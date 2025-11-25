Modèles de scripts de changement gratuits pour structurer la réalité que vous souhaitez

N'oubliez pas que pendant le confinement lié à la COVID-19, de nombreuses personnes se sont tournées vers les messages subliminaux sur YouTube pour changer leur réalité en fixant des intentions et en les écoutant quotidiennement. L'idée était simple : choisir ce que vous voulez changer dans votre corps, votre santé, votre carrière ou votre vie amoureuse ; y consacrer du temps et de l'attention ; et laisser une concentration constante faire son travail.

Un script de changement reprend ce même espoir et lui donne une structure. Il s'agit d'un plan écrit de la réalité que vous souhaitez : qui vous êtes là-bas, comment fonctionne ce monde, les personnes qui vous entourent et les règles de sécurité de base, comme un mot de sécurité et une règle de réveil.

Considérez-le comme une checklist rassurante accompagnée d'une histoire à laquelle vous croyez. Chaque session fournit des conseils plutôt que des suppositions, vous aidant ainsi à vous sentir en sécurité et en contrôle.

Dans ce guide, vous trouverez les meilleures options, notamment un modèle de script de changement de réalité prêt à l'emploi et des conseils simples pour que votre modèle reste clair et concentré sur ce qui est vraiment nécessaire.

Les 11 meilleurs modèles de scripts de changement en un coup d'œil :

Voici un tableau récapitulatif de tous les modèles de scripts de changement de réalité ClickUp et Google Docs fonctionnalités dans ce guide :

Que sont les modèles de scripts de changement ?

Un script est une copie physique de la réalité que vous souhaitez. Il vous permet de matérialiser la réalité exacte et spécifique vers laquelle vous souhaitez évoluer... En rédigeant un script, vous choisissez la réalité vers laquelle vous souhaitez évoluer, vous ne la créez pas.

Un script est une copie physique de la réalité que vous souhaitez. Il vous permet de matérialiser la réalité exacte et spécifique vers laquelle vous souhaitez évoluer... En rédigeant un script, vous choisissez la réalité vers laquelle vous souhaitez évoluer, vous ne la créez pas.

Ce commentaire publié sur Reddit explique ce qu'est un script de changement.

Un modèle de script de changement, quant à lui, est un document structuré qui enregistre les détails de votre réalité souhaitée (DR) afin que chaque changement suive des règles claires. Il liste l'identité, le paramètre, les amis et la famille, la maison ou le lieu, ainsi que les limites qui fournissent l'assistance et la sécurité.

Un modèle de script de changement de réalité est la version plus guidée de ce plan.

Il comprend les informations essentielles ainsi que des invites, des instructions pour un mot de sécurité, une règle de réveil, des choix de durée et de courtes affirmations ou ancrages. Considérez-le comme le même script avec des rappels utiles intégrés, afin que vous puissiez vous concentrer uniquement sur ce qui est nécessaire plutôt que de jongler entre dix onglets ou des notes éparpillées.

📖 À lire également : Comment définir des objectifs personnels

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de script de changement ?

Un modèle de script de changement offre une structure reproductible afin que votre pratique soit cohérente, rationnelle et traçable dans le temps et d'une session à l'autre.

Voici ce qui rend un modèle particulièrement utile :

✅ Champs clairs pour l'identité, le cadre de la RD, les personnes, les objectifs et les règles, afin que chaque session de script soit cohérente et facile à réviser.

✅ Structure de sécurité intégrée avec mot de sécurité, règle de réveil et déclarations de contrôle afin de rester concentré sur le changement plutôt que sur l'incertitude.

✅ Sections modulaires que vous pouvez ajouter, effectuer une modification en cours ou supprimer rapidement dans Notion ou un navigateur et partager avec vos amis pour obtenir leur avis.

✅ Des affirmations concises, un flux chronologique et des invites de scènes pour que la page reste claire, seuls les détails nécessaires soient conservés et le script vous aide à atteindre votre objectif.

📮 ClickUp Insight : 45 % des personnes interrogées affirment que le fait de diviser les grands objectifs en petites étapes les aide à rester motivées. Le concept est clair, mais c'est dans sa mise en pratique que réside le véritable travail (et souvent les difficultés). 🚥Vous vous sentez dépassé par un objectif ambitieux tel que « lancer une entreprise » ? Laissez ClickUp Brain vous aider. Décrivez votre objectif, et ClickUp AI le décomposera en tâches et sous-tâches réalisables, attribuera des dates d'échéance et vous aidera à vous rapprocher de vos rêves. 💫 Résultats réels : les utilisateurs affirment que leur productivité a doublé depuis qu'ils sont passés à ClickUp.

Top 11 des modèles de scripts de changement

La plupart des shifters ne commencent pas avec un plan parfait. Ils rassemblent des notes, une playlist de sous-titres placers et quelques affirmations, puis essaient de tout garder en tête. Les scripts de changement s'effondrent donc rapidement.

Avant même de vous en rendre compte, « Je m'en souviendrai » aura englouti le temps dont vous aviez besoin pour construire la réalité que vous souhaitez réellement. C'est ce qu'on appelle le Work Sprawl.

ClickUp est le premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui rassemble tout en un seul endroit : conservez vos modèles et vos repères au même endroit ; épinglez le mot de sécurité et la ligne de réveil ; liez les personnes que vous aimez aux scènes ; ajoutez un contrôle rapide de l'état physique ; et partagez, modification en cours et réutilisez une page propre.

✨Résultat : plus de contrôle et un changement plus fluide — uniquement ce qui est nécessaire, là où vous en avez besoin.

Chaque choix ci-dessous mérite sa place grâce à sa structure claire et son utilisation réelle. Choisissez le modèle de script de changement de réalité qui correspond à votre style, puis modifiez-le au fil du temps jusqu'à ce qu'il vous aide à atteindre vos objectifs de manière cohérente !

1. Modèle ClickUp pour la définition d'objectifs

Obtenir le modèle gratuit Prenez des notes sur ce qui vous aide à atteindre vos objectifs, les personnes que vous avez rencontrées et les ajustements à apporter à l'avenir grâce au modèle ClickUp Goal Setting Template.

Trois Américains sur dix ont pris au moins une résolution en 2024, et la plupart l'ont respectée pendant un mois. Ce n'est pas ainsi que nous imaginons une année entière, mais c'est la réalité sans objectifs réalistes.

Le modèle SMART Goals de ClickUp transforme un modèle de script évolutif en un plan vivant que vous pouvez ouvrir dans un navigateur, effectuer des modifications en cours rapidement et partager avec vos amis. Vous pouvez mapper vos objectifs pour mapper les résultats de la RD, joindre des pièces jointes pour la préparation de la scène et les affirmations, et définir des rappels pour les signaux de détente ou de réveil.

Utilisez les champs personnalisés pour noter les détails relatifs à l'identité, à la personnalité et à la maison, et ajoutez des éléments de sécurité tels que votre mot de sécurité, la règle de réveil et le flux du temps. Transformez le « changement » d'un vague espoir en étapes spécifiques que vous passez en revue après chaque session.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les objectifs de DR grâce à des cibles SMART, des jalons et des statuts afin que chaque session de script reste cohérente et que les bons résultats aient une visibilité au fil du temps.

Enregistrez les mots de sécurité, les conditions de réveil et les déclarations de contrôle ainsi que les affirmations et les invites de scène pour une révision rapide avant le changement.

Partagez le modèle avec vos amis ou votre famille pour vous responsabiliser et éviter que vos intentions ne s'estompent après la première semaine.

Ajoutez des notes de type Notion pour les champs identité, maison, baguette et personnes, afin de garder le script clair tout en affinant uniquement ce qui est nécessaire.

✨ Idéal pour : les personnes en transition qui souhaitent disposer d'un modèle de script structuré, associé à des jalons SMART, des bilans hebdomadaires et une responsabilisation en douceur.

👀 Anecdote amusante : Vos grands objectifs restent au stade de rêves éveillés ? Essayez le contraste mental + les plans « si... alors » (MCII/WOOP): imaginez la victoire, nommez les obstacles potentiels, puis rédigez votre script « si il est 9h30, alors je... ». Cela stimule efficacement la mise en œuvre, car le « quand/alors » transforme les intentions en étapes.

À lire également : Modèles d'objectifs

2. Modèle de tableau de visualisation ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Conservez une version minimale pour les sessions rapides et un tableau détaillé pour un travail approfondi grâce au modèle de tableau de vision ClickUp.

Les psychologues soulignent que les tableaux de visualisation peuvent aider les gens à clarifier leurs objectifs significatifs et à maintenir leur motivation grâce à des repères visuels, en particulier lorsqu'ils sont associés à des actions. Le modèle de tableau de visualisation ClickUp transforme vos images de DR en un rituel pratique avant le changement.

Voici comment cela fonctionne : épinglez des scènes pour les lieux, les maisons et les personnes ; ajoutez des légendes qui reflètent votre script ; et regroupez les visuels par identité, routine quotidienne et premiers moments d'arrivée. Ouvrez-le dans votre navigateur ou dans votre flux de travail ClickUp avant de commencer. Passez en revue les affirmations et ne conservez que ce qui est nécessaire afin que la page reste claire et facile à modification en cours et à partage.

Ensuite, alignez les visuels avec le mot de sécurité, la règle de réveil et les déclarations de contrôle. Au fil du temps, archivez ce qui vous aide et alternez avec de nouvelles images afin que le tableau évolue en même temps que votre script sans encombrement.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Préparez chaque changement en passant en revue les scènes de radiodiagnostic, les signaux d'arrivée et les affirmations d'assistance afin que l'attention soit calme et concentrée avant de commencer.

Map directement les visuels aux champs du script tels que l'identité, la maison, les amis et la famille afin que les images et le texte se renforcent mutuellement pour une bonne cohérence.

Partagez le tableau avec des personnes de confiance pour une légère responsabilisation, puis ajoutez vos réflexions après les sessions afin de suivre ce qui aide et ce qu'il faut changer ensuite.

✨ Idéal pour : les penseurs visuels qui ont besoin d'un modèle de script de changement de réalité renforcé par des scènes, des repères et des affirmations qu'ils peuvent revoir avant le changement.

💡 Conseil de pro : Il est normal de se sentir dispersé avant les sessions. Vous ouvrez votre suivi d'habitudes et vous vous demandez encore par quoi commencer, quoi ignorer et comment rester en dessous des dix minutes. ClickUp Brain peut lire vos tâches et vos documents, puis créer une routine courte qui respecte votre énergie et votre script. Essayez cette invite, instructions dans ClickUp Brain : « Créez une routine pré-changement de cinq minutes à partir de mon suivi des habitudes et de mon modèle de script de changement. Incluez de l'eau, deux séries de respiration calme, une affirmation et une vérification rapide de mon mot de sécurité et de ma règle de réveil. Transformez-la en une checklist récurrente pour les soirées. » Résumer les sessions et suggérez les prochaines étapes avec ClickUp Brain Voici ce qui va se passer ensuite : ClickUp Brain rédige la routine, transforme chaque étape en une tâche récurrente et définit des rappels discrets pour que vous n'ayez pas à jongler entre les onglets.

Si vous êtes plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit, utilisez la fonction « Voice to Text » pour enregistrer vos sensations physiques, et ClickUp Brain les classera dans la même checklist.

Si vous sautez une étape, ClickUp Brain vous suggère une alternative plus courte afin que vous puissiez terminer à temps et maintenir votre série.

Au cours de la semaine, ClickUp Brain résume ce qui a réellement aidé et suggère une modification pour la prochaine session.

3. Modèle de plan de développement personnel ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Transformez les résultats de votre développement personnel en étapes hebdomadaires mesurables avec des statuts et des jalons à l'aide du modèle de plan de développement personnel de ClickUp.

En 2024, moins de la moitié des employés américains ont participé à des formations pour acquérir de nouvelles compétences, ce qui montre à quel point il est facile de vouloir évoluer, mais de perdre son élan sans forfait.

Le forfait de développement personnel ClickUp vous affiche une vue trimestrielle, des séries hebdomadaires et des réflexions afin que la progression semble réelle et non aléatoire. Vous consignez une seule fois vos notes sur l'identité et la personnalité, puis vous les passez rapidement en revue avant chaque session afin de garder la page propre.

Passons maintenant au travail. Convertissez vos objectifs de RD en petits comportements que vous pouvez suivre par blocs horaires. Ajoutez une routine pré-changement, notez comment vous vous sentez physiquement et note ce qui vous aide à rester présent.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Conservez une checklist pré-changement pour l'eau, la respiration et les repères afin que le corps soit stable et que le script soit plus facile à suivre.

Enregistrez les éléments de sécurité tels que le mot de sécurité, les conditions de réveil et les limites dans la même vue afin que les décisions de contrôle soient rapides et fiables.

Passez en revue vos notes trimestrielles, suivez vos réussites et ajustez le modèle de script de changement de réalité afin de ne conserver que ce qui est nécessaire et de vous débarrasser du superflu.

✨ Idéal pour : les personnes en transition et les étudiants qui souhaitent un forfait hebdomadaire structuré, comprenant des actions répétables avec des objectifs clairs, des consignes de sécurité et une responsabilisation douce.

📖 À lire également : Les meilleurs outils de développement personnel

🎥 Regardez : Vous souhaitez donner un véritable sens, une clarté et un objectif à votre vie, sans tomber dans les pièges courants qui font échouer la plupart des projets de vie ? Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment créer un projet de vie en 5 étapes faciles et concrètes.

4. Modèle de diagramme des jalons ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Ajoutez des notes sur ce qui a travaillé et ce qu'il faut ajuster avant le prochain changement grâce au modèle de diagramme des jalons ClickUp.

Si les niveaux de Super Mario nous ont appris quelque chose, c'est que des points de contrôle clairs vous permettent d'avancer. Le modèle de diagramme des jalons ClickUp vous permet de noter votre arrivée, votre première scène, votre premier cours ou votre premier emploi, votre première conversation avec des amis et une vérification en douceur de votre règle de réveil comme des points de contrôle distincts.

Vous pouvez regrouper les tâches sous chaque jalon, fixer des dates d'échéance qui correspondent au flux du temps et joindre des notes tirées de votre script concernant la personnalité, le foyer et le contexte familial. Associez-le à votre modèle de script de changement de réalité pour ajouter un mot de sécurité et des déclarations de contrôle à l'étape où ils sont les plus pertinents.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez les points de contrôle DR tels que l'arrivée, le premier jour, l'installation de la baguette ou de l'équipement, et les personnes clés que vous souhaitez rencontrer, afin que le script devienne un guide plutôt qu'un forfait vague.

Associez chaque jalon à une courte scène, des affirmations et votre condition de veille, afin que la sécurité accompagne l'action au lieu d'être traitée dans un document séparé.

Suivez la progression au fil du temps et effectuez la modification en cours des jalons à mesure que votre script évolue, en ne conservant que ce qui est nécessaire afin que le désordre ne vous bloque jamais.

✨ Idéal pour : les personnes en transition qui souhaitent suivre leur progression à l'aide de points de contrôle et d'étapes mesurables, avec des conseils de sécurité et une responsabilisation en douceur.

👀 Anecdote amusante : Avez-vous déjà remarqué que vous accélérez à mesure que la ligne d'arrivée se rapproche ? C'est l'effet de gradient d'objectif: votre motivation augmente lorsque la progression est visible. Nommez vos points de contrôle (pensez « Arrivée → Première classe → Première conversation ») afin que votre cerveau sache ce qu'il doit poursuivre.

5. Modèle ClickUp pour le suivi des habitudes personnelles

Obtenir le modèle gratuit Marquez les moments de gratitude et effectuez une modification en cours de votre routine à mesure que votre personnalité et vos objectifs évoluent à l'aide du modèle ClickUp Personal Habit Tracker.

La plupart des personnes qui changent de script se sentent dispersées avant une session, passant du script à l'eau, à la lumière et à une douzaine d'onglets. Voici comment le modèle ClickUp Personal Habit Tracker peut vous aider.

Le modèle vous permet de liste les petites actions qui s'alignent sur votre DR, comme une répétition d'une minute, une courte lecture d'affirmation et un rapide survol du mot de sécurité et de la règle de réveil. Vous voyez les séries, vous conservez ce qui est nécessaire et la page reste propre, ce qui vous permet d'arriver avec moins de friction. Lorsque les choses ne vont pas bien, vous ajoutez une correction douce et vous revoyez ce qui aide au bon moment.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mettez en place une routine pré-changement qui réchauffe le corps, apaise l'esprit et vous permet de rester concentré sur le DR que vous souhaitez atteindre.

Associez vos habitudes aux repères du script pour l'identité, la maison et les personnes, afin que la pratique reflète la scène dans laquelle vous prévoyez d'entrer (forfait).

Gardez la sécurité affichée en jetant un œil au mot de sécurité et à la règle de réveil pendant la préparation afin que le contrôle semble stable et non forcé.

Partagez le suivi avec vos amis, passez en revue ce qui a bien fonctionné après chaque session et ajoutez de petites modifications qui vous aideront réellement à long terme.

✨ Idéal pour : les shifters qui souhaitent une routine pré-shift calme et reproductible, avec de petites actions liées à des repères de script et des vérifications de sécurité rapides.

📖 À lire également : Habit Stacking : construisez de meilleures routines

👀 Conseil amical : Laissez ClickUp Agents s'occuper des tâches fastidieuses afin que vous puissiez vous concentrer sur le changement. Ils vous rappelleront votre checklist avant le changement (eau → deux respirations calmes → mot de sécurité → réveil), ajouteront des résumés rapides après la session à votre script et mettront à jour vos jalons. Vous voulez votre propre agent ? Aucun codage n'est nécessaire. Il vous suffit de spécifier ce qu'il faut surveiller (documents, tâches, Google Drive) et les actions à entreprendre (créer une tâche, publier un résumé, envoyer un rappel). Moins de tâches fastidieuses, plus de contrôle et une transition plus fluide vers votre DR.

6. Modèle de forfait d'autogestion de la santé ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Optez pour un forfait simple axé sur le repos, l'hydratation, la respiration et la concentration douce grâce au modèle de forfait de soins personnels ClickUp.

Prendre soin de moi n'est pas de l'égocentrisme, c'est de l'instinct de conservation.

Prendre soin de moi n'est pas de l'égocentrisme, c'est de l'instinct de conservation.

Cette phrase correspond mieux au changement que la plupart des gens ne veulent l'admettre. Lorsque votre corps est tendu et votre esprit agité, le script semble lointain.

Créez une connexion entre cette idée et quelque chose que vous pouvez appliquer concrètement au quotidien. Associez votre script à une routine légère que vous pouvez suivre. Le ClickUp Self-Care Plan regroupe les actions par matinée, avant le travail et après le travail afin que vous puissiez ajouter uniquement ce qui est nécessaire et garder la page claire. Vous cochez quelques cases, vous sentez votre corps se détendre et vous vous mettez au travail avec moins de friction.

Assurez votre sécurité sans effort. Gardez un aperçu rapide de votre mot de sécurité et de votre règle de réveil sur la même affiche, juste à côté des petites habitudes qui vous aident réellement. Si certaines personnes sont importantes pour vous (famille, amis, mentor), épinglez un rappel en une phrase sur la façon dont elles vous traitent avec attention.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mettez en place une routine pré-changement douce qui stabilise le corps et l'attention afin que le script soit plus facile à suivre.

Gardez la sécurité affichée en passant en revue le mot de sécurité, les conditions de réveil et les limites sans quitter la page.

Associez les repères d'ancrage à l'identité, à la maison, à la famille et aux amis afin que votre modèle de script de changement de réalité reste ancré émotionnellement.

Partagez vos progrès avec des personnes de confiance, suivez ce qui a été bon après chaque session et effectuez une modification en cours du forfait en fonction de l'évolution de vos besoins.

✨ Idéal pour : Toute personne ayant besoin de rituels simples le matin, avant le changement de quart et pour se détendre, qui permettent d'afficher les mots de sécurité et les règles de réveil.

📖 À lire également : Exemple de bonnes habitudes à adopter

7. Modèle de parcours professionnel ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Passez au modèle de parcours professionnel ClickUp afin que la prochaine étape vous semble gérable plutôt que intimidante.

Le modèle de parcours professionnel de ClickUp vous offre une simple mapper des rôles, des compétences et des étapes importantes dans votre recherche d'emploi et votre parcours professionnel. Vous listez le prochain rôle, ajoutez les compétences qui vous permettront de le débloquer, puis joignez les cours, projets ou certifications que vous pouvez commencer cette semaine. Chaque étape est liée à votre script, afin que l'histoire que vous construisez dans votre DR corresponde au travail que vous effectuez ici.

De plus, cela vous aide à garder à l'esprit la sécurité et l'énergie. Ajoutez une note légère pour l'équilibre et les limites afin de ne pas perdre de temps au mauvais endroit. Gardez une courte affirmation que vous aimez à côté des jalons difficiles et épinglez une personne qui vous aide à rester stable.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Répartissez les rôles et les lacunes en matière de compétences en étapes claires afin que votre script et vos objectifs en matière de reprise après sinistre se traduisent en étapes que vous pouvez réellement achever.

Associez des cours, des projets et de petites tâches pratiques à chaque étape afin de pouvoir suivre la progression et de développer de bonnes habitudes de travail.

Ajoutez des limites douces et une vérification rapide de l'énergie afin de garder le contrôle du rythme et d'éviter la surcharge pendant que vous progressez.

✨ Idéal pour : les responsables du changement qui souhaitent mapper clairement les rôles et les lacunes en matière de compétences afin que les objectifs de DR se traduisent en cours, projets et points de contrôle concrets.

📖 À lire également : Domaines à améliorer au travail

8. Modèle de checklist ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez ce qui a aidé après chaque session et ajoutez ou supprimez des étapes à l'aide du modèle checklist de ClickUp.

Vous connaissez ce moment avant une session où dix petites choses rivalisent pour attirer votre attention ? Le modèle de checklist ClickUp vous permet de regrouper les éléments par jour, puis d'ajouter vos étapes de préparation exactes à côté des champs du script qui comptent.

Vous pouvez garder un aperçu rapide des mots de sécurité et des règles de réveil, marquer ce qui est nécessaire et partager la liste avec vos amis pour une responsabilisation en douceur. La page reste ordonnée, facile à modifier et axée sur ce qui vous aide réellement à changer.

Dans la pratique, ajoutez de petites pièces jointes à vos scènes de DR afin que la répétition corresponde à la réalité au lieu de reposer sur des suppositions. Ajoutez des invitations et des instructions sur l'identité et la personnalité, un rappel en une ligne du lieu ou de la maison que vous aimez.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mettez en place un flux hebdomadaire reproductible qui couvre l'eau, la respiration, le survol de la scène et la lecture d'affirmations afin que le corps et l'attention soient prêts.

Épingle les vérifications de sécurité rapides pour le mot de sécurité et l'état d'éveil à côté des tâches que vous avez déjà à faire.

Associez les éléments quotidiens aux repères du script pour l'identité, le lieu, la maison et les personnes, afin que le modèle soit renforcé par l'action.

✨ Idéal pour : les utilisateurs qui souhaitent une préparation précise, étape par étape, à côté des champs du script, avec des rappels de sécurité rapides et une légère responsabilisation.

📖 À lire également : Le meilleur logiciel pour définir des objectifs

9. Modèle de script Reality Shifting par Template. Net

Vous vous souvenez du moment où les protagonistes ont franchi l'étape de l'armoire à Narnia ? Une main sur la porte, un peu de doute, un peu d'espoir. La plupart des changeants se trouvent exactement dans cette disposition. Ce modèle gratuit de script de changement de réalité proposé par Template. Net vous offre des invitations douces sur l'identité et la personnalité, le lieu ou la maison de votre DR, et les personnes que vous souhaitez avoir à vos côtés.

Une ligne vous permet de voir d'un seul coup d'œil votre mot de sécurité et votre règle de réveil afin que le contrôle ne soit pas forcé. La page reste organisée à mesure que vous ajoutez ce qui est nécessaire et effectuez la modification en cours sur ce qui ne l'est pas, de sorte que le script aide réellement votre corps à se détendre et que vous pouvez changer sans hésiter.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez votre intention, préparez l'espace et rassemblez les outils nécessaires pour que le démarrage ne soit jamais difficile.

Notez l'identité, les détails de la RD et les indices de la scène afin que votre script soit précis et clair.

Gardez le mot de sécurité et la condition de réveil affichés, afin que les vérifications aient lieu au moment où vous effectuez le changement.

✨ Idéal pour : les écrivains qui préfèrent une page claire et guidée avec des invites, des instructions sur l'identité, le lieu et les personnes, ainsi qu'une ligne de sécurité simple.

📖 À lire également : Exemple d'objectifs à 1, 5 et 10 ans

10. Modèle de script évolutif par SpreadsheetPoint

via SpreadsheetPoint

Lorsque les détails de votre script sont répartis entre plusieurs onglets et captures d'écran, le changement semble désordonné. Un seul document Google Doc que vous pouvez ouvrir dans n'importe quel navigateur vous offre un modèle de script de changement clair que vous pouvez modifier, partager et auquel vous pouvez vous fier.

La disposition de SpreadsheetPoint utilise des tableaux simples pour saisir les identités, les personnalités et les paramètres de RD sans encombrement. Vous pouvez ajouter des relations, des affirmations que vous aimez, ainsi qu'un mot de sécurité et une ligne de réveil clairs afin que les contrôles de sécurité aient lieu là où vous écrivez.

Comme il s'agit de Google Docs, il est facile de dupliquer des versions pour différents mondes, de garder la page propre et d'imprimer un minimum de copies si le fait de voir le papier aide votre corps à se détendre.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Capturez l'identité, le lieu ou la maison de réalité virtuelle, les vêtements et les traits physiques afin que le modèle de script de changement de réalité se lise comme un profil de caractère précis.

Ajoutez des lignes pour vos relations avec votre famille, vos amis, vos mentors et les personnes à éviter, afin que la dynamique sociale corresponde à ce que vous souhaitez réellement.

Affichez la sécurité grâce à des phrases rapides pour le mot de sécurité, la condition d'éveil et les limites, afin que les vérifications soient naturelles et non forcées.

✨ Idéal pour : les utilisateurs de Google Docs qui souhaitent disposer d'un script imprimable sous forme de tableau, comprenant les relations, les affirmations et une ligne claire pour les mots de sécurité.

📖 À lire également : Modèles de forfaits de développement individuel

11. Modèle de script de changement Google Docs par Template Radar

via Template Radar

Vous vous asseyez pour rédiger votre script, et tout est éparpillé. Un onglet Notion ici, une note téléphonique avec votre mot de sécurité là, et une histoire DR à moitié terminée dans une autre fenêtre. Ce modèle de script de changement de Google Docs est le seul endroit que vous pouvez ouvrir dans votre navigateur, remplir tranquillement et partager si vous souhaitez avoir un deuxième avis.

Commencez par le bloc de script principal et décrivez votre réalité telle que vous la voyez. Ajoutez ensuite les sections simples qui vous sont proposées : information générale, personnalité et compétences, apparence et relation. Gardez une ligne rapide pour un mot de sécurité et réveillez-vous afin que la sécurité soit affichée lorsque vous en avez besoin.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Commencez par rédiger votre histoire de reconstruction faciale, puis ajoutez votre identité, vos compétences et votre apparence afin d'obtenir un profil de caractère clair.

Ajoutez des lignes de relation pour la famille, les amis, les mentors et les personnes à éviter afin que la dynamique sociale corresponde à ce que vous souhaitez.

Assurez la visibilité de la sécurité grâce à un mot de sécurité simple et une ligne de réveil où vous passez en revue votre script.

✨ Idéal pour : Toute personne souhaitant disposer d'un document clair pour rédiger d'abord le script principal, puis ajouter les compétences, l'apparence, les relations et la sécurité.

📖 À lire également : Guide du tableau de bord OKR

Un ClickUp, deux changements : votre script s'illumine

Vous êtes arrivé à la fin. Nous avons abordé le quoi et le pourquoi, puis nous avons passé en revue les outils concrets que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. L'objectif était simple : vous fournir un modèle de script de changement auquel vous pouvez vous fier.

Mais la question est : pourquoi choisir ClickUp, alors qu'il existe tant d'autres applications ?

Car il rassemble tout au même endroit sans vous gêner.

Vous pouvez rédiger votre script, conserver une petite checklist, définir un rappel et mapper une scène sur un tableau blanc, le tout côte à côte. Si vous êtes prêt, commencez modestement. Ouvrez ClickUp. Copiez un modèle.

Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp !