Plus de 50 suggestions Nano Banana : des suggestions d'images créatives pour stimuler votre imagination

Vous connaissez ce moment : vous avez une image claire en tête, vous tapez une invite, les instructions et le premier résultat sont presque parfaits.

Ensuite, vous le modifiez, et l'angle de la caméra change, les traits du visage dérivent, et le « même » caractère ressemble soudainement à une personne différente. Si vous créez des visuels pour des histoires, des leçons, des miniatures ou des publications, ces allers-retours peuvent rapidement devenir lassants.

C'est là que les invites Nano Banana vous aident. Il s'agit d'instructions courtes et ciblées pour Nano Banana qui se concentrent sur les quelques détails les plus importants.

Ceci est particulièrement important, car 83 % des professionnels de la création utilisent déjà des outils d'IA générative dans leur travail de conception et de création.

Dans ce guide, vous apprendrez ce que sont les invites Nano Banana et comment rédiger les meilleures. Vous obtiendrez également 50 invites prêtes à l'emploi, des variantes d'invites, des idées d'ateliers d'équipe et un flux de travail ClickUp AI pour vous accompagner de la conception à la réalisation du contenu.

Que sont les invites Nano Banana ?

Les invites Nano Banana sont des instructions courtes et spécifiques que vous donnez à Nano Banana (et Nano Banana Pro) pour générer une nouvelle image ou effectuer une modification en cours sur une image existante.

Considérez-les comme une mini-spécification : ce que vous voulez créer, ce que la caméra doit faire (gros plan ou prise de vue en contre-plongée), à quoi doit ressembler l'éclairage (lumière naturelle ou éclairage de studio) et ce qui doit rester inchangé (traits du visage, texture naturelle de la peau, style général).

Google décrit Nano Banana comme la fonctionnalité native de génération d'images de Gemini, qui vous permet de travailler avec du texte, des images ou les deux pour créer et affiner des visuels dans un flux de discussion.

Nano Banana est le modèle « Flash Image » le plus rapide pour des itérations rapides, tandis que Nano Banana Pro est le modèle « Pro Image » destiné à des résultats de plus haute fidélité, en particulier lorsque le rendu du texte doit être net et lisible.

✅ La plupart des gens utilisent les invites Nano Banana de deux manières :

Génération d'images à partir de texte uniquement : décrivez le sujet, l'arrière-plan, la palette de couleurs et le style dans une invite compacte.

Génération et modification en cours d'images à partir d'une image téléchargée : vous joignez une image de référence ou une image d'entrée et indiquez les modifications à apporter tout en conservant les mêmes détails concernant la personne, la structure du visage et l'éclairage.

Pourquoi les Nano Prompts fonctionnent pour les écrivains et les créateurs

Si vous écrivez, enseignez, concevez ou expédiez du contenu dans des délais impartis, vous n'avez pas besoin d'une invite de 200 mots. Vous avez besoin d'une invite qui indique au modèle ce qu'il doit garder stable.

Les suggestions Nano invitent à choisir les quelques détails qui modifient réellement le résultat. En voici quelques-unes :

Cadrage et angle de caméra , comme le gros plan, le niveau des yeux ou le plan en contre-plongée.

Focus comme un faible champ de profondeur et une mise au point nette

Éclairage comme la lumière naturelle, l'éclairage de studio, l'heure dorée, le contraste élevé, les ombres profondes, les ombres douces

Arrière-plan et palette de couleurs, comme un arrière-plan gris clair, un arrière-plan bleu, un arrière-plan blanc, des couleurs saturées, des lignes épurées

Ils fonctionnent également parce que Nano Banana est conçu pour des itérations rapides et des modifications ciblées. Google met explicitement en avant des fonctionnalités telles que la cohérence des caractères, la combinaison de photos et les modifications locales pour Nano Banana.

Vous pouvez également accéder à des commandes plus précises dans Nano Banana Pro, notamment le rendu du texte avancé, les commandes d'angle de caméra et de rapport d'aspect, ainsi que la résolution 2K.

Pour les écrivains et les enseignants, cet effet « étincelle initiale » est bien réel.

Une grande expérience sur l'écriture de nouvelles a montré que l'accès à des idées générées par l'IA améliorait l'évaluation des histoires (en particulier pour les écrivains moins créatifs), même si cela rendait les résultats plus similaires les uns aux autres.

C'est une bonne solution lorsque vous avez besoin d'un point de départ rapide, que vous pouvez ensuite personnaliser à votre guise.

📮 ClickUp Insight : notre sondage sur la maturité de l'IA a révélé que 33 % des personnes résistent à l'adoption de nouveaux outils, tandis que seulement 19 % mettent en œuvre et développent rapidement l'IA. Lorsque chaque nouvelle fonctionnalité est introduite sous la forme d'une application, d'une connexion ou d'un flux de travail supplémentaire à maîtriser, les équipes sont rapidement lassées par ces outils. ClickUp Brain comble cette lacune en fonctionnant dans un espace de travail unifié et intégré où les équipes s'organisent et communiquent déjà. Il intègre plusieurs modèles d'IA, la génération d'images et le raisonnement avancé directement dans l'environnement de travail où le travail est effectué.

Comment utiliser les invites Nano Banana (étape par étape)

Les invites Nano Banana vous permettent de créer des images réalistes et haute résolution à partir d'une simple invite. Découvrons ensemble, étape par étape, comment tirer le meilleur parti de ces invites :

Étape 1 : Choisissez le modèle en fonction de vos besoins

Utilisez Nano Banana lorsque vous souhaitez effectuer des itérations et des modifications en cours rapides.

Utilisez Nano Banana Pro lorsque vous avez besoin d'un rendu du texte plus net, d'un contrôle plus strict de la disposition ou d'une fidélité accrue (sortie 2K et contrôles plus précis).

Étape 2 : Décidez si vous souhaitez générer ou effectuer des modifications en cours

Vous obtiendrez des résultats plus nets en choisissant une voie dès le départ :

La génération commence à partir du texte uniquement et vous offre un plus grand intervalle créatif.

La modification en cours commence à partir d'une image téléchargée ou d'une image de référence en pièce jointe et est idéale pour conserver les mêmes traits faciaux individuels et cohérents.

Étape 3 : Écrivez une invitation « nano » qui contrôle uniquement les leviers importants.

Commencez par une courte ligne qui comprend

Sujet + intention

Angle de caméra + cadrage (gros plan, très gros plan, niveau des yeux, prise de vue en contre-plongée)

Indice de mise au point (faible champ, mise au point nette)

Indication d'éclairage (éclairage naturel, éclairage de studio, contraste élevé)

Arrière-plan ou palette (arrière-plan blanc, arrière-plan gris clair, arrière-plan bleu)

Étape 4 : Verrouillez l'identité avec une image de référence lorsque la cohérence est importante

Si vous créez une série, ne vous fiez pas uniquement au texte. Joignez une pièce jointe contenant une image de référence et indiquez au modèle ce qui ne doit pas changer, par exemple :

Structure et traits du visage

Texture naturelle de la peau et détails de la texture de la peau

Même angle de caméra et même style général

Les recommandations de Google soulignent l'importance d'utiliser le modèle pour assurer la cohérence des caractères et les modifications en cours, ce que permet justement une image de référence.

Étape 5 : Utilisez un langage précis lorsque vous téléchargez une image

Voici un exemple de format fiable qui permet de conserver des modifications claires :

À l'aide de l'image téléchargée, [ajouter/supprimer/modifier] [élément]

Conserver [ce qui ne doit pas changer]

Correspondance [détails d'éclairage, environnement, esthétique générale]

Étape 6 : Répétez l'opération en apportant une modification à chaque tour.

Si votre résultat s'écarte de vos attentes, c'est probablement parce que vous modifiez trop de paramètres à la fois.

Resserrez la boucle en essayant cette commande :

Identité → cadrage → éclairage → étalonnage des couleurs → arrière-plan → rendu du texte

Étape 7 : lorsque vous avez besoin d'une disposition et d'un texte lisible, indiquez-le directement.

Nano Banana Pro est conçu pour offrir un texte plus précis et des contrôles plus précis. Si le texte est important, demandez-le clairement et précisez son emplacement (à gauche ou à droite), le style de police de caractère (sans empattement) et le contraste (noir très contrasté sur fond blanc).

50 invites Nano Banana to try instructions

Plus vos instructions sont précises et détaillées, meilleure sera l'image obtenue. Voici 50 instructions Nano Banana que vous pouvez utiliser pour améliorer vos images :

1–35 : Générer de nouvelles images (texte uniquement)

Jeune femme, gros plan, niveau des yeux, lumière naturelle, faible profondeur de champ, ombres douces, texture naturelle de la peau, fond gris clair, haute résolution.

Jeune femme, gros plan extrême, mise au point nette, contraste élevé, ombres profondes, éclairage naturel, texture de peau réaliste, arrière-plan minimaliste. Portrait d'une jeune femme au sourire complice, heure dorée, réalisme élevé, reflets subtils, palette de couleurs chaudes, très détaillé. Portrait de rue hyperréaliste, prise de vue en contre-plongée, ombres longues, couleurs saturées, cadre de scène de film, traits du visage nets. Portrait en studio, éclairage de studio, contraste élevé, ombres douces, texture naturelle de la peau, fond blanc, niveau de détail élevé. Photo éditoriale, gros plan, mise au point nette, faible profondeur de champ, palette de couleurs neutres, arrière-plan épuré, grand réalisme. Portrait esthétique, gros plan extrême, taches de rousseur visibles, texture naturelle de la peau, lumière naturelle, mise au point nette sur l'iris, reflets subtils. Portrait de profil, niveau des yeux, lumière naturelle douce, ombres douces, structure faciale nette, arrière-plan discret, grand réalisme. Portrait haute couture, prise de vue en contre-plongée, ombres profondes dramatiques, palette de couleurs vives, mise au point nette, très détaillé Portrait en extérieur, heure dorée, étalonnage des couleurs chaudes, ombres douces, gros plan, arbres en arrière-plan avec une faible profondeur de champ, grand réalisme. Portrait en noir et blanc, noir très contrasté, mise au point nette, aspect granuleux, gros plan extrême, traits du visage expressifs. Image cinématographique, rue pluvieuse, contraste élevé, ombres profondes, reflets sur le trottoir, cadre large, étalonnage de la couleur sombre.

Portrait cinématographique, rue nocturne, reflets néons, contraste élevé, ombres profondes contrôlées, faible profondeur, réalisme élevé Portrait de mode, niveau des yeux, lumière provenant d'une fenêtre, ombres douces, texture naturelle de la peau, arrière-plan neutre, niveau de détail élevé. Lookbook de style urbain, heure dorée, ombres longues, couleurs saturées, visibilité de l'environnement, haute résolution Photo réaliste d'aliments, pancakes aux fraises, gros plan, faible profondeur de champ, éclairage naturel, ombres douces, niveau de détail élevé. Photo produit d'un cahier sur le thème de la banane, éclairage de studio, contraste élevé, fond blanc, détails nets, haute résolution

Image produit phare, smoothie à la banane sur une table, éclairage de studio, ombres douces, reflets subtils sur le verre, fond blanc, niveau de détail élevé. Scène de café confortable, heure dorée chaleureuse, ombres douces, faible champ, personnes nettement mises au point, bokeh en arrière-plan.

Scène de laboratoire futuriste, palette de couleurs froides, niveau de détail élevé, réalisme poussé, surfaces réfléchissantes, éclairage de studio, image nette. Photo d'affiche de voyage, scène désertique, heure dorée, ombres longues, cadre large, arrière-plan minimaliste, composition épurée Photo réaliste d'aliments, pancakes aux fraises, gros plan, faible profondeur de champ, éclairage naturel, ombres douces, détails très précis.

Portrait, fond gris clair, ombres douces, lumière naturelle, faible profondeur de champ, grand réalisme, haute résolution Scène de film, table de cuisine, éclairage naturel, faible profondeur de champ, reflets subtils, étalonnage des couleurs chaudes, cadre large. Photo d'architecture, prise de vue en contre-plongée, ombres profondes, contraste élevé, couleurs vives, détails précis, lignes nettes Étude de texture macro, gros plan extrême, mise au point nette, contraste élevé, ombres profondes, réalisme élevé, haute résolution Portrait de rue, niveau des yeux, lumière naturelle, ombres douces, texture de peau réaliste, visibilité de l'environnement, haut niveau de réalisme. Portrait en studio, fond blanc, contraste élevé, ombres marquées sur les joues, mise au point nette, ultra réaliste, haute résolution Portrait en extérieur, lumière naturelle voilée, ombres douces, palette de couleurs neutres, mise au point nette, grand réalisme. Photo éditoriale esthétique, gros plan, faible profondeur de champ, étalonnage des couleurs chaudes, mise au point nette sur les yeux, grand réalisme. Concept de caractère créatif, design de caractère inspiré de l'ananas, très détaillé, couleurs vives, arrière-plan épuré, éclairage intense, contours nets, haute résolution.

Conception du caractère, coursier futuriste, couleurs saturées, mise au point nette, lignes épurées, niveau de détail élevé, haute résolution Style photos réelles, moments de rue spontanés, lumière naturelle, faible profondeur de champ, reflets subtils, grand réalisme. Produit à plat, fond blanc, ombres douces, objets espacés de manière régulière, niveau de détail élevé, haute résolution Nature morte minimaliste, fond bleu, objet rouge vif, composition épurée, mise au point nette, contraste élevé.

36-45 : Affiches, bannères et dessins au trait

Conception d'affiche minimaliste, dessin au trait, lignes épurées, contraste élevé noir sur fond blanc, police de caractère sans empattement, rendu clair du texte.

Affiche moderne de marque, fond bleu, couleurs vives, police de caractère sans empattement audacieuse, texte anglais centré, rendu de texte épuré. Affiche à disposition divisée, image sur la moitié droite, typographie sur la moitié gauche, fond blanc, espace régulier, police de caractère sans empattement, rendu du texte net. Couverture de magazine, portrait en gros plan, titre dans la moitié gauche, sous-titre dans la moitié droite, police de caractère sans empattement, rendu du texte net, haute résolution.

Bannière d'évènement technologique, fond bleu, accents rouge vif, police de caractère sans empattement audacieuse, rendu clair du texte, haute résolution Maquette de couverture de livre, fond blanc, palette de couleurs minimaliste, titre en anglais, rendu du texte épuré, grand réalisme. Concept de pochette d'album, sculpture abstraite de banane, éclairage studio intense, contraste élevé, reflets subtils, couleurs saturées. Jeu d'icônes, thème banane, dessin au trait, lignes épurées, espacement régulier, fond blanc, contraste élevé noir Illustration au trait, lignes épurées, ombres minimales, fond blanc, noir très contrasté, détails nets. Maquette de libellé d'emballage, fond blanc, police de caractère sans empattement, texte en anglais, rendu de texte net, noir à contraste élevé, rapport d'aspect 1:1

46-50 : Modifier les invitations (utiliser une image téléchargée ou une image de référence)

À l'aide de l'image de référence pièce jointe, ajoutez des reflets subtils dans les yeux et sur les bijoux, conservez la texture naturelle de la peau, conservez des ombres douces et conservez le même individu. À partir de l'image téléchargée, augmentez le contraste et approfondissez les ombres, conservez les traits et la structure du visage identiques et préservez l'éclairage naturel.

48. À partir de l'image de référence, créez une version monochrome avec des tons noirs très contrastés, une mise au point nette et un arrière-plan épuré.

49. À partir de l'image d'entrée, modifiez l'environnement pour le transformer en un bureau moderne, conservez le même angle de caméra, conservez un éclairage réaliste et conservez les traits du visage.

50. À partir de l'image téléchargée, ajustez l'étalonnage des couleurs pour obtenir un rendu cinématographique chaleureux, conservez la texture de la peau, maintenez une mise au point nette et veillez à la cohérence du style général.

7 variantes percutantes de Nano Prompt que vous pouvez utiliser

Les invites Nano Banana deviennent plus faciles lorsque vous cessez de réécrire à partir de zéro et commencez à réutiliser des « coquilles d'invite ». Vous conservez la structure, puis vous remplacez une variable à la fois.

1) La « commande directeur » pour des portraits rapides et réalistes

À utiliser lorsque vous souhaitez obtenir des photos réelles avec des traits faciaux cohérents :

Jeune femme, gros plan, niveau des yeux, lumière naturelle, faible profondeur de champ, ombres douces, texture naturelle de la peau, fond gris clair, haute résolution.

Changements rapides pour des effets supplémentaires :

prise de vue en contre-plongée pour plus de dramatisme

l'heure dorée pour la chaleur

Contraste élevé et ombres profondes pour une ambiance plus nette.

2) La modification « verrouillage d'identité » pour une même personne à travers les itérations

À utiliser lorsque la cohérence des caractères est importante (séries et avatars cohérents) :

À l'aide de l'image de référence pièce jointe, conservez la même personne et la même structure faciale.

Conservez les traits du visage et la texture naturelle de la peau.

Conservez un éclairage naturel et une mise au point nette

Modifiez uniquement [l'arrière-plan | la palette de couleurs | la tenue | l'environnement]

3) Le « remplacement d'arrière-plan » pour des ressources propres et reproductibles

À utiliser lorsque le sujet est correct, mais que l'arrière-plan ne convient pas :

À partir de l'image d'entrée, conservez les fonctionnalités du visage et la texture de la peau.

Remplacez l'arrière-plan par un fond blanc (ou bleu).

Reproduisez les détails d'éclairage d'origine

4) La coque « focus and lens » pour une profondeur instantanée

À utiliser lorsque l'image semble plate :

Gros plan extrême, faible profondeur de champ, mise au point nette sur les yeux, flou d'arrière-plan doux, réalisme élevé

5) Le « cinematic still » (aspect de scène de film)

Utilisez cette option lorsque vous souhaitez créer une ambiance qui rappelle une scène de film : prise de vue en contre-plongée, contraste élevé, ombres profondes, heure dorée, ombres longues, reflets subtils, couleurs saturées, niveau de détail élevé, étalonnage des couleurs, visibilité de l'environnement, réalisme élevé.

Si le rendu est trop dur, adoucissez-le avec des « ombres douces » et un « éclairage naturel ».

6) L'« affiche de marque » (rendu du texte et contrôle de la disposition)

Utilisez cette option lorsque vous avez besoin d'une typographie lisible et de règles de composition :Fond blanc, lignes épurées, police de caractère sans empattement, texte anglais « believe », rendu clair du texte, titre dans la moitié gauche, sous-titre dans la moitié droite, espace régulier, haute résolution, accent rouge vif, esthétique globale minimaliste.

Si vous souhaitez obtenir un rendu graphique plus marqué, utilisez un noir très contrasté et simplifiez la palette de couleurs.

7) Le « transfert de style »

À utiliser lorsque vous aimez la composition, mais que vous souhaitez lui donner une nouvelle ambiance :

À partir de l'image de référence, conservez le même angle de caméra et la même structure faciale.

Appliquez le transfert de style à [dessin au trait | scène de film | éditorial ultra-réaliste].

Conservez l'esthétique générale et ajustez uniquement la palette de couleurs.

Google présente les changements de style à partir d'une image de référence comme un flux de travail pris en charge (prendre la texture, la couleur ou le style d'une photo de référence et l'appliquer), c'est donc un processus pratique à garder à l'esprit.

Utilisation des Nano Prompts pour la créativité en équipe et les ateliers

Les suggestions Nano fonctionnent bien en groupe, car tout le monde part des mêmes contraintes. Vous passez moins de temps à discuter d'idées sur une page blanche et vous avez plus de temps pour réagir à de nouvelles idées et expressions.

✅ Voici quelques conseils pratiques pour l'utiliser (ainsi que certaines fonctionnalités utiles de ClickUp) :

Échauffements avant le brainstorming

Choisissez une invitation Nano Banana partagée et une image de référence partagée.

Réglez un chronomètre de 3 minutes pour le résultat initial.

Réglez un chronomètre de 2 minutes pour une variante (modifiez uniquement l'éclairage ou l'arrière-plan).

Faites une brève présentation, puis passez au véritable brainstorming.

Gardez l'invite de démarrage simple. Contrôlez uniquement l'angle de la caméra, l'éclairage et l'arrière-plan. Laissez le modèle s'occuper du reste.

💡 Conseil de pro : placez l'invite d'échauffement en haut d'un document ClickUp, puis liez ce document à un Tableau blanc ClickUp à côté des résultats afin que l'« invite + image » reste associée. Ajoutez un lien dans vos documents ClickUp avec vos invitations et vos images générées dans ClickUp Tableaux blancs. Vous pouvez également stocker votre bibliothèque de suggestions dans le Hub Documents de ClickUp, l'espace centralisé où sont regroupés tous vos documents et wikis. Cela peut aider votre équipe à rechercher et à ouvrir le bon document de suggestions sans avoir à parcourir plusieurs documents et environnements de travail.

Des brise-glaces créatifs pour vos réunions

Tout le monde utilise le même sujet et le même angle de caméra.

Chaque personne modifie une variable (palette de couleurs, arrière-plan ou profondeur).

Votez pour la version qui correspond le mieux à l'objectif (diapositive de cours, cadre d'histoire, miniature, affiche).

C'est là qu'une formulation précise s'avère utile. Si vous souhaitez garantir la cohérence, demandez aux utilisateurs d'utiliser la même image de référence ou la même image de référence pièce jointe.

💡 Conseil de pro : déposez les résultats de chaque personne sur un Tableau blanc ClickUp, ajoutez une note autocollante avec l’invite exacte utilisée, puis convertissez la note autocollante gagnante en une tâche ClickUp pour assurer le suivi. Convertissez facilement vos notes autocollantes dans les Tableaux blancs ClickUp en tâches ClickUp dédiées

Ateliers d'innovation

Lors de sessions plus longues, utilisez les invites Nano pour explorer rapidement différentes directions, puis converger.

Round 1 : Générez 10 instructions approximatives à l'aide de courtes invites.

Deuxième tour : choisissez les 3 meilleurs, puis affinez l'identité et le cadrage.

Troisième étape : verrouillez une liste partagée « à ne pas modifier » (traits du visage, règles de rendu du texte, palette de couleurs).

Vous pouvez désigner une personne chargée de surveiller les dérives des invitations. Elle maintiendra la stabilité de l'invite de base afin que vos images ne s'égarent pas.

💡 Conseil de pro : conservez vos règles de prompt dans un document ClickUp, puis mettez en surbrillance la ligne d'action et créez une tâche à partir de celle-ci, par exemple « Créer 5 variantes avec un fond bleu et un rendu de texte net ». Si la révision est détaillée, joignez les images à la tâche et utilisez la fonctionnalité de Révision de ClickUp pour épingler les commentaires directement sur le visuel, attribuer des commentaires et les résoudre une fois corrigés. Annoter des fichiers multimédias et des PDF pour faciliter la collaboration à l'aide de la révision dans ClickUp

Sessions de storyboarding

Si vous créez un storyboard pour le contenu, les instructions deviennent votre liste de plans.

Définissez 6 à 10 images et attribuez une image par personne.

Standardisez les indications de la caméra (niveau des yeux, gros plan, prise de vue en contre-plongée)

Standardisez l'éclairage (lumière naturelle ou éclairage de studio)

Conservez un rapport d'aspect cohérent entre les images.

💡 Conseil de pro : vous pouvez créer le storyboard sur un Tableau blanc ClickUp, ajouter chaque image sous forme de vignette, puis déposer la tâche correspondante et le document d'invite juste à côté. Vous pouvez ajouter des images générées dans des séquences pour l'idéation avec ClickUp Tableaux blancs*. ClickUp vous permet d'ajouter des tâches et des documents à un Tableau blanc et de les modifier à partir du canevas, afin que le storyboard, les invites et les affectations restent connectés.

📽️ Regardez une vidéo : Vous effectuez encore manuellement des copier-coller, la création de tâches ou la planification ? Cette vidéo explique comment utiliser les outils d'automatisation IA pour éliminer les tâches monotones.

Alternatives à Nano Banana à explorer

Créez des images graphiques à partir d'une seule invitation et améliorez votre contenu grâce à ClickUp Brain

Lorsque vous testez des idées visuelles, le plus difficile n'est généralement pas la première image. Ce sont toutes les étapes qui l'entourent : passer d'un outil à l'autre pour générer, réviser, approuver et envoyer, puis perdre le fil de ce que vous aviez déjà décidé.

Cette « prolifération du travail » est encore aggravée par la prolifération de l'IA, où le travail créatif est réparti entre différents modèles et outils d'IA.

ClickUp résout ce problème en proposant un environnement de travail IA convergent pour les équipes, où vous pouvez générer des visuels, transformer des décisions en tâches et poursuivre l'exécution au même endroit.

🧠Le saviez-vous ? Une étude liée à la « toggle tax » ( taxe de basculement ) a révélé que les travailleurs activaient/désactivaient les applications environ 1 200 fois par jour, ce qui représentait près de quatre heures par semaine consacrées à la réorientation.

Générez des visuels dans ClickUp Brain avec le générateur d'images IA.

Transformez vos invitations et instructions en images réalistes avec ClickUp Brain

ClickUp Brain comprend un générateur d'images IA que vous pouvez utiliser directement sur votre lieu de travail (par exemple, à partir des commentaires sur les tâches ou d'autres interfaces ClickUp où les outils d'IA sont disponibles).

Ajoutez votre invitation, générez plusieurs options, puis conservez la meilleure pour passer à la révision et à la livraison sans copier le contexte entre les outils. Vous pouvez générer jusqu'à 10 images à partir d'une seule invitation, ce qui rend l'itération rapide beaucoup moins pénible.

Voici des invitations complètes que vous pouvez coller dans le générateur d'images de ClickUp Brain (ne remplacez qu'une ou deux variables par itération pour éviter toute dérive) :

1. Portrait (épuré, éditorial)

« Jeune femme, gros plan, niveau des yeux, faible profondeur de champ, mise au point nette, texture naturelle de la peau, lumière naturelle, ombres douces, fond gris clair, reflets subtils dans les yeux, réalisme élevé, haute résolution, angle de caméra fixe, cadrage centré, format 4:5 ».

2. Portrait (dramatique, cinématographique)

« Jeune femme, gros plan extrême, contraste élevé, ombres profondes, mise au point nette sur les traits et la structure du visage, éclairage naturel, texture de peau hyperréaliste, image fixe tirée d'un film, environnement flou, niveau de détail élevé, haute résolution, format 1:1 ».

3. Rue à l'heure dorée

« Prise de vue en contre-plongée, jeune femme marchant dans une rue de la ville, heure dorée, ombres longues, couleurs saturées, réalisme élevé, détails précis, reflets subtils sur le trottoir, étalonnage cinématographique, sujet net, faible champ, cadre large, format 16:9 ».

4. Affiche minimaliste (typographie + disposition)

« Fond blanc, lignes épurées, illustration de banane au trait, contraste élevé, police de caractère sans empattement, titre en anglais dans la moitié gauche, texte de corps en dessous, élément graphique dans la moitié droite, grille à espacement régulier, détails clairs, rendu du texte net, accent rouge vif, haute résolution ».

5. Bannière moderne (couleur vive)

« Fond bleu, couleurs vives, palette de couleurs saturées, graphisme de type produit avec une composition épurée, police de caractère sans empattement, texte en anglais dans le tiers supérieur, mise au point nette, éclairage de studio, ombres douces, détails clairs, haute résolution, format 16:9 ».

6. Jeu d'icônes (simple + cohérent)

« Ensemble d'icônes au trait, thème fraise, lignes épurées, espacement régulier, fond blanc, noir très contrasté, épaisseur de trait uniforme, ombrage minimal, détails nets, haute résolution ».

Entraînez-vous efficacement à utiliser les invites avec ClickUp BrainGPT.

Utilisez votre voix pour capturer des idées d'instructions approximatives et les convertir en texte avec la fonction Talk to Text de ClickUp BrainGPT.

Si vous souhaitez améliorer rapidement vos invites, la cohérence prime sur les longues sessions. ClickUp BrainGPT prend en charge la fonction Talk to Text (qui vous permet d'exprimer une idée approximative et de la transformer en texte utilisable) et effectue des recherches dans ClickUp, sur le Web et dans les applications connectées lorsque vous avez besoin de récupérer des contextes ou des références passés.

Voici une routine simple qui convient aux écrivains, aux créateurs et aux éducateurs :

Dictez une idée visuelle approximative avec Talk to Text, puis demandez à ClickUp BrainGPT de la réécrire sous forme de 5 invitations avec différents angles de caméra et détails d'éclairage.

Recherchez dans vos anciens chats/documents/tâches avec avec Enterprise Search ce qui a fonctionné la dernière fois (par exemple, « trouver la suggestion d'affiche qui a produit le rendu du texte le plus net »).

Changez de modèle lorsque cela vous aide. ClickUp BrainGPT vous permet de changer le modèle d'IA pour ChatGPT, Claude ou Gemini (veuillez toutefois noter que les modèles externes n'utiliseront pas vos connaissances de l'environnement de travail ClickUp de la même manière que « ClickUp Brain »).

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Agents pour stimuler la créativité de votre équipe. Utilisez l'automatisation basée sur des déclencheurs pour que les tâches et les actions soient achevées automatiquement avec ClickUp Agents Une fois que vous disposez d'un visuel utilisable, le goulot d'étranglement se déplace vers la coordination : cycles de révision et « Qui fait quoi ensuite ? » Les agents ClickUp AI peuvent fonctionner sur la base de déclencheurs (comme un changement de statut) et prendre des mesures telles que la création de documents ou de tâches avec l'IA. Voici une installation rapide et pratique de ClickUp Agents que vous pouvez essayer : Créez un agent Autopilot dans votre liste créative qui se déclenche lorsque le statut d'une tâche passe à « Révision ».

Dans les instructions de l'agent, demandez-lui (1) de publier un commentaire vérifiant les détails requis (format d'image, arrière-plan, éclairage, angle de caméra, notes de rendu du texte) et (2) de créer un bref document de révision avec l'IA qui résume les changements apportés et les commentaires nécessaires.

Si la tâche manque d'informations clés, demandez-lui de créer une sous-tâche avec l'IA (exemple : « Créer 3 variantes avec des ombres plus douces » ou « Améliorer la lisibilité du texte en anglais »). Cela permet de maintenir une transition fluide entre « l'idée créative » et « l'exécution », sans transformer votre session d'invites et d'instructions en travail d'administrateur.

Découvrez comment créer votre propre agent IA dans ClickUp.

Optimisez votre flux de travail d'images avec ClickUp

Les instructions Nano Banana vous aident à avancer rapidement lorsque vous gardez une direction claire. Vous obtenez de meilleurs résultats lorsque vous maîtrisez les bases : angle de caméra, cadrage, éclairage, arrière-plan et quelques éléments de style tels que la faible profondeur de champ ou le contraste élevé.

Mais le plus grand défi apparaît après la production. Vous avez toujours besoin d'un endroit pour générer des visuels et éviter que les étapes suivantes ne disparaissent d'un outil à l'autre. C'est là que ClickUp fait la différence en combinant la génération d'images et la gestion des tâches sur une seule et même plateforme.

Pour que votre flux de travail lié aux images se déroule sans accroc, vous pouvez également affiner les instructions avec ClickUp BrainGPT et Talk to Text. Vous pouvez même choisir de changer de modèle, comme ChatGPT, Claude ou Gemini, lorsque vous souhaitez utiliser un modèle d'IA différent pour des cas d'utilisation spécifiques.

Enfin, vous pouvez compter sur ClickUp Agents pour effectuer des vérifications des spécifications et créer des suivis lorsqu'il manque quelque chose.

Cet outil vous semble parfait pour vous ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et découvrez la différence !

Foire aux questions (FAQ)

Les invites Nano Banana sont des instructions ultra-courtes que vous donnez au modèle d'image Nano Banana de Google pour générer un nouveau visuel ou effectuer une modification sur un visuel existant. Elles fonctionnent mieux lorsque vous ne décrivez que les quelques détails qui déterminent le résultat, comme le sujet, l'angle de la caméra, l'éclairage et l'arrière-plan, plutôt que de rédiger un long brief. Si vous avez besoin de plus de contrôle (en particulier pour la typographie, les affiches ou les diagrammes), Nano Banana Pro est conçu pour une génération et une modification en cours plus fidèles avec une meilleure gestion du texte.

Commencez par une structure simple : sujet, angle de caméra, mise au point, éclairage, arrière-plan, style et format d'image. Rédigez une première invitation courte, puis répétez l'opération en modifiant une variable à la fois (par exemple, remplacez uniquement l'arrière-plan gris clair par du bleu). Si votre image comprend du texte, soyez précis quant à son emplacement (« titre dans la moitié gauche ») et à sa lisibilité, car le texte est l'un des éléments les plus susceptibles d'être déformés.

Utilisez une image de référence lorsque la cohérence des caractères est importante. Le flux de travail fiable consiste à partir d'une image « d'archive » ou de base, à créer une référence stable, puis à générer une série de nouvelles images à l'aide de cette même référence et de courtes instructions. Dans vos instructions, indiquez ce qui ne doit pas changer (même personne, traits du visage, structure faciale, texture de la peau) et ne modifiez qu'un ou deux éléments, comme l'arrière-plan ou l'angle de la caméra.

Nano Banana se positionne comme un modèle rapide pour une expérimentation créative rapide, tandis que Nano Banana Pro est destiné à la génération et à la modification en cours d'images avec un contrôle accru. Google met en avant le rendu du texte amélioré de Nano Banana Pro, ses contrôles créatifs avancés et sa capacité à produire des visuels haute fidélité (jusqu'à 4K), qui sont pertinents pour les affiches et les ressources de marque soignées. Si votre objectif est la conceptualisation rapide, Nano Banana est souvent suffisant. Si vous avez besoin de précision, de typographie ou d'une qualité « finale », Nano Banana Pro est plus adapté.

Oui. ClickUp Brain peut générer des images IA directement à partir des commentaires de tâches, de ClickUp Chat ou de l'icône IA dans votre environnement de travail. Vous pouvez générer jusqu'à 10 images à partir d'une seule invite, affiner l'invite après avoir vu les résultats, puis partager l'image dans une tâche ou un chat, ou créer un document à partir de celle-ci. Cela fait de ClickUp Brain un outil pratique de génération d'images lorsque vous souhaitez générer des images dans le même environnement de travail où se déroulent les révisions, les approbations et les étapes suivantes.