les 10 meilleurs modèles de cartes mentales Miro pour le brainstorming visuel

Les bonnes idées créatives ne viennent pas toujours dans l'ordre, et c'est exactement pour cela que les cartes mentales existent. Que vous planifiiez un projet, génériez des idées pour une stratégie d'entreprise, élaboriez un flux de conception ou démêliez un sujet de recherche, une carte mentale vous aide à établir la connexion sans perdre de vue la situation dans son ensemble.

Miro prend cette étape encore plus loin avec des modèles dynamiques et collaboratifs qui transforment la génération d'idées désordonnées en idées claires et exploitables.

Pas de post-it ni de Google Slides, pas d'effacement de tableau blanc, juste un organisateur graphique où vos idées centrales sur un concept particulier peuvent se développer, se brancher et prendre vie.

Dans ce guide, nous avons rassemblé 10 modèles de cartes mentales Miro qui ne se contentent pas d'explorer des idées et d'organiser des informations, mais qui permettent également de débloquer des idées créatives. Préparez-vous pour une session de cartographie mentale.

🧠 Anecdote amusante : Le terme « carte mentale » a été popularisé par l'auteur Tony Buzan dans les années 1970, mais le concept remonte à des philosophes anciens tels que Porphyre et même Léonard de Vinci, qui ont esquissé des diagrammes ressemblant aux cartes mentales modernes !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de carte mentale Miro ?

Un bon modèle de carte mentale Miro aide votre cerveau à respirer lorsque vous résolvez des problèmes complexes. Le modèle idéal doit vous permettre d'organiser vos idées autour d'un concept central sans ralentir votre flux créatif.

Recherchez une carte mentale Miro préconfigurée qui vous permet de :

Connectez facilement vos idées : branchez les idées liées à un sujet central pour visualiser clairement les relations entre différents concepts

Hiérarchisez en un clin d'œil : organisez vos idées à l'aide d'un code couleur ou d'une hiérarchie de formes pour indiquer leur importance, leur urgence ou leur catégorie

Collaborez en temps réel : invitez vos collègues à créer, effectuer une modification en cours et commenter directement la carte mentale à mesure que de nouvelles idées émergent

Ajoutez du contexte sans effort : insérez des étiquettes, des notes, des liens ou des images pour enrichir chaque idée sans encombrer l'espace

Restez flexible : développez ou réduisez les branches au fur et à mesure que vos idées évoluent, car celles-ci sont rarement immuables

Les meilleurs modèles de cartes mentales vous aident à mettre de l'ordre dans vos pensées, à passer du concept à la structure, à collaborer sans friction et à vous préparer à commencer à créer des cartes mentales.

💡 Conseil de pro : utilisez la couleur de manière stratégique dans vos cartes mentales. Attribuez à chaque branche une couleur distincte, non seulement pour un effet visuel plus attrayant, mais aussi pour aider subtilement votre cerveau à reconnaître plus rapidement les catégories, l'urgence ou même la propriété.

10 modèles de cartes mentales Miro

Il n'y a pas deux brainstormings identiques, et c'est ce qui rend les cartes mentales si puissantes.

Que vous organisiez un atelier en équipe ou que vous organisiez visuellement vos projets personnels, ces modèles vous aident à structurer vos idées spontanées.

Ils offrent une clarté visuelle, favorisent la collaboration et facilitent le tri, la hiérarchisation et la mise en œuvre des idées, même les plus folles. Les outils de mind mapping de Miro répondent à différents besoins, des rétrospectives à la conceptualisation rapide et à la cartographie du marché.

1. Le modèle de rétrospective « Mad Sad Glad » (Fou, triste, heureux)

Le modèle de rétrospective Mad Sad Glad aide les équipes à réfléchir non seulement à ce qui s'est passé, mais aussi à ce qu'elles ont ressenti pendant un projet. Il s'agit d'un moyen structuré de mettre en évidence les obstacles, de célébrer les victoires et de renforcer la confiance au sein de l'équipe en temps réel.

Utilisez cet outil visuel pour guider les réflexions post-sprint qui vont au-delà des simples indicateurs. Chaque quadrant (Mad, Sad et Glad) offre un espace pour des commentaires honnêtes qui aident les équipes à identifier les points de friction émotionnels, à améliorer la culture et à miser davantage sur ce qui fonctionne.

Voici comment utiliser ce modèle :

Organisez des rétrospectives d'équipe après les sprints ou les jalons importants

Exprimez vos émotions dans une mise en forme structurée

Encouragez la vulnérabilité et le dialogue ouvert

Identifiez les hauts et les bas émotionnels dans vos projets

Transformez le sentiment d'équipe en améliorations tangibles des processus

👉 Idéal pour : les équipes agiles et les managers qui favorisent la sécurité psychologique et l'amélioration continue.

2. Le modèle Crazy Eights

La rapidité est votre atout créatif, et ce modèle est conçu pour cela. Le modèle Crazy Eights est un outil incontournable pour une idéation ultra-rapide, qui met les participants au défi de esquisser huit idées uniques en seulement huit minutes. Il est très apprécié dans les favoris des sprints de conception, et pour cause. Il pousse votre cerveau à dépasser l'évidence et à explorer des territoires inattendus et à fort potentiel.

Avec une disposition claire et visuelle composée de huit cadres, ce modèle aide les équipes à surmonter les blocs créatifs, à explorer des modes de pensée divergents et à comparer plusieurs solutions côte à côte, le tout sans trop réfléchir.

Utilisez ce modèle lorsque vous avez besoin de :

Générez rapidement des idées à partir de plusieurs concepts créatifs à l'aide de cartes conceptuelles

Organisez des sessions d'idéation dans le cadre de sprints de conception

Stimulez la pensée latérale dans des délais limités

Encouragez la réflexion spontanée sans analyse excessive

Comparez différentes idées en un clin d'œil pour inspirer les prochaines étapes

👉 Idéal pour : les designers, les équipes produit et les animateurs d'ateliers.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez transformer une simple idée en un plan stratégique structuré ? Utilisez ClickUp Brain pour générer des arbres de décision directement dans votre environnement de travail. Il vous suffit de saisir une invite, des instructions telles que « Créer un arbre de décision pour un plan marketing de 90 jours »* et l'IA définira les étapes clés telles que la définition des objectifs, l'identification de votre cible et la planification des phases d'exécution. Décomposez les stratégies complexes en éléments de taille raisonnable et à actionner, sans avoir à changer d'outil

3. Le modèle de carte perceptuelle

Le modèle de carte perceptuelle est un excellent outil pour visualiser comment votre entreprise, votre produit ou votre service se positionne par rapport à la concurrence aux yeux de votre public. C'est un outil stratégique indispensable pour les équipes marketing, les chefs de produit et les décideurs qui souhaitent découvrir des espaces inexploités et affiner leur positionnement.

Grâce à une disposition simple sur un axe X-Y, ce modèle vous permet de représenter différents acteurs en fonction d'attributs tels que le prix, la qualité, l'innovation ou la satisfaction client. Que vous lanciez un nouveau produit ou que vous repositionniez un ancien produit, ce modèle transforme votre intuition en informations fondées sur des données.

Utilisez ce modèle pour travailler lorsque vous souhaitez :

Mappez vos concurrents en fonction des caractéristiques de leur marque ou de leurs performances

Identifiez les espaces inoccupés sur le marché

Facilitez les ateliers de marketing et de position

Visualisez les tendances en matière de perception de la marque au fil du temps

Comparez les gammes de produits internes ou les points forts des services

👉 Idéal pour : les spécialistes du marketing et les stratèges qui effectuent des études d'audience ou de marque à faire.

4. Le modèle de diagramme Lotus

Lorsque les grandes idées semblent insurmontables, ce modèle vous aide à mettre de l'ordre dans le chaos. Le modèle de diagramme Lotus décompose les sujets complexes en groupes gérables, révélant des niveaux de compréhension plus profonds, un carré à la fois. Il s'agit d'un cadre structuré mais flexible qui transforme la pensée abstraite en un plan clair et visuel.

Chaque idée centrale est placée au centre et se branche en huit idées périphériques, qui peuvent ensuite être développées davantage. Cela en fait un outil parfait pour mapper des stratégies, des plans de contenu ou des problèmes de recherche complexes.

Essayez ce modèle pour :

Explorez des sujets complexes grâce à des groupes thématiques ciblés

Visualisez les résultats du brainstorming par couches

Structurez vos recherches ou votre contenu volumineux

Décomposez les objectifs de l'équipe ou du projet en éléments stratégiques

Stimulez la réflexion approfondie grâce à des associations thématiques

👉 Idéal pour : les étudiants, les chercheurs et les équipes d'innovation à la recherche d'une idéation structurée.

5. Le modèle « What So What Now What » (Quoi, alors quoi, maintenant quoi)

La réflexion est plus efficace lorsqu'elle est guidée. Le modèle What So What Now What aide les individus et les équipes à analyser leurs expériences, à leur donner un sens et à identifier clairement les prochaines étapes. Ce cadre en trois parties est largement utilisé dans les rétrospectives, l'éducation et les débriefings post-évènementiels pour transformer les moments en élan.

Au lieu de discussions vagues, cet outil ancre les discussions dans une structure simple. Il donne des instructions aux utilisateurs pour décrire ce qui s'est passé, pourquoi c'est important et comment aller de l'avant. Ce cadre est idéal pour faire rapidement émerger des idées et s'accorder sur les points d'action.

Tirez parti de ce modèle pour :

Faites le point après les réunions ou les sprints

Transformez vos observations en apprentissage et en action

Encouragez une réflexion plus approfondie après les évènements

Réalisez la connexion entre les résultats et les stratégies futures

Alignez les conclusions de l'équipe avec les valeurs de l'entreprise

👉 Idéal pour : les enseignants, les chefs d'équipe et les consultants qui organisent des sessions de formation.

6. Le modèle de diagramme en T simple

Parfois, la clarté vient simplement de la mise en parallèle des deux côtés. Le modèle de diagramme en T simple est un outil classique d'aide à la décision qui vous permet de comparer deux options côte à côte. Que vous pesiez le pour et le contre, analysiez les situations avant et après, ou compariez des fonctionnalités, ce modèle rend les évaluations visuelles et immédiates.

Sa disposition minimaliste élimine les distractions afin que les équipes puissent se concentrer sur l'essentiel. Utilisez-le lors de sessions de planification, en classe ou lors de réunions quotidiennes rapides lorsque vous avez besoin d'une réflexion structurée sans complexité inutile.

Voici comment utiliser ce modèle :

Analysez les compromis lors de la planification

Comparez des points de vue opposés ou des concepts centraux

Assistance à la prise de décision lors des discussions d'équipe

Analysez les avantages et les inconvénients avant de prendre une décision définitive

Illustrez les préférences ou les fonctionnalités contrastées des utilisateurs

👉 Idéal pour : les étudiants, les analystes d'entreprise et les équipes qui effectuent des évaluations rapides.

7. Modèle de matrice « Ideas Parking Lot » (parc de stationnement des idées)

Vous est-il déjà arrivé d'assister à une réunion où de bonnes idées émergent, mais qui ne correspondent pas à l'agenda ? Le modèle de matrice de parking à idées offre un moyen structuré de capturer les réflexions intéressantes qui surgissent pendant les réunions ou les sessions de brainstorming.

Il fournit aux équipes un espace visuel pour stocker, trier et revoir les idées en fonction de leur pertinence et de leur urgence. La disposition en quadrants permet de hiérarchiser ou de reporter facilement les idées sans perdre de vue leur potentiel futur.

Essayez ce modèle pour :

Recueillez des idées pendant le brainstorming sans perturber le flux

Classez par ordre d'urgence et de pertinence

Revenez sur les idées enregistrées pendant les cycles de planification

Conservez les concepts prometteurs pour vos futurs projets

Organisez le flux d'idées grâce à une structure claire

👉 Idéal pour : les animateurs et les équipes d'innovation qui ont besoin d'une approche non linéaire du brainstorming.

📮Perspective ClickUp : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et la conceptualisation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, qui vous aide à transformer instantanément les idées issues de la session de brainstorming en tâches. Et si vous avez du mal à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de votre invite, instructions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, visualiser et exécuter plus rapidement !

8. Le modèle « Réflexions sur la réunion »

Le modèle « Réflexions sur la réunion » aide les équipes à identifier ce qui a fonctionné lors d'une réunion, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui doit être fait avant que tout le monde ne se déconnecte. Il encourage les commentaires immédiats afin que les prochaines étapes soient fraîches et réalisables.

Ce modèle simplifie les comptes rendus d'après-réunion en invitant les participants à répondre dans une disposition structurée. Il crée également un espace partagé pour la responsabilisation qui améliore la collaboration au sein de l'équipe.

Utilisez ce modèle lorsque vous avez besoin de :

Recueillez rapidement les commentaires des participants à la réunion

Identifiez les thèmes et les préoccupations récurrents

Améliorez vos futures réunions

Consignez les points clés en un seul endroit

Encouragez la responsabilisation grâce à une réflexion partagée

👉 Idéal pour : les équipes qui cherchent à améliorer en permanence leurs pratiques de collaboration.

💡 Conseil de pro : Vous ne souhaitez pas utiliser un modèle de carte mentale statique ? Avec ClickUp Mind Map, vous pouvez créer et personnaliser visuellement votre organigramme à partir de zéro, en l'adaptant à mesure que votre équipe évolue. Les cartes mentales vous permettent de réorganiser facilement les rôles, d'ajouter des connexions et de collaborer en temps réel. Plannez vos idées de manière visuelle avec ClickUp cartes mentales

9. Le modèle de matrice How Now Wow

Cette matrice ludique et pratique est un outil visuel qui permet de filtrer et de hiérarchiser les idées avec clarté. Le modèle de matrice How Now Wow classe les idées en trois catégories : How (innovantes mais difficiles à mettre en œuvre), Now (faciles et familières) et Wow (créatives et réalisables). Il aide les équipes à évaluer les concepts en trouvant le juste équilibre entre ambition et potentiel de mise en œuvre.

Utilisez cette matrice pour guider la sélection d'idées lors de hackathons, de revues de conception ou de réunions de planification. Elle encourage les équipes à sortir des sentiers battus et à identifier des idées percutantes et réalisables sans perdre de vue la faisabilité.

Utilisez ce modèle pour le travail lorsque vous souhaitez :

Évaluez les idées en fonction de leur potentiel d'innovation

Concentrez l'énergie de votre équipe sur des actions percutantes et réalisables

Encouragez l'équilibre entre pragmatisme et créativité

Évaluez les présentations dans les paramètres d'un hackathon ou d'une session d'idéation

Mettez-vous d'accord sur les prochaines étapes grâce à un consensus visuel clair

👉 Idéal pour : les responsables de l'innovation et les équipes produit interfonctionnelles.

10. Modèle de backlog « Entonnoir d'idées »

Les bonnes idées sont faciles à générer, mais difficiles à gérer sans structure. Le modèle Idea Funnel Backlog aide les équipes à suivre les concepts à mesure qu'ils passent de l'inspiration brute à des plans concrets.

Sa disposition en entonnoir crée un pipeline visuel qui organise chaque étape de la conceptualisation, de l'idée initiale à la mise en œuvre. Ce modèle est pratique pour gérer les calendriers de contenu, les feuilles de route des produits ou les sessions de planification de sprints.

Tirez parti de ce modèle pour :

Gérez un backlog d'idées de produits ou de contenu

Classez les initiatives en fonction de leur impact ou de l'effort requis

Rationalisez les transferts, de la conception à l'exécution

Passez en revue les idées lors des sessions de planification de sprint ou de hiérarchisation des priorités

Visualisez les étapes décisionnelles pour réduire l'ambiguïté

👉 Idéal pour : les chefs de produit et les responsables de contenu sur le contenu qui gèrent des pipelines d'idées.

Limites des cartes mentales Miro

Miro est fantastique pour la réflexion libre, mais lorsqu'il s'agit de passer des idées à la mise en œuvre, des failles commencent à apparaître. Il est conçu pour le brainstorming, pas nécessairement pour le suivi.

Pour les équipes qui ont besoin de flux de travail plus approfondis, d'automatisation ou d'une gestion des tâches complexe, Miro peut sembler un peu... léger.

Voici les domaines dans lesquels Miro pourrait vous freiner :

Exécution limitée des tâches : idéal pour mapper vos idées et prendre des notes, mais pas pour gérer les livrables ou les échéances

Pas d'automatisation intégrée : vous aurez besoin d'outils tiers pour déclencher des actions, des rappels ou des flux de travail

*problèmes de permission : les contrôles d'accès basés sur les rôles ne sont pas aussi précis que certaines équipes d'entreprise le souhaiteraient

*personnalisation simple : vous pouvez modifier les dispositions et les couleurs, mais le mapper logique et les dépendances sont limites

Transmissions dispersées : transformer les idées issues du brainstorming en tâches suivibles nécessite souvent un tout autre outil

Si vous cherchez à achever vos idées en un seul endroit, c'est là que les autres modèles proposés par d'autres logiciels de mind mapping prennent le dessus.

👀 Le saviez-vous ? Dans le domaine de l'enseignement médical, les étudiants qui utilisent des cartes mentales améliorent leurs capacités de raisonnement clinique et de diagnostic. En effet, la cartographie vous oblige à lier les symptômes, les causes et les traitements de manière structurée et visuelle, imitant ainsi la manière dont se déroule la résolution de problèmes dans la vie réelle.

Modèles Miro alternatifs

Si Miro est le lieu où les idées jaillissent, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est celui où elles se concrétisent. Considérez ces modèles comme vos rampes de lancement créatives, mais avec une automatisation intégrée, des champs assignés et des échéanciers de projet réels.

Que vous mapperiez une stratégie, planifiiez le flux d'un produit ou meniez plusieurs campagnes clients, les modèles de cartes mentales de ClickUp vous permettent de concrétiser vos idées, du tableau blanc à la mise en œuvre.

Comme le dit Briettny Curtner, responsable de programme à l'université d'Utah Valley

Enfin, la fonctionnalité tableau blanc ? Je l'adore. Cet outil a souvent été utilisé lors des réunions d'équipe pour réfléchir à des idées ou approfondir certaines initiatives.

C'est exactement le type de puissance pratique et collaborative que ces modèles apportent à la table.

Ces alternatives à Miro ne sont pas seulement plus esthétiques pour le brainstorming. Elles sont plus intelligentes, plus rapides et adaptées aux équipes qui aiment voir grand et agir vite. *

1. Modèle de tableau blanc vierge pour carte mentale ClickUp

Lancez facilement une session de brainstorming à partir de zéro à l'aide du modèle de tableau blanc ClickUp Blank Mind Map

Commencez avec une toile vierge et construisez votre carte mentale exactement comme vous le souhaitez, sans règles ni limites. Le modèle de tableau blanc ClickUp Blank Mind Map vous offre une toile vierge pour cartographier librement vos pensées, tout en les reliant à des actions concrètes.

Ce modèle est idéal lorsque la structure pourrait entraver la pensée en étape. Il offre la flexibilité nécessaire pour brainstormer de manière organique sans contraintes, tout en restant en connexion avec vos objectifs, tâches et flux de travail. Il n'y a pas de cadre rigide, juste une pure idéation avec des outils intégrés pour faire avancer les idées.

Créez une dynamique en utilisant ce modèle pour :

Établissez des connexions entre les équipes et les flux de travail

Intégrez des tâches, des notes ou des objectifs directement dans chaque nœud

Utilisez des codes de couleur pour organiser les branches et les thèmes ou les priorités

Invitez vos collaborateurs à créer et à itérer en temps réel

Exportez ou présentez le mapper final dans le cadre du lancement de votre projet

👉 Idéal pour : les équipes qui souhaitent bénéficier d'une liberté créative totale tout en restant connectées à leurs flux de travail.

🎥 Découvrez comment utiliser les cartes mentales ClickUp pour visualiser et assimiler vos meilleures idées.

2. Le modèle de carte mentale simple ClickUp

Tirez parti du modèle de carte mentale simple ClickUp pour organiser vos idées éparpillées en catégories claires

Les outils complexes peuvent ralentir la réflexion rapide. Le modèle de carte mentale simple ClickUp élimine l'encombrement visuel afin que vous puissiez saisir rapidement vos idées et les organiser facilement.

Sa structure simplifiée vous aide à vous concentrer sur l'essentiel, que vous soyez en train de rédiger un blog, de planifier un projet ou d'organiser vos idées pendant une réunion. C'est la carte mentale idéale lorsque la rapidité et la simplicité sont clés. Elle allie une disposition épurée à des fonctions puissantes telles que les champs personnalisés, l'intégration des tâches et le changement de vue.

Essayez ce modèle lorsque vous souhaitez :

Forfait vos articles de blog, vos documents de recherche ou vos présentations

Décomposez une grande idée en étapes concrètes et réalisables

Ajoutez des champs personnalisés pour le suivi de la priorité ou de l'échéancier

Passez facilement à l'afficher tableau, liste et calendrier

Attribuez des tâches à partir des nœuds de la carte mentale sans quitter le tableau blanc

👉 Idéal pour : Les créateurs indépendants et les étudiants qui recherchent un moyen efficace d'organiser leurs idées.

3. Le modèle de cartographie de projet ClickUp

Divisez les projets de grande envergure en phases, jalons et sous-tâches à l'aide du modèle de cartographie de projet ClickUp

Vous est-il déjà arrivé de regarder le cahier des charges d'un projet et de vous demander : « Par où commencer ? » Le modèle de cartographie de projet ClickUp répond à cette question en transformant des idées dispersées en phases, jalons et sous-tâches clairs et faciles à suivre, le tout dans un hub visuel unique.

Il établit la connexion entre la stratégie et l'exécution, garantissant ainsi que rien ne soit oublié entre le lancement et la livraison.

Ce modèle va au-delà du simple mind mapping classique. Il relie chaque partie de votre projet aux personnes assignées, aux échéanciers, aux dépendances et à la documentation, ce qui facilite l'alignement des parties prenantes et le suivi des progrès à chaque étape.

Utilisez ce modèle pour :

Attribuez des propriétaires et des dates d'échéance directement à partir de la carte

Associez la documentation ou les ressources aux étapes pertinentes

Identifiez visuellement les dépendances ou les goulots d'étranglement

Synchronisez la progression de votre carte mentale avec vos tâches ClickUp

Créez des tableaux de bord à partir du mapper pour des rapports continus

*idéal pour : les chefs de projet qui gèrent des objectifs interdépartementaux.

4. Modèle de carte mentale ClickUp pour la gestion d'agence

Visualisez les flux de travail spécifiques à chaque client, de la proposition à la livraison, à l'aide du modèle de carte mentale ClickUp Agency Management

Le modèle de carte mentale ClickUp Agency Management aide les agences à mettre de l'ordre dans tous les éléments mobiles, des propositions aux livrables, dans une vue partagée qui permet de tout afficher et de rester sur la bonne voie.

Ce modèle est conçu pour offrir visibilité et contrôle sur plusieurs comptes. Grâce à des connexions intégrées aux échéanciers, aux propriétaires de tâches et au partage de fichiers, votre équipe peut passer sans encombre du lancement à la livraison tout en restant alignée sur les objectifs et les attentes du client.

Utilisez-les pour mapper, suivre et plus encore, lorsque vous en avez besoin :

Mapper les chaînes d'approbation pour le contenu, les conceptions et les révisions

Suivez l'échéancier des campagnes et les responsabilités du propriétaire

Centralisez les briefs clients et les documents relatifs aux objectifs dans chaque branche

Donnez des étiquettes aux livrables en fonction de leur urgence, de la plateforme ou du type de service

Partagez la progression en temps réel en interne ou avec vos clients

idéal pour :* les agences qui rationalisent les projets multi-clients et les opérations marketing.

🎥 Découvrez comment mieux planifier vos projets grâce aux tableaux blancs :👇🏼

5. Modèle de carte mentale ClickUp User Flow

Créez des parcours utilisateurs détaillés, de l'atterrissage à la conversion, à l'aide du modèle de carte mentale ClickUp User Flow

Et si vous pouviez mapper chaque interaction, chaque décision et chaque résultat possible avant même d'écrire une seule ligne de code ? Le modèle de carte mentale ClickUp User Flow vous affiche une vue d'ensemble de l'expérience client, permettant à votre équipe d'identifier les points de friction dans le parcours client et d'optimiser l'expérience.

Il établit la connexion entre la stratégie, la conception et le développement dans un seul espace collaboratif. Des pages d'accueil aux flux de paiement, il vous permet de visualiser chaque action de l'utilisateur tout en synchronisant avec votre backlog de produits et vos tâches de sprint.

Planifiez votre cheminement à l'aide de ce modèle pour :

Visualisez les arbres de décision pour différents profils d'utilisateurs

Suivez les points de rupture ou les frictions dans l'expérience actuelle

Faites un forfait pour le contenu UX, les appels à l'action et la hiérarchie des écrans

Collaborez avec les équipes de conception, de développement et de production à partir d'un seul environnement de travail

Ajustez et modifiez les flux en fonction des commentaires ou des analyses

👉 Idéal pour : les concepteurs UX, les chefs de produit et les développeurs de logiciels qui collaborent sur les parcours clients.

6. Modèle de carte mentale ClickUp Bug and Issue Tracker

Répertoriez les bugs par catégorie, plateforme ou ensemble de fonctionnalités grâce au modèle de carte mentale ClickUp Bug and Issue Tracker

Les rapports de bugs éparpillés ralentissent le développement et frustrent les équipes. Le modèle de carte mentale ClickUp Bug and Issue Tracker vous aide à mapper visuellement les problèmes par catégorie, plateforme et niveau de gravité. Ce modèle transforme votre processus d'assurance qualité en un flux de travail structuré et collaboratif.

Il va au-delà du suivi traditionnel des bogues en combinant la gestion des tâches, la documentation et les mises à jour en temps réel au sein d'une même mapper visuelle. Chaque problème devient un nœud que vous pouvez attribuer, hiérarchiser et résoudre sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Utilisez ce modèle intelligent pour :

Attribuez visuellement des niveaux de gravité et des propriétaires de résolution

Associez les résultats des tests, les captures d'écran et les journaux d'erreurs à chaque problème

Suivez les échéanciers de correction et les étapes de déploiement en un coup d'œil

Établissez des priorités en fonction de la fréquence, de l'impact ou du risque

Intégrez les mises à jour dans le tableau de sprint actif de votre équipe

👉 Idéal pour : les équipes d'assurance qualité et les développeurs en maintenance de la qualité des produits.

7. Le modèle de tableau blanc ClickUp Impact Mapping

Utilisez le modèle de tableau blanc ClickUp Impact Mapping pour définir les objectifs et les résultats de l'entreprise dans une hiérarchie visuelle

Vous avez besoin d'aligner votre équipe sur un objectif ? Ce modèle de tableau blanc ClickUp Impact Mapping est un modèle axé sur la stratégie qui établit la connexion entre chaque fonctionnalité ou action du produit et un résultat commercial. Il garantit que votre équipe se concentre sur les actions qui font réellement bouger les choses. Comment ?

Il combine réflexion stratégique et planification de l'exécution, vous offrant un cadre visuel pour définir des objectifs, identifier les parties prenantes, mapper leurs comportements et vous aligner sur les livrables, le tout affiché dans une seule vue.

Utilisez-le quand vous le souhaitez :

Identifiez les parties prenantes clés et leur influence

Faites directement la connexion entre les actions et les résultats mesurables

Hiérarchisez les initiatives en fonction de leur valeur d'entreprise, et non de suppositions

Alignez les équipes et les dirigeants autour des domaines stratégiques prioritaires

Ajustez le mapper à mesure que les objectifs évoluent et que les données arrivent

*idéal pour : les équipes stratégiques et les propriétaires de produit qui mapper la valeur des initiatives.

💡 Conseil de pro : commencez votre carte mentale par des verbes, pas par des noms. En formulant les nœuds sous forme d'actions (comme « Lancer la campagne » ou « Rédiger le plan »), vous donnez de l'élan à vos idées et facilitez leur transformation ultérieure en tâches.

Des cartes mentales aux plans directeurs : pourquoi ClickUp est la prochaine étape intelligente

Vous hésitez encore entre ClickUp et Miro? N'oubliez pas qu'une session de carte mentale ne sert pas seulement à organiser vos idées, mais aussi à stimuler votre créativité, à repérer des schémas et à y voir plus clair lorsque les choses semblent confuses.

Miro est un fournisseur de superbes modèles collaboratifs pour transférer vos idées de votre tête à l'écran.

Mais si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, à savoir transformer ces idées en projets, en échéanciers et en résultats mesurables, ClickUp vous offre la structure et la flexibilité nécessaires pour y parvenir.

Que vous soyez étudiant, designer, gestionnaire de projet ou chef d'équipe, vous trouverez dans cette liste un modèle adapté à votre façon de penser et à votre flux de travail.

Prêt à transformer vos idées en résultats concrets ? Inscrivez-vous à ClickUp et explorez vos idées à l'aide de cartes mentales conçues pour une mise en œuvre réelle.