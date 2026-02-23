Modèles gratuits de tableaux de bord de voyage intégrés

La gestion des voyages de groupe ou des dépenses de l'entreprise ne devrait pas être considérée comme un travail à plein temps en plus de votre travail actuel. Activer/désactiver des confirmations de réservation, des feuilles de calcul obsolètes et des relevés bancaires pour déterminer où est passé votre budget vous fait perdre du temps. L'automatisation peut vous en faire gagner.

Vous avez besoin d'une vue unique qui rassemble ces éléments disparates en temps réel.

Les modèles de tableaux de bord de voyage intégrés peuvent vous aider.

Découvrez comment les utiliser pour mettre fin à la recherche manuelle de données et obtenir une image claire de vos dépenses et de vos horaires de voyage.

Aperçu des modèles de tableau de bord de voyage intégré

Les 8 meilleurs modèles de tableau de bord de voyage intégré

Un modèle de tableau de bord de voyage intégré est un environnement de travail préconfiguré qui regroupe la logistique du voyage, les budgets, les itinéraires et la coordination de l'équipe dans un seul hub visuel.

Certains sont axés sur la planification de voyages personnels, tandis que d'autres gèrent la gestion des clients au niveau des agences ou l'analyse des voyages d'affaires. Les modèles que nous avons sélectionnés offrent flexibilité, clarté visuelle et capacité à gérer à la fois des voyages simples et la coordination complexe de plusieurs destinations.

Chaque modèle ci-dessous correspondant à un scénario de gestion des voyages différent, choisissez celui qui vous convient le mieux !

1. Modèle d'itinéraire de voyage d'affaires par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle d'itinéraire de voyage d'affaires de ClickUp pour coordonner les voyages d'affaires.

Votre équipe passe-t-elle plus de temps à rechercher des confirmations de vol qu'à préparer la réunion pour laquelle vous prenez l'avion ?

Ce modèle d'itinéraire de voyage d'affaires de ClickUp permet de gérer les voyages d'entreprise impliquant plusieurs parties prenantes (vols, hôtels, réunions et transport terrestre) dans un seul échéancier. Il élimine la confusion liée à la recherche de l'e-mail contenant la confirmation de l'hôtel en regroupant toutes les informations dans un emplacement partagé et consultable. Vous pouvez désormais consulter l'ensemble du calendrier du voyage et effectuer des ajustements en toute confiance.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivi des confirmations : stockez tous les nombres de réservation, coordonnées et informations sur les fournisseurs en un seul endroit au lieu de fouiller dans vos filtres d'e-mails.

Gestion des fuseaux horaires : affichez automatiquement les heures de départ et d'arrivée dans les fuseaux horaires concernés afin d'éviter toute confusion dans la planification.

Automatisez les mises à jour de statut : déclenchez des notifications instantanées pour les voyageurs lorsque le statut d'un voyage passe à « Réservé » ou « Modifié » afin d'éliminer les e-mails de suivi manuels.

Catégorisation des dépenses : attribuez une étiquette à chaque réservation en fonction du type de coût à l'aide attribuez une étiquette à chaque réservation en fonction du type de coût à l'aide des champs personnalisés ClickUp (billet d'avion, hébergement, transport terrestre) pour obtenir des rapports plus clairs après le voyage.

✈️ Idéal pour : les responsables des opérations et les assistants de direction qui doivent coordonner des voyages complexes à plusieurs étapes pour des dirigeants ou des équipes importantes sans perdre la trace des documents papier.

👀 Le saviez-vous ? La consolidation de la gestion des voyages dans un système unique réduit le chaos administratif. Vous pouvez consacrer plus de temps à la planification stratégique et à l'assistance aux voyageurs, tout en réalisant 21 % d'économies annuelles par rapport à ceux qui utilisent des outils déconnectés.

2. Modèle de planificateur de voyage par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Décomposez votre itinéraire quotidien grâce au modèle de planificateur de voyage de ClickUp.

Vous planifiez un voyage complexe dans plusieurs villes ? Il y a de fortes chances que vous utilisiez plusieurs onglets et plusieurs applications pour cela. Vous avez des options d'hôtels épinglées dans différents navigateurs, un document séparé pour vos notes et recommandations, et un tableur pour suivre votre budget. Avec cette multitude d'outils, tôt ou tard, un détail important risque de vous échapper.

Si vous ne voulez pas vous retrouver à Budapest à chercher l'Opéra national de Vienne, il est utile d'avoir tout sous la main.

Ce modèle de planificateur de voyage de ClickUp élimine les changements incessants d'onglets en regroupant votre planification dans un seul espace de travail. Il est parfait pour les personnes qui planifient des vacances personnelles détaillées, les équipes qui organisent des séminaires hors site ou toute personne qui gère un voyage avec des étapes personnalisables, de la recherche au bilan post-voyage. Au lieu de vous sentir submergé par des informations dispersées, votre planification devient rationalisée et ciblée.

Pourquoi aimer ce modèle :

Suivez le budget par rapport aux dépenses réelles : utilisez les champs personnalisés pour surveiller les dépenses dans différentes catégories telles que l'hébergement, le transport et la restauration, afin d'éviter toute mauvaise surprise financière à votre retour.

Recherche de destination : créez créez des documents ClickUp dédiés en imbriquant les sections connexes pour collecter des liens, des notes et des recommandations avant de finaliser vos projets.

Visualisez les données : déplacez les tâches à travers différentes étapes telles que « Recherche » ou « Réservé » sur un déplacez les tâches à travers différentes étapes telles que « Recherche » ou « Réservé » sur un tableau Kanban ClickUp , puis consultez l'ensemble de votre planning dans une vue calendrier accessible par glisser-déposer.

✈️ Idéal pour : les particuliers et les chefs d'équipe qui doivent passer de la phase de réflexion à l'élaboration d'un itinéraire définitif sans perdre de détails importants en cours de route.

🎥 Bonus : vous voulez voir comment fonctionne la création d'un tableau de bord personnel dans la pratique ? Cette vidéo vous montre comment créer un tableau de bord complet pour votre vie personnelle dans ClickUp, y compris des stratégies pour planifier vos voyages et organiser vos vacances.

🧠 Anecdote amusante : bien que nous utilisions aujourd'hui des tableaux de bord numériques, le plus ancien itinéraire de voyage qui nous soit parvenu est l'Itinerarium Burdigalense, rédigé en 333 après J.-C. Il s'agissait d'une liste littérale des villes et des gares de correspondance pour un voyageur se rendant de Bordeaux à Jérusalem. Il ne permettait pas de suivre les vols en temps réel, mais il remplissait la même fonction : éviter un cauchemar logistique.

3. Modèle pour agence de voyage par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez plusieurs clients et réservations grâce au modèle d'agence de voyage de ClickUp.

Gérer une agence de voyages revient souvent à lutter en permanence contre la fragmentation des données. Le modèle pour agence de voyages de ClickUp remplace le système disparate composé de CRM et de feuilles de calcul par un espace de travail unique et unifié.

Il est conçu pour regrouper tous les statuts de réservation, les jalons de paiement et les préférences des clients en un seul endroit, afin que vous puissiez offrir un service personnalisé sans avoir à passer par différents outils.

Voici pourquoi vous devriez envisager ce modèle :

Profils clients : conservez conservez des enregistrements centralisés des préférences , des voyages passés et de l'historique des communications pour offrir un service personnalisé.

Pipeline de réservations : utilisez des étapes visuelles, de la demande à la confirmation, pour voir exactement où en est chaque client.

Automatisez la saisie des prospects : utilisez utilisez les formulaires ClickUp intégrés pour transformer automatiquement les nouvelles demandes de voyage en tâches exploitables, éliminant ainsi la phase d'entrée de données.

✈️ Idéal pour : les agences de voyage spécialisées et les agents indépendants qui doivent gérer un volume important de réservations et de relations avec les fournisseurs tout en offrant une expérience client haut de gamme.

💡 Conseil de pro : créez des rapports personnalisés pour l'ensemble de votre agence à l'aide des tableaux de bord ClickUp. Ils transforment vos données de réservation brutes en informations commerciales en temps réel. Au lieu de vérifier manuellement votre pipeline à la fin du mois, vous pouvez utiliser des cartes personnalisables pour visualiser vos revenus, les performances de vos agents et la santé de vos clients en un seul endroit. Ne réagissez plus à la ruée de fin de mois et commencez à prendre des décisions proactives basées sur des données en temps réel. Visualisez facilement des données complexes grâce aux tableaux de bord ClickUp. Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour : Identifiez les clients à risque : utilisez des rapports de type CRM pour voir quels clients n'ont pas réservé depuis un certain temps ou qui pourraient être susceptibles de se désabonner, et contactez-les avec des offres personnalisées.

Suivez vos revenus et vos conversions : surveillez les forfaits ou les destinations qui génèrent le plus de revenus et identifiez les étapes où les clients potentiels abandonnent votre entonnoir de conversion.

Analysez la productivité des agents : affichez les heures facturables et le nombre total de réservations par membre de l'équipe afin de simplifier le suivi des commissions et d'équilibrer les charges de travail.

Pour tirer encore davantage parti de vos rapports, utilisez ClickUp Brain pour interroger directement vos données de voyage. Comme cette IA contextuelle fonctionne en tandem avec vos tableaux de bord ClickUp, vous pouvez éviter l'analyse manuelle et simplement poser des questions telles que « Quelle compagnie aérienne nous a coûté le plus cher ce trimestre ? »

Il fournit des réponses instantanées et fiables. ClickUp Brain s'appuie sur vos tâches, vos documents et vos discussions dans ClickUp pour identifier les points critiques en mettant en évidence les goulots d'étranglement cachés dans votre processus d'approbation ou en signalant les dépassements budgétaires qui ne sont pas immédiatement visibles sur un diagramme standard.

Obtenez des réponses contextuelles pour vos projets de voyage et vos tableaux de bord depuis votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain.

4. Modèle de planification de vacances par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de planification de vacances de ClickUp pour remplacer les discussions de groupe désordonnées sur les voyages.

Planifier un voyage en groupe dans une application de chat passe rapidement de l'excitation à des suggestions qui se chevauchent... et à un véritable brouhaha.

Le modèle de planification de vacances de ClickUp transfère la discussion dans un environnement de travail structuré. Il fournit un hub central pour la communication de groupe. Tout le monde peut apporter ses idées, comparer les options et finaliser un planning sans avoir à se demander sans cesse « Attendez, qu'avons-nous décidé ? ».

Vous et vos amis pouvez utiliser ce modèle pour :

Documents de voyage centralisés : conservez les listes de bagages, les contacts d'urgence et les confirmations de réservation dans un document ClickUp dédié auquel tous les voyageurs peuvent accéder.

Liste de souhaits collaborative : rassemblez les visites incontournables et les idées de restaurants dans un rassemblez les visites incontournables et les idées de restaurants dans un itinéraire de voyage partagé, afin que le groupe puisse voter sur les priorités avant de réserver quoi que ce soit.

Comparaison des hébergements : utilisez les champs personnalisés pour suivre les prix des hôtels, les équipements et l’information concernant les coordonnées dans un seul aperçu afin de prendre une décision en tenant compte de votre budget.

✈️ Idéal pour : les familles et les groupes d'amis qui ont besoin d'un moyen transparent pour coordonner la logistique, répartir les responsabilités et établir un itinéraire commun pour voyager sans stress.

5. Modèle de tableau de bord de gestion de projet par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Accédez à une vue unifiée de tous les déplacements des employés à l'aide du modèle de tableau de bord de gestion de projet de ClickUp.

Répondre à des demandes de réservation individuelles et rechercher des notes de frais manquantes rend impossible l'évaluation de l'impact des voyages sur la planification organisationnelle. Le modèle de tableau de bord de gestion de projet de ClickUp change votre perspective en traitant chaque voyage comme un projet géré avec son propre budget, son propre échéancier et ses propres jalons. Vous obtenez une vue d'ensemble de tous les voyages actifs des employés et des autorisations en attente dans un seul rapport en temps réel.

Utilisez ce modèle pour :

Visibilité du portefeuille : obtenez un aperçu de tous les voyages en cours au sein de l'organisation grâce à des indicateurs de statut clairs.

Allocation des ressources : voyez quels membres de l'équipe voyagent et à quel moment afin d'éviter les conflits d'horaires ou les lacunes dans la couverture.

Goulots d'étranglement dans les approbations : identifiez les demandes bloquées avant qu'elles n'entraînent des retards dans les réservations ou une augmentation des tarifs.

Suivi des jalons importants : surveillez les dates clés telles que les délais de réservation, les demandes de visa et les dates d'échéance de paiement à l'aide de surveillez les dates clés telles que les délais de réservation, les demandes de visa et les dates d'échéance de paiement à l'aide de ClickUp Milestones

✈️ Idéal pour : les responsables des voyages d'affaires et les chefs de service qui ont besoin d'un aperçu stratégique des dépenses de voyage à l'échelle de l'entreprise et de la disponibilité des équipes afin de prendre des décisions fondées sur des données.

👀 Le saviez-vous ? La logistique des voyages devient un obstacle administratif de taille. 46 % des gestionnaires de voyages citent l'augmentation des besoins en matière de documentation et de traitement des visas comme l'une de leurs principales préoccupations à long terme. La centralisation de ces échéances dans un tableau de bord permet de s'assurer que ces tâches administratives cachées ne compromettent pas votre budget ou vos voyageurs.

6. Modèle de tableau de bord hebdomadaire sous forme de feuille de calcul par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos voyages par date, service, voyageur ou statut à l'aide du modèle de tableau de bord hebdomadaire sous forme de feuille de calcul de ClickUp.

De nombreuses équipes financières et opérationnelles continuent d'utiliser des tableurs pour suivre les dépenses de voyage, car le format grille est pratique. Mais la saisie manuelle des données prend beaucoup de temps.

Ce modèle de tableau de bord hebdomadaire sous forme de feuille de calcul proposé par ClickUp offre une disposition familière de type feuille de calcul pour les équipes qui souhaitent aller au-delà des fichiers statiques sans avoir à passer par une courbe d'apprentissage abrupte. Il conserve le format intuitif de la grille tout en ajoutant les fonctionnalités de collaboration, d'automatisation et de mises à jour en temps réel qui font défaut aux feuilles de calcul. Vous bénéficiez du confort d'une feuille de calcul et de la puissance d'une plateforme de travail moderne.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Colonnes triables : gérez les numéros de confirmation, les centres de coûts et les noms des voyageurs dans une grille réactive où chaque ligne correspond à une tâche active plutôt qu'à une cellule inactive.

Rollups de type formule : utilisez des rollups de type formule pour calculer automatiquement les totaux des dépenses de voyage ou les moyennes des tarifs hôteliers pour l'ensemble de l'équipe.

Filtrage par intervalle de dates : affinez instantanément votre vue pour vous concentrer sur les départs de cette semaine ou les remboursements en attente de ce mois-ci sans avoir à reconstruire la feuille.

✈️ Idéal pour : les équipes et les responsables des opérations qui souhaitent abandonner les fichiers Excel sujets aux erreurs, mais qui préfèrent conserver un format avec des colonnes et des lignes pour contrôler les dépenses hebdomadaires liées aux voyages.

📮ClickUp Insight : 47 % des personnes s'appuient sur des tableaux croisés dynamiques, des tableaux de bord et des diagrammes dans des feuilles de calcul pour comprendre leur travail. Ces outils sont sans aucun doute puissants. Mais même un petit changement : une colonne déplacée, une feuille renommée, une ligne supplémentaire peut perturber vos formules, vos intervalles ou vos visualisations. Pour que vos rapports restent précis, vous devez souvent revoir les filtres, actualiser les connexions et remapper les données afin que tout reste aligné. ClickUp se distingue comme une alternative pour les équipes qui souhaitent bénéficier d'une visibilité en temps réel sans avoir à effectuer de maintenance. Ses tableaux de bord sans code utilisent des cartes pré-construites pour les diagrammes, les calculs, le suivi du temps et les informations sur la charge de travail, qui sont directement extraites des tâches, des listes et des statuts en temps réel. Cela signifie que tout est mis à jour en synchronisation avec le travail !

7. Modèle de tableau de bord des performances d'une agence de voyages par Template. Net

Les propriétaires d'agences passent souvent les derniers jours du mois à rassembler manuellement les données provenant des plateformes de réservation, des feuilles de calcul des commissions et des formulaires de commentaires des clients. Le modèle de tableau de bord des performances des agences de voyage de Template.net propose une approche axée sur l'analyse. Il remplace la course effrénée de fin de mois par une visibilité permanente des performances.

Essayez ce modèle pour ses fonctionnalités suivantes :

Widgets KPI : affichez en un coup d'œil les indicateurs relatifs aux réservations, aux revenus et aux taux de conversion.

Classements des agents : créez des comparaisons de performances pour identifier les meilleurs éléments et les opportunités de coaching.

Entonnoir de réservation : suivez les demandes depuis le premier contact jusqu'à la confirmation des voyages afin d'identifier les points faibles de votre processus.

✈️ Idéal pour : les propriétaires et les responsables d'agences qui souhaitent abandonner les rapports mensuels obsolètes et commencer à prendre des décisions basées sur les données, en fonction des tendances en temps réel en matière de revenus et de charge de travail.

8. Modèle de tableau de bord de voyage PPT par SlideTeam

via SlideTeam

Parfois, le plus difficile dans la gestion des voyages est de présenter les données aux parties prenantes de manière à ce qu'elles soient faciles à consulter. Le modèle PowerPoint Travel Dashboard de SlideTeam vous permet de sortir vos rapports des feuilles de calcul et de les transformer en visuels de haute qualité, prêts à être présentés à la direction. C'est un bon choix si vous souhaitez justifier les dépenses de voyage, mettre en évidence les tendances du secteur ou présenter une analyse budgétaire à la direction sans passer des heures à concevoir des diapositives.

Utilisez ce modèle pour :

Personnalisez les modèles financiers : effectuez facilement des modifications en cours sur les polices de caractère, les couleurs et les arrière-plans pour les adapter à l'image de marque de votre entreprise tout en visualisant des analyses de dépenses complexes.

Changez les angles de rapport : accédez à 19 diapositives distinctes couvrant tout, de la gestion des hébergements d'entreprise aux tendances en matière de voyages bien-être.

Choisissez des outils de rapports : tirez parti de dispositions bien étudiées, conçues pour favoriser la réflexion stratégique et vous aider à transmettre des messages de rentabilité aux dirigeants.

✈️ Idéal pour : les gestionnaires de voyages et les responsables financiers qui doivent présenter des rapports soignés et basés sur des données aux parties prenantes ou aux clients afin de prouver le retour sur investissement de leurs programmes de voyage.

Créez votre tableau de bord de voyage intégré avec ClickUp

Nous espérons que cet article de blog vous a montré comment un modèle de tableau de bord de voyage intégré peut faciliter la coordination des voyages. Vous pouvez désormais cesser de passer sans cesse des e-mails aux feuilles de calcul et aux fils de discussion pour trouver des informations essentielles, au risque de vous perdre dans une multitude de contextes.

Ce qui rend ces modèles prédéfinis encore plus performants, c'est un environnement de travail IA convergent qui centralise les budgets, les autorisations et la communication de l'équipe en un seul emplacement. Le voyageur connaît son emploi du temps, l'administrateur suit tous les voyages en cours et l'équipe financière compare les dépenses au budget. Tout le monde travaille à partir de la même source d'informations, ce qui réduit la dispersion du travail et permet d'économiser des ressources.

Grâce aux modèles prédéfinis, aux tableaux de bord et aux fonctionnalités basées sur l'IA de ClickUp, vous pouvez créer votre tableau de bord de voyage intégré en quelques minutes.

Commencez dès aujourd'hui à utiliser ClickUp gratuitement et transformez votre flux de travail en matière de gestion des voyages.

Foire aux questions (FAQ)

Un tableau de bord de voyage offre un aperçu de plusieurs voyages, permettant de gérer les budgets et les statuts, tandis qu'un itinéraire de voyage se concentre sur les détails quotidiens d'un seul voyage.

Les équipes interfonctionnelles utilisent des tableaux de bord intégrés pour centraliser la logistique qui se trouve généralement dans des fils d'e-mail isolés. Pour les événements complexes hors site, ces tableaux de bord permettent aux organisateurs de suivre les réponses, les exigences alimentaires et les arrivées de vols en temps réel.

Oui, les modèles de tableaux de bord modernes offrent la même structure en grille familière qu'une feuille de calcul, mais ajoutent des couches de fonctionnalités qui font défaut aux fichiers statiques. Contrairement aux feuilles de calcul, qui nécessitent une saisie manuelle des données et sont sujettes à des problèmes de contrôle des versions, les tableaux de bord intégrés fournissent un statut en temps réel. Ce changement garantit que toutes les parties prenantes consultent les informations les plus récentes.

Les tableaux de bord de voyage modernes vont au-delà de la simple saisie des dépenses en permettant un suivi analytique complet qui facilite la prise de décisions stratégiques. En surveillant en temps réel les ratios dépenses/budget et les catégories de dépenses détaillées, les entreprises peuvent exercer un contrôle financier plus strict. Ces outils fournissent également des informations essentielles sur l'utilisation des fournisseurs, ce qui permet de négocier de meilleurs tarifs pour l'entreprise et d'identifier les goulots d'étranglement dans les approbations qui entraînent souvent des pics de réservation coûteux.