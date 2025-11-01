Technique Flowtime : une pratique de productivité qui s'adapte à vos besoins

Les Grecs anciens avaient deux mots pour désigner le temps : Chronos et Kairos.

Chronos, à l'origine du mot « chronologie », représente le temps linéaire, séquentiel et mesurable. Kairos, en revanche, désigne le moment opportun et qualitatif, le moment idéal pour agir.

Si Chronos est plus facile à comprendre, Kairos semble plus significatif. Il peut s'agir d'un moment de révélation, du bon moment pour faire quelque chose, ou même d'un moment propice à l'apprentissage. Il ne s'agit pas seulement d'opportunité (comme une date limite), mais aussi de pertinence (comme la chute d'une blague).

Le discours moderne sur la productivité est obsédé par Chronos. Nous parlons toujours d'efficacité (faire les choses plus rapidement), même si la tâche elle-même est créative ou si celle qui l'effectue n'est pas une machine. Nos techniques et nos astuces de productivité créent des systèmes qui ne conviennent pas à ceux d'entre nous qui fonctionnent différemment. Ce faisant, nous négligeons la nature intrinsèquement désordonnée du travail.

La popularité croissante de la technique Flowtime offre une alternative plus douce.

Qu'est-ce que la technique Flowtime ?

La technique Flowtime est une approche de gestion du temps qui vous encourage à atteindre un état de « flux », c'est-à-dire une immersion achevée dans une tâche aussi longtemps que votre énergie le permet, en faisant une pause naturellement lorsque votre concentration diminue.

Le flux est un état subjectif que les gens décrivent lorsqu'ils sont complètement achevés par quelque chose, au point d'oublier le temps, la fatigue et tout le reste, sauf l'activité elle-même.

La technique Flowtime : atteindre une concentration profonde en suivant votre énergie naturelle, et non l'horloge.

Le concept de flowtime s'inspire des études du psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, qui tente de répondre à la question suivante : « Pourquoi les gens accomplissent-ils des activités chronophages, difficiles et souvent dangereuses pour lesquelles ils ne reçoivent aucune récompense extrinsèque discernable ? »

Son équipe a posé cette question à plusieurs grimpeurs, pilotes de course automobile, joueurs d'échecs, athlètes et artistes, qui ont tous décrit une expérience que les chercheurs ont qualifiée de « flux ».

Le flux dans la vie quotidienne

Le flux en action : immersion achevée dans une tâche, où le temps semble s'effacer.

« Dois-je être un grand maître ou un lauréat d'Oscar pour atteindre le flux ? », me suis-je demandé. Heureusement, Csikszentmihalyi lui-même apporte une réponse. Il écrit : « C'est ce que nous ressentons lorsque nous lisons un roman bien écrit, jouons une bonne partie de squash ou participons à une discussion stimulante. » Ouf ! Être tellement absorbé par Le Meurtre de Roger Ackroyd que j'en oublie de déjeuner ne peut pas être comparable à Karl Egloff qui gravit le Kilimandjaro en moins de sept heures ! Ou peut-être que si ?

Quelle que soit la tâche, être dans le flux se caractérise par une série de comportements, de sensations et d'expériences. Pour commencer, le flux fusionne l'action et la conscience : vous êtes tellement investi dans la tâche à accomplir que vous perdez conscience de votre environnement. Par exemple, lire un livre à l'aéroport et manquer les annonces de vol.

Dans le flux, les distractions s'estompent et la conscience de soi s'efface, permettant d'atteindre des performances optimales.

Par extension, cela réduit également l'introspection : vous vous inquiétez moins et ignorez ce qui n'a pas d'importance. Quelqu'un qui vous regarde fixement parce que vous occupez deux places ou que vous avez renversé votre café sur votre chemise ne vous dérange plus.

Une fois cela écarté de votre esprit, vous éprouvez un plus grand sentiment de contrôle, même si vous avez l'impression que le temps passe trop vite. Votre esprit est entièrement achevé sur le livre et vous disposez des compétences nécessaires pour en profiter pleinement, vous n'avez donc aucune crainte de perdre le contrôle.

Cela vous aide également lorsque vous possédez les compétences nécessaires pour achever la tâche, fixer des objectifs clairs et disposer de mécanismes de retour d'information régulier, même si vous n'en êtes pas conscient.

Le flux au travail

Le flux au travail : les professionnels créatifs s'épanouissent en adoptant de longues périodes de concentration profonde.

Si l'idée de flux vous semble être quelque chose qui vous vient naturellement, plutôt qu'une technique que vous pouvez utiliser, détrompez-vous.

Le romancier japonais Haruki Murakami commence par nettoyer métaphoriquement son bureau :

Ma position est que je ne travaillerai sur rien d'autre que le roman jusqu'à ce qu'il soit achevé.

🐣 Anecdote amusante : Serena Williams est connue pour s'entraîner pendant des heures sans faire de pause. En 2021, le Hack Club a affrété un train, le Hacker Zephyr, et a organisé un hackathon qui a duré 3 502 miles pendant 10 jours. Les personnes hautement qualifiées ne se contentent pas de « trouver » le flux. Elles aménagent leur environnement pour le rendre inévitable. La routine n'est pas l'ennemie de la créativité. Elle en est la porte d'entrée.

Développeurs, concepteurs de jeux, peintres, chanteurs, scénaristes... Les créatifs de toutes fonctions passent de longues périodes dans un état de flux. Ils s'immergent volontairement dans une pratique répétée pour maîtriser leur art. Cet engagement alimente l'excellence et la productivité.

Avant d'aborder l'importance du temps de flux et la manière dont vous pouvez le mettre en œuvre, voyons en quoi il diffère des autres stratégies de gestion du temps courantes.

Le problème des plages horaires rigides

De nombreux systèmes de productivité modernes (Pomodoro, time-boxing, time-blocking, Eat That Frog, etc.) ont un point commun : le contrôle.

Ils encouragent les utilisateurs à prendre le contrôle de leur temps en attribuant des tâches spécifiques à des unités de temps limite. Ces méthodes recommandent d'identifier une tâche, de la programmer pour des plages horaires spécifiques, de la terminer, puis de faire une pause ou de passer à la suivante.

Le time-boxing, une technique agile très populaire, oblige à prendre des décisions dans une période limitée. Mais une décision prise à la hâte ne risque-t-elle pas d'aggraver la situation ? Eh bien oui, c'est le cas.

📉 Pleins feux sur la recherche : pourquoi les systèmes basés sur des chronomètres ont un effet contre-productif Sergey Gelman, de l'université Concordia au Canada, et Doron Kliger, de l'université de Haïfa en Israël, ont mené une expérience visant à tester l'effet du stress induit par le temps sur la prise de décisions financières. Ils ont découvert que lorsque les investisseurs subissaient un stress induit par le temps, comme être coincés dans les embouteillages, ils accordaient trop d'importance aux scénarios de pertes extrêmes, ce qui altérait leur jugement rationnel.

Le time blocking demande aux utilisateurs d'inscrire des blocs de temps pour chaque tâche dans un calendrier. Planifiez une tâche, terminée-la, telle est la devise de cette technique. Cependant, des recherches importantes suggèrent que se soumettre à une telle pression temporelle peut en fait être contre-productif.

Cela vaut également pour la pression temporelle perçue. Des chercheurs de l'université Brandeis ont découvert que la pression temporelle perçue peut perturber le fonctionnement exécutif. Ils montrent que l'augmentation de la pression temporelle perçue « accélère les temps de réponse et aggrave la précision, l'inhibition cognitive (effet Flanker), le stress et les affects négatifs ». Le résultat est l'inverse lorsque l'on diminue la pression temporelle perçue.

Flowtime vs technique Pomodoro

Flowtime vs Pomodoro : des sessions flexibles, axées sur l'énergie, contre des intervalles rigides, basés sur le chronomètre.

L'une des techniques de gestion du temps les plus populaires, la technique Pomodoro, suit une approche similaire. La méthode Pomodoro recommande une pause de 5 minutes à la fin de chaque activité de 25 minutes.

Cependant, des recherches montrent que lorsqu'une limite de temps est imposée à quelque chose, créant une urgence artificielle, le simple effet d'urgence entre en jeu.

« Les gens seront plus enclins à accomplir une tâche sans importance plutôt qu'une tâche importante qui est clairement plus lucrative, lorsque la tâche sans importance est simplement caractérisée par une urgence fallacieuse (par exemple, une illusion d'expiration). »

Cela signifie que vous vous précipitez sur une tâche superficielle ou que vous choisissez le type de travail que vous pensez pouvoir être terminé dans le temps imparti, quelle que soit son importance.

💬 Vérification rapide : si un chronomètre vous interrompt juste au moment où vous entrez dans la zone, Pomodoro travaille contre vous, et non pour vous.

L'objectif de la technique Pomodoro est de réduire les interruptions internes et externes. Si vous êtes interrompu au milieu d'une session Pomodoro, vous pouvez soit enregistrer et programmer l'interruption, soit abandonner complètement la session Pomodoro. Pour tenir compte des distractions inévitables, la technique Pomodoro prévoit une pause obligatoire de 5 minutes.

La plupart des personnes créatives ont tendance à entrer dans la zone en 25 minutes, puis à se forcer à sortir du flux pour faire une pause. Revenir dans le flux à la fin de la pause est une autre ascension difficile !

Voici comment Flowtime devient une excellente alternative à la technique Pomodoro.

Pomodoro Flowtime Sessions rigides de 25 minutes chacune Des sessions flexibles construites autour des énergies de l'utilisateur Pauses programmées à la fin de chaque session Pauses naturelles à la fin du flux naturel de l'utilisateur Le chronomètre stimule le travail, mais induit une anxiété liée au chronomètre et une production inefficace. L'état de flux de l'utilisateur stimule le travail, tandis que le chronomètre se contente d'enregistrer les schémas. Les pauses forcées perturbent la concentration et interrompent constamment le travail approfondi. Encouragez-vous à vous immerger dans la tâche et à prendre le temps dont vous avez besoin. Nécessite une structure claire et une répartition précise des tâches à accomplir. S'adapte aux tâches non structurées ou créatives de résolution de problèmes.

Pourquoi Flowtime est important pour la productivité

Réduire l'épuisement professionnel : Flowtime aide à minimiser les changements de contexte et fournit une assistance pour une productivité durable.

👀 Le saviez-vous ? Dans une étude publiée dans la Harvard Business Review, des chercheurs ont découvert que pour une seule transaction dans la chaîne d'approvisionnement, les employés passaient « 350 fois entre 22 applications différentes et sites web uniques ». Au cours d'une journée, ils activaient/désactivaient 3 600 fois.

Il s'avère que les gens passent près de quatre heures par semaine à se réorienter après un activer/désactiver, soit 9 % de leur temps de travail annuel. Une étude menée par Qatalog en collaboration avec l'université Cornell a révélé que les changements de contexte réduisent la productivité des équipes.

La technique Flowtime empêche justement cela. Elle permet aux gens de mettre de côté leurs e-mails, leurs messages Slack, leurs notifications, leurs réseaux sociaux et autres distractions afin de rester concentrés sur une seule chose à la fois.

Elle s'aligne sur le flux naturel des pensées et des efforts de chacun pour leur permettre de produire leur meilleur travail. Elle permet aux personnes créatives de s'isoler du monde et de se concentrer sur le problème jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à s'arrêter. Elle offre la liberté d'approfondir le problème, de s'éloigner du sujet, d'explorer diverses solutions, de tester, d'apprendre, d'améliorer et de trouver des solutions sur mesure.

La technique Flowtime est presque entièrement autonome. Pendant votre flowtime, vous choisissez de vous mettre progressivement à la tâche, de prêter attention à chaque étape, de vous concentrer entièrement et de terminer/faire une pause uniquement lorsque cela vous semble naturel. Sans la pression d'une force extérieure, vous êtes moins susceptible de vous épuiser, quel que soit le nombre d'heures que vous consacrez à votre tâche.

En particulier dans les start-ups et les organisations au rythme effréné, il aide les équipes à collaborer sans perdre leur propriété intellectuelle et leur travail.

Comment pratiquer Flowtime (sans attendre « l'inspiration »)

Comment fonctionne la technique Flowtime : alignez votre travail sur vos rythmes naturels pour obtenir de meilleurs résultats.

J'ai commencé à rédiger cet article en réservant trois heures de mon temps Monday. Je me suis assis à mon bureau, les yeux rivés sur un document Google Doc vierge pendant 30 minutes, avant d'abandonner et de me laisser aller à un défilement désespéré.

Le soir même, après une sieste revigorante, je marchais péniblement sur mon tapis roulant en réfléchissant à cet article. Je me suis souvenu avoir entendu parler de Chronos et Kairos dans un podcast. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais échoué avec la technique Pomodoro. J'ai revu dans mon esprit mon calendrier rempli de blocs magnifiquement organisés qui ne sont jamais passés du rêve à la réalité.

💬 Vérification rapide : le flux ne survient pas sur commande, mais il répond à des conditions que vous pouvez contrôler : clarté, défi, concentration et entrée sans friction.

Nourrissant cette pensée, je me suis préparé un shake protéiné, j'ai fait des recherches sur les travaux de Mihaly Csikszentmihalyi et Jeanne Nakamura, et j'ai découvert les origines de la psychologie positive. Une fois mon shake protéiné terminé, j'étais à mon bureau, dans un flux.

C'est en quelque sorte ainsi que fonctionne la technique Flowtime. Cependant, si vous pensez que Flowtime consiste à attendre l'inspiration ou à ne travailler que lorsqu'une idée vous vient, vous vous trompez.

Flowtime est une technique flexible qui tire parti de vos rythmes naturels pour vous aider à faire votre meilleur travail. Dans son ouvrage consacré à ce sujet, le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi identifie les conditions spécifiques nécessaires au flux créatif, dont certaines constituent également d'excellentes étapes à suivre si vous cherchez à entrer dans la zone.

Clarifiez vos objectifs

Une technique Flowtime réussie commence par une compréhension claire de ce que vous souhaitez accomplir : quel problème vous devez résoudre, quel article vous devez rédiger, quelle fonctionnalité vous devez développer, quelle montagne vous devez gravir, etc. Connaître votre objectif rationalise vos idées et vous aide à rester concentré pendant votre Flowtime.

2. Mettez en place des boucles de rétroaction

S'il est essentiel pour les personnes créatives de recevoir des commentaires des utilisateurs, des lecteurs, des responsables et d'autres personnes, Flowtime nécessite une approche distincte. Lorsque vous utilisez la technique Flowtime, vous devez disposer d'un système permettant d'évaluer votre propre travail, de mesurer votre réussite et d'itérer en conséquence.

Un développeur peut tester la fonctionnalité pour voir si elle fonctionne dans tous les environnements. Un designer peut vérifier l'alignement, le contraste ou la hiérarchie des informations après avoir ajouté chaque élément. Un orateur peut enregistrer son discours et l'écouter ensuite.

En tant qu'écrivain, mon système de rétroaction internalisé me dit que le premier paragraphe de cette section est incomplet sans exemples de rétroaction interne simple. J'en ai donc ajouté quelques-uns.

Ce type de feedback interne est essentiel pour maintenir le flux, comme un coach personnel, si vous voulez.

3. Équilibrez vos compétences par rapport aux défis à relever

Il n'y a pas d'état de flux si la tâche est trop facile. Instance, vous pouvez faire la vaisselle tout en regardant une vidéo ou en écoutant un podcast : la vaisselle ne nécessite qu'un débit d'eau constant, n'est-ce pas ? D'un autre côté, Rome ne s'est pas construite en un jour, avec ou sans flux.

Pour utiliser correctement la technique Flowtime, vos compétences doivent être à la hauteur de vos défis. Vos objectifs doivent être réalisables, mais ambitieux.

via Source

4. Évitez les distractions

Marcel Proust a passé ses dernières années à écrire À la recherche du temps perdu, enfermé dans une pièce faiblement éclairée et tapissée de liège. Même si vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin, éviter les distractions est essentiel pour atteindre l'état de flux.

via Source

Les distractions interrompent le flux. Elles rendent plus difficile le retour à la tâche à accomplir. Elles vous empêchent également de vous perdre dans la tâche et d'atteindre un état où vous oubliez l'introspection et la conscience de votre environnement.

5. Cherchez la joie dans la tâche à faire (et non dans la récompense obtenue en l'achevant)

Pour être dans le flux, vous devez ressentir la joie du travail au-delà de toute récompense que vous pouvez en tirer. Cela signifie que vous devez apprécier la tâche pour elle-même. Bien que l'objectif de cet article soit que vous, cher lecteur, l'appréciiez, je dois trouver du plaisir à l'écrire pour entrer dans le flux.

Comme le dit le psychologue Donald Campbell : « Ne vous lancez pas dans les sciences si vous avez un intérêt pour l'argent. Ne vous lancez pas dans les sciences si vous ne les appréciez pas, même si vous ne devenez pas célèbre. »

J'espère que vous ne prenez pas cela comme une recommandation de suivre votre passion ou de faire ce qui vous enthousiasme. « Le cricket est un jeu pratiqué par 11 imbéciles et regardé par 11 000 imbéciles », aurait déclaré George Bernard Shaw. La passion d'une personne est la tâche futile d'une autre.

Malgré cela, vous pouvez utiliser la technique Flowtime pour équilibrer vos comptes, classer vos factures ou même trier des pommes de terre. Toutes ces activités procurent un plaisir intrinsèque, à condition qu'elles vous intéressent.

Avantages de la technique Flowtime

Une étude longitudinale menée pendant 10 ans chez McKinsey a montré que les personnes en état de flux avaient une productivité 500 % plus élevée.

Cela ne semble pas si difficile à croire, étant donné le fonctionnement de Flowtime, qui s'aligne sur vos rythmes naturels de productivité.

Les sessions Flowtime flexibles favorisent le travail en profondeur. En oubliant l'espace, le temps et votre environnement, vous pouvez concentrer toute votre énergie sur la tâche qui vous occupe. Pour ceux d'entre nous qui vivent avec un TDAH, Flowtime signifie tirer parti des vagues intenses de concentration pour maintenir une productivité élevée.

Flowtime élimine les contraintes de temps artificielles. Sans la pression d'une échéance, vous avez la liberté d'expérimenter, d'échouer et de réessayer jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre travail. En suivant passivement le temps, plutôt qu'en travaillant contre un chronomètre, Flowtime combat l'aveuglement temporel, un symptôme courant du TDAH.

La maintenance d'une routine peut être difficile. En particulier lorsque l'on vit avec un TDAH, les routines peuvent être perçues comme un fardeau supplémentaire. En intégrant la technique Flowtime dans votre vie, vous pouvez alléger considérablement ce fardeau. Voici quelques conseils pour établir des routines lorsque l'on souffre d'un TDAH.

👀 Le saviez-vous ? De nombreuses personnes neurodivergentes rapportent que la technique Flowtime correspond mieux à leur façon de se concentrer, car elle leur permet de se passer de chronomètres rigides et d'opter pour des sessions plus longues, à leur propre rythme.

En corollaire, le flowtime élimine également les pauses forcées, vous donnant le pouvoir de faire des pauses quand elles vous conviennent. C'est idéal pour les tâches créatives et non structurées. Au lieu de vous forcer à faire quatre diapositives en 25 minutes, vous pouvez passer huit heures à faire votre meilleure présentation de huit diapositives.

via Source

Plus important encore, et à titre personnel, Flowtime est un excellent outil de conscience de soi. Il vous aide à mieux vous connaître. En utilisant Flowtime, vous pouvez identifier vos schémas de productivité, voir comment l'inspiration vous vient et apprendre ce que vous devez faire mieux.

Que vous soyez comme le psychologue suisse Jean Piaget, qui préférait un bureau en désordre, ou comme Barack Obama, qui choisissait de travailler tard dans la nuit, le flowtime est un excellent moyen d'aiguiser votre sens de vous-même. Au lieu de forcer votre esprit hyperactif à s'adapter à des systèmes rigides, le flowtime vous offre un espace sûr pour comprendre vos habitudes quotidiennes et adapter votre productivité en conséquence.

📮 ClickUp Insight : 60 % des travailleurs répondent aux messages instantanés dans les 10 minutes, mais chaque interruption coûte jusqu'à 23 minutes de concentration, créant ainsi un paradoxe de productivité. En centralisant toutes vos discussions, tâches et fils de discussion dans votre espace de travail, ClickUp vous permet d'abandonner le passage d'une plateforme à l'autre et d'obtenir rapidement les réponses dont vous avez besoin. Aucun contexte n'est jamais perdu !

Comment mettre en œuvre la technique Flowtime avec ClickUp

Utiliser ClickUp pour Flowtime : suivez, analysez et optimisez vos sessions de travail approfondi.

La plupart des gens essaient Flowtime avec un cahier et une application de chronomètre. Cela fonctionne, jusqu'à ce que vous ayez besoin de comparer les sessions, de repérer des schémas ou de remarquer que tous les jeudis, vous vous effondrez à 14 heures. C'est là qu'un système peut vous aider. ClickUp agit moins comme un chronomètre que comme un observatoire de la concentration, un endroit où vos sessions de travail approfondi, vos pauses, vos baisses d'énergie et les résultats de vos tâches coexistent au lieu d'être dispersés dans des notes séparées.

💬 Vérification rapide : ClickUp n'impose pas de chronomètres, il effectue le suivi de la réalité, afin que vos habitudes deviennent des données plutôt que des suppositions.

Voici à quoi ressemble un flux de travail adapté à Flowtime dans ClickUp :

1. Commencez par observer, sans chronométrer.

Créez des tâches ClickUp pour des blocs de travail réels : concentrez-vous sur ce qui mérite toute votre attention, et non sur le moment où vous devez le faire.

Au lieu de planifier votre travail par blocs de 25 minutes, créez des tâches ClickUp pour les tâches réelles dans lesquelles vous souhaitez vous immerger (par exemple, Rédiger la section 2, Prototyper les interactions, Analyser les réponses au sondage). Cela élimine la pression liée au moment où vous devez les réaliser et vous permet de vous concentrer sur ce qui mérite toute votre attention.

2. Identifiez les schémas qui sous-tendent votre concentration

Suivez votre temps en direct ou après avoir achevé vos tâches grâce au suivi du temps natif de ClickUp sur bureau, mobile et Internet.

ClickUp Suivi du temps et ClickUp Tableaux de bord transforment ces observations en informations utiles. Au lieu de nombres froids, vous voyez des rythmes : durée moyenne des sessions, périodes de concentration, cycles de pause naturels. Ce sont des données empathiques, plus proches de la réflexion que des rapports. Vous commencez à remarquer des choses que vous ne voyiez pas auparavant : la façon dont votre énergie atteint son pic après le déjeuner ou comment vos meilleures idées vous viennent tard dans la nuit.

Mettez en évidence les proportions avec les diagrammes en anneau ClickUp plutôt qu'avec un diagramme circulaire.

Au bout d'une semaine ou d'un mois, ces sessions deviennent un ensemble de données dont vous pouvez tirer des enseignements : quand est-ce que j'entre le plus rapidement dans le flux ? Combien de temps puis-je maintenir une concentration intense avant d'avoir besoin d'une pause ? Est-ce que l'écriture me fatigue plus que le travail de conception ?

4. Laissez le système prendre soin de vous

Automatisations ClickUp : des rappels discrets pour faire une pause, vous hydrater et protéger votre concentration.

Le plus grand risque de Flowtime est d'en faire trop : votre concentration devient obsessionnelle avant même que vous ne réalisiez que vos épaules sont crispées et que votre café est froid. C'est là que les automatisations ClickUp entrent en jeu. Elles peuvent vous inciter à faire une pause après une longue session, vous rappeler de vous hydrater ou vous poser discrètement la question suivante : Êtes-vous toujours dans le flux ou refusez-vous simplement de vous arrêter ?

Cela évite que le fluxtime ne se transforme en « Flow-until-migraine » (flux jusqu'à la migraine).

5. Notez vos impressions lorsque vous êtes dans le flux

Utilisez ClickUp Documents pour réfléchir à vos sessions et créer une archive vivante de votre rythme créatif.

Pour les plus introspectifs, ClickUp Docs offre un espace pour noter rapidement vos réflexions après chaque session. Qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a perturbé votre concentration ? Au fil des semaines, ces petites notes deviennent une archive vivante de votre rythme créatif, votre propre manuel d'utilisateur pour l'attention.

✅ Bonus interne : ClickUp Docs + Suivi du temps + Tableaux de bord = un profil de productivité vivant et évolutif, sans approximations.

Pourquoi ClickUp fonctionne pour Flowtime

Flowtime considère l'attention comme quelque chose d'organique, cyclique, fragile et profondément personnel. ClickUp structure cette attention sans l'étouffer.

Ses outils ne sont pas conçus pour vous pousser à être plus efficace, mais pour créer un environnement propice à l'épanouissement de votre travail. Les chronomètres ne commandent pas, ils observent. Les tableaux de bord ne mesurent pas, ils révèlent. Les automatisations n'interrompent pas, elles protègent le corps qui effectue le travail.

Utilisé correctement, ClickUp ne ressemble pas du tout à un logiciel. Il ressemble plutôt à un deuxième cerveau, plus calme, qui se souvient de ce que le premier oublie : quand vous êtes le plus vivant dans votre travail, quand vous devez vous arrêter et quand vous devez recommencer. Flowtime s'épanouit dans ce type d'écosystème, où la culpabilité est remplacée par la visibilité et où la conscience remplace la pression.

Comment l'IA vous aide à rester dans le flux (sans le perturber)

L'IA dans ClickUp : restez dans le flux en minimisant les changements de contexte et en restant concentré sans interruption.

Le plus grand risque avec Flowtime est le changement de contexte. Dès que vous quittez votre onglet pour « rédiger rapidement un e-mail » ou « rechercher cette source », vous n'êtes plus dans le flux, vous êtes dans la fragmentation.

ClickUp Brain vous évite cela en vous permettant de rester concentré sur votre travail tout en obtenant ce dont vous avez besoin.

Continuez à réfléchir là où vous faites du travail.

ClickUp Brain MAX : dictez vos idées et vos notes en temps réel pour rester dans le flux.

Lorsque vos pensées commencent à aller plus vite que vos doigts, ClickUp Brain MAX vous permet de parler au lieu de taper. Vous pouvez dicter vos idées, les prochaines étapes ou vos intuitions fugaces directement dans votre tâche. Parler permet de suivre le rythme de la pensée, ce qui permet de maintenir l'élan sans interruption.

Laissez l'IA écrire avec vous, et non pour vous.

Générez des scripts, de nouvelles idées et donnez vie à vos vidéos grâce à l'AI Writer for Work de ClickUp Brain.

Si ces pensées ont besoin d'être mises en forme, ClickUp Brain, un rédacteur IA, vous aide à le faire sans interrompre votre flux. Il peut nettoyer la formulation, reformuler le ton ou transformer une liste dispersée en brouillon, le tout dans ClickUp. Pas besoin de changer d'application, pas besoin de s'interrompre.

Découvrez ce que votre esprit essaie de vous dire.

Informations fournies par l'IA : visualisez vos schémas de concentration et optimisez votre flux de travail grâce à des données exploitables.

Pendant ce temps, AI Insights étudie discrètement vos sessions suivies. Il met en évidence des schémas : quand vous êtes le plus concentré, quelles tâches épuisent votre énergie le plus rapidement et quand vous avez tendance à sauter des pauses. Il ne s'agit pas d'un jugement, mais d'un mapper de votre attention au fil du temps.

Pourquoi l'IA + Flowtime fait du travail

Flowtime ≠ « travaillez seulement quand vous en avez envie ». Il s'agit plutôt de « travail avec intention, protéger votre zone de concentration et apprendre à partir des données ».

L'IA gère les points de friction (changement d'application, saisie manuelle, mise en forme, recherche de notes) afin que votre charge cognitive reste concentrée sur ce qui compte, et non sur les tâches administratives qui l'entourent.

Vous êtes submergé par trop de tâches « urgentes » et ne constatez pas suffisamment de progression réelle ? Cette vidéo présente des stratégies simples de hiérarchisation des priorités que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui afin de cesser de courir après le temps et de vous concentrer sur le travail qui compte vraiment.

Bonnes pratiques pour appliquer Flowtime

Csikszentmihalyi écrit:

L'attention est le processus qui régule les états de conscience en admettant ou en refusant l'accès à divers contenus dans la conscience.

D'une certaine manière, il suggère que vous pouvez contrôler ce à quoi vous prêtez attention et peut-être vous mettre plus facilement dans un état de flux.

Ce n'est pas un tour de passe-passe, mais une pratique consciente qui comprend plusieurs étapes. Pour commencer, bien utiliser Flowtime exige que vous assuriez un suivi cohérent de votre activité. Même si vous n'avez pas besoin de planifier vos tâches ou de commencer/arrêter à une heure précise, un journal détaillé de votre temps de travail peut être très utile pour identifier vos schémas de flux.

Une fois que vous disposez de ces journaux, consultez-les régulièrement. Une semaine est une bonne période pour observer les schémas récurrents. Vous remarquerez peut-être qu'il vous est plus facile d'entrer dans le flux tôt le matin, quand tout est calme, ou tard le soir, quand vous vous sentez complètement seul. Identifiez ces moments afin d'optimiser vos heures de travail en conséquence. Un outil comme ClickUp Brain peut également vous aider à obtenir ces informations.

💡Conseil de pro : personnalisez vos outils d'IA en fonction de vos besoins spécifiques. Au-delà de la simple création de contenu ou de résumer du texte, utilisez l'IA pour mieux vous comprendre et prendre des mesures significatives. Voici un guide d'introduction sur la manière d'utiliser l'IA pour améliorer votre productivité.

Lors de votre révision, demandez-vous également quelles tâches nécessitent réellement un état de flux. Par exemple, remplir votre relevé de temps ou remplir vos demandes de remboursement ne nécessite peut-être pas toute votre attention. Même les aspects essentiels de votre travail peuvent entrer dans cette catégorie. Pour ma part, je n'ai pas besoin d'être dans un état de flux pour optimiser mon écriture pour le référencement ou la passer dans Grammarly. Déterminez ce qui nécessite un état de flux et organisez vos heures de travail en fonction de cela.

Mais surtout, n'oubliez pas que la technique Flowtime ne vous oblige pas à faire des pauses. C'est donc à vous de décider quand vous en avez besoin. J'active la fonctionnalité « annoncer l'heure » sur mon ordinateur pour rester conscient du temps qui passe. Au fait, je dois aussi nourrir les chats. Vous pouvez simplement laisser la fenêtre ouverte pour savoir quand le soleil se couche.

Parallèlement, prenez soin de votre corps en faisant une pause d'une minute. Soyez attentif à votre respiration, à vos douleurs, à votre faim, à votre soif, etc. Cela peut vous sembler être des distractions inutiles, mais ce sont des messages d'alerte envoyés par votre corps pour vous éviter de vous épuiser pendant votre flowtime.

L'avenir de la productivité passe de la « visibilité de l'horloge » à la « visibilité du rendement ». Flowtime s'adapte au monde du travail asynchrone dans lequel nous travaillons de plus en plus.

Limites de la technique Flowtime

Fondée sur la recherche scientifique et axée sur la haute performance, la technique Flowtime est un excellent outil de productivité.

Certaines conditions de service s'appliquent.

Flowtime s'adresse aux personnes autonomes. Elle exige que vous possédiez l'autodiscipline et l'énergie nécessaires pour commencer la tâche et entrer dans le flux. Elle exige également que vous tiriez satisfaction et contenu de l'accomplissement de la tâche elle-même, et non de la récompense.

Malheureusement, ces conditions ne sont pas toujours réunies, ni pour toutes les tâches. Parfois, vous avez besoin de l'anxiété induite par le chronomètre pour terminer des tâches que vous n'appréciez pas particulièrement, comme rédiger des rapports ou trier des documents. D'une certaine manière, le flowtime convient mieux aux personnes perspicaces.

De plus, le flowtime nécessite également de la discipline pour enregistrer votre travail avec précision et honnêteté. Si vous oubliez d'activer votre outil de suivi du temps et que vous faites des approximations plus tard, vous perdrez les informations dont vous avez besoin pour optimiser le flowtime.

À l'autre extrémité du spectre, si vous travaillez sur quelque chose que vous aimez et que vous êtes toujours dans le flux, vous risquez de ne pas faire de pauses et de souffrir de fatigue cognitive. Les chercheurs définissent la fatigue cognitive comme « l'incapacité exécutive à maintenir et à optimiser les performances lors d'un effort cognitif intense mais soutenu ».

Lorsque vous êtes dans le flux, en activant vos cellules grises pendant une période prolongée, vous êtes plus susceptible de souffrir de fatigue cognitive. À long terme, cela peut entraîner un épuisement professionnel. Pour tirer le meilleur parti du flowtime, il est important de donner également la priorité aux temps d'arrêt.

Il y a ensuite la question des équipes de distribution et du travail collaboratif. Si vous faites partie d'un flux de travail qui vous oblige à collaborer avec d'autres membres de l'équipe, vous devrez vous présenter à un endroit et à une heure précis, que vous soyez dans le flux ou non. Dans ce cas, le flowtime peut être plus perturbant qu'énergisant.

Pourquoi Flowtime est un aperçu de la prochaine ère du travail

Cette décennie a été marquée par des bouleversements extraordinaires dans le monde du travail.

👀 Le saviez-vous ? Le Forum économique mondial estime que 39 % des compétences actuelles seront transformées ou deviendront obsolètes d'ici 2030. Les entreprises évoluent pour offrir de l'assistance à la santé et au bien-être de leurs employés, un aspect identifié comme étant la priorité absolue pour attirer les talents.

La flexibilité des horaires de travail et les modèles de productivité sont des aspects essentiels à cet égard. Les organisations new age qui réussissent, comme Atlassian, font la validation d'un modèle de travail entièrement distribué. Dropbox est une entreprise virtuelle avant tout. À mesure que de plus en plus d'organisations se numérisent, nous pensons que ce sera la principale façon de travailler à l'avenir.

Les équipes entièrement à distance, virtuelles et de distribution ont également tendance à être des environnements de grande confiance où les membres ont le pouvoir de planifier leur travail à leur manière, en intégrant leurs besoins de pauses, tout en laissant de l'espace à la collaboration. Flowtime est un aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler.

Imaginez une équipe créative composée de membres issus des domaines du développement de produits, du contenu, de l'expérience client, du marketing et de la publicité, travaillant ensemble pour définir des objectifs et des exigences, puis se séparant pour se consacrer à un travail approfondi à faire de manière individuelle.

Ce modèle existe déjà, mais la pression constante pour collaborer l'emporte souvent sur l'autonomie individuelle et réduit le temps consacré à la créativité. Le résultat est une fatigue mentale, des changements de contexte et une lente érosion de l'espace cognitif.

70 % des réunions servent davantage à interrompre et à alourdir la charge de travail des employés qu'à les aider. Tout cela ajoute également au coût psychologique des réunions.

Les organisations prennent peu à peu conscience de cet impact et encouragent davantage les équipes à s'autogérer.

Notre manuel, qui compte plus de 2 700 pages web et est accessible au public, est un élément essentiel qui nous permet de travailler de manière asynchrone.

Les outils d'IA générative contribuent à cette transformation en permettant aux employés d'accéder à des données non structurées provenant de différentes sources sans déranger leurs collègues.

👀 Le saviez-vous ? BCG recommande qu'« une stratégie GenAI vise à rendre le travail plus agréable », ce qui correspond parfaitement aux principes de Flowtime. Plusieurs organisations se lancent dans cette aventure, permettant à chaque employé d'utiliser l'IA comme son assistant personnel.

À mesure que la nature du travail évolue, que les défis auxquels nous sommes confrontés deviennent plus complexes, que davantage de « tâches régulières » sont automatisées et que les outils à notre disposition se multiplient, l'atout le plus précieux est sans aucun doute l'ingéniosité humaine. En d'autres termes, entrer dans un flux.

Le plaisir inébranlable de la productivité

À faire du bon travail, selon ses propres critères, est la source ultime du contenu.

Prendre du plaisir et être fier de son travail est essentiel pour avoir envie de le faire encore et encore. En clair, personne ne fait du bon travail dans un métier qu'il déteste.

Pourtant, la plupart des cadres de productivité actuels se concentrent sur des méthodes brutales pour faire travailler quelqu'un. Prenez le Pomodoro, instance. Son approche fondamentale consiste à forcer quelqu'un à s'asseoir et à faire le travail pendant 25 minutes, sans exception. Le plus souvent, cela ne fonctionne pas ainsi.

En tant qu'écrivain professionnel, je n'ai pas le luxe d'attendre l'inspiration. Je ne peux pas non plus laisser libre cours à ma créativité au son d'une horloge. Ce que je recherche, c'est un équilibre. Un système qui comprenne mon besoin de me mettre à l'aise dans une zone, tout en me tenant responsable de terminer le travail qui m'est assigné.

La technique Flowtime est exactement l'équilibre dont j'ai besoin. Elle me pousse à clarifier mes objectifs, à éviter les distractions et à rechercher des commentaires, sans me couper du monde. Elle m'aide à ajuster mon flux en fonction de mes propres schémas et comportements. Elle me donne envie d'être créatif sans créer d'anxiété autour de cela.

Les Chronos occupent une place secondaire, tandis que je profite du Kairos pour écrire des mots dont je suis fier. À mes yeux, c'est une victoire !

Foire aux questions

Qu'est-ce que la technique Flowtime et en quoi diffère-t-elle de la technique Pomodoro ?

La technique Flowtime est une approche flexible de la gestion du temps. Elle vous encourage à atteindre un état de « flux », dans lequel vous achevez de manière complète une tâche tant que celle-ci vous stimule, et vous vous arrêtez naturellement lorsque vous perdez votre concentration.

Contrairement à la technique Pomodoro, elle ne limite pas le temps que vous consacrez au travail ni vos pauses. Elle est flexible et personnalisable.

À qui la technique Flowtime profite-t-elle le plus ?

La technique Flowtime est parfaite pour les personnes créatives qui s'investissent progressivement dans leur travail et ont besoin de plus de temps pour achever leurs tâches. Elle est également idéale pour les personnes souffrant de problèmes d'anxiété ou de TDAH, car elle est plus souple en matière de délais rigides.

Comment suivre numériquement les sessions Flowtime ?

Le mieux est d'utiliser une application dotée d'un bouton marche/arrêt que vous pouvez activer/désactiver en fonction de vos sessions. ClickUp Suivi du temps vous permet de le faire sans effort sur tous vos appareils.

Le flowtime peut-il améliorer la concentration et le travail en profondeur ?

Flowtime est spécialement conçu pour améliorer la concentration et permettre un travail approfondi. Il vous permet d'entrer dans la zone, d'aborder un problème sous différents angles et de créer des solutions complètes. Il vous aide également à achever vos tâches plus rapidement, car vous y consacrez toute votre attention sans être distrait.

Le flowtime convient-il aux équipes ou principalement aux individus ?

Flowtime repose sur l'expérience individuelle, qui peut varier considérablement d'un membre de l'équipe à l'autre. Lorsqu'un membre est dans le flux et un autre ne l'est pas, cela peut devenir une distraction et nuire à Flowtime. Cette technique s'adresse donc principalement aux individus.

Cependant, les équipes qui travaillent vers des objectifs communs peuvent utiliser Flowtime pour guider leurs sessions de collaboration. Instance, vous pouvez réfléchir ensemble en utilisant Flowtime pour fixer des objectifs, éliminer les distractions et explorer des idées plus approfondies.