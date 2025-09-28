Modèles gratuits de comptes de résultat pour des rapports financiers clairs

Vous jonglez entre les retards de paiement, les factures aléatoires et le chaos des flux de trésorerie ? Pour les propriétaires de petites entreprises, le suivi des revenus peut s'apparenter davantage à une gestion de crise de dernière minute qu'à une planification intelligente.

Le véritable défi n'est pas seulement de gagner de l'argent, mais aussi de savoir exactement ce qui rentre, ce qui sort et où vous en êtes financièrement.

C'est là qu'un modèle de compte de résultat devient essentiel. Un format bien mis en forme peut vous aider à ventiler le revenu net, les dépenses d'exploitation et le bénéfice brut sans perdre des heures à effectuer des calculs manuels.

Découvrez des modèles gratuits et personnalisables qui vous aideront au suivi de votre revenu net, de vos dépenses d'exploitation et de votre marge brute, que vous préfériez un format de compte de résultat en plusieurs étapes ou quelque chose de plus simple.

Que sont les modèles de compte de résultat ?

Les modèles de compte de résultat sont des documents financiers préformatés utilisés pour suivre les revenus et les dépenses d'une entreprise sur une période donnée. Ces modèles simplifient le processus d'enregistrement des chiffres clés tels que les indicateurs clés de performance (KPI) des ventes nettes, le coût des marchandises vendues, le résultat d'exploitation et le bénéfice net.

Un bon modèle reflète la mise en forme d'un compte de résultat professionnel, avec des éléments clairs pour les revenus, les dépenses et les impôts de l'entreprise.

Par exemple, un modèle de compte de résultat en plusieurs étapes sépare le bénéfice brut du résultat d'exploitation afin de vous donner un aperçu plus approfondi de la manière dont les opérations quotidiennes affectent les indicateurs clés de performance financière d'une entreprise.

🔍 Le saviez-vous ? 44 % des Américains n'ont pas de budget, et seuls 38 % de ceux qui en ont un le respectent réellement. Il existe un écart considérable entre les intentions et la réalité, d'autant plus que des outils de suivi financier clairs, tels que les modèles de compte de résultat ou de compte de profits et pertes, peuvent simplifier tout.

Modèles de comptes de résultat

Que vous gériez la comptabilité de vos projets manuellement ou à l'aide d'un logiciel de comptabilité, disposer du bon modèle de compte de résultat peut vous faire gagner plusieurs heures de flux de travail.

ClickUp, une application tout-en-un pour le travail, offre aux équipes financières la structure des feuilles de calcul sans les inconvénients du travail manuel.

Voici quelques modèles sélectionnés avec soin pour vous aider à documenter vos revenus, suivre vos dépenses d'exploitation et calculer votre revenu net :

1. Modèle de grand livre général ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez en détail vos transactions financières grâce au modèle de grand livre général ClickUp

Le modèle de grand livre général de ClickUp fournit un format structuré pour enregistrer et gérer les transactions financières de votre entreprise. Conçu dans un souci de flexibilité, il comprend des champs personnalisables, des vues et des statuts de tâches intégrés pour que tout reste clair et facile à suivre.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Surveillez les débits et les crédits grâce à des champs prédéfinis

Créez et passez d'un afficher à l'autre, comme le compte de résultat et le bilan

Ajoutez des libellés de statut aux tâches de transaction individuelles pour faciliter le suivi

🔑 Idéal pour : les équipes qui gèrent à la fois les comptes de résultat et les documents d'assistance tels que le bilan ou le tableau des flux de trésorerie.

2. Modèle de rapport budgétaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les performances budgétaires et les tendances de dépenses grâce au modèle de rapport budgétaire ClickUp

Le modèle de rapport budgétaire ClickUp est structuré comme un document évolutif. Ce modèle est idéal pour les équipes qui doivent fréquemment produire des rapports sur leurs budgets sans avoir à tout refaire à partir de zéro.

Au lieu de vous contenter de nombres, ils vous aident à visualiser l'adéquation entre vos dépenses et vos objectifs financiers. De plus, vous pouvez anticiper les écarts par rapport au budget de votre projet, repérer rapidement les dépassements et établir des prévisions plus précises mois après mois.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Classez vos revenus et vos dépenses d'entreprise dans une mise en forme claire

Définissez des rappels récurrents pour la révision et la mise à jour des rapports

Utilisez une disposition de type document pour la collaboration, les notes et les contributions de l'équipe

🔑 Idéal pour : les équipes financières qui gèrent les dépenses d'exploitation, analysent les tendances budgétaires et alignent les opérations de l'entreprise sur les objectifs financiers.

3. Modèle de suivi de l'équipe commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les performances au niveau des produits grâce au modèle ClickUp Sales Tracker

Le modèle Sales Tracker de ClickUp vous aide à mapper l'activité commerciale, de la prospection à la conclusion de la vente, sans perdre de vue les détails intermédiaires. Vous pouvez étiqueter les commandes des clients, suivre les performances par produit et surveiller les cibles, le tout affiché dans une seule vue.

Le plus grand avantage est qu'ils sont suffisamment structurés pour les rapports, mais suffisamment flexibles pour l'équipe commerciale en temps réel.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Analysez les performances sur différents échéanciers, pour différents produits et différents commerciaux sans avoir à changer d'outil

Enregistrez les retours clients personnalisés et le détail des frais d'expédition

Suivez la réalisation des objectifs et mettez à jour les progrès de l'équipe commerciale en temps réel

🔑 Idéal pour : les directeurs commerciaux et les équipes chargées des revenus qui ont besoin d'une visibilité détaillée sur les équipes commerciales par chiffre d'affaires net, catégorie de produits et indicateurs de performance de l'entreprise.

4. Modèle de rapport mensuel de l'équipe commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Examinez et comparez les résultats mensuels de l'équipe commerciale grâce au modèle de rapport mensuel de l'équipe commerciale ClickUp

Le modèle de rapport mensuel de ClickUp vous aide à créer des rapports mensuels qui ne se contentent pas de listes de chiffres, mais qui expliquent également leur signification.

Ils sont conçus pour les équipes qui ont besoin de présenter des résumés clairs et étayés par des données sur les ventes nettes, les profits/pertes et les objectifs de performance. Vous pouvez y ajouter des graphiques, des résumés et même des notes d'équipe, ce qui permet de voir plus facilement ce qui fonctionne et ce qui nécessite une attention particulière.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Visualisez les tendances à l'aide de tableaux et de graphiques intégrés

Décomposez les performances individuelles ou d'équipe par période de rapports

Stockez vos idées, notes et suggestions dans une mise en forme collaborative

🔑 Idéal pour : les équipes qui préparent des rapports récurrents sur les performances financières, comparent les revenus nets au fil du temps et synchronisent les objectifs de revenus de l'entreprise.

🧠 Anecdote amusante : la première caisse enregistreuse, construite en 1879 par le propriétaire d'un bar de l'Ohio, n'était pas destinée à gagner en rapidité, mais à empêcher le personnel de voler. Aujourd'hui, les modèles de compte de résultat remplissent la même fonction : le suivi de chaque dollar afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

5. Modèle ClickUp pour les comptes fournisseurs

Obtenir un modèle gratuit Gérez les paiements des fournisseurs avec précision à l'aide du modèle de comptes fournisseurs ClickUp

Le modèle de comptes fournisseurs de ClickUp offre un moyen structuré d'organiser les factures, de suivre les dates d'échéance et de contrôler les paiements des fournisseurs. Il remplace les feuilles de calcul et les e-mails par un flux de travail personnalisable.

Utilisez-les pour numériser le suivi des factures, attribuer des suivis et garder le contrôle sur vos dépenses d'entreprise sans rien oublier.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Triez les tâches en fonction de l'étape de paiement ou du statut de vérification

Utilisez l'automatisation pour recevoir des alertes en cas de soldes en souffrance

Affichez toutes les factures en attente ou payées par période de rapports ou catégorie de paiement

🔑 Idéal pour : les équipes financières qui gèrent les paiements récurrents aux fournisseurs, examinent les dépenses totales et alignent les flux de trésorerie sur les cycles de paiement.

6. Modèle de rapport de dépenses ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez et organisez les dépenses de votre entreprise grâce au modèle de rapport de dépenses ClickUp

Le modèle de rapport de dépenses de ClickUp vous offre un moyen structuré d'enregistrer, de classer et de générer des rapports sur les dépenses de tous les services. Grâce à sa disposition de type document et à ses champs flexibles, vous pouvez ajouter des reçus, marquer les approbations et mettre en évidence les dépenses d'entreprise récurrentes.

Ce modèle travaille particulièrement bien pour les équipes financières qui gèrent les paiements réguliers des fournisseurs ou pour les équipes qui ont besoin d'une visibilité sur les coûts tels que le coût des marchandises vendues (COGS), les budgets de déplacement et les dépenses marketing.

De plus, l'outil ClickUp for Finance vous permet de centraliser toutes vos tâches financières. Du suivi des ventes totales à la surveillance des dépenses d'exploitation, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin dans un espace de travail flexible. Vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés pour visualiser les flux de trésorerie, attribuer des tâches avec des délais et utiliser des rappels récurrents pour rester au fait des cycles financiers.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Enregistrez vos dépenses par date, bénéficiaire et catégorie en un seul endroit

Attribuez des statuts d'approbation tels que « Approuvé » ou « Rejeté » pour un traitement plus rapide

Surveillez les dépenses totales par catégorie afin de repérer rapidement les dépassements budgétaires

🔑 Idéal pour : les équipes chargées de gérer les examens des dépenses, de suivre les coûts des fournisseurs et de maintenir des registres précis des pertes sur une période donnée

💡 Conseil de pro : ajoutez un onglet de prévision glissante. Au lieu de vous fier à une disposition fixe sur 12 mois, créez une section de prévision glissante sur 3 ou 6 mois liée à votre compte de résultat. Cela vous aidera à ajuster vos prévisions à la volée en fonction de la saisonnalité ou des variations récentes du chiffre d'affaires net ou du résultat d'exploitation.

7. Modèle de rapport d'analyse financière ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos données financières en informations exploitables grâce au modèle de rapport d'analyse financière ClickUp

Le modèle de rapport d'analyse financière de ClickUp vous aide à structurer et à résumer des données financières complexes issues de plusieurs rapports. Il est particulièrement utile pour le suivi du revenu avant impôts et du bénéfice net, et pour comparer les performances financières d'une entreprise au fil du temps.

Ce modèle vous permet d'insérer vos conclusions, d'intégrer des diagrammes et d'ajouter des commentaires, ce qui en fait bien plus qu'un simple document statique. Il est conçu pour la collaboration et la présentation, et pas seulement pour la tenue de registres.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Mettez en évidence les tendances en matière de revenu net, de dépenses et de flux de trésorerie

Créez des tableaux de bord visuels pour le partage des données avec les parties prenantes

Suivez le statut d'avancement des rapports en cours grâce à des indicateurs de progression basés sur les tâches

🔑 Idéal pour : les équipes financières qui effectuent des revues mensuelles ou trimestrielles, résumer les comptes de résultat ou présentent la position financière globale à la direction.

🔍 Le saviez-vous ? 82 % des petites entreprises font faillite en raison d'une mauvaise gestion de leur trésorerie ou d'une mauvaise compréhension de leurs dépenses. Un modèle de compte de résultat permet de remédier à cela en indiquant précisément les entrées, les sorties et le solde restant.

8. Modèle de compte de résultat pro forma ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Effectuez une prévision de vos finances futures grâce au modèle de compte de résultat pro forma ClickUp

Le modèle de compte de résultat prévisionnel de ClickUp permet aux entreprises d'établir des projections financières prospectives basées sur les revenus attendus, les dépenses d'exploitation et les conditions du marché.

Que vous présentiez votre projet à des investisseurs, mapperiez l'expansion de vos produits ou analysiez les chiffres de nouvelles stratégies audacieuses, cet outil est indispensable. De plus, les vues et les champs personnalisés facilitent la ventilation du chiffre d'affaires brut, du coût des ventes et du résultat net sur une période de rapports prévue.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Ventilez vos prévisions par catégories de coûts telles que les frais d'administrateur, la main-d'œuvre directe, les fournitures de bureau, les matières premières, etc.

Suivez la progression par rapport aux cibles de rentabilité à l'aide de vues par jalons

Centralisez toute la planification dans un environnement de travail partagé avec des vues modifiables

🔑 Idéal pour : les fondateurs, les analystes et les équipes financières qui élaborent des comptes de résultat en plusieurs étapes pour la modélisation de la croissance, les présentations d'investissement ou la planification stratégique de l'entreprise.

💡 Astuce bonus : rédigez et collaborez sur des comptes de résultat pro forma directement dans ClickUp Docs, en les liant aux tâches ou projets pertinents.

9. Modèle de journal et grand livre ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez chaque transaction en temps réel avec le modèle de journal et de grand livre ClickUp

Vous avez du mal à tenir des registres financiers précis sans vous éparpiller ? Essayez le modèle de journal et de grand livre de ClickUp. Il est conçu pour prendre en charge les entrées quotidiennes, divisé en champs de crédit et de débit, et met automatiquement à jour les soldes.

La disposition facilite l'organisation de l'historique des transactions pour la préparation des déclarations fiscales, les audits ou la planification budgétaire, sans avoir à jongler entre plusieurs feuilles de calcul.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Enregistrez les revenus de votre entreprise, les paiements aux fournisseurs ou les fournitures de bureau

Utilisez les champs personnalisés pour les calculs de débit, de crédit et de solde

Surveillez et révisez les entrées comptables relatives aux activités poursuivies ou aux éléments exceptionnels

🔑 Idéal pour : les comptables, les experts-comptables et les équipes financières qui enregistrent régulièrement des éléments comptables, vérifient le bénéfice net et effectuent le rapprochement des comptes sur une période donnée.

10. Modèle de suivi des actifs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez, classez et surveillez vos actifs grâce au modèle de suivi des actifs ClickUp

Le modèle de suivi des actifs de ClickUp, fournisseur, est un système centralisé pour gérer à la fois les actifs numériques et physiques. Que vous suiviez des ordinateurs portables, des licences logicielles ou du mobilier de bureau, cette installation basée sur les tâches vous permet de conserver des enregistrements précis et à jour.

Vous pouvez saisir des informations clés telles que le coût d'acquisition, l'année d'audit ou la valeur totale des actifs, puis mettre à jour le statut à mesure que les éléments sont vendus, réaffectés ou amortis. Cela vous aidera à conserver des registres précis à chaque étape.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Enregistrez les détails de vos actifs à l'aide des champs personnalisés pour les étiquettes financières et opérationnelles

Attribuez des tâches aux membres de votre équipe pour la vérification et la maintenance des actifs

Suivez le cycle de vie des actifs, de leur acquisition à leur cession, en affichant une seule vue

🔑 Idéal pour : les équipes opérationnelles ou administrateurs qui gèrent les dépenses en capital, supervisent les registres d'inventaire et gardent un oeil sur les états financiers liés aux actifs.

🤓 Astuce pratique : suivez les dépenses de votre liste de souhaits à l'aide de balises. Dans votre modèle de compte de résultat, marquez les achats futurs potentiels ou les éléments non essentiels à l'aide d'un libellé tel que « Liste de souhaits » ou « Reporté ». Filtrez-les ensuite pour les rapports, mais conservez-les dans votre document budgétaire pour les classer par ordre de priorité ultérieurement.

11. Modèle de compte de résultat par Vertex42

via Vertex42

Le modèle de compte de résultat de Vertex42 propose des mises en forme en plusieurs étapes et en une seule étape, vous permettant ainsi de choisir le niveau de détail qui correspond à vos besoins en matière de rapports. Sa version en plusieurs étapes comprend des sections pour le bénéfice brut, le résultat d'exploitation et le résultat des activités poursuivies. En revanche, la version en une seule étape reste simple pour les entreprises de services.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Décomposez clairement le coût des marchandises vendues et soustrayez les dépenses d'exploitation

Enregistrez les ventes nettes, les revenus d'intérêt et les impôts à l'aide de catégories prédéfinies

Personnalisez la section relative aux revenus en fonction de la structure spécifique de votre entreprise

🔑 Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises à la recherche de versions Excel imprimables et modifiables de comptes de résultat conformes aux normes comptables courantes.

12. Modèle de compte de résultat annuel par le Corporate Finance Institute (CFI)

via Corporate Finance Institute

le modèle de compte de résultat de CFI* est disponible en deux mises en forme modifiables : l'une pour les rapports annuels et l'autre pour le suivi mensuel. Conçu pour la modélisation financière, il est idéal pour les analystes qui ont besoin d'outils flexibles pour effectuer une prévision ou analyser facilement les tendances historiques.

Les modèles sont préformattés avec des formules permettant de calculer la marge brute, le résultat d'exploitation et le résultat avant impôts. Le plus intéressant ? Vous pouvez entièrement personnaliser les éléments pour les adapter à vos besoins.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Calculez automatiquement le revenu net, l'impôt sur le revenu et les charges d'intérêt sur plusieurs périodes

Passez d'un affichage mensuel à un affichage annuel en fonction de vos différents besoins en matière de rapports

Insérez ou supprimez des lignes pour ajouter de nouveaux éléments sans modifier la structure

🔑 Idéal pour : les analystes financiers, les start-ups et les PME à la recherche d'un format de compte de résultat flexible basé sur Excel, qui offre l'assistance pour la modélisation approfondie et les comparaisons d'une année sur l'autre.

💡 Conseil de pro : Lorsque vous personnalisez votre compte de résultat, prévoyez toujours de l'espace pour les imprévus financiers, tels que les ventes soudaines d'actifs ou les règlements judiciaires. Ces évènements ponctuels peuvent sérieusement fausser vos nombres. Signalez-les donc séparément afin que vos rapports restent précis, clairs et faciles à auditer.

13. Modèle de compte de résultat par Xero

via X e ro

le modèle de compte de résultat de Xero *propose un fichier PDF prêt à l'emploi, conçu pour une entrée rapide et un calcul précis du bénéfice net. Il s'agit d'un outil prêt à l'emploi, vous n'aurez donc pas besoin de feuilles de calcul ou de formules supplémentaires.

Il vous suffit de remplir les champs relatifs aux revenus, au coût total des marchandises vendues et aux dépenses d'exploitation, et le formulaire calcule votre revenu net avant impôts. Cela en fait une option solide pour les entreprises qui souhaitent disposer d'un format réutilisable et simple pour documenter leurs performances financières.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Enregistrez et comparez les comptes de résultats de différentes périodes de rapports

Identifiez les écarts dans les revenus de votre entreprise et les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses totales

Exportez votre compte de résultat pour des examens internes ou des présentations externes

🔑 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises et les travailleurs indépendants qui recherchent un compte de résultat rapide et imprimable sans avoir besoin d'Excel ou d'un logiciel de comptabilité

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de compte de résultat ?

Un bon modèle de compte de résultat vous aide à suivre vos revenus, vos dépenses et votre revenu net sans travail inutile. Voici ce qu'il faut rechercher dans un modèle de compte de résultat :

catégories personnalisées : *Regroupez les revenus et les dépenses d'exploitation totales de votre entreprise en sections logiques, telles que les revenus des ventes, les frais juridiques ou d'autres sources de revenus. Cela vous aidera à examiner et à interpréter les données plus rapidement, en particulier lorsque vous personnalisez un modèle de compte de résultat gratuit pour votre propre usage

*calculs automatiques : éliminez le risque d'erreurs dans vos feuilles de calcul en paramétrant des champs pour calculer automatiquement des chiffres clés tels que les intérêts payés, les bénéfices et les impôts. Vous gagnerez ainsi du temps et aurez davantage confiance dans vos totaux

mise en forme en plusieurs étapes : *Utilisez une disposition de compte de résultat en plusieurs étapes pour isoler les données de performance clés, telles que la marge brute, le résultat d'exploitation et les charges avant impôts

périodes modifiables : *Ajustez les fenêtres de rapports par mois, trimestre ou intervalle personnalisé afin de les adapter aux calendriers internes ou aux attentes des investisseurs. Cela est essentiel pour le suivi des finances d'une petite entreprise au fil du temps

clarté des éléments : *Suivez facilement les fluctuations du coût des marchandises vendues, du chiffre d'affaires total ou des frais généraux. La visibilité claire des éléments vous aide à signaler les problèmes liés aux revenus hors exploitation, à la tarification ou à l'augmentation des dépenses

Prêt à imprimer et à partager : exportez votre modèle de compte de résultat au format PDF ou tableur pour faciliter le partage. Idéal pour partager vos résultats avec votre comptable, votre équipe interne ou lors des révisions budgétaires

Espace pour les notes : ajoutez des notes pour expliquer les anomalies, sous les éléments individuels, ou les charges exceptionnelles telles que les amortissements d'actifs ou les activités abandonnées. Cela est essentiel pour les pistes d'audit ou les discussions avec les parties prenantes

*mise en forme simple : utilisez des polices de caractère, de l'espace et des couleurs sobres afin que votre équipe puisse se concentrer sur les nombres plutôt que sur la disposition. Idéal pour les rapports récurrents ou les examens formels

Simplifiez vos revenus d'exploitation et identifiez les gains hors exploitation avec ClickUp

La gestion des données financières de votre entreprise n'a pas besoin d'être compliquée. Avec le bon modèle de compte de résultat et l'assistance financière appropriée, vous pouvez suivre vos revenus, vos dépenses d'exploitation et votre revenu net sans avoir à jongler avec des feuilles de calcul éparpillées.

Que vous prépariez des rapports mensuels, établissiez des prévisions à l'aide de comptes pro forma ou suiviez les transactions quotidiennes, les modèles ClickUp vous offrent clarté et contrôle.

Prêts à l'emploi et faciles à personnaliser, ils vous font gagner du temps, réduisent les erreurs et permettent à votre équipe de rester sur la même page. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'augmentation de vos bénéfices plutôt que sur la correction de formules.

