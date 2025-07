Meilleurs générateurs SVG IA pour des graphiques vectoriels évolutifs

La conception de graphiques vectoriels évolutifs (SVG) peut être un processus frustrant. Que vous créiez des icônes, des logos, des éléments d'interface utilisateur ou des illustrations, vous avez besoin de vecteurs nets et précis qui s'adaptent sans perte de qualité.

Mais tracer manuellement des images, ajuster les points d'ancrage et affiner les chemins prend du temps. Du temps que vous pourriez consacrer à un travail plus créatif.

Les générateurs SVG IA vous facilitent la tâche. Ces outils vous permettent de convertir des images raster en vecteurs, de générer des SVG personnalisés à partir d'invitations, de texte et d'affiner vos designs en quelques clics.

Il vous suffit de télécharger une image, de saisir une invite ou de modifier quelques paramètres. L'IA s'occupe du reste et vous fournit des vecteurs nets et évolutifs en quelques secondes. Fini les réglages manuels fastidieux ou les logiciels de conception compliqués comme Adobe Illustrator.

Et une fois que vous avez trouvé le SVG parfait ? Déposez-le directement dans ClickUp pour que vos flux de travail de conception restent précis, synchronisés et sans stress.

Découvrons les meilleurs générateurs SVG IA pour créer des graphiques vectoriels de haute qualité et évolutifs ! Il est temps de créer des images époustouflantes. 💃🏽

Que rechercher dans un générateur SVG IA ?

Vous avez besoin de graphiques vectoriels propres et évolutifs (rapidement). Mais tous les outils d'IA ne sont pas à la hauteur. Certains créent des chemins désordonnés, d'autres ont du mal avec les détails, et certains ne vous offrent pas suffisamment de contrôle. Alors, qu'est-ce qui compte vraiment ?

Découvrons ensemble les fonctionnalités clés à rechercher afin que vous puissiez choisir un outil qui en vaut la peine.

Résultat de haute qualité : Génère à chaque fois des SVG nets et parfaits au pixel près. Vous n'aurez plus à nettoyer ces formes étranges ou ces lignes irrégulières

Interface intuitive : vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités sans passer beaucoup de temps à apprendre la navigation. L'un des principaux avantages de vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités sans passer beaucoup de temps à apprendre la navigation. L'un des principaux avantages de l'utilisation de l'IA pour la conception graphique est le gain de temps, et une courbe d'apprentissage abrupte va à l'encontre de cet objectif

Modèles de conception : Propose Propose des modèles de conception graphique afin que vous puissiez créer rapidement des images vectorielles de qualité professionnelle sans partir de zéro. Cela sera particulièrement utile si vous êtes débutant

Invites IA : Vous offre plusieurs options pour Vous offre plusieurs options pour les invites d'images IA . Ces invites textuelles peuvent vous donner une idée par où commencer

Options de personnalisation : Vous permet de modifier les couleurs, les formes ou les styles pour les adapter à votre marque. Un bon générateur SVG IA ne doit pas vous limiter à des designs génériques

Plusieurs options d'exportation : Offre plusieurs formats d'exportation tels que SVG, PNG, JPEG et PDF pour vos images vectorielles générées. Cela vous donne une grande liberté pour utiliser les visuels dans le contenu sur plusieurs canaux

👀 Le saviez-vous ? Les SVG sont indépendants de la résolution, ce qui signifie qu'ils restent d'une netteté cristalline, quel que soit le niveau de zoom. Vous pouvez les redimensionner à l'infini sans perte de qualité d'image !

Les meilleurs générateurs SVG IA en un coup d'œil

Voici un bref aperçu des meilleurs générateurs SVG IA :

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Équipes de toutes tailles ; flux de travail et intégration SVG optimisés par l'IA Générateur d'images IA, tableaux blancs, intégration Figma, automatisation des flux de travail, outils de feedback, modèles, gestion des tâches Free Forever ; forfaits payants à partir de 7 $/mois Adobe (Express/Firefly) Particuliers et équipes ; conversion d'images en SVG PNG/JPG vers SVG, générateur d'images IA, modèles, texte vers image, fichiers jusqu'à 40 Mo Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9,99 $/mois Canva Particuliers et équipes ; modification en cours de graphiques vectoriels Éditeur SVG, glisser-déposer, outils de couleur, modèles, gomme magique, accès mobile/web Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 15 $/mois Vectr Particuliers et petites équipes ; vecteurs à partir d'instructions détaillées Invitations, instructions (positives/négatives), art 3D, autocollants, suppression d'arrière-plan, conversion PNG/JPG en SVG Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 3,99 $/mois SVGator Particuliers et équipes ; animations vectorielles Animez des SVG, exportez au format SVG/Lottie/GIF/vidéo, contrôles interactifs, canevas graphique Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 38 $/mois Figma IA Teams ; art vectoriel pour l'interface utilisateur, l'image de marque, les présentations Invites IA, conversion raster-vecteur, tableaux blancs, plus de 150 packs d'illustrations, collaboration en équipe Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 5 $/mois Inkscape (extensions IA) Particuliers et équipes ; diagrammes vectoriels, open source Extensions IA, palettes de couleurs, lignes de commande, outils SVG pour secteurs/diagrammes Free Vecta. io Particuliers et équipes ; logos, icônes, diagrammes Minificateur SVG, glisser-déposer Visio/AutoCAD, mise en forme de texte, mise à l'échelle/mesure Free Vectorizer. ai Particuliers et équipes ; empilement de formes dans des vecteurs PNG/JPG vers SVG, empilement de formes géométriques, personnalisation des courbes/espaces Forfaits payants à partir de 9,99 $/mois Boxy SVG Particuliers : conception vectorielle de base Symboles intégrés, réglage des couleurs, effets, polices de caractères, génération de métadonnées Forfaits payants à partir de 9,99 $/mois

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les 10 meilleurs générateurs SVG IA

Maintenant, explorons les fonctionnalités clés, les limites et les tarifs pour voir quel générateur SVG vous convient le mieux. Nous avons également inclus des évaluations et des avis de clients réels pour vous aider à prendre la bonne décision.

1. ClickUp (Idéal pour les flux de travail basés sur l'IA et l'intégration SVG)

Essayez dès maintenant Créez facilement des images avec le générateur d'images IA dans ClickUp Brain

ClickUp n'est pas un simple outil de gestion de projet. C'est votre application tout-en-un pour le travail. Si vous êtes confronté à des tâches de conception SVG dispersées, à des flux de travail inefficaces ou à des méthodes de collaboration obsolètes, il est temps de passer à la vitesse supérieure !

Supposons que vos graphistes ont du mal à se mettre d'accord sur un même forfait de conception SVG en raison d'une communication dispersée et de sessions de brainstorming déconnectées. Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour éviter ce genre de problèmes et passer directement à des tables rondes créatives collaboratives.

Permettez à votre équipe de conception de donner vie à ses idées sur les tableaux blancs ClickUp

Ajoutez des éléments de brainstorming tels que des carrés, des cercles et des triangles à partir de la barre d'outils située à gauche des tableaux blancs ClickUp. Pour relier visuellement vos idées de conception, il vous suffit d'utiliser les connecteurs de la barre d'outils pour relier les tâches et les idées de conception à l'aide de flèches.

Votre équipe peut ajouter des notes autocollantes, joindre des fichiers et dessiner des illustrations directement sur le tableau blanc pour partager des maquettes et des sources d'inspiration. Les superviseurs et les autres membres de l'équipe peuvent également ajouter des commentaires pour donner leur avis. Toutes les parties prenantes peuvent joindre des briefs et automatiser les mises à jour.

Mais un forfait solide n'est que la première étape. Vous devez vous assurer que toutes vos équipes donnent le meilleur d'elles-mêmes pour chaque conception SVG. Les tâches ClickUp vous permettent de transformer chaque étape de vos briefs de conception en tâches. Divisez-les en dossiers, ajoutez des sous-tâches et joignez des guides de style et d'autres ressources directement dans les tâches.

Imaginons que vous deviez concevoir des images vectorielles pour vos e-mails de réduction en vue de la prochaine période commerciale du BFCM. Ajoutez une invite avec des spécifications à ClickUp Brain, et il vous proposera un forfait détaillé étape par étape en quelques secondes.

Demandez à ClickUp Brain de créer un plan de flux de travail pour la génération de SVG

Vous voulez vérifier que vous avez tout compris ? Le réseau neuronal intégré de ClickUp génère des résumés rapides, repère les éléments manquants dans votre forfait et suggère des améliorations concrètes. Vous pouvez également interroger Brain sur les tendances en matière de conception graphique ou les bonnes pratiques pour la génération de SVG, afin que vos vecteurs soient toujours parfaitement adaptés à votre public.

Vous pouvez même ajouter des priorités aux tâches de conception, les attribuer aux bonnes personnes et accéder à une vue complète des échéanciers, des affectations de l'équipe et de la progression. Vous pouvez utiliser l'automatisation ClickUp pour automatiser ces tâches de conception et éviter d'avoir à attribuer des responsabilités individuelles à votre équipe de conception.

Automatisez les tâches de conception SVG avec ClickUp Brain

Vous n'avez pas le temps de configurer des déclencheurs individuels ? Expliquez simplement ce que vous souhaitez automatiser en anglais courant, et l'IA intégrée, ClickUp Brain, configurera instantanément l'automatisation du flux de travail de conception et les déclencheurs, ainsi que des rappels par e-mail et des notifications dans l'application !

Et ce n'est pas tout ! ClickUp s'intègre également à Figma AI, un générateur vectoriel IA très populaire.

Connectez votre compte Figma sur le Centre d'applications ClickUp

Rendez-vous dans le Centre d'applications ClickUp, recherchez Figma et cliquez sur Connecter. Vous et vos administrateurs pouvez afficher tous les dossiers Figma directement dans ClickUp. Cela facilitera grandement la planification du flux de travail, l'attribution des tâches et la programmation des tâches SVG. ClickUp pour les équipes de conception importe et centralise même tous vos projets vectoriels depuis Figma !

Cette intégration permet aux designers et aux développeurs de travailler avec des images vectorielles et des prototypes sans changer de plateforme, ce qui rationalise le flux de travail, de la conception à l'exportation finale au format SVG.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Générez des personas, des composants, des briefs créatifs et bien plus encore avec ClickUp Brain

Partagez vos prototypes de conception avec les parties prenantes sous forme de messages vidéo grâce à des outils de commentaires de conception tels que ClickUp Clips

Automatisez les validations SVG pour que vos projets de conception avancent sans retard

Créez des flux de travail visuels pour vos équipes de conception avec les tableaux blancs ClickUp

Communiquez facilement les détails de vos projets de conception grâce à des modèles de briefs de conception

Assurez la cohérence de l'ensemble des membres de votre équipe de conception grâce aux modèles de guide de style

Créez des fichiers Figma pour vos designs SVG directement sur ClickUp grâce à des intégrations faciles

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs qui n'ont pas d'expérience avec les technologies IA avancées peuvent trouver la plateforme intimidante au premier abord

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Nichole Pelaez, fondatrice et PDG de Wild Me, donne son avis sur ClickUp :

Des grands projets de conception aux simples listes de tâches, nous utilisons ClickUp pour accomplir nos tâches. Utilisé à l'échelle de l'entreprise, cet outil permet de gérer les tâches afin de suivre la progression et les tâches en cours qui doivent être exécutées.

Des grands projets de conception aux simples listes de tâches, nous utilisons ClickUp pour accomplir nos tâches. Utilisé à l'échelle de l'entreprise, cet outil permet de gérer les tâches afin de suivre leur progression et de voir celles qui doivent être exécutées.

💡Conseil de pro : Ajoutez une description de tâche dans chaque tâche ClickUp, en expliquant exactement ce qui doit être fait pour l'achever. Tapez une barre oblique (/) dans la boîte de description de la tâche et choisissez des tableaux, des bannières, des modèles et plus encore pour définir rapidement les instructions.

2. Adobe (idéal pour convertir des images existantes en SVG)

via Adobe

Vous avez créé des graphiques époustouflants, mais ils sont pixélisés lorsque vous les redimensionnez ou les réutilisez pour différents contenus. Utilisez le générateur vectoriel IA d'Adobe pour transformer des images matricielles en graphiques vectoriels redimensionnables. Ainsi, toutes vos images seront nettes, quel que soit leur redimensionnement ou leur ajout.

Meilleures fonctionnalités d'Adobe

Convertissez les fichiers PNG, JPEG et JPG en fichiers SVG

Convertissez des textes et des invites en visuels grâce à son générateur d'images IA

Créez des affiches avec des modèles gratuits

Limites d'Adobe

Ajouter des dates à vos projets de conception est un peu fastidieux

Il peut convertir des images d'une taille maximale de 40 Mo

Tarifs Adobe

Free

Adobe Express + Photoshop Express + Adobe Firefly : 9,99 $/mois

Évaluations et avis sur Adobe

G2 : 4,5/5 (plus de 51 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 7 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Adobe ?

Un avis G2 dit :

J'utilise Illustration tous les jours pour mon travail et mes projets personnels, et j'apprécie vraiment la simplicité des flux de travail. L'une des choses que j'aime le plus dans Illustrator, c'est sa précision. Les graphiques vectoriels sont constitués de chemins, qui sont essentiellement des formules mathématiques définissant la forme et l'apparence d'un objet. Les objets Illustrator peuvent être redimensionnés à n'importe quelle taille sans perte de qualité. C'est un avantage considérable par rapport aux graphiques matriciels, qui sont constitués de pixels et peuvent devenir flous ou irréguliers lorsqu'ils sont agrandis.

J'utilise Illustration tous les jours pour mon travail et mes projets personnels, et j'apprécie vraiment la simplicité des flux de travail. L'une des choses que j'aime le plus dans Illustrator, c'est sa précision. Les graphiques vectoriels sont constitués de chemins, essentiellement des formules mathématiques qui définissent la forme et l'apparence d'un objet. Les objets Illustrator peuvent être redimensionnés à n'importe quelle taille sans perte de qualité. C'est un énorme avantage par rapport aux graphiques matriciels, qui sont constitués de pixels et peuvent devenir flous ou irréguliers lorsqu'ils sont agrandis.

3. Canva (idéal pour la modification en cours de graphiques vectoriels)

via Canva

Canva propose un logiciel de retouche photo avec un générateur de vecteurs IA gratuit. Grâce à lui, vous pouvez modifier vos fichiers graphiques vectoriels en ligne à n'importe quelle échelle. Il vous permet également de créer des logos, des icônes et des illustrations nets pour votre contenu et de les publier directement sans perte de qualité.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Glissez-déposez votre SVG où vous le souhaitez sur le canevas

Ajustez les couleurs des documents et des images à l'aide d'outils de couleur en un clic

Personnalisez votre propre palette de couleurs pour des SVG adaptés à votre marque

Nettoyez vos visuels en un clic grâce à la gomme magique

Limites de Canva

La version gratuite ne propose pas de modèles graphiques uniques

Tarifs Canva

Free

Pro : 15 $/mois par place

Teams : 10 $/mois par place (minimum 3 places)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 4 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Canva ?

Un avis G2 indique :

J'adore pouvoir créer rapidement des graphiques d'aspect professionnel sans effort. Le large intervalle de modèles, de photos et d'options de personnalisation facilite la création de designs uniques pour tous mes besoins, qu'il s'agisse de publications sur les réseaux sociaux, de présentations ou de projets personnels. C'est également génial de pouvoir l'utiliser sur mon téléphone ou mon ordinateur portable, ce qui me permet de créer où que je sois.

J'adore pouvoir créer rapidement des graphiques d'aspect professionnel sans effort. Le large intervalle de modèles, de photos et d'options de personnalisation facilite la création de designs uniques pour tous mes besoins, qu'il s'agisse de publications sur les réseaux sociaux, de présentations ou de projets personnels. C'est également génial de pouvoir l'utiliser sur mon téléphone ou mon ordinateur portable, ce qui me permet de créer où que je sois.

📖 À lire également : Canva vs Figma : quelle application est la meilleure pour les designers ?

4. Vectr (idéal pour créer des vecteurs avec des invites détaillées)

via Vectr

Si vous recherchez un générateur SVG IA gratuit qui rend la création graphique aussi simple que la saisie, Vectr est l'outil qu'il vous faut. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez et ne voulez pas dans votre image vectorielle IA, personnaliser le fichier SVG et le format vectoriel, puis télécharger directement depuis la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Vectr

Ajoutez des invites de description et des invites négatives pour générer des illustrations vectorielles parfaites

Utilisez des illustrations 3D et des autocollants pour rendre vos graphismes plus attrayants

Supprimez les arrière-plans pour obtenir un rendu plus net dans votre génération vectorielle

Convertissez des images raster PNG en SVG et JPG en icônes vectorielles

Limites de Vectr

Les publicités dans la version gratuite peuvent être intrusives

Tarifs Vectr

Free Forever

Pro : 3,99 $/mois

Premium : 7,99 $/mois

Évaluations et avis sur Vectr

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Vectr ?

Un avis G2 dit :

Il est simple à utiliser et comprend tous les outils essentiels pour les modifications de base ou la création d'illustrations ; il m'aide souvent et son interface simple le rend facile à comprendre.

Il est simple à utiliser et comprend tous les outils essentiels pour les modifications de base ou la création d'illustrations. Il m'aide souvent et son interface simple le rend facile à comprendre.

🧠 Anecdote : Les premières formes de textes écrits étaient des images ou des pictogrammes utilisés pour représenter des objets et des idées. Pour transcrire les noms, les Sumériens utilisaient des logogrammes, des images faciles à dessiner représentant un son proche du mot que l'on voulait communiquer.

5. SVGator (le meilleur pour générer des animations vectorielles)

via SVGator

Les gens apprennent mieux à partir d'animations que d'images statiques. Alors, pourquoi limiter votre art vectoriel à des images alors que vous pouvez créer des animations avec SVGator ? Ce générateur vectoriel vous permet d'ajouter, de fusionner et de faire bouger les éléments individuels de votre image vectorielle comme vous le souhaitez.

Les meilleures fonctionnalités de SVGator

Animez des images vectorielles, des illustrations et des logos

Exportez des images vectorielles dans plusieurs formats tels que SVG, Lottie, Dart, vidéos et GIF

Personnalisez ce que chaque clic fera pour avoir plus de contrôle sur votre image vectorielle et votre animation

Trouvez la bonne position à l'aide d'un simple canevas graphique

Limites de SVGator

Le générateur IA est souvent lent en raison des composants lourds des images vectorielles

Tarifs SVGator

Free

Pro : 38 $/mois

Évaluations et avis sur SVGator

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 25 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de SVGator ?

Un avis G2 indique :

Le générateur d'animations SVGator a simplifié le processus de démarrage/arrêt ou de toute autre animation lorsqu'un utilisateur survole ou clique sur l'image. Les fonctionnalités sont très étendues, et il n'est pas nécessaire d'être un professionnel de l'animation pour utiliser cet outil. Il s'agit d'une application web, ce qui est très pratique. Aucun téléchargement n'est nécessaire.

Le générateur animé SVGator a simplifié le processus de démarrage/arrêt ou de toute autre animation lorsqu'un utilisateur survole ou clique sur l'image. Les fonctionnalités sont très étendues, et il n'est pas nécessaire d'être un professionnel de l'animation pour utiliser cet outil. Il s'agit d'une application web, ce qui est très pratique. Aucun téléchargement n'est nécessaire.

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels d'annotation d'images

6. Figma IA (idéal pour concevoir des illustrations vectorielles pour les interfaces utilisateur, l'image de marque et les présentations)

via Figma IA

Vous avez besoin d'illustrations vectorielles pour des projets urgents ? Utilisez le générateur de vecteurs IA de Figma pour créer des SVG parfaits en quelques mots. Cet outil de génération d'images vectorielles automatise également les tâches de conception et crée des graphiques directement dans les dossiers de votre projet.

Les meilleures fonctionnalités de Figma

Ajoutez des invites de texte IA et générez des vecteurs en quelques secondes

Transformez des images raster en illustrations vectorielles au format SVG parfait

Collaborez avec votre équipe de conception sur des tableaux blancs numériques

Accédez à 150 packs d'illustrations vectorielles gratuits pour générer rapidement des fichiers SVG

Limites de Figma

Vous vous sentez peut-être un peu dépassé si vous n'avez pas d'expérience avec les outils de conception basés sur l'IA

Tarifs Figma

Starter : Gratuit

Professionnel : 5 $/mois pour une place Collab, 15 $/mois pour une place Dev et 20 $/mois pour une place complète

Organisation : 5 $/mois pour une place Collab, 25 $/mois pour une place Dev et 55 $/mois pour une place Full

Enterprise : 5 $/mois pour une place Collab, 35 $/mois pour une place Dev et 90 $/mois pour une place Full

Évaluations et avis sur Figma

G2 : 4,7/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 790 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Figma ?

Un avis Capterra dit :

Bien que l'idée derrière Figma soit formidable, ce logiciel n'est pas du tout convivial. Pour commencer, notre entreprise a dû organiser des dizaines et des dizaines de formations pendant des mois, ce qui prouve à quel point ce nouveau logiciel était difficile à utiliser. Il est très difficile d'utiliser ses outils de base, comme l'affichage des écrans. Mais le plus gros inconvénient pour notre équipe était de suivre toutes les différentes versions des documents en cours de modification et de trouver des éléments particuliers à modifier dans un écran. Beaucoup de membres de notre équipe voulaient revenir aux bons vieux fichiers Excel et Word pour faciliter le contrôle des versions des documents et la fonction de recherche. Je pense que Figma a encore quelques défauts à corriger, même si l'idée est excellente.

Bien que l'idée derrière Figma soit formidable, ce logiciel n'est pas du tout convivial. Pour commencer, notre entreprise a dû organiser des dizaines et des dizaines de formations pendant des mois, ce qui prouve à quel point ce nouveau logiciel était difficile à utiliser. Il est très difficile d'utiliser ses outils de base, comme l'affichage des écrans. Mais le plus gros inconvénient pour notre équipe était de suivre toutes les différentes versions des documents en cours de modification et de trouver des éléments particuliers à modifier dans un écran. Beaucoup de membres de notre équipe voulaient revenir aux bons vieux fichiers Excel et Word pour faciliter le contrôle des versions des documents et la fonction de recherche. Je pense que Figma a encore quelques problèmes à résoudre, même si l'idée est excellente.

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte pendant que l'IA s'occupe du reste.

7. Inkscape avec extensions IA (idéal pour créer des diagrammes vectoriels)

via Inkscape

Inkscape est un outil de conception gratuit qui propose des extensions IA pour la génération d'images vectorielles. Vous pouvez les télécharger directement depuis le gestionnaire d'extensions d'Inkscape ou décompresser le fichier d'archive. C'est une bonne alternative à Figma qui propose des conceptions dans le secteur SVG, des animations et bien plus encore.

Inkscape avec extensions IA : meilleures fonctionnalités

Générer des palettes de couleurs

Créez des lignes de commande par glisser-déposer

Créez des cercles et des secteurs polygonaux pour vos illustrations vectorielles

Modifiez les attributs des fichiers SVG et du format vectoriel avec le créateur de diagrammes

Inkscape avec extensions IA limitations

L'interface est obsolète et difficile à naviguer

Tarifs d'Inkscape avec extensions IA

Free

Évaluations et avis sur Inkscape avec extensions IA

G2 : 4,4/5 (plus de 390 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Inkscape ?

Un avis Capterra dit :

Dans l'ensemble, j'ai eu une excellente expérience avec Inkscape. Il m'a permis de créer et de modifier les documents et les images SVG dont j'avais besoin.

Dans l'ensemble, j'ai eu une excellente expérience avec Inkscape. Il m'a permis de créer et de modifier les documents et les images SVG dont j'avais besoin.

🧠 Anecdote : le Sketchpad de l'ingénieur américain Ivan Sutherland est l'une des premières interfaces utilisateur graphiques. Ce qui était au départ un projet de thèse de doctorat a valu à Sutherland le prix Turing !

8. Vecta. io (idéal pour créer des logos, des icônes et des diagrammes)

Vous avez besoin d'un générateur SVG qui s'adapte à différents styles artistiques avec une précision irréprochable ? Vecta. io est un logiciel fait pour vous. Il s'agit d'une plateforme en ligne alimentée par la technologie IA où vous pouvez simplement déposer toutes vos données, et elle se chargera de faire les dessins à votre place.

Il vous suffit de télécharger vos images et vos dessins ; ce générateur vectoriel les transformera en SVG !

Les meilleures fonctionnalités de Vecta.io

Créez des logos, des icônes et bien plus encore dans de petits fichiers vectoriels grâce à un minificateur SVG intégré

Glissez-déposez des gabarits Visio et des dessins AutoCAD pour les modifier

Convertissez le texte en chemins pour faciliter le redimensionnement et améliorer la portabilité

Ajustez le rapport d'aspect, les pixels et la taille de vos illustrations grâce aux fonctionnalités d'unités, de mise à l'échelle et de mesure

Limites de Vecta. io

Ce n'est pas le meilleur outil pour créer et modifier des graphiques vectoriels complexes

Tarifs de Vecta. io

Gratuit (actuellement en phase bêta)

Évaluations et avis sur Vecta. io

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Aucun avis disponible

9. Vectorizer. ai (Idéal pour empiler des formes dans des vecteurs)

Vous travaillez avec des designs géométriques ? Alors vous savez combien il est difficile de les adapter aux SVG avec des outils génériques.

Vectorizer IA est un convertisseur SVG rapide qui relève ce défi. Il vous suffit de télécharger l'image. Il faudra 5 à 10 secondes pour la transformer en vecteurs avec un empilement parfait des formes.

Vectorizer. ai meilleures fonctionnalités

Téléchargez ou glissez-déposez l'image sur la page

Convertissez des images PNG et JPG en formats vectoriels

Intégrez parfaitement des formes géométriques complexes dans vos illustrations vectorielles

Personnalisez les types de courbes, le style de dessin, les remplissages d'espaces, et plus encore

Limites de Vectorizer.ai

Vous ne pouvez pas créer d'images vectorielles à partir de zéro

Tarifs de Vectorizer.ai

Application Web : 9,99 $/mois

API : À partir de 9,99 $/mois

Évaluations et avis sur Vectorizer.ai

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

📖 À lire également : Les meilleurs modèles de briefs de conception à utiliser

10. Boxy SVG (idéal pour la conception vectorielle basique)

via Boxy SVG

Boxy SVG est un outil d'édition vectorielle simple, parfait pour les travaux de conception de base. Il peut être utilisé pour créer des images vectorielles sur n'importe quel système d'exploitation ou appareil.

Les meilleures fonctionnalités de Boxy SVG

Choisissez des symboles, des éléments et des objets intégrés et ajoutez-les à votre image

Ajustez la couleur de l'objet et de l'arrière-plan

Ajoutez des effets, des polices de caractères et des animations

Générez des métadonnées et des descriptions d'images

Limites du SVG Boxy

Vous ne pouvez pas accéder aux fonctionnalités avancées de vectorisation IA, telles que les invites, les instructions et l'optimisation automatique

Tarifs Boxy SVG

Standard : 9,99 $/an

Premium : 9,99 $/mois

Évaluations et avis sur Boxy SVG

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Types d'emplois dans le domaine du design : découvrez des carrières créatives variées

Facilitez et optimisez la génération de fichiers SVG avec ClickUp

Tous les outils de génération vectorielle par IA que nous avons listés ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour réussir à chaque fois la génération vectorielle, vous devez choisir un outil qui facilite la conception et simplifie la gestion de projet SVG.

C'est ce que propose ClickUp. Son flux de travail alimenté par l'IA et son intégration SVG offrent une solution tout-en-un qui améliore la création, la gestion et la collaboration autour de graphiques vectoriels évolutifs.

Il peut automatiser vos tâches de conception, définir des flux de travail et améliorer la collaboration au sein de votre équipe. Vous pouvez élaborer des forfaits et obtenir des commentaires sur vos maquettes. Si vous utilisez Figma, connectez-le à ClickUp et gérez tous vos projets de conception depuis un seul endroit.

Et bien sûr, vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour générer des résumés, des suggestions d'amélioration et même des briefs de conception !

Inscrivez-vous à ClickUp pour produire efficacement des images vectorielles et des illustrations de haute qualité !