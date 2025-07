les 11 meilleures alternatives à HeyGen pour la création de vidéos IA en 2025

La création de vidéos professionnelles était autrefois réservée aux agences, aux logiciels coûteux ou à de longues nuits passées à apprendre les astuces de modification en cours. HeyGen a changé la donne avec des avatars IA personnalisables et la possibilité de diffuser des vidéos de porte-parole en quelques heures, voire en quelques minutes.

Mais si vous vous heurtez à des limites en matière de personnalisation, de tarification ou d'options vocales, vous n'êtes pas seul.

De nombreux utilisateurs apprécient l'idée de générer des vidéos IA à l'aide de HeyGen, mais trouvent que cette solution n'est pas assez flexible pour des cas d'utilisation spécifiques, tels que le storytelling de marque, le contenu multilingue ou la collaboration dynamique en équipe.

C'est pourquoi cet article répertorie les meilleures alternatives à HeyGen qui vous offrent plus de contrôle, de créativité ou de prix abordables, selon ce que vous recherchez.

Pourquoi choisir les alternatives à HeyGen ?

HeyGen facilite la génération de vidéos IA, mais ce n'est pas pour tout le monde. Voici pourquoi les utilisateurs explorent des alternatives (d'après des avis réels) :

Personnalisation limitée des avatars et des environnements : Les utilisateurs signalent avoir atteint leurs limites en matière de créativité : aucun contrôle réel sur les gestes, les arrière-plans ou les éléments de marque sans achats supplémentaires

La qualité vocale peut sembler robotique ou incohérente : Certaines voix manquent de nuances émotionnelles ou de rythme, en particulier dans les vidéos longues ou multilingues, ce qui rend le résultat moins engageant

Les tarifs augmentent rapidement en fonction du volume : Bien que le service soit gratuit au départ, les fonctionnalités avancées telles que le clonage vocal ou les avatars multiples deviennent rapidement coûteuses. Il est donc difficile de faire évoluer HeyGen à un prix abordable

Pas de véritable environnement de travail collaboratif pour les équipes : HeyGen ne dispose pas d'outils intégrés de gestion de projet ou de révision, ce qui peut ralentir le travail des équipes ou des agences HeyGen ne dispose pas d'outils intégrés de gestion de projet ou de révision, ce qui peut ralentir le travail des équipes ou des agences de marketing vidéo

Fonctions de modification de base : Vous ne pouvez pas faire grand-chose au-delà de l'échange de scènes ou de superpositions de texte. Une production vidéo plus personnalisée (comme le B-roll, l'enregistrement d'écran, la superposition) nécessite d'autres outils

Outils de rédaction de scripts ou d'idéation IA limités : Vous devez fournir un script prêt à l'emploi ; l'IA ne vous aide pas pour le brainstorming, la création d'un plan ou la rédaction du script proprement dite

Lags occasionnels ou retards de rendu : Une plainte fréquente sur les sites d'avis est que les temps de rendu peuvent être lents pendant les périodes de forte affluence, ce qui a un impact sur les projets à délai d'exécution rapide

Ces limitations sont la raison pour laquelle nous avons sélectionné des outils de création vidéo qui font beaucoup mieux que HeyGen en termes de fonctionnalités essentielles pour des vidéos de qualité professionnelle. Découvrons-les ensemble.

Aperçu des alternatives à HeyGen

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Gestion de projet vidéo de bout en bout, scriptage par IA avec ClickUp Brain, documents et tableaux blancs collaboratifs, révision vidéo et clips pour l'enregistrement de webcam/écran Les petites équipes comme les grandes entreprises gèrent la production vidéo, du script aux commentaires, en un seul endroit Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Synthesia Avatars IA dans plus de 120 langues, conversion de scripts en vidéos, conversion PowerPoint, génération de vidéos en masse, synchronisation labiale Équipes de taille moyenne à grande créant des vidéos multilingues de formation et à usage interne Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 18 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises VEED Éditeur basé sur un navigateur avec avatars IA, sous-titres, synthèse vocale, Magic Cut, redimensionnement pour les réseaux sociaux Freelancers et petites équipes créant du contenu court et des vidéos prêtes pour les réseaux sociaux Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Rask Clonage vocal, doublage avec synchronisation labiale, séparation des locuteurs, exportation des sous-titres, mémoire de traduction Équipes de localisation et de contenu de taille moyenne à grande qui réutilisent des vidéos pour un public international Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 60 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises InVideo Script-vidéo IA, séquences d'archives, voix off, sous-titres, formats d'exportation prêts pour les réseaux sociaux Petites équipes et spécialistes du marketing produisant du contenu de marque et des vidéos sociales au rythme rapide Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 35 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Runway Conversion de texte en vidéo, cohérence des avatars Gen-4, suppression de l'arrière-plan, effets cinématiques, outils de mouvement IA Équipes créatives et créateurs de contenu solo produisant des récits avancés générés par l'IA Forfait Free disponible (utilisation limitée) ; forfaits payants à partir de 15 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Elai. io Convertissez des documents en vidéos animées par des avatars, des quiz interactifs, des exportations SCORM, plus de 75 langues Petites et moyennes équipes L&D et RH qui créent des vidéos de formation et du matériel d'intégration Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises AI Studios (DeepBrain) plus de 2 000 avatars, plus de 150 langues, scripts alimentés par GPT, gestes, contrôle vocal Équipes de formation, commerciales et de communication de taille moyenne à grande qui produisent du contenu avec des avatars réalistes Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Lumen5 Transformez vos articles de blog en vidéos, kits de marque, séquences d'archives, exportations multiformat Petites équipes et spécialistes du marketing indépendants qui réutilisent du contenu écrit pour en faire des ressources visuelles Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Créateur Colossyan Assistance SCORM, avatars multilingues, modèles vidéo, quiz, fonctionnalités d'apprentissage en ligne Petites et moyennes équipes de formation et de développement créant du contenu vidéo interne ou d'intégration Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 27 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Première heure Assistant de script, plus de 100 avatars, plus de 60 langues, accès basé sur les rôles, kits de marque Équipes de petites et moyennes entreprises qui développent leurs communications internes et leurs explications Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 30 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises

Les meilleures alternatives à HeyGen

Voici un aperçu détaillé des meilleures alternatives à HeyGen :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projets vidéo et la collaboration en équipe)

Gérez la production vidéo de bout en bout dans ClickUp Utilisez ClickUp Brain pour accélérer le flux de travail de production vidéo grâce à une assistance pour la rédaction de scripts, la planification, la préproduction et la postproduction

Si vous ne vous contentez pas de créer des vidéos, mais que vous gérez tout ce qui les entoure, ClickUp est fait pour vous.

Contrairement à HeyGen, qui se concentre uniquement sur les avatars générés par l'IA, ClickUp aide les équipes créatives à planifier, scénariser, enregistrer, réviser et suivre la progression tout au long du processus de production vidéo. Considérez-le moins comme un éditeur vidéo et plus comme le centre de commande ultime, alias « l'application qui fait tout », pour les équipes de contenu.

Commencez par rédiger votre script directement dans ClickUp Docs, où les collaborateurs peuvent modifier le texte en direct, ajouter des commentaires pour donner leur avis, étiqueter leurs collègues pour qu'ils interviennent et intégrer des liens de référence ou des médias.

Créez, modifiez et collaborez en temps réel grâce à une mise en forme riche, des pages imbriquées et un contrôle des versions dans ClickUp Docs

Vous n'avez pas besoin de vous lancer seul. Utilisez l'assistance IA de ClickUp Brain pour générer un premier script ou améliorer votre brouillon à partir d'un brief créatif. Ce n'est pas un outil GenAI ordinaire.

Ce qui le rend plus puissant que Claude ou ChatGPT, c'est sa capacité à comprendre le contexte. Il possède une connaissance approfondie des tâches, des documents et des discussions dans votre environnement de travail ClickUp, ce qui permet d'adapter vos vidéos à vos besoins précis et de réduire les retouches. De plus, vous pouvez également accéder aux derniers LLM (y compris Claude, ChatGPT, Gemini et bien d'autres) directement depuis ClickUp Brain !

Passez d'un LLM à l'autre à l'aide de ClickUp Brain et optimisez le modèle pour la tâche à accomplir

Une fois votre vision définie, ClickUp Brain vous aide également à résumer vos recherches, à reformuler les phrases maladroites ou même à diviser un script volumineux en plusieurs parties modulaires.

Lorsque vous êtes prêt à imaginer ou à visualiser le scénario, les tableaux blancs ClickUp vous permettent de mapper facilement les scènes, d'annoter les voix off et d'esquisser le flux de votre vidéo, ce qui est idéal pour le storyboarding ou les validations par les clients.

💡 Conseil de pro : le modèle de storyboard de ClickUp est idéal pour mapper visuellement les scènes et les séquences avant de commencer l'enregistrement.

À partir de là, ClickUp Clips vous permet d'enregistrer des visites guidées ou des narrations à partir de votre écran ou de votre webcam directement depuis votre navigateur, sans changer d'application. Besoin d'itérer ? Revoyez et commentez n'importe quel Clip, document ou tableau blanc au sein de la plateforme, sans aller-retour par e-mail.

Enregistrez et partagez sans effort votre écran et votre audio avec ClickUp Clips, qui rationalise la communication et la collaboration au sein de votre équipe

Et comme tout se trouve dans les tâches ClickUp, l'attribution des étapes suivantes, telles que la création d'animations, la recherche de B-roll ou la révision des coupes, se fait en un seul clic. Les statuts personnalisés, les priorités des tâches, les dépendances et l'assistance en ligne ClickUp en temps réel aident les équipes créatives à avancer plus rapidement et à rester synchronisées.

Pour aller encore plus vite, vous pouvez commencer avec le modèle de production vidéo dans ClickUp, un environnement de travail prêt à l'emploi qui vous aide à planifier les tournages et à suivre chaque étape du processus de production, de la préproduction à la postproduction.

Obtenez un modèle gratuit Lancez instantanément votre flux de travail avec le modèle de production vidéo de ClickUp, conçu pour structurer vos tournages, vos modifications et vos révisions du début à la fin

Enregistrez les dates de tournage, les talents, les lieux, les liens vers les fichiers et le statut d'approbation à l'aide des champs personnalisés ClickUp. Attribuez des tâches individuelles aux rédacteurs, éditeurs et réviseurs, et suivez tout grâce aux diagrammes de Gantt, calendriers et tableaux de bord intégrés pour une vue claire des échéanciers et des goulots d'étranglement.

✅ Optez pour cette solution si : Vous avez besoin d'une plateforme centralisée pour planifier, scénariser, gérer et réviser des projets vidéo avec votre équipe. ⚠️ Ne le choisissez pas si : Vous recherchez des avatars IA ou un outil uniquement axé sur la génération de contenu vidéo fini.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Enregistrez et partagez instantanément vos idées, commentaires et suggestions avec ClickUp Clips pour une communication asynchrone

Transcrivez des clips avec des horodatages à l'aide de l'IA

Intégrez des vidéos dans votre flux de travail en déposant des clips dans des documents, des commentaires, des discussions ou des tâches

Rédigez et résumez des scripts et des brouillons en quelques secondes avec ClickUp Brain (sans application IA tierce)

Réviser et annoter des fichiers vidéo professionnels dans ClickUp à l'aide des fichiers vidéo professionnels dans ClickUp à l'aide des fonctionnalités de révision natives

Passez plus rapidement de la préproduction à la postproduction grâce à des modèles de flux de travail vidéo spécialement conçus

Limites de ClickUp

Non conçu pour la modification en cours d'avatar ou cinématographique

Un ensemble de fonctionnalités très complet peut être intimidant pour les utilisateurs novices dans les flux de travail de production vidéo

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur sur G2 qualifie ClickUp de « solution tout-en-un » pour toutes ses équipes et tous ses projets :

Nous avons un processus complexe de production vidéo qui implique plusieurs personnes à différentes étapes du pipeline, plusieurs cycles de révision, chaque livrable unique nécessitant son propre délai. Je suis en mesure de rationaliser tout cela en utilisant les automatisations disponibles dans ClickUp, ce qui me permet de garder tout sur la bonne voie.

Nous avons un processus complexe de production vidéo qui implique plusieurs personnes à différentes étapes du pipeline, plusieurs cycles de révision, chaque livrable unique ayant son propre délai. Je suis en mesure de rationaliser tout cela en utilisant les automatisations disponibles dans ClickUp, ce qui me permet de tout garder sur la bonne voie.

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants s'appuient sur des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface chatbot familière et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) pourraient expliquer leur popularité dans divers rôles et secteurs. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activation/désactivation et au changement de contexte s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il réside directement dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

2. Synthesia (Idéal pour créer des vidéos d'avatars IA pour la formation et la communication interne)

via Synthesia

Vous souhaitez créer des vidéos d'avatars IA raffinées, idéales pour la formation, la communication interne et les contenus explicatifs, sans avoir à engager d'acteurs ou de studios ?

Synthesia offre une riche bibliothèque d'avatars réalistes avec des expressions faciales expressives et une synchronisation labiale naturelle dans plus de 120 langues. La plateforme vidéo IA prend en charge les flux de travail script-vidéo, la conversion PowerPoint-vidéo, les avatars personnalisés (via un téléchargement depuis une webcam ou un enregistrement professionnel en studio) et une suite croissante d'outils de collaboration.

✅ Optez pour cette solution si : vous souhaitez créer des vidéos soignées avec des avatars pour la formation, l'intégration ou la communication multilingue. ⚠️ Ne choisissez pas cette solution si : vous avez besoin d'un contrôle créatif approfondi sur la conception des scènes, les visuels ou les flux de travail de modification.

Meilleures fonctionnalités de Synthesia

Exportez des scripts et générez des vidéos dans plus de 120 langues en un seul clic

Utilisez la synchronisation labiale naturelle pour garantir le réalisme.

Automatisez à grande échelle en générant des vidéos en masse à partir de documents

Conservez le style de votre marque dans toutes vos vidéos grâce à des ressources et des arrière-plans réutilisables

Limites de Synthesia

Ne prend pas en charge la modification avancée des scènes — flexibilité limitée pour les visuels dynamiques

La vitesse de rendu varie en fonction de la file d'attente du projet et de la durée de la vidéo

Tarifs Synthesia

Starter : 18 $/mois (facturé annuellement)

Créateur : 64 $/mois (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Synthesia

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Synthesia ?

Un avis G2 dit :

Il existe une grande variété de matériel et d'effets que vous pouvez mélanger, ce qui offre une grande flexibilité créative. Bien que tous les avatars ne soient pas parfaits, il est possible d'en trouver qui fonctionnent bien en fonction de votre contenu.

Il existe une grande variété de matériel et d'effets que vous pouvez mélanger, ce qui offre une grande flexibilité créative. Bien que tous les avatars ne soient pas parfaits, il est possible d'en trouver qui fonctionnent bien en fonction de votre contenu.

via VEED

VEED est un éditeur basé sur un navigateur conçu pour les créateurs qui souhaitent bénéficier d'un montage vidéo, de sous-titres, d'avatars et d'un enregistrement d'écran alimentés par l'IA, le tout en un seul endroit.

VEED offre une combinaison puissante de fonctionnalités : modification en cours, synthèse vocale, suppression de l'arrière-plan, suppression des mots de remplissage, enregistreur d'écran/webcam et bibliothèque de ressources consultable. Les équipes peuvent collaborer en temps réel et les exportations incluent des formats spécifiques à la plateforme jusqu'à 4K.

✅ Optez pour cette solution si : Vous êtes un créateur solo ou une équipe sociale qui souhaite bénéficier d'une modification en cours rapide, de sous-titres et d'une publication via un navigateur. ⚠️ Ne le choisissez pas si : Vous avez besoin d'une modification en cours de l'échéancier de qualité professionnelle ou d'une narration d'avatar de haute qualité.

Meilleures fonctionnalités de VEED

Transcrivez et sous-titrez automatiquement des vidéos dans plusieurs langues

Supprimez le bruit et les mots de remplissage pour obtenir un son clair en un seul clic

Utilisez des avatars IA ou clonez des voix pour narrer vos vidéos

Utilisez Magic Cut pour supprimer automatiquement les silences et accélérer le rythme

Redimensionnez automatiquement vos vidéos pour Instagram, TikTok, YouTube, etc.

Limites de VEED

Le forfait Free ajoute un filigrane et limite la durée de téléchargement

Il manque des contrôles approfondis de l'échéancier

Tarifs VEED

Lite : 12 $/utilisateur/mois

Pro : 29 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur VEED

G2 : 4,6/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 3,3/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de VEED ?

Un avis Capterra partage :

La fonctionnalité de sous-titrage et d'ajout de texte est la meilleure de VEED. Je peux rendre mes vidéos plus descriptives et plus intéressantes pour mes spectateurs.

La fonctionnalité de sous-titrage et d'ajout de texte est la meilleure de VEED. Je peux rendre mes vidéos plus descriptives et plus intéressantes pour mes spectateurs.

👀 Le saviez-vous ? Les principaux cas d'utilisation de l'IA dans la production /le marketing vidéo sont les suivants : Génération de transcriptions ou de sous-titres (59 % des répondants)

Réfléchir à des idées ou rédiger un script (50 %)

Création de visuels ou correction de voix off (35 %)

4. Rask (Idéal pour le doublage et la traduction de vidéos)

via Rask

Parfait pour les entreprises qui ont besoin d'une traduction, d'un doublage et d'une localisation transparents, Rask fait tout cela et bien plus encore, tout en préservant l'identité des locuteurs et le ton de la marque.

Il permet le doublage IA dans plus de 130 langues avec une synchronisation labiale parfaite, la séparation des locuteurs et l'exportation des sous-titres (SRT). Parmi ses fonctionnalités uniques, citons le clonage vocal dans 29 langues, la mémoire de traduction et les environnements de travail en équipe. Cela le rend idéal pour les flux de travail de production vidéo multilingues à grande échelle.

✅ Optez pour cette solution si : Vous avez besoin de localiser des vidéos existantes à grande échelle avec doublage, clonage vocal et traductions précises. ⚠️ Ne le choisissez pas si : Vous partez de zéro et avez besoin d'un outil pour créer de nouvelles vidéos.

Les meilleures fonctionnalités de Rask

Créez des voix off dans votre propre voix dans 29 langues

Étiquete automatiquement plusieurs voix dans un contenu à plusieurs locuteurs

Utilisez la mémoire de traduction pour garantir la cohérence des formulations

Limitations de Rask

Ne convient pas à la création de nouveaux contenus vidéo, car axé uniquement sur la localisation

Tarifs Rask

Créateur : À partir de 60 $/mois

Creator Pro : À partir de 150 $/mois

Business : À partir de 750 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Rask

G2 : 4,7/5 (plus de 270 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rask ?

Extrait d'un avis G2:

La transcription et la traduction par défaut fonctionnent dans 99 % des cas dès la sortie de la boîte, le clonage vocal fonctionne également très bien... Dans RaskAI, les faux mouvements des lèvres, du nez et surtout du menton générés par la synchronisation labiale étaient très évidents et pas vraiment synchronisés entre eux.

La transcription et la traduction par défaut fonctionnent dans 99 % des cas dès la sortie de la boîte, le clonage vocal fonctionne également très bien... Dans RaskAI, les faux mouvements des lèvres, du nez et surtout du menton générés par la synchronisation labiale étaient très évidents et pas vraiment synchronisés entre eux.

5. InVideo (Idéal pour transformer des scripts en vidéos marketing prêtes à être diffusées sur les réseaux sociaux)

via InVideo

Créateur de vidéos axé sur les réseaux sociaux avec scripts alimentés par l'IA, avatars parlants, bibliothèque de ressources et modification en cours des modèles, InVideo fonctionne directement dans votre navigateur.

Il permet aux utilisateurs de convertir du texte en vidéos sociales prêtes à être publiées à l'aide de transitions fluides, de légendes et de voix off. Sa bibliothèque de millions de clips facilite la création rapide de contenu de marque. Les utilisateurs apprécient sa vitesse constante, même en cas de forte charge.

✅ Optez pour cette solution si : vous souhaitez transformer rapidement des scripts en vidéos marketing avec des séquences d'archives et des voix off automatiques. ⚠️ Ne choisissez pas cette solution si : vous avez besoin de visuels originaux, d'avatars ou de fonctionnalités de modification en cours.

Meilleures fonctionnalités d'InVideo

Transformez instantanément vos invites, instructions en un script de voix off complet

Convertissez du texte en vidéo. Faites correspondre automatiquement les scènes et les voix en un seul clic

Remplacez instantanément des clips, des voix off ou de la musique sans avoir à refaire le rendu

Ajoutez des sous-titres en plusieurs langues et recalibrez le timing

Exportez en un clic dans des formats spécifiques à chaque plateforme (TikTok, YouTube, etc.)

Limites d'InVideo

Les modèles peuvent sembler génériques pour les cas d'utilisation axés sur la marque

Tarifs InVideo

Gratuit (n'inclut pas l'IA)

Plus : 35 $/mois

Max : 60 $/mois

Génératif : 120 $/mois

Équipe : 999 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur InVideo

G2 : 4,5/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'InVideo ?

Voici l'avis d'un critique de Capterra:

Il existe des milliers de modèles de conception qui offrent un large intervalle de fonctionnalités, y compris de la musique, des vidéos et des pistes. C'est tellement facile à utiliser, il vous suffit de taper une invite basée sur la vidéo que vous souhaitez créer et la vidéo sera générée en quelques minutes.

Il existe des milliers de modèles de conception qui offrent un large intervalle de fonctionnalités, y compris de la musique, des vidéos et des pistes. C'est tellement facile à utiliser, il vous suffit de taper une invite basée sur la vidéo que vous souhaitez réaliser et la vidéo sera générée en quelques minutes.

🧠 Fait amusant : 51 % des spécialistes du marketing ont utilisé l'IA pour produire des vidéos, contre 49 % qui ne l'ont pas fait.

6. Runway (idéal pour les créateurs de contenu natif IA travaillant avec la conversion texte-vidéo)

via Runway

Véritable moteur pour les créateurs de vidéos natives IA, Runway offre des fonctionnalités de pointe telles que la conversion de texte en vidéo, la suppression d'arrière-plan, l'extension vidéo et la modification en cours dans une suite native cloud.

Runway combine des modèles de conversion de texte en vidéo (Gen‑1/2/3/4), la conversion d'images en vidéos, des effets et des outils d'extension de scène, le tout soutenu par une innovation digne d'Hollywood. Son modèle Gen‑4 conserve la cohérence des caractères sur plusieurs plans, une avancée majeure dans la narration vidéo.

✅ Optez pour cette solution si : Vous êtes un créateur avancé qui explore la narration native de l'IA, comme la génération de vidéos à partir de texte ou de scènes. ⚠️ Ne choisissez pas cette solution si : vous êtes novice en matière d'outils de marketing vidéo ou si vous avez simplement besoin d'une plateforme simple pour modifier du contenu social.

Meilleures fonctionnalités de Runway

Conservez les caractères et les objets d'un plan à l'autre grâce à Gen 4, à partir d'une seule image de référence

Supprimez les arrière-plans, ajoutez des transitions et stylisez les scènes en toute simplicité

Utilisez « Étendre la vidéo » pour allonger les clips verticaux en orientation paysage et vice versa

Limites de Runway

Comme il s'adresse principalement aux professionnels, il y a une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Tarification Runway

Gratuit (utilisation unique)

Standard : 15 $/utilisateur/mois

Pro : 35 $/utilisateur/mois

Unlimited : 95 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Runway

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Runway ?

Voici ce qu'un utilisateur G2 a écrit dans son avis :

fréquence d'images fluide avec contrôle des modifications si nécessaire, les commandes pour modifier la sortie sont vraiment flexibles... parfois, les générations peuvent être très éloignées de la réalité lorsqu'aucun matériel de référence n'est utilisé

fréquence d'images fluide avec contrôle des modifications si nécessaire, les commandes pour modifier la sortie sont vraiment flexibles... parfois, les générations peuvent être très éloignées de la réalité lorsqu'aucun matériel de référence n'est utilisé

7. Elai. io (Idéal pour créer des vidéos de formation interactives avec des quiz et l'exportation SCORM)

Conçu pour les équipes de formation et de développement, les spécialistes du marketing et les enseignants, Elai. io transforme des PDF ou des scripts en vidéos de formation interactives narrées par des avatars, avec des quiz intégrés et une exportation SCORM.

🧠 Anecdote : SCORM signifie Sharable Content Object Reference Model (modèle de référence d'objets de contenu partageable), un ensemble de normes techniques utilisées pour garantir que le contenu e-learning fonctionne sur n'importe quel LMS (système de gestion de l'apprentissage). Si votre outil vidéo exporte des fichiers SCORM, cela signifie que vos vidéos de formation peuvent être directement intégrées à des plateformes telles que Moodle, Docebo ou TalentLMS, avec suivi de la progression, quiz et données d'achèvement.

Vous commencez par saisir du texte ou une présentation PowerPoint, sélectionnez parmi plus de 80 avatars, choisissez parmi plus de 75 langues et ajoutez des quiz cliquables ou des interactions à branches multiples. Cette solution est idéale pour les cas d'utilisation d'apprentissage en ligne nécessitant un engagement structuré des spectateurs.

✅ Optez pour cette solution si : vous créez du contenu de formation structuré et avez besoin d'une narration guidée par des avatars, d'une exportation SCORM et d'interactivité. ⚠️ Ne choisissez pas cette solution si : vous recherchez une grande liberté créative ou des visuels marketing soignés avec des plans de coupe et des effets.

Meilleures fonctionnalités d'Elai. io

Facilitez l'apprentissage en générant des quiz interactifs et une logique de branchement

Téléchargez votre propre avatar ou voix pour une fidélité à votre marque

Limites d'Elai. io

L'interface est davantage adaptée à un contenu structuré, offrant moins de liberté créative

Il manque des fonctionnalités de modification en cours

Tarifs Elai. io

Free

Basique : 29 $/utilisateur/mois

Avancé : 59 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Elai. io

G2 : 4,6/5 (plus de 110 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Elai. io ?

Un avis G2 indique :

Elai. io a transformé notre processus de création de contenu, nous permettant d'internaliser la production. Nous pouvons désormais réagir plus rapidement aux ajustements de cours, aux mises à jour de produits et aux commentaires des apprenants... Certaines voix et avatars IA ont parfois des difficultés avec la synchronisation labiale et la prononciation précise, ce qui nécessite souvent des orthographes alternatives pour plus de clarté.

Elai. io a transformé notre processus de création de contenu, nous permettant d'internaliser la production. Nous pouvons désormais réagir plus rapidement aux ajustements de cours, aux mises à jour de produits et aux commentaires des apprenants... Certaines voix et avatars IA ont parfois des difficultés avec la synchronisation labiale et la prononciation précise, ce qui nécessite souvent des orthographes alternatives pour plus de clarté.

8. AI Studios par DeepBrain AI (Idéal pour les avatars réalistes et les vidéos d'entreprise multilingues)

via AI Studios par DeepBrain AI

Spécialisé dans les vidéos d'avatars humanoïdes pour le marketing, le service client et la formation, AI Studios by DeepBrain AI offre l'accès à plus de 2 000 avatars et plus de 150 langues sur un modèle basé sur des crédits.

Il offre des outils intuitifs de modification en cours, des gestes d'avatar et des outils de script de type ChatGPT . C'est un choix rentable pour les entreprises qui cherchent à localiser ou à personnaliser du contenu vidéo à grande échelle.

✅ Optez pour cette solution si : Vous avez besoin de vidéos d'avatars de style professionnel, disponibles en plusieurs langues. ⚠️ Ne le choisissez pas si : Vous recherchez une flexibilité créative, des modifications en cours importantes ou du contenu social court.

Les meilleures fonctionnalités d'AI Studios

Générez des vidéos narratives sans équipement coûteux

Reflétez les expressions humaines et les mouvements naturels avec des avatars expressifs

Choisissez des forfaits vidéo flexibles à la minute sans filigrane

Limites d'AI Studios

Les utilisateurs signalent que les modifications créatives (par exemple, l'intégration de B-roll) sont au mieux basiques

Tarifs AI Studios

Free

Personnel : 29 $/utilisateur/mois

Équipe : À partir de 69 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AI Studios

G2 : 4,3/5 (plus de 860 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos des studios IA ?

Un utilisateur G2 recommande cet outil :

Les fonctionnalités « texte vers vidéo » et « URL vers vidéo » permettent de gagner des heures de production, ce qui change la donne pour les équipes marketing et de contenu

Les fonctionnalités « texte vers vidéo » et « URL vers vidéo » permettent de gagner des heures de production, ce qui change la donne pour les équipes marketing et de contenu

9. Lumen5 (Idéal pour convertir des articles de blog en vidéos de marque attrayantes)

via Lumen5

Lumen5 est un créateur de vidéos IA convivial, idéal pour les spécialistes du marketing et les petites équipes qui souhaitent créer rapidement du contenu social ou de blog vers vidéo soigné.

Lumen5 convertit du texte (comme des articles de blog ou des scripts) en vidéos attrayantes à l'aide de l'IA pour adapter les visuels, la narration et le rythme, avec accès à des médias d'archives et à la personnalisation de la marque. Des modèles et des dispositions automatisées permettent d'achever le processus en quelques minutes, avec un minimum de compétences en conception.

✅ Optez pour cette solution si : Vous souhaitez réutiliser des blogs ou des scripts pour créer des vidéos propres et personnalisées avec un minimum d'efforts. ⚠️ Ne choisissez pas cette solution si : vous avez besoin d'une narration par avatar, du clonage vocal ou de contrôles de modification en cours.

Meilleures fonctionnalités de Lumen5

Appliquez facilement vos couleurs, votre logo et vos polices de caractères à toutes les vidéos

Exportez du contenu dans plusieurs formats (16:9, 9:16, etc.) en un seul clic

Utilisez des voix off IA ou téléchargez les vôtres pour personnaliser vos vidéos

Limites de Lumen5

La qualité de la voix off et la précision de la synchronisation labiale peuvent varier

Certains utilisateurs signalent avoir reçu des réclamations pour violation des droits d'auteur lorsqu'ils utilisent des ressources stockées pour leurs vidéos YouTube

Tarifs Lumen5

Communauté : Gratuit

Basique : 29 $/mois

Starter : 79 $/mois

Professionnel : 199 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lumen5

G2 : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 140 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lumen5 ?

Points forts d'un avis Capterra:

Très facile de créer des vidéos à partir de textes et d'articles de blog... Parfois, les vidéos trouvées ne sont pas très précises, mais vous pouvez sélectionner manuellement les meilleures.

Très facile de créer des vidéos à partir de textes et d'articles de blog... Parfois, les vidéos trouvées ne sont pas très précises, mais vous pouvez sélectionner manuellement les meilleures.

10. Colossyan Creator (Idéal pour les contenus e-learning évolutifs avec des fonctionnalités interactives)

via Colossyan Créateur

Outil vidéo d'IA axé sur la formation avec des avatars réalistes, une assistance multilingue, des quiz intégrés et l'exportation SCORM, Colossyan Creator est parfait pour créer du contenu e-learning et intégrer des équipes.

L'application convertit des scripts ou des diapositives téléchargées en vidéos narrées par des avatars dans plus de 70 langues, permettant des scènes en mode discussion avec plusieurs avatars et des quiz interactifs. Elle est idéale si vous souhaitez trouver un équilibre entre facilité d'utilisation et évolutivité.

✅ Optez pour cette solution si : vous travaillez dans le domaine de l'apprentissage en ligne ou des ressources humaines et avez besoin de vidéos de formation multilingues et interactives avec assistance SCORM. ⚠️ Ne choisissez pas cette solution si : vous avez besoin d'une narration cinématographique, de formats axés sur les réseaux sociaux ou d'une direction créative plutôt que visuelle.

Meilleures fonctionnalités de Colossyan Creator

Localisez votre contenu à l'échelle mondiale en générant automatiquement des vidéos dans plus de 70 langues

Invitez un nombre illimité de spectateurs avec des contrôles de rôle

Intégrez-les de manière transparente dans les plateformes LMS

Limites de Colossyan Creator

La flexibilité créative et les options de modification sont limitées

Tarifs Colossyan Creator

Free

Starter : À partir de 27 $/mois

Business : À partir de 88 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Colossyan Creator

G2 : 4,5/5 (plus de 470 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Colossyan ?

Un avis G2 dit :

Les avatars IA sont réalistes et la fonctionnalité de synthèse vocale est fluide, avec une grande variété d'options vocales. J'apprécie vraiment l'assistance multilingue, qui est extrêmement utile pour créer des supports de formation et d'intégration diversifiés.

Les avatars IA sont réalistes et la fonctionnalité de synthèse vocale est fluide, avec une grande variété d'options vocales. J'apprécie vraiment l'assistance multilingue, qui est extrêmement utile pour créer des supports de formation et d'intégration diversifiés.

11. Hour One (idéal pour les présentateurs virtuels hyperréalistes dans le domaine de la communication d'entreprise)

via Hour One

Hour One est un créateur d'avatars vidéo IA de qualité professionnelle qui offre des présentateurs virtuels hyperréalistes et des délais d'exécution rapides, adaptés au marketing, à la formation et à la communication interne à grande échelle.

Il propose plus de 100 avatars et prend en charge plus de 60 langues. Il fournit également des assistants de script et de modèles, des kits de marque et des outils de collaboration sécurisés.

✅ Optez pour cette solution si : vous avez besoin de présentateurs réalistes pour votre communication d'entreprise, vos vidéos explicatives sur vos produits ou vos mises à jour internes. ⚠️ Ne le choisissez pas si : Vous souhaitez produire des vidéos à faible coût ou vous essayez simplement l'IA vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de Hour One

Réalisez vos vidéos en quelques minutes grâce à des assistants de script

Soyez rapidement opérationnel grâce à une interface utilisateur simple

Invitez des éditeurs et des spectateurs avec des permissions de rôle sécurisées

Traduisez facilement des vidéos grâce à l'assistance multilingue et aux sous-titres intégrés

Limitations de Hour One

Les utilisateurs trouvent que certains avatars IA semblent étranges

La configuration d'avatars personnalisés peut nécessiter l'aide du service d'assistance

Tarification Hour One

Essai gratuit

Lite : 30 $/mois

Business : 112 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hour One

G2 : 4,5/5 (plus de 120 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hour One ?

Voici l'avis d'un utilisateur G2 sur cet outil :

Le rendu de la vidéo a été assez rapide et la fonctionnalité d'environnement de travail partagé a très bien fonctionné, car mon collègue a pu observer les modifications que j'ai apportées en temps réel. J'ai apprécié le choix d'avatars et le clonage de ma voix était excellent... J'ai trouvé la structure tarifaire un peu confuse, je n'ai pas compris comment j'étais facturé avant d'atteindre la limite de mon type d'abonnement.

Le rendu de la vidéo a été assez rapide et la fonctionnalité d'environnement de travail partagé a très bien fonctionné, car mon collègue a pu observer les modifications que j'ai apportées en temps réel. J'ai apprécié le choix d'avatars et le clonage de ma voix était excellent... J'ai trouvé la structure tarifaire un peu confuse, je n'ai pas compris comment j'étais facturé avant d'atteindre la limite de mon type d'abonnement.

Choisir la meilleure alternative à HeyGen

HeyGen a peut-être ouvert la voie au contenu basé sur les avatars, mais à mesure que les équipes s'agrandissent, les attentes augmentent : meilleur contrôle, collaboration plus intelligente, tarification flexible et fonctionnalités qui vont au-delà de l'échange de visages ou de la synchronisation labiale.

Des outils tels que Synthesia et Colossyan excellent dans la création rapide de vidéos de formation animées par des avatars. Rask et DeepBrain brillent dans le domaine de la localisation. Et pour les contenus courts qui évoluent rapidement, VEED, Runway et InVideo AI offrent des résultats élégants.

Votre cas d'utilisation, la taille de votre équipe et vos objectifs créatifs définiront ce que « meilleur » signifie pour vous.

Mais ClickUp est notre recommandation si vous cherchez à gérer l'intégralité du processus de production vidéo, de la rédaction du script à la révision des tâches, au sein d'une seule et même plateforme.

Vous souhaitez abandonner les flux de travail dispersés ? Essayez ClickUp gratuitement et découvrez ce qui se passe lorsque l'IA rencontre la collaboration.