Les 10 meilleurs outils d'IA pour la gestion de produits

En tant que responsable produit, vous consacrez probablement une grande partie de votre semaine à l'examen des feuilles de route, à la planification des sprints, à la synchronisation des parties prenantes et aux analyses rétrospectives.

Vous recueillez des informations à partir d'outils de feedback, de systèmes de livraison, de documents et de discussions, puis vous assemblez une vue d'ensemble qui vous permet de raisonner.

Ce processus traditionnel de gestion des produits est lent. Les informations arrivent sous différents formats, à différents moments et avec différents niveaux de fiabilité.

Le temps que vous ayez une vision cohérente, la discussion a souvent déjà évolué. L'IA réduit cet écart.

Les outils d'IA aident les responsables produit à :

Synthétiser les commentaires désordonnés des clients

Détectez les tendances avant même que votre instinct ne vous le permette.

Tester la résistance des décisions relatives à la feuille de route

Réduisez les coûts de coordination entre les équipes produit, conception et ingénierie.

Nous vous présentons ci-dessous les meilleurs outils d'IA destinés aux chefs de produit, ainsi que leurs principales fonctionnalités, leurs limites et leurs tarifs, afin de vous aider à faire un choix éclairé.

Recherchez des outils dotés des fonctionnalités d'IA suivantes pour les chefs de produit :

Gestion de projet basée sur l'IA : recherchez une IA contextuelle qui comprend les tâches, les dépendances, la capacité, les obstacles et les signaux de livraison. Elle doit mettre en évidence les risques, les compromis et les retards pour les équipes produit avant qu'ils n'apparaissent dans les revues de la feuille de route.

Synthèse efficace des commentaires à grande échelle : veillez à ce que les outils puissent regrouper les commentaires qualitatifs et quantitatifs des clients, faire ressortir les thèmes récurrents et établir des connexions avec des domaines ou initiatives liés aux produits sans perdre les nuances.

Lien clair entre la connaissance et l'exécution : les connaissances perdent de leur valeur si elles restent confinées dans des documents de recherche ou des tableaux de bord. Privilégiez les outils qui facilitent la transformation des décisions prises lors des réunions sur la stratégie produit en feuilles de route et en tâches.

Faible charge de coordination entre les équipes : le leadership produit englobe la conception, le leadership produit englobe la conception, l'ingénierie, la commercialisation et les parties prenantes exécutives . Les outils d'IA destinés aux chefs de produit doivent réduire les transferts, clarifier la propriété et permettre à tous de rester sur la même longueur d'onde.

Agrégation des commentaires des utilisateurs : recherchez des outils d'IA capables d'extraire les analyses des commentaires des clients à partir de plusieurs sources (tickets d'assistance, entretiens, sondages, analyses et signaux intégrés au produit) et de les regrouper en une seule vue fiable.

⭐ Bonus : Que ce soit pour élaborer une stratégie produit ou rédiger une réponse rapide à la direction, voici plus de 25 suggestions d'IA destinées aux chefs de produit pour vous aider à travailler plus rapidement.

Vous manquez de temps ? Voici une comparaison côte à côte des principaux produits /IA destinés au leadership produit.

Il n'existe pas de pile IA unique qui convienne à tous les responsables produit. Les outils ci-dessous prennent en charge différentes étapes du processus décisionnel lié aux produits, de la découverte à la livraison.

1. ClickUp (idéal pour transformer l'exécution des produits en un système d'exploitation unique)

En tant que chef de produit compétent avec une charge de travail importante, vous êtes constamment confronté à des difficultés invisibles telles que les changements de contexte, les incohérences et la dispersion des données dans différents silos.

Sans oublier le volume de travail en termes de gestion des utilisateurs, du marché, de la stratégie, des fonctionnalités, des parties prenantes et des résultats du lancement !

Découvrez ClickUp: le premier environnement de travail IA convergent au monde.

Qu'est-ce que cela signifie? 👇

Ci-dessous, nous vous montrons comment le logiciel de gestion de produits ClickUp vous facilite la vie grâce à ses fonctionnalités basées sur l'IA.

Transformez des informations éparses en informations exploitables.

La journée d'un chef de produit consiste à examiner les commentaires des utilisateurs, à analyser les tendances et à se tenir au courant des mises à jour des concurrents. Trier manuellement toutes ces informations prend beaucoup de temps et est source d'erreurs.

Résumez instantanément les commentaires des clients à l'aide de ClickUp Brain.

ClickUp Brain, l'assistant IA contextuel de la plateforme, simplifie ce processus en résumant les contenus longs, en identifiant les schémas récurrents et même en suggérant les étapes suivantes pour les tâches complexes.

📌 Exemple : des centaines de tickets de service client mentionnent des problèmes après une récente mise à jour du produit. ClickUp Brain analyse les tickets, met en évidence les problèmes récurrents et suggère des corrections de priorité.

Rédigez rapidement des propositions de fonctionnalités avec ClickUp Brain.

Un rapport structuré facilite le partage des conclusions clés avec l'équipe d'ingénieurs.

ClickUp Brain aide également à affiner les demandes de fonctionnalités. Imaginons qu'une nouvelle amélioration de produit soit à l'étude. Au lieu de passer des heures à examiner des notes éparses et des discussions passées, l'IA génère une proposition structurée via ClickUp Docs, avec les points faibles des utilisateurs, les données à l'appui et les solutions potentielles.

ClickUp Docs + Brain comme hub centralisé pour tous les documents liés aux produits

ClickUp Docs offre à vos chefs de produit un espace unique pour documenter les exigences, consigner les décisions prises lors des réunions, collaborer avec les équipes en temps réel et relier chaque idée directement aux tâches et à leur exécution.

Dans Docs, ClickUp Brain aide à rédiger et à mettre à jour des documents en utilisant le contexte des tâches, des discussions et des décisions passées. Votre documentation reste à jour sans effort supplémentaire.

Utilisez la combinaison ClickUp Docs + Brain pour créer la documentation produit.

⭐ Bonus : Une partie consiste à créer la documentation produit. La deuxième partie, tout aussi importante, consiste à la convertir en actions. Comment procéder dans l'environnement de travail ClickUp ? Créez des tâches ClickUp directement à partir de documents, de commentaires ou de résultats d'IA. Cette étape garantit que les exigences, les décisions et les critères d'acceptation passent directement à l'exécution. Créez instantanément des tâches exploitables à partir des informations contenues dans les documents grâce à ClickUp Brain. Au fur et à mesure que le travail avance, les mises à jour des tâches reflètent automatiquement l'état actuel du produit.

Laissez les agents IA faire le gros du travail à faire à votre place.

Les agents IA de ClickUp vont au-delà de l'assistance à la demande. Ils travaillent en continu au sein de votre environnement de travail, observant les tâches, les échéanciers, les dépendances et les modèles d'activité au fur et à mesure de leur évolution.

Accélérez vos flux de travail grâce aux agents IA de ClickUp.

Au lieu d'attendre les vérifications manuelles, les agents IA peuvent :

Signalez les risques liés à la livraison lorsque les dépendances ne sont pas respectées ou que la charge de travail augmente.

Résumez automatiquement la progression des sprints et les obstacles pour tenir les parties prenantes informées.

Déclenchez des suivis ou des étapes suivantes lorsque le travail est au point mort.

Trouvez instantanément des fichiers et des informations dans vos environnements de travail et vos applications connectées grâce à cette recherche optimisée par l'IA.

L'une des fonctionnalités les plus puissantes de ClickUp Brain est la recherche d'entreprise.

Il permet d'effectuer des recherches basées sur l'IA dans l'ensemble de votre environnement de travail et des outils connectés, notamment :

Tâches ClickUp, documents, commentaires et pièces jointes ClickUp

Fichiers provenant d'applications connectées telles que Google Drive, GitHub, SharePoint, etc.

Discussions et décisions historiques qui se perdent généralement dans les fils de discussion.

Au lieu de s'appuyer sur la correspondance de mots-clés, Brain comprend comment le travail est structuré.

Au lieu de fouiller dans des dossiers ou des tableaux de bord, les responsables produit peuvent poser des questions en langage naturel telles que :

« Quelles décisions ont été prises concernant la tarification au cours du dernier trimestre ? »

« Quelles tâches font référence à cette exigence du client ? »

« Où avons-nous documenté l'approbation finale de cette fonctionnalité ? »

Alignez la stratégie produit, les priorités et la livraison dans un seul système.

Le modèle de stratégie produit de ClickUp aide les responsables produit à traduire une stratégie de haut niveau en un plan de fonctionnalités exécutable et hiérarchisé. Il vous donne une vision claire de ce qui est en cours de développement, de son importance, des efforts nécessaires et des responsables de la livraison, afin que la stratégie ne dévie pas une fois l'exécution commencée.

Obtenir un modèle gratuit De la vision globale à l'exécution détaillée, utilisez le modèle de stratégie produit de ClickUp pour donner vie à vos idées de produits et les maintenir sur la bonne voie.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Regroupez les fonctionnalités par effort et statut afin d'évaluer rapidement les compromis, de repérer les engagements excessifs et de prendre des décisions éclairées concernant la feuille de route lors des revues de planification.

Suivez les personnes assignées, les chefs d'équipe, les dates de lancement et les dates d'échéance dans une seule vue, ce qui permet de vérifier d'un seul coup d'œil la responsabilité et le statut.

Organisez le travail par catégorie de fonctionnalités, telles que la convivialité, la croissance, les systèmes ou l'entreprise, afin de garantir que le développement s'aligne sur les objectifs généraux du produit.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaborez directement avec les équipes produit, conception et ingénierie là où le travail est effectué à l'aide de ClickUp Chat . Les discussions restent liées aux tâches, aux documents et aux décisions.

Cartographiez visuellement les idées, les flux d'utilisateurs et les concepts de fonctionnalités pendant la phase de découverte et de planification. Les tableaux blancs ClickUp aident les équipes à s'aligner avant de s'engager dans le travail, puis à convertir directement les idées en tâches.

Utilisez différents modèles d'IA dans ClickUp Brain en fonction du type de travail (analyse approfondie, rédaction rapide ou tâches nécessitant beaucoup de recherches) sans quitter l'environnement de travail.

Utilisez les automatisations ClickUp pour déclencher des mises à jour de statut, attribuer des propriétaires, déplacer le travail entre les phases ou informer automatiquement les parties prenantes à mesure que le travail sur le produit progresse.

Le modèle de développement de nouveaux produits de ClickUp divise le développement de produits en phases claires, lie la stratégie à l'exécution et facilite le suivi de la progression entre les équipes.

Limites de ClickUp

La vaste gamme de fonctionnalités peut être intimidante pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 850 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur G2 déclare :

ClickUp rassemble toutes nos tâches, tous nos documents, tous nos objectifs et tous nos suivis de temps dans un espace de travail unifié. Nous l'utilisons depuis 2018 et il est incroyablement flexible pour gérer à la fois les flux de travail internes et les projets clients. Les vues personnalisables (liste, Tableau, Calendrier, etc.) et les options d'automatisation détaillées nous font gagner des heures chaque semaine. De plus, leurs fréquentes mises à jour de fonctionnalités montrent qu'ils prennent très au sérieux l'amélioration de la plateforme.

ClickUp rassemble toutes nos tâches, tous nos documents, tous nos objectifs et tous nos suivis de temps dans un espace de travail unifié. Nous l'utilisons depuis 2018 et il est incroyablement flexible pour gérer à la fois les flux de travail internes et les projets clients. Les vues personnalisables (liste, Tableau, Calendrier, etc.) et les options d'automatisation détaillées nous font gagner des heures chaque semaine. De plus, leurs mises à jour fréquentes des fonctionnalités montrent qu'ils prennent très au sérieux l'amélioration de la plateforme.

⚡ Archive de modèles : les meilleurs modèles gratuits de gestion de produits pour aider les chefs de produit à gagner du temps

2. Productboard (Idéal pour convertir les commentaires continus des clients en orientations prioritaires)

via Productboard

Productboard est une plateforme de gestion de produits qui prend en charge l'ensemble du cycle de vie des produits, de la découverte à la livraison. Elle vous permet de planifier des initiatives, de rédiger des briefs et d'effectuer des analyses concurrentielles à l'aide d'un assistant IA qui comprend vos objectifs et les environnements concurrentiels dans lesquels vous évoluez.

Par exemple, vous pouvez mapper visuellement les fonctionnalités, faire glisser une idée de fonctionnalité sur des grilles d'impact/effort et la noter à l'aide de cadres tels que RICE ou KANO afin de hiérarchiser les idées en fonction d'exemples concrets de valeur.

Les invites en ligne vous permettent d'insérer directement dans vos artefacts des résumés IA des besoins des clients ou du contexte du marché. Cela réduit les allers-retours entre les outils de recherche, les documents et les systèmes de planification et aide les équipes à garder le contexte à l'esprit lors de la prise de décisions.

Les meilleures fonctionnalités de Productboard

Tirez parti des permissions et des contrôles basés sur les rôles afin que la collaboration interfonctionnelle se déroule en toute sécurité entre les différents outils et services.

Centralisez tous les commentaires sur les produits à l'aide d' un logiciel intégré dédié afin d'identifier les points faibles, les thèmes émergents et les demandes de fonctionnalités.

Élaborez des rapports personnalisés qui fournissent des informations précieuses pour valider des idées et améliorer l'expérience client.

Limites de Productboard

La plateforme peut sembler lourde dans des environnements complexes et riches en retours d'information, ce qui crée une courbe d'apprentissage abrupte dans les organisations matures qui ont des retards importants et des feuilles de route à long terme.

Tarifs de Productboard

Essentiels : 25 $/mois

Pro : 75 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Productboard

G2 : 4,3/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Productboard ?

Un utilisateur G2 déclare :

Productboard nous aide à rationaliser notre processus de hiérarchisation des produits, et j'apprécie cela. Il est très facile à utiliser, et mon équipe peut le mettre en œuvre sans formation approfondie. Grâce à son intégration avec d'autres outils tels que Slack et Jira, il s'intègre encore mieux à notre flux de travail. L'équipe d'assistance a également été extrêmement réactive à toutes nos questions.

Productboard nous aide à rationaliser notre processus de hiérarchisation des produits, et j'apprécie cela. Il est très facile à utiliser, et mon équipe peut le mettre en œuvre sans formation approfondie. Grâce à son intégration avec d'autres outils tels que Slack et Jira, il s'intègre encore mieux à notre flux de travail. L'équipe d'assistance a également été extrêmement réactive à toutes nos questions.

3. Aha ! (Idéal pour exprimer une stratégie sous forme de feuille de route exécutable)

Vous souhaitez améliorer la visibilité du pourquoi et du quand de votre parcours produit ? Découvrez Aha!, un système basé sur les principes de gestion de produits et les tendances modernes en matière de gestion de produits.

Vous pouvez lier chaque nouvelle fonctionnalité aux objectifs de l'entreprise, garantissant ainsi que toutes les phases de travail restent axées sur les résultats. Suivez les dépendances complexes entre les équipes de développement logiciel à l'aide de diagrammes de Gantt. Aha! prend également en charge l'analyse concurrentielle et les intégrations riches afin de maintenir la cohérence entre les équipes produit et ingénierie.

Avec Ideas, vous pouvez recueillir les commentaires des clients et des partenaires. Utilisez l'IA générative pour rédiger un document sur les exigences du produit, des notes de mise à jour ou des critères d'acceptation à partir des données existantes sur les fonctionnalités.

Les meilleures fonctionnalités d'Aha !

Choisissez parmi plus de 100 modèles de gestion de produits ou partez d'une page blanche pour imaginer, illustrer et itérer des concepts.

Tirez rapidement les enseignements de chaque entretien à l'aide de l'assistant IA ; mettez en avant les informations et les clips vidéo pour faciliter l'analyse de vos découvertes.

Appliquez la méthodologie agile de votre choix (Scrum, Kanban, Scaled Agile Framework® (SAFe®) ou The Aha! Framework) pour le développement de produits.

Aha ! Limites

Ses fonctionnalités limitées de tri et de filtrage des tableaux obligent souvent les équipes à utiliser des tableurs tiers pour effectuer des analyses de base.

Aha ! tarification

Feuilles de route : 59 $/mois par utilisateur

Découverte : 39 $/mois par utilisateur

Idées : 39 $/mois par utilisateur

Tableaux blancs : 9 $/mois par utilisateur

Connaissances : 18 $/mois par utilisateur

Travail d'équipe : 9 $/mois par utilisateur

Développement : 9 $/mois par utilisateur

Aha ! Évaluations et avis

G2 : 4,4/5 (plus de 350 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 550 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Aha !?

Un utilisateur G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus chez Aha!, c'est sa flexibilité et la façon dont il peut être modélisé pour prendre en charge les modèles opérationnels complexes d'une grande organisation. Par exemple, nous avions besoin de concevoir une intégration hybride sophistiquée qui assure la connexion de nos versions stratégiques de haut niveau dans Aha! aux versions de correction granulaires de nos équipes d'ingénieurs dans Jira. Aha! nous a fourni les outils et la configurabilité nécessaires pour y parvenir.

Ce que j'apprécie le plus chez Aha!, c'est sa flexibilité et la façon dont il peut être modélisé pour prendre en charge les modèles opérationnels complexes d'une grande organisation. Par exemple, nous avions besoin de concevoir une intégration hybride sophistiquée qui relie nos versions stratégiques de haut niveau dans Aha! aux versions de correction granulaires de nos équipes d'ingénieurs dans Jira. Aha! nous a fourni les outils et la configurabilité nécessaires pour y parvenir.

👀 Le saviez-vous ? Le diagramme de Gantt, l'outil de gestion de projet le plus largement utilisé, remonte au début du XXe siècle. Il tire son nom de l'ingénieur mécanicien américain Henry Laurence Gantt, qui l'a développé et popularisé entre 1910 et 1915 afin de représenter visuellement les calendriers de projet, l'échéancier et les relations entre les tâches.

⭐ Bonus : Débloquez la puissance de ClickUp AI pour les équipes logicielles

4. Notion IA (idéal pour rendre les connaissances sur les produits consultables dans tous les flux de travail)

via Notion

Bien que Notion soit un environnement de travail numérique tout-en-un, il fait office de glossaire vivant sur la gestion de produits. Il effectue l’automatisation de la synthèse des recherches sur les utilisateurs, des notes de réunion et des documents.

Vous pouvez regrouper les commentaires dans des tableaux structurés ou décrire un flux de travail en langage naturel, laissant ainsi les grands modèles linguistiques créer pour vous un tableau de bord de gestion de produits.

Posez des questions en anglais courant et obtenez des réponses provenant de votre environnement de travail Notion et des applications connectées qui bénéficient d’une assistance, afin de pouvoir retrouver les décisions et le contexte sans avoir à rechercher des fils de discussion dans différents outils.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Analysez les transcriptions d'entretiens approfondis avec les clients ou les rapports de recherche sur le secteur afin d'extraire des données spécifiques, telles que les points faibles pour les utilisateurs ou les mentions des concurrents.

Rédigez, stockez et organisez les documents relatifs aux exigences produit (PRD), les demandes de commentaires (RFC) ou les spécifications techniques dans un seul environnement de travail.

Invitez l'outil à « identifier les projets à risque sur la base des dernières mises à jour » ou à « résumer les obstacles rencontrés dans toutes les initiatives du premier trimestre ».

Limites de Notion IA

La courbe d'apprentissage peut être raide pour les nouveaux utilisateurs en raison des nombreuses options de personnalisation.

Tarification Notion

Free

Plus : 12 $/mois par membre

Entreprise : 24 $/mois par membre

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,6/5 (plus de 9 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 650 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Un utilisateur G2 déclare :

Notion est de loin le meilleur outil que j'ai utilisé pour regrouper mes projets, mes idées et mes tâches dans un espace utilisable sans être submergé ou encombré. Les bases de données sont incroyablement robustes, et l'utilisation des vues pour obtenir des informations exploitables ou créer rapidement un tableau de bord personnel s'est avérée inestimable. J'ai également récemment commencé à essayer les agents IA, mais jusqu'à présent, ils se sont révélés à la fois utiles et vraiment passionnants à utiliser.

Notion est de loin le meilleur outil que j'ai utilisé pour regrouper mes projets, mes idées et mes tâches dans un espace utilisable sans être submergé ou encombré. Les bases de données sont incroyablement robustes, et l'utilisation des vues pour obtenir des informations exploitables ou créer rapidement un tableau de bord personnel s'est avérée inestimable. J'ai également récemment commencé à essayer les agents IA, mais jusqu'à présent, ils se sont révélés à la fois utiles et vraiment passionnants à utiliser.

Vous êtes un nouveau chef de produit ? Vous cherchez des conseils pour rédiger un excellent PRD ? Nous avons créé cette vidéo spécialement pour vous 👇

📚 Pour en savoir plus : Comment rédiger un PRD (avec exemples et modèles)

5. Coda IA (idéal pour créer des systèmes de produits personnalisés sans ingénierie)

via Coda IA

Coda IA, un environnement de travail collaboratif tout-en-un, vous aide à simplifier votre processus de développement de produits.

Pour commencer, son IA peut analyser un outil de suivi de projet et générer des rapports de statut destinés à la direction, en signalant les risques et les goulots d'étranglement. Vous pouvez ainsi tirer parti de l'IA pour accélérer l'analyse des données et l'exécution des campagnes d'IA pour le lancement de produits sans avoir à attendre les mises à jour hebdomadaires.

Il peut même extraire des décisions exploitables à partir des commentaires de vos Google Docs, vous permettant ainsi de vous aligner avec votre équipe, que vous travailliez en direct ou de manière asynchrone.

Débloquez le potentiel de vos données grâce à une assistance cognitive alimentée par l'IA qui offre une connexion à plus de 600 intégrations avec des outils populaires tels que Figma, Slack, Salesforce, Zoom et AWS.

Les meilleures fonctionnalités de Coda IA

Standardisez les décisions en capturant le contexte, la justification, les questions ouvertes et le sentiment de l'équipe dans un seul flux, avec des tableaux en direct qui enregistrent les commentaires et effectuent le suivi de ce qui est en attente ou résolu.

Quantifiez les priorités en tenant à jour une liste d'initiatives, en attribuant à chaque membre de l'équipe un budget fixe et en convertissant ces allocations en une liste unique et ordonnée.

Engagez un dialogue dynamique avec l'assistant IA pour réfléchir, rédiger du contenu ou poser des questions liées à votre produit.

Limites de Coda IA

Ses capacités de contrôle des colonnes et de placement des champs sont rigides, ce qui réduit la densité des informations et la clarté visuelle.

Tarifs de Coda IA

Personnel : Gratuit

Avantage : 12 $/mois par Document Maker

Équipe : 36 $/mois par Doc Maker

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Coda IA

G2 : 4,6/5 (plus de 480 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 95 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Coda IA ?

Un utilisateur G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus chez Coda, c'est la façon dont il combine documents, feuilles de calcul et flux de travail au sein d'une plateforme flexible. En tant que gestionnaire de comptes, j'adore pouvoir centraliser les plans de projet, les notes clients et le suivi des performances en un seul endroit. Les modèles personnalisables et les fonctionnalités d'automatisation permettent de gagner beaucoup de temps, et la possibilité de collaborer en temps réel permet à tout le monde de rester aligné et responsable. C'est un outil puissant pour organiser les équipes et tenir les clients informés.

Ce que j'apprécie le plus chez Coda, c'est la façon dont il combine documents, feuilles de calcul et flux de travail au sein d'une plateforme flexible. En tant que gestionnaire de comptes, j'adore pouvoir centraliser les plans de projet, les notes clients et le suivi des performances en un seul endroit. Les modèles personnalisables et les fonctionnalités d'automatisation permettent de gagner beaucoup de temps, et la possibilité de collaborer en temps réel permet à tout le monde de rester aligné et responsable. C'est un outil puissant pour garder les équipes organisées et les clients informés.

📚 À lire également : Comment appliquer les 7 principes de la gestion de produits

6. Jira Product Discovery (idéal pour établir les priorités en fonction des demandes réelles des clients)

via Jira

Jira Product Discovery (JDP) est un outil de hiérarchisation et de planification développé par Atlassian.

Il vous permet de rassembler et d'organiser vos opportunités de produits, les commentaires des utilisateurs et les demandes de fonctionnalités en un seul endroit, puis de faire émerger et de classer les idées en fonction de leur impact réel.

Vous souhaitez savoir exactement combien de clients ont demandé une fonctionnalité spécifique ? Mettez en surbrillance des extraits de texte provenant d'appels clients (via l'extension Chrome ou Slack) et liez-les directement à une idée.

De plus, tirez parti d'Atlassian Intelligence pour rédiger des descriptions d'idées, des récits d'utilisateurs et des notes sur les risques directement dans JPD à l'aide de simples invitations. Sa recherche sémantique effectuera également des requêtes sur la plateforme en langage naturel et mettra en évidence les travaux connexes dans Jira et Confluence.

Les meilleures fonctionnalités de Jira Product Discovery

Reliez les idées aux tickets de livraison dans Jira et donnez à votre équipe de développement le contexte sur ce qui est prioritaire et pourquoi.

Configurez des vues personnalisées (par exemple, liste, Échéancier et matrice) pour évaluer les idées et partager des feuilles de route adaptées aux différentes parties prenantes.

Ajoutez directement à l'environnement de travail des informations sur les produits, des données clients et des études sectorielles, à partir d'applications tierces ou à l'aide de l'extension Chrome.

Limites de Jira Product Discovery

Il ne permet pas d'afficher ou de mettre à jour rapidement les feuilles de route et les tableaux pendant les réunions ou lorsque vous n'êtes pas à votre bureau.

Tarifs Jira Product Discovery

Free

Standard : 10 $/mois par utilisateur

Premium : 25 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Jira Product Discovery

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jira Product Discovery ?

Un utilisateur G2 déclare :

JPD est intégré à l'ensemble de l'écosystème Jira, offrant une expérience utilisateur intuitive et agréable. J'apprécie également la possibilité de créer plusieurs vues, ce qui est une fonctionnalité très pratique. J'apprécie également les options de licence et la possibilité de permettre aux clients JSM d'accéder aux données, c'est probablement l'un des principaux avantages pour nous.

JPD est intégré à l'ensemble de l'écosystème Jira, offrant une expérience utilisateur intuitive et agréable. J'apprécie également la possibilité de créer plusieurs vues, ce qui est une fonctionnalité très pratique. J'apprécie également les options de licence et la possibilité de permettre aux clients JSM d'accéder aux données, c'est probablement l'un des principaux avantages pour nous.

👀 Le saviez-vous ? Le tableau Kanban a d'abord été utilisé dans les usines Toyota pour signaler le besoin en matériaux provenant d'un autre service. Le résultat a été une réduction du gaspillage et une augmentation de l'efficacité des processus. La visualisation des flux de travail a aidé Toyota à identifier les problèmes et les goulots d'étranglement potentiels qui pouvaient être résolus afin de maintenir un rythme optimal.

7. Linear (idéal pour repérer rapidement les écarts de livraison et les goulots d'étranglement dans l'exécution)

via Linear Insights

Linear est conçu pour les équipes de produit et d'ingénierie en constante évolution qui souhaitent disposer d'une couche d'exécution claire et d'informations opérationnelles légères sans processus lourds. Ses informations intégrées aident les responsables produit à suivre la santé des livraisons grâce aux tendances de la durée du cycle, du débit, du travail en attente et de la forme du backlog, afin que vous puissiez détecter les dérives à un stade précoce, avant qu'elles ne deviennent une surprise dans la feuille de route.

Les meilleures fonctionnalités de Linear Insights

Surveillez les modèles de durée du cycle, le travail bloqué et les problèmes de vieillissement afin d'identifier les points où l'exécution ralentit.

Assurez la clarté des informations grâce à un acheminement structuré, la propriété claire des responsabilités et une catégorisation cohérente.

Capturez rapidement le travail, gardez une vue d'ensemble et réduisez les frais généraux liés à la planification et aux rapports de statut.

Limites de Linear Insights

Moins adapté à la planification complexe de portefeuilles à plusieurs niveaux et à la définition de feuilles de route comportant de nombreuses dépendances sans outils supplémentaires.

Tarification de Linear Insights

Personnel : Gratuit

Basique : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Linear Insights

G2 : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Linear Insights ?

Un utilisateur G2 déclare :

Linear est incroyablement rapide et réactif, ce qui permet de rester dans le flux tout en gérant les tâches. L'interface est claire et minimaliste sans être déroutante, et les raccourcis rendent la navigation étonnamment fluide. J'apprécie également beaucoup la façon dont les problèmes, les projets et les feuilles de route s'articulent entre eux, de manière à créer une connexion sans ajouter de couches supplémentaires de complexité. On sent que cet outil a été conçu pour la rapidité et la concentration, ce qui facilite grandement le travail quotidien.

Linear est incroyablement rapide et réactif, ce qui permet de rester dans le flux tout en gérant les tâches. L'interface est claire et minimaliste sans être confuse, et les raccourcis rendent la navigation étonnamment fluide. J'apprécie également beaucoup la façon dont les problèmes, les projets et les feuilles de route s'articulent entre eux, de manière à créer une connexion sans ajouter de couches supplémentaires de complexité. On sent que cet outil a été conçu pour la rapidité et la concentration, ce qui facilite grandement le travail quotidien.

8. Figma + FigJam IA (Idéal pour transformer les idées en compréhension partagée en temps réel)

via FigJam IA

Figma est un tableau blanc collaboratif en ligne qui vous permet de créer des maquettes fonctionnelles et des prototypes afin de tester une preuve de concept (PoC). Il vous permet de collaborer en temps réel sur des conceptions afin de générer de nouvelles itérations ou d’offrir de l’assistance pour la réflexion stratégique.

Vos chefs de produit peuvent transformer une invitation écrite ou un document PRD en un wireframe modifiable en quelques minutes, afin de visualiser un concept lors d'une session stratégique. Cela s'avère utile pour explorer les premières orientations d'un produit ou effectuer différents types de tests logiciels.

Si vous traitez beaucoup de données qualitatives désordonnées, Figma AI devient un moteur de synthèse. Par exemple, après une session de brainstorming ou le téléchargement de recherches sur les utilisateurs avec plus de 100 notes autocollantes, vous pouvez demander à l'IA de les résumer. Elle classera les notes par thèmes et rédigera un résumé de haut niveau.

Vous pouvez également passer des données brutes à des thèmes exploitables en un seul clic, garantissant ainsi que la voix du client soit prise en compte dans la feuille de route.

Les meilleures fonctionnalités de Figma

Invitez des personnes d'autres équipes ou entreprises à contribuer gratuitement à vos fichiers pendant 24 heures sans avoir à effectuer l'installation d'un compte.

Modélisez facilement des plans de produits complexes en les présentant visuellement à l'aide de tableaux, de diagrammes de Gantt, de matrices et de cartes de flux.

Recueillez des informations issues de la recherche, obtenez l'adhésion de vos interlocuteurs et trouvez des idées, le tout dans FigJam, afin de générer des extraits de code CSS, iOS ou Android prêts à être utilisés à partir de votre conception.

Limites de Figma

La plateforme peut rencontrer des difficultés avec les fichiers volumineux et complexes, devenant lente lors de la navigation et de la modification en cours.

Tarifs Figma

Débutant : Gratuit

Professionnel Place Collab : 5 $/mois Place Dev : 15 $/mois Place complète : 20 $/mois

Collab place : 5 $/mois

Place développeur : 15 $/mois

Place complète : 20 $/mois

Organisation Licence Collab : 5 $/mois Licence Dev : 25 $/mois Licence complète : 55 $/mois

Collab place : 5 $/mois

Place développeur : 25 $/mois

Place complète : 55 $/mois

Enterprise Licence Collab : 5 $/mois Licence Dev : 35 $/mois Licence complète : 90 $/mois

Collab place : 5 $/mois

Place développeur : 35 $/mois

Place complète : 90 $/mois

Collab place : 5 $/mois

Place développeur : 15 $/mois

Place complète : 20 $/mois

Collab place : 5 $/mois

Place développeur : 25 $/mois

Place complète : 55 $/mois

Collab place : 5 $/mois

Place développeur : 35 $/mois

Place complète : 90 $/mois

Évaluations et avis sur Figma

G2 : 4,7/5 (plus de 1 350 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 840 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Figma ?

Un utilisateur G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus chez Figma, c'est sa flexibilité et la collaboration en temps réel qu'il offre. Collaborer avec mon équipe, qu'il s'agisse de designers ou de développeurs, a véritablement transformé notre façon de travailler. L'interface est intuitive, ce qui permet de concrétiser facilement des idées sous forme de designs raffinés. De plus, les plugins communautaires apportent une valeur ajoutée significative, offrant tout ce dont on a besoin, des icônes aux outils d'automatisation des tâches.

Ce que j'apprécie le plus chez Figma, c'est sa flexibilité et la collaboration en temps réel qu'il offre. Collaborer avec mon équipe, qu'il s'agisse de designers ou de développeurs, a véritablement transformé notre façon de travailler. L'interface est intuitive, ce qui facilite la concrétisation des idées sous forme de designs raffinés. De plus, les plugins communautaires apportent une valeur ajoutée significative, offrant tout ce dont on a besoin, des icônes aux outils d'automatisation des tâches.

💟 Bonus : votre glossaire complet de la gestion de produits

9. Amplitude IA (Idéal pour relier les résultats des produits au comportement des utilisateurs)

via Amplitude IA

Vous recherchez un système efficace pour réaliser l'automatisation de la détection des anomalies, la génération d'hypothèses et la conception d'expériences ? Amplitude AI, une plateforme d'analyse de produits basée sur l'IA, mérite le détour.

Vous pouvez poser des questions en langage clair et Amplitude établit des connexions entre les entonnoirs, les cohortes, les sessions et les expériences. Lorsqu'un indicateur change, l'outil vous aide à remonter jusqu'aux comportements, flux ou versions spécifiques.

Cela s'avère particulièrement utile lors de l'intégration et de l'activation, où les petits changements s'accumulent rapidement. Amplitude IA comble également le fossé entre ce que font les utilisateurs et ce qu'ils disent.

La rediffusion des sessions, les guides et les sondages sont interprétés ensemble, de sorte que les baisses quantitatives et les signaux qualitatifs se renforcent mutuellement. Vous voyez non seulement où les utilisateurs rencontrent des difficultés, mais aussi comment ces difficultés se manifestent dans les interactions réelles.

Les meilleures fonctionnalités d'Amplitude IA

Identifiez rapidement les anomalies dans vos exemples d'indicateurs clés de performance (KPI) et réagissez-y grâce à des notifications et des alertes basées sur l'apprentissage automatique.

Synthétisez les commentaires qualitatifs provenant des tickets d'assistance, des sondages, des avis, des réseaux sociaux et des scripts d'appel en une seule couche d'informations.

Consultez instantanément votre score de visibilité IA, les mentions de vos concurrents et les sujets abordés, puis suivez votre progression au fil du temps pour prouver l'efficacité de votre effort.

Limites de l'IA Amplitude

Certains forfaits limitent les visualisations à une période d'un an, ce qui restreint la possibilité d'afficher d'un seul coup d'œil les performances à long terme et les tendances sur plusieurs années.

Tarification d'Amplitude IA

Débutant : Gratuit

Plus : 61 $/mois par utilisateur

Croissance : tarification personnalisée

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Amplitude IA

G2 : 4,5/5 (plus de 2 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Amplitude IA ?

Un utilisateur G2 déclare :

Amplitude est une source fiable d'informations pour la fonction marketing de croissance, car nous optimisons l'attribution hybride first-touch/last-touch. Chaque service a accès aux analyses et peut facilement créer ses propres rapports. Nous sommes également en mesure de mener facilement des expériences PLG et de surveiller les indicateurs. Tous les services importants utilisent Amplitude, y compris les ingénieurs et les stratèges créatifs !

Amplitude est une source fiable d'informations pour la fonction marketing de croissance, car nous optimisons l'attribution hybride first-touch/last-touch. Chaque service a accès aux analyses et peut facilement créer ses propres rapports. Nous sommes également en mesure de mener facilement des expériences PLG et de surveiller les indicateurs. Tous les services importants utilisent Amplitude, y compris les ingénieurs et les stratèges créatifs !

10. Dovetail IA (Idéal pour transformer la recherche en source d'informations continue pour la prise de décision)

via Dovetail IA

Dovetail IA est une plateforme de veille client qui centralise et analyse vos données clients afin d'identifier les actions qui stimulent l'utilisation et les revenus.

Vous pouvez configurer des règles pour avertir Slack ou Teams lorsque des segments spécifiques mentionnent des problèmes définis, transformant ainsi les signaux des clients en informations opérationnelles.

Le flux de commentaires se fait en continu via les canaux. Les données provenant des outils d'assistance, des boutiques d'applications ou des pipelines NPS sont classées en temps réel, ce qui permet d'obtenir des tendances d'opinion en direct par thème.

Dovetail fonctionne également comme un moteur de requête. Vous pouvez poser des questions telles que « Quelles sont les causes de l'abandon lors de l'intégration ? » et obtenir des réponses synthétisées à partir de toutes les études historiques, chaque affirmation étant liée à sa source.

Les meilleures fonctionnalités de Dovetail IA

Téléchargez manuellement ou effectuez la connexion de vos outils pour importer automatiquement les appels, les tickets, les sondages, les entretiens et les avis.

Utilisez l'IA pour classer automatiquement les données brutes par thème, identifier les problèmes émergents et regrouper les commentaires.

Utilisez des invites prédéfinies ou créez les vôtres pour synthétiser et structurer rapidement vos données, grâce à Claude.

Limites de l'IA Dovetail

Il n'offre pas de moyen transparent d'unifier la recherche qualitative et quantitative dans un seul environnement de travail.

Tarification de Dovetail IA

Free

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Dovetail IA

G2 : 4,5/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 95 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Dovetail IA ?

Un utilisateur G2 déclare :

Sans Dovetail, je ne serais pas en mesure de mener autant d'entretiens avec les utilisateurs ni d'extraire des informations exploitables aussi efficacement que je le fais actuellement. L'accès à une transcription complète, à des passages marqués automatiquement et à la possibilité de modifier tout me permet de me détendre et de me concentrer pleinement sur chaque entretien. J'utilise Dovetail plusieurs fois par semaine.

Sans Dovetail, je ne serais pas en mesure de mener autant d'entretiens avec les utilisateurs ni d'extraire des informations exploitables aussi efficacement que je le fais actuellement. L'accès à une transcription complète, à des passages marqués automatiquement et à la possibilité de tout modifier me permet de me détendre et de me concentrer pleinement sur chaque entretien. J'utilise Dovetail plusieurs fois par semaine.

La plupart des outils d'IA se trouvent à côté de votre travail. L'environnement de travail convergent basé sur l'IA de ClickUp fonctionne à l'intérieur de celui-ci.

ClickUp intègre l'IA dans le même système où votre stratégie produit se transforme en exécution, à travers les tâches, les feuilles de route, les documents, les chats et les échéanciers. Cela signifie que l'IA ne se contente pas de répondre à des invites, des instructions. Elle comprend ce qui est déjà en cours, ce qui est bloqué, qui est responsable de quoi et ce qui nécessite une attention particulière.

L'avantage réside dans la convergence :

Le contexte se trouve là où le travail est effectué, et non dans des invitations collées ou des outils déconnectés.

La propriété, les échéanciers et les dépendances créent une responsabilité, et pas seulement une vision.

Les coéquipiers IA tels que les Super Agents agissent en continu, transformant les signaux en actions sans suivi manuel.

Prêt à découvrir les capacités de ClickUp AI ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp. ✅