10 modèles gratuits de devis de réparation automobile pour les ateliers automobiles

Gérer un atelier automobile signifie jongler entre les demandes des clients, les commandes de pièces et les calendriers de réparation, tout en essayant de maintenir votre équipe sur la même page. Il est plus important que jamais d'établir des devis précis, les suppléments pour les réparations après collision ayant quadruplé depuis 2009 pour atteindre 1 060 $.

Nous avons rassemblé 10 modèles gratuits de devis de réparation automobile qui vous aideront à créer rapidement des devis professionnels. Nous vous montrerons également comment les bons outils peuvent rationaliser l'ensemble de votre flux de travail, du premier appel du client à la facture finale.

Qu'est-ce qu'un modèle de devis de réparation automobile ?

Un modèle de devis de réparation automobile est un document mis en forme qui aide les garages automobiles à créer des ventilations détaillées des coûts pour les réparations de véhicules. Considérez-le comme votre plan professionnel pour communiquer l'étendue du travail et les coûts associés aux clients avant même de prendre une clé à molette.

Ces modèles comprennent généralement des sections dédiées aux informations client, aux détails du véhicule, à la liste des pièces, aux frais de main-d'œuvre et au coût total. Vous trouverez des champs pour le numéro d'identification du véhicule (VIN), une description des réparations nécessaires, les conditions de garantie et les informations de paiement. Cette structure vous permet de saisir toutes les informations nécessaires à un devis complet.

L'avantage réel de l'utilisation d'un modèle est qu'il standardise votre processus de devis. Au lieu de repartir de zéro pour chaque travail, il vous suffit de remplir les champs vides avec les détails spécifiques. Cette cohérence vous aide à éviter les erreurs de tarification et vous garantit de ne pas oublier des éléments essentiels tels que les fournitures d'atelier ou les frais d'élimination.

La plupart des modèles sont disponibles dans des formats courants, tels qu'Excel, Word ou PDF, ce qui vous permet de les personnaliser facilement avec le logo et les coordonnées de votre atelier. Certains intègrent même des formules qui calculent automatiquement les taxes et les totaux, vous évitant ainsi les calculs manuels et les erreurs potentielles.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de devis de réparation automobile ?

Un modèle de devis de réparation automobile efficace doit inclure :

Information essentielle : information sur le client, marque/modèle du véhicule, numéro d'identification du véhicule (VIN), kilométrage et notes de diagnostic.

Répartition claire des services : descriptions des travaux, noms des pièces, quantités, références des pièces et tâches de réparation classées par catégorie.

Structure de coûts précise : taux horaires, prix des pièces, taxes, frais et total calculé automatiquement.

Champs personnalisables : sections modifiables pour le type de service, les notes du technicien, les échéanciers et les recommandations supplémentaires.

Zones d'approbation et d'autorisation : signature du client, date et conditions d'acceptation pour éviter les litiges.

Mise en forme professionnelle : disposition claire et lisible qui évite l'encombrement et aide les clients à comprendre rapidement le devis.

Utilisation numérique + imprimable : facile à partager, à stocker ou à exporter, que l'atelier utilise des formulaires papier ou des flux de travail numériques.

Aperçu des modèles de devis de réparation automobile

Voici un tableau résumant les 10 meilleurs modèles de devis de réparation automobile !

10 modèles gratuits de devis de réparation automobile

Avant d'approuver une réparation, les clients veulent des informations claires : quel est le problème, combien cela va coûter et combien de temps cela va prendre. Un modèle de devis de réparation automobile fiable permet à votre atelier de présenter ces informations de manière cohérente et professionnelle, sans avoir à réécrire les mêmes détails pour chaque intervention.

Que vous gériez un petit garage, un atelier automobile complet ou un service de réparation mobile, ces modèles vous aident à détailler la main-d'œuvre, les pièces, les échéanciers et les coûts en toute transparence.

Vous trouverez ci-dessous 10 modèles de devis prêts à l'emploi pour rationaliser votre processus de devis et renforcer la confiance de vos clients dans votre travail.

1. Modèle de devis ClickUp Contractor

Obtenir un modèle gratuit Présentation visuelle détaillée d'un devis de réparation automobile, indiquant les éléments, la main-d'œuvre et les coûts de manière professionnelle dans un flux de travail ClickUp.

Le modèle de devis ClickUp Contractor offre aux garages automobiles et aux mécaniciens un flux de travail achevé pour l'établissement de devis, et pas seulement un document. Au lieu de passer d'une feuille de calcul à l'autre, de notes manuscrites à des listes de prix, ce modèle organise toutes les parties du devis : heures de travail, pièces utilisées, étapes de diagnostic, matériaux et échéanciers de projet.

Vous obtenez une liste structurée avec des champs personnalisés qui ventilent les coûts par catégorie, notamment le prix unitaire, la quantité, les taxes, le taux horaire et le total. La vue Tableur fonctionne comme une feuille de calcul en direct, calculant automatiquement les totaux à l'aide de champs de formule afin que vos nombres soient toujours exacts.

Pour les réparations plus complexes, telles que la remise à neuf d'un moteur ou le diagnostic électrique, vous pouvez utiliser des sous-tâches pour mapper chaque étape du travail, affecter des techniciens et estimer le nombre d'heures nécessaires. Lorsqu'un client approuve le devis, convertissez-le directement en bon de travail sans avoir à recréer quoi que ce soit. Les pièces jointes vous permettent d'inclure des images d'inspection, des rapports de diagnostic ou des documents de garantie afin que tout reste au même endroit.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Détaillez entièrement les éléments, la main-d'œuvre, les taxes et les totaux à l'aide des champs de formule.

Joignez des photos de diagnostic ou des vidéos d'inspection directement aux devis en tant que pièces jointes.

Convertissez instantanément les devis approuvés en tâches de réparation ou en bons de travail.

Les vues Échéancier et vue Gantt vous aident à planifier les tâches entre les techniciens.

Conservez les devis historiques organisés pour les clients qui reviennent régulièrement.

📌 Idéal pour : les ateliers de réparation automobile et les entrepreneurs qui gèrent des clients réguliers, des réparations importantes ou des projets en plusieurs étapes.

💡 Conseil de pro : Lorsque vous faites la liste des frais de main-d'œuvre, ventilez-les par tâche et non pas uniquement par taux horaire. Exemple : au lieu d'indiquer « 2 heures de main-d'œuvre – 200 $ », écrivez « Remplacement des plaquettes de frein – 2 heures – 200 $ ». Cela renforce la confiance, apporte plus de clarté et réduit les réticences.

2. Modèle de formulaire de service automobile ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Formulaire numérique personnalisé pour les demandes d'entretien automobile, rationalisant les détails du véhicule et les besoins de réparation dans ClickUp.

Le modèle de formulaire de service automobile ClickUp rationalise l'ensemble de votre processus de prise en charge des services. Les clients remplissent un formulaire clair et adapté aux appareils mobiles, et ClickUp convertit automatiquement chaque envoi en une demande de service détaillée dans votre environnement de travail.

C'est parfait pour les dépôts, les réservations en ligne ou les demandes d'entretien de flotte. Chaque formulaire recueille des informations essentielles telles que les données du véhicule, les problèmes signalés, la sélection du forfait d'entretien, les notes relatives à la garantie et le degré d'urgence. Vous pouvez même ajouter des champs de téléchargement de fichiers pour que les clients puissent envoyer des photos des dommages ou des avertissements inhabituels sur le tableau de bord.

Une fois soumises, toutes les demandes de service sont visibles par votre équipe dans un tableau de bord centralisé. Utilisez la vue Liste pour les entrées quotidiennes, la vue Tableau pour le suivi des étapes des travaux (Diagnostic → Devis → en cours → Achevé) et

pour planifier la disponibilité des techniciens. Les automatisations informent instantanément votre équipe et attribuent les tâches en fonction du type de service ou de la charge de travail.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Un processus d'admission numérique clair qui élimine les formulaires manuscrits.

Convertit automatiquement les envois en tâches de réparation organisées.

Ajoutez le numéro d'identification du véhicule, le kilométrage, la garantie ou le type de service à l'aide des champs personnalisés.

Acheminez les demandes vers le bon technicien grâce à l'automatisation.

Travaille pour l'entretien programmé, les services d'urgence ou l'enregistrement des flottes.

📌 Idéal pour : les garages automobiles qui souhaitent structurer la prise en charge des services et bénéficier d'une visibilité en temps réel sur les travaux.

👀 Le saviez-vous ? 42 % des clients déclarent qu'ils quitteraient un atelier de réparation si le processus de devis n'était pas clair ou transparent.

3. Modèle de forfait stratégique pour garages automobiles ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Tableau de bord de planification stratégique pour les garages automobiles, permettant de mapper les objectifs d'entreprise, les indicateurs clés de performance et les améliorations opérationnelles.

Ce modèle aide les propriétaires d'ateliers automobiles à mapper la croissance de leur entreprise, qu'il s'agisse d'améliorer les délais d'exécution des services, d'investir dans des équipements, d'embaucher des techniciens ou d'optimiser les flux de travail.

Dans le modèle de plan stratégique pour garages automobiles de ClickUp, vous trouverez des documents ClickUp stratégiques divisés en sections telles que l'analyse SWOT, les indicateurs clés de performance (KPI) cibles (par exemple, durée moyenne des réparations, taux d'approbation, satisfaction client) et les objectifs départementaux. Associez-le à des vues Liste pour convertir les plans à long terme en initiatives trimestrielles concrètes, chacune avec des délais, des propriétaires et des budgets.

Vous pouvez suivre les améliorations opérationnelles, les campagnes marketing, les programmes de formation et les mises à niveau des équipements dans un seul et même plan d'action. Le suivi en temps réel vous aide à surveiller les progrès, tandis que les tableaux de bord permettent de visualiser la charge de travail, l'impact sur les revenus et les goulots d'étranglement.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Planification stratégique Document adapté aux activités des ateliers automobiles

Transformez vos objectifs à long terme en éléments hebdomadaires ou mensuels.

Suivez les indicateurs clés de performance tels que les délais d'exécution, les approbations ou l'efficacité de l'atelier.

Attribuez des propriétaires et des budgets à chaque initiative d'amélioration.

Idéal pour les ateliers multi-emplacements ou les centres de réparation en pleine expansion.

📌 Idéal pour : les propriétaires d'entreprises de réparation automobile qui envisagent de se développer ou d'optimiser leurs processus.

💡 Conseil de pro : créez une variante du modèle pour les options de réparation "bonne/meilleure/optimale". Cela permet de réaliser des ventes supplémentaires sans pression, en offrant le choix aux clients et en augmentant le chiffre d'affaires par réparation.

4. Modèle WBS du système de gestion des véhicules ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structure de répartition du travail (WBS) pour les réparations complexes de véhicules, organisation des tâches et des phases pour une gestion de projet claire.

Une structure de répartition du travail (WBS) est essentielle pour les réparations en plusieurs étapes ou les cycles d'entretien de longue durée, tels que l'entretien de flottes, les restaurations, les améliorations de performances ou les remises à neuf de moteurs.

Le modèle WBS du système de gestion des véhicules ClickUp organise les grands projets de réparation en phases gérables, ce qui facilite leur gestion. Chaque phase comprend des tâches, des sous-tâches, des livrables et des dépendances, ce qui permet à votre équipe de suivre facilement un parcours de réparation structuré.

Par exemple :

Phase 1 : Inspection et diagnostic

Phase 2 : Approvisionnement en pièces détachées

Phase 3 : Travail mécanique

Phase 4 : Électricité et capteurs

Phase 5 : Essai et contrôle qualité

Utilisez la vue Gantt pour visualiser les échéanciers et éviter les chevauchements de tâches. Ajoutez des champs personnalisés pour le type de véhicule, les pièces nécessaires, le technicien assigné et les heures estimées afin que chaque tâche reste claire et traçable.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Idéal pour les projets de réparation automobile complexes ou en plusieurs phases.

Divisez les gros travaux en étapes et livrables transparents.

Aide les équipes à gérer les dépendances et à éviter les retards dans les réparations.

Les champs personnalisés permettent le suivi de l'information sur les véhicules, des pièces, des heures et de la priorité.

Idéal pour la gestion de flottes et de véhicules spécialisés.

📌 Idéal pour : les garages automobiles qui effectuent des réparations complexes en plusieurs étapes ou l'entretien de flottes de véhicules.

💡 Conseil de pro : utilisez les automatisations ClickUp pour informer votre équipe lorsqu'un devis est approuvé, attribuer le technicien et déplacer la tâche vers « en cours ». Finis les allers-retours et les mises à jour perdues.

5. Modèle de gestion des coûts de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Modèle complet de suivi des coûts pour les réparations automobiles, mettant en évidence les dépenses, les marges bénéficiaires et les performances financières.

Ce modèle vous aide au suivi en détail des coûts de réparation et des performances financières. Le modèle de gestion des coûts de projet ClickUp organise les dépenses entre les pièces, la main-d'œuvre, les sous-traitants, les frais de diagnostic et l'équipement, vous offrant une visibilité achevée sur la rentabilité des travaux.

Vous pouvez suivre les devis par rapport aux coûts réels, surveiller les dépassements de coûts et effectuer une prévision des besoins en ressources à venir. Les champs de formule calculent automatiquement les totaux et les marges. Passez à la vue Tableau de bord pour afficher des diagrammes sur le coût par tâche, le ratio des coûts techniques ou l'utilisation des pièces.

Utilisez ce modèle pour éviter les sous-estimations, identifier les services qui génèrent les meilleures marges et optimiser l'approvisionnement en pièces détachées.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Suivi précis de la main-d'œuvre, des pièces, des taxes et des frais généraux

Variation des coûts en temps réel grâce aux champs de formule

Utilisez des tableaux de bord pour visualiser les marges bénéficiaires par tâche.

Permet d'éviter les dépassements de budget et les sous-évaluations.

Idéal pour des rapports financiers cohérents entre les différents projets.

📌 Idéal pour : les entreprises de réparation automobile qui ont besoin de clarté financière pour chaque travail de réparation.

6. Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivi des réparations sous forme de tableau avec calculs automatisés, mises à jour du statut et affectation des techniciens.

Si vous aimez les feuilles de calcul mais souhaitez davantage d'automatisation, ce modèle est fait pour vous. Le modèle de feuille de calcul ClickUp Project Management vous affiche une vue de type feuille de calcul pour suivre les tâches de réparation, l'inventaire des pièces, les délais et les affectations des techniciens, mais avec la puissance supplémentaire de ClickUp.

La vue Tableur fonctionne comme Excel, mais :

Mise à jour automatique des tâches

Les calculs sont effectués à l'aide de formules.

Vous pouvez joindre des pièces jointes (documents et images).

Les statuts évoluent au fur et à mesure des étapes de réparation.

Vous pouvez passer à l'afficher diagramme de Gantt, Calendrier ou vue Tableau instantanément.

Vous pouvez également regrouper les données par technicien, type de service, priorité ou date d'échéance, ce qui facilite la planification des activités quotidiennes de l'atelier.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Une feuille de calcul avec automatisation, mises à jour de statut et pièces jointes.

Idéal pour les techniciens qui pensent en tableaux.

Aide à planifier les réparations et à éviter les surréservations.

Joignez les fiches de diagnostic, les reçus ou les listes de pièces.

Idéal pour les ateliers qui passent d'Excel à un système numérique.

📌 Idéal pour : les ateliers qui utilisent actuellement des tableurs pour la planification, les devis ou le suivi des réparations.

💡 Conseil de pro : transformez les devis en tâches ClickUp avec des délais. Dans ClickUp, une fois qu'un client a approuvé un devis, un simple clic suffit pour le transformer en tâche avec des sous-tâches, des dépendances et des affectations de techniciens.

7. Modèle d'analyse des coûts ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle d'analyse des coûts de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre les différents coûts et avantages liés à la réparation.

Le modèle d'analyse des coûts ClickUp permet aux ateliers de réparation automobile de comparer différents scénarios de réparation, d'estimer la rentabilité et de prendre des décisions financières éclairées avant de commencer le travail. Au lieu de se fier à son intuition ou à des feuilles de calcul brutes, ce modèle présente les différentes options côte à côte (différents fournisseurs de pièces, taux de main-d'œuvre, conditions de garantie, décision de reconstruction ou de remplacement) et calcule en temps réel les implications financières potentielles. Vous bénéficierez d'une visibilité sur toutes les variables, y compris les pièces nécessaires, les heures, les majorations, les taxes, les imprévus et le total final.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Les champs de comparaison de scénarios vous permettent d'évaluer les décisions « OEM ou marché secondaire » ou « réparer ou remplacer ».

Les champs personnalisés et les champs de formule intégrés calculent les marges, le coût horaire et les seuils de rentabilité.

Les tableaux de bord fournissent des informations visuelles sur les domaines coûteux ou les dépassements budgétaires.

Le suivi historique des coûts vous aide à affiner vos devis et à éviter les pertes imprévues.

Intégrez vos tâches et vos budgets pour synchroniser vos devis, vos réparations et vos dépenses.

📌 Idéal pour : les entreprises de réparation automobile qui cherchent à affiner le contrôle des coûts, à optimiser la rentabilité et à prendre des décisions plus éclairées en matière de services.

🐣 Anecdote amusante : avant l'ère numérique, les mécaniciens rédigeaient souvent leurs devis sur des blocs de papier carbone. Si le bloc était taché ou graisseux, le devis devenait alors une véritable devinette. Heureusement, les modèles actuels ne se tachent jamais (à moins que vous ne les imprimiez sous la pluie).

8. Modèle de devis de réparation automobile par Venngage

Ce modèle au style PDF visuellement soigné est idéal pour les devis destinés aux clients qui nécessitent une apparence personnalisée. Le modèle de devis de réparation automobile Venngage vous permet de glisser-déposer des éléments de marque, de modifier les couleurs et de styliser votre devis de manière professionnelle.

Il comprend des sections pour :

Information sur le véhicule et le client

Pièces et matériaux

Heures de travail

Réductions et taxes

Total final

Conditions de vente

Champs de signature

Utilisez-les lorsque vous souhaitez obtenir des devis visuellement impressionnants que vous pouvez envoyer par e-mail ou imprimer.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Disposition visuelle hautement personnalisable

Editeur facile à utiliser par glisser-déposer pour les logos et les couleurs

Produisez rapidement des PDF soignés.

Comprend un élément détaillé des pièces et de la main-d'œuvre.

Idéal pour les présentations de devis personnalisés aux clients.

📌 Idéal pour : les ateliers qui privilégient les devis imprimés soignés et personnalisés.

🐣 Anecdote amusante : vous pouvez créer un flux de travail de réparation entièrement connecté dans ClickUp, des formulaires d'admission aux devis de réparation, en passant par la planification des tâches et même les examens de suivi, le tout sans changer d'outil.

9. Modèle de devis de réparation automobile par Wise

Wise propose un modèle de devis de réparation automobile simple et professionnel, conçu pour plus de clarté. Il est parfait pour les mécaniciens qui souhaitent disposer d'un document rapide et sans fioritures qui reprend les détails clés des coûts.

Le modèle comprend des champs pour :

Modèle du véhicule, année, numéro d'identification du véhicule (VIN)

Résultats du diagnostic

Services recommandés

Pièces nécessaires

Heures de travail et tarifs

Taxes et totaux

Conditions générales et période de validité

Grâce à leur disposition claire, les clients comprennent immédiatement le détail des coûts. Ils fonctionnent dans Google Docs, Excel et PDF.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Disposition simple et facile à remplir

Plusieurs formats de téléchargement disponibles.

Les clients peuvent comprendre les coûts en un coup d'œil.

Idéal pour les mécaniciens mobiles ou les équipes de service sur le terrain.

📌 Idéal pour : les petits garages ou les techniciens mobiles qui agissent en tant que fournisseurs de devis rapides sur le terrain.

💡 Conseil de pro : utilisez les notes vocales ou la fonction Talk-to-Text (via ClickUp Brain MAX ) lors de la prise en charge, ce qui est idéal lorsque vous êtes occupé à réparer une voiture ou à effectuer plusieurs tâches dans un garage très fréquenté. Capturez vos idées, partagez vos instructions et accomplissez vos tâches quatre fois plus rapidement grâce à la fonction Talk to Texte de ClickUp Brain MAX.

10. Modèle de devis de réparation de moto par Template.net

Ce modèle est axé sur les motos, dont les types de main-d'œuvre, les pièces et les exigences de réglage diffèrent considérablement de ceux des voitures. Vous disposez de champs adaptés aux réparations de motos, tels que le type de moteur, les détails des modifications, les composants de rechange, les travaux sur les pneus et le réglage de la suspension.

Le modèle comprend :

Coordonnées du client personnalisé et détails du vélo

Résumé du diagnostic

Liste des pièces (OEM / marché secondaire)

Frais de main-d'œuvre (réglage, électricité, mécanique)

Délai d'exécution estimé

Confirmation de signature de signature

Comme ils sont disponibles au format Word, PDF et Google Docs, les ateliers peuvent les adapter rapidement.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Conçus spécialement pour les motos, et non pour les réparations génériques.

Champ pour le type de moteur, le réglage et les modifications

Disposition claire et imprimable

Facile à personnaliser dans tous les formats

Idéal pour l'optimisation des performances et les réparations générales.

📌 Idéal pour : les garages moto, les spécialistes du tuning et les ateliers de réparation de motos sportives.

Comment créer un devis de réparation automobile

Pour établir un devis précis et professionnel, il faut commencer par inspecter minutieusement le véhicule. Documentez toujours les dommages existants à l'aide de photos et de notes avant de commencer tout travail de diagnostic. Cette étape simple, qui favorise la transparence sur le lieu de travail, vous protège, vous et le client, contre les litiges liés aux conditions préexistantes.

Ensuite, établissez votre liste de pièces avec des prix précis. Indiquez les références des pièces, précisez si vous utilisez des composants d'origine ou de rechange, et tenez compte de votre marge sur les pièces. Il est essentiel d'être transparent sur la qualité des pièces : les clients apprécient de connaître leurs options. Calculez votre temps de main-d'œuvre à l'aide des guides standard de l'industrie (les techniciens gagnant en moyenne 23,88 $ de l'heure en 2024), mais adaptez toujours ces chiffres à l'efficacité réelle de votre atelier et au niveau de compétence de vos techniciens.

N'oubliez pas les petits détails qui distinguent les devis professionnels des approximations.

Incluez tous les frais : cela comprend les frais de diagnostic, les fournitures de l'atelier et les éventuels frais d'élimination des déchets.

Indiquez vos conditions : ajoutez des conditions claires concernant la durée de validité du devis, généralement de sept à 14 jours.

Forfait pour l'imprévu : précisez ce qui se passera si des problèmes supplémentaires sont découverts pendant le processus de réparation.

Enfin, présentez le devis de manière claire. Guidez vos clients à travers chaque section, en leur expliquant ce qui est nécessaire par rapport à ce qui est recommandé. Fournissez des options lorsque cela est possible, comme des scénarios de réparation bons, meilleurs et optimaux, ce qui aide les clients à prendre des décisions éclairées qui correspondent à leur budget.

Commencez dès aujourd'hui à créer des devis professionnels

Des devis professionnels constituent la base d'une réparation automobile réussie et de clients satisfaits. Le bon modèle vous fait gagner du temps, réduit les erreurs et donne à votre atelier une image plus professionnelle, ce qui renforce la confiance dès l'arrivée du client.

Si les modèles autonomes conviennent parfaitement aux besoins de base, les ateliers en pleine croissance ont tout intérêt à opter pour des solutions intégrées. Au lieu de passer d'un outil à l'autre et de saisir plusieurs fois les mêmes informations, vous pouvez regrouper vos devis, votre planning, le suivi des pièces et la gestion des clients dans un espace de travail convergent.

Prêt à moderniser le flux de travail de votre atelier ? Commencez gratuitement avec ClickUp. ✨

Foire aux questions

Que doit contenir un devis de réparation automobile ?

Un devis de réparation automobile achevé doit inclure les coordonnées de votre atelier, les coordonnées du client et les détails du véhicule (y compris le numéro d'identification du véhicule), une liste détaillée des pièces et des coûts de main-d'œuvre, une ventilation des taxes et des frais, les informations relatives à la garantie et une ligne pour la signature d'autorisation du client.

Quelle est la durée de validité d'un devis de réparation automobile ?

La plupart des devis de réparation automobile sont valables entre 7 et 14 jours. En effet, le prix des pièces peut varier ( il devrait augmenter de plus de 4 % en 2025 par rapport à l'année précédente ), c'est pourquoi les ateliers ajoutent une date d'expiration afin de se protéger contre les hausses de coûts.

Quelle est la différence entre un devis et une estimation ?

Un devis est un coût approximatif qui peut changer si des problèmes imprévus surviennent pendant la réparation, tandis qu'un devis est un prix fixe pour un ensemble défini de travail. La plupart des garages automobiles utilisent des devis, car les problèmes cachés sont une occurrence fréquente.

Puis-je utiliser ces modèles pour les demandes d'indemnisation auprès des assurances ?

Bien que ces modèles soient parfaits pour communiquer avec les clients, les compagnies d'assurance ont souvent leurs propres formulaires et exigences logicielles spécifiques. Vous pouvez utiliser un modèle pour l'évaluation initiale, puis transférer les informations dans le format requis par l'assureur.

Ai-je besoin de modèles différents pour différents types de réparations ?

L'utilisation de modèles spécialisés pour différents types de travaux, tels que la réparation après collision, l'entretien courant ou les services de flotte, peut améliorer votre efficacité. Ces modèles comprennent des champs spécifiques à chaque type de travail qui font office de checklist, vous garantissant ainsi de ne manquer aucun élément essentiel.