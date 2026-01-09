Modèle gratuit de planificateur de tenues pour organiser votre garde-robe et planifier facilement vos looks

La plupart des matins, vous vous tenez devant votre placard et vous vous demandez : « Que vais-je porter aujourd'hui ? »

Cela peut sembler insignifiant, mais sans système, cette simple décision vous fait perdre du temps et de l'énergie avant même que votre journée ne commence. Une armoire pleine, rien à se mettre, et la fatigue décisionnelle s'installe rapidement.

La planification de vos tenues ne se limite pas aux vêtements, elle réduit également votre charge mentale.

Ce guide vous propose des modèles gratuits et prêts à l'emploi pour organiser votre garde-robe et planifier vos tenues à l'avance, le tout dans un environnement de travail ClickUp gratuit. Vous pourrez ainsi commencer votre journée avec moins de décisions à prendre et plus de concentration.

Que sont les modèles de planificateur de tenues ?

Les modèles de planificateur de tenues sont des systèmes de planification prêts à l'emploi qui vous aident à organiser votre garde-robe et à décider quoi porter avant même que votre journée ne commence. Avec un modèle de planificateur de tenues, vous pouvez :

Liste des éléments de vêtements

créer des combinaisons de tenues

Forfait pour vos looks par jour ou par occasion.

Suivez ce que vous avez déjà porté.

📌 Le saviez-vous ? Dans un vaste sondage mené auprès des consommateurs australiens, 84 % des personnes interrogées ont déclaré posséder des vêtements qu'elles n'avaient pas portés au cours de l'année écoulée. Cela montre à quel point il est facile de voir sa garde-robe encombrée et sous-utilisée sans un système de planification adéquat.

Aperçu des modèles gratuits de planificateur de tenues

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planificateur de tenues ?

Lorsque vous choisissez un bon modèle de planificateur de tenues, assurez-vous qu'il vous permette de planifier vos tenues sans effort et qu'il ne soit pas considéré comme une tâche supplémentaire à gérer.

Voici ce qui distingue vraiment un modèle utile d'un modèle oubliable👇

Organisation soignée de votre garde-robe : vous permet de classer vos vêtements par type, saison, couleur ou occasion.

Planification facile et à l'avance de vos tenues : vous permet de planifier vos looks pour les jours, évènements ou semaines à venir, au lieu de décider à la dernière minute.

Suivi de la réutilisation des tenues : affiche les vêtements que vous avez déjà portés, ce qui vous permet de varier plus facilement vos tenues et d'éviter les répétitions.

Affichages flexibles : vous pouvez passer d'une vue Liste, de calendrier ou de vue Tableau selon la manière dont vous préférez planifier visuellement.

Champs personnalisés importants : prend en charge des détails tels que la météo, le code vestimentaire, l'humeur ou les accessoires sans compliquer les choses.

Mises à jour rapides en cas de changement de forfait : facilite le changement de tenue, l'ajout de nouveaux éléments ou l'ajustement de vos forfaits lorsque votre emploi du temps change.

S'adapte à votre style de vie : convient aussi bien pour les tenues de tous les jours que pour les évènements ou le stylisme de vos clients.

Aucun effort d'installation nécessaire : prêt à l'emploi, vous pouvez commencer à planifier immédiatement.

Modèles gratuits de planificateur de tenues

Planifier ses tenues dans sa tête, ça marche... jusqu'à ce que ça ne marche plus. À un moment donné, vous aurez besoin d'un système qui vous permette de tout organiser. Et c'est là que ClickUp joue un rôle important.

ClickUp vous offre la flexibilité nécessaire pour transformer la planification de vos tenues en un flux de travail reproductible. Cet outil vous permet de faire plusieurs choses : planifier vos tenues par jour ou par occasion, suivre ce que vous avez porté, enregistrer vos combinaisons favorites et tout visualiser sous forme de listes, de Calendriers ou de Tableaux.

Il propose également des modèles gratuits qui vous permettent de planifier vos tenues sans stress. Chaque modèle est prêt à l'emploi et entièrement personnalisable, vous pouvez donc commencer à planifier vos tenues dès que l'inspiration vous vient.

1. Modèle de planificateur quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos tâches quotidiennes liées à vos tenues et gérez efficacement vos tâches personnelles grâce au modèle de planificateur quotidien ClickUp.

Le modèle de planificateur quotidien ClickUp peut également servir de système intelligent de planification de tenues en séparant vos tenues habituelles de vos besoins ponctuels. Tout est regroupé dans un dossier de planificateur quotidien, ce qui vous permet d'organiser vos tenues en fonction de votre emploi du temps.

Vous pouvez l'utiliser pour suivre vos routines vestimentaires récurrentes, comme vos tenues de travail, vos tenues de sport, vos looks décontractés quotidiens ou vos rotations hebdomadaires, ce qui vous aidera à éviter les répétitions et à mieux utiliser votre garde-robe. Le modèle fonctionne également très bien pour les besoins ponctuels, comme la planification de looks pour des évènements, des voyages, des réunions, des jours de lessive ou des rappels d'achats.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Passez de la vue Liste à la vue Tableau ou Calendrier pour planifier vos tenues par jour ou par occasion.

Classez vos tenues à l'aide d'un menu déroulant (Travail, Décontracté, Salle de sport, Soirée, Voyage, etc.)

Suivez la répétition de vos tenues grâce à un compteur qui indique depuis combien de jours vous avez porté la même tenue.

Organisez les tâches liées à vos tenues par date d'échéance grâce à une liste de tâches qui regroupe automatiquement les éléments dans les catégories « En retard », « Aujourd'hui » et « Demain ».

Notez les détails importants dans la section « Notes » pour les accessoires, les chaussures, les conditions météorologiques ou les rappels de style.

✅ Idéal pour : toute personne souhaitant planifier ses tenues quotidiennes en même temps que ses tâches personnelles et gérer ses besoins ponctuels en matière de tenues.

⚡ Archive de modèles : si vous aimez utiliser un agenda quotidien pour planifier vos tenues, ClickUp propose une bibliothèque complète de modèles d'agendas quotidiens gratuits conçus pour différents styles de planification. Des agendas basiques basés sur les tâches à faire aux dispositions axées sur le temps et les habitudes, vous pouvez facilement choisir celui qui correspond à votre façon de planifier votre journée et vos tenues.

2. Modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez visuellement vos tenues hebdomadaires par jour, organisez vos looks à l'aide de notes codées par couleur et modifiez facilement vos plans vestimentaires grâce au modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp.

Si vous vous êtes déjà demandé comment planifier votre semaine sans trop réfléchir à vos choix vestimentaires quotidiens, le modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp offre une disposition de type Tableau blanc qui affiche les sept jours de la semaine dans des colonnes fixes, ce qui facilite la planification à l'avance de vos tenues pour les jours de travail, les sessions de sport, les sorties ou les occasions spéciales.

Et comme tout ce qui se trouve sur le tableau est mobile, vous pouvez rapidement changer de tenue si vos plans changent ou équilibrer les journées plus chargées avec des looks plus simples.

De plus, vous pouvez attribuer un code couleur à différents types de tenues, comme les tenues de bureau, les tenues décontractées, les vêtements de sport ou les tenues pour les évènements. Ainsi, vous pouvez afficher votre planning vestimentaire pour toute la semaine en un seul coup d'œil. Les sélecteurs « Mois » et « Semaine » vous aident à composer vos tenues pour vos voyages ou vos emplois du temps chargés.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez et modifiez facilement vos tenues à l'aide de notes autocollantes pour chaque jour et en les faisant glisser sur la semaine lorsque vos projets ou occasions changent.

Réutilisez vos idées de tenues en dupliquant les notes autocollantes pour les looks récurrents, comme les tenues de bureau ou les styles décontractés de tous les jours.

Ajoutez des sources d'inspiration en téléchargeant des images de vêtements, d'accessoires ou de looks enregistrés afin de planifier visuellement votre semaine.

Mettez en avant les tenues importantes et les rappels à l'aide de la section « Priorité » et « Notes » pour les looks incontournables ou les conseils météo.

✅ Idéal pour : les professionnels très occupés et les passionnés de mode qui recherchent un moyen visuel de préparer leurs tenues.

💡 Conseil de pro : il est beaucoup plus facile de choisir vos tenues lorsque vous pouvez littéralement voir votre semaine d'un seul coup d'œil. Les Tableaux blancs ClickUp vous offrent un espace interactif pour planifier vos tenues, assortir vos vêtements et planifier vos looks pour la semaine ou les évènements à venir. Planifiez visuellement vos idées de tenues avec les tableaux blancs ClickUp. Vous pouvez glisser-déposer des cartes de tenues, regrouper les looks par jour ou par occasion, ajouter des notes concernant les accessoires ou la météo, et réorganiser instantanément vos plans lorsque les choses changent. Une fois votre planification terminée, vous pouvez transformer vos idées de tenues en tâches ou les lier directement à votre agenda.

3. Modèle de planificateur mensuel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et suivez vos tenues mensuelles, et organisez vos looks par priorité et par date dans une liste structurée à l'aide du modèle de planificateur mensuel ClickUp.

Le modèle de planificateur mensuel ClickUp fonctionne comme un centre de contrôle unique pour planifier vos tenues pour tout le mois. Le modèle propose plusieurs vues, chacune aidant à une partie différente de la planification de vos tenues.

Par exemple, la vue Liste vous permet de voir vos tenues quotidiennes sous forme de liste, regroupées par période (Aujourd'hui, À venir ou En retard), avec un espace pour ajouter le type de tenue, la priorité et des notes de style. Et grâce à la vue Calendrier, vous pouvez voir tout votre mois en un coup d'œil pour planifier vos tenues en fonction de vos réunions, évènements, voyages ou semaines chargées.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Identifiez les tendances vestimentaires grâce à des types de tenues classés par couleur, ce qui vous permet de repérer facilement les semaines chargées en évènements ou les looks répétitifs.

Ajustez vos forfaits vestimentaires en déplaçant les cartes de tenues sans perturber votre forfait mensuel global.

Classez vos tenues par ordre de priorité à l'aide de niveaux tels que « Important », « Régulier » ou « Facultatif » afin de vous concentrer d'abord sur les jours clés.

Ajoutez des notes pour les accessoires, les chaussures, les conditions météorologiques ou des liens inspirants afin de contextualiser vos tenues.

✅ Idéal pour : les étudiants, les passionnés de mode ou les stylistes qui souhaitent organiser leur garde-robe et éviter le stress de dernière minute lié au choix de leurs tenues pour tout le mois.

💡 Conseil de pro : vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour planifier vos tenues. La planification des tenues ne consiste pas tant à ranger les vêtements qu'à réduire la charge mentale. C'est là que ClickUp Brain entre naturellement en jeu. Au lieu de réfléchir manuellement aux combinaisons de tenues ou de planifier vos looks pour la semaine, vous pouvez demander à Brain de faire le travail à votre place. Invitez ClickUp Brain à « Créer des idées de tenues pour les 5 prochains jours ouvrables. Adaptez-les à la météo et évitez de répéter les mêmes tenues. » Utilisez ClickUp Brain pour planifier vos tenues

4. Modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos routines vestimentaires pour le matin, l'après-midi et le soir, et suivez vos tâches quotidiennes en matière de style grâce au modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp.

Plutôt que de choisir vos tenues à la va-vite et de vous sentir pressé chaque matin, le modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp vous aide à planifier les tâches liées à vos tenues de manière réaliste.

Il est conçu autour de routines et de petites actions et suit un système de conteneurs où la planification de vos tenues est divisée en trois blocs différents : routine du matin, routine de l'après-midi et routine du soir.

La routine matinale vous aide à commencer la journée en étant prêt, par exemple en vérifiant la météo, en choisissant vos tenues, en repassant vos vêtements ou en sélectionnant vos accessoires. Les routines de l'après-midi et du soir sont consacrées à des tâches pratiques telles que la lessive, le nettoyage à sec, les rappels d'achats ou la préparation des tenues pour les évènements à venir.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Ajoutez des emplacements à vos tenues en indiquant où vous les porterez, par exemple au bureau, à la salle de sport, lors d'une soirée ou pour faire des courses.

Donnez la priorité à la préparation de vos tenues en utilisant des sous-tâches pour marquer ce qui est urgent (lessive, repassage, retouches) et ce qui peut attendre.

Suivez des routines vestimentaires reproductibles grâce à des checklists pour les accessoires, les chaussures, les soins personnels et la météo.

Ajoutez des références vestimentaires en ajoutant des photos, des captures d'écran inspirantes, des liens vers des boutiques ou des notes de style dans une pièce jointe.

✅ Idéal pour : les personnes soucieuses de la mode qui souhaitent suivre leurs tâches de stylisme et se sentir en confiance dans leurs tenues quotidiennes.

🎉 Anecdote amusante : selon un rapport Harris Poll, 48 % des Américains actifs déclarent que leur entreprise organise régulièrement des fêtes de fin d'année. Cela signifie que vous aurez probablement besoin de prévoir au moins une tenue pour une fête de bureau chaque année. Des thèmes festifs aux dîners semi-formels, les évènements professionnels s'accompagnent souvent d'attentes tacites en matière de tenue vestimentaire. Réfléchir à votre tenue à l'avance vous aidera à vous fondre dans l'ambiance et à vous sentir en confiance le jour J. Si vous êtes à la recherche d'idées pour un évènement de bureau, n'oubliez pas de planifier votre tenue en même temps que l'évènement. Cela rendra l'expérience plus agréable.

📚 En savoir plus : Vous souhaitez découvrir des outils de planification plus intelligents ? Découvrez les applications de planification numérique les plus populaires et leur utilisation.

5. Modèle de checklist hebdomadaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos tâches hebdomadaires de planification de tenues et suivez vos routines de préparation à l'aide du modèle de checklist hebdomadaire ClickUp.

Le modèle de checklist hebdomadaire ClickUp vous aide à gérer toute la planification liée à vos tenues dans une seule checklist hebdomadaire. Vous pouvez y ajouter vos tenues quotidiennes, vos rappels de lessive, vos tâches d'achat, vos looks pour des évènements ou vos préparatifs, puis les afficher sous différents formats en fonction de ce qui vous semble le plus facile à planifier.

Dans la vue Liste, vos tâches vestimentaires sont regroupées par jour de la semaine, ce qui vous permet de voir clairement ce que vous devez porter ou préparer. La vue Calendrier affiche les mêmes plans vestimentaires sur un calendrier hebdomadaire, ce qui vous aide à remarquer si trop de préparatifs vestimentaires sont prévus pour un même jour et à les réorganiser à l'avance.

Dans la vue Calendrier, le modèle prend également en charge des filtres qui vous permettent de vous concentrer uniquement sur des éléments spécifiques, comme les tenues de travail ou les looks du week-end, sans avoir à créer de listes séparées.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Classez vos tenues par type (travail, décontracté, sport, évènement, voyage) pour avoir une vue d'ensemble de votre semaine.

Suivez vos routines vestimentaires ou vos habitudes de préparation à l'aide d'un champ de série pour plus de cohérence.

Évaluez le niveau de confiance ou de confort que vous procure une tenue à l'aide d'un système d'évaluation.

L'examen des tenues achevées vise à améliorer l'équilibre et le choix des styles pour la semaine prochaine.

✅ Idéal pour : les professionnels très occupés et les personnes soucieuses de leur style qui souhaitent suivre leurs routines de préparation et réfléchir à ce qui a fonctionné (ou non) afin d'améliorer leurs choix vestimentaires.

💡 Conseil de pro : divisez la planification de vos tenues en tâches simples et réalisables grâce à les tâches ClickUp. La planification des tenues ne se limite souvent pas au simple choix des vêtements. Entre la consultation de la météo et la planification des looks pour des évènements ou des voyages, les petits détails sont souvent négligés lors de la planification. Gérez vos tâches liées à vos tenues avec les tâches ClickUp.

6. Modèle de calendrier ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos tenues par date sur un calendrier mensuel et harmonisez vos looks avec vos évènements et vos jours de voyage grâce au modèle de planificateur de calendrier ClickUp.

Le modèle de calendrier ClickUp vous aide à organiser vos choix de tenues pour tout le mois.

Le calendrier mensuel principal affiche vos tenues aux dates exactes où vous les porterez, ce qui vous permet de repérer facilement les semaines chargées ou les jours importants qui nécessitent une planification supplémentaire. La liste de résumé fait office de checklist principale où vous pouvez suivre le statut de chaque tenue ou tâche de préparation, par exemple « planifié », « prêt » ou « achevé ».

Il existe également un outil de suivi budgétaire qui vous aide à garder un œil sur vos dépenses liées à vos tenues, telles que les achats, les retouches ou le nettoyage à sec, en notant les coûts prévus et les dépenses réelles au même endroit.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Joignez vos factures, reçus ou captures d'écran pour vos achats, retouches ou nettoyages à sec en tant que pièces jointes afin de regrouper toutes vos dépenses vestimentaires.

Visualisez vos tenues et préparez vos tâches sur un échéancier pour comprendre les durées, les chevauchements et les dépendances.

Attribuez les responsabilités liées à la préparation des tenues (achats, repassage, retouches) et désignez une personne qui en sera responsable.

Fixez-vous des objectifs, comme des tenues adaptées à chaque évènement ou un budget mensuel pour votre garde-robe, et suivez facilement votre progression.

✅ Idéal pour : toute personne souhaitant planifier ses tenues sur un calendrier mensuel et contrôler ses dépenses vestimentaires.

⚡ Archive de modèles : si vous aimez planifier vos tenues sur un calendrier, vous adorerez découvrir la collection de jolis modèles de calendriers de ClickUp. Ces modèles combinent des dispositions épurées et des designs agréables à l'œil, ce qui rend la planification des tenues et des évènements par date plus amusante.

7. Modèle de conception de vêtements ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez vos tâches de stylisme et suivez votre progression, de la conception à l'achevement, à l'aide du modèle ClickUp Clothing Design Template.

Si vous avez besoin d'un système prêt à l'emploi spécialement conçu pour les flux de travail liés à la mode et à la conception de vêtements, le modèle de conception de vêtements de ClickUp est exactement ce qu'il vous faut.

L'étape Concept consiste à définir l'aspect général de vos tenues, notamment leur thème, leur style et leur inspiration. Cette étape vous aide à prendre le temps de réfléchir avant de passer à l'action.

Vient ensuite l'étape En cours, où vous finalisez les détails tels que les couleurs, les tissus, les silhouettes, les éléments de style et sélectionnez les idées de tenues qui vous plaisent. Enfin, l'étape Terminée montre ce qui est terminé et approuvé, comme les looks finaux, les échantillons, les budgets ou les recherches.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Ajoutez du contexte à vos tâches vestimentaires en définissant des priorités, des dates d'échéance et des notes, afin que les looks importants et les préparatifs reçoivent toute votre attention.

Consultez l’échéancier complet de planification de vos tenues sur plusieurs semaines et plusieurs mois afin de repérer rapidement les retards ou les étapes manquantes.

Centralisez vos sources d'inspiration en enregistrant vos références Vogue et vos recherches créatives directement dans le projet.

Décomposez le travail complexe lié aux tenues en sous-tâches pour les échantillons, les essayages, les révisions et les validations finales afin de suivre chaque étape.

✅ Idéal pour : les créateurs de mode, les marques de vêtements, les stylistes et les équipes créatives qui recherchent une méthode systématique pour planifier leurs tenues.

💡 Conseil de pro : dressez une petite liste de 10 tenues que vous pouvez porter à tout moment sans réfléchir. Il doit s'agir de looks que vous savez déjà que vous allez bien et dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Une combinaison simple pourrait être : Trois tenues adaptées au travail

Trois looks décontractés pour tous les jours

Deux tenues festives ou pour une occasion spéciale

Deux options pour « rester stylé même les jours de farniente » Gardez cette liste à portée de main afin de pouvoir choisir instantanément une tenue les matins chargés ou en cas de plans de dernière minute.

8. Modèle de checklist pour les vacances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez la planification de vos tenues de vacances, vos checklists pour faire vos valises et vos vêtements prêts à voyager grâce au modèle de checklist pour les vacances de ClickUp.

Planifier des vacances est déjà suffisamment stressant, ne laissez pas le choix des vêtements venir s'ajouter à cela. Le modèle de checklist pour les vacances ClickUp vous permet de planifier vos tenues et vos bagages à l'avance, afin que vous puissiez voyager sans stress.

La vue Liste des articles affiche tout ce dont vous avez besoin pour faire vos valises, soigneusement regroupé par catégories telles que vêtements, effets personnels, documents, gadgets, santé, etc. Au lieu d'écrire quelque chose de vague comme « vêtements », vous pouvez ajouter des éléments spécifiques tels que vestes, jeans, maillots de bain, chaussures ou accessoires, chacun avec sa propre quantité.

De plus, les champs personnalisés vous aident à classer vos éléments en fonction du type de voyage, comme la plage, le camping ou un road trip, afin que vous n'emportiez que ce dont vous avez réellement besoin.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Concentrez-vous uniquement sur les éléments qui doivent encore être achetés, regroupés par priorité, afin que les achats urgents ressortent clairement.

Suivez facilement l'avancement de vos préparatifs grâce à des étapes telles que « À acheter », « À emporter », « En cours d'emballage » et « Emballé ».

Personnalisez les types d'éléments et les catégories de voyages pour les adapter à tous les styles de vacances ou destinations.

✅ Idéal pour : les voyageurs qui souhaitent suivre leurs achats et leurs bagages.

9. Modèle de planificateur de mariage ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez la planification de vos tenues de mariage en effectuant le suivi des budgets, des thèmes, des emplacements et des tâches liées aux tenues pour chaque cérémonie à l'aide du modèle ClickUp Wedding Planner.

L'organisation d'un mariage semble romantique sur Instagram, jusqu'à ce que vous réalisiez que votre cerveau s'est transformé en une liste interminable de choses à faire, notamment choisir quoi porter pour chaque fonction. Le modèle ClickUp Wedding Planner contient toutes les informations dont vous avez besoin pour planifier vos tenues de mariage et les détails de votre style.

Des tenues de mariés aux looks familiaux, en passant par les fonctions, les essayages et les accessoires, tout est noté et visible. Vous pouvez suivre votre progression à mesure que les tâches liées aux tenues sont achevées, ce qui rend la planification plus contrôlée et moins stressante.

Vous pouvez noter le style, le thème et l'emplacement du mariage afin d'harmoniser vos choix vestimentaires, puis décomposer le tout en plusieurs étapes, telles que la sélection des modèles, la planification des essayages, le choix des accessoires et la confirmation des tenues pour chaque évènement.

Le modèle vous permet également de garder un œil sur votre budget vestimentaire pendant que vous planifiez, afin que vos achats et vos réservations ne deviennent pas incontrôlables.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Hiérarchisez les tâches et les échéances liées à vos tenues afin de savoir quels looks, essayages ou achats doivent être traités en priorité.

Décomposez la planification de vos tenues en checklists pour gérer étape par étape les modèles, les essayages, les accessoires et les validations.

Reliez les tâches liées à vos tenues dans le bon ordre afin que la sélection, les essayages et la finalisation de vos looks se déroulent sans stress et sans précipitation de dernière minute.

✅ Idéal pour : les couples qui souhaitent planifier sans stress toutes leurs tenues de mariage, étape par étape, en tenant compte des styles, des budgets, des thèmes et des types de tenues.

📚 En savoir plus : Apprenez à utiliser l'IA pour planifier des évènements complexes tels que les mariages, où plusieurs tenues, échéanciers, fonctions et décisions doivent être parfaitement synchronisés.

10. Modèle de planificateur de vacances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez facilement vos tenues de vacances en effectuant le suivi de vos dates de voyage et de vos looks spécifiques à chaque évènement en un seul endroit grâce au modèle de planificateur de vacances ClickUp.

Le modèle de planificateur de vacances ClickUp peut être utilisé comme système de planification et de programmation de tenues, en particulier lorsque vous souhaitez planifier des tenues pour les vacances, les voyages ou les occasions spéciales. Le modèle comprend deux vues Liste, qui fonctionnent comme des tableaux clairs où chaque plan de tenue devient une ligne.

Une liste peut être utilisée pour suivre le statut des tenues, et une autre pour regrouper les tenues par type. Cela vous aide à séparer les tenues de tous les jours des tenues spéciales sans avoir à créer plusieurs planificateurs.

Il existe également une vue du Calendrier qui affiche toutes vos tenues par date, afin que vous puissiez voir en un coup d'œil ce que vous porterez chaque jour du mois. Si vos plans changent, il vous suffit de glisser-déposer une tenue vers une nouvelle date ou d'ajuster la durée pendant laquelle vous en avez besoin.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez si une tenue est finalisée, encore en cours de planification ou nécessite des modifications.

Organisez vos tenues par occasion ou par type afin qu'aucun élément important ne se chevauche ou ne soit oublié.

Ajoutez des forfaits de tenues grâce à un système reproductible au lieu de réécrire des listes à chaque fois.

✅ Idéal pour : les professionnels très occupés et les passionnés de mode qui souhaitent planifier leurs tenues à l'aide d'un calendrier.

⭐ Bonus : les idées de tenues pour les fêtes vous viennent souvent à l'esprit lorsque vous faites vos valises ou que vous parcourez Instagram pendant vos déplacements. Au lieu de vous arrêter pour les taper, dites-les simplement à voix haute. Grâce à Talk to Text ClickUp BrainGPT, vous pouvez noter vos idées de tenues dès qu'elles vous viennent à l'esprit. Vous pouvez : Dictée d'idées de tenues sans les mains pendant que vous faites vos valises ou voyagez de manière gratuite.

Notez les changements de dernière minute concernant vos tenues pour les vacances ou les évènements avant de les oublier.

Enregistrez vos notes de style, telles que les accessoires, les idées de superposition ou les tenues de sauvegarde, où que vous soyez. Tout ce que vous dites est instantanément transformé en texte dans votre planificateur. Idéal lorsque vous planifiez vos tenues en fonction d'un emploi du temps chargé ou d'évènements festifs.

11. Modèle ClickUp pour définir vos objectifs personnels en matière de mode de vie

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos objectifs vestimentaires, tels que mieux vous habiller, planifier vos tenues à l'avance ou réduire vos achats, en objectifs SMART mesurables grâce au modèle ClickUp « Personal Lifestyle Choices Goal Setting Template » (Définition d'objectifs liés au mode de vie personnel).

Si vous vous dites « Je veux mieux m'habiller » ou « Je devrais organiser mon placard », le modèle ClickUp Personal Lifestyle Choices Goal Setting Template vous aide à transformer vos intentions vagues en objectifs SMART réalistes et mesurables en matière de tenues.

Vous disposez d'un tableau de bord centralisé où tous vos objectifs en matière de style, de garde-robe et de planification vestimentaire sont regroupés. Chaque fois que vous créez un objectif, il apparaît ici sous la forme d'une carte d'objectif accompagnée de toutes les informations importantes.

Au cœur du modèle se trouve la feuille de travail SMART goal, qui vous aide à réfléchir à vos objectifs vestimentaires en vous posant les bonnes questions, telles que ce que vous souhaitez améliorer exactement (tenues quotidiennes, style pour les évènements, organisation de votre garde-robe), quand vous souhaitez y parvenir et comment vous saurez que vous faites de la progression.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez un objectif SMART final, par exemple planifier vos tenues une semaine à l'avance, réduire la répétition des tenues ou constituer une garde-robe capsule dans un délai déterminé.

Suivez votre progression visuellement en déplaçant vos objectifs vestimentaires à travers différentes étapes telles que « hors piste », « sur la bonne voie » ou « en pleine réussite ».

Utilisez un guide visuel intégré pour comprendre et définir de meilleurs objectifs vestimentaires, plus réalistes, sans aide extérieure.

✅ Idéal pour : les étudiants et les stylistes qui souhaitent transformer leurs vagues objectifs mode en plans concrets qu'ils peuvent réellement suivre.

📚 En savoir plus : Découvrez comment créer un projet de vie et aligner vos petits objectifs quotidiens sur vos grandes priorités personnelles.

12. Modèle d'inventaire de garde-robe par Template. Net

Le modèle d'inventaire de garde-robe de Template. Net vous aide à visualiser l'ensemble de votre garde-robe sur papier afin que vous n'ayez plus à deviner ce que vous possédez. Il vous permet de voir clairement ce dont vous avez beaucoup, ce dont vous avez peu, ce qui est encore portable et ce qui doit être réparé ou remplacé.

Juste en dessous de l'en-tête, vous trouverez une section « Détails » où vous pouvez noter qui a préparé l'inventaire et la date de sa dernière mise à jour. Cela joue un rôle important dans la planification de vos tenues, car les garde-robes changent souvent : de nouveaux vêtements sont ajoutés, certains éléments sont usés et d'autres sont retirés.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez le tableau d'inventaire principal comme une checklist structurée où chaque vêtement est répertorié pour faciliter la planification de vos tenues.

Regroupez vos vêtements par catégories (hauts, bas, robes, chaussures et accessoires) pour éviter l'encombrement de votre garde-robe.

Décrivez chaque élément de manière précise (couleur, type, style, tissu ou coupe) afin de pouvoir le reconnaître instantanément lorsque vous planifiez vos tenues.

Suivez les quantités pour repérer les doublons et les lacunes dans votre garde-robe avant de faire vos achats.

Prenez des notes pour mettre à jour régulièrement vos éléments, suivre les réparations ou les retouches, et planifier vos achats en fonction des besoins réels de votre garde-robe.

✅ Idéal pour : Toute personne qui souhaite avoir une vue d'ensemble claire de sa garde-robe, élément par élément, afin de savoir ce qu'elle possède et de planifier ses tenues ou ses achats en fonction de son inventaire réel.

Quel modèle de planificateur de tenues choisir ? Si vous êtes en train de créer un système de garde-robe (ou de styliser d'autres personnes) → Planificateur mensuel + Inventaire de garde-robe

Si vous voulez ne plus avoir à réfléchir chaque matin → Agenda quotidien ou Liste quotidienne des choses à faire

Si vous souhaitez une rotation hebdomadaire claire → Planificateur hebdomadaire ou Checklist hebdomadaire

Si vous planifiez en fonction d'évènements + voyages → Planificateur de calendrier, Planificateur de vacances, Checklist pour les vacances

Planifiez vos tenues sans effort avec ClickUp

Planifier vos tenues ne devrait pas être un casse-tête quotidien. Lorsque vous disposez d'un système, choisir quoi porter devient une tâche simple et étonnamment facile.

Les modèles de planificateur de tenues ClickUp vous aident à créer vos looks, à organiser votre garde-robe et à réutiliser vos tenues préférées sans trop réfléchir. Tout est regroupé et mis à jour au même endroit, et s'intègre à votre routine sans effort supplémentaire.

Vous n'avez rien à configurer, chaque modèle est prêt à l'emploi et fonctionne dans un environnement de travail ClickUp gratuit.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et commencez à utiliser gratuitement ces modèles de planificateur de tenues.

Foire aux questions

Un modèle de planificateur de tenues est un système prêt à l'emploi qui vous permet de planifier vos tenues par jour, par évènement ou par saison. Il vous aide à organiser vos éléments, à créer des combinaisons de tenues et à suivre les répétitions.

Commencez par 10 tenues incontournables, planifiez-les sur un calendrier hebdomadaire et alternez-les. Utilisez les champs « Météo » et « Occasion » pour ne pas avoir à refaire votre choix chaque jour.

Utilisez le modèle de planificateur hebdomadaire pour planifier vos rotations et le modèle de planificateur de calendrier si votre emploi du temps comprend des réunions, des déplacements ou des changements de code vestimentaire.

Ajoutez un champ personnalisé simple tel que « Dernière utilisation » ou « Porté cette semaine ? » et mettez-le à jour lorsque vous portez la tenue. Les révisions hebdomadaires permettent d'éviter les répétitions accidentelles.

Oui. Associez une liste d'inventaire de garde-robe (éléments + catégories) à un calendrier de tenues (tenues par date). Liez les tenues aux tâches liées aux éléments si vous souhaitez un suivi plus approfondi.

Utilisez ClickUp Brain avec une invite, des instructions telles que : « Créez 5 tenues de travail pour la semaine prochaine en utilisant des couleurs neutres, une couleur d'accent et sans répétitions. » Ensuite, enregistrez les options en tant que tâches.