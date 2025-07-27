les 10 meilleurs modèles Miro OKR pour aligner vos objectifs en 2025

Définir des objectifs est facile. Les respecter, partager la progression avec votre équipe et maintenir la concentration de tous : c'est là que les choses se compliquent.

Les OKR contribuent à structurer le travail, mais même les meilleurs cadres nécessitent les bons outils pour être efficaces au quotidien.

Les modèles d'objectifs et de résultats clés de Miro offrent aux équipes un espace collaboratif clair pour mapper ce qui compte et vérifier ensemble la progression.

Dans ce guide, nous vous présenterons les meilleurs modèles Miro OKR pour aligner votre équipe et lui permettre d'avancer dans la même direction. Et si vous recherchez quelque chose de plus intuitif et plus facile à suivre à long terme, nous avons également une recommandation à vous faire.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle OKR Miro ?

Voici les éléments à prendre en compte lors du choix d'un modèle OKR dans Miro :

Collaboration et mises à jour faciles : sélectionnez un modèle OKR Miro pour équipes qui permet aux membres de l'équipe d'ajouter des notes, de mettre à jour les statuts ou de commenter sans avoir besoin d'un tutoriel pour définir les OKR

Séparation claire des objectifs et des résultats clés : choisissez un modèle OKR bien conçu et pondéré qui permet de distinguer facilement les objectifs et les résultats mesurables sans encombrer l'espace

Espace pour la propriété de l'équipe : Optez pour un modèle de planification Miro OKR dans lequel vous attribuez des objectifs stratégiques ou des résultats à des individus ou à des équipes, afin que les responsabilités restent visibles et partagées

Suivi de la progression intégré : choisissez un modèle de suivi des OKR avec des éléments visuels tels que des cases à cocher, des curseurs ou des barres de progression pour aider les équipes choisissez un modèle de suivi des OKR avec des éléments visuels tels que des cases à cocher, des curseurs ou des barres de progression pour aider les équipes à suivre les OKR et à comprendre rapidement où en sont les choses

Clarté visuelle : privilégiez les modèles OKR Miro qui incluent des icônes, des codes couleurs et des dispositions pour offrir une clarté visuelle. L'outil doit encourager une utilisation continue grâce à privilégiez les modèles OKR Miro qui incluent des icônes, des codes couleurs et des dispositions pour offrir une clarté visuelle. L'outil doit encourager une utilisation continue grâce à des tableaux de bord OKR intuitifs et un format facile à utiliser

Adaptable au flux de travail de votre équipe : optez pour des modèles suffisamment flexibles pour s'adapter à vos processus et à vos priorités, sans vous obliger à modifier le mode de travail de votre équipe

🔎 Le saviez-vous ? Le cadre de définition d'objectifs OKR a été développé pour la première fois chez Intel dans les années 1970 par Andrew Grove. Cependant, il n'a pas connu une grande popularité avant 1999, lorsque John Doerr, qui avait découvert les OKR directement auprès de Grove, les a introduits dans une petite start-up appelée Google. Le reste appartient à l'histoire. Les OKR font désormais partie de l'ADN de Google et sont toujours considérés comme un facteur clé de sa croissance fulgurante.

Les 10 meilleurs modèles Miro pour les objectifs et résultats clés (OKR) des équipes agiles

Voici les meilleurs modèles Miro OKR à utiliser pour définir des objectifs et suivre leur progression :

1. Modèle de planification OKR par Miro

via Miro

Le modèle de planification OKR de Miro vous aide à donner forme aux objectifs ambitieux de votre équipe afin que tout le monde puisse s'y rallier. Il offre un environnement de travail visuel où vous pouvez mapper les OKR au niveau de l'équipe et aligner les résultats clés.

Avec des espaces pour briser la glace, faire du brainstorming, obtenir un aperçu des objectifs et des prochaines étapes, ce modèle est parfait pour les sessions de planification stratégique.

🌟 Pourquoi vous allez l'aimer :

Intégrez votre équipe au processus de planification OKR en temps réel

Étiquetez les collaborateurs, définissez des échéanciers et repérez les dépendances en un coup d'œil

Visualisez les connexions entre les objectifs, les résultats clés et les propriétaires des équipes

Utilisez des notes autocollantes, des fonctionnalités de vote, des étiquettes et des échéanciers pour ajouter du contexte et renforcer la responsabilité

🔑 Idéal pour : Les équipes qui souhaitent planifier leurs OKR ensemble dans un espace visuel et collaboratif.

2. Modèle de tableau de rédaction OKR par Miro

Le modèle Tableau de rédaction OKR de Miro sert d'espace de réflexion à votre équipe avant que toute décision ne soit prise. Il est conçu pour les premières étapes de la collaboration, lorsque les idées sont encore en cours de formulation et que l'avis de chacun compte.

Grâce au codage par couleur et aux sections OKR prêtes à l'emploi, capturez les ébauches, remettez en question les hypothèses et recueillez les commentaires de toute l'équipe avant de finaliser quoi que ce soit.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez des idées, des modifications et des commentaires à l'aide d'outils visuels que votre équipe connaît déjà

Encouragez la discussion et l'alignement organisationnel avant de finaliser les objectifs

Conservez tout dans un seul espace, des premières idées aux brouillons prêts à être révisés

🔑 Idéal pour : Les équipes en phase initiale de planification qui recherchent un espace flexible pour capturer des idées, identifier des tendances et s'aligner sur les OKR.

3. Modèle « Objectifs et résultats clés (OKR) » par Miro

Chaque trimestre solide commence par des objectifs clairs et visibles. Le modèle Objectifs et résultats clés (OKR) de Miro aide votre équipe à définir ce que vous voulez accomplir et comment vous allez mesurer votre progression, dans un tableau visuel facile à mettre à jour et à partager.

Chaque section vous aide à définir des objectifs ambitieux, à relier les résultats clés, à affecter des équipes et à suivre les mises à jour. Que vous planifiiez le prochain trimestre ou que vous examiniez les progrès réalisés, cela vous fournit un point de référence stable pour atteindre les résultats souhaités.

🌟 Pourquoi vous allez l'aimer :

Mappez vos objectifs visuellement dans une disposition claire et facile à suivre

Affectez des équipes responsables de chaque OKR et attribuez-leur un code couleur pour plus de clarté

Restez aligné pendant la planification stratégique et les points réguliers grâce à ce modèle OKR simple et cohérent pour les petites équipes

🔑 Idéal pour : Les équipes qui recherchent un moyen simple de définir, partager et suivre les OKR.

4. Tableau OKR pour les équipes produit, UX et ingénierie Modèle par Miro

Le modèle Tableau OKR pour les équipes produit, UX et ingénierie de Miro rassemble tout le monde dans un espace unique et partagé afin de définir ce que signifie la réussite et comment y parvenir.

Il est conçu pour faciliter l'alignement interfonctionnel et garantir une expérience produit cohérente. Vous pouvez suivre la progression d'un seul coup d'œil, signaler les risques à un stade précoce et garder les objectifs trimestriels visibles tout au long du sprint.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les contributions individuelles à la réalisation des OKR des produits et améliorez l'engagement des employés

Utilisez plusieurs vues, telles que les vues Portfolio, Équipe produit et Équipe, pour différentes étapes de planification et différents services

Assistance pour la collaboration asynchrone entre plusieurs équipes et fuseaux horaires

🔑 Idéal pour : les équipes interfonctionnelles qui souhaitent rester alignées sur des objectifs communs en matière de produits et d'expérience.

5. Modèle d'objectifs SMART par Miro

Parfois, vous avez simplement besoin d'un espace pour réfléchir clairement et planifier avec intention. Le modèle Objectifs SMART de Miro offre une disposition claire pour définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps.

Il vous guide à travers chaque étape SMART, vous aidant à transformer des intentions générales en objectifs bien définis sur lesquels vous pouvez agir.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Passez en revue chaque critère SMART avec des invites claires

Utilisez un tableau visuel pour mapper vos objectifs sans trop réfléchir

Gardez vos objectifs ciblés et réalistes dès le départ

🔑 Idéal pour : Tous ceux qui recherchent un espace simple et personnalisable pour donner forme à des objectifs significatifs et mesurer leur réussite.

🧠 Fait amusant : les personnes qui écrivent leurs objectifs ont 42 % plus de chances de les atteindre. Vous voulez augmenter encore vos chances ? Partagez ces objectifs avec un ami. La responsabilisation, ça marche.

6. Modèle de suivi des objectifs pour les petites entreprises par Miro

Le modèle de suivi des objectifs pour petites entreprises de Miro est conçu pour les équipes en pleine croissance qui ont besoin d'un espace simple et partagé pour suivre leurs objectifs, surveiller leur progression et célébrer leurs réussites.

Grâce à des sections prêtes à l'emploi pour les mois, les priorités et les statuts, vous ne perdez pas de temps à configurer votre système. Visuels, flexibles et faciles à mettre à jour, ces modèles sont parfaits pour les réunions d'équipe régulières ou les vérifications rapides.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les objectifs commerciaux des équipes commerciales, marketing, opérationnelles et bien plus encore

Répartissez efficacement le temps et les tâches grâce à une structure de tableau Kanban

Assurez la transparence de la progression afin que chacun reste engagé et responsable

🔑 Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises et les équipes qui recherchent un moyen clair et collaboratif de gérer leurs objectifs.

7. Modèle de définition des objectifs par Miro

Vous ne savez pas comment transformer une idée en quelque chose de réalisable ? Le modèle de définition d'objectifs de Miro vous aide à passer d'intentions vagues à des objectifs précis et réalisables sans compliquer le processus.

Ce modèle de définition d'objectifs est un outil utile pour les personnes ou les équipes qui débutent. Il propose des invites simples et un espace pour réfléchir à l'objectif, à la motivation et aux prochaines étapes.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Clarifiez et partagez les objectifs à l'aide d'instructions simples à remplir

Modifiez le modèle pour ajouter autant d'objectifs que vous le souhaitez

Précisez clairement les étapes nécessaires pour atteindre chaque objectif

🔑 Idéal pour : Les personnes ou les équipes qui recherchent un point de départ accessible pour définir des objectifs significatifs.

8. Modèle de feuille de route basée sur les objectifs par Miro

Le modèle de feuille de route basée sur les objectifs de Miro vous aide à relier les points entre votre vision globale et les jalons qui vous aideront à la réaliser.

Il fournit un échéancier clair et visuel qui relie la vision, les objectifs et les stratégies de l'entreprise, afin que chacun sache ce qui va se passer ensuite et pourquoi c'est important. Il facilite la hiérarchisation des tâches, l'identification des dépendances et l'ajustement des forfaits à mesure que les choses évoluent.

🌟 Pourquoi vous allez l'aimer :

Visualisez vos objectifs ainsi que les jalons et les échéances clés

Dressez la liste des thèmes, des indicateurs clés de réussite, des objectifs et des fonctionnalités dans un seul espace

Créez et partagez une feuille de route claire et accessible avec votre équipe

🔑 Idéal pour : Les équipes et les dirigeants qui souhaitent créer des feuilles de route intuitives basées sur des objectifs afin d'atteindre les résultats souhaités.

9. Modèle de diagramme mandala par Miro

Le modèle de diagramme Mandala de Miro est une nouvelle façon d'organiser vos objectifs et vos idées en les divisant visuellement en parties interconnectées.

Sa grille circulaire vous encourage à vous concentrer sur huit domaines clés autour d'un thème central, ce qui facilite la gestion des forfaits complexes.

Cette disposition vous aide à équilibrer les priorités et à repérer les connexions que vous pourriez manquer avec les listes traditionnelles. Elle offre un chemin clair et créatif pour garder vos objectifs connectés et visibles.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez des images, des liens et des pièces jointes pour donner plus de contexte à vos idées

Identifiez rapidement les connexions entre différents domaines d'intérêt

Rendez la définition des objectifs plus attrayante et innovante grâce à un design unique

🔑 Idéal pour : Les individus ou les équipes à la recherche d'un cadre créatif pour découvrir de nouvelles perspectives de manière visuelle.

10. Modèle de feuille de route agile (maintenant, ensuite, plus tard) par Miro

Le modèle Agile Product Roadmap (Now, Next, Later) de Miro permet à votre équipe produit de planifier et de hiérarchiser le travail sans être enfermée dans des échéanciers stricts.

Il décompose votre feuille de route en sections claires (Maintenant, Ensuite, Plus tard) pour vous aider à vous concentrer sur ce qui est important aujourd'hui et sur ce qui va arriver prochainement. Grâce à des sections telles que « Probablement », « Peut-être » et « Jamais », tout le monde sait ce qui est sur la table et ce qui a été mis de côté.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez vos initiatives en fonction des priorités immédiates et futures

Les groupes travaillent selon des thèmes stratégiques afin de rester alignés sur les objectifs

Suivez la progression à travers les différentes étapes, de la découverte à la livraison

🔑 Idéal pour : Les équipes produit et projet qui souhaitent disposer d'une feuille de route dynamique et thématique.

Limites de Miro

Si Miro offre des fonctionnalités de collaboration exceptionnelles, il présente également de nombreuses limites qui rendent la planification des OKR difficile. Voyons cela de plus près :

Courbe d'apprentissage abrupte : bien que riche en fonctionnalités, les utilisateurs, en particulier les nouveaux venus, se sentent souvent dépassés par les options et la navigation

Fonctionnalités hors ligne limitées : Bien qu'un mode hors ligne existe, il est restreint et n'offre pas toutes les fonctionnalités, ce qui le rend risqué pour les équipes qui ont besoin d'un accès fiable sans Internet

Les performances ralentissent avec les tableaux volumineux : les tableaux contenant des milliers d'éléments peuvent devenir lents. Selon les rapports, les problèmes de performances commencent souvent à partir d'environ 1 000 objets et s'intensifient avec un nombre plus important, en particulier sur les appareils moins puissants

Contraintes d'exportation et de mise en forme : La qualité de l'exportation peut diminuer considérablement, en particulier sur les cartes volumineuses, et les options de mise en forme du texte sont basiques, ce qui limite la qualité du résultat final

Portée limitée : Miro est idéal pour créer des feuilles de route sur tableau blanc, mais il manque de fonctionnalités qui peuvent aider les équipes à faire tout le reste, de la planification et la gestion des tâches aux rapports en temps réel et à l'analyse basée sur l'IA

Alternatives au modèle OKR Miros

Si vous recherchez une solution offrant un suivi plus approfondi, une automatisation intégrée et une connexion plus étroite avec votre travail quotidien, il existe une alternative à Miro qui mérite d'être explorée.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, propose des modèles et aide les équipes à gérer les tâches, les documents, la communication et bien plus encore sur une seule plateforme alimentée par l'IA.

Examinons de plus près ClickUp et ses puissants modèles OKR conçus pour que les objectifs restent visibles, réalisables et véritablement intégrés.

1. Modèle ClickUp pour les OKR et les objectifs de l'entreprise

Obtenez un modèle gratuit Définissez les objectifs de l'entreprise, des services et des équipes grâce au modèle OKR et Objectifs de ClickUp

Les entreprises en pleine croissance ont souvent du mal à maintenir l'alignement des objectifs de leurs équipes à mesure qu'elles se développent. Le modèle ClickUp Company OKRs and Goals est le meilleur modèle OKR pour les startups et les entreprises en phase de démarrage.

Ce modèle OKR bien structuré offre un espace partagé à toutes vos équipes pour planifier, mettre à jour et suivre les OKR dans toute l'entreprise. Il couvre tout, de la définition des objectifs aux OKR individuels et aux contributions, ce qui permet de voir facilement comment chaque effort contribue à l'objectif global.

Les tableaux de bord fournissent aux dirigeants des mises à jour en temps réel sur la progression, tandis que les membres de l'équipe restent concentrés grâce aux tâches assignées, aux dates d'échéance et aux indicateurs de performance, le tout dans un seul environnement de travail et de manière plus détaillée.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Décomposez les cibles générales de l'entreprise en plans d'action mesurables que les individus et les équipes peuvent suivre quotidiennement

Choisissez parmi 30 options de statut personnalisées, telles que « À suivre », « En attente d'approbation », « Hors piste », etc. , pour un suivi précis

Créez des champs personnalisés pour les indicateurs clés de performance, les dates cibles et les propriétaires responsables

Assurez la responsabilité de chacun grâce à des vérifications et des mises à jour régulières

Utilisez des formules pour comparer les valeurs réelles et les valeurs cibles et gagner du temps

🔑 Idéal pour : Les fondateurs de start-ups, les responsables de département et les responsables stratégiques qui gèrent des équipes en pleine expansion et recherchent un moyen clair et traçable de relier les objectifs de chaque équipe à leur mission.

💡 Astuce Pro : Utilisez la vue Envoi des OKR pour ajouter facilement de nouveaux éléments au tableau. Passez à la vue Tableau pour tout voir d'un seul coup d'œil. Vous avez besoin d'une vue d'ensemble ? La vue Tous les éléments OKR associés relie chaque tâche à son objectif. Planifiez vos échéanciers en toute confiance grâce à la vue Calendrier OKR, qui indique clairement les dates de début et de fin pour vous aider à rester sur la bonne voie.

2. Modèle OKR ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez et atteignez vos objectifs grâce au modèle OKR ClickUp

Le modèle ClickUp OKRs vous permet de définir des objectifs simples, visibles et faciles à suivre grâce à un cadre clair et évolutif pour organiser les objectifs et les résultats clés (OKR) au sein des équipes. Il vous offre une structure suffisante pour rester sur la bonne voie et vous améliorer continuellement sans vous sentir dépassé.

Il comprend des catégories de définition d'objectifs telles que les objectifs ambitieux, les évaluations de confiance et les pourcentages de progression. Ce modèle s'adapte à la fois aux indicateurs de développement personnel et à ceux de l'entreprise.

Grâce à la liaison des tâches et aux fils de commentaires, les OKR deviennent des documents vivants plutôt que des rapports statiques.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez la visibilité des objectifs pour les individus, les services ou l'ensemble de l'organisation afin de garantir l'accès aux objectifs de l'entreprise

Automatisez les vérifications hebdomadaires de progression et les alertes pour suivre la réussite de chaque objectif

Affichez les OKR de l'équipe sous forme de liste, de tableau, de calendrier ou d'historique des activités

Décomposez les objectifs en objectifs mesurables et partagez-les avec l'équipe

Indiquez la propriété, le statut et les priorités, et constatez un impact positif grâce aux champs personnalisés

🔑 Idéal pour : Les nouveaux utilisateurs d'OKR, les équipes agiles et les services RH chargés des évaluations de performances qui recherchent un moyen simple et flexible de gérer les OKR sans trop de niveaux hiérarchiques.

📮 Insight ClickUp : 78 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage établissent des forfaits détaillés dans le cadre de leur processus de définition d'objectifs. Cependant, 50 % d'entre elles ne font pas le suivi de ces forfaits à l'aide d'outils dédiés, ce qui est surprenant. Avec ClickUp, vous convertissez facilement vos objectifs en tâches concrètes, ce qui vous permet de les atteindre étape par étape. De plus, nos tableaux de bord sans code représentent clairement votre progression, mettent en évidence vos réalisations et vous offrent plus de contrôle et de visibilité sur votre travail. Parce que « croiser les doigts » n'est pas une stratégie fiable. 💫 Résultats réels : les utilisateurs de ClickUp déclarent pouvoir accomplir environ 10 % de travail en plus sans s'épuiser.

3. Modèle de cadre OKR ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez-vous que tous les services travaillent vers les mêmes objectifs grâce au modèle de cadre OKR ClickUp

Vous vous demandez comment vous assurer que chaque membre de votre équipe sait exactement comment son travail contribue à la progression de l'entreprise ? Le modèle de cadre OKR de ClickUp aide les équipes à clarifier et à responsabiliser la définition des objectifs d'une manière que tout le monde comprend et soutient.

Ce cadre segmente les OKR par délais, unités commerciales et types d'initiatives, aidant ainsi les parties prenantes à évaluer les contributions à tous les niveaux.

Grâce aux champs personnalisés, ce modèle de planification OKR vous aide à organiser vos objectifs par équipe, type et priorité sans effort supplémentaire. Il se connecte également directement aux flux de travail des propriétaires d'objectifs, reliant la progression à des tâches réelles et à un impact mesurable.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Créez et suivez la progression de vos objectifs généraux grâce à la vue OKR globale

Affectez des services et des équipes à l'ensemble de votre organisation à l'aide de menus déroulants et de champs de personnes simples

Glissez-déposez des éléments dans la vue Échéancier pour planifier les échéances et les durées

Filtrez par service, propriétaire ou statut dans des tableaux de bord en temps réel

Visualisez le statut et les priorités à l'aide du tableau de progression OKR de style Kanban

🔑 Idéal pour : Les organisations qui recherchent un moyen pratique et transparent de décomposer leurs objectifs en étapes concrètes pour tous les services et toutes les équipes.

Voici ce qu'Andrea Park, coordinatrice des opérations commerciales chez Spekit, a à dire à propos de l'utilisation de ClickUp :

La transparence organisationnelle est l'un des avantages les plus significatifs que nous avons constatés depuis le déploiement de ClickUp au sein de l'équipe. Désormais, dans ClickUp, tous les membres de l'organisation peuvent consulter les OKR de chaque équipe, savoir qui en est responsable et suivre leur progression. Avec le recul, avant ClickUp, nous n'avions pas ce niveau de transparence, et tous nos services étaient déconnectés.

💡Conseil de pro : voici un guide rapide sur les tableaux de bord dans ClickUp pour vous aider à démarrer immédiatement.

4. Modèle d'objectifs SMART ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Restez concentré sur vos objectifs à court et à long terme grâce au modèle d'objectifs SMART de ClickUp

Une définition claire des objectifs est la clé d'une stratégie efficace. Le modèle ClickUp SMART Goals aide les équipes et les individus à définir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Il vous aide également à fixer des échéances et à identifier les propriétaires, garantissant ainsi que vos objectifs restent ciblés et réalistes.

Ce modèle propose des invites guidées, le suivi des jalons et la synchronisation du calendrier pour garantir le respect des délais et le caractère réaliste des objectifs. Il comprend des champs pour la description des objectifs, les indicateurs, le calendrier, les obstacles, etc.

Qu'il s'agisse de développement personnel ou d'initiatives d'équipe, ce cadre apporte structure et concentration à la planification des objectifs.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Transformez des idées vagues en objectifs SMART et collectez facilement des informations sur les objectifs grâce à une vue personnalisable de la feuille de travail des objectifs SMART

Collaborez à l'aide du Tableau blanc ClickUp pour le brainstorming et la planification

Planifiez des objectifs personnels ou d'équipe sur plusieurs semaines ou trimestres afin d'aligner les résultats individuels sur des objectifs stratégiques plus larges

Identifiez les acteurs clés et les échéances, et mesurez les efforts nécessaires pour atteindre chaque objectif

Organisez les tâches en six statuts différents : Achevé, En cours, En retard, En attente, Sur la bonne voie, afin d'assurer le suivi

🔑 Idéal pour : Les particuliers, les chefs d'équipe et les spécialistes des ressources humaines à la recherche d'un système simple pour définir, affiner et atteindre des objectifs personnels et d'équipe significatifs.

💡Conseil de pro : regardez cette vidéo pour une visite rapide des tableaux blancs ClickUp et découvrir tout ce que vous pouvez faire avec.

5. Modèle de plan d'action SMART ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Élaborez des stratégies intelligentes pour atteindre vos objectifs grâce au modèle de plan d'action SMART de ClickUp

Pour atteindre des objectifs SMART, il faut un forfait clair et une action constante. Le modèle de plan d'action pour objectifs SMART de ClickUp vous aide à diviser vos objectifs en étapes gérables avec des échéanciers et des propriétaires afin que la progression soit naturelle et constante.

Les équipes peuvent afficher les éléments d'action dans des diagrammes de Gantt, des vues Calendrier ou des listes, selon leurs préférences. Les barres de progression et les indicateurs de performance offrent une grande transparence, tandis que l'automatisation intégrée garantit que les objectifs sont atteints dans les délais.

Ce modèle OKR avec suivi de la progression aide à équilibrer ambition et concentration quotidienne, afin que vos grands objectifs ne vous semblent jamais insurmontables.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression en organisant les tâches en fonction de leur statut, par exemple « Achevé », « Évaluation », « Exécution », « Non commencé » et « Planification »

Surveillez les dates d'échéance et fixez les délais des tâches à l'aide de la vue Échéancier

Effectuez des revues après achèvement pour une amélioration continue

Suivez et analysez votre progression vers la réalisation des objectifs grâce à la vue Santé des objectifs

Suivez la propriété et les échéances grâce à des champs personnalisés utiles tels que l'état d'avancement des objectifs, le domaine des objectifs, les résultats, les obstacles, le service, etc

🔑 Idéal pour : Les managers d'équipe, les coachs en productivité et les équipes interfonctionnelles qui gèrent des projets en plusieurs étapes et recherchent un moyen clair et pratique de définir et d'atteindre leurs objectifs.

💡Conseil de pro : définir les objectifs de votre entreprise ne signifie pas nécessairement repartir de zéro ou peser chaque mot. Avec ClickUp Brain, vous bénéficiez d'une IA en temps réel qui vous aide à rédiger des OKR clairs, à les diviser en étapes concrètes et à mettre à jour la progression sans perdre une miette. Utilisez-la pour clarifier la description des objectifs, suggérer des résultats clés mesurables ou répondre aux questions sur les priorités de l'équipe sans changer d'onglet.

6. Modèle OKR pour le marketing stratégique ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Prenez des décisions marketing intelligentes grâce au modèle de forfait marketing stratégique ClickUp

Le modèle de plan marketing stratégique ClickUp regroupe vos objectifs marketing, vos budgets et vos projets dans un espace unique et partagé, où la progression et les priorités restent visibles. Il aide votre équipe à suivre les objectifs marketing ainsi que les étapes nécessaires pour les atteindre, rendant ainsi le travail d'équipe plus fluide et plus efficace.

Il prend en charge des objectifs tels que l'augmentation des MQL, l'amélioration de la visibilité de la marque et la stimulation de la production de contenu. Les résultats clés sont directement liés aux tâches, aux budgets, aux échéanciers et aux analyses de performance de la campagne, ce qui permet aux équipes de suivre le retour sur investissement en temps réel.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Alignez vos OKR marketing sur des résultats précis que tout le monde peut suivre

Utilisez la vue Accueil pour présenter le forfait aux membres de l'équipe et définir les objectifs

Visualisez facilement la progression grâce à des attributs personnalisés tels que le trimestre, le canal et le type d'OKR

Organisez vos projets, vos budgets et vos transferts dans un espace simplifié

Passez en revue les OKR à l'aide de tableaux de bord analytiques et d'échéanciers de campagne

Collaborez en toute transparence grâce aux mises à jour de l'équipe et à la visibilité partagée

🔑 Idéal pour : Les équipes marketing, les directeurs marketing et les départements créatifs axés sur la performance qui ont besoin d'un moyen pratique et collaboratif pour planifier, suivre et exécuter leurs campagnes.

Passez de la planification à la progression avec ClickUp

Les modèles OKR et de définition d'objectifs de Miro constituent un excellent point de départ pour les penseurs visuels et les équipes collaboratives. Ils sont flexibles, attrayants et utiles lorsque vous mappez des idées, explorez des priorités ou vous alignez sur des objectifs, en particulier lors des premières étapes de la planification.

Cependant, lorsque vous êtes prêt à aller plus loin, par exemple en assurant le suivi de la progression, en attribuant la propriété et en connectant les objectifs au travail réel, ClickUp vous offre davantage.

Grâce à des fonctionnalités telles que les champs personnalisés, l'IA intégrée, l'automatisation des tâches, les vues multiples et le suivi de la progression en temps réel, ClickUp vous aide à transformer vos OKR en résultats sans perdre une miette. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui !