les 10 meilleures alternatives et concurrents d'Anthropic IA en 2025

L'IA sera la technologie la plus transformatrice depuis l'électricité.

L'IA sera la technologie la plus transformatrice depuis l'électricité.

Et cette promesse est déjà tenue.

Environ 72 % des professionnels affirment que l'IA les aide à trouver des informations plus rapidement, et 66 % déclarent qu'elle améliore leur productivité globale.

De nombreux professionnels font confiance à Claude AI, développé par Anthropic, comme assistant IA poli, soucieux de la sécurité et réfléchi. Mais soyons honnêtes, il est parfois trop prudent.

L'engagement d'Anthropic en faveur d'une IA éthique est louable, mais qu'en est-il du paysage plus large de l'IA ? Il regorge de concurrents ambitieux dotés de capacités d'IA avancées, d'options de déploiement plus flexibles et de moins de réponses du type « Désolé, je ne peux pas vous aider ».

Votre équipe pourrait les préférer lorsque vous avez besoin de réponses plus personnalisées et plus directes. Ou pour gérer sans broncher des flux de travail complexes et volumineux.

Que vous génériez du contenu, développiez des produits basés sur l'IA ou recherchiez plusieurs modèles d'IA répondant à vos besoins spécifiques, ce guide présente les meilleures alternatives à Anthropic disponibles.

Pourquoi choisir les alternatives à Anthropic IA ?

Anthropic a beaucoup à offrir en tant que plateforme d'IA, notamment en matière d'alignement éthique et de transparence. Cependant, plusieurs raisons peuvent pousser les organisations à envisager d'autres solutions dans le domaine de l'IA :

Besoin de capacités plus étendues : Certaines autres options prennent en charge les entrées multimodales telles que le texte, les images et la voix, ce qui élargit les possibilités d'utilisation de l'IA dans vos flux de travail

Meilleurs prix ou flexibilité open source : Les outils open source ou à prix compétitifs offrent aux startups et aux petites équipes plus de liberté sans sacrifier la qualité des résultats

Intégration plus facile avec les outils existants : De nombreuses alternatives à Anthropic sont conçues pour s'intégrer aux plateformes populaires, ce qui facilite l'ajout de la technologie IA à votre pile technologique actuelle

Plus de contrôle et de personnalisation : Certaines plateformes d'IA offrent un accès API plus approfondi, des options de formation de modèles et des fonctionnalités d'évolutivité pour les équipes qui développent des outils ou des produits spécialisés

Conformité et sécurité des données renforcées : Certains fournisseurs d'IA s'alignent mieux sur les réglementations du secteur et offrent une protection de niveau entreprise

Moins de restrictions d'utilisation : Certaines alternatives offrent des limites d'utilisation plus élevées ou n'imposent aucune limite de messages, ce qui les rend plus adaptées aux sessions longues ou aux flux de travail de recherche intensifs

Spécialisé pour les cas d'utilisation techniques : Les outils conçus pour le codage avancé, la science des données ou la R&D vont au-delà de l'approche généraliste d'Anthropic

👀 Le saviez-vous ? Les modèles d'IA modernes, tels que les grands modèles linguistiques (LLM), peuvent traiter des fenêtres contextuelles pouvant contenir jusqu'à 200 000 jetons, soit l'équivalent de centaines de pages de texte, ce qui leur permet de comprendre et de générer des réponses basées sur des documents ou des discussions extrêmement longs. Cette capacité transforme les applications dans les domaines juridique, de la recherche scientifique et de l'analyse de données complexes.

📚 À lire également : Alternatives à Claude

Les alternatives à Anthropic AI en un coup d'œil

Voici un bref aperçu des cas d'utilisation et des fonctionnalités de chaque alternative à Anthropic IA que nous présentons dans cet article :

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Productivité optimisée par l'IA avec des documents, des tâches, des automatisations, des comptes rendus et un accès multimodèle (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) Petites équipes et équipes d'entreprise gérant des projets, du contenu et des connaissances dans un seul environnement de travail Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises OpenAI GPT-4 Génération avancée de texte et de code ; GPT avec mémoire et instructions ; entrée multimodale (images, voix, fichiers) Des particuliers aux équipes d'entreprise qui créent du contenu, des automatisations et des flux de travail d'analyse Forfait Free disponible (GPT-3. 5) ; forfaits payants à partir de 20 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Google Gemini LLM multimodaux ; intégration aux applications Google Workspace ; résumés puissants, assistance documentaire et analyse d'images Particuliers et équipes de taille moyenne utilisant les outils Google Workspace et les copilotes IA Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 19,99 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Microsoft Copilot IA intégrée à Microsoft 365 (Word, Excel, Teams) ; s'intègre à Microsoft Graph ; assistance au codage via GitHub Copilot Équipes de petite taille à grande entreprise travaillant dans les écosystèmes Microsoft pour le contenu, les réunions et le développement Forfaits payants à partir de 30 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises IBM Watsonx Modèles de base pour les tâches liées au code, au langage et à la géolocalisation ; outils de gouvernance des modèles ; explicabilité de l'IA et cadres de confiance Grandes entreprises nécessitant une IA sécurisée, conforme et régie pour des cas d'utilisation spécifiques à leur secteur Essai gratuit disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Perplexity IA Recherche en temps réel alimentée par l'IA avec citations ; recherche avancée avec accès Web Particuliers, chercheurs et analystes qui ont besoin de réponses précises, transparentes et rapides Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Hugging Face Hébergement, formation et déploiement de modèles open source (Transformers, Diffusers) ; accès à plus de 300 000 modèles ; points de terminaison d'inférence et AutoTrain Développeurs et équipes ML qui créent ou personnalisent des modèles de NLP et de vision Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Mistral IA Modèles à poids ouvert (Mistral-7B, Mixtral) ; inférence rapide, assistance à l'auto-hébergement ; optimisés pour le raisonnement et l'efficacité Ingénieurs ML et équipes d'infrastructure IA déployant des modèles ouverts légers Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 14,99 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Cohere Modèles linguistiques compatibles RAG, séries de commandes, intégrations multilingues, API de modèles, outils de recherche sémantique Équipes de taille moyenne à grande travaillant sur des applications LLM personnalisées Essai gratuit disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Amazon Bedrock Service entièrement géré pour accéder aux modèles d'Anthropic, Cohere, Mistral, Meta et Amazon Titan ; s'intègre à l'écosystème AWS Équipes Enterprise développant des applications d'IA générative au sein de l'infrastructure AWS Essai gratuit disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises

Les meilleures alternatives à Anthropic

Entrons dans les détails. Nous sommes convaincus que vous trouverez la meilleure solution d'IA pour votre travail à la fin de cet article !

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp (Idéal pour la productivité et la collaboration basées sur l'IA)

Passez d'un LLM à l'autre grâce à ClickUp Brain Accédez au LLM adapté à chaque tâche, de la génération de contenu au codage, grâce à ClickUp Brain

Vous êtes peut-être un développeur qui jongle entre la planification de sprints, les dépendances entre les tâches et le suivi des bugs sur trois plateformes différentes. Ou peut-être êtes-vous un chercheur en IA qui tente de gérer des ensembles de données, d'automatiser des expériences et de collaborer avec votre équipe sans perdre la tête (ni vos fichiers). Vous avez besoin d'une solution qui gère les flux de travail réels, automatise les opérations et s'intègre profondément dans vos systèmes de travail quotidiens.

Découvrez ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail et votre centre de commande de productivité conçu pour les environnements de travail multitâches et alimentés par l'IA. Le plus grand atout de ClickUp en tant qu'alternative à Anthropic ? Il combine des fonctionnalités de gestion de projet, de gestion des tâches et de discussion en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA de travail la plus cohérente au monde.

Alors qu'Anthropic AI excelle dans les discussions structurées et les garde-fous éthiques, ClickUp est sur le terrain, aidant les équipes à accomplir réellement des tâches grâce à une IA générative et agentielle (et pas seulement à en discuter !).

Intégrez le modèle d'IA contextuelle le plus puissant au monde directement dans votre environnement de travail avec ClickUp Brain

Au cœur des capacités d'IA contextuelle de ClickUp se trouve ClickUp Brain. Considérez-le comme votre gestionnaire d'opérations IA proactif. Il résume les mises à jour des tâches, génère du contenu (des simples e-mails aux rapports de projet complexes), hiérarchise automatiquement les tâches et guide les flux de travail de l'équipe en fonction du contexte en temps réel de votre environnement de travail ClickUp et des applications connectées. Vous n'avez plus besoin de passer d'un logiciel de gestion de projet à un assistant IA pour automatiser les tâches répétitives.

Ce qui le rend encore plus puissant, c'est qu'il ne vous enferme pas dans un seul modèle linguistique volumineux. Au contraire, vous pouvez passer d'un LLM de premier plan à un autre, comme GPT, Claude (d'Anthropic), DeepSeek, Gemini et bien d'autres, directement depuis la plateforme.

Ainsi, si vous appréciez le ton réfléchi et prudent d'Anthropic IA, mais que vous souhaitez avoir la liberté d'activer/désactiver une solution plus rapide ou plus créative pour différents types de travail, vous pouvez faire les deux. Cela donne à votre équipe un contrôle total sur la créativité, le ton et la précision technique sans changement de contexte.

Créez des automatisations IA personnalisées avec des invites, des instructions en langage naturel grâce à ClickUp Brain

Contrairement à Anthropic, qui est plus conversationnel, ClickUp AI est conçu pour la création. Le moteur d'automatisation ClickUp vous permet de créer des flux de travail personnalisés sans écrire une seule ligne de code.

Vous souhaitez que les tâches soient déplacées automatiquement lorsque les délais changent ? Affecter les membres de l'équipe en fonction de leur disponibilité ? Ou déclencher des mises à jour du projet lorsque des progrès sont réalisés ? Vous pouvez automatiser plus de 100 types de flux de travail à l'aide de commandes en langage naturel, ce qui facilite l'alignement de l'IA sur la logique métier réelle.

💡 Conseil de pro : Formez les agents ClickUp Autopilot à gérer les tâches de projet telles que le tri des demandes entrantes, la révision du contenu avant publication, la réponse aux questions fréquentes dans les discussions ou l'acheminement du travail vers les bons collaborateurs en fonction des priorités. Grâce à des déclencheurs personnalisés et des instructions en langage naturel, ces agents sans code agissent comme vos coordinateurs de projet IA, ce qui permet à vos équipes de gagner des heures de travail manuel chaque semaine. Essayez les agents ClickUp Autopilot pour prendre rapidement de l'avance sur vos tâches

Au-delà de la gestion des tâches et de l'automatisation des flux de travail, ClickUp vous aide également à réfléchir plus efficacement. Comment ?

Son système de gestion des tâches alimenté par l'IA ne se contente pas d'organiser vos tâches, il prédit ce qui nécessite votre attention en fonction de vos habitudes, de vos échéances et de votre charge de travail

Il peut diviser les tâches volumineuses en parties plus faciles à gérer, mettre en évidence les obstacles potentiels et même recommander des sessions de travail intensif en fonction de vos moments de productivité maximale, grâce au calendrier IA de ClickUp

ClickUp structure également les connaissances de manière à ce que les équipes puissent facilement y accéder, les utiliser et les développer

Que vous soyez une start-up en pleine expansion, une équipe de recherche coordonnant plusieurs fuseaux horaires ou une entreprise à la recherche d'une collaboration en matière d'IA, la plateforme vous aide à vous assurer qu'aucune information n'est perdue et qu'aucun travail n'est dupliqué. Elle connecte les personnes, les ressources et les informations comme un réseau neuronal, vous offrant une clarté en temps réel et des conseils basés sur l'IA tout au long de votre flux de travail.

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp Brain MAX (votre assistant IA de bureau) avec Talk to Text pour gagner plusieurs heures par semaine : dictez vos mises à jour, commandes ou descriptions de tâches directement dans votre flux de travail. L'IA intégrée transcrit et peaufine les entrées vocales (jusqu'à 4 fois plus rapidement que la saisie), reconnaît intelligemment le contexte du projet et les @mentions, et peut même transformer les idées exprimées à voix haute en tâches ou documents structurés. Capturez des idées, partagez des instructions et accomplissez vos tâches 4 fois plus rapidement avec Talk to Text dans ClickUp Brain MAX

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur Brain MAX.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez des questions en langage naturel pour rechercher facilement des documents, tâches, mentions et commentaires importants dans votre environnement de travail

Récupérez des fichiers, des messages et des informations à partir de vos applications connectées, telles que Google Drive, GitHub et Slack, à l'aide de la recherche IA Enterprise de ClickUp

Générez des mises à jour, des rapports de statut et des résumés de tâches en un seul clic avec ClickUp Brain

Générez un contenu irréprochable, allant des documents techniques aux supports marketing, dans le ton et le style que vous préférez

Créez des modèles IA pour prendre une longueur d'avance sur le travail que vous faites chaque jour

Assurez la sécurité et la sûreté de vos opérations grâce à la sécurité des données SOC 2, GDPR et HIPAA de ClickUp, aux permissions basées sur les rôles, aux pistes d'audit et au traitement sécurisé des données sensibles

Créez un système nerveux central pour la collaboration grâce aux plus de 1 000 intégrations de ClickUp

Limites de ClickUp

Les utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage plus raide lors de la configuration de flux de travail plus complexes

L'expérience mobile peut ne pas correspondre entièrement aux fonctionnalités de la version bureau

Tarifs ClickUp

Avis et évaluations sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 indique :

ClickUp est littéralement devenu le deuxième cerveau numérique de notre société de production audiovisuelle, Onix Medios. Ce que j'apprécie le plus, c'est son niveau de personnalisation : vous pouvez créer votre propre système organisationnel qui correspond exactement à votre façon de penser et de travailler […] Mon partenaire et moi l'utilisons depuis 3-4 ans, après qu'un ami qui utilise ClickUp depuis plus de 7 ans nous l'ait recommandé […] J'apprécie également beaucoup le fait que ClickUp soit en constante évolution : nouvelles fonctionnalités, meilleures intégrations et maintenant, avec l'intelligence artificielle, de nombreuses possibilités s'ouvrent pour mieux optimiser et automatiser les processus. On a l'impression que c'est vivant et en constante évolution, comme une start-up.

ClickUp est littéralement devenu le deuxième cerveau numérique de notre société de production audiovisuelle, Onix Medios. Ce que j'apprécie le plus, c'est son niveau de personnalisation : vous pouvez créer votre propre système organisationnel qui correspond exactement à votre façon de penser et de travailler […] Mon partenaire et moi l'utilisons depuis 3-4 ans, après qu'un ami qui utilise ClickUp depuis plus de 7 ans nous l'ait recommandé […] J'apprécie également beaucoup le fait que ClickUp soit en constante évolution : nouvelles fonctionnalités, meilleures intégrations et maintenant, avec l'intelligence artificielle, de nombreuses possibilités s'ouvrent pour mieux optimiser et automatiser les processus. On a l'impression que c'est vivant et en constante évolution, comme une start-up.

📮 Insight ClickUp : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent des assistants vocaux (4 %) ou des agents automatisés (6 %) pour des applications d'IA, tandis que 62 % préfèrent les outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. La faible adoption des assistants et des agents pourrait s'expliquer par le fait que ces outils sont souvent optimisés pour des tâches spécifiques, telles que le fonctionnement mains libres ou des flux de travail spécifiques. ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes. ClickUp Brain est un assistant IA conversationnel qui peut vous aider dans un large intervalle de cas d'utilisation. D'autre part, les agents alimentés par l'IA dans les canaux de discussion ClickUp peuvent répondre à des questions, trier les problèmes ou même gérer des tâches spécifiques !

2. OpenAI GPT-5 (Idéal pour la résolution de problèmes avancés)

via OpenAI

GPT-5 est le modèle linguistique le plus avancé d'OpenAI, lancé en août 2025. Il excelle dans le traitement avancé du langage naturel (NLP), offrant une génération de texte de haute qualité, une aide au codage et un raisonnement dans un contexte étendu.

Vous pouvez y accéder via l'API d'OpenAI, ce qui facilite la création de chatbots, d'assistants de rédaction et d'outils d'interprétation des données. L'écosystème offre des fonctionnalités conviviales pour les développeurs et des options de tarification claires. GPT-5 offre également de puissantes capacités multimodales, capables de traiter du texte, des images et de la voix, ce qui lui permet de légender des images, de classer du contenu visuel et même d'interpréter des diagrammes.

Pour les équipes travaillant avec différents supports (marketing, conception, produit ou assistance), c'est un choix polyvalent et performant.

Meilleures fonctionnalités d'OpenAI GPT-5

Comprenez les nuances des invites complexes, pour des réponses plus contextuelles et personnalisées

Maintenez le contexte de la discussion lors d'échanges extrêmement longs (jusqu'à environ 256 000 jetons)

Obtenez des résultats plus rapides et plus précis, avec moins d'hallucinations et moins de biais par rapport aux modèles précédents

Traitez des entrées plus longues (jusqu'à 25 000 mots) tout en conservant des réponses cohérentes et pertinentes

Limites d'OpenAI GPT-5

Les chercheurs en sécurité ont réussi à pirater rapidement GPT-5, soulevant des inquiétudes quant à la sécurité

Malgré des benchmarks solides, les premiers utilisateurs ont signalé quelques erreurs mathématiques/géographiques

Tarifs OpenAI GPT-5 (via ChatGPT)

Free

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Avis et évaluations sur OpenAI GPT-5

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'OpenAI GPT-4 ?

Un avis Reddit dit :

Il semble être légèrement meilleur que o3 – qui, pour rappel, n'est sorti qu'il y a quelques mois – et bien meilleur que les premières versions de GPT-4, sorties il y a environ deux ans. Et même les utilisateurs gratuits y ont accès.

Il semble être légèrement meilleur que o3 – qui, pour rappel, n'est sorti qu'il y a quelques mois – et bien meilleur que les premières versions de GPT-4, sorties il y a environ deux ans. Et même les utilisateurs gratuits y ont accès.

🧠 Anecdote : Avant GPT, les chatbots tels qu'ELIZA (années 1960) et ALICE (années 1990) s'appuyaient sur des scripts basés sur des règles pour imiter les discussions. Bien que révolutionnaires pour leur époque, ils ne disposaient pas de la capacité de génération de réponses dynamiques offerte aujourd'hui par les modèles d'IA.

3. Google Gemini IA (Idéal pour le traitement et l'analyse des données en temps réel)

via Google Gemini

Contrairement à Anthropic AI, la plateforme Google Gemini combine des capacités multimodales, permettant une interaction fluide avec du texte, des images et de l'audio. Son intégration profonde avec l'écosystème Google en fait un choix naturel pour les entreprises qui utilisent déjà les services Google.

Gemini aide à optimiser les flux de travail et réduit le besoin de multiples outils en générant, modifiant et analysant du contenu au sein de plateformes familières telles que Google Docs, Sheets et Slides. Il aide également à rédiger des e-mails soignés et effectue des analyses basées sur les données qui améliorent votre productivité grâce à l'IA.

Axé sur l'évolutivité et la sécurité de niveau entreprise, Gemini s'adresse aux entreprises à la recherche d'une technologie d'IA intelligente et sécurisée.

Meilleures fonctionnalités de Google Gemini IA

Générez du texte, des images et du contenu audio, et traduisez dans plus de 100 langues

Accédez à des informations en temps réel via la recherche Google, qui vous permet d'obtenir des réponses pertinentes et actualisées basées sur les dernières données

Tirez parti du vaste Knowledge Graph de Google pour fournir des réponses structurées et riches en informations sur des domaines tels que les personnes, les lieux et les évènements

Intégrez-la de manière transparente à Gmail, Docs, Sheets et Slides pour bénéficier de suggestions intelligentes, de résumés automatiques, d'informations sur les données et de la génération de contenu directement dans votre flux de travail

Assistance pour l'automatisation à l'échelle de l'entreprise dans tout l'écosystème Google

Limites de Google Gemini IA

Peut refléter les biais présents dans ses données d'entraînement, ce qui peut parfois se traduire par une compréhension culturelle limitée ou des perspectives biaisées

Tarification de Google Gemini IA

Gemini Free

Gemini Advanced : 19,99 $/mois (inclus dans Google One IA Premium)

Gemini Business : 24 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Avis et évaluations sur Google Gemini AI

G2 : 4,4/5 (plus de 250 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Gemini IA ?

Un avis G2 dit :

Contrairement aux chatbots traditionnels qui ne traitent que du texte, Gemini peut comprendre et traiter du texte, des images, de l'audio et de la vidéo de manière transparente

Contrairement aux chatbots traditionnels qui ne traitent que du texte, Gemini comprend et traite le texte, les images, l'audio et la vidéo de manière transparente

4. Microsoft Copilot (Idéal pour la productivité basée sur l'IA dans les écosystèmes Microsoft)

via Microsoft Copilot

En tant que l'une des meilleures applications d'IA actuellement disponibles sur le marché, Microsoft Copilot s'intègre parfaitement à l'écosystème Microsoft. Elle automatise les tâches et fournit une assistance intelligente dans diverses applications, notamment Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et le moteur de recherche Bing.

Dans Word, Copilot aide à rédiger des documents en suggérant du contenu basé sur les données existantes. Dans Excel, il analyse les tendances et génère des visualisations sans avoir besoin de formules complexes. L'intégration de Copilot à Microsoft 365 rend la collaboration transparente, tout en offrant des fonctionnalités de sécurité et de conformité de premier ordre. Cette combinaison en fait une alternative solide à l'IA d'Anthropic.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Copilot

Générez des extraits de code, obtenez des suggestions pour compléter automatiquement les fonctions et déboguez dans plusieurs langages

Automatisez les tâches, créez du contenu, analysez les données et renforcez la collaboration entre les applications Microsoft

Gérez vos e-mails en résumant les fils, en suggérant des réponses et en créant des agendas

Intégrez des outils tels que Visual Studio Code et GitHub pour des flux de travail plus intelligents

Activez des agents personnalisés pour les documents, les informations et l'optimisation des flux de travail avec Copilot Studio

Limites de Microsoft Copilot

Fonctionne mieux pour les utilisateurs de l'écosystème Microsoft 365, ce qui limite la compatibilité entre les plateformes

Courbe d'apprentissage abrupte pour la personnalisation et les fonctionnalités avancées

Tarification de Microsoft Copilot

Microsoft Copilot : Gratuit

Microsoft Copilot Pro : 20 $/mois

Microsoft 365 Copilot : 31,50 $/mois

Avis et évaluations sur Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5 (plus de 80 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Copilot ?

Un avis G2 indique :

Il génère rapidement des idées, rédige des brouillons d'e-mails et résume même de longs documents. C'est comme avoir un assistant qui peut s'occuper des tâches répétitives, ce qui me permet de me concentrer sur des choses plus importantes. L'intégration avec les outils Office facilite le travail entre les applications sans avoir à trop changer d'interface.

Il génère rapidement des idées, rédige des brouillons d'e-mails et résume même de longs documents. C'est comme avoir un assistant qui peut s'occuper des tâches répétitives, ce qui me permet de me concentrer sur des choses plus importantes. L'intégration avec les outils Office facilite le travail entre les applications sans avoir à trop changer d'interface.

5. IBM Watson (Idéal pour optimiser les flux de travail et stimuler la productivité)

via IBM Watson

IBM Watsonx est une suite de produits d'IA conçue pour intégrer l'IA générative dans les flux de travail clés de l'entreprise, ce qui permet d'augmenter la productivité dans diverses fonctions. Elle vous offre la flexibilité nécessaire pour choisir le modèle d'IA adapté à vos besoins, qu'il s'agisse de modèles open source, de vos propres modèles ou de modèles existants.

Vous pouvez affiner, ajuster ou adapter les modèles de base à l'aide de données privées, puis les déployer comme bon vous semble, via le cloud, sur site ou dans des installations hybrides.

Tout comme Anthropic AI, Watsonx se distingue par l'importance qu'il accorde à une IA responsable, garantissant que vos résultats sont basés sur des données fiables et des processus contrôlés. Sa technologie d'IA ouverte et transparente et ses contrôles de sécurité rigoureux facilitent la conformité et garantissent un déploiement responsable de l'IA, en particulier dans les secteurs réglementés tels que la finance, la santé et l'administration publique.

Meilleures fonctionnalités d'IBM Watson

Analysez des téraoctets de données structurées et non structurées, des commentaires des clients aux journaux des capteurs, afin de découvrir des tendances, de détecter des anomalies et de générer des informations prédictives

Créez, formez et déployez des modèles d'apprentissage automatique à l'aide de frameworks familiers (tels que scikit-learn, XGBoost ou TensorFlow) pour automatiser les tâches et faire des prédictions

Personnalisez la formation des modèles afin d'intégrer vos propres données d'entreprise dans les modèles IBM Watson Assistant

Tirez parti des capacités d'IA préintégrées pour des tâches spécifiques à votre secteur, telles que l'analyse du séquençage génomique dans les sciences de la vie, la détection des fraudes dans les services financiers ou l'évaluation des risques contractuels dans les opérations juridiques, à l'aide des kits d'outils NLP et ML d'IBM

Limites d'IBM Watson

Les modèles de base d'IBM (comme la série Granite) sont plus étroitement adaptés aux applications d'entreprise, avec moins de capacités en domaine ouvert que les modèles plus larges comme GPT-4 ou Claude 3

Par rapport à OpenAI ou Hugging Face, IBM Watson dispose d'une communauté plus limitée, ce qui peut se traduire par moins d'intégrations plug-and-play, de tutoriels et d'innovations communautaires

Tarification IBM Watson

Lite : Gratuit

Plus : À partir de 140 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Avis et évaluations sur IBM Watson

G2 : 4,5/5 (plus de 90 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'IBM Watson ?

Voici l'avis d'un utilisateur G2:

elle permet aux équipes de créer et de développer l'IA en toute confiance. Sa combinaison de flexibilité open source, de gouvernance de niveau entreprise et de modèles de base intégrés la rend incroyablement puissante pour le développement de l'IA dans le monde réel.

elle permet aux équipes de créer et de développer l'IA en toute confiance. Sa combinaison de flexibilité open source, de gouvernance de niveau entreprise et de modèles de base intégrés la rend incroyablement puissante pour le développement de l'IA dans le monde réel.

👀 Le saviez-vous ? L'impact de l'IA générative sur la productivité pourrait ajouter entre 2 600 et 4 400 milliards de dollars de valeur à l'économie mondiale chaque année.

6. Perplexity AI (Idéal pour la recherche et la découverte de contenu basés sur l'IA)

via Perplexity AI

Deep Research de Perplexity AI est souvent considéré comme l'une des meilleures alternatives à Anthropic AI. Lorsque vous posez une question à Perplexity, il vous fournit non seulement une réponse, mais également des liens vers les résultats de recherche Web et les documents qu'il a utilisés pour former cette réponse. L'accent mis sur la précision aide également les chercheurs universitaires et les analystes de marché à extraire des informations exploitables.

Bien qu'il ne permette pas une personnalisation approfondie pour les entreprises ni l'intégration de données privées, sa rapidité, sa facilité d'utilisation et ses réponses fondées en font un outil incontournable pour les travailleurs du savoir et les esprits curieux.

Meilleures fonctionnalités de Perplexity AI

Accélérez vos recherches grâce à des réponses en direct, tirées directement de revues universitaires, de médias d'information, de forums et de sites web fiables

Explorez instantanément des sujets complexes tels que les tendances du marché, les normes techniques ou les technologies émergentes, sans avoir à passer au crible des dizaines d'onglets

Suggérez automatiquement des questions de suivi pour approfondir l'exploration et relier des concepts apparemment sans rapport

Boostez l'efficacité de votre équipe en transformant des heures de recherche manuelle en quelques minutes d'informations de haute qualité, notamment pour les analystes, les stratèges et les créateurs de contenu

Limites de Perplexity AI

S'appuie sur des réponses basées sur le contenu web existant, ce qui le rend moins adapté aux tâches qui nécessitent une réflexion originale ou une résolution créative de problèmes

Tarification de Perplexity AI

Gratuit : nombre de requêtes quotidiennes limité

Pro : 20 $/mois

Team et Enterprise : tarification personnalisée

Avis et évaluations sur Perplexity AI

G2 : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,6/5 (pas assez d'avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Perplexity IA ?

Un avis G2 indique :

Réponses merveilleuses, possibilité de naviguer sur le Web, recherche de vidéos, wow. Tout cela est incroyable, avec une grande flexibilité, la possibilité de télécharger des fichiers PDF, etc. et de poser des questions à partir de ceux-ci.

Réponses merveilleuses, possibilité de naviguer sur le Web, recherche de vidéos, wow. Tout cela est incroyable, avec une grande flexibilité, la possibilité de télécharger des fichiers PDF, etc. et de poser des questions à partir de ceux-ci.

7. Hugging Face (Idéal pour le développement et le déploiement d'une IA open source personnalisable)

via Hugging Face

Il s'agit d'une plateforme ouverte, animée par la communauté, qui démocratise l'IA grâce à des modèles open source (tels que BERT, GPT-4) et des outils collaboratifs pour le réglage fin. Hugging Face sert à la fois de hub et de boîte à outils, vous permettant de créer, former et déployer des modèles d'IA adaptés à vos besoins.

Par exemple, si votre entreprise de soins de santé a besoin d'un assistant IA, vous pouvez affiner les modèles pour qu'ils comprennent la terminologie médicale.

Les équipes de développement peuvent collaborer directement sur la plateforme, tester différents modèles avant de les intégrer dans des applications de production.

Meilleures fonctionnalités de Hugging Face

Accédez à des milliers de modèles pré-entraînés pour différentes tâches d'IA, notamment la génération de texte et la reconnaissance d'images

Créez et présentez des démos d'IA sans avoir à mettre en place une infrastructure complexe

Entrez en contact avec des chercheurs en IA qui partagent des codes, des modèles et des solutions pour relever les défis liés à la mise en œuvre

Créez des solutions personnalisées avec Model Hub et son intégration avec PyTorch/TensorFlow

Limites de Hugging Face

Une expertise technique est nécessaire pour utiliser pleinement les fonctionnalités de la plateforme

Le niveau gratuit limite les calculs pour l'entraînement de vos propres modèles d'IA

Tarifs Hugging Face

HF Hub : Gratuit

Compte Pro : 9 $/mois

Hub Enterprise : À partir de 20 $/mois par utilisateur

Avis et évaluations sur Hugging Face

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hugging Face ?

Un utilisateur G2 déclare :

Chaque jour, ils vous présentent différents outils d'intelligence artificielle, vous permettent de les utiliser gratuitement et de savoir s'ils correspondent à ce que vous recherchez.

Chaque jour, ils vous présentent différents outils d'intelligence artificielle, vous permettent de les utiliser gratuitement et de savoir s'ils correspondent à ce que vous recherchez.

📖 À lire également : Comment mener une évaluation LLM efficace pour obtenir des résultats optimaux

8. Mistral AI (Idéal pour créer des solutions d'IA personnalisables)

via Mistral IA

Mettant l'accent sur la transparence et la confiance, Mistral IA est un collaborateur mondial solide dans le domaine de l'IA open source et des politiques en matière d'IA.

Elle combine une IA haute performance avec la durabilité, offrant des modèles écoénergétiques idéaux pour les startups et les entreprises soucieuses de l'environnement. Mistral est connue pour l'importance qu'elle accorde aux pratiques éthiques et durables en matière d'IA, travaillant sans relâche pour faire progresser le champ de manière responsable.

Elle propose des modèles d'IA personnalisables et adaptés aux entreprises, qui peuvent être déployés dans divers environnements, notamment sur site, dans le cloud et sur des appareils périphériques. De plus, elle offre une assistance pratique fournie par les meilleurs ingénieurs en IA pour un déploiement et une mise en œuvre fluides, tout en garantissant une expérience utilisateur intuitive.

Meilleures fonctionnalités de Mistral AI

Générez des textes variés, allant d'articles et de blogs à des contenus créatifs tels que des poèmes et des scripts

Dotez vos chatbots et assistants virtuels d'une intelligence artificielle pour traiter les demandes des clients, automatiser les flux de travail et améliorer l'engagement des utilisateurs

Analysez le texte pour en déterminer le sentiment, classez-le dans des catégories telles que la détection de spam et surveillez le sentiment à l'égard de la marque

Utilisez les fonctionnalités multilingues pour les tâches de traduction et de localisation

Limites de Mistral AI

En tant que nouvel acteur, il dispose d'une communauté et d'un écosystème plus restreints que les fournisseurs établis, ce qui peut limiter les ressources disponibles et les intégrations tierces

Tarification de Mistral AI

Free

Pro : 14,99 $/mois

Équipe : 24,99 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Avis et évaluations sur Mistral AI

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Mistral IA ?

Extrait d'un avis G2:

Avec 7 milliards de paramètres, le modèle a produit d'excellents résultats pour sa taille. Il est excellent comme compagnon de codage ou outil de synthèse.

Avec 7 milliards de paramètres, le modèle a produit d'excellents résultats compte tenu de sa taille. Il est excellent comme compagnon de codage ou outil de synthèse.

💡 Conseil de pro : lorsque vous intégrez des systèmes d'IA dans vos flux de travail, donnez la priorité à la qualité et au prétraitement des données. Des données de haute qualité et bien structurées améliorent considérablement les performances de divers modèles d'IA et réduisent les erreurs, telles que les hallucinations ou les biais. Investir du temps dans le nettoyage et le libellé de vos données en amont permet d'économiser des ressources et d'améliorer la précision des informations et de l'automatisation basées sur l'IA.

9. Cohere AI (Idéal pour la compréhension du langage naturel à grande échelle)

via Cohere IA

Cohere simplifie l'intégration du NLP grâce à des API conviviales pour la génération de texte, la recherche sémantique et l'automatisation des flux de travail.

Les développeurs peuvent facilement ajouter des fonctionnalités de NLP aux applications sans avoir besoin de connaissances approfondies en IA, ce qu'Anthropic AI n'offre pas. Cette simplicité d'intégration accélère le déploiement de solutions basées sur l'IA dans différentes fonctions de l'entreprise.

De plus, l'accent mis sur les besoins des entreprises garantit des solutions sécurisées et évolutives pour le service client et la création de contenu. L'équilibre entre sécurité et accessibilité de Cohere en fait un choix pragmatique pour les entreprises qui souhaitent adopter rapidement l'IA, sans la courbe d'apprentissage abrupte associée à Anthropic.

Meilleures fonctionnalités de Cohere AI

Travaillez avec plus de 100 langues pour faciliter la communication, le service client, l'analyse des sentiments et la génération de contenu sur divers marchés

Affinez les tâches de recherche, de classification et de récupération à l'aide de vos données propriétaires

Utilisez les capacités de NLP de Cohere pour la résumé en temps réel, l'extraction de sujets et la classification de textes, aidant ainsi les équipes à automatiser la recherche, l'étiquetage de contenu et les flux de travail de modération

Limites de Cohere AI

Moins axé sur les tâches d'IA non conversationnelles telles que l'analyse de données ou l'automatisation

Nécessite des intégrations supplémentaires pour des solutions d'entreprise plus complètes

Tarification de Cohere AI

Tarification personnalisée

Avis et évaluations sur Cohere AI

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

10. Amazon Bedrock (idéal pour créer des applications d'IA générique)

via Amazon Bedrock

En tant que service entièrement géré, Amazon Bedrock fournit des modèles de base (FM) d'Amazon et d'autres entreprises leaders dans le domaine de l'IA via une API. Vous pouvez choisir parmi une variété de FM pour sélectionner le modèle qui correspond le mieux à votre cas d'utilisation.

Grâce à l'expérience sans serveur d'Amazon Bedrock, vous pouvez rapidement commencer à utiliser le service, tester les FM et les personnaliser avec vos propres données, ce qui fait défaut à Anthropic AI. Il permet une intégration et un déploiement transparents des modèles dans les applications à l'aide des outils et des capacités AWS.

Les agents de Bedrock simplifient la création d'applications d'IA générique qui fournissent des réponses actualisées à partir de connaissances propriétaires et gèrent diverses tâches.

Meilleures fonctionnalités d'Amazon Bedrock

Accédez à plusieurs modèles pour divers cas d'utilisation, notamment des applications de texte, du contenu visuel et une IA sécurisée

Éliminez les besoins en gestion d'infrastructure grâce à l'architecture sans serveur d'AWS Bedrock

Déployez vos applications à l'échelle mondiale via le réseau AWS

Limites d'Amazon Bedrock

Bedrock se concentre actuellement sur l'inférence de modèles, et non sur la formation. Bien que vous puissiez personnaliser les modèles via l'ingénierie des invites ou la génération augmentée par la récupération (RAG), vous ne pouvez pas affiner les modèles de base directement dans Bedrock comme vous pouvez le faire avec certains pipelines de modèles Anthropic ou open source

Vous pouvez être confronté à une facturation à plusieurs niveaux, en particulier si vous combinez Bedrock avec des services tels qu'Amazon SageMaker, RDS ou Lambda

Tarification Amazon Bedrock

Tarification personnalisée

Avis et évaluations sur Amazon Bedrock

G2 : 4,4/5 (plus de 35 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Amazon Bedrock ?

Un avis G2 indique :

J'ai beaucoup apprécié la qualité de la documentation relative à l'utilisation des API fournies par AWS Bedrock. Ils fournissent leurs propres modèles ainsi que ceux d'autres entreprises telles que Meta. Il s'agit d'une API, vous pouvez donc l'utiliser très facilement avec la plateforme AWS.

J'ai beaucoup apprécié la qualité de la documentation relative à l'utilisation des API fournies par AWS Bedrock. Ils fournissent leurs propres modèles ainsi que ceux d'autres entreprises telles que Meta. Il s'agit d'une API, vous pouvez donc l'utiliser très facilement avec la plateforme AWS.

Passez à ClickUp : l'alternative ultime à Anthropic AI

La bonne alternative à Anthropic IA peut améliorer considérablement le fonctionnement de votre équipe. Chaque outil présenté offre des fonctionnalités uniques pour rationaliser les projets, améliorer la communication et stimuler la productivité.

Cependant, ClickUp Brain se distingue comme une plateforme de premier plan pour les entreprises, les chercheurs en IA, les développeurs et les organisations à la recherche d'alternatives robustes à Anthropic AI pour l'automatisation, la génération de contenu et les informations basées sur l'IA.

En tirant parti de modèles d'intelligence artificielle avancés et de systèmes intelligents, ClickUp transforme la manière dont les équipes gèrent les tâches, collaborent et optimisent les flux de travail, tout en mettant l'accent sur la sécurité des données et l'intégration transparente.

Si vous cherchez à optimiser votre flux de travail et à être plus productif, ClickUp est l'outil qu'il vous faut. N'attendez plus, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui!