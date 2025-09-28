Modèles de messages Slack gratuits pour les mises à jour de travail, les rappels et bien plus encore

Si votre journée de travail se déroule sur Slack, vous savez déjà à quel point cela peut être bruyant.

Les fils de discussion tournent au chaos. Les messages se perdent dans la masse. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, quelqu'un demande pour la troisième fois : « Salut, tu peux vérifier ça ? »

C'est là qu'un message bien rédigé fait toute la différence. Un petit rappel rapide, une incitation amicale ou une mise à jour claire envoyée au bon moment peuvent permettre à tout le monde de rester synchroniser sans paraître autoritaire.

Mais est-il possible de rédiger à chaque fois le message Slack « parfait » ? Ajouter de la valeur à vos mots demande de l'effort et du temps que vous n'avez probablement pas.

Que vous recherchiez des mises à jour, partagez des progrès ou encouragiez quelqu'un, ces modèles de messages Slack prêts à l'emploi vous feront gagner du temps et vous épargneront bien des tracas. Il vous suffit de les copier, de les modifier et de les envoyer.

Mais si vous êtes prêt à abandonner Slack et à essayer un outil qui rassemble le chat, les connaissances et tout votre travail dans un seul environnement de travail contextuel basé sur l'IA, alors nous sommes là pour vous aider !

💡 Conseil de pro : vous êtes tête en l'air ? Laissez la commande /remind de Slack devenir votre assistant personnel : elle se souvient à votre place. Vous pouvez l'utiliser pour définir des rappels pour vous-même, d'autres personnes ou des canaux entiers. par exemple : */rappelle-moi de vérifier les rapports à 16 h.

Que sont les modèles de messages Slack ?

Les modèles de messages Slack sont des mises en forme de messages pré-rédigées que vous pouvez réutiliser pour les discussions de travail courantes, telles que les mises à jour de statut, les rappels de réunion, le suivi des tâches ou les vérifications.

Ils vous aident à dire ce qu'il faut, de la bonne manière, sans avoir à tout taper à chaque fois.

Les éléments d'un bon modèle comprennent :

Le message ou la demande clé

Un ton poli et professionnel

Espace réservé pour personnaliser les détails

Inutile de trop réfléchir à la formulation ou de vous soucier du ton. Il vous suffit d'ajouter les détails et d'envoyer.

Ces modèles sont particulièrement utiles pour les équipes qui gèrent des mises à jour récurrentes, la communication interfonctionnelle ou plusieurs parties prenantes sur Slack.

Ils vous font gagner du temps, réduisent les malentendus et garantissent la cohérence de vos messages.

🧠 Anecdote amusante : les utilisateurs de Slack envoient plus de 1,5 milliard de messages chaque semaine! Cela fait beaucoup de textes pour « prendre des nouvelles » !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de message Slack ?

Un bon modèle de message Slack vous aide à communiquer clairement sans paraître rigide ou générique. Voici ce qu'il faut rechercher :

Mettre en forme simple : transmet le message en quelques lignes

Personnalisation facile : remplacez les noms, les dates ou les liens en quelques secondes

Ton amical : professionnel, mais pas robotique

Axé sur l'objectif : chaque ligne doit servir un objectif clair (rappel, mise à jour, demande)

Structure réutilisable : convient aux messages récurrents sans avoir besoin de les réécrire

Envoi rapide : vous ne devriez pas passer plus d'une minute à le modifier

Facile à lire : phrases courtes, sauts de ligne et pas de blocs de texte

Si votre modèle vous fait gagner du temps et évite les allers-retours sur Slack, c'est qu'il remplit sa fonction.

Modèles de messages Slack gratuits

Il y a de fortes chances qu'ils passent une bonne partie de ce temps à réfléchir à ce qu'ils vont dire. Taper. Effacer. Réécrire. Remettre en question. Et finalement appuyer sur « envoyer » en espérant que cela ait du sens.

Les modèles vous permettent de vous démarquer. Ils vous aident à dire ce qu'il faut plus rapidement sans devenir l'un de ces utilisateurs.

Voici quelques modèles de messages Slack prêts à l'emploi que vous pouvez intégrer directement à votre flux de travail :

1. Modèle d'ordre du jour de réunion

via Slack

Ce modèle de type Canvas est conçu pour des réunions rapides et ciblées. Il comprend des sections et des descriptions claires pour préparer, suivre et assurer le suivi :

Sujets de l'agenda : ce qui doit être discuté

éléments à faire* : qui fait quoi ensuite ?

Liens clés : documents, présentations ou tout autre élément dont vous aurez besoin pour vous référer

Ce format permet à tout le monde de rester informé avant, pendant et après la réunion, même en cas d'absence. À mesure que les éléments à mener sont listés, les responsabilités sont attribuées sur-le-champ.

L'ordre du jour est ajouté sous forme d'onglet dans votre chat, ce qui vous permet de le consulter facilement plus tard. Ainsi, les résultats sont suivis, contrôlés et réellement mis en œuvre.

Le plus gros avantage ? C'est collaboratif. Tout le monde peut ajouter des sujets, insérer des liens ou mettre à jour des éléments d'action en temps réel.

👀 Le saviez-vous ? L'utilisateur moyen de Slack reste actif 90 minutes par jour, tous les jours de la semaine.

2. Modèle « Demandez à un expert »

via Slack

Ce modèle se présente sous la forme d'un canal Slack qui regroupe toutes les questions-réponses des experts de votre équipe dans un espace bien organisé. L'installation comprend :

réunion des experts* : une liste épinglée indiquant qui est disponible pour quoi

Référentiel de questions : toutes les requêtes et réponses précédentes, consultables à tout moment

Formulaire d'envoi de questions : un moyen rapide et guidé de demander de l'aide

Suivi des réponses par emoji : sachez ce qui est en cours et ce qui est terminé

Posez votre question à l'aide du formulaire. Dès qu'un expert la verra et commencera à y répondre, il réagira avec 👀. Vous obtiendrez votre réponse dans le même fil de discussion, ainsi personne n'aura à chercher les réponses dans différents canaux.

Une fois votre question résolue, ils clôtureront la boucle avec ✅. Propre. Simple. Traçable.

3. Modèle de forfait de remplacement en cas d'absence

via Slack

Lorsque vous n'êtes pas au bureau, la dernière chose que vous souhaitez, c'est que vos canaux Slack soient plongés dans le chaos. Ce modèle de plan de couverture en cas d'absence vous aide à définir les attentes, à désigner les propriétaires de la couverture et à assurer le bon déroulement des flux de travail pendant votre absence.

Au lieu de messages épars et de mises à jour manquées, vos collègues savent exactement qui contacter, ce qui est en attente et comment escalader les problèmes, le tout documenté en un seul endroit.

Structure prédéfinie pour documenter les dates, les propriétaires de sauvegarde et les responsabilités

Champs personnalisés pour les niveaux d'urgence et les points d'escalade

Partage facile pour que les forfaits de couverture soient disponibles là où l'équipe communique déjà

Maintient la dynamique du projet sans surcharger une seule personne

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez de retaper les mêmes messages Slack ? Utilisez /templates add pour enregistrer un message une seule fois, puis /templates send pour le partager avec n'importe quel utilisateur ou canal. Modifiez ou supprimez-le à tout moment, et exécutez /templates help pour obtenir des conseils rapides.

4. Modèle pour la saisie et le triage des bugs

via Slack

Ce modèle transforme les rapports de bug en un flux de travail fluide et traçable. Il combine la messagerie d'équipe en temps réel avec un formulaire simple d'envoi de bug, afin que tout le monde puisse signaler des problèmes sans avoir à contacter cinq personnes différentes.

Un espace de partage permet de définir clairement les instructions de rapports dès le départ, afin de s'assurer qu'aucun détail n'est oublié et que tout le monde suit le même processus.

Les nouveaux bugs sont directement ajoutés à une liste de suivi, et chaque mise à jour déclenche une notification automatique de statut, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce qui est en cours de travail ou ce qui a déjà été corrigé.

Limites de Slack

Slack est peut-être une application de messagerie tout-en-un pour la communication d'équipe, mais elle n'a pas été conçue pour gérer ou suivre des projets.

Regardez cette vidéo pour découvrir les meilleures applications de communication

En effet, plus de 50 % des professionnels passent plus de temps à rechercher des fichiers qu'à travailler, et la plupart de ces fichiers sont enfouis dans des fils de discussion.

Voici où Slack commence à montrer ses limites :

Pas de gestion des tâches intégrée : vous pouvez discuter du travail, mais il n'existe aucun moyen structuré d'attribuer ou de suivre les tâches

assistant IA de base* : l'IA de Slack résume principalement les messages, mais n'aide pas beaucoup dans l'exécution réelle du travail

manque de visibilité sur les projets* : vous ne pouvez pas voir ce qui est terminé, ce qui est à faire, ou comment cela établit la connexion avec des objectifs plus larges

Pas d'échéancier ni de date d'échéance : il n'est pas possible de planifier le travail ou de suivre les progrès au fil du temps

Les fichiers et les liens se dispersent facilement – Les ressources de partage peuvent rapidement se perdre sans un emplacement centralisé pour les organiser

Slack maintient les discussions en flux, mais lorsqu'il s'agit du suivi du travail réel, les problèmes liés à Slack commencent à apparaître.

C'est là que des outils tels que ClickUp s'avèrent utiles. Voyons comment.

Alternative aux modèles Slack

Si les fils de discussion Slack commencent à vous sembler interminables, découvrez ClickUp. Il s'agit d'une application tout-en-un pour le travail, conçue pour gérer les discussions et les tâches qui en découlent (tâches, documents, formulaires, automatisations, etc.), le tout sous un même toit.

ClickUp Discuter : de vraies discussions, là où le travail se fait

Assurez la cohésion de vos équipes grâce aux discussions, mentions et mises à jour en temps réel dans ClickUp Discuter

Grâce à ClickUp Chat, vous pouvez mener vos discussions directement là où se déroule le travail. Vous avez besoin d'une réunion quotidienne rapide ? Lancez un appel individuel ou de groupe sans changer d'application. Vous souhaitez discuter d'un élément à mener ? Discutez directement dans n'importe quel espace, dossier ou liste.

Restez au courant des messages assignés et résolus grâce à FollowUps dans ClickUp Chat

Vous pouvez filer les réponses pour plus de clarté, mentionner vos collègues pour les impliquer et même consulter toutes vos réponses au même endroit. Plus besoin de fouiller dans vos messages directs pour retrouver ceux qui vous concernent.

Mais ce n'est pas tout. Nous avons rassemblé un ensemble de modèles propres à ClickUp qui font bien plus que simplement envoyer un message. Ils font de ClickUp l'application de communication d'équipe ultime et vous aident à organiser vos idées, à saisir les éléments à faire et à faire avancer votre travail.

Découvrons-les ensemble.

1. Le modèle de message instantané ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Essayez le modèle de message instantané ClickUp pour vous assurer que vos messages Slack ne soient pas ignorés, mal interprétés ou perdus dans le chaos

Conçu comme une tâche dans ClickUp, le modèle de message instantané ClickUp comprend des conseils détaillés pour rédiger des messages clairs et exploitables et créer une boucle de rétroaction solide. Il est préchargé avec des sous-tâches utiles telles que :

📛 Adoptez des conventions de nommage appropriées pour vos canaux

📢 Évitez de manquer des messages

⏱️ Faites une pause avant de publier

🛎️ Utilisez des indicateurs de message

Chaque sous-tâche comprend une checklist qui vous guide à travers les bonnes pratiques, afin que rien ne soit oublié, même lorsque vous êtes pressé.

Vous pouvez personnaliser cette tâche en fonction du style de communication de votre équipe et l'enregistrer comme modèle de tâche réutilisable afin d'assurer une cohérence à tous les niveaux. Cette petite installation fait une grande différence pour maintenir une communication claire et productive.

📌 Idéal pour : réduire la surcharge de messages, éviter les malentendus et créer un processus cohérent pour la messagerie Slack entre les équipes.

🧠 Anecdote : avec la généralisation du travail hybride, la fréquentation des bureaux a baissé de 30 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Il est donc plus important que jamais de communiquer de manière claire et cohérente.

2. Le modèle de matrice de messagerie ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Ne remettez plus jamais en question vos messages grâce au modèle de matrice de messagerie ClickUp

Lorsque les équipes ne parlent pas la même langue (au sens figuré), les messages se perdent et les campagnes échouent. Le modèle de matrice de messagerie ClickUp permet à tout le monde de rester fidèle à la marque et au message, sans avoir à rechercher des informations éparpillées.

Vous y trouverez deux listes principales :

Carte de messagerie : suivez tous vos plans marketing grâce à des champs dédiés à la promesse de la marque, au positionnement, au marché cible, à la vision, à la mission, etc

plan de communication* : mapper qui a besoin de savoir quoi, à quelle fréquence et par quels canaux

Les affichages tels que Plans, Priorités, Matrice et Fréquence vous aident à trier le contenu par urgence, public et cadence de livraison. Et grâce à des champs personnalisés tels que canaux de communication, slogans, objectifs et fréquence, vous êtes prêt à communiquer comme un pro.

📌 Idéal pour : créer une source unique d'informations fiables pour les lancements de produits, les messages de marque et les communications internes entre les équipes.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discuter, e-mail et des feuilles de calcul. Sans un système unifié pour saisir et assurer le suivi des décisions, les informations commerciales essentielles se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de cela. Créez des tâches à partir de discuter, de commentaires sur des tâches, de documents et d'e-mail en un seul clic !

3. Le modèle de communication avec les employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos messages éparpillés en un système intelligent grâce au modèle de communication entre employés ClickUp

Fini les moments où vous vous demandez « Attendez, où était cette mise à jour ? ».

Le modèle de communication entre employés ClickUp vous offre un espace centralisé pour gérer tous les niveaux de communication entre les équipes, les services et l'ensemble de l'entreprise.

Grâce à des listes prêtes à l'emploi telles que Matrice de communication du projet, Canaux du département et Méthodes à l'échelle de l'entreprise, il organise les mises à jour, les réunions et les suivis en un seul endroit.

Des vues Chat et Calendrier aux tableaux et documents, vous disposez d'une boîte à outils complète pour planifier, discuter et archiver, le tout sans changer d'onglet. Les champs personnalisés tels que les menus déroulants, les étiquettes, les textes longs et même les liens vers des sites web vous aident à adapter vos communications à n'importe quel public.

📌 Idéal pour : organiser la communication interfonctionnelle, la rendre consultable et toujours avoir une étape d'avance sur les mises à jour dispersées.

4. Le modèle de plan de communication ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez plus intelligemment, communiquez mieux : commencez avec le modèle de plan de communication ClickUp

Vous souhaitez planifier vos communications de projet comme un pro ? Le modèle de plan de communication ClickUp est fait pour vous.

Ce document prêt à l'édition divise votre stratégie de communication en sections claires et exploitables. Fixez des objectifs, décrivez les détails du projet et effectuez des analyses SWOT et PEST, le tout en un seul endroit.

Vous mapperez également les parties prenantes, documenterez les outils et finaliserez un forfait qui répondra aux questions « quoi », « quand » et « comment » pour chaque mise à jour.

Il y a même de l'espace pour l'analyse de la concurrence et l'évaluation post-projet, afin que vous ne vous contentiez pas de discuter, mais que vous appreniez et vous amélioriez au fur et à mesure.

📌 Idéal pour : élaborer une stratégie de communication solide, étayée par des recherches, qui va au-delà des mises à jour superficielles.

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? Application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, discuter et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail achevés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp convient à toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

5. Modèle de stratégie et de plan d'action pour la communication interne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Commencez à élaborer votre guide de communication interne à l'aide du modèle de stratégie et de plan d'action de communication interne ClickUp

Vous en avez assez de discuter de manière dispersée et de moments où vous vous demandez « On en a déjà parlé ? ». Le modèle de stratégie et de plan d'action pour la communication interne de ClickUp vous aide à passer de discussions non suivies à un plan de communication interne structuré et documenté.

Voici comment cela fonctionne :

Évaluez vos méthodes de communication actuelles afin d'identifier les lacunes et les retards

Fixez des objectifs clairs et mesurables, comme réduire le nombre de réunions ou accélérer les mises à jour

Verrouillez vos canaux de communication, qu'il s'agisse d'e-mail, de discuter ou de vidéo asynchrones

Décomposez votre forfait en tâches réalisables et faciles à suivre pour ne rien oublier

📌 Idéal pour : améliorer la communication interne, réduire les allers-retours et créer un moyen de communication cohérent au sein de votre équipe.

6. Modèle de tableau blanc pour le plan de communication ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Esquissez, planifiez et envoyez votre message grâce au modèle de tableau blanc « Plan de communication » de ClickUp

Si votre forfait de communication ressemble davantage à un enchevêtrement qu'à un flux structuré, cet article est fait pour vous.

Le modèle de tableau blanc ClickUp Communications Plan vous offre un espace visuel de type glisser-déposer pour mapper chaque étape de votre messagerie interne et externe.

De la planification des annonces de lancement à la mise à jour des processus de l'équipe, vous pouvez tout organiser à l'aide de notes autocollantes, de formes, de connecteurs et de blocs codés par couleur.

Il comprend également des statuts personnalisables pour le suivi et la mise en étape des éléments, de « Planification » et « en cours » à « Publié » ou « Révisé »

📌 Idéal pour : organiser des flux de communication complexes et transformer des plans confus en éléments clairs et faciles à suivre.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez mettre rapidement vos idées en pratique ? Transformez vos notes autocollantes en tâches en un seul clic et lancez leur exécution directement depuis le tableau blanc.

7. Modèle de matrice de communication et de réunion de l'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Optimisez chaque réunion grâce au modèle de matrice de communication et de réunion de l'équipe ClickUp

Vous en avez assez de courir après les mises à jour et de jongler avec les calendriers ? Le modèle de matrice de communication et de réunion de l'équipe ClickUp vous aide à mapper qui doit savoir quoi, à quelle fréquence et par quel canal, sans aller-retour.

Utilisez la vue Liste pour organiser les réunions par public, la vue Tableau pour regrouper par statut et la vue Calendrier pour obtenir un aperçu visuel de votre emploi du temps mensuel. Ajoutez du contexte grâce à des champs personnalisés tels que les objectifs de la réunion, le mode de communication, le calendrier, le public et le propriétaire.

Qu'il s'agisse de comptes rendus quotidiens ou d'évaluations trimestrielles, tout est organisé et facile à gérer.

📌 Idéal pour : structurer les mises à jour de l'équipe, les réunions récurrentes et la communication autour des projets dans un système de partage.

Voici ce que Jodi Salice, directrice artistique chez United Way Suncoast, a à dire à propos de ClickUp :

Je ne taris pas d'éloges à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'afficher, ClickUp est tout simplement infaillible.

Je ne taris pas d'éloges à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'afficher, ClickUp est tout simplement infaillible.

ClickUp Brain : une IA pour la messagerie qui travaille vraiment

Mais ce n'est qu'un aperçu. Si vous avez besoin d'une IA achevée qui comprend le contexte global de votre travail et peut rédiger et envoyer des messages en votre nom, découvrez ClickUp Brain. Il a été conçu pour repenser la façon dont les équipes communiquent. Alors que Slack permet de maintenir le flux de la discussion, ClickUp Brain veille à ce que rien d'important ne soit noyé dans les fils de discussion ou perdu dans la traduction.

Commencez chaque réunion avec un agenda clair rédigé par ClickUp Brain en quelques secondes

Voici comment cela améliore la communication au sein de votre équipe :

Créez des résumés instantanés des mises à jour clés grâce à la recherche IA ClickUp Enterprise d' , à partir de discussions, de tâches ou de documents, afin que votre équipe dispose toujours d'un résumé concis

Réécrivez ou simplifiez vos messages et commentaires, et créez des modèles d'e-mail pour une communication d'entreprise cohérente

Extrayez des informations pertinentes à partir de projets ou de discussions en quelques secondes à l'aide du langage naturel (il suffit de donner une commande pour obtenir une réponse)

Automatisez les messages répétitifs tels que les rappels ou les mises à jour de statut grâce à ClickUp Automatisations . Vous n'avez qu'à les envoyer une seule fois, et l'IA s'occupe du reste

Avec ClickUp Brain, vos messages ne sont pas simplement envoyés : ils sont clairs, pertinents et incitent à l'action.

🧠 Le saviez-vous ? Les utilisateurs de ClickUp Brain peuvent accéder à plusieurs modèles d'IA externes tels que ChatGPT, Claude, Gemini et bien d'autres directement depuis leur environnement de travail ClickUp. Abandonnez la prolifération des IA et utilisez une IA contextuelle qui a accès à toutes vos données de travail pour produire des ressources de campagne personnalisées en fonction de vos besoins.

Trouvez le modèle idéal pour une communication claire

Si votre équipe passe son temps à répéter les mêmes mises à jour, à courir après les réponses ou à perdre des informations clés dans des fils de discussion interminables, il est temps de repenser votre communication.

Le bon modèle de message Slack vous aide à communiquer plus rapidement, à rester cohérent et à vous démarquer, sans paraître austère ou robotique.

Les modèles gratuits de ClickUp vont au-delà des simples messages. Ils structurent vos mises à jour, automatisent les rappels et établissent la connexion entre votre communication et des tâches réelles, ce que Slack seul ne peut pas faire.

Lorsque Slack devient bruyant ou désorganisé, ClickUp permet de tout garder dans son contexte et de tout suivre.

Prêt à envoyer des mises à jour qui seront réellement lues et suivies d'effets ? Essayez ClickUp gratuitement.