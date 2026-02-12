Comment utiliser Devin IA pour le développement de startups

Les outils de codage IA promettent d'écrire l'intégralité de votre application, mais voici le hic : sans un système permettant le suivi de ce qu'ils construisent, vous remplacez un problème par un autre.

Ce guide vous explique comment utiliser Devin AI pour le développement de startups tout en gardant vos projets organisés, votre équipe alignée et votre code généré par l'IA sous contrôle.

Qu'est-ce que Devin IA ?

Devin AI est un ingénieur logiciel autonome créé par Cognition AI. Il peut écrire, déboguer et déployer du code de manière indépendante, du début à la fin. Considérez-le moins comme un outil de suggestion de code et davantage comme un développeur junior au sein de votre équipe, doté de son propre éditeur de code, navigateur web et shell de ligne de commande.

Cet agent IA a obtenu des résultats impressionnants sur le SWE-bench, résolvant 13,86 % des problèmes, un benchmark qui teste la capacité d'une IA à résoudre des problèmes concrets d'ingénierie logicielle à partir de GitHub. Ces performances confirment sa crédibilité en tant que programmeur IA compétent.

Devin est conçu pour les équipes d'ingénieurs, en particulier les startups disposant de ressources de développement limitées, qui ont besoin d'accélérer leur vitesse de développement et de livrer leurs produits plus rapidement.

Pour une start-up, la pression pour développer et itérer rapidement avec une petite équipe est constante. Cela conduit souvent à un choix difficile entre le développement de nouvelles fonctionnalités et la correction de bugs, ce qui entraîne une accumulation de dette technique qui consomme 20 à 40 % du temps des développeurs. Devin IA vous aide à étendre vos capacités d'ingénierie sans embaucher, en automatisant les tâches de codage répétitives afin que votre équipe puisse se concentrer sur le travail à fort impact.

Cependant, confier des tâches à une IA crée un nouveau défi : comment gérer le travail ? Sans un système de gestion de projet adéquat, vous pouvez perdre la trace de ce que Devin est en train de construire, ce qui entraîne une prolifération des contextes (les équipes perdent des heures à rechercher des informations dans des applications et des plateformes déconnectées) et rend impossible le maintien de la visibilité.

Solution : éliminez la prolifération des contextes et organisez, suivez et examinez tous les développements générés par l'IA dans un environnement de travail convergé tel que ClickUp.

📮ClickUp Insight : les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et des allers-retours entre les réunions. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp regroupe vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme simplifiée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de Tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de garder le contexte connecté, consultable et gérable !

Ce que Devin IA peut faire pour les équipes de start-up

Les startups sont dans une course permanente contre la montre, et une équipe d'ingénieurs limitée peut constituer un obstacle majeur. Vous essayez de créer un MVP, de corriger des bugs et d'éviter que le backlog ne déborde, tout cela en même temps. Cette pression sur les ressources ralentit votre délai de mise sur le marché et peut entraîner l'épuisement des développeurs.

Devin IA excelle dans les tâches bien définies et répétitives qui, autrement, prendraient un temps précieux à vos développeurs. Il agit comme un multiplicateur de force, se chargeant du travail fastidieux afin que votre équipe puisse se concentrer sur l'innovation.

Voici les principales façons dont les startups peuvent utiliser cet ingénieur logiciel IA pour obtenir un avantage concurrentiel : 🛠️

Construisez et déployez des MVP de bout en bout.

La mise sur le marché d'un produit minimum viable (MVP) est essentielle pour valider l'idée de votre startup, mais cela peut prendre des mois de travail. Ce retard signifie que vous brûlez vos liquidités et donnez à vos concurrents une chance de vous rattraper.

Devin peut prendre une description détaillée d'une application et créer un prototype fonctionnel à partir de zéro, ce qui réduit considérablement ce cycle.

Le flux de travail est simple : Devin configure l'environnement de développement, écrit le code nécessaire, exécute des tests pour s'assurer du bon fonctionnement et peut même déployer l'application en production. Cela vous permet d'obtenir les commentaires réels des utilisateurs en quelques jours ou semaines, et non en plusieurs mois.

Voici quelques exemples de MVP que Devin peut créer :

Applications web : pages d'accueil, tableaux de bord pour les utilisateurs et applications CRUD (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer) simples utilisant des frameworks courants.

Intégrations API : outils permettant de réaliser des connexions avec des services tiers ou de créer des pipelines de données internes.

Outils internes : panneaux d'administration pour la gestion des utilisateurs, tableaux de bord pour les rapports et scripts pour l'automatisation des processus internes.

💡 Conseil de pro : Devin fonctionne mieux avec des spécifications claires et détaillées. Des instructions vagues conduisent à des résultats imprévisibles. Pour éviter cela, vous avez besoin d'un système permettant de définir et de suivre les exigences. Bénéficiez d'une visibilité totale sur ce que Devin est en train de construire en créant des tâches détaillées pour chaque fonctionnalité dans ClickUp.

Effectuez l'automatisation de la correction des bugs et du travail en attente.

Pour de nombreuses startups, le backlog de bugs est une source de stress constant. Il croît plus vite que votre équipe ne peut le réduire, ce qui conduit à un produit bogué et à une dette technique croissante. Les développeurs sont obligés de choisir entre corriger d'anciens problèmes et créer de nouvelles fonctionnalités génératrices de revenus.

Devin peut trier de manière autonome les problèmes de votre backlog. Il peut identifier la cause profonde d'un bug, écrire le code pour le corriger et soumettre la solution sous forme de demande de tirage dans GitHub pour que votre équipe puisse l'examiner.

Cette solution est idéale pour traiter les éléments courants en attente, tels que :

Mises à jour des dépendances : mise à niveau des paquets obsolètes et résolution des problèmes de compatibilité qui surviennent.

Échecs des tests : diagnostiquez les raisons d'un échec et mettez en œuvre une solution pour que votre suite de tests soit à nouveau réussie.

Bugs mineurs de l'interface utilisateur : correction de problèmes de style, de liens rompus ou d'affichage sur différents appareils.

💡 Conseil de pro : même si Devin propose la correction, un ingénieur humain doit toujours vérifier le code avant qu'il ne soit fusionné. Rationalisez l'ensemble de votre processus en automatisant les étapes répétitives avec ClickUp Automations. Assurez la fluidité et la transparence de votre flux de travail en attribuant automatiquement les tâches marquées comme buguées à Devin et en mettant à jour les statuts avec ClickUp Automations.

Gérez les migrations et les refactorisations de code.

Les modifications à grande échelle du code source, telles que les mises à niveau de framework ou les migrations d'API, sont souvent fastidieuses, chronophages et risquées. Pour une petite équipe de startup, ces projets peuvent perturber la feuille de route du produit pendant des semaines. C'est un autre domaine dans lequel Devin peut apporter un avantage considérable.

Vous pouvez déléguer des tâches de refactorisation bien définies à Devin, qui peut apprendre les modèles de votre base de code et appliquer des modifications de manière cohérente à des centaines de fichiers. Cela permet à vos développeurs seniors de se concentrer sur des défis architecturaux plus complexes.

Les tâches de migration courantes pour Devin comprennent :

Mises à jour du langage ou du framework : migration d'une base de code de Python 2 vers Python 3 ou conversion des composants de classe React en composants fonctionnels.

Migrations d'API : mise à jour de toutes les instances d'un point de terminaison API obsolète dans l'application.

Application du style de code : appliquez de manière cohérente de nouvelles règles de linting ou normes de formatage à l'ensemble du code.

💡 Conseil de pro : obtenez une vue d'ensemble claire et précise de la progression de la migration et assurez-vous que rien n'est oublié dans la refactorisation en suivant chaque étape de la migration à l'aide des champs personnalisés ClickUp.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment les agents IA peuvent vous aider à faire évoluer vos processus de développement :

Comment fonctionne Devin IA ?

Il est facile de considérer les outils de codage IA comme une « boîte noire », ce qui peut être déstabilisant lorsque vous leur confiez votre base de code. Comprendre le fonctionnement de Devin permet de démystifier le processus et de structurer les tâches plus efficacement. Contrairement aux simples outils de complétion de code, Devin est un véritable agent IA qui a accès à son propre environnement de développement sandboxé.

Cela signifie qu'il ne se contente pas de suggérer du code, mais qu'il effectue un travail actif dessus. L'architecture comporte trois composants clés qui lui permettent de fonctionner comme un développeur humain.

Planification et raisonnement : avant d'écrire le moindre code, Devin décompose une tâche en une séquence logique d'étapes. Il vous explique ensuite son plan, vous donnant ainsi la possibilité d'examiner son approche et de lui faire part de vos commentaires.

Utilisation des outils : Devin dispose de sa propre boîte à outils, comprenant un éditeur de code pour écrire et modifier des fichiers, un terminal pour exécuter des commandes et un navigateur web pour consulter la documentation. Cela lui permet d'effectuer des tâches complexes qui nécessitent plus que la simple génération de code.

Contrôle de version : l'agent IA s'intègre directement à GitHub pour créer des branches, effectuer la validation des modifications et ouvrir des demandes de tirage. Il suit les pratiques de développement standard, ce qui facilite la révision et la fusion de son travail.

Devin fonctionne selon un modèle « human-in-the-loop ». Il travaille de manière autonome sur une tâche, mais s'arrête et attend votre approbation à des points de contrôle critiques. Cela vous garantit de toujours avoir le dernier mot. Au fil du temps, il apprend en lisant votre documentation et en explorant votre base de code, s'adaptant aux modèles et normes spécifiques de votre équipe.

📚 À lire également : Comment choisir une plateforme de collaboration pour le développement de code

Comment démarrer avec Devin IA

via Devin IA

Intégrer un nouvel outil puissant comme Devin dans le flux de travail de votre startup peut sembler être une tâche colossale. Vous pourriez vous inquiéter de la complexité de l'installation, de la gestion des permissions ou du fait que l'outil ne fonctionne pas correctement avec votre pile existante. Un processus d'intégration chaotique peut entraîner une perte de temps et rendre l'outil inutilisable.

La bonne nouvelle, c'est que la prise en main de Devin est un processus structuré. Une intégration adéquate est la base d'un développement efficace assisté par l'IA.

Inscrivez-vous et choisissez un forfait

Vous devez d'abord créer un compte sur la plateforme Cognition /IA. Les forfaits Devin sont généralement basés sur le volume d'utilisation, avec différents niveaux disponibles en fonction de l'utilisation prévue. Le modèle est basé sur les sessions, ce qui signifie que les tâches consomment un certain temps de calcul.

Pour une start-up, il est judicieux de commencer par un forfait plus modeste. Cela vous permet de tester différents flux de travail et de comprendre vos habitudes d'utilisation avant de procéder à la validation d'un forfait plus important et plus coûteux.

Une fois que vous avez créé un compte, l'étape suivante consiste à connecter Devin à votre écosystème de développement. L'intégration la plus importante est celle avec GitHub. Cela implique d'installer l'application Devin GitHub et de lui accorder l'accès aux référentiels sur lesquels vous souhaitez qu'elle travaille. Vous devrez lui accorder des permissions de lecture/écriture afin qu'elle puisse créer des branches et ouvrir des demandes de tirage.

Vous pouvez également effectuer la connexion de Devin à d'autres outils pour un flux de travail plus fluide.

GitHub : installez l'application, sélectionnez les référentiels auxquels Devin peut accéder et configurez les permissions de branche pour protéger vos branches principales.

Slack : connectez votre compte pour recevoir des notifications en temps réel sur l'avancement de Devin et lorsque les demandes de tirage sont prêtes à être examinées.

Gestion de projet : liez Devin à votre outil de suivi des problèmes pour faciliter l'attribution des tâches.

Le plus grand risque lié à l'ajout d'un nouvel outil est la création d'un nouveau silo d'informations. Pour éviter cela, centralisez tout votre travail de développement, qu'il soit humain ou généré par l'IA, en un seul endroit. Reliez automatiquement les demandes de tirage et les validations à vos tâches ClickUp à l'aide de l'intégration GitHub. Lorsque Devin ouvre un PR, la tâche correspondante est mise à jour instantanément, éliminant ainsi la dispersion du contexte entre votre code et votre plan de projet.

ClickUp s'intègre à GitHub

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et était déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites en langage naturel, résolvant ainsi les trois problèmes liés à l'adoption de l'IA tout en effectuant la connexion de vos discussions, tâches, documents et connaissances dans l'ensemble de l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

Votre première tâche avec Devin IA

Se lancer dans un projet de grande envergure est la recette idéale pour finir frustré. Votre première tâche avec Devin doit être petite, bien définie et présenter peu de risques. Cela vous aidera, vous et votre équipe, à comprendre son flux de travail, ses capacités et ses limites sans compromettre votre sprint.

Les premières tâches appropriées consistent à mettre à jour une seule dépendance, à ajouter une fonctionnalité très simple ou à corriger un bug bien documenté. L'objectif est d'apprendre, et non de résoudre immédiatement votre plus grand défi technique.

Rédigez des instructions efficaces

La qualité du travail de Devin est directement liée à la qualité de votre invite. Des instructions vagues entraînent une perte de temps et des résultats imprévisibles. Une bonne invite fournit à Devin tout ce dont il a besoin pour réussir sans ambiguïté.

Une invite efficace comporte quatre éléments clés :

Contexte : expliquez brièvement ce que fait la base de code et fournissez toutes les informations contextuelles pertinentes.

Tâche : décrivez clairement et simplement l'action spécifique que vous souhaitez que Devin entreprenne.

Contraintes : Énumérez toutes les exigences, normes ou limitations auxquelles il doit se conformer.

Critères de réussite : définissez précisément ce que signifie « terminé » afin de pouvoir vérifier le résultat.

Par exemple, au lieu d'une invite vague telle que « Corrigez le bug de connexion », une invite bien plus efficace serait : « Corrigez le bug de connexion qui fait apparaître un écran blanc aux utilisateurs après la saisie d'identifiants corrects. Le problème se trouve dans le fichier auth. js. Ajoutez une gestion des erreurs et affichez un message convivial si l'appel API échoue. »

💡 Conseil de pro : facilitez l'attribution correcte du travail à Devin en créant et en stockant des modèles d'invites dans ClickUp Docs et en les liant directement aux tâches.

Consultez le forfait et le raisonnement de Devin.

Avant de commencer à coder, Devin vous présente son plan. Il s'agit d'un point de contrôle essentiel pour la supervision humaine. C'est l'occasion pour vous de repérer tout malentendu avant qu'il ne se transforme en code erroné.

Lorsque vous examinez le plan, recherchez des étapes logiques, une identification correcte des fichiers et une approche conforme aux normes de votre équipe. Si quelque chose vous semble anormal, vous pouvez fournir des commentaires et demander à Devin d'ajuster son plan. La trace de raisonnement explique pourquoi il prend certaines décisions, vous donnant ainsi un aperçu précieux de son processus.

💡 Conseil de pro : conservez une piste d'audit claire pour tous les travaux assistés par l'IA en documentant les révisions du plan dans les commentaires des tâches ClickUp. Cela permet de créer un historique de tous les commentaires et approbations, ce qui est précieux pour le contrôle qualité et le débogage ultérieur. Assurez-vous que vos commentaires sont affichés en les attribuant directement aux utilisateurs dans les tâches, et obtenez un aperçu rapide des commentaires attribués dans une checklist.

Approuvez la demande de tirage

Une fois que Devin a achevé son travail, il ouvre une demande de tirage sur GitHub contenant les modifications apportées au code, les nouveaux tests qu'il a écrits et la documentation. À cette étape, votre processus standard de révision du code prend le relais. Le code généré par l'IA doit être examiné avec autant de soin que le code écrit par des humains.

Au cours de l'examen, vérifiez les points suivants :

Qualité du code : le code respecte-t-il les guides de style et les bonnes pratiques de votre équipe ?

Couverture des tests : Devin a-t-il ajouté ou mis à jour des tests pour valider ses modifications ?

Documentation : la description de la demande de tirage est-elle claire et y a-t-il des commentaires là où cela est nécessaire ?

Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez approuver et fusionner la PR. C'est là que le fait de disposer d'un système intégré prend tout son sens.

💡 Conseil de pro : synchronisez parfaitement votre tableau de projet sans effort manuel en mettant automatiquement à jour le statut des tâches sur « Terminé » lorsque vous fusionnez une demande de tirage à l'aide de l'intégration ClickUp GitHub.

Bonnes pratiques pour utiliser Devin IA dans le flux de travail de votre startup

Donner à votre équipe accès à un outil d'IA puissant sans guide d'utilisation peut mener au chaos. Vous pourriez vous retrouver avec du code bogué fusionné à la production, ou des développeurs perdant leur temps à corriger les erreurs de l'IA. Pour éviter cela, vous devez établir des bonnes pratiques claires sur la manière dont votre équipe travaille avec Devin. ✨

Commencez modestement : commencez par des tâches peu risquées et non critiques afin d'aider votre équipe à découvrir les atouts de Devin et à apprendre à rédiger des invitations efficaces.

Définissez des critères d'acceptation clairs : Devin est plus performant lorsqu'il existe des exigences spécifiques et mesurables pour définir ce que signifie « terminé ». : Devin est plus performant lorsqu'il existe des exigences spécifiques et mesurables pour définir ce que signifie « terminé ».

Maintenez un contrôle humain : demandez toujours à un développeur humain d'examiner et d'approuver chaque demande de tirage avant qu'elle ne soit fusionnée.

Utilisez la protection des branches : configurez vos référentiels GitHub pour exiger des approbations sur les branches protégées, empêchant ainsi Devin de fusionner directement le code.

Suivez le travail de l'IA séparément : différenciez les tâches assignées à Devin de celles assignées aux développeurs humains pour améliorer les rapports et le suivi de la vitesse.

Documentez les connaissances tribales : maintenez votre maintenez votre documentation technique à jour afin que Devin puisse apprendre les modèles et les normes spécifiques de votre base de code.

Définissez des garde-fous : définissez clairement les parties du code que Devin est autorisé à modifier et celles qui lui sont interdites.

Filtrez et créez facilement des rapports, assurez-vous que chaque PR généré par l'IA soit validé par un développeur senior et conservez toute votre documentation technique et vos modèles de modèles d'invites au même endroit en opérationnalisant votre flux de travail dans ClickUp.

💡 Conseil de pro : visualisez la progression de votre équipe et comparez la vitesse de développement de l'IA à celle des humains afin d'identifier les goulots d'étranglement et les possibilités d'amélioration grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Tableaux de bord ClickUp avec mises à jour alimentées par l'IA

📚 À lire également : Comment ClickUp utilise des tableaux de bord personnalisés pour une visibilité en temps réel

Limites de l'utilisation de Devin IA

Bien que Devin soit un outil puissant, il ne s'agit pas d'une solution miracle. Il est essentiel de comprendre ses limites afin de définir des attentes réalistes et d'éviter toute frustration. Présenter ces limites en toute honnêteté aidera votre équipe à utiliser efficacement cet outil.

Décisions architecturales complexes : Devin est très performant pour suivre les modèles existants, mais il ne peut pas faire de choix de conception de haut niveau ni concevoir un nouveau système à partir de zéro.

Exigences ambiguës : des invitations vagues ou incomplètes conduiront à des résultats imprévisibles et souvent incorrects.

Résolution de problèmes inédits : Devin fonctionne mieux avec des tâches similaires à des problèmes qu'il a déjà rencontrés. Il a du mal à relever des défis vraiment inédits qui nécessitent une réflexion créative et originale.

Code critique pour la sécurité : vous ne devez pas déléguer à une IA les tâches liées à l'authentification, au chiffrement ou au traitement des données sensibles.

Débogage intersystème : le diagnostic des problèmes qui touchent plusieurs microservices ou composants d'infrastructure est souvent trop complexe pour que Devin puisse le gérer seul.

Limites de la fenêtre de contexte : pour les bases de code très volumineuses et complexes, Devin peut ne pas être en mesure de conserver tout le contexte nécessaire pour effectuer correctement une tâche.

Ces contraintes rendent encore plus indispensable la mise en place d'un processus de gestion de projet solide. Vous avez besoin d'un système qui garantit une définition claire des tâches, fournit des modèles structurés et impose un contrôle humain à chaque étape clé.

📚 À lire également : Comment utiliser Hugging Face pour le déploiement de l'IA

Alternative à Devin IA pour le développement de startups

Si Devin excelle dans la génération de code, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Les startups ont besoin d'un système complet pour gérer, suivre et coordonner tous les travaux de développement, qu'ils soient réalisés par un humain ou par une IA.

Jongler entre Devin, GitHub, Slack et un outil de gestion de projet distinct crée exactement le type de prolifération d'outils et d'IA — la prolifération imprévue d'outils d'IA déconnectés, sans supervision ni stratégie, entraînant un gaspillage d'argent et une duplication des efforts — qui ralentit les équipes.

Centralisez la gestion de projet, vos documents et vos communications en un seul endroit avec ClickUp pour éliminer ce problème.

Gardez à portée de main vos notes, tâches et discussions liées au code grâce à la recherche d'entreprise IA de ClickUp

L'espace de travail IA convergent de ClickUp, une plateforme unique et sécurisée où les projets, les documents, les discussions et l'intelligence contextuelle IA fonctionnent ensemble de manière transparente, rassemble tout, ClickUp Brain fournissant des informations intelligentes sur l'ensemble de votre espace de travail.

Création de tâches alimentée par l'IA : générez des descriptions de tâches détaillées, des sous-tâches et des critères d'acceptation à partir d'une simple invite, avec ClickUp Brain.

Gestion des connaissances : affichez instantanément le contexte dont vous avez besoin en effectuant une recherche dans tous vos documents, tâches et commentaires ClickUp grâce à ClickUp Brain.

Assistance à l'automatisation : gagnez du temps en configurant des règles complexes de routage et de mise à jour du statut à l'aide du langage naturel dans ClickUp.

Permettez même aux membres non techniques de votre équipe d'exécuter des tâches de développement grâce à une compréhension approfondie du projet : l'agent Codegen de ClickUp intègre directement les capacités de codage IA à votre hub de gestion de projet.

Service client : transformez les tickets d'assistance en corrections réelles en permettant aux agents de générer des modifications de code en fonction des problèmes signalés.

Chefs de produit : transformez les documents de spécifications produit (PRD) en prototypes fonctionnels sans attendre les cycles d'ingénierie.

Ingénierie et assurance qualité : effectuez l'automatisation de la création de suites de tests directement à partir des exigences, afin d'aider votre équipe à livrer plus rapidement et en toute confiance.

En savoir plus sur l’automatisation de vos flux de travail de développement avec ClickUp :

Alternatives à Devin IA pour les équipes de start-up

Devin est un agent autonome puissant, mais ce n'est pas le seul outil de codage IA disponible sur le marché. Le choix qui convient à votre startup dépend de vos besoins : avez-vous besoin d'un outil pour assister vos développeurs ou d'un outil auquel déléguer des tâches ?

Voici une comparaison rapide de certains outils de codage populaires.

Outil Idéal pour Capacité clé Considération GitHub Copilot Complétion de code dans l'éditeur Suggestions en temps réel pendant la saisie Nécessite l'intervention humaine pour piloter l'ensemble du développement. Curseur Édition de code axée sur l'IA Génération de code basée sur le chat dans l'IDE Nécessite toujours une supervision constante de la part des développeurs. Agent Replit Prototypes rapides Environnement de développement basé sur un navigateur Limité aux applications de production complexes. Claude/ChatGPT Explication du code et extraits Assistance conversationnelle pour le code Pas d'intégration directe avec votre base de code Devin IA Réalisation autonome de l'achevement des tâches Développement de bout en bout avec sortie PR Nécessite des définitions de tâches claires et bien précises.

La plupart des alternatives sont des assistants de code, conçus pour améliorer le flux de travail d'un développeur plutôt que pour fonctionner de manière indépendante. Devin se distingue par sa capacité à gérer des tâches entières de manière autonome. Quel que soit l'outil que vous choisissez, vous aurez toujours besoin d'une plateforme de gestion de projet robuste pour suivre et coordonner l'ensemble du travail.

💡ClickUp Brain fonctionne comme votre partenaire de codage au sein de ClickUp.

Gérez les flux de travail de développement de votre startup avec ClickUp

Devin IA offre aux startups un moyen puissant de multiplier leur production technique, mais il est particulièrement efficace lorsqu'il est utilisé pour des tâches de codage bien définies, répétitives et assorties de critères d'acceptation clairs. La supervision humaine n'est pas seulement une suggestion, elle est essentielle. Le code généré par l'IA nécessite le même niveau de rigueur dans la révision que le code écrit par l'homme. En commençant par des tâches modestes et peu risquées, votre équipe peut se doter des compétences nécessaires pour mettre en place des flux de travail efficaces de suggestion et de révision. 🤩

La gestion d'un flux de travail assisté par l'IA nécessite de la visibilité, de la coordination et des processus clairs. Construisez les bases de la gestion de projet pour votre startup alimentée par l'IA avec ClickUp. Commencez gratuitement avec ClickUp et rassemblez tous vos travaux de développement, qu'ils soient humains ou générés par l'IA, dans un environnement de travail unifié.

Foire aux questions

Devin peut créer des MVP fonctionnels pour les applications web, les outils internes et les intégrations API lorsqu'il dispose de spécifications claires. Cependant, les produits complexes dotés d'architectures novatrices continuent de bénéficier de l'implication des développeurs humains dans la planification et la supervision.

Devin nécessite un contexte technique pour fonctionner correctement, car vous devrez fournir des invitations claires et comprendre les demandes de tirage. Les fondateurs non techniciens peuvent utiliser Devin efficacement en s'associant à un conseiller technique pour gérer la révision et la supervision du code.

Devin affiche son raisonnement et s'arrête pour obtenir votre approbation à des étapes clés. Toutes les demandes de tirage doivent être examinées avant d'être fusionnées. Vous devez prévoir qu'un développeur senior examine les résultats de Devin pour chaque tâche assignée.

Devin utilise un modèle de tarification basé sur les sessions, dans lequel les tâches consomment du temps de calcul, avec différents niveaux de forfait disponibles. Vous devez contacter directement Cognition IA pour obtenir des informations détaillées sur les tarifs actuels adaptés à l'utilisation prévue par votre startup.

Devin augmente la capacité des développeurs en prenant en charge les tâches répétitives, mais ne remplace pas les développeurs humains qui prennent les décisions architecturales et gèrent la résolution de problèmes complexes. Considérez Devin comme un multiplicateur de force pour votre équipe existante.

Évitez de déléguer le code critique pour la sécurité, les décisions architecturales complexes et les problèmes nouveaux qui nécessitent une résolution créative. Devin excelle dans les tâches bien définies et répétitives, avec des modèles documentés et des critères d'acceptation clairs.