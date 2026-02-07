Comment utiliser Devin IA pour créer des applications

La création d'une application va bien au-delà de l'écriture et de la livraison de code.

Le processus comprend la compréhension du référentiel, l'élaboration d'un plan, la modification des fichiers appropriés, l'exécution de tests, le débogage des échecs et l'ouverture d'une PR propre que quelqu'un peut réellement examiner.

C'est cette lacune que Devin IA vise à combler.

Devin est conçu pour prendre en charge l'ensemble du processus d'ingénierie, du ticket au plan, en passant par les tests et les demandes de tirage, à l'aide d'un environnement de développement sandboxé et d'outils de développement courants.

Dans cet article, vous apprendrez à utiliser Devin IA pour créer des applications, notamment en définissant la portée du travail en mode Ask, en transformant cette portée en session d'agent, en examinant ses propositions et en obtenant un PR que vous pouvez livrer en toute confiance.

Qu'est-ce que Devin IA ?

via Devin IA

Devin AI est un ingénieur logiciel autonome basé sur l'IA, créé par Cognition Labs. Contrairement aux outils de complétion de code qui suggèrent des extraits, Devin agit comme un agent à part entière qui planifie, écrit, teste et débogue le code de manière indépendante afin d'achever l'ensemble des tâches de développement.

De plus, Devin fonctionne dans son propre environnement sécurisé et sandboxé, équipé d'un shell, d'un éditeur de code et d'un navigateur. Cela lui permet d'exécuter des flux de travail complets du début à la fin.

👀 Le saviez-vous ? Un récent sondage Sonar State of Code Developer Survey a révélé un écart surprenant dans la manière dont les développeurs gèrent le code généré par l'IA. Alors que 96 % des développeurs admettent ne pas avoir entièrement confiance dans la fonctionnalité du code généré par l'IA, seuls 48 % déclarent toujours le vérifier ou le contrôler avant sa validation dans la base de code. Ce « déficit de vérification » signifie qu'une grande quantité de code potentiellement peu fiable pourrait être livrée plus rapidement que jamais, malgré le scepticisme généralisé à l'égard des résultats de l'IA.

Ce que Devin IA fait de mieux pour le développement d'applications

Voici les cas d'utilisation dans lesquels Devin apporte le plus de valeur : ✨

Prototypage full-stack : donnez-lui une invitation et Devin peut créer une application complète, en gérant l'installation du front-end, du back-end et de la base de données pour lancer un nouveau projet en quelques minutes.

Migrations de base de code : il peut prendre en charge le travail fastidieux tel que la mise à jour des dépendances, la refonte du code hérité selon les normes modernes ou la migration d'une application entière vers un nouveau framework.

Correction des bogues et débogage : indiquez-lui un rapport de bogue ou un problème, et Devin peut tracer le problème, écrire le code nécessaire pour le corriger et exécuter des tests pour vérifier que la solution fonctionne.

Rédaction de tests et de documentation : il peut générer des tests unitaires, des tests d'intégration et de la documentation en ligne pour le code existant, améliorant ainsi la santé et la maintenabilité de votre base de code.

Implémentation de fonctionnalités répétitives : il excelle dans la création de fonctionnalités standard telles que les opérations CRUD (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer), il excelle dans la création de fonctionnalités standard telles que les opérations CRUD (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer), les nouveaux points de terminaison API et la gestion des formulaires.

Bien que Devin soit un exécuteur puissant, la supervision humaine reste essentielle. Vous aurez toujours besoin de l'expertise de votre équipe pour prendre des décisions nuancées en matière d'expérience utilisateur et d'architecture système complexe. Devin suit les instructions, mais ne fait pas de compromis stratégiques de son propre chef.

Comment fonctionne Devin IA ?

Devin fonctionne sur une « boucle d'agent ». Il reçoit une tâche et crée un plan étape par étape.

Il exécute ensuite ces étapes dans son environnement sandbox et analyse les résultats pour déterminer la suite à donner. Ce cycle de planification puis d'exécution lui permet de gérer des travaux de développement complexes en plusieurs étapes.

Pour terminer cette tâche, Devin utilise trois outils principaux :

Shell : il peut exécuter des commandes de terminal pour installer des dépendances, exécuter des scripts et gérer son environnement.

IDE : il dispose d'un éditeur de code entièrement fonctionnel pour lire, écrire et modifier les fichiers de votre projet.

Navigateur : il peut accéder à Internet pour consulter la documentation, lire les spécifications API et recueillir les informations nécessaires pour achever une tâche.

Comment configurer Devin IA

Avant de pouvoir créer votre première application, vous devez achever trois étapes d’installation : créer un compte, effectuer la connexion à votre référentiel et configurer votre environnement de travail.

Assurez-vous d'avoir un compte GitHub, un référentiel sur lequel travailler (nouveau ou existant) et une première tâche en tête.

1. Inscrivez-vous et choisissez un forfait

Commencez par vous rendre sur le site web de Devin pour créer votre compte et achever la procédure d'inscription. Votre forfait déterminera les limites de vos sessions et les fonctionnalités disponibles. Les équipes peuvent facilement commencer avec des comptes individuels et évoluer à mesure que leur utilisation augmente.

2. Connectez votre référentiel GitHub

Ensuite, vous connecterez votre compte GitHub. Devin utilise OAuth, un protocole d'autorisation standard et sécurisé, pour demander l'accès à vos référentiels. Cela permet à l'outil de lire votre code, de créer de nouvelles branches et d'ouvrir des PR avec le code qu'il génère. Pour vos premières expériences, il est préférable de commencer avec un référentiel de test ou un projet non critique.

via Devin IA

3. Configurez votre environnement de travail

Enfin, configurez les paramètres de votre environnement de travail. Vous pouvez y définir des variables d'environnement, spécifier les frameworks préférés et définir des normes de codage. Devin peut facilement apprendre les conventions spécifiques à votre projet, en particulier si vous fournissez du contexte dans votre invite initiale ou si vous incluez un fichier README.md dans votre référentiel.

4. Lancez votre première session Devin

Une fois les référentiels indexés/intégrés :

Créez une nouvelle session et donnez une tâche à Devin (correction de bug, rédaction de test, refactorisation, petite fonctionnalité).

via Devin

Demandez d'abord à Devin de vous proposer un plan, puis exécutez-le. Passez en revue les modifications et demandez à Devin d'ouvrir une PR lorsque vous êtes prêt.

📮 ClickUp Insight : 12 % des personnes interrogées déclarent que les agents IA sont difficiles à configurer ou à connecter à leurs outils, et 13 % affirment qu'il y a trop d'étapes à suivre pour accomplir des tâches simples avec les agents. Les données doivent être saisies manuellement, les permissions doivent être redéfinies et chaque flux de travail dépend d'une chaîne d'intégrations qui peut se rompre ou dériver au fil du temps. Bonne nouvelle ? Vous n'avez pas besoin de « connecter » les Super Agents de ClickUp à vos tâches, documents, chats ou réunions. Ils sont intégrés de manière native à votre environnement de travail et utilisent les mêmes objets, permissions et flux de travail que n'importe quel autre collègue humain. Comme les intégrations, les contrôles d'accès et le contexte sont hérités par défaut de l'environnement de travail, les agents peuvent agir immédiatement sur tous les outils sans câblage personnalisé. Oubliez la configuration des agents à partir de zéro !

Comment créer votre première application avec Devin IA

Développer avec Devin est un processus collaboratif, et non une commande unique. Préparez-vous à itérer, et vous obtiendrez les meilleurs résultats.

1. Rédigez une invite efficace

La qualité de votre invite détermine directement la qualité du résultat fourni par Devin IA. Plus vos instructions sont précises, moins vous aurez besoin d'itérations.

Utilisez ce cadre pour obtenir une invite puissante :

Soyez précis quant au résultat souhaité : au lieu de « Créer une application », essayez plutôt « Créer une API de gestion des tâches avec authentification des utilisateurs à l'aide de Node.js et PostgreSQL ».

Inclure les contraintes techniques : spécifiez le langage de programmation, le framework, la base de données ou les bibliothèques de styles que vous souhaitez utiliser.

Définissez les critères d'acceptation : soyez explicite quant aux livrables. Précisez les points finaux, les fonctionnalités de l'interface utilisateur, la couverture des tests et les commandes qui doivent assurer la réussite de l'exécution.

Fournissez le contexte : si vous disposez déjà d'un code, d'une documentation ou si vous disposez déjà d'un code, d'une documentation ou d'un plan de projet plus large, ajoutez-y un lien. Plus le contexte est complet, mieux c'est.

2. Consultez le forfait de Devin

Avant d'écrire la moindre ligne de code, Devin génère un plan étape par étape. Il s'agit là de votre point de contrôle le plus important. Vérifiez le plan pour vous assurer qu'il répond à toutes vos exigences et qu'aucune étape ne semble erronée.

En repérant un malentendu ici, vous gagnerez des heures de révision de code plus tard. Vous pouvez donner votre avis et demander à Devin IA de réviser son plan avant qu'il ne commence.

3. Suivez la progression dans l'interface

Une fois que Devin IA est lancé, son interface vous offre une vue en temps réel de son processus. Vous pouvez voir les commandes shell qu'il exécute, le code qu'il écrit dans l'IDE et les sites web qu'il visite dans le navigateur.

Surveillez sa progression et soyez prêt à intervenir s'il se retrouve bloqué dans une boucle ou commence à prendre une mauvaise direction. Vous pouvez le mettre en pause, lui donner des conseils, puis le laisser reprendre avec vos nouvelles instructions.

4. Examinez et fusionnez la demande de tirage.

Lorsque Devin IA aura achevé la tâche, il créera une nouvelle branche et ouvrira une demande de tirage sur GitHub avec toutes ses modifications.

À ce stade, effectuez une révision de code standard. Vérifiez les cas limites, assurez-vous que tous les tests sont réussis et inspectez manuellement tout code sensible en matière de sécurité. Pendant ce temps, Devin IA peut répondre aux commentaires sur la demande de tirage, en itérant son travail jusqu'à ce que vous soyez prêt à fusionner.

Conseils pour obtenir de meilleurs résultats avec Devin IA

Voici quelques enseignements tirés par des équipes qui utilisent efficacement Devin IA :

Définissez les résultats dans des vérifications observables : remplacez les objectifs flous par des critères de réussite/échec tels que « tests réussis », « le point de terminaison renvoie 400 sur une charge utile non valide », « aucune nouvelle erreur de lint » ou « la latence p95 s'améliore de 20 % ».

Toujours inclure une boucle de vérification : donnez à Devin les commandes exactes à exécuter et indiquez-lui à quoi ressemble un résultat de réussite, afin qu'il puisse valider le travail.

Demandez un plan avant la mise en œuvre : demandez-lui de décrire l'approche, les fichiers concernés, les cas limites et les risques afin de vous assurer que vous pouvez détecter rapidement les hypothèses erronées.

Ancrez Devin aux modèles existants dans votre référentiel : pointez-le vers un point de terminaison/composant similaire et dites « reflétez cette structure » pour éviter les nouvelles architectures ou les styles incohérents.

Contrôlez les refactorisations : spécifiez le « changement minimum viable » et n'autorisez le nettoyage que si cela est nécessaire pour garantir l'exactitude.

Limitez le rayon d'action : indiquez ce qui ne doit pas changer, comme la forme de l'API publique, le schéma de la base de données, les flux d'authentification ou les outils de création, afin que la solution reste ciblée et sûre.

Limites de l'utilisation de Devin IA pour créer des applications

Devin IA présente également certaines limites que vous devez garder à l'esprit. Parmi celles-ci, on peut citer :

❌ Décisions architecturales complexes : Devin IA est un excellent exécutant, mais il ne prendra pas de décisions stratégiques de haut niveau concernant la conception de votre système. Cela reste de votre ressort.

❌ Exigences très ambiguës : sans critères d'acceptation clairs, Devin IA pourrait produire une solution techniquement correcte, mais inadaptée au contexte de votre entreprise.

❌ Cadres novateurs ou de pointe : les connaissances de Devin IA sont vastes, mais pas infinies. Si vous travaillez avec une bibliothèque toute nouvelle ou peu connue, il peut être difficile de trouver la documentation pertinente.

❌ Code critique pour la sécurité : vous devez toujours faire appel à un expert humain pour vérifier manuellement tout code lié à l'authentification, à l'autorisation et au traitement des données.

❌ Sessions de longue durée : pour les tâches très volumineuses et complexes, Devin IA peut atteindre ses limites de contexte ou nécessiter une gestion minutieuse des sessions pour achever le travail.

Comment gérer les projets Devin AI dans ClickUp

L'utilisation d'un agent IA tel que Devin introduit un niveau de chaos que vous n'aviez pas envisagé auparavant. Il s'agit de la prolifération de l'IA, où le travail de l'agent s'étend à travers les outils et les onglets jusqu'à devenir coûteux, redondant et risqué.

Un jour, la tâche se trouve dans l'interface utilisateur Devin, les décisions sont enfouies dans le chat et la vérité se cache dans une demande de tirage GitHub. Votre équipe finit par passer son temps à changer de contexte juste pour répondre à des questions basiques !

C'est à ce moment-là que beaucoup se tournent vers ClickUp. En tant que premier espace de travail IA convergent au monde, ClickUp vous offre un endroit unique pour gérer le cycle de vie complet des travaux d'ingénierie pilotés par des agents, y compris les spécifications, les plans d'exécution, les tâches, les approbations et la piste d'audit. Voyons comment :

Standardisez toutes les demandes Devin à l'aide d'un seul document d'admission

Tout d'abord, vous devez normaliser toutes les demandes avec ClickUp Docs. En d'autres termes, utilisez un modèle de document répétable comme porte d'entrée pour chaque opération que vous effectuez sur Devin AI, afin que les spécifications réelles ne se retrouvent jamais piégées dans un fil de discussion ou enfouies dans une demande de tirage GitHub.

Standardisez chaque demande à l'aide d'un modèle réutilisable avec ClickUp Docs

Les documents ClickUp sont des documents structurés et navigables que vous pouvez créer avec des pages et des sous-pages. Cela signifie qu'un seul projet Devin peut contenir tout, du brief initial aux cas limites et aux invitations, sans se transformer en un cauchemar à faire défiler. Vous pouvez faciliter la lecture de longs documents grâce à une table des matières et des sections repliables, et restructurer le contenu à mesure que la portée évolue.

Cela signifie que votre intake peut être cohérent et vérifiable à chaque fois, par exemple :

Quel est exactement le changement et à quoi ressemble le résultat terminé ?

Dans quels chemins de référentiel Devin doit-il travailler et quels fichiers doit-il refléter pour les modèles ?

Quels éléments ne doivent pas changer, comme la forme de l'API, le flux d'authentification ou le schéma ?

Quels sont les critères d'acceptation et les commandes exactes permettant de vérifier la réussite ?

Quels sont les cas limites connus, les contraintes de performance et les notes relatives à la sécurité ?

Et lorsque le document passe à l'action, il suffit de surligner le texte et de créer des tâches ClickUp à partir de celui-ci, ce qui est parfait pour transformer les « questions ouvertes » et les « commentaires de révision » en éléments de travail propres.

Créer des tâches ClickUp à partir de ClickUp Docs

Adaptez et gérez la livraison de vos projets avec ClickUp Super Agents

Lorsque vous commencez à utiliser Devin IA dans plusieurs équipes, le problème n'est plus « Avons-nous suivi le processus ? », mais plutôt le contrôle opérationnel. Cela signifie que le travail des agents doit rester conforme aux normes, que les approbations doivent être appliquées et que les résultats doivent être prouvés sans contrôle manuel.

Et à faire (et bien plus encore), utilisez ClickUp Super Agents. Il s'agit de coéquipiers alimentés par l'IA qui peuvent exécuter des flux de travail en plusieurs étapes dans votre environnement de travail, au-delà des actions uniques basées sur des règles. Ce sont en quelque sorte vos propres collègues IA, actifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Exécutez des flux de travail en plusieurs étapes 24 h/24, 7 j/7 avec des collègues assistés par l'IA grâce à ClickUp Super Agents

Utilisez les Super Agents pour gérer les tâches opérationnelles de haut niveau autour de Devin IA, telles que :

Appliquez des critères de qualité avant le lancement d'un projet Devin, en validant que le document d'entrée comporte des critères d'acceptation, des contraintes et des commandes de vérification.

Acheminez les modifications à haut risque vers les bonnes approbations, afin que les contrôles de sécurité et de plateforme soient effectués dès la conception.

Générez un « dossier de révision » vérifiable pour chaque demande de tirage GitHub, incluant les modifications apportées, la manière dont elles ont été testées et les éléments qui doivent encore être validés.

Créez automatiquement une traçabilité, car l'activité des Super Agents peut être consultée dans le journal d'audit des Super Agents à des fins de dépannage et d'audit.

Créez des agents de codage avec Codegen by ClickUp

Si vous aimez le concept de Devin AI, mais que vous ne souhaitez pas avoir à effectuer le travail de développement d’un autre produit, utilisez Codegen by ClickUp. Codegen by ClickUp est un assistant de développement IA qui acheve des tâches, crée des fonctionnalités, répond à des questions sur le code et génère des demandes de tirage prêtes à être mises en production.

Ce qui rend le processus encore plus efficace, c'est la forme du flux de travail. Contrairement à Devin AI, qui suit un cycle « ticket-planification-test-PR », Codegen fonctionne différemment dans ClickUp.

Il agit comme un agent IA autonome capable de :

Lisez les descriptions des tâches et le contexte complet (y compris les documents, les commentaires et les pièces jointes).

Générez du code de haute qualité, prêt à être utilisé en production, à partir d'instructions en langage naturel ou de détails de tâches.

Créez des fonctionnalités, corrigez des bugs ou implémentez des modifications.

Créez et ouvrez des demandes de tirage (PR) dans votre référentiel Git.

Répondez aux questions relatives au code

Intégrez GitHub à l'aide des intégrations ClickUp.

Grâce aux intégrations ClickUp associées à GitHub, vous pouvez lier des commits, des branches et des demandes de tirage directement à une tâche ClickUp et voir cette activité depuis la tâche. Il prend également en charge les aperçus de liens enrichis lorsque quelqu'un colle un lien GitHub dans une tâche, un chat ou un document.

Associez les commits GitHub et les demandes de tirage à des tâches et prévisualisez les liens dans Chat et Docs grâce aux intégrations ClickUp.

Et pour réduire les frictions, votre équipe peut référencer l'identifiant de tâche ClickUp dans les messages de validation, les noms de branche ou les demandes de tirage en utilisant des formats tels que #{task_id} ou CU-{task_id}, afin que l'activité apparaisse là où elle doit être, sans avoir à copier-coller manuellement.

Obtenez votre identifiant de tâche ClickUp dans les PR, les noms de branche et les messages de validation

De plus, ClickUp prend en charge les automatisations déclenchées par GitHub. En résumé, une fois le code lié, vous pouvez automatiquement modifier les statuts, informer les réviseurs ou lancer les étapes suivantes en fonction des évènements GitHub.

🚀 L'avantage ClickUp : ClickUp vous propose également un assistant de bureau IA conçu pour les flux de travail dysfonctionnels d'aujourd'hui : ClickUp Brain MAX. Au lieu de passer d'un onglet à l'autre, Brain MAX vous permet d'effectuer des recherches dans vos applications professionnelles et sur le Web à partir d'un seul endroit, en utilisant des questions naturelles, comme vous le feriez avec un collègue. Il inclut également la fonction Talk-to-Text, qui vous permet de saisir vos idées à la volée et de les transformer en travail exploitable sans perdre de temps à les taper. Voici quelques exemples d'utilisation quotidienne par les équipes qui ont un impact considérable : Trouvez les dernières spécifications, décisions ou mises à jour sans avoir à fouiller dans les fils de discussion.

Récupérez le bon fichier à partir d'applications en connexion telles que GitHub ou Google Drive lorsque vous ne vous souvenez que d'un mot-clé.

Demandez qui effectue le travail sur quoi, puis passez directement à la tâche ou au document correspondant.

Utilisez l'extension Chrome pour résumer et agir sur ce que vous lisez dans le navigateur sans changer de contexte.

Livrez le flux de travail, pas seulement le code, avec ClickUp

Les agents de codage autonomes font désormais partie intégrante du processus de création de logiciels. Les équipes qui apprennent à bien les utiliser seront plus rapides, plus confiantes dans leurs itérations et laisseront aux développeurs plus de temps pour se consacrer aux problèmes créatifs à forte valeur ajoutée, pour lesquels les humains sont les plus doués.

Mais il y a un avantage encore plus important que le « code plus rapide ». C'est l'exécution de l'ensemble du cycle de vie du développement avec plus de clarté.

Faites cela et bien plus encore avec ClickUp. Utilisez Codegen by ClickUp lorsque vous avez besoin d'un agent de codage IA qui vous aide à mettre en œuvre et à livrer votre travail. Associez-le aux agents ClickUp AI et à la puissance des intégrations ClickUp pour connecter les PR, les problèmes, les documents, les approbations et les checklists de publication en un seul endroit.

✅ Commencez dès aujourd'hui gratuitement avec ClickUp.

FAQ

Devin fournit l’assistance pour des langages tels que Python, JavaScript, TypeScript et Go, ainsi que pour des frameworks populaires tels que React, Node.js, Django et Flask. Pour obtenir la liste la plus récente, il est toujours préférable de consulter la documentation officielle de Devin, car ses capacités évoluent constamment.

Parmi les alternatives à Devin IA, on trouve ClickUp, qui associe le codage agentique à la couche de contrôle dont les équipes ont généralement besoin à grande échelle. Codegen peut achever des tâches, créer des fonctionnalités, répondre à des questions sur le code et générer des demandes de tirage prêtes à être mises en production dans ClickUp, tandis que Super Agents ajoute des flux de travail régis en plusieurs étapes avec des permissions et une auditabilité. D'autres options méritent également d'être examinées, notamment OpenHands (agents de codage cloud open source) et SWE-agent (un agent open source qui corrige de manière autonome les problèmes dans les référentiels GitHub réels), ainsi que des routes IDE agentique plus légères, en fonction du degré d'autonomie que vous souhaitez pour la boucle.

Les tarifs de Devin IA se déclinent en trois niveaux : Core : paiement à l'utilisation, à partir de 20 $ Équipe : 500 $/mois Entreprise : tarifs personnalisés. Veillez toutefois à vérifier les tarifs sur leur site officiel, car ils sont susceptibles de changer au fil du temps.