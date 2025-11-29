Google Meet vs ClickUp SyncUp : lequel convient le mieux à votre équipe ?

Il est 9 h 55. Votre équipe se connecte à un lien Google Meet. Des décisions sont prises. Des actions sont lancées. Trente minutes plus tard, les notes sont éparpillées dans les applications de chat et les boîtes de réception, et quelqu'un doit encore les transformer en travaux suivables.

Vous êtes à la croisée des chemins. Continuez-vous à compter sur la vidéo en direct pour planifier des réunions, discuter en temps réel et assurer le suivi ultérieurement ? Ou préférez-vous vous tourner vers les mises à jour de statut asynchrones qui capturent le contexte à côté du travail, afin que les équipes à distance restent alignées sans avoir à passer un autre appel ?

Dans ce guide, nous allons comparer Google Meet et ClickUp SyncUp afin de vous aider à comprendre quel outil répond le mieux à vos différents besoins en matière de collaboration.

Nous comparerons la manière dont chacun gère les visioconférences, s'intègre à vos flux de travail et prend en charge à la fois les synchronisations rapides et les réunions de projet structurées.

💡 Anecdote : des études récentes indiquent que jusqu'à un tiers des réunions sont probablement inutiles, ce qui nuit considérablement à la productivité. Lier les discussions aux tâches permet de réduire ce gaspillage.

Google Meet vs ClickUp SyncUp en un coup d'œil

En ce qui concerne les comptes rendus quotidiens, les mises à jour asynchrones et la transformation des réunions en travail suivi, voici comment ClickUp SyncUp et Google Meet se comparent :

Fonctionnalité ClickUp Google Meet Compte rendus debout et synchronisations de statut Exécute des SyncUps légers directement à partir des listes, des tâches et du chat afin que les équipes puissent consulter les tableaux et mettre à jour les tâches en un seul endroit. Permet d'organiser des visioconférences fiables avec partage d'écran, sondages et questions-réponses, mais les tableaux et les tâches sont généralement gérés dans d'autres outils. Gestion de projet et de tâches Regroupe les réunions, les tâches, les documents, le chat, les tableaux blancs, les tableaux de bord et l'IA dans un seul environnement de travail, afin que les mises à jour restent liées au travail. Répartissez les réunions, les notes et les fichiers entre Calendrier, Drive, Docs et des outils de projet externes. Planification et réunions externes Les vues du calendrier vous aident à planifier ensemble le travail et les réunions, grâce à la synchronisation avec Google Agenda qui permet de regrouper les tâches et les évènements. Excelle dans la planification externe avec des invitations via le Calendrier, des agendas de rendez-vous, des pages de réservation et des rappels. Enregistrements et suivi asynchrone Stocke les SyncUps et les clips dans le Hub Clips avec les transcriptions et les commentaires. Enregistre les enregistrements sur Drive et propose des résumés générés par IA sur les forfaits pris en charge, mais le suivi reste assuré par d'autres outils. Rapports post-réunion Les tableaux de bord montrent comment les décisions prises lors des réunions modifient la charge de travail, diagrammes d'avancement Se concentre sur la qualité des appels et les indicateurs d'utilisation, sans lien intégré entre les réunions et les résultats des projets ou des sprints. Idéal pour Les équipes qui souhaitent regrouper leurs réunions, leurs notes et leurs tâches dans un seul environnement de travail afin de faciliter le suivi de l'exécution des tâches. Équipes qui utilisent Google Workspace et ont besoin de visioconférences rapides et familières pour les vérifications, les démonstrations et les briefings.

Qu'est-ce que ClickUp ?

Restez organisé, avancez plus vite et centralisez toutes vos tâches grâce à ClickUp.

Imaginez que vous organisez une réunion de lancement de projet : les décisions sont prises, les éléments à prendre en compte sont identifiés et quelqu'un se porte volontaire pour s'occuper de la révision du budget. Puis la réunion se termine.

Les notes sont consignées dans un seul document, les suivis sont envoyés par e-mail, et la tâche budgétaire ? Quelqu'un la créera plus tard dans l'outil de gestion de projet, s'il s'en souvient. D'ici la semaine prochaine, la moitié de l'équipe sera incapable de se souvenir de ce qui a été décidé.

ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail. Les réunions sont directement liées au travail qui en résulte.

Les notes de discussion, les décisions et les actions à mener ne sont pas stockées dans des outils distincts, mais côtoient les tâches, les échéanciers et les fichiers que votre équipe utilise réellement pour travailler. ClickUp est conçu pour réduire la dispersion du travail. Les agendas des réunions se transforment en tâches ClickUp avec des propriétaires et des dates d'échéance attribuées.

Pas besoin d'applications tierces supplémentaires, de saisies en double ou de changer de plateforme pour enregistrer les mises à jour des tâches.

Un utilisateur G2 l'a résumé simplement :

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est la façon dont il rassemble tout (tâches, documents, objectifs et communication) sur une seule et même plateforme.

Fonctionnalités de ClickUp

Voici comment les fonctionnalités clés aident les équipes à distance à organiser des réunions, prendre des notes et transformer les discussions en tâches concrètes dans l'environnement de travail ClickUp.

Fonctionnalité n° 1 : ClickUp SyncUp

Liez les tâches et les notes pendant les appels avec ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp intègre des visioconférences légères à vos listes et tâches. Planifiez des réunions, liez ou créez des tâches pendant que vous discutez, et prenez des notes de réunion qui accompagnent le travail. Utilisez l’automatisation de la création de tâches afin que les suivis soient suivis pendant les réunions virtuelles, et non après.

Vous préférez les sessions en direct à grande échelle sur Google Meet ? Ajoutez un lien Meet à partir d'un évènement Google Agenda connecté via ClickUp Integrations afin que les détails de participation et les enregistrements restent faciles à trouver, tout comme le contexte des tâches et le statut des projets.

📌 Exemple : Un chef de service organise un compte rendu debout de 20 minutes. Il passe en revue les obstacles, lance de nouvelles tâches en direct et les lie au tableau de sprint. L'équipe suit la progression sans avoir à retaper les notes d'un appel séparé, et les propriétaires reçoivent immédiatement des notifications.

Fonctionnalité n° 2 : ClickUp Clips

Enregistrez votre écran ou partagez instantanément des clips audio avec ClickUp Clips

Au lieu de passer des appels supplémentaires ou de taper des murs de texte, vous pouvez enregistrer instantanément votre écran ou un clip audio uniquement avec ClickUp Clips. Ensuite, vous pouvez déposer le clip directement dans Docs, Comments ou Chat. Votre équipe reçoit des commentaires à son rythme et vous gagnez du temps dans votre journée.

Chaque Clip et SyncUp que vous créez est automatiquement enregistré dans le Hub Clips, où vous pouvez revoir les enregistrements, parcourir les transcriptions et laisser des commentaires horodatés pour guider les discussions avec précision.

Consultez tous vos enregistrements passés, accédez aux transcriptions et laissez des commentaires sur le Hub Clips de ClickUp

Et le meilleur dans tout ça ? Toute personne de votre environnement de travail ayant accès au canal où SyncUp a été enregistré peut afficher la transcription et participer à la discussion en ajoutant ses propres commentaires, ce qui rend le travail d'équipe plus fluide, plus rapide et plus clair.

Regardez : Vous continuez à prendre frénétiquement des notes pendant les réunions ? Et si vous pouviez plutôt vous concentrer sur la discussion elle-même ? Les assistants de réunion IA peuvent enregistrer tout ce qui concerne la réunion (actions à entreprendre, décisions et même contexte des intervenants) sans que vous ayez à lever le petit doigt. Dans cette vidéo, nous vous montrons comment utiliser l'IA pour créer des notes de réunion précises, consultables et partageables instantanément avec votre équipe.

Fonctionnalité n° 3 : ClickUp Chat

ClickUp Chat propose des discussions de groupe et des messages directs à côté des tâches, des documents et des tableaux, afin que les discussions restent liées au travail. Transformez n'importe quel message en tâche ClickUp en un seul clic, attribuez des tâches, ajoutez des dates et joignez des pièces jointes pour un partage rapide.

Si votre équipe utilise déjà Slack et Microsoft Teams ou Google Chat, l'intégration ClickUp et les intégrations ClickUp vous aident à garder les messages en temps réel connectés aux projets au lieu de les disperser entre différents outils de chat et autres applications.

📌 Exemple : un chef de projet anime un fil de discussion sur la feuille de route avec les équipes de conception, d'assurance qualité et de marketing. Lorsqu'une décision est prise, le chef de projet convertit le message en une nouvelle tâche, en attribuant des propriétaires et des dates d'échéance. Tout le monde maintient la cohérence entre plusieurs projets sans avoir besoin de copier-coller manuellement.

📮 ClickUp Insight : La plupart d'entre nous tapons comme si nous étions pressés par une échéance, et non comme si nous écrivions un message. Même si la conversion de la voix en texte est quatre fois plus rapide, plusieurs raisons, allant des environnements de travail bruyants aux mauvaises expériences de transcription, nous poussent à continuer à taper. La fonctionnalité Talk-to-Text de Brain MAX vous permet de rédiger des messages sans les mains. Exprimez-vous, capturez et peaufinez vos pensées avant de les envoyer par e-mail ou par chat. Pas de fautes de frappe. Pas de digressions. Juste des idées qui circulent à la vitesse de votre voix.

Fonctionnalité n° 4 : ClickUp Brain

Utilisez ClickUp Brain pour résumer une réunion SyncUp, extraire les actions à mener et créer des tâches avec des propriétaires et des dates d'échéance. Contrairement à Google Meet, où vous devez transcrire manuellement les décisions et créer ensuite des tâches dans des outils distincts, Brain effectue cette conversion automatiquement dans ClickUp.

📌 Exemple : après une revue interfonctionnelle, un chef de projet déclare : « Résumez ce SyncUp et créez des suivis pour l'assurance qualité, la conception et l'analyse. » Brain rédige efficacement le compte rendu, attribue les tâches et met à jour les statuts, garantissant ainsi une propriété claire sans travail administratif supplémentaire. Pour des comptes rendus cohérents, commencez par des modèles de prise de notes, afin que les transferts restent clairs.

Tarifs ClickUp

Qu'est-ce que Google Meet ?

Imaginez : il reste cinq minutes avant la démonstration au client et vous devez réunir tout le monde au même endroit, rapidement. Avec Google Meet, vous créez un lien à partir de Google Agenda, vos collègues se connectent depuis n'importe quel appareil et vous êtes en visioconférence avec partage d'écran en quelques secondes. Pendant l'appel, les sous-titres en direct, les questions-réponses, les sondages et l'enregistrement permettent à tout le monde de rester concentré, tandis que l'enregistrement dans le cloud est automatiquement sauvegardé sur Google Drive une fois l'appel achevé.

Via Google

Google Meet s'intègre parfaitement dans une journée de travail Google Workspace. Ajoutez Meet directement aux évènements du Calendrier pour planifier des réunions, insérez des liens dans Google Chat pour que personne ne rate le fil de discussion et présentez un document, une feuille de calcul ou une présentation sans quitter votre navigateur.

Pour des vérifications rapides du statut ou des briefings plus importants, Meet se concentre sur l'essentiel : se connecter, se voir et s'entendre clairement, partager ce qui compte et passer à autre chose.

Fonctionnalités de Google Meet

Voici comment Google Meet aide les équipes à distance à passer des appels fluides et à maintenir leur élan après la réunion.

Il couvre l'essentiel : une vidéo fiable et une planification facile des réunions à partir de Google Agenda, ainsi que la collaboration autour des appels, sans oublier les récapitulatifs générés par l'IA, pour que les suivis ne prennent pas de retard.

Fonctionnalité n° 1 : notes et résumés générés par l'IA

Via Google

La fonctionnalité « Prendre des notes pour moi » de Google Meet permet de capturer la discussion, d'organiser les points clés dans Google Docs et de joindre le récapitulatif à l'évènement du Calendrier, offrant ainsi aux coéquipiers un accès facile sans avoir à fouiller dans les messages et les chats.

Si vous rejoignez la réunion en retard, la vue « Résumé jusqu'à présent » vous aide à rattraper votre retard pendant l'appel. Une fois la réunion terminée, l'organisateur reçoit un e-mail contenant le lien vers le récapitulatif ; les participants qui ont activé cette fonctionnalité peuvent également l'obtenir. La disponibilité dépend de votre forfait Google Workspace et des modules complémentaires Gemini.

📌 Exemple : un chef de projet termine un appel avec un client et un document généré automatiquement lui parvient avec les décisions et les propriétaires. Il colle les points importants dans le suivi, crée deux nouvelles tâches et passe à autre chose, sans avoir à revoir l'enregistrement.

Fonctionnalité n° 2 : Calendrier et planification

Via Google

Grâce à Google Agenda, vous pouvez facilement ajouter un lien pour une réunion à n'importe quelle invitation en un seul clic. Vous pouvez également créer un calendrier de rendez-vous comprenant une page de réservation publique pour vos partenaires et vos clients.

Les calendriers de rendez-vous prennent en charge les délais tampons, les limites quotidiennes et les vérifications de conflits entre plusieurs calendriers ; avec les forfaits éligibles, vous pouvez même exiger des paiements via Stripe. Les récentes mises à jour rendent les pages de réservation plus faciles à trouver sur le Web et les appareils mobiles, ce qui simplifie la planification des rendez-vous pour les équipes qui rencontrent souvent des utilisateurs externes.

📌 Exemple : un responsable de service partage un lien de réservation pour les réunions hebdomadaires avec les partenaires. Les créneaux horaires sont ajoutés au Calendrier partagé, les invitations incluent une URL Meet et des rappels sont envoyés automatiquement.

Fonctionnalité n° 3 : collaboration autour des appels

Via Google

Dans Meet, les équipes utilisent le chat intégré aux appels pour partager des liens rapides, organiser des sondages et des sessions de questions-réponses afin de recueillir des commentaires, et créer des salles de discussion pour des échanges plus ciblés. Les sous-titres en direct améliorent la clarté malgré les accents et le bruit ambiant. Vous pouvez présenter un document, une feuille de calcul ou une présentation directement depuis l'éditeur, ce qui permet de conserver le fichier et la vidéo dans une seule vue pour faciliter le partage et les modifications.

Lorsque l'enregistrement est activé dans votre forfait, la vidéo est enregistrée dans Google Drive, dans le dossier « Enregistrements Meet » de l'organisateur, afin que les personnes qui ont manqué l'appel puissent le rattraper plus tard.

📌 Exemple : Une équipe à distance examine un tableau de sprint, publie des fichiers de conception dans le chat et présente un diaporama à partir de l'éditeur. Ensuite, l'enregistrement dans Google Drive permet aux retardataires d'accéder aux décisions et de suivre les prochaines étapes.

Tarifs des réunions Google Meet

Gratuit pour un usage personnel

Forfait Starter : 8,40 $ par utilisateur et par mois (jusqu'à 100 participants)

Forfait Standard : 16,80 $ par utilisateur et par mois (jusqu'à 150 participants)

Forfait Plus : 26,40 $ par utilisateur et par mois (jusqu'à 500 participants)

Forfait Enterprise : tarification personnalisée

ClickUp vs Google Meet : comparaison des fonctionnalités

Avant d'entrer dans les détails, voici un bref aperçu de la façon dont Google Meet et ClickUp SyncUp se comparent pour les réunions quotidiennes, les notes et le suivi des prochaines étapes.

Fonctionnalité n° 1 : comptes rendus quotidiens et synchronisation des statuts

ClickUp

Les SyncUps s'intègrent directement à vos listes, tâches et chats, ce qui vous permet de lancer rapidement une visioconférence depuis le même endroit où vous suivez votre travail. Pendant que vous discutez, tout le monde peut ouvrir le tableau de sprint, la liste de tâches ou les cartes du tableau de bord dans le même environnement de travail. Ils peuvent ensuite relier les tâches et prendre des notes là où le travail est déjà effectué.

Google Meet

Google Meet est avant tout conçu pour la vidéo en direct. Vous créez un lien à partir de Google Agenda, partagez votre écran, organisez des sondages et des sessions de questions-réponses, et maintenez l'intérêt de tous grâce à des légendes et des réactions. Meet est idéal pour rassembler rapidement des personnes, mais ces discussions se déroulent généralement dans une fenêtre distincte de vos tableaux de projet, tickets et tableaux de bord.

🏆 Gagnant : ClickUp l'emporte pour les comptes rendus debout récurrents et les synchronisations de statut lorsque vous souhaitez que l'appel, le tableau et les tâches se trouvent au même endroit au lieu de passer d'une fenêtre à l'autre.

Fonctionnalité n° 2 : gestion de projet et de tâches

ClickUp

ClickUp est conçu pour que les réunions, les tâches, les documents, le chat, les Tableaux blancs, les tableaux de bord et l'IA soient tous regroupés dans un seul environnement de travail. Les SyncUps, les commentaires et les récapitulatifs sont directement liés aux tâches concernées, et les tableaux de bord affichent les données en temps réel de ces mêmes tâches.

Les équipes peuvent examiner la progression, discuter des obstacles et mettre à jour le travail sans avoir à passer par cinq applications différentes pour tout rassembler.

Google Meet

Google Meet s'intègre parfaitement dans une journée de travail Google Workspace, mais les éléments restent dispersés : les invitations se trouvent dans Calendrier, les enregistrements dans Drive, les notes dans Docs et les tâches généralement dans un autre outil de projet.

Vous bénéficiez d'appels fiables et de résumés IA utiles, mais les équipes finissent souvent par rechercher des liens entre les documents, les tableaux et les boîtes de réception pour voir ce qui a réellement changé après la réunion.

🏆 Vainqueur : ClickUp l'emporte en réduisant les changements de contexte grâce au regroupement des appels, des notes, des tâches et des rapports au lieu de les disperser dans différentes applications.

Fonctionnalité n° 3 : planification et appels clients externes

ClickUp

Le calendrier de ClickUp vous permet de planifier et de glisser-déposer des tâches, de visualiser le travail sur plusieurs jours ou semaines et de synchroniser avec Google Agenda afin que les réunions et les tâches apparaissent côte à côte dans un seul et même planning.

Vous pouvez afficher les évènements à venir dans Google Agenda depuis ClickUp et rejoindre directement les appels, ce qui est très pratique lorsque vous souhaitez planifier votre travail et vos réunions sans perdre de vue les échéances.

Google Meet

Google Meet se distingue en matière de planification externe. À partir de Google Agenda, vous pouvez ajouter un lien Meet à n'importe quelle invitation en un seul clic et configurer des calendriers de rendez-vous.

Vous avez également la possibilité d'ajouter une page de réservation publique, des délais tampons et même des paiements Stripe sur les forfaits pris en charge. Les invités choisissent une heure, reçoivent des rappels automatiques et se connectent directement à partir de leur évènement du Calendrier, ce qui facilite la planification des rendez-vous pour les clients et les partenaires.

🏆 Vainqueur : Google Meet l'emporte pour la planification des rendez-vous avec les clients et les liens de connexion en un clic, en particulier si votre équipe utilise déjà Google Agenda pour tout gérer.

Fonctionnalité n° 4 : enregistrements, transcriptions et rattrapage asynchrone

ClickUp

Chaque SyncUp et Clip que vous enregistrez est stocké dans le Hub Clips avec des transcriptions et des commentaires horodatés, afin que vos collègues puissent parcourir la transcription, passer directement au moment souhaité et commenter directement l'enregistrement.

Associez cela aux résumés ClickUp Brain, et les personnes qui ont manqué l'appel peuvent passer en revue les décisions clés et ouvrir les tâches liées sans quitter l'environnement de travail.

Google Meet

Avec Meet, les enregistrements sont sauvegardés sur Google Drive et peuvent être partagés avec l'équipe à partir de là. Avec les forfaits d'environnement de travail pris en charge, vous pouvez également utiliser les récapitulatifs alimentés par Gemini et la fonction « Résumé jusqu'à présent » pour comprendre ce qui s'est passé sans avoir à regarder l'intégralité de l'appel.

Il est efficace pour suivre les discussions, mais les prochaines étapes restent dans les documents, Sheets ou des outils de projet externes plutôt que d'être directement liées aux tâches.

🏆 Gagnant : Égalité. Google Meet fonctionne bien si votre équipe stocke déjà tout dans Drive, tandis que ClickUp est plus performant si vous souhaitez que les enregistrements, les résumés et les tâches soient disponibles et exploitables (avec création instantanée de tâches) dans le même environnement de travail.

Fonctionnalité n° 5 : rapports et visibilité après les réunions

ClickUp

Mesurez ce qui compte avec les tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp peuvent aider à extraire les données des tâches créées ou mises à jour après les SyncUps, afin que les responsables puissent voir comment ces discussions modifient la charge de travail, le burndown, la vélocité et d'autres indicateurs clés.

Vous pouvez suivre en temps réel la progression des sprints, les éléments en retard et la distribution de la charge de travail, ce qui vous permet de mesurer facilement si vos comptes rendus et vos revues font réellement avancer les projets.

Google Meet

Google Meet se concentre sur la réunion elle-même : rejoindre, héberger et s'assurer que l'audio et la vidéo fonctionnent correctement. Bien que les administrateurs puissent consulter les statistiques d'appel et d'utilisation, il n'existe pas de vue intégrée qui relie ces réunions aux résultats des projets, à la santé des sprints ou à la charge de travail de l'équipe.

La plupart des équipes s'appuient encore sur un ensemble de rapports distincts pour comprendre ce qui se passe après l'appel.

🏆 Gagnant : ClickUp l'emporte clairement en matière de visibilité, en vous offrant des tableaux de bord qui montrent comment les décisions prises lors des réunions se traduisent en travail et en résultats concrets.

ClickUp vs Google Meet sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit considèrent généralement que ces outils ont des fonctions différentes : Google Meet est un moyen rapide et fiable de réunir des personnes lors d'une réunion ; ClickUp SyncUp permet de lier la discussion aux tâches, ce qui facilite le suivi des projets.

Pour ClickUp, les utilisateurs soulignent les flux de travail « meeting-to-action » (de la réunion à l'action) :

Il créera un document dans ClickUp avec un aperçu, les points clés à retenir, les prochaines étapes et les sujets clés... le tout joliment mis en forme et facile à lire.

Il créera un document dans ClickUp avec un aperçu, les points clés à retenir, les prochaines étapes et les sujets clés... le tout joliment mis en forme et facile à lire.

Quelqu'un a également dit :

J'ai fait passer ma petite entreprise de 3 personnes à cet outil et nous en sommes satisfaits... C'est pratique de pouvoir consulter les tâches directement dans l'application. »

J'ai fait passer ma petite entreprise de 3 personnes à cette application et nous en sommes satisfaits... C'est pratique de pouvoir consulter les tâches directement dans l'application. »

Pour Google Meet, les utilisateurs de Reddit soulignent l'adéquation avec l'environnement de travail et la familiarité:

Nous utilisons Google Meet pour nos réunions internes. Je trouve Google intuitif.

Nous utilisons Google Meet pour nos réunions internes. Je trouve Google intuitif.

Si certains préfèrent Meet pour leur travail quotidien :

Je préfère les réunions et je ne paie pas pour Zoom

Je préfère les réunions et je ne paie pas pour Zoom

Et les mises en garde courantes concernant Meet :

Google Meet semble avoir une approche très basique en matière d'enregistrement des réunions.

Google Meet semble avoir une approche très basique en matière d'enregistrement des réunions.

Quel outil de réunion est le meilleur ?

Google Meet facilite les réunions et rend l'expérience familière. Pour les vérifications rapides, les démonstrations clients et les briefings plus importants, il vous suffit de vous connecter depuis votre Google Agenda.

ClickUp, quant à lui, vous aide à transformer vos discussions en flux de travail axés sur les résultats.

Avec ClickUp SyncUp pour vos tâches et ClickUp Brain pour enregistrer les résumés et les propriétaires, vous centralisez la gestion de votre travail, de vos projets et de vos tâches en un seul endroit.

Les deux outils ont leurs points forts, mais si vous recherchez un outil qui organise les discussions, se concentre sur le suivi des tâches et guide le travail du début à la fin, les fonctionnalités avancées de ClickUp vous accompagneront à chaque étape.

Commencez à utiliser SyncUps dans ClickUp gratuitement: regroupez toutes les tâches liées aux réunions et leur suivi au même endroit.