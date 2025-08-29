12 modèles gratuits pour la réalisation de projets afin de maintenir le suivi des forfaits

Imaginez que vous êtes gestionnaire de projet dans une start-up SaaS.

Le lancement stratégique de la campagne produit est prévu dans deux semaines. Votre designer vous demande la version finale du texte, le rédacteur attend les directives de la marque et le chef de produit vient de vous envoyer par e-mail une « petite modification » qui remanie la moitié du forfait.

Bienvenue dans la phase d'exécution, où même les forfaits les mieux conçus peuvent échouer. Sans un forfait d'exécution de projet adéquat, vous risquez des retards, des dérives de périmètre et une surcharge des ressources.

Dans cet article, nous aborderons les meilleurs modèles d'exécution de projet qui aident les équipes comme la vôtre à rester sur la bonne voie, à tenir des réunions à temps et à tenir leurs promesses sans avoir à travailler tard le soir.

Le marché mondial des logiciels de gestion de projet devrait atteindre 4,7 milliards de dollars, soit une augmentation significative par rapport au total de 3,5 milliards de dollars en 2020.

*que sont les modèles d'exécution de projet ?

*un modèle d'exécution de projet vous aide à gérer les éléments essentiels de l'orchestration d'un projet de bout en bout, depuis la définition de la portée et des objets du projet jusqu'au suivi des tâches, à l'attribution des rôles et à la surveillance du statut du projet

Il permet d'harmoniser votre équipe de projet, de mapper les activités clés et de connecter tous les éléments mobiles dans un forfait d'exécution cohérent.

Ainsi, lorsque vous utilisez un modèle d'exécution de projet, vous pouvez :

Suivez la progression et hiérarchisez les tâches

Assurez-vous que tous les membres de l'équipe de projet sont sur la même page

Définissez la personne responsable de chaque tâche

Forfait l'allocation des ressources et les risques potentiels

Suivez le calendrier, le budget et les indicateurs clés de performance (KPI) de votre projet

L'utilisation d'un modèle de plan d'exécution de projet est particulièrement utile pour les chefs de projet qui gèrent plusieurs projets ou de grandes Teams.

*qu'est-ce qui caractérise un bon modèle d'exécution de projet ?

Un modèle d'exécution de projet bien conçu rationalise votre forfait d'exécution, structure les tâches de votre projet et permet aux parties clés de rester alignées du début à la fin.

Voici ce qu'il faut rechercher dans les meilleurs modèles d'exécution de projet :

portée du projet définie* : choisissez un modèle de forfait de projet qui vous aide à clarifier ce que le projet inclut et exclut afin d'éviter toute confusion, tout retard et tout dépassement de la portée initiale

structure claire de répartition du travail (WBS) : choisissez un modèle pour décomposer votre projet en tâches gérables afin de pouvoir forfait, attribuer et suivre chaque partie du travail du projet

rôles et responsabilités attribués dans le cadre du projet : *procurez-vous un modèle de planification pour identifier chaque personne responsable de chaque tâche, afin d'éviter tout chevauchement ou lacune dans la répartition des responsabilités

échéancier et planning du projet :* trouvez un modèle pour mapper les dates de début, les dates d'échéance et la durée des tâches afin que votre équipe reste concentrée et évite les goulots d'étranglement

*forfait d'allocation des ressources : sélectionnez un modèle pour définir les ressources nécessaires (personnel, temps, outils et budget) afin d'éviter toute utilisation excessive ou omission

cadre de gestion des risques : utilisez un modèle d'exécution de projet pour faire une liste des risques potentiels et des stratégies d'atténuation afin d'être prêt à faire face aux obstacles et d'ajuster votre forfait si nécessaire

*indicateurs clés de performance (KPI) : adoptez un modèle pour définir des objectifs mesurables afin de suivre la progression et de vous assurer que les objectifs de votre projet sont atteints

*jalons et livrables du projet : utilisez un modèle pour marquer les jalons critiques et les livrables du projet afin de maintenir la maintenance et de célébrer les victoires en cours de route

les meilleurs modèles d'exécution de projet à découvrir*

Disposer du bon modèle peut faire toute la différence lorsqu'il s'agit d'exécuter un projet efficacement. Les meilleurs modèles offrent une structure, mais ils favorisent également la clarté, la communication et la cohérence au sein de votre équipe.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, propose une suite puissante de modèles d'exécution de projet conçus pour vous aider à forfaiter, suivre et obtenir des résultats, le tout en un seul endroit.

Que vous gériez le lancement d'un produit ou un projet client, voici quelques-uns des meilleurs modèles ClickUp à découvrir :

modèle de forfait d'exécution de projet ClickUp*

Obtenir un modèle gratuit Restez sur la bonne voie et franchissez chaque jalon grâce au modèle de forfait d'exécution ClickUp

Les projets peuvent dérailler, mais vous réduisez les risques d'erreur lorsque vous disposez d'un forfait solide. Le modèle de plan d'exécution de projet ClickUp vous aide à organiser chaque étape, tâche et échéancier afin que votre équipe sache toujours quoi faire ensuite.

Ce puissant modèle d'exécution de projet permet à votre équipe de rester alignée, vos objectifs clairs et le statut de votre projet transparent. Que vous gériez le déploiement d'un logiciel ou planifiiez le lancement d'une entreprise, il vous permet de rester organisé et responsable dès le premier jour jusqu'à la livraison.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez clairement les objectifs du projet afin de guider l'ensemble de votre forfait d'exécution

Décomposez les initiatives de grande envergure en tâches gérables pour faciliter la planification

Suivez les jalons du projet pour mesurer la progression à chaque étape critique

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les managers d'équipe, les consultants ou les fondateurs de start-ups qui forfaittent des livrables complexes dans les domaines des logiciels, de la construction, du marketing, des opérations ou du développement de produits.

*2. Modèle ClickUp pour l'exécution de projets

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohérence et la réussite de chaque projet grâce au modèle SOP d'exécution de projet ClickUp

Vous avez toujours rêvé que vos projets se déroulent comme sur des roulettes ? Le modèle SOP d'exécution de projet ClickUp rend cela possible. Il aide à mettre en place des systèmes reproductibles et est conçu pour vous fournir un guide étape par étape infaillible pour le déploiement de vos projets.

Ce modèle offre des vues faciles à utiliser, telles que Tableau et Calendrier, ainsi que des fonctionnalités robustes telles que Dépendances, Jalons et Étiquettes pour suivre le flux des tâches et les échéances en temps réel.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Élaborez des forfaits d'exécution reproductibles pour une livraison cohérente des projets

Attribuez les responsabilités afin de garantir un compte total dès le premier jour

Définissez des échéances pour assurer la bonne progression du projet

🔑 Idéal pour : les responsables des opérations, les chefs de projet, les agences et les teams d'entreprise qui gèrent des projets récurrents ou complexes nécessitant une exécution structurée et une responsabilisation.

3. Modèle de forfait de mise en œuvre de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, suivez et atteignez facilement les objectifs de vos projets du début à la fin grâce au modèle de plan de mise en œuvre de projet ClickUp

La réalisation d'un projet peut rapidement devenir accablante, en particulier lorsque les délais, les dépendances et les décisions s'accumulent. Mais le modèle de forfait de mise en œuvre de projet ClickUp est le fournisseur d'un plan complet pour gérer votre projet du début à la fin, en mapant la portée, les livrables, les échéanciers, les jalons et les dépendances dans un espace de travail centralisé

Grâce à six vues intégrées couvrant la phase du projet, le calendrier Gantt, l'allocation des ressources, le suivi des coûts et bien plus encore, vous et votre équipe bénéficiez d'une visibilité sur la charge de travail, les délais et les budgets. C'est l'outil idéal pour transformer les forfaits de lancement ou les déploiements opérationnels en projets prévisibles et faciles à suivre.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez clairement chaque phase afin de guider votre équipe grâce à des flux de travail structurés

Décomposez les objectifs en tâches pour faciliter leur exécution et suivez les échéanciers de manière visuelle

Surveillez les budgets de manière proactive afin d'éviter les dépassements et d'optimiser les ressources

🔑 Idéal pour : les managers de projet, les équipes produit, les responsables informatiques et les consultants qui gèrent des initiatives stratégiques, des déploiements de logiciels ou des mises en œuvre en plusieurs phases dans des secteurs tels que la technologie, la santé, l'éducation et l'industrie manufacturière.

4. Modèle de forfait de mise en œuvre avancé ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez des forfaits d'initiatives complexes avec clarté et confiance grâce au modèle de forfait de mise en œuvre avancé ClickUp

Le modèle de forfait de mise en œuvre avancé ClickUp vous aide à gérer le déploiement de projets complexes grâce à un système de planification structuré, visuel et collaboratif.

Que vous lanciez un produit, intégriez un client, ou déployiez un nouveau logiciel, ce modèle décompose tout en éléments gérables. Vous bénéficiez d'une visibilité sur les tâches, la progression, les facteurs de risque et les dépendances, afin que toute votre équipe reste alignée, de la planification à la livraison.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Décomposez les objectifs complexes en tâches de mise en œuvre plus petites et réalisables

Identifiez rapidement les dépendances afin d'éviter les goulots d'étranglement et les retards ultérieurs

Suivez la progression globale et ajustez les priorités si nécessaire

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les responsables informatiques, les consultants et les équipes opérationnelles qui gèrent des implémentations à haut risque dans les domaines de la technologie, de la santé, de la construction ou des services de l'entreprise.

5. Modèle simplifié de gestion de projet logiciel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez vos projets logiciels plus rapidement et plus intelligemment grâce au modèle simplifié de gestion de projet logiciels ClickUp

La gestion de projets logiciels ne doit pas nécessairement être compliquée ou stressante ; vous pouvez y parvenir sans vous noyer dans les feuilles de calcul ou les vérifications constantes.

Le modèle simplifié de gestion de projet logiciel ClickUp est conçu pour rationaliser la livraison de logiciels. Il intègre la fonctionnalité de suivi du temps, l'avertissement de dépendance et des flux de travail prêts à être automatisés qui permettent à tout le monde de rester aligné, du lancement à la mise en production.

Le modèle propose une structure de tâches conviviale pour les débutants, avec cinq statuts clairs : en attente, à faire, en cours, nécessite une contribution et achevé. Ainsi, votre équipe de développement sait instantanément ce qui est en attente, en cours ou bloqué.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les problèmes et les risques afin d'éviter les surprises de dernière minute

Fixez des délais réalistes pour gérer facilement les attentes liées au projet

Suivez la progression en temps réel et éliminez les problèmes de communication

🔑 Idéal pour : les équipes de développement agiles, les chefs de produit et les start-ups technologiques qui développent ou assurent la maintenance de solutions logicielles nécessitant un suivi organisé et collaboratif de projet ainsi qu'une planification flexible.

6. Modèle ClickUp pour le développement de nouveaux produits

Obtenir un modèle gratuit Donnez vie à vos grandes idées grâce à un forfait produit complet et ciblé avec le modèle de développement de nouveaux produits ClickUp

Vous avez une idée de produit géniale ? Ce n'est que le début. Le véritable défi consiste à le développer, le tester et le lancer dans les délais impartis. C'est là que le modèle de développement de nouveaux produits ClickUp entre en jeu.

Le modèle rationalise l'ensemble du processus de développement de produit, de la conception à la mise sur le marché. Il vous aide à vous aligner sur les objectifs du produit, à mapper l'échéancier de développement du logiciel et à rester au fait de chaque sous-tâche.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Forfaitez les étapes de développement d'un produit, de la conception à la commercialisation

Décomposez les grands objectifs en tâches de développement de produits gérables

Attribuez les responsabilités et effectuez le suivi des échéanciers de développement pour vous assurer que rien ne prend de retard

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les équipes de R&D, les ingénieurs et les start-ups dans les domaines de la technologie, des biens de consommation ou de la fabrication qui cherchent à rationaliser le processus entre l'idée et le lancement.

7. Modèle de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez vos flux de travail et dirigez votre équipe comme une véritable machine à productivité grâce au modèle de gestion de projet ClickUp

Le modèle de gestion de projet ClickUp vous aide à créer un environnement de travail ciblé et hautement efficace, particulièrement adapté aux situations où tout va très vite et où les enjeux sont importants. Il s'appuie sur la méthodologie ICOR (Input, Control, Output, Refine), qui s'avère particulièrement efficace pour gérer les situations difficiles.

Ce modèle est structuré de manière à réduire l'encombrement numérique, à accroître la visibilité entre les Teams et à systématiser tout, des opérations au marketing.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez les priorités pour les projets interfonctionnels dans les domaines des opérations, de l'équipe commerciale, du marketing, des produits et des finances

Réduisez les changements de contexte grâce à un environnement de travail unifié pour toute votre équipe

Forfaitez des réunions hebdomadaires pour passer en revue les objectifs, les idées et les tâches en attente

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe, les gestionnaires de projet, les responsables des opérations et les entrepreneurs indépendants qui recherchent un système personnalisable et évolutif, adapté à leur entreprise, toutes équipes et tous services confondus.

8. Modèle de forfait de gestion de projet de haut niveau ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les objectifs du projet, harmonisez les Teams et franchissez chaque jalon dans les délais grâce au modèle de forfait de gestion de projet de haut niveau ClickUp

Vous en avez assez des Teams désorganisées ou des délais non respectés ? Le modèle de forfait de haut niveau ClickUp vous aide à prendre du recul et à avoir une vue d'ensemble, sans perdre le contrôle des détails.

Ce modèle vous permet de créer une feuille de route globale qui décompose chaque phase en étapes gérables. De l'attribution des tâches à l'alignement des parties prenantes, vous disposerez de tous les jalons du projet organisés en un seul endroit, ce qui permettra à votre équipe de travailler efficacement et en toute confiance.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Attribuez les rôles au sein de l'équipe et définissez les attentes dès le début du processus

Définissez des jalons clairs et suivez chaque phase du projet sans microgérer les tâches

Collaborez de manière transversale et réduisez les cloisonnements dans la communication

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les managers d'équipe, les agences de marketing et de création, et les équipes opérationnelles qui ont besoin d'afficher une vue d'ensemble des échéanciers, des objectifs et des livrables des projets.

9. Modèle d'échéancier de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez l'ensemble de l'échéancier de votre projet grâce au modèle d'échéancier de gestion de projet ClickUp

Le modèle de tableau blanc ClickUp Project Échéancier vous aide à établir une feuille de route claire et visuelle pour l'ensemble de votre projet en un seul endroit. Il simplifie la planification et la collaboration en vous permettant de mapper les tâches, les jalons clés, les dépendances et les dates d'échéance directement sur un tableau blanc interactif.

Le modèle de projet est idéal pour visualiser la situation dans son ensemble. De plus, vous pouvez repérer instantanément les goulots d'étranglement, faire glisser et ajuster les échéanciers à la volée, et suivre la progression en temps réel.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez l'ensemble de votre projet dans une disposition de type glisser-déposer

Attribuez et suivez les tâches et marquez les jalons pour mettre en évidence les livrables clés et les échéances

Collaborez avec votre équipe et réfléchissez ensemble directement sur le tableau

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les équipes produit, les agences de création ou les responsables opérationnels qui ont besoin de créer des forfaits de projet et de les ajuster en temps réel de manière collaborative, de visualiser les échéanciers et de synchroniser les priorités.

10. Modèle de planificateur de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez, hiérarchisez et suivez chaque étape grâce au modèle de planificateur de projet ClickUp

Planifier un projet peut donner l'impression de jongler avec une centaine de balles, telles que les délais, les budgets, les tâches, les contributions de l'équipe, etc. C'est là que le modèle de planificateur de projet ClickUp entre en jeu pour simplifier votre processus de planification.

Que vous gériez le lancement d'une fonctionnalité majeure ou organisiez des flux de travail internes, ce modèle vous offre un hub centralisé. De la visualisation des échéanciers de projet au suivi des coûts et à l'attribution des rôles, c'est votre assistant de planification tout-en-un pour obtenir des résultats.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Hiérarchisez les tâches et effectuez leur suivi pour éviter les retards ou les surprises

Surveillez les budgets et les coûts pour rester dans les limites fixées

Identifiez et résolvez les obstacles avant qu'ils ne retardent la progression

🔑 Idéal pour : les coordinateurs de projet, les chefs d'équipe et les responsables des opérations dans les domaines des produits, du marketing, de l'informatique ou du conseil qui ont besoin d'un moyen fiable pour structurer, exécuter et suivre les projets du début à la fin.

11. Modèle ClickUp Projet Tracker

Obtenir le modèle gratuit Respectez les délais et gardez le contrôle grâce au modèle ClickUp Tracker de projet

Que vous jongliez avec les délais, gériez la charge de travail de votre équipe ou suiviez les livrables, le modèle ClickUp Project Tracker vous offre les outils nécessaires pour rester organisé et serein même sous pression.

Ce modèle prêt à l'emploi simplifie la gestion de projet en tant que fournisseur d'un hub unique pour le suivi de la progression du projet, la gestion des dépendances et la prévention des goulots d'étranglement entre les équipes, les projets et les échéanciers.

Vous bénéficierez d'informations en temps réel, d'une automatisation puissante et d'une collaboration rationalisée pour garantir la réussite de vos projets à chaque fois.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez plusieurs projets et visualisez les échéanciers pour garder les échéances au front

Attribuez clairement les responsabilités et contrôlez la propriété de chaque tâche

Identifiez rapidement les retards et agissez avant qu'ils ne compromettent l'échéancier

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les managers d'équipe, les services marketing et les agences qui gèrent des projets complexes ou en plusieurs phases et qui ont besoin de suivre la progression, les tâches et les délais.

12. Modèle ClickUp pour les livrables de projet

Obtenir un modèle gratuit Forfait, gérez et livrez chaque livrable dans les délais grâce au modèle de livrables de projet ClickUp

La qualité et le respect des délais des livrables peuvent faire ou défaire vos projets. Vous pouvez avoir un forfait brillant, la bonne équipe et de nombreuses ressources, mais si les résultats finaux ne sont pas à la hauteur, tous vos efforts auront été vains. C'est là que le modèle de livrables de projet ClickUp entre en jeu pour vous sauver la mise.

Ce modèle vous aide au suivi de chaque livrable avec des échéanciers clairs, des responsabilités attribuées, des budgets et des détails sur les clients, le tout dans un seul endroit organisé. Que vous jongliez avec des documents, des prototypes ou des déploiements de services, il vous garantit de ne jamais perdre de vue ce qui compte vraiment : obtenir des résultats qui comptent.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Divisez les projets en livrables clairs avec des propriétaires et des échéances

Visualisez les échéanciers pour garantir une livraison ponctuelle à chaque fois

Gérez les attentes des clients grâce à un suivi actualisé des livraisons

🔑 Idéal pour : les managers de projet, les équipes de la réussite client, les équipes marketing et logicielles, ainsi que les responsables opérationnels qui gèrent des livrables complexes impliquant plusieurs parties prenantes, délais et services.

exécutez vos projets de bout en bout en toute simplicité avec ClickUp !*

De la stratégie au lancement, chaque projet nécessite un forfait solide, un suivi clair et une exécution fluide pour réussir. Mais jongler avec tous les éléments en mouvement ? C'est là que les choses se compliquent.

C'est pourquoi disposer des bons modèles d'exécution de projet peut faire toute la différence en vous permettant de rester organisé, sur la bonne voie et toujours à une étape d'avance.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est le fournisseur, prestataire de services pour les chefs de projet, les managers d'équipe, les directeurs des opérations et les consultants, offrant des outils puissants pour rationaliser les flux de travail, renforcer la responsabilité et optimiser les résultats.

Et le meilleur dans tout ça ? ClickUp propose plus de 1 000 modèles personnalisables qui s'adaptent parfaitement à votre flux de travail.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp pour planifier plus intelligemment, effectuer un suivi plus efficacement et exécuter comme un pro !