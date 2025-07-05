Les 8 meilleurs outils d'IA pour les ingénieurs réseau en 2025

Du dépannage des pannes à 2 heures du matin à la résolution des erreurs de configuration, votre rôle d'ingénieur réseau vous oblige à jongler en permanence avec un million de choses.

Mais que se passerait-il si les outils AIOps (intelligence artificielle pour les opérations informatiques) pouvaient alléger votre charge de travail ?

L'IA peut automatiser les tâches fastidieuses, prédire les pannes avant qu'elles ne se produisent et aider à gérer les cybermenaces. Le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin de réorganiser votre système. Les outils d'IA peuvent être intégrés aux logiciels existants de votre entreprise.

Dans ce guide, nous avons compilé les meilleurs outils d'IA destinés aux ingénieurs réseau afin d'optimiser les services et les performances réseau, avec leurs avantages, leurs inconvénients, leurs tarifs et les avis d'utilisateurs réels. Jetons-y un œil !

Voici un aperçu des meilleurs outils d'IA pour les professionnels des réseaux informatiques:

Un outil de surveillance réseau basé sur l'IA peut détecter des modèles de trafic inhabituels provenant d'un appareil mal configuré. Il optimise automatiquement le routage et résout le problème en quelques secondes.

Vous devez choisir avec soin un système d'IA qui s'intègre à DevOps, génère des informations prédictives et gère efficacement les projets réseau.

Recherchez :

Dépannage automatisé : Détectez, diagnostiquez et résolvez les problèmes réseau sans intervention humaine

Analyse prédictive : analysez les données historiques pour anticiper les pannes ou les problèmes avant qu'ils ne surviennent et analysez les données historiques pour anticiper les pannes ou les problèmes avant qu'ils ne surviennent et prendre de meilleures décisions

Détection des anomalies : surveillez en permanence le trafic réseau afin d'identifier les activités inhabituelles telles que les appareils mal configurés ou les pics d'utilisation inattendus

Sécurité et conformité : identifiez les comportements suspects, tels que les tentatives d'accès non autorisées, grâce à la détection des menaces intégrée

Optimisation du réseau : gérez la bande passante, hiérarchisez les applications critiques, réduisez la congestion et suggérez des chemins de routage optimaux

Tableaux de bord conviviaux : recevez des alertes en temps réel, des indicateurs de performance et des recommandations exploitables dans une interface claire et intuitive

Flux de travail automatisés : rationalisez les tâches de gestion réseau courantes telles que les mises à jour de configuration, l'application des politiques et la réponse aux incidents, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire les erreurs humaines

Lorsque vous configurez des routeurs, des commutateurs, des pare-feu et des réseaux sans fil, vous devez vous assurer que tout fonctionne correctement et en toute sécurité.

Le bon outil de flux de travail d'IA peut améliorer les performances, renforcer la sécurité et assurer la fluidité des flux de données. Consultez cette liste pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins !

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projets informatiques et réseau)

Essayez ClickUp Brain dès maintenant Créez des guides de sécurité réseau et réfléchissez à des idées pour mettre en œuvre des processus réseau sécurisés avec l'aide de l'IA de ClickUp Brain

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, combine la gestion des connaissances, la gestion de projet et la collaboration d'équipe dans son interface alimentée par l'IA pour une efficacité optimale du flux de travail. Elle peut également se former pour s'adapter à vos besoins en matière de gestion de réseau.

Les ingénieurs réseau sont confrontés à des tâches répétitives de dépannage, de résolution d'incidents et de documentation. Mais au lieu de documenter manuellement les problèmes réseau, ClickUp Brain peut vous aider à générer des rapports structurés pour les tâches de maintenance à partir de données brutes, avec les journaux précédents, les modèles et un résumé.

Créez des rapports d'incidents structurés, résumez-les et convertissez les points à retenir en éléments d'action avec ClickUp Brain

ClickUp AI hiérarchise également vos tâches. Si un ingénieur se voit attribuer plusieurs tâches, telles qu'une modification de la configuration VLAN et un audit critique de la sécurité du réseau, ClickUp AI recommande la tâche à traiter en priorité en fonction de la gravité et de l'impact.

Pour alléger votre charge de travail, l'IA de ClickUp automatise les tâches répétitives telles que l'attribution et la mise à jour des statuts des tâches de maintenance réseau et la planification des délais pour la surveillance des mises à jour du système.

Avec ClickUp Automatisation, vous pouvez attribuer automatiquement des tickets en fonction du type de problème (par exemple, « Configuration du pare-feu » va à l'équipe Sécurité, « Instabilité BGP » à l'équipe Réseau central). Vous pouvez même configurer des flux de travail complets qui fonctionnent sans intervention manuelle.

✅ Exemple : lorsqu'une nouvelle tâche ClickUp est étiquetée « Urgent » dans la priorité + « Datacenter » dans le champ personnalisé Emplacement, elle envoie une notification à l'ingénieur de garde dans Slack, ajoute la tâche au tableau Datacenter Ops et crée une sous-tâche liée pour la documentation.

Automatisez les tâches de maintenance répétitives et l'attribution des tickets avec les automatisations ClickUp

Ce qui est vraiment génial avec l'IA de ClickUp, c'est que vous pouvez travailler avec plusieurs LLM tels que ChatGPT, Claude et Gemini directement depuis votre environnement de travail. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez tirer pleinement parti de l'intelligence artificielle et dire adieu aux erreurs humaines et aux limites. Passez d'un LLM à l'autre à l'aide de ClickUp Brain et optimisez le modèle pour la tâche à accomplir

ClickUp peut également s'intégrer à des outils de surveillance tiers afin de consolider les données réseau dans les tableaux de bord ClickUp pour une analyse et une prise de décision en temps réel.

Et lorsqu'il s'agit de collaborer entre les équipes d'ingénierie, d'informatique, de sécurité et les fournisseurs, vous disposez de plusieurs outils pour faciliter la gestion de projet réseau :

: mappez les topologies réseau ou les diagrammes d'architecture de haut niveau, puis convertissez les nœuds directement en tâches exploitables Tableaux blancs ClickUp: mappez les topologies réseau ou les diagrammes d'architecture de haut niveau, puis convertissez les nœuds directement en tâches exploitables

Organisez visuellement vos tâches avec ClickUp

: divisez les projets volumineux en tâches et sous-tâches gérables. Discutez des modifications de configuration ou des étapes de dépannage directement dans la tâche, avec des @mentions, des commentaires assignés et des pièces jointes pour plus de contexte. Vous pouvez définir Tâches ClickUp: divisez les projets volumineux en tâches et sous-tâches gérables. Discutez des modifications de configuration ou des étapes de dépannage directement dans la tâche, avec des @mentions, des commentaires assignés et des pièces jointes pour plus de contexte. Vous pouvez définir des statuts de tâche personnalisés pour définir les étapes de la tâche, telles que « Surveillance du réseau », « Problème identifié », « Correction en cours » et « Résolu ». Cela garantit que les flux de travail sont alignés sur les exigences uniques des projets de gestion de réseau

avec permissions : maintenez les procédures opératoires normalisées (procédures opératoires normalisées), la documentation des adresses IP, les protocoles de sécurité, les checklists de conformité, les matrices d'escalade des fournisseurs, etc. , dans des documents contrôlés par version et liés aux tâches Documents ClickUpavec permissions : maintenez les procédures opératoires normalisées (procédures opératoires normalisées), la documentation des adresses IP, les protocoles de sécurité, les checklists de conformité, les matrices d'escalade des fournisseurs, etc. , dans des documents contrôlés par version et liés aux tâches

En consolidant les flux de travail sur une seule plateforme, ClickUp élimine les systèmes fragmentés, permettant ainsi aux équipes informatiques de se concentrer sur l'optimisation des performances du réseau.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Générez automatiquement une entrée détaillée dans le journal des modifications à l'aide de ClickUp AI chaque fois qu'une mise à jour de la configuration réseau ou une modification de l'infrastructure est effectuée, et stockez-la directement dans un document ClickUp centralisé pour référence continue et audit

Créez des tâches récurrentes dans ClickUp pour la maintenance planifiée, comme les mises à jour du pare-feu, les vérifications des sauvegardes et les audits de sécurité

Affichez les alertes de sécurité réseau et les analyses des temps d'arrêt dans une vue centralisée grâce aux tableaux de bord ClickUp

Utilisez Slack, Microsoft Teams ou des alertes par e-mail pour tenir les ingénieurs informés des problèmes réseau en temps réel grâce à plus de 1 000 intégrations ClickUp

Limites de ClickUp

Les débutants peuvent se sentir dépassés par le large éventail de fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de ClickUp

Un avis TrustRadius partage :

Avec ClickUp, nous pouvons ajouter des tâches dépendantes et les attribuer à différentes équipes. Cela facilite grandement le travail d'explication d'une tâche à partir de zéro, car toutes les données sont déjà fournies dans cette tâche particulière.

Avec ClickUp, nous pouvons ajouter des tâches dépendantes et les attribuer à différentes équipes. Cela facilite grandement le travail d'explication d'une tâche à partir de zéro, car toutes les données sont déjà fournies dans cette tâche particulière.

2. Juniper Mist IA (Idéal pour les réseaux sans fil et l'automatisation basés sur l'IA)

via Juniper Mist IA

L'assistant réseau virtuel Marvis de Juniper Mist IA agit comme un copilote alimenté par l'IA pour les ingénieurs réseau. Il diagnostique les problèmes réseau, optimise l'infrastructure réseau et réduit l'intervention humaine dans le dépannage.

Il permet également aux ingénieurs réseau d'obtenir des informations complètes sur l'expérience utilisateur en collectant et en analysant les données provenant des points d'accès, commutateurs, routeurs et pare-feu Juniper.

Les meilleures fonctionnalités de Juniper Mist IA

Garantissez des performances Wi-Fi, filaires et SD-WAN supérieures grâce à la gestion des ressources radio basée sur l'IA

Réduisez au minimum les visites sur site et le dépannage manuel grâce à l'automatisation basée sur l'IA

Bénéficiez d'une corrélation automatisée des évènements, d'une identification précise des causes profondes et de la mise en œuvre d'opérations réseau autonomes

Obtenez des informations approfondies et des conseils pratiques grâce à une interface conversationnelle en langage naturel

Limites de l'IA Juniper Mist

L'accès gratuit au point d'accès Juniper Mist et l'essai de 90 jours de l'assurance Wi-Fi sont limités aux États-Unis

Tarification de Juniper Mist IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Juniper Mist IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Juniper Mist IA

Une critique sur Reddit souligne :

Je travaille chez un MSP et nous utilisons Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus et Mist pour divers clients et solutions. Mist est de loin mon préféré en raison de sa facilité de configuration et d'assistance. Ils ont encore du chemin à faire en matière de commutation et de routage, mais ils font d'énormes progrès.

Je travaille chez un MSP et nous utilisons Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus et Mist pour divers clients et solutions. Mist est de loin mon favori en raison de sa facilité de configuration et d'assistance. Ils ont encore du chemin à faire en matière de commutation et de routage, mais ils font d'énormes progrès.

3. SolarWinds Network Performance Monitor (idéal pour offrir une visibilité approfondie sur l'état et le trafic du réseau)

via SolarWinds Network Performance Monitor

Gérer un réseau, qu'il soit sur site, hybride ou multifournisseur, n'est pas une mince affaire. SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) simplifie le processus en offrant aux ingénieurs une visibilité en temps réel sur les indicateurs de performances sans automatisation complexe. Au lieu de vous noyer dans les données, vous obtenez des informations claires et exploitables pour résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.

Meilleures fonctionnalités de SolarWinds Network Performance Monitor

Générez des plans visuels intelligents des réseaux hybrides et sur site afin de simplifier la surveillance et le dépannage

Suivez et analysez les chemins réseau critiques en temps réel afin d'identifier les goulots d'étranglement et les causes profondes de la dégradation des performances

Utilisez des alertes basées sur les anomalies et des notifications pilotées par l'AIOps pour réagir aux problèmes avant qu'ils ne perturbent les opérations

Créez des tableaux de bord personnalisés qui mettent en évidence les indicateurs de performance réseau clés les plus pertinents pour les besoins de votre organisation

Limites de SolarWinds Network Performance Monitor

L'interface utilisateur et les visuels sont basiques

Le produit et les performances peuvent sembler dépassés

Vous ne pouvez pas l'utiliser pour surveiller votre VPN ou qui entre et sort de votre réseau

Tarifs de SolarWinds Network Performance Monitor

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SolarWinds Network Performance Monitor

G2 : 4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Ce que disent les utilisateurs réels à propos de SolarWinds Network Performance Monitor

Un utilisateur de Capterra déclare :

Il affiche clairement notre réseau en temps réel, ce qui facilite la détection et la résolution des problèmes avant qu'ils ne provoquent des temps d'arrêt importants.

Il affiche clairement notre réseau en temps réel, ce qui facilite la détection et la résolution des problèmes avant qu'ils ne provoquent des temps d'arrêt importants.

4. Cisco DNA Center (idéal pour les réseaux basés sur l'intention et l'atténuation proactive des menaces)

via Cisco DNA Center

Pourquoi perdre du temps à gérer manuellement votre réseau ? Cisco Catalyst Center automatise la configuration des appareils, assure le suivi de l'état du réseau et renforce la sécurité.

Grâce à la détection des anomalies basée sur l'IA et à des informations approfondies sur la sécurité, il identifie les menaces avant qu'elles ne se transforment en catastrophes, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit et plus de temps pour vous concentrer sur l'essentiel.

Meilleures fonctionnalités de Cisco DNA Center

Mettez en œuvre un contrôle d'accès et une segmentation basés sur des politiques avec Cisco Identity Services Engine (ISE) afin de restreindre les accès non autorisés au réseau

Utilisez des algorithmes d'apprentissage automatique en temps réel pour détecter, dépanner et résoudre les problèmes réseau avant qu'ils n'affectent les utilisateurs

Assistance Analyseur 3D sans fil pour mapper la couverture Wi-Fi, détecter les interférences et optimiser les problèmes de performances sans fil

Limites du Cisco DNA Center

Compatible uniquement avec les appareils réseau Cisco

L'architecture et l'interface utilisateur peuvent être complexes pour certains utilisateurs

Peut rencontrer un problème de latence dans la corrélation des données

Tarifs Cisco DNA Center

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cisco DNA Center

G2 : 4,3/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que disent les utilisateurs réels à propos de Cisco DNA Center

Extrait d'un avis G2:

Cisco DNA Center est une plateforme puissante, mais son apprentissage et son utilisation peuvent s'avérer complexes. Le coût est également un facteur à prendre en compte.

Cisco DNA Center est une plateforme puissante, mais son apprentissage et son utilisation peuvent s'avérer complexes. Le coût est également un facteur à prendre en compte.

5. NetBrain (Idéal pour la visualisation en temps réel d'infrastructures réseau complexes)

via NetBrain

Les problèmes réseau ne devraient pas vous prendre au dépourvu. Avec NetBrain, vous pouvez prévenir les problèmes plutôt que d'y réagir. Il crée des plans réseau dynamiques en temps réel qui éliminent les conjectures.

Que vous travailliez dans des environnements cloud hybrides ou SDN, vous bénéficiez d'une visibilité de bout en bout qui vous permet de résoudre rapidement les problèmes et de garder une longueur d'avance.

Les meilleures fonctionnalités de NetBrain

Générez des plans de réseau en temps réel, historiques et « golden path » pour une visibilité complète du cloud hybride et du SDN

Détectez les problèmes transitoires, diagnostiquez automatiquement les problèmes et fermez automatiquement les tickets répétitifs grâce à l'observabilité assistée par l'IA

Effectuez des évaluations continues à l'échelle du réseau pour détecter les risques avant qu'ils ne perturbent les opérations

Planifiez, testez et exécutez les changements grâce à l'analyse d'impact intégrée afin d'éviter les erreurs de configuration et les risques pour la sécurité

Déclenchez des flux de travail automatisés pour le dépannage, la correction et la conformité sans avoir besoin de scripts manuels

Limites de NetBrain

L'outil peut ralentir pendant certains processus

La mise en œuvre peut s'avérer difficile

Cela peut s'avérer coûteux pour les petites équipes et celles qui ont un budget limité

Tarifs NetBrain

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur NetBrain

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de NetBrain

Une évaluation G2 donne une note positive à cet outil :

Il fournit une cartographie dynamique, une analyse des chemins en temps réel et un dépannage au niveau du protocole. Les plans/chemins peuvent être téléchargés dans Vision à des fins de documentation et d'audit. Toutes les modifications du réseau peuvent être validées via NetBrain avant leur mise en œuvre effective.

Il fournit une cartographie dynamique, une analyse des chemins en temps réel et un dépannage au niveau du protocole. Les cartes/chemins peuvent être téléchargés dans Vision à des fins de documentation et d'audit. Toutes les modifications du réseau peuvent être validées via NetBrain avant leur mise en œuvre effective.

6. Arista CloudVision (idéal pour les opérations dans des environnements hybrides et multi-cloud)

via Arista CloudVision

Le Network Data Lake (NetDL™) d'Arista CloudVision est comme une machine à remonter le temps pour votre réseau. Il collecte, analyse et corrèle les données à l'échelle du réseau, offrant ainsi des informations historiques et en temps réel. Du diagnostic des causes profondes au renforcement de la sécurité, c'est un outil puissant pour les ingénieurs qui ont besoin d'une visibilité approfondie.

Les meilleures fonctionnalités d'Arista CloudVision

Intégrez les réseaux de centres de données, de campus, WAN et cloud dans une plateforme de gestion unique

Utilisez les techniques d'IA pour identifier les anomalies, optimiser les configurations des appareils et atténuer les risques de sécurité sur les réseaux hybrides et cloud

Orchestrez et surveillez les politiques de micro-segmentation sur plusieurs domaines réseau

Utilisez le moteur Autonomous Virtual Assist (Arista AVA™) pour analyser les données de télémétrie, fournir des analyses prédictives et des informations exploitables

Affichez en temps réel la conformité des appareils, recevez des alertes en cas de vulnérabilités et automatisez les processus d'audit pour garantir le respect des normes et des politiques de sécurité

Limites d'Arista CloudVision

Cet outil nécessite une configuration matérielle et logicielle spécifique pour offrir des performances optimales, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour la mise à niveau du système

Tarifs Arista CloudVision

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Arista CloudVision

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent d'Arista CloudVision

Un critique Reddit partage :

Nous pouvions voir exactement à la seconde près quand une mauvaise interface allait fluctuer ou tomber en panne, et exactement à la seconde près quand elle allait se rétablir, ce qui aurait pu échapper à un collecteur SNMP normal.

Nous pouvions voir exactement à la seconde près quand une mauvaise interface allait se déconnecter ou tomber en panne, et exactement à la seconde près quand elle allait se reconnecter, ce qui aurait pu échapper à un collecteur SNMP normal.

7. Auvik (Idéal pour la gestion à distance et la récupération rapide après des erreurs de configuration)

via Auvik

La sauvegarde automatisée de la configuration et le suivi des appareils d'Auvik garantissent que les équipes informatiques peuvent récupérer les données en cas de mauvaise configuration ou de menaces pour la sécurité, avec un temps d'arrêt minimal.

Il met en avant la gestion de réseau basée sur le cloud, offrant un dépannage automatisé, une optimisation du réseau et une maintenance prédictive.

Les meilleures fonctionnalités d'Auvik

Visualisez l'automatisation de l'ensemble de votre réseau grâce à des plans topologiques en temps réel qui prennent en charge la synchronisation en temps réel

Utilisez plus de 64 alertes préconfigurées et personnalisables pour détecter et résoudre les problèmes avant qu'ils n'affectent les utilisateurs

Connectez Auvik à vos systèmes de gestion informatique préférés pour améliorer vos flux de travail et vos opérations

Accédez à des fonctionnalités de gestion à distance telles que le terminal intégré à l'application, le navigateur à distance et le tunnel à distance pour dépanner et résoudre les problèmes

Limites d'Auvik

La modification des rapports existants et l'obtention des données sont parfois fastidieuses

L'installation et la configuration sont difficiles, même au niveau débutant

Tarifs Auvik

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Auvik

G2 : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 70 avis)

Ce que disent les utilisateurs réels à propos d'Auvik

Sur G2, un utilisateur partage :

Auvik offre un déploiement et une gestion faciles, ainsi qu'une surveillance cohérente. La plateforme est constamment améliorée afin d'accroître la sécurité, la convivialité et les fonctionnalités.

Auvik offre un déploiement et une gestion faciles, ainsi qu'une surveillance cohérente. La plateforme est constamment améliorée afin d'accroître la sécurité, la convivialité et les fonctionnalités.

8. ManageEngine OpManager (idéal pour intégrer les performances, la sécurité et la détection des pannes)

via ManageEngine OpManager

Vous jonglez entre les services cloud, les périphériques réseau et les performances des serveurs ? ManageEngine OpManager garde tout sous contrôle. La détection des pannes et l'automatisation basées sur l'IA réduisent les opérations de dépannage fastidieuses, afin que les ingénieurs puissent se concentrer sur des projets plus importants au lieu de courir partout.

Meilleures fonctionnalités de ManageEngine OpManager

Bénéficiez d'une visibilité sur l'état, la disponibilité et les performances de tous les appareils IP pour garantir la fluidité des opérations

Réduisez les temps d'arrêt grâce à la détection des anomalies, aux alertes intelligentes et aux flux de travail de correction automatisés basés sur l'IA et l'apprentissage automatique

Utilisez des cartes de couche 2, des vues de topologie virtuelle et des plans de centre de données en 3D pour comprendre les dépendances réseau

Analysez l'utilisation de la bande passante, dépannez les vulnérabilités potentielles et améliorez la fiabilité des liaisons WAN grâce à la technologie IPSLA de Cisco

Limites de ManageEngine OpManager

Les intégrations tierces nécessitent une configuration réseau supplémentaire et une assistance technique

Les mises à jour peuvent parfois causer des problèmes de stabilité du logiciel

Personnalisation approfondie limitée sans scripts et manque d'options de modèles

Tarifs de ManageEngine OpManager

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ManageEngine OpManager

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

