concentration des deux parties. Avec ClickUp, vous pouvez transformer vos e-mails en tâches à suivre, associer des discussions à des tâches, obtenir des réponses grâce à l'IA et bien plus encore, le tout au sein d'un seul environnement de travail ! 💫 Résultats concrets : des équipes comme celle de QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp — soit plus de 250 heures par an et par personne — en éliminant les processus obsolètes de gestion des connaissances. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

5. Modèle de livret d'accueil Airbnb pour gîte rural par Template. Net

Les hôtes de propriétés rurales, telles que des fermes, des chalets et des gîtes à la campagne, ont besoin d'un livret d'accueil qui reflète leur cadre unique.

Ce modèle polyvalent de livret d'accueil Airbnb pour gîte rural, proposé par Template. Net, présente des éléments de design rustiques et un espace dédié aux informations spécifiques à la propriété, notamment des notes sur les espaces extérieurs, la faune locale et les équipements de la ferme. Il capture tout le charme d'un séjour à la campagne tout en fournissant toutes les informations pratiques dont les invités ont besoin.

✅ Idéal pour : les hôtes de chalets et les propriétaires de gîtes ruraux proposant des séjours à la campagne axés sur les activités de plein air.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain MAX pour transformer rapidement vos notes éparses en un guide d'accueil soigné. Cet assistant IA de bureau dispose de toutes les informations relatives à votre travail. Rassemblez les détails de la propriété, les messages enregistrés, les coordonnées des prestataires, les recommandations à proximité et les questions des précédents invités, puis utilisez la fonction « Talk-to-Text » pour dicter rapidement des mises à jour telles que les instructions de stationnement ou les rappels de départ lorsque vous êtes en déplacement.

6. Modèle de charte graphique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un guide d'accueil cohérent pour vos invités grâce au modèle de charte de marque ClickUp

Le modèle de charte de marque ClickUp est idéal pour créer un livret d'accueil Airbnb lorsque vous souhaitez que chaque point de contact avec vos invités soit cohérent, de la page de couverture aux règles de la maison en passant par les recommandations locales.

Vous bénéficiez d'une disposition épurée dans ClickUp Docs pour définir une fois pour toutes l'identité de votre propriété, puis la réutiliser sur toutes les pages et à chaque mise à jour, afin que votre guide d'accueil reste impeccable même si certains détails changent.

Vous y trouverez tout ce qu'il faut pour donner la forme à l'expérience de vos invités, notamment une présentation de votre logement et des directives visuelles, telles que le logo/les marques, les couleurs et la typographie. Ce guide comprend également une section permettant d'organiser les ressources complémentaires du livret de bienvenue, telles que les ressources numériques, les documents imprimables et les icônes de référence rapide.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Assurez la cohérence de votre guide d'accueil grâce à une section dédiée à la présentation de votre marque, qui définit le ton à adopter dans vos communications avec les invités.

Assurez une cohérence visuelle entre les pages en définissant une seule fois les couleurs et la typographie de votre marque, puis en les appliquant à chaque section du guide

Conservez tous les éléments destinés aux invités au même endroit, y compris les éléments de marque numériques et les icônes, afin que votre guide d'accueil reste facile à mettre à jour et à partager

✅ Idéal pour : les hôtes Airbnb de charme et les gestionnaires immobiliers qui souhaitent créer un guide personnalisé pour des séjours haut de gamme.

⭐ Bonus : Les meilleurs logiciels de partage de fichiers pour un travail sécurisé et collaboratif

7. Modèle de contrat de location ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Précisez les conditions de séjour pour vos invités grâce au modèle de contrat de location ClickUp

Le modèle de contrat de location ClickUp fait également office de guide d'accueil Airbnb très utile lorsque vous souhaitez que vos invités comprennent clairement les conditions du séjour. Il comprend des sections que les hôtes doivent généralement préciser par écrit, notamment Utilisation du logement et des équipements, Dommages et réparations et Résiliation.

Ajoutez les détails de votre logement en haut de la page, puis utilisez les titres intégrés pour transformer vos règles en un guide que les invités pourront parcourir et suivre. Si vous souhaitez simplifier la formulation, ClickUp Brain peut réécrire vos règles dans un langage simple et convivial, et créer un résumé pour la première page.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Publiez les règles de la maison dans la section « Utilisation de la propriété et des équipements », en précisant les heures de silence, les règles concernant les visiteurs, le stationnement, le tabagisme et l'utilisation des appareils électroménagers.

Précisez les responsabilités en matière de dommages et de réparations, notamment la manière dont les invités doivent signaler les problèmes et ce qui peut leur être facturé

Définissez les conséquences en cas de non-respect des règles à l'aide de la clause de résiliation, en veillant à ce que les étapes d'escalade restent cohérentes d'un séjour à l'autre

✅ Idéal pour : les hôtes Airbnb et les gestionnaires de locations de courte durée qui souhaitent inclure une section claire sur les conditions et les règles dans leur guide d'accueil.

🧠 Votre cerveau est incroyablement doué pour imaginer des idées sans limites. Mais les stocker pour toujours ? C'est là que notre esprit a parfois du mal. Et rien que pour cette raison, vous avez besoin d'un deuxième cerveau. Comment ? Regardez cette vidéo :

Comment partager votre guide de bienvenue Airbnb avec vos invités

Voici la manière la plus simple de partager votre guide d'accueil Airbnb dès l'arrivée de vos invités :

Créez un document « Guide d'accueil » : Créez un guide dans ClickUp Docs qui couvre l'arrivée, le Wi-Fi, le règlement intérieur, le « fonctionnement des lieux », les conseils locaux et le départ. Veillez à ce que la première section soit très facile à parcourir afin que les invités puissent trouver l'essentiel en quelques secondes. Comme il s'agit d'une Créez un guide dans ClickUp Docs qui couvre l'arrivée, le Wi-Fi, le règlement intérieur, le « fonctionnement des lieux », les conseils locaux et le départ. Veillez à ce que la première section soit très facile à parcourir afin que les invités puissent trouver l'essentiel en quelques secondes. Comme il s'agit d'une source unique d'informations , vous ne la mettez à jour qu'une seule fois, et chaque invité reçoit la dernière version (pas de doublons).

Partagez-le sous forme de lien en lecture seule : générez un lien de partage externe en lecture seule vers le document afin que les invités puissent l'ouvrir sur leur mobile sans avoir à se connecter. Insérez ce lien dans votre fil de discussion Airbnb (et renvoyez-le 48 à 72 heures avant l'arrivée). Cela évite d'encombrer la conversation avec tous les détails et offre aux invités un document fiable auquel se référer.

Enregistrez un modèle de « message d'accueil » : Créez un message court et réutilisable dans ClickUp (sous forme d'extrait de document ou Créez un message court et réutilisable dans ClickUp (sous forme d'extrait de document ou de modèle de tâche ClickUp ) qui ne contient que l'essentiel — les étapes d'entrée, le Wi-Fi, le parking, une règle clé et l'heure de départ — ainsi que le lien vers le livret d'accueil

Tenez-le à jour avec des tâches et des rappels : créez-vous une créez-vous une tâche récurrente ClickUp pour actualiser chaque mois les recommandations locales, revoir les règles de la maison tous les trimestres, vérifier les contacts d'urgence chaque saison et mettre à jour les modes d'emploi des appareils dès qu'un changement survient

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Gérez votre guide d'accueil et votre checklist d'accueil avec ClickUp

Un livret d'accueil est d'autant plus efficace qu'il est facile à mettre à jour. Un simple changement concernant le Wi-Fi, le stationnement ou les instructions d'arrivée ne devrait pas se traduire par une course effrénée à travers les notes et les messages.

ClickUp vous aide à tout regrouper au même endroit. Rédigez et mettez à jour votre guide d'accueil dans Docs, conservez une checklist réutilisable pour les changements de locataires dans Tasks, et enregistrez des modèles de messages prêts à envoyer à vos invités pour ne pas avoir à réécrire les mêmes réponses chaque semaine.

Et grâce à l'IA, vous pouvez rapidement peaufiner la formulation, créer une checklist claire pour le départ ou générer une section de recommandations locales qui correspond à vos règles de la maison et à votre ton.

Créez-le une fois, tenez-le à jour et rendez chaque séjour encore plus agréable.

Commencez dès maintenant avec ClickUp.

Foire aux questions

Un livret de bienvenue Airbnb est un guide destiné aux invités qui améliore leur expérience de séjour grâce à une touche chaleureuse et personnalisée. Un manuel de la maison est généralement plus pratique, car il contient des instructions d'entretien détaillées ou des informations destinées aux agents d'entretien et aux co-hôtes plutôt qu'aux invités.

Oui, la plupart des modèles de livret de bienvenue sont indépendants de la plateforme. Vous pouvez facilement les personnaliser en remplaçant toute mention spécifique à Airbnb par la terminologie de Vrbo, Booking.com ou de votre propre site de réservation directe.

L'idéal est de créer les deux. Un livre d'or Airbnb numérique est facile à mettre à jour et à partager avec les invités avant leur arrivée, tandis qu'une version imprimée sert de sauvegarde fiable pour ceux qui préfèrent le papier ou qui rencontrent des problèmes de connexion pendant leur séjour.

Enregistrez un modèle de guide Airbnb dans un environnement de travail centralisé comme ClickUp pour garantir la cohérence entre toutes vos propriétés. Vous pouvez ensuite le dupliquer et le personnaliser pour chaque propriété, ce qui vous permet de préserver la cohérence de votre marque tout en intégrant des détails spécifiques à chaque établissement.