les 17 meilleurs outils de communication d'entreprise en 2025

Vous connaissez ce sentiment lorsque la communication au sein de votre équipe est complètement chaotique ?

Les mises à jour importantes sont noyées dans des fils d'e-mails, les fichiers sont dispersés sur cinq plateformes différentes et, d'une manière ou d'une autre, ce document crucial est toujours partagé à un endroit où personne ne le consulte.

L'index Work Trend de Microsoft (sondage réalisé auprès de 31 000 utilisateurs dans le monde) montre que 60 % d'une journée de travail est consacrée aux e-mails, aux discussions et aux réunions.

Mais bonne nouvelle : les bons outils de communication d'entreprise peuvent transformer ce chaos en un système qui fonctionne réellement.

Lorsqu'elles sont mises en œuvre de manière réfléchie, ces plateformes permettent à tous les collaborateurs de rester synchronisés (quel que soit leur lieu de travail), rationalisent le partage d'informations et garantissent que les détails importants ne disparaissent pas dans le vide numérique.

Nous avons sélectionné les 17 meilleurs outils de communication d'entreprise pour vous aider à trouver les solutions adaptées aux besoins spécifiques de votre équipe. Chacun de ces outils de communication pour employés a été sélectionné en fonction de ses fonctionnalités exceptionnelles, des évaluations des utilisateurs et de sa capacité à résoudre les défis de communication réels auxquels les entreprises modernes sont confrontées chaque jour.

Voici un tableau comparatif des 17 meilleurs outils de communication d'entreprise :

Choisir des outils de communication, c'est trouver des solutions qui correspondent réellement à la façon dont vos équipes travaillent dans la vie réelle. Les mauvais outils créent des frictions et des frustrations constantes, tandis que les bons deviennent presque invisibles, facilitant la collaboration sans gêner.

Lorsque vous évaluez les options pour votre organisation, voici les facteurs clés qui comptent vraiment :

Capacités d'intégration : Vos outils de communication ne doivent pas être isolés. Recherchez des plateformes qui se connectent de manière transparente à votre logiciel de gestion de projet, à votre CRM et à d'autres outils essentiels de votre entreprise. L'objectif est d'obtenir un flux de travail unifié, et non un autre silo déconnecté

Sécurité et conformité : Étant donné que des informations sensibles circulent quotidiennement sur ces canaux, une sécurité robuste n'est pas facultative. Privilégiez les outils dotés d'un chiffrement de bout en bout, de permissions basées sur les rôles et de fonctionnalités de conformité qui répondent aux exigences de votre secteur

Évolutivité : L'outil qui fonctionne parfaitement pour votre équipe de 20 personnes pourrait s'effondrer sous le poids de 200 utilisateurs. Choisissez des plateformes capables d'évoluer avec vous, d'accueillir davantage d'utilisateurs, de répondre à des besoins de stockage de données croissants et de gérer des flux de travail plus complexes sans problèmes de performances

Expérience utilisateur : Même l'outil le plus puissant est inutile si votre équipe refuse de l'utiliser. Recherchez des interfaces intuitives, une accessibilité mobile et des fonctionnalités qui correspondent à la façon dont votre équipe communique naturellement. Le meilleur outil est celui que les gens adoptent réellement

Fonctionnalités basées sur l'IA : Les outils de communication les plus innovants exploitent désormais l'IA pour effectuer les tâches les plus fastidieuses : résumer de longues discussions, automatiser les tâches routinières et mettre en évidence des informations qui, sans cela, resteraient enfouies dans vos données de communication

1. ClickUp (Idéal pour la communication unifiée et la gestion des tâches)

Si vous en avez assez de passer d'une application à l'autre pour accomplir votre travail, ClickUp est peut-être la solution qu'il vous faut. Cette plateforme se distingue par ses fonctionnalités de communication robustes et ses puissantes capacités de gestion des tâches et des projets.

Au lieu du scénario classique (messagerie dans Slack, documents dans Google Drive, suivi des projets dans Asana et visioconférences dans Zoom), ClickUp rassemble tout dans un seul environnement de travail unifié avec une fonctionnalité de discussion intégrée. Oui, vous avez bien compris : vos discussions et vos tâches sont connectées !

Vous passez ainsi moins de temps à changer de contexte et plus de temps à accomplir vos tâches.

Voici à quoi ressemble un flux de travail de ce type dans ClickUp : Vous commencez par créer un nouveau document directement dans ClickUp via ClickUp Docs, par exemple pour des notes de réunion, un brief de projet ou un brouillon de contenu. Vous liez ensuite ce document directement à une tâche pertinente dans ClickUp, par exemple « Brouillon d'article de blog ». Ensuite, vous attribuez la tâche aux membres de l'équipe et ajoutez des observateurs afin que toutes les personnes qui doivent rester informées reçoivent des notifications.

Collaborez en toute sécurité et en temps réel avec votre équipe sur des documents grâce à ClickUp Docs et lancez des tâches directement à partir de Docs ou liez-les aux tâches de votre projet !

Grâce à un flux de travail intégré comme celui-ci, votre équipe peut intervenir et commenter la tâche elle-même (pour des éléments tels que les échéances ou les priorités) ou laisser des commentaires directement sur le document (pour des suggestions ou des modifications de contenu). Tout le monde peut même modifier le document ensemble en temps réel, ce qui rend la collaboration fluide et efficace.

Et ce n'est pas tout. La boîte à outils de communication ClickUp couvre tous les besoins : ClickUp Chat pour la messagerie en temps réel, Docs pour la création collaborative de documents, ClickUp Tableaux blancs pour le brainstorming visuel et ClickUp Clips pour l'enregistrement d'écran et la messagerie vidéo. Ces fonctionnalités prennent en charge à la fois la collaboration en temps réel et la communication asynchrone, ce qui les rend idéales pour les équipes réparties sur différents fuseaux horaires ou horaires.

Communiquez de manière asynchrone avec votre équipe à l'aide de clips audio et vidéo, avec transcription intégrée

Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est ClickUp Brain, l'assistant IA de la plateforme, qui peut générer des résumés des fils de discussion grâce à sa fonctionnalité « Catch me up » (Mets-moi au courant), parfaite pour se mettre rapidement au courant des discussions que vous avez manquées pendant que vous étiez, vous savez, en train de travailler.

Toutes vos notes de réunion, discussions, commentaires sur les tâches et documents sont consultables avec ClickUp Brain

Mais la véritable force de cckUp réside dans sa capacité à relier directement la communication à l'action. Les discussions ne se déroulent pas de manière isolée, elles sont directement liées aux tâches, aux projets et aux flux de travail. Les membres de l'équipe peuvent transformer les messages discutés en tâches concrètes, commenter directement les éléments de travail et conserver toutes les communications relatives au projet dans leur contexte.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Conservez toutes les discussions, tous les documents et toutes les tâches au même endroit : plus besoin de passer d'une application à l'autre

Transformez instantanément les discussions et les commentaires en tâches exploitables

Collaborez sur des documents en temps réel et recueillez des commentaires directement sur votre lieu de travail

Étiquetez vos collègues et définissez des observateurs afin que tout le monde reste informé automatiquement

Trouvez rapidement n'importe quel message, document ou tâche grâce à la puissante recherche IA

Utilisez l'IA pour résumer les fils et mettre en évidence ce qui compte le plus

Intégrez les e-mails, Slack et bien plus encore pour centraliser votre flux de travail

Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités regroupées dans une seule plateforme, les nouveaux utilisateurs auront besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec celle-ci

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur G2 déclare :

J'adore la flexibilité de ClickUp : toutes les équipes, quel que soit leur service (marketing, RH, finance, juridique, etc.), peuvent adapter ClickUp à leur flux de travail unique. Des fonctionnalités telles que les champs personnalisés sont essentielles pour adapter la plateforme à des besoins spécifiques et rendre l'expérience de travail fluide et puissante. ClickUp rassemble tout et tout le monde au même endroit. Des tâches aux documents, en passant par les objectifs et les tableaux de bord, il aide à centraliser la collaboration. Grâce à l'ajout d'une fonctionnalité de chat intégrée, il est encore plus facile pour les membres de l'équipe de rester connectés et alignés en temps réel. ClickUp continue d'évoluer et de s'améliorer chaque jour, en proposant constamment de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Les automatisations sont particulièrement utiles : elles aident les équipes à gagner du temps, à réduire le travail manuel et à se concentrer sur ce qui compte vraiment.

J'adore la flexibilité de ClickUp : toutes les équipes, quel que soit leur service (marketing, RH, finance, juridique, etc.), peuvent adapter ClickUp à leur flux de travail unique. Des fonctionnalités telles que les champs personnalisés sont essentielles pour adapter la plateforme à des besoins spécifiques et rendre l'expérience de travail fluide et performante. ClickUp rassemble tout et tout le monde au même endroit. Des tâches aux documents, en passant par les objectifs et les tableaux de bord, il aide à centraliser la collaboration. Grâce à l'ajout d'une fonctionnalité de chat intégrée, il est encore plus facile pour les membres de l'équipe de rester connectés et alignés en temps réel. ClickUp continue d'évoluer et de s'améliorer chaque jour, en proposant constamment de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Les automatisations sont particulièrement utiles : elles aident les équipes à gagner du temps, à réduire le travail manuel et à se concentrer sur ce qui compte vraiment.

2. Slack (Idéal pour une collaboration intelligente dans l'environnement de travail)

via Slack

Vous vous souvenez quand la communication au travail se résumait à des fils d'e-mails interminables avec plus de 25 personnes en copie ? Slack a changé tout cela en déplaçant les discussions hors des boîtes de réception encombrées vers des canaux organisés et consultables. Cette approche basée sur des canaux crée des espaces dédiés aux discussions d'équipe, à la coordination de projets et même aux discussions aléatoires autour de la machine à café sur le match de la veille.

Avec Slack Canvas, un espace de collaboration intégré aux canaux, les équipes peuvent désormais combiner le chat en temps réel avec un partage d'informations plus structuré. Considérez-le comme un tableau blanc numérique qui reste en place et vous permet d'organiser les informations importantes qui, autrement, seraient noyées dans le flux de discussion.

Les capacités d'IA de Slack ont également été considérablement améliorées, offrant des résumés automatisés des discussions et des canaux pour aider les membres de l'équipe à se mettre rapidement au courant de ce qu'ils ont manqué. C'est une véritable révolution pour tous ceux qui reviennent de vacances et se retrouvent face à des centaines de messages non lus (nous sommes tous passés par là).

Les réunions quotidiennes améliorées offrent un moyen simple de participer à des discussions audio ou vidéo sans le formalisme des réunions planifiées. Vous devez discuter rapidement d'un sujet avec un collègue ? Lancez simplement une réunion quotidienne, partagez votre écran si nécessaire, puis reprenez votre travail.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Créez des documents collaboratifs directement dans les canaux pour un partage plus structuré des informations

Automatisez les tâches routinières et obtenez des résumés générés par l'IA des discussions que vous avez manquées

Lancez rapidement des discussions audio ou vidéo avec des fonctionnalités de partage d'écran

Connectez Slack à des outils tels que Google Drive, Zoom et Asana pour optimiser l'efficacité des flux de travail

Retrouvez les discussions passées et les fichiers partagés grâce à des filtres de recherche avancés

Limites de Slack

Sans une gestion rigoureuse, le flux constant de messages peut devenir accablant et nuire à la productivité

Les utilisateurs gratuits ne peuvent accéder qu'aux messages des 90 derniers jours. Passé ce délai, votre historique disparaît dans le vide numérique

L'organisation des canaux et les fonctionnalités telles que les fils nécessitent une certaine adaptation pour les équipes qui découvrent la plateforme

Sans une bonne gouvernance des canaux, les informations peuvent être dispersées et difficiles à trouver, ce qui crée précisément le problème que Slack était censé résoudre

Tarifs Slack

Free

Pro : 10 $/mois par utilisateur

Business+ : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise Grid : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 33 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 24 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Slack ?

Un utilisateur Capterra déclare :

J'apprécie particulièrement la façon dont Slack regroupe toutes les communications de notre équipe au même endroit, éliminant ainsi les nombreuses chaînes d'e-mails. Les canaux sont très pratiques pour organiser la communication par sujet, projet ou équipe, ce qui facilite la recherche d'informations lorsque l'on en a besoin. Il dispose d'une fonctionnalité de recherche puissante qui réduit le temps perdu à rechercher des informations et fournit des réponses correctes. Parfait pour les questions rapides, les interactions personnelles ou les discussions privées, car il dispose d'une excellente fonctionnalité de messagerie directe.

J'apprécie particulièrement la façon dont Slack regroupe toutes les communications de notre équipe au même endroit, éliminant ainsi les nombreuses chaînes d'e-mails. Les canaux sont très pratiques pour organiser la communication par thème, projet ou équipe, ce qui facilite la recherche d'informations lorsque l'on en a besoin. Il dispose d'une fonctionnalité de recherche puissante qui réduit le temps perdu à rechercher des informations et fournit des réponses correctes. Parfait pour les questions rapides, les interactions personnelles ou les discussions privées, car il dispose d'une excellente fonctionnalité de messagerie directe.

3. Confluence (idéal pour la gestion centralisée des connaissances)

via Confluence

Avez-vous déjà perdu des heures à rechercher ce document important que quelqu'un a partagé « il y a quelques mois » ? Confluence résout ce problème en servant de hub central pour les connaissances, la documentation et le travail collaboratif de l'équipe. Contrairement aux systèmes de gestion de documents traditionnels qui fonctionnent comme des classeurs sophistiqués, Confluence organise les informations dans des pages et des espaces interconnectés, ce qui facilite la recherche, la mise à jour et le partage des contenus importants.

La plateforme est fournie avec de nombreux modèles pour tout, des exigences de projet aux plans marketing, afin que les équipes n'aient pas à repartir de zéro à chaque fois. Cette standardisation permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de garantir la cohérence de votre documentation.

L'intégration de Confluence à d'autres outils Atlassian tels que Jira crée un flux de travail fluide entre la planification, la documentation et l'exécution, ce qui est particulièrement utile pour les équipes techniques. Les fonctionnalités de modification collaborative permettent à plusieurs membres d'une équipe de travailler simultanément sur le même document, avec un historique des versions clair qui indique qui a modifié quoi et quand.

Principales fonctionnalités de Confluence

Commencez rapidement à créer des documents grâce à des modèles prédéfinis adaptés à divers besoins professionnels

Organisez les informations de manière logique grâce à des structures de pages hiérarchiques et des espaces dédiés aux équipes ou aux projets

Travaillez ensemble sur des documents en temps réel avec une attribution claire et un historique des versions

Trouvez rapidement les informations grâce à des fonctionnalités de recherche avancée dans tous les espaces auxquels vous avez accès

Connectez-vous en toute transparence avec Jira et d'autres produits Atlassian

Limites de Confluence

Limité à trois tableaux blancs actifs par utilisateur

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver l'interface et le système d'organisation difficiles à appréhender au premier abord

Sans une gouvernance adéquate, les espaces peuvent devenir désorganisés au fil du temps

L'application mobile n'offre pas les mêmes fonctionnalités que la version de bureau, ce qui limite la productivité lors des déplacements

Tarifs Confluence

Free

Standard : 5,16 $/mois par utilisateur

Premium : 9,73 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Confluence

G2 : 4,1/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Confluence ?

Un utilisateur G2 déclare :

Confluence vous permet de créer du contenu à partager au sein de votre équipe ou de votre organisation, selon vos besoins. Il est accessible à toutes les personnes qui ont accès à ce tableau particulier. C'est un bon outil pour partager des données et les modifier simultanément par plusieurs personnes ayant accès.

Confluence vous permet de créer du contenu à partager au sein de votre équipe ou de votre organisation, selon vos besoins. Il est accessible à toutes les personnes qui ont accès à ce tableau particulier. C'est un bon outil pour partager des données et les modifier simultanément par plusieurs personnes ayant accès.

4. Microsoft Teams (idéal pour les environnements Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Si votre organisation utilise Microsoft 365, Teams offre une extension naturelle qui regroupe la discussion, les réunions vidéo, le stockage de fichiers et l'intégration d'applications dans une seule interface. Il est conçu pour fonctionner de manière transparente avec les outils que votre équipe utilise déjà quotidiennement : Word, Excel, PowerPoint et le reste de l'écosystème Microsoft.

La plateforme excelle particulièrement dans le domaine de la visioconférence. Des fonctionnalités telles que les salles de réunion (où les participants peuvent choisir la salle à rejoindre pendant les réunions) la rendent idéale pour les ateliers et les sessions de formation. Teams prend également en charge les assemblées générales grâce à des fonctionnalités d'enregistrement, parfaites pour les communications organisationnelles à grande échelle auxquelles tout le monde ne peut pas assister en direct.

Ce qui distingue Teams, c'est son intégration étroite avec les applications Office. Vous devez collaborer sur un document ? Vous pouvez modifier des fichiers Word, Excel et PowerPoint directement dans Teams, et les modifications sont synchronisées en temps réel. Plus besoin de télécharger des fichiers, d'y apporter des modifications, puis de les télécharger à nouveau, un flux de travail qui crée inévitablement des cauchemars en matière de contrôle des versions.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Modifiez des fichiers Word, Excel et PowerPoint directement dans Teams

Organisez des réunions avec salles de discussion, transcription en direct et suppression des bruits de fond

Comprend automatiquement la hiérarchie de votre entreprise et la structure de vos équipes

Enregistrez et rejouez les communications importantes à l'échelle de l'entreprise

Connectez-vous à plus de 700 applications professionnelles directement depuis l'interface Teams

Limites de Microsoft Teams

Peut être exigeant en ressources système, en particulier sur les ordinateurs plus anciens. Préparez-vous à ce que le ventilateur de votre ordinateur portable tourne à plein régime

La configuration et la gestion de Teams nécessitent une expertise technique qui peut faire défaut aux petites entreprises

Certaines fonctionnalités font double emploi avec celles d'autres produits Microsoft, ce qui peut créer une confusion quant à l'outil à utiliser dans chaque cas

Les utilisateurs ont parfois du mal à trouver du contenu lorsqu'ils travaillent avec des équipes et des canaux interfonctionnels à mesure que l'organisation se développe

Tarification Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : 4 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Microsoft 365 Business Premium : 22 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Microsoft Teams

G2 : 4,4/5 (plus de 16 298 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 10 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Teams ?

Un utilisateur Capterra déclare :

J'apprécie l'interface utilisateur beaucoup plus claire de Microsoft Teams, qui est beaucoup plus facile à naviguer et à utiliser. Je trouve que c'est réellement plus rapide, que la qualité vidéo est bien meilleure, qu'il y a nettement moins de problèmes et que la connexion semble plus fiable.

J'apprécie l'interface utilisateur beaucoup plus claire de Microsoft Teams, qui est beaucoup plus facile à naviguer et à utiliser. Je trouve que c'est plus rapide, que la qualité vidéo est bien meilleure, qu'il y a nettement moins de problèmes et que la connexion semble plus fiable.

💡Conseil de pro : Boostez la stratégie de communication de votre équipe grâce à ces modèles ClickUp très utiles ! Le modèle « Communication interne » est idéal pour organiser les mises à jour internes et garder tout le monde sur la même longueur d'onde, tandis que le modèle « Plan de communication » vous aide à mapper des plans de communication clairs et efficaces pour n'importe quel projet. Essayez-les pour rationaliser vos flux de travail et vous assurer que tout le monde reste informé !

5. Google Workspace (idéal pour la collaboration basée sur l'IA)

via Google Environnement de travail

Google Workspace regroupe Gmail, Calendrier, Drive, Docs, Sheets, Slides et Meet dans une suite parfaitement intégrée qui est devenue la référence en matière de collaboration en temps réel. La force de cette plateforme réside dans son interface intuitive et son accessibilité depuis n'importe quel appareil disposant d'une connexion Internet, sans avoir besoin d'un VPN encombrant.

Grâce à l'intégration de Gemini IA (incluse sans frais supplémentaires dans les forfaits Business et Enterprise), Google Workspace offre désormais une assistance intelligente dans toutes les applications. Les équipes peuvent créer des « Gems » personnalisés, des experts IA conçus pour relever des défis commerciaux spécifiques, qui les aident dans toutes leurs tâches, de la création de contenu à l'analyse des données.

Mais la véritable force de Google a toujours été la collaboration en temps réel. La possibilité pour plusieurs membres d'une équipe de travailler simultanément sur le même document, de voir les modifications apportées par les autres en temps réel, de laisser des commentaires et de discuter dans la barre latérale a fondamentalement changé la façon dont les équipes travaillent ensemble. Plus besoin d'échanger des pièces jointes par e-mail ou de gérer des versions conflictuelles.

Principales fonctionnalités de Google Workspace

Accédez à l'assistance IA dans toutes les applications sans frais supplémentaires avec les forfaits Business et Enterprise

Consultez les modifications apportées par les autres en temps réel dans Docs, Sheets et Slides

Créez des « Gems » spécialisés adaptés aux besoins spécifiques de votre entreprise

Passez sans difficulté des e-mails aux documents, aux réunions et au stockage

Trouvez rapidement des informations dans toutes les applications de l'environnement de travail

Limites de Google Workspace

De nombreuses fonctionnalités nécessitent une connexion Internet, ce qui peut poser problème dans les zones où le service est instable

Les applications individuelles peuvent ne pas disposer des fonctionnalités avancées proposées par des alternatives dédiées

Les forfaits de base ont des allocations de stockage limitées que les utilisateurs expérimentés peuvent rapidement dépasser

La gestion des paramètres et des permissions peut s'avérer difficile pour les grandes entreprises

Tarifs Google Workspace

Business Starter : 8,40 $/mois par utilisateur (forfait flexible)

Business Standard : 16,80 $/mois par utilisateur (forfait flexible)

Business Plus : 26,40 $/mois par utilisateur (forfait flexible)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Workspace

G2 : . 6/5 (43 407+ avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 17 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Workspace ?

Un utilisateur Capterra déclare :

Il s'agit d'une suite de productivité brillante, facile à utiliser et entièrement basée sur le cloud. Il n'y a rien à installer et elle fonctionne de manière transparente sur tous les appareils.

Il s'agit d'une suite de productivité brillante, facile à utiliser et entièrement basée sur le cloud. Il n'y a rien à installer et elle fonctionne de manière transparente sur tous les appareils.

6. Zoom (Idéal pour une communication unifiée alimentée par l'IA)

via Zoom

Vous vous souvenez quand « Zoom » n'était même pas une expression courante ? Aujourd'hui, c'est pratiquement un verbe. Zoom est passé d'un simple outil de visioconférence à une plateforme de communication complète qui prend en charge les réunions, les webinaires, les discussions et les services téléphoniques. Réputé pour sa fiabilité et sa facilité d'utilisation, Zoom peut accueillir des réunions comptant jusqu'à 1 000 participants et créer jusqu'à 50 salles de discussion pour les discussions en petits groupes.

L'assistant IA de la plateforme fonctionne dans les réunions, les discussions et les e-mails, fournissant une assistance intelligente sans nécessiter de licences supplémentaires. Il s'agit d'une approche rafraîchissante dans un monde où les fonctionnalités d'IA sont souvent associées à des étiquettes de prix élevées.

Des fonctionnalités telles que la transcription en temps réel, les résumés automatisés des réunions et les enregistrements intelligents facilitent la capture et le partage des informations issues des communications synchrones. Cela comble le fossé entre les discussions en direct et le travail asynchrone, ce qui est particulièrement utile pour les équipes internationales travaillant dans différents fuseaux horaires.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Obtenez des résumés de réunion, les points forts des discussions et une aide à la rédaction d'e-mails sans frais supplémentaires

Créez jusqu'à 50 salles de session distinctes pour les discussions en petits groupes

Accueillez jusqu'à 1 000 participants dans une seule réunion

Créez des installations matérielles dédiées pour les salles de conférence

Organisez des évènements virtuels à grande échelle avec des fonctionnalités d'inscription, de sondages et de questions-réponses

Limites de Zoom

Malgré les améliorations apportées, certaines organisations restent prudentes en matière de sécurité suite à des controverses antérieures

Le nombre croissant de fonctionnalités peut être intimidant pour les utilisateurs basiques qui souhaitent simplement participer à une visioconférence simple

Les fonctionnalités avancées nécessitent des forfaits plus élevés qui peuvent rapidement représenter un coût important pour les grandes équipes

Tarifs Zoom

Free

Zoom Workplace Pro : 16,99 $/mois par utilisateur (facturé mensuellement)

Zoom Workplace Business : 21,99 $/mois par utilisateur (facturé mensuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoom

G2 : 4,5/5 (plus de 52 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 14 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoom ?

Un utilisateur G2 déclare :

Zoom Workplace se distingue par ses performances constantes, même lors de réunions importantes. L'interface utilisateur est intuitive et la plateforme offre des fonctionnalités robustes telles que des salles de discussion, la transcription en direct et le partage d'écran fluide. Le planificateur Zoom et l'intégration du calendrier simplifient et optimisent la planification des réunions. Le service client est réactif et compétent, en particulier pendant les périodes de forte demande ou les heures de priorité. Nous utilisons Zoom quotidiennement pour nos réunions, nos webinaires et la collaboration entre équipes, ce qui en fait un outil indispensable. Zoom s'intègre facilement à Google Workspace, Slack et Teams. De plus, son déploiement au sein des équipes a été rapide et fluide, avec une installation minimale.

Zoom Workplace se distingue par ses performances constantes, même lors de réunions de grande envergure. L'interface utilisateur est intuitive et la plateforme offre des fonctionnalités robustes telles que des salles de discussion, la transcription en direct et le partage d'écran fluide. Le planificateur Zoom et l'intégration du calendrier simplifient et optimisent la planification des réunions. Le service client est réactif et compétent, en particulier pendant les périodes de forte demande ou les moments prioritaires. Nous utilisons Zoom quotidiennement pour nos réunions, nos webinaires et la collaboration entre équipes, ce qui en fait un outil indispensable. Zoom s'intègre facilement à Google Workspace, Slack et Teams. De plus, son déploiement au sein des équipes a été rapide et fluide, avec une installation minimale.

7. Sprout Social (Idéal pour un service client proactif sur les réseaux sociaux)

via Sprout Social

Les réseaux sociaux ne sont plus réservés au marketing : ils sont devenus un canal de communication essentiel pour le service client, la création de communautés et la gestion de la réputation de la marque. Sprout Social transforme les réseaux sociaux d'un simple canal de diffusion en un puissant outil de communication bidirectionnel pour les entreprises.

La plateforme aide les équipes à gérer leur présence sur les réseaux sociaux tout en fournissant des outils pour l'engagement client, la planification de contenu et l'analyse des performances. Avec « Care by Sprout », la plateforme utilise l'IA pour classer et acheminer automatiquement les messages, garantissant ainsi que les demandes des clients reçoivent une réponse rapide de la part des membres de l'équipe concernés.

Sprout Social propose également une fonctionnalité de mise en relation et de gestion des relations avec les influenceurs basée sur l'IA, qui aide les marques à identifier les créateurs de contenu pertinents et à collaborer avec eux. Les analyses complètes de la plateforme fournissent des informations sur l'engagement de l'audience et les performances des campagnes, permettant aux équipes d'affiner leurs stratégies de communication en fonction de données réelles.

Meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Classez et acheminez automatiquement les messages sociaux vers les membres de l'équipe concernés

Trouvez les créateurs de contenu pertinents et collaborez avec eux

Gérez les messages sur toutes les plateformes sociales depuis un seul endroit

Planifiez et automatisez vos publications sur les réseaux sociaux, toutes plateformes confondues

Suivez les indicateurs de performance et générez des rapports personnalisés

Limites de Sprout Social

Plus cher que certaines alternatives, ce qui le rend inaccessible aux petites entreprises

Sa gamme complète de fonctionnalités nécessite un certain temps pour être maîtrisée

Période d'évaluation courte pour tester les fonctionnalités

Tarifs Sprout Social

Standard : 249 $/mois (comprend 5 profils sociaux)

Professionnel : 399 $/mois (comprend 10 profils sociaux)

Avancé : 499 $/mois (comprend 10 profils sociaux)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sprout Social

G2 : 4,4/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sprout Social ?

Un utilisateur Capterra déclare :

Dans l'ensemble, nous apprécions beaucoup ce que Sprout Social a à offrir. C'est l'un des meilleurs services SAAS sociaux que j'ai utilisés.

Dans l'ensemble, nous apprécions beaucoup ce que Sprout Social a à offrir. C'est l'un des meilleurs services SAAS sociaux que j'ai utilisés.

8. Calendly (Idéal pour éliminer les conflits d'horaires)

via Calendly

« Faites-moi savoir quand vous êtes Free. » « Que diriez-vous de mardi à 14 h ? » « Je suis pris à ce moment-là. Jeudi ? » « Jeudi, ça me va, mais seulement après 15 h. » Cela vous dit quelque chose ? Cette valse des plannings fait perdre du temps et crée des tensions inutiles.

Calendly résout ce problème en permettant aux gens de réserver du temps dans votre calendrier en fonction de vos disponibilités réelles. La plateforme se synchronise automatiquement avec vos calendriers existants pour éviter les doubles réservations et propose des règles de planification personnalisables pour protéger votre temps.

Grâce à son intelligence en matière de fuseaux horaires, Calendly convertit automatiquement les heures de réunion pour les équipes internationales, réduisant ainsi la confusion et les rendez-vous manqués. La fonctionnalité de planification à tour de rôle distribue les réunions de manière équitable entre les membres de l'équipe, ce qui est idéal pour les équipes commerciales, le service client et d'autres groupes qui ont besoin d'une distribution équitable des rendez-vous.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Convertit automatiquement les heures de réunion en fonction de l'emplacement des participants

Répartissez équitablement les réunions entre les membres de l'équipe

Définissez des délais tampons, des périodes de préavis minimales et des limites quotidiennes pour les réunions

Envoyez des rappels, des suivis et des notes de remerciement

Connectez-vous grâce à la visioconférence, au CRM et à d'autres outils professionnels

Limites de Calendly

Personnalisation limitée avec le forfait Free

Pas de visioconférence intégrée

Les fonctionnalités Teams nécessitent des forfaits payants

Peut sembler impersonnel

Tarifs Calendly

Free

Standard : 12 $/mois par utilisateur

Teams : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Calendly

G2 : 4,7/5 (plus de 2 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Calendly dans la vie réelle ?

Un utilisateur G2 déclare :

Un gain de temps considérable : plus besoin d'échanger des e-mails à n'en plus finir pour trouver un créneau pour une réunion. Je partage simplement mon lien, et les clients choisissent un créneau. En un clin d'œil, la réunion est planifiée et ajoutée à mon calendrier. C'est un gain de productivité quotidien. J'adore pouvoir connecter plusieurs calendriers (Google, Outlook, etc.) et intégrer automatiquement des liens Zoom. Tout reste synchronisé et sans conflit. Détection du fuseau horaire, fenêtres tampons entre les réunions, rappels automatiques : tout est combiné pour que ma journée se déroule sans encombre et sans bruit. Je n'ai pas eu besoin d'appeler le service client, mais j'ai entendu dire qu'il était excellent. Très facile à mettre en œuvre avec mes autres plateformes technologiques.

Un gain de temps considérable : plus besoin d'échanger des e-mails à l'infini pour trouver un créneau qui convienne à tout le monde. Je partage simplement mon lien, les clients choisissent un créneau, et hop, la réunion est planifiée et ajoutée instantanément à mon calendrier. C'est un gain de productivité considérable. J'adore pouvoir connecter plusieurs calendriers (Google, Outlook, etc.) et intégrer automatiquement des liens Zoom. Tout est synchronisé et sans conflit. Détection du fuseau horaire, fenêtres tampons entre les réunions, rappels automatiques : tout est combiné pour que ma journée se déroule sans encombre et sans bruit. Je n'ai pas eu besoin d'appeler le service client, mais j'ai entendu dire qu'il était excellent. Très facile à mettre en œuvre avec mes autres plateformes technologiques.

9. Mailchimp (Idéal pour l'automatisation marketing tout-en-un)

via Mailchimp

Mailchimp est passé d'un simple outil de marketing par e-mail à une plateforme marketing complète qui aide les entreprises à communiquer avec leurs clients sur plusieurs canaux. Le Customer Journey Builder permet aux équipes de créer des flux de travail d'automatisation complexes qui délivrent des messages personnalisés en fonction du comportement et des préférences des clients.

Au-delà des communications numériques, Mailchimp peut même envoyer des cartes postales physiques aux destinataires, faisant ainsi le lien entre les efforts marketing en ligne et hors ligne. Cette approche multicanale garantit la cohérence des messages, quelle que soit la manière dont les clients préfèrent interagir avec votre marque.

Grâce à des capacités d'analyse robustes et à des tests A/B, les équipes peuvent affiner en permanence leurs stratégies de communication en fonction des données de performance. L'intégration de la plateforme avec les plateformes de commerce électronique et les systèmes CRM crée une vue unifiée des interactions avec les clients, aidant ainsi les entreprises à fournir des communications plus pertinentes et plus opportunes.

Les meilleures fonctionnalités de Mailchimp

Créez des flux de travail complexes d'automatisation pour des communications client personnalisées

Étendez le marketing numérique au courrier physique

Suivez les performances de vos campagnes grâce à des indicateurs et des rapports détaillés

Testez différents messages pour améliorer l'engagement

Créez des expériences de marque cohérentes sur tous les points de contact

Limites de Mailchimp

Peut devenir coûteux à mesure que votre audience s'agrandit

Automatisation limitée dans les niveaux inférieurs

Les fonctionnalités complexes prennent du temps à maîtriser

Certains utilisateurs trouvent la gestion des listes restrictive

Tarifs Mailchimp

Gratuit (jusqu'à 500 contacts)

Essentiels : À partir de 13 $/mois

Standard : À partir de 20 $/mois

Premium : À partir de 350 $/mois

Évaluations et avis sur Mailchimp

G2 : 4,3/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 16 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Mailchimp dans la vie réelle ?

Un utilisateur Capterra déclare :

L'interface est simple, je peux donc accéder très rapidement aux fonctionnalités dont j'ai besoin. Les performances sont excellentes ; l'application consomme très peu de ressources. Le suivi en temps réel est très pratique pour effectuer des ajustements. Les données MailChimp sont organisées de manière à pouvoir être lues et analysées rapidement. Le suivi des clics est automatiquement activé, les paramètres par défaut sont donc utilisables.

L'interface est simple, je peux donc accéder très rapidement aux fonctionnalités dont j'ai besoin. Les performances sont excellentes ; l'application consomme très peu de ressources. Le suivi en temps réel est très pratique pour effectuer des ajustements. Les données de MailChimp sont organisées de manière à pouvoir être lues et analysées rapidement. Le suivi des clics est automatiquement activé, les paramètres par défaut sont donc utilisables.

10. Troop Messenger (idéal pour les organisations soucieuses de la sécurité)

via Troop Messenger

À une époque où les violations de données et les préoccupations en matière de confidentialité sont de plus en plus nombreuses, il est plus important que jamais de disposer de canaux de communication sécurisés. Troop Messenger offre des fonctionnalités de sécurité robustes aux organisations soumises à des exigences strictes en matière de confidentialité et de protection des données.

La plateforme offre des options de déploiement dans le cloud et sur site, ce qui permet aux équipes informatiques de contrôler entièrement l'emplacement de stockage et de traitement des données sensibles. Cette flexibilité est particulièrement précieuse pour les organisations soumises à des réglementations ou à des exigences de conformité spécifiques.

Des fonctionnalités uniques telles que « Burnout » permettent de créer des messages autodestructibles pour le partage d'informations sensibles, tandis que « Forkout » permet aux utilisateurs de diffuser des messages à plusieurs destinataires sans créer de discussions de groupe. Troop Messenger fonctionne également sur les réseaux à faible débit, ce qui le rend très utile pour les équipes situées dans des endroits éloignés ou dans des zones où la connectivité est limitée.

Les meilleures fonctionnalités de Troop Messenger

Choisissez entre une installation dans le cloud ou sur site

Créez des messages autodestructibles pour les informations sensibles

Envoyez des messages à plusieurs utilisateurs sans créer de discussions de groupe

Tirez parti de paramètres de sécurité complets et de la gestion des utilisateurs

Limites de Troop Messenger

Intégrations tierces limitées

Certains utilisateurs signalent des limitations dans l'expérience mobile

Tarifs Troop Messenger

Premium : 2,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 5 $/mois par utilisateur

Business : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Troop Messenger

G2 : 4,5/5 (plus de 70 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Troop Messenger ?

Un utilisateur G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus dans Troop Messenger, c'est l'intégration transparente de plusieurs modes de communication au sein d'une plateforme unique et sécurisée. La possibilité de passer des messages directs aux discussions de groupe, aux visioconférences et au partage d'écran sans quitter l'application rend cet outil incroyablement efficace pour la collaboration en équipe. Sa prise en charge de l'auto-hébergement et du déploiement sur site est également une fonctionnalité remarquable pour les organisations soumises à des exigences strictes en matière de confidentialité et de sécurité des données. De plus, des outils tels que « Burnout » (pour les discussions confidentielles), le rappel/la modification des messages et la déconnexion à distance montrent qu'il a été conçu dans un souci de fonctionnalité et de contrôle.

Ce que j'apprécie le plus dans Troop Messenger, c'est l'intégration transparente de plusieurs modes de communication au sein d'une plateforme unique et sécurisée. La possibilité de passer des messages directs aux discussions de groupe, aux visioconférences et au partage d'écran sans quitter l'application rend cet outil incroyablement efficace pour la collaboration en équipe. Sa prise en charge de l'auto-hébergement et du déploiement sur site est également une fonctionnalité remarquable pour les organisations soumises à des exigences strictes en matière de confidentialité et de sécurité des données. De plus, des outils tels que « Burnout » (pour les discussions confidentielles), le rappel/la modification des messages et la déconnexion à distance montrent qu'il a été conçu dans un souci de fonctionnalité et de contrôle.

11. Dialpad (Idéal pour les communications vocales basées sur l'IA)

via Dialpad

Malgré l'essor de la communication par texte, les discussions vocales restent essentielles pour de nombreuses interactions professionnelles. Dialpad modernise les systèmes téléphoniques professionnels grâce à des fonctionnalités de voix, de vidéo et de messagerie basées sur le cloud et optimisées par l'intelligence artificielle.

La fonctionnalité de transcription en temps réel de la plateforme, avec son dictionnaire personnalisé, garantit une capture précise de la terminologie spécifique à votre secteur d'activité lors des appels et des réunions. Il est ainsi plus facile de retrouver des informations importantes par la suite, sans avoir à prendre de notes ou à réécouter les enregistrements.

Avec la prise en charge de réunions pouvant accueillir jusqu'à 150 participants, Dialpad sert à la fois à la communication interne des équipes et à la communication externe ou aux interactions avec les clients. Les capacités d'IA de la plateforme fournissent un accompagnement en temps réel aux équipes commerciales et d'assistance, en proposant des suggestions pendant les appels et en analysant les schémas de discussion afin d'améliorer les interactions futures.

Meilleures fonctionnalités de Dialpad

Transcriptions automatiques des appels et des réunions avec dictionnaire personnalisé

Suggestions en temps réel et analyses post-appel pour améliorer vos performances

Transférez les appels entre votre téléphone fixe et votre mobile sans interruption

Organisez des vidéoconférences pouvant accueillir jusqu'à 150 participants

Enregistrez les discussions à des fins de formation et d'assurance qualité

Limites de Dialpad

Certaines intégrations sont plus limitées que les outils spécialisés

Certains utilisateurs signalent des problèmes occasionnels avec l'expérience mobile

Les capacités de l'IA nécessitent une adaptation et une formation

La disponibilité des fonctionnalités selon les différents niveaux peut prêter à confusion

Tarifs Dialpad

Standard : 27 $/mois par utilisateur (facturé mensuellement)

Pro : 35 $/mois par utilisateur (facturé mensuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Dialpad

G2 : 4,4/5 (plus de 8 000 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Dialpad ?

Un utilisateur Capterra déclare :

Mon expérience globale avec Dial Pad n'est ni négative ni positive. Si je devais comparer ce système téléphonique à celui que nous utilisions avant de migrer vers Dial Pad, je dirais que je préfère Dial Pad, mais ce système présente encore de nombreuses limites en matière d'intégration avec notre CRM.

Mon expérience globale avec Dial Pad n'est ni négative ni positive. Si je devais comparer ce système téléphonique à celui que nous utilisions avant de migrer vers Dial Pad, je dirais que je préfère Dial Pad, mais ce système présente encore de nombreuses limites en matière d'intégration avec notre CRM.

12. Chanty (Idéal pour la gestion intégrée des tâches)

via Chanty

La communication sans action n'est que du bruit. Chanty en est conscient et combine la messagerie d'équipe avec une gestion des tâches intégrée, permettant aux équipes de convertir les discussions en éléments exploitables sans changer de plateforme.

La conversion en un clic des messages en tâches suivibles sur des tableaux Kanban crée un flux de travail fluide entre la communication et l'exécution. Cette intégration permet d'éviter que des éléments importants ne se perdent dans le flux de discussion, un problème courant avec les plateformes de messagerie uniquement.

La plateforme offre une messagerie rapide et des visioconférences stables, améliorant ainsi la connectivité des équipes, quel que soit leur emplacement. La fonctionnalité « heures silencieuses » permet d'éviter la fatigue liée aux notifications en désactivant les alertes pendant les heures de travail ou en dehors des heures de bureau, favorisant ainsi un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée tout en maintenant les capacités de communication.

Les meilleures fonctionnalités de Chanty

Convertissez vos messages en cartes de tâches visuelles en un seul clic

Désactivez les notifications pendant les périodes de travail intensif

Accédez à toutes les discussions passées sans restriction

Bénéficiez d'un répertoire organisé de tous les contenus, fichiers et liens partagés

Limites de Chanty

Moins de connexions tierces que les principaux concurrents

Organisation des documents moins robuste que les outils spécialisés

Limites de participants inférieures à celles des plateformes de réunion dédiées

Certaines fonctionnalités fonctionnent mieux sur un bureau que sur un appareil mobile

Tarifs Chanty

Gratuit : Jusqu'à 10 membres par équipe

Business : 4 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Chanty

G2 : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs de Chanty dans la vie réelle ?

Un utilisateur G2 déclare :

Ce que j'aime le plus chez Chanty, c'est qu'il me permet de conserver toutes mes discussions, y compris les appels, et de suivre la progression des tâches en un seul endroit. Cela m'aide beaucoup à gérer mon travail et mes communications. J'apprécie également les nombreuses possibilités d'intégration qui vous permettent d'avoir ou de demander toute intégration nécessaire pour fluidifier vos flux de travail.

Ce que j'aime le plus chez Chanty, c'est qu'il me permet de conserver toutes mes discussions, y compris les appels, et de suivre la progression des tâches en un seul endroit. Cela m'aide beaucoup à gérer mon travail et mes communications. J'apprécie également les nombreuses possibilités d'intégration qui vous permettent d'avoir ou de demander toute intégration nécessaire pour fluidifier vos flux de travail.

13. Dropbox (idéal pour la recherche et les flux de travail documentaires basés sur l'IA)

via Dropbox

« Peux-tu m'envoyer à nouveau ce fichier ? Je ne le trouve pas. » Combien de fois avez-vous entendu cette demande ? Dropbox est passé d'un simple service de stockage de fichiers à un environnement de travail intelligent pour la collaboration et le partage de contenu, aidant ainsi les équipes à éviter cette frustration courante.

La fonctionnalité Dash de la plateforme permet de trouver du contenu dans des images, des vidéos et des fichiers audio, ce qui facilite la localisation des informations, quel que soit leur format. Cette fonctionnalité de recherche avancée permet de gagner un temps précieux qui serait autrement consacré à la recherche manuelle de contenus spécifiques.

Avec une taille maximale de 100 Go pour les transferts et de 50 Go pour les téléchargements individuels, Dropbox prend en charge les fichiers multimédias volumineux et les documents complexes qui pourraient dépasser les limites d'autres plateformes. L'historique des versions et les fonctionnalités de récupération de la plateforme protègent contre les suppressions accidentelles ou les modifications indésirables, tandis que les permissions de partage granulaires permettent de contrôler qui peut accéder, modifier ou commenter un contenu spécifique.

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox

Trouvez du contenu dans différents types de fichiers, y compris des images et des vidéos

Transférez des fichiers jusqu'à 100 Go et téléchargez des fichiers individuels jusqu'à 50 Go

Suivez les modifications et restaurez les versions précédentes des documents

Définissez des permissions spécifiques pour différents utilisateurs et groupes

Créez des processus d'approbation de documents et des systèmes de notifications

Limites de Dropbox

Niveaux supérieurs requis pour des besoins de stockage importants

Les dossiers très volumineux peuvent causer des problèmes de synchronisation

Collaboration en temps réel moins robuste que Google Workspace

Les structures de dossiers complexes peuvent nuire à l'efficacité des recherches

Tarifs Dropbox

Free

Plus : 11,99 $/mois (2 To de stockage)

Famille : 19,99 $/mois (2 To de stockage partagé)

Business : À partir de 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Dropbox

G2 : 4,4/5 (plus de 30 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 20 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Dropbox dans la vie réelle ?

Un utilisateur Capterra déclare :

J'apprécie la rapidité avec laquelle je peux télécharger des documents sur Dropbox Business, en particulier lorsque je travaille sur un grand nombre de documents. Dropbox Business me permet d'organiser facilement mes documents et de les classer dans des dossiers spécifiques, ce qui facilite leur accès. Dropbox Business utilise des fonctionnalités très avancées de contrôle d'accès et de sécurité des fichiers, qui garantissent que tous les documents que j'ai stockés sont protégés contre tout accès autre que le mien.

J'apprécie la rapidité avec laquelle je peux télécharger des documents sur Dropbox Business, en particulier lorsque je travaille sur un grand nombre de documents. Dropbox Business me permet d'organiser facilement mes documents et de les classer dans des dossiers spécifiques, ce qui facilite leur accès. Dropbox Business utilise des fonctionnalités très avancées de contrôle d'accès et de sécurité des fichiers, qui garantissent que tous les documents que j'ai stockés sont protégés contre tout accès autre que le mien.

14. Discord (idéal pour créer une communauté et intégrer la communication)

via Discord

Discord peut sembler un choix inhabituel pour la communication d'entreprise, mais un nombre croissant d'organisations découvrent sa valeur pour la collaboration en équipe. La plateforme combine la communication par texte, voix et vidéo dans une structure initialement conçue pour les communautés de joueurs, mais qui s'avère étonnamment bien adaptée aux environnements de travail modernes.

L'organisation par canaux de la plateforme crée des espaces dédiés à différents sujets, projets ou services. Ce qui rend Discord unique, ce sont ses canaux vocaux permanents, qui permettent aux membres de l'équipe de participer à des discussions audio sans avoir à se soucier de réunions planifiées, créant ainsi une atmosphère de bureau virtuel particulièrement appréciable pour les équipes à distance.

Grâce à des permissions granulaires basées sur les rôles, Discord offre un contrôle précis sur les personnes autorisées à accéder aux différents canaux et fonctionnalités, garantissant ainsi la confidentialité et répondant aux besoins des différents services. La plateforme permet de télécharger des fichiers de 400 Mo avec un abonnement Nitro, facilitant ainsi le partage de documents et de fichiers multimédias volumineux.

Les meilleures fonctionnalités de Discord

Créez des contrôles d'accès détaillés pour différents groupes d'utilisateurs

Participez à des discussions vocales sans installation préalable ni réunion formelle

Gardez les discussions centrées grâce aux réponses en fil

Reproduisez rapidement des structures de communication efficaces

Prévisualisez les liens et les médias directement dans la discussion

Limites de Discord

Conçu à l'origine pour les jeux, certaines fonctionnalités professionnelles sont limitées

Comptes standard limités à des téléchargements de fichiers plus petits

L'installation et la gestion des serveurs nécessitent une configuration initiale

Moins de fonctionnalités de conformité et d'administration pour les entreprises

Tarifs Discord

Free

Nitro Basic : 2,99 $/mois

Nitro : 9,99 $/mois

Boost serveur : Différents niveaux à partir de 4,99 $/mois

Évaluations et avis sur Discord

G2 : 4,3/5 (plus de 3 936 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Discord ?

Un utilisateur Capterra déclare :

J'adore les nombreuses possibilités de personnalisation et d'organisation offertes par Discord, qu'il s'agisse de simples serveurs avec des amis, de serveurs individuels qui font office d'agendas, ou encore de serveurs officiels à grande échelle sur lesquels j'interagis pour jouer à des jeux et bien plus encore !

J'adore les nombreuses possibilités de personnalisation et d'organisation offertes par Discord, qu'il s'agisse de simples serveurs avec des amis, de serveurs individuels qui font office d'agendas, ou encore de serveurs officiels à grande échelle sur lesquels j'interagis pour jouer à des jeux et bien plus encore !

15. Workvivo (Idéal pour l'engagement des employés et la création d'une communauté)

via Workvivo

Les modèles de télétravail et de travail hybride ont créé de nouveaux défis pour le maintien de la culture d'entreprise et l'engagement des employés. Workvivo relève ces défis en créant une expérience similaire à celle des réseaux sociaux, spécialement conçue pour la communication interne des entreprises.

La plateforme combine des outils de communication traditionnels avec des fonctionnalités d'engagement telles que la reconnaissance, les sondages et les flux d'activité afin de créer une culture d'entreprise numérique dynamique. Cette approche permet de lutter contre l'isolement et la déconnexion qui peuvent survenir lorsque les équipes ne sont pas physiquement ensemble.

Avec la possibilité d'étendre les groupes de discussion à 500 membres, Workvivo prend en charge à la fois les communications organisationnelles à grande échelle et les discussions d'équipe plus ciblées. L'accent mis par la plateforme sur la reconnaissance des employés et la création d'une communauté contribue à favoriser la connexion entre les équipes dispersées, répondant ainsi aux défis d'engagement qui accompagnent souvent la communication à distance et hybride sur le lieu de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Workvivo

Aimez, commentez et partagez grâce à des fonctionnalités similaires à celles des plateformes sociales grand public

Mettez en avant les réalisations et les jalons de vos employés

Assistance pour jusqu'à 500 membres dans une seule discussion

Transmettez des informations pertinentes à des services ou emplacements spécifiques

Suivez la participation et identifiez les lacunes en matière de communication

Limites de Workvivo

Plus coûteux que les outils de communication de base

Certaines fonctionnalités fonctionnent différemment sur les appareils mobiles

Tarifs Workvivo

Forfait Business : À partir d'environ 20 000 $/an pour 250 à 2 000 employés

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Workvivo

G2 : 4,7/5 (plus de 2 173 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Workvivo ?

Un utilisateur Capterra déclare :

Workvivo permet de comprendre parfaitement les relations entre les services et assure le flux d'informations sur les derniers développements ou mises à jour. Grâce à lui, nous pouvons publier des présentations pour expliquer tout nouveau concept et nous nous assurons qu'elles parviennent immédiatement à tout le monde. J'ai apprécié le fait que nous puissions mettre en avant les nouvelles décisions et diffuser les nouvelles instructions de manière organisée. La communication directe est garantie avec Workvivo, qui améliore la continuité des conseils, la discussion des idées et la collecte des commentaires à leur sujet en toute transparence.

Workvivo permet de comprendre parfaitement les relations entre les services et assure le flux d'informations sur les derniers développements ou mises à jour. Grâce à lui, nous pouvons publier des présentations pour expliquer tout nouveau concept et nous nous assurons qu'elles parviennent immédiatement à tout le monde. J'ai apprécié le fait que nous puissions mettre en avant les nouvelles décisions et diffuser les nouvelles instructions de manière organisée. La communication directe est garantie avec Workvivo, qui améliore la continuité des conseils, la discussion des idées et la collecte de commentaires à leur sujet en toute transparence.

16. Staffbase (Idéal pour une communication interne unifiée)

via Staffbase

Il peut être difficile de communiquer des informations importantes à tous les employés, en particulier dans les organisations qui comptent des travailleurs de première ligne, des équipes dispersées ou des employés qui n'ont pas régulièrement accès à un ordinateur. Staffbase fournit un logiciel de communication interne complet conçu pour relever ces défis.

L'approche « mobile first » garantit que les employés de première ligne qui n'ont pas régulièrement accès à un ordinateur peuvent tout de même recevoir les mises à jour importantes et participer aux communications de l'entreprise. Cette inclusivité contribue à créer une main-d'œuvre plus connectée et garantit que les informations critiques parviennent à tous ceux qui en ont besoin.

La plateforme combine les fonctionnalités de messagerie électronique, d'intranet et d'application pour employés dans une solution unifiée, éliminant ainsi le besoin de multiples outils de communication interne. Grâce à des analyses robustes, les équipes de communication peuvent mesurer la portée et l'impact de leurs messages, ce qui leur permet d'affiner leurs stratégies et de s'assurer que les informations importantes parviennent à leur public cible.

Les meilleures fonctionnalités de Staffbase

Distribuez simultanément du contenu par e-mail, intranet et mobile

Fournissez des informations pertinentes en fonction du rôle, de l'emplacement ou du service

Recueillez des informations grâce à des sondages, des enquêtes et des commentaires

Mesurez la portée et l'engagement de vos messages

Limites de Staffbase

Moins adapté aux petites organisations

Nécessite une installation et une configuration importantes

Certaines intégrations tierces sont moins robustes que les outils spécialisés

Tarifs Staffbase

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Staffbase

G2 : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Staffbase ?

Un utilisateur G2 déclare :

L'une de ses plus grandes forces réside dans son interface conviviale. Même les membres de l'équipe qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie peuvent rapidement apprendre à l'utiliser sans formation particulière. La conception de la plateforme est intuitive, ce qui facilite la création et l'envoi d'e-mails.

L'une de ses plus grandes forces réside dans son interface conviviale. Même les membres de l'équipe qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie peuvent rapidement apprendre à l'utiliser sans formation particulière. La conception de la plateforme est intuitive, ce qui facilite la création et l'envoi d'e-mails.

17. Happeo (Idéal pour l'intranet et la gestion des connaissances basés sur l'IA)

via Happeo

Les intranets d'entreprise traditionnels deviennent souvent des cimetières numériques, des lieux où les informations vont mourir, rarement consultées et encore plus rarement mises à jour. Happeo modernise ce concept avec une plateforme sociale dynamique qui combine des outils de gestion des connaissances, de communication et de collaboration.

La recherche IA fédérée de la plateforme analyse l'intranet, Google Drive, Gmail et Microsoft 365, créant ainsi une expérience de recherche unifiée qui aide les employés à trouver des informations, quel que soit l'endroit où elles sont stockées. Vous n'avez plus besoin de rechercher dans plusieurs systèmes pour trouver ce dont vous avez besoin.

Grâce à ses capacités de traduction en temps réel, Happeo aide les équipes internationales à travailler au-delà des barrières linguistiques, en garantissant que les communications importantes parviennent à tous les employés dans leur langue préférée. Les pages, les canaux et l'annuaire des personnes de la plateforme créent un espace de travail numérique complet qui connecte les employés à l'information et à leurs collègues.

Les meilleures fonctionnalités de Happeo

Trouvez des informations sur plusieurs plateformes connectées grâce à la recherche IA fédérée

Utilisez la traduction en temps réel pour briser les barrières linguistiques

Créez des pages intranet interactives avec des applications et des widgets intégrés

Combinez communications formelles et informelles dans un format familier

Limites de Happeo

Offre une forte intégration avec les outils Google, mais pas avec les autres outils

Configuration importante nécessaire pour une utilisation optimale

Investissement plus élevé que les outils de communication de base

Tarifs Happeo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Happeo

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Happeo ?

Un utilisateur G2 déclare :

Il est très facile et intuitif à utiliser et offre un excellent hub de connaissances (ressources propres à Happeo et communauté d'utilisateurs actifs). Excellent moteur de recherche. Intégration facile avec Gsuite. Happeo a fourni une assistance incroyable et proactive.

Il est très facile et intuitif à utiliser et offre un excellent hub de connaissances (ressources propres à Happeo et communauté d'utilisateurs actifs). Excellent moteur de recherche. Intégration facile avec Gsuite. Happeo a fourni une assistance proactive exceptionnelle.

Soyons réalistes : il n'existe pas de solution universelle en matière d'outils de communication. La combinaison idéale dépend entièrement des besoins spécifiques, de la culture et des technologies existantes de votre organisation.

Au lieu d'essayer d'imposer une plateforme unique pour tout gérer, réfléchissez à la manière dont différents outils peuvent répondre à différents besoins de communication, de la collaboration en temps réel et la coordination de projets au partage des connaissances et aux communications externes. Recherchez des solutions qui fonctionnent bien ensemble, créant un flux de travail cohérent plutôt que des silos de communication isolés.

Pour les équipes qui cherchent à simplifier leur pile technologique, ClickUp offre une solution tout-en-un convaincante qui combine des outils de communication avec la gestion de projets et de tâches. En intégrant le chat, les documents et la gestion des flux de travail dans une seule plateforme, ClickUp réduit les changements de contexte constants qui nuisent à la productivité et permet de relier les discussions aux éléments d'action.

N'oubliez pas : les meilleurs outils de communication sont ceux que votre équipe utilisera réellement. Nous vous recommandons de vous inscrire à ClickUp, car c'est l'application idéale pour le travail !

Foire aux questions

Quels sont les outils de communication d'entreprise ?

Les outils de communication d'entreprise sont les différentes applications et plateformes qui aident les membres d'une entreprise à partager des informations et à travailler ensemble. Il s'agit notamment des e-mails, des applications de discussion (telles que Slack ou Microsoft Teams), des outils de réunion vidéo (tels que Zoom), des logiciels de gestion de projet (tels que ClickUp) et des plateformes de partage de documents (telles que Google Workspace ou Dropbox). Ces outils permettent aux équipes de rester connectées, de partager des mises à jour et d'accomplir leur travail, qu'elles soient au bureau ou en télétravail.

Quels sont les 5 outils de communication ?

Les cinq outils de communication les plus couramment utilisés dans la plupart des environnements de travail sont les e-mails, les applications de messagerie instantanée ou de chat, les outils de visioconférence, les plateformes de gestion de projet et les outils de collaboration sur des documents. Par exemple, vous pouvez utiliser Gmail pour les e-mails, Slack pour les messages rapides, Zoom pour les appels vidéo, ClickUp pour la gestion de projets et Google Docs pour travailler ensemble sur des documents. Ces outils aident les équipes à communiquer rapidement et à rester sur la même page.

Que sont les 7 C de la communication d'entreprise ?

Les 7 C sont des règles simples qui contribuent à rendre la communication d'entreprise claire et efficace. Elles sont les suivantes : être clair (facile à comprendre), concis (court et précis), concret (spécifique et détaillé), correct (sans erreurs), cohérent (bien organisé), complet (incluant toutes les informations nécessaires) et courtois (politesse et respect). Le respect de ces principes permet d'éviter toute confusion et de nouer de meilleures relations au travail.