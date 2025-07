les 13 meilleurs outils de recherche IA pour intranet en 2025

Si vous avez déjà tapé une question dans l'intranet de votre entreprise et obtenu en retour un mélange confus de PDF obsolètes et de fils Slack aléatoires, vous n'êtes pas seul.

Nous avons constaté qu'un professionnel sur cinq passe plus de trois heures par jour à rechercher des fichiers, des messages ou des informations supplémentaires pour accomplir ses tâches. Cela représente près de 40 % d'une semaine de travail complète gaspillée pour quelque chose qui ne devrait prendre que quelques secondes !

Les moteurs de recherche intranet traditionnels ont du mal à suivre la complexité croissante des connaissances internes, les informations étant dispersées dans des outils tels que Google Drive, Notion, SharePoint, Confluence, Slack et votre plateforme de gestion de projet.

La solution ?

Outils de recherche IA pour intranet.

Ces plateformes de nouvelle génération utilisent le traitement du langage naturel (NLP), la génération augmentée par la recherche (RAG) et des algorithmes contextuels pour comprendre vos requêtes de recherche et vous fournir les documents, réponses ou résumés appropriés, au moment où vous en avez besoin.

Dans cet article, nous vous présentons les meilleurs outils de recherche IA pour intranet à prendre en considération cette année. Nous aborderons des cas d'utilisation réels, les fonctionnalités les plus remarquables, les limites, les tarifs et les avis des utilisateurs. Que vous développiez une start-up en pleine expansion ou que vous gériez les connaissances d'une entreprise internationale, vous trouverez ici un outil qui vous permettra d'obtenir des informations précieuses ! 🕵️‍♀️

Que devez-vous rechercher dans un outil de recherche intranet basé sur l'IA ?

Choisir la bonne solution de recherche intranet peut considérablement booster la productivité de vos équipes, réduire les changements de contexte et améliorer la réutilisation des connaissances. Voici les critères à privilégier :

Capacités de recherche fédérée : Recherchez des outils qui effectuent des recherches sur plusieurs plateformes (votre intranet, vos disques cloud, vos gestionnaires de tâches et vos wikis) sans avoir besoin de requêtes distinctes pour chacune d'entre elles

Compréhension du langage naturel (NLU) : La manière dont nous effectuons des recherches a changé, passant des mots-clés aux discussions. Une recherche IA solide doit comprendre des questions telles que « Où se trouve la dernière feuille de route du troisième trimestre ? » sans nécessiter de saisie parfaite des mots-clés

Résultats contextuels : les outils avancés renvoient des résultats en fonction des rôles des utilisateurs, des niveaux d'accès, de l'activité récente ou de la hiérarchie organisationnelle, afin que les employés ne voient que ce qui les concerne. Cela permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité individuelle

Résumés et réponses alimentés par l'IA : Les meilleures plateformes ne se contentent pas de lister des documents, elles génèrent des résumés, extraient des informations clés ou fournissent des réponses directes, à l'aide de techniques telles que le RAG ou des LLMs affinés

Sécurité des données et contrôle d'accès renforcés : Assurez-vous que la solution prend en charge le SSO, les journaux d'audit et l'indexation basée sur les permissions afin d'éviter les fuites de données internes

Analyse des recherches et boucles de rétroaction : Recherchez des plateformes qui vous aident à identifier les lacunes dans le contenu, à mesurer les taux de réussite des recherches et à tirer des enseignements du comportement des utilisateurs afin d'améliorer les résultats au fil du temps

Déploiement et intégrations faciles : les intégrations plug-and-play pour votre pile existante (Google Workspace, Office 365, Slack, ClickUp, Jira et autres) simplifient l'installation et vous permettent d'obtenir des résultats plus rapidement

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, les bonnes discussions et les détails des tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats réels : Des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait créer avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp – Recherche connectée dans les tâches, les documents, Slack, Drive – ClickUp Brain + Autopilot Agents pour une action proactive – Résumez automatiquement les documents, générez des sous-tâches et récupérez des données à partir d'applications connectées – Lancez des wikis internes avec des modèles et du contenu vérifié Équipes de petite taille à grande entreprise ayant besoin d'une recherche centralisée basée sur l'IA + automatisation des flux de travail Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Glean – Réponses personnalisées en fonction du rôle dans toutes les applications (Drive, Slack, Jira) – Graphique de connaissances unifié avec reconnaissance des acronymes et du contexte – Exécution de tâches en plusieurs étapes via une couche d'assistant IA Équipes de taille moyenne à grande avec des écosystèmes d'applications complexes Tarification personnalisée Coveo – Recherche contextuelle et basée sur les rôles avec RAG – Classement IA adaptatif, moteur de règles, suggestions automatiques – Agent Assist pour les services d'assistance interne Équipes d'assistance d'entreprise et secteurs réglementés Tarification personnalisée Guru – Cartes de connaissances alimentées par l'IA avec intégration Slack/Teams – Agents de connaissances pour surveiller et mettre à jour les informations obsolètes – Analyse de l'utilisation et contenu évalué par des pairs Des équipes centrées sur les connaissances qui créent des wikis internes contenant des informations fiables Essai gratuit (30 jours) ; tarif à partir de 18 $/utilisateur/mois ; tarification personnalisée pour les entreprises Qatalog – Recherche fédérée sans index dans G Suite, Slack, Salesforce – Réponses basées sur RAG dans des fils de requêtes partagés – Annotation des requêtes et conformité de l'entreprise Petites et moyennes équipes en pleine évolution qui ont besoin d'une installation rapide et d'une collaboration robuste Essai gratuit (14 jours) ; tarif à partir de 15 $/utilisateur/mois ; tarification personnalisée pour les entreprises Elastic Search – Recherche plein texte + vectorielle avec contrôle DevOps – Open source, évolutif, personnalisable – Analyse via Kibana + assistance LLM Équipes fortement impliquées dans le DevOps et organisations techniques qui développent des systèmes de recherche sur mesure Essai gratuit (14 jours) ; tarification personnalisée à l'utilisation Algolia – Conception axée sur l'API avec recherche neuronale et tolérance aux fautes de frappe – Indexation en temps réel avec une réponse inférieure à 50 ms – Filtres basés sur les rôles et facettes dynamiques Équipes produit et ingénierie à la recherche d'une recherche rapide et intelligente dans les applications Forfait Free (10 000 recherches/mois) ; forfait payant à partir de 0,50 $/1 000 requêtes ; tarification personnalisée pour les entreprises Sinequa – Recherche sémantique dans plus de 200 sources de contenu – Assistants spécifiques à chaque rôle + applications sectorielles préconfigurées – Flux NLP sans code + sécurité renforcée Entreprises des secteurs réglementés nécessitant une recherche approfondie et multilingue Tarification personnalisée en fonction du volume IBM Watson Discovery – Réponses basées sur des passages, OCR, analyse d'entités/de sentiments – Compréhension intelligente des documents + modélisation de la pertinence – Intégration via des API et des tableaux de bord analytiques Équipes juridiques, de conformité et d'entreprise analysant de grands ensembles de documents Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 500 $/mois ; niveaux Enterprise et Premium : tarifs personnalisés Google Cloud Vertex AI Search – Recherche sémantique + vectorielle avec ancrage RAG – Intégration et réglage faciles, compatible avec BigQuery et GCS – Interface utilisateur sans code pour l'installation et la gestion Entreprises déjà présentes sur Google Cloud qui ont besoin d'une recherche intelligente à faible coût Tarification personnalisée Korra. ai – Assistant basé sur le chat avec citations riches – Recherche dans les documents, les tickets, les vidéos – Apprend le vocabulaire interne et escalade les requêtes complexes Équipes de petite et moyenne taille utilisant une assistance interne par chat Tarification personnalisée Slab – Une base de connaissances esthétique avec une mise en forme riche – Des suggestions contextuelles intelligentes et des informations de recherche – Une hiérarchie des documents facile et une collaboration en temps réel Équipes de petite et moyenne taille créant des wikis internes simples et structurés Forfait Free (jusqu'à 10 utilisateurs) ; forfait payant à partir de 8 $/utilisateur/mois ; tarification personnalisée pour les entreprises Microsoft Viva – Cartes de connaissances intégrées dans Teams, Outlook, SharePoint – Modules pour l'apprentissage, les connexions, les pulsations et les informations – Étiquetage automatique + analyse de la productivité axée sur la confidentialité Entreprises basées sur Microsoft 365 qui créent des expériences unifiées pour leurs employés Forfaits payants de 4 à 12 $ par utilisateur et par mois selon le module ; tarification personnalisée pour les entreprises

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Un outil d'IA pour intranet peut-il vraiment cocher toutes les cases de la liste ci-dessus ? Certains le peuvent. Les voici :

1. ClickUp (Idéal pour les petites équipes et les entreprises qui ont besoin d'une recherche centralisée alimentée par l'IA et d'une automatisation des flux de travail)

Rendez la sagesse collective de votre équipe consultable, structurée et évolutive grâce aux fonctionnalités de gestion des connaissances par l'IA de ClickUp

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp s'attaque à la cause profonde des problèmes de recherche sur l'intranet : la prolifération des outils et la dispersion des connaissances. Au lieu de vous obliger à rassembler des réponses provenant de dizaines d'applications disparates, ClickUp centralise vos tâches, vos documents, vos wikis et vos discussions dans un environnement de travail unique, optimisé par l'IA et doté d'une fonction de recherche.

La puissante fonctionnalité de recherche connectée de ClickUp indexe et affiche non seulement ces données, mais intègre également vos connaissances provenant d'applications externes connectées telles que Google Drive, Slack, GitHub et Figma.

Recherchez sur plusieurs plateformes, fichiers et applications avec ClickUp Connected Search

Associez-les à l'IA native de ClickUp, ClickUp Brain, et vous obtiendrez une expérience intranet unifiée et intelligente qui récupère, comprend et agit sur les informations les plus précieuses pour vous.

Le résultat ? Vous pouvez poser des questions courantes telles que « De quoi avons-nous discuté lors de la dernière réunion avec le client ? » ou « Montrez-moi la feuille de route du deuxième trimestre », et obtenir instantanément des réponses précises et contextualisées.

Rendez les connaissances collectives de votre entreprise (tâches, documents, transcriptions, discussions, etc.) consultables grâce à ClickUp Brain

Ensemble, ces systèmes exploitent le contexte à l'échelle de l'entreprise pour non seulement faire apparaître les éléments correspondants, mais aussi résumer les informations qu'ils contiennent, voire prendre des mesures.

Par exemple, vous pouvez demander à l'IA de :

Résumez un fil d'activité de tâche et publiez des mises à jour dans un champ personnalisé avec IA

Générez des sous-tâches à partir de tâches ClickUp globales et de leurs descriptions

Créez un agenda de réunion en fonction du contexte, ou

Extrayez des informations d'une feuille Google Sheets

Tout cela sans avoir à passer d'un outil à l'autre et sans perdre 23 minutes à vous reconcentrer à chaque fois !

Ces fonctionnalités de gestion des connaissances par l'IA intégrées à ClickUp vous permettent d'explorer l'historique de votre environnement de travail sur plusieurs années. Elles fournissent des résultats plus complets et plus détaillés, enfouis dans des documents et des tâches hérités, ce qui est idéal pour les projets récurrents ou les audits de conformité.

Et comme le comportement de recherche dans ClickUp est personnalisé et optimisé à l'aide de signaux de classement et de filtres, vous obtenez des résultats de requête plus rapides et plus pertinents. Demandez simplement aux premiers employés de ClickUp : « La recherche n'a jamais été aussi rapide et pertinente. »

Mais ce n'est pas tout.

Une fois que l'IA affiche un résumé ou un lien, elle poursuit le flux de travail. À partir de cette vue d'invite, vous pouvez convertir les résultats en tâches ou en documents, copier les résultats ou suivre les suggestions de l'IA pour approfondir vos recherches. Associé aux automatisations et aux agents Autopilot de ClickUp, cela transforme la recherche en un flux de travail, et non plus en un simple outil, ce qui réduit les changements de contexte manuels et rationalise les opérations quotidiennes.

Dans les flux de travail de gestion des connaissances, les agents Autopilot rationalisent la maintenance et la récupération en :

Génération automatique de résumés dès qu'une nouvelle documentation est publiée

Étiquetage et catégorisation des documents de politique mise à jour automatiquement

*répondez instantanément aux questions en récupérant et en référençant les ressources de l'environnement de travail connecté lorsque les employés effectuent une recherche

Configurez des agents Autopilot dans ClickUp pour répondre aux questions fréquentes des employés dans le chat

La recherche intranet de ClickUp ne se limite pas à trouver passivement des documents, elle permet également de les comprendre, d'agir en conséquence et de tout garder connecté dans un environnement de travail centralisé.

Et si vous souhaitez créer votre base de connaissances à partir de zéro, ClickUp vous propose également de nombreux modèles gratuits.

Le modèle de base de connaissances ClickUp fournit un cadre prêt à l'emploi pour créer votre hub de connaissances interne. Avec des sections pour les articles, les FAQ et les bibliothèques de ressources, il reflète un centre d'aide sophistiqué. Vous bénéficiez d'outils organisationnels intégrés tels que des pages imbriquées et une hiérarchie des pages pour garantir une structure cohérente.

Obtenez un modèle gratuit Centralisez les ressources de connaissances les plus importantes de votre équipe grâce au modèle de base de connaissances ClickUp

Pourquoi l'essayer :

Permet aux équipes de lancer une base de connaissances presque instantanément , sans se soucier de la disposition

Garantit une catégorisation et une mise en forme cohérentes , en guidant les collaborateurs grâce à une structure claire

Améliore la découvrabilité grâce à la recherche intégrée, les étiquettes et la hiérarchie

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Bien que ClickUp Brain et Autopilot Agents soient puissants, leur efficacité dépend de la qualité de la structure de votre environnement de travail (par exemple, les conventions de nommage, les permissions, l'hygiène du contenu)

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 300 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Une critique de G2 qualifie ClickUp d'application puissante :

J'adore le mélange entre la gestion des tâches personnelles et la gestion des connaissances de l'entreprise, les notes rapides et l'IA ClickUP Brain est FANTASTIQUE. Il est incroyablement sensible au contexte et c'est littéralement un assistant hors pair. Documents imbriqués, hiérarchie des tâches, champs personnalisés, filtrage avancé... cette application a tout pour plaire, et elle n'est pas trop compliquée à mettre en place. Elle dispose également d'intégrations utiles dans les plateformes professionnelles standard, ce qui est génial

J'adore le mélange entre la gestion des tâches personnelles et la gestion des connaissances de l'entreprise, les notes rapides et le ClickUP Brain avec IA est FANTASTIQUE. Il est incroyablement sensible au contexte et c'est littéralement un assistant hors pair. Documents imbriqués, hiérarchie des tâches, champs personnalisés, filtrage avancé... cette application a tout pour plaire, et elle n'est pas trop compliquée à mettre en place. Elle s'intègre également très bien aux plateformes professionnelles standard, ce qui est très appréciable

🧠 Fait amusant : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent des outils d'IA pour des tâches personnelles chaque jour, et 55 % les utilisent plusieurs fois par jour. Qu'en est-il de l'IA au travail ? Grâce à une IA centralisée qui optimise tous les aspects de la gestion de projet, de la gestion des connaissances et de la collaboration, vous pouvez gagner jusqu'à 3 heures par semaine, que vous auriez autrement passées à rechercher des informations, tout comme 60,2 % des utilisateurs de ClickUp !

2. Glean (Idéal pour les équipes de taille moyenne à grande avec des écosystèmes d'applications complexes)

via Glean

La recherche d'entreprise de Glean se connecte à tous les environnements de travail que vous utilisez déjà (Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Jira) et crée un graphe de connaissances unifié qui comprend les acronymes, le langage interne et le contexte des projets.

Lorsque quelqu'un pose une question, Glean ne se contente pas de récupérer des documents, il fournit une réponse résumée et personnalisée en fonction du rôle de l'utilisateur, ce qui permet aux équipes de gagner du temps et de l'énergie.

Sa couche Assistant prend également en charge les invites en plusieurs étapes et l'exécution de tâches par des agents, de sorte qu'elle peut suggérer la rédaction d'e-mails, la planification de réunions ou la hiérarchisation de votre liste de tâches à faire sur la base d'instructions en langage naturel.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Connectez instantanément toutes les applications de votre lieu de travail, sans avoir à changer d'outil

Personnalisez les résultats de recherche en fonction des rôles et de l'activité récente

Résumez des fils ou des documents complexes en réponses concises

Protégez vos données grâce à une sécurité et une conformité de niveau entreprise

Découvrez leurs limites

Les prix de Glean sont premium et ne sont pas indiqués publiquement

L'installation peut être complexe, en particulier la gestion des permissions des sources de données

Manque d'options d'essai flexibles

Obtenir les tarifs

Tarification personnalisée

Consultez les évaluations et les avis

G2 : 4,8/5 (plus de 130 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Glean ?

Un avis sur G2 indique :

La possibilité d'accéder facilement à toutes les informations de nos systèmes nous a été très utile ! J'apprécie de pouvoir voir toutes les options possibles lorsque je recherche des informations pour des besoins internes OU lorsque je dois partager quelque chose avec un client. Cela m'a vraiment aidé à gagner du temps lorsque je faisais des recherches ou que je demandais à quelqu'un d'autre.

La possibilité d'accéder facilement à toutes les informations de nos systèmes nous a été très utile ! J'apprécie de pouvoir voir toutes les options possibles lorsque je recherche des informations pour des besoins internes OU lorsque je dois partager quelque chose avec un client. Cela m'a vraiment aidé à gagner du temps lorsque je faisais des recherches ou que je demandais à quelqu'un d'autre.

3. Coveo (Idéal pour les équipes d'assistance des entreprises et les secteurs réglementés)

via Coveo

Coveo élève la recherche intranet au rang de moteur de pertinence contextuel alimenté par l'IA générative. Il indexe plusieurs sources de données (Salesforce, ServiceNow, SharePoint et portails intranet), puis utilise l'apprentissage automatique pour adapter les résultats au rôle, au comportement et aux modèles de requête de chaque utilisateur.

Au fur et à mesure que vous tapez, Coveo suggère des compléments, affiche les documents pertinents et peut même proposer des recommandations personnalisées d'articles de connaissances ou de flux de travail. Son moteur de règles flexible permet aux administrateurs d'affiner la pertinence, tandis que les extensions Agent Assist et Self-Service le rendent puissant pour les services d'assistance interne. Coveo fonctionne mieux lorsque votre entreprise a besoin de précision, de personnalisation et de découverte proactive à grande échelle.

Meilleures fonctionnalités de Coveo

Optimisez la pertinence des requêtes grâce au classement adaptatif basé sur l'IA

Suggérez des compléments et du contenu à mesure que les utilisateurs tapent

Intégrez-les de manière transparente aux plateformes intranet clés pour les entreprises (ServiceNow, Salesforce, Slack)

Recommandez des éléments de connaissance et de flux de travail en fonction du contexte

Affinez la pertinence grâce au moteur de règles et à l'analyse de l'utilisation

Limites de Coveo

Les tarifs peuvent sembler élevés pour les équipes de taille moyenne

Nécessite une configuration (réglage de l'index, règles de pertinence) pour atteindre des performances optimales

Tarifs Coveo

Pro : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Coveo

G2 : 4,3/5 (plus de 130 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Coveo ?

Un utilisateur sur G2 partage :

Coveo nous permet de créer un index unifié de toutes nos connaissances sur les produits. Grâce aux modèles de permission et aux personnalisations intégrés de Coveo, nous pouvons ensuite diffuser ce contenu de plusieurs façons. Il est facile de filtrer dynamiquement les résultats de recherche et de mettre en avant le contenu en fonction du contexte de l'utilisateur... Parfois, de nouvelles fonctionnalités ont été lancées, puis n'ont pas été mises à jour ou prises en charge après une certaine période.

Coveo nous permet de créer un index unifié de toutes nos connaissances sur les produits. Grâce aux modèles de permission et aux personnalisations intégrés de Coveo, nous pouvons ensuite diffuser ce contenu de plusieurs façons. Il est facile de filtrer dynamiquement les résultats de recherche et de mettre en avant le contenu en fonction du contexte de l'utilisateur... Parfois, de nouvelles fonctionnalités ont été lancées, puis n'ont pas été mises à jour ou n'ont plus été prises en charge après une certaine période.

4. Guru (idéal pour les équipes axées sur les connaissances qui créent des wikis internes contenant des informations fiables)

via Guru

Guru combine la recherche d'entreprise, un wiki et une base de connaissances alimentée par l'IA dans un système intranet parfaitement intégré.

Lorsque les utilisateurs effectuent une recherche, Guru affiche des « cartes » pertinentes (petites unités de connaissances), les enrichit avec du contexte provenant de Slack, Teams ou des extensions de navigateur, et peut même suggérer des réponses de manière proactive en fonction du rôle et du comportement de l'utilisateur.

Ses agents de connaissances surveillent le contenu source et peuvent automatiquement mettre à jour ou signaler les informations obsolètes. Pour les équipes lassées des pages obsolètes ou des « liens morts », Guru apporte structure et confiance aux connaissances organisationnelles, tout en permettant des recherches en langage naturel et des fils de discussion de type Slack.

Meilleures fonctionnalités de Guru

Accédez à des cartes de connaissances vérifiées et évaluées par des pairs pour obtenir des informations précises et actualisées

Vérifiez de manière proactive le contenu et envoyez des rappels de mise à jour avec Knowledge Agents

Identifiez les lacunes en matière de connaissances et les tendances d'utilisation du contenu grâce à des analyses riches

Limites de Guru

Nécessite une certaine discipline pour maintenir à jour les évaluations des cartes, qui peuvent stagner si elles sont négligées

Centré sur l'interface utilisateur ; les architectures d'information lourdes peuvent sembler encombrées

Les analyses avancées et les agents ne sont disponibles que dans les niveaux supérieurs

Tarification Guru

Essai gratuit : 30 jours

Tout-en-un : 18 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis des experts

G2 : 4,7/5 (plus de 2 150 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 620 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Guru ?

Voici ce qu'en dit un critique de Capterra:

Intuitif, facile à utiliser et facile à créer des documents d'apprentissage utiles ! J'apprécie l'utilisation de modèles pour créer une expérience uniforme. La fonction Assist est un peu peu intuitive. J'aimerais que la fonction d'orthographe et de grammaire mette en évidence les modifications suggérées afin que je puisse voir les changements qui seront apportés, plutôt que d'avoir à lire et à comparer.

Intuitif, facile à utiliser et facile à créer des documents d'apprentissage utiles ! J'apprécie l'utilisation de modèles pour créer une expérience uniforme. La fonction Assist est un peu peu intuitive. J'aimerais que la fonction d'orthographe et de grammaire mette en évidence les modifications suggérées afin que je puisse voir les changements qui seront apportés, plutôt que d'avoir à lire et à comparer.

👀 Le saviez-vous ? 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils pour créer du contexte au travail. Un détail clé peut être enfoui dans un e-mail, développé dans un fil Slack et documenté dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de travailler.

5. Qatalog (idéal pour les petites et moyennes équipes en pleine évolution qui ont besoin d'une installation rapide et d'une collaboration robuste)

via Capterra

Qatalog transforme les documents, bases de données et boîtes de réception dispersés en un « hub intelligent » connecté. Il offre une recherche fédérée en temps réel avec des capacités RAG, afin que vous obteniez des réponses contextualisées, et pas seulement des liens. Comme il n'indexe ni ne duplique les données, tout reste à sa place tout en étant instantanément accessible via des connecteurs vers Google Workspace, Salesforce, Slack, Snowflake, etc.

L'expérience utilisateur de Qatalog est également conçue pour la collaboration en direct : l'historique des requêtes, les tableaux partagés et les réponses en fil de discussion facilitent la recherche et la distribution des résultats.

Meilleures fonctionnalités de Qatalog

Mettez-le en œuvre en quelques heures, et non en plusieurs mois, grâce à une architecture sans index. L'extraction en direct des sources garantit des données toujours à jour, sans duplication

Accédez à des intégrations prêtes à l'emploi avec G Suite, Slack, Salesforce

Annoter, partager et discuter des résultats de recherche pertinents en ligne grâce à des espaces de requêtes collaboratives

Assurez la conformité de votre entreprise grâce à une conception axée sur la sécurité et à l'héritage des permissions intégré

Limites de Qatalog

Moins de fonctionnalités IA avancées telles que les réponses génératives de type web

Peut rencontrer des difficultés avec des données imbriquées complexes dans des bases de données propriétaires

À grande échelle, les requêtes en direct peuvent être plus lentes que les systèmes indexés pour les grandes entreprises

Tarifs Qatalog

Essai gratuit : 14 jours

Pro : 15 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Qatalog

G2 : 4,2/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Qatalog ?

Un utilisateur G2 apprécie les fonctionnalités de recherche et de collaboration de Qatalog :

L'une des choses que j'apprécie le plus chez Qatalog, c'est sa capacité à regrouper tous nos outils de communication et de collaboration en un seul endroit. Que ce soit pour discuter avec des collègues, partager des fichiers ou attribuer des tâches, Qatalog a tout ce qu'il faut. La fonction de recherche est également impressionnante : je trouve facilement toutes les informations dont j'ai besoin en quelques clics, ce qui me fait gagner beaucoup de temps.

L'une des choses que j'apprécie le plus chez Qatalog, c'est sa capacité à regrouper tous nos outils de communication et de collaboration en un seul endroit. Que ce soit pour discuter avec des collègues, partager des fichiers ou attribuer des tâches, Qatalog a tout ce qu'il faut. La fonction de recherche est également impressionnante : je trouve facilement toutes les informations dont j'ai besoin en quelques clics, ce qui me fait gagner beaucoup de temps.

6. Elastic Search (idéal pour les équipes DevOps et les organisations techniques qui développent des systèmes de recherche sur mesure)

via Elastic Search

Elastic Search est la solution de référence pour la recherche intranet en texte intégral, vectorielle et basée sur l'IA. Basée sur Apache Lucene, elle prend en charge la recherche distribuée et évolutive avec indexation en temps réel, similarité vectorielle et analyses riches via Kibana.

Elastic Cloud propose des options sans serveur ou hébergées : vous ne payez que ce que vous ingérez ou requêtez, avec des fonctionnalités optimisées par LLM et une recherche vectorielle intégrée.

Idéal pour les équipes disposant d'opérations de développement en interne ou ayant des besoins complexes en matière de conformité, Elastic vous permet de tout créer, de la simple recherche intranet aux catalogues IA avancés, même si cela nécessite davantage d'installation et de DevOps que les outils prêts à l'emploi.

Meilleures fonctionnalités d'Elastic Search

Déployez vos propres pipelines de recherche avec un contrôle complet du schéma, de l'index et des nœuds

Évoluez en toute transparence grâce aux shards horizontaux, aux réplicas et aux index vectoriels inclus

Effectuez des requêtes dans votre base de connaissances grâce à une recherche structurée, en texte intégral et vectorielle sémantique

Analysez l'utilisation et les indicateurs à l'aide des tableaux de bord Kibana intégrés

Étendez les capacités avec des LLM, des alertes et des plugins/API personnalisés

Limites d'Elastic Search

Nécessite des développeurs internes ; n'est pas prêt à l'emploi pour les équipes non techniques

Les tarifs basés sur les ressources peuvent s'avérer coûteux

Tarification d'Elastic Search

Essai gratuit : 14 jours

Tarification personnalisée, à l'utilisation en fonction du fournisseur de cloud, de la région et du type de déploiement choisi (hébergé ou sans serveur)

Évaluations et avis sur Elastic Search

G2 : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Elastic Search ?

Voici l'avis d'un évaluateur G2:

Les résultats de recherche sont très rapides et j'apprécie la fonctionnalité de filtrage. Je l'ai utilisé sur plus d'un million d'enregistrements de la base de données contenant des informations sur les employés et la recherche n'a pris que quelques millisecondes... La configuration peut être assez complexe. Le coût de la configuration peut être assez élevé.

Les résultats de recherche sont très rapides et j'apprécie la fonctionnalité de filtrage. Je l'ai utilisé sur plus d'un million d'enregistrements de la base de données contenant des informations sur les employés et la recherche n'a pris que quelques millisecondes... La configuration peut être assez complexe. Le coût de la configuration peut être assez élevé.

7. Algolia (idéal pour les équipes produit et ingénierie à la recherche d'une recherche rapide et intelligente dans les applications)

via Algolia

Algolia intègre la recherche augmentée par l'IA à votre intranet, transformant ainsi les contenus enfouis en connaissances instantanément accessibles. Sa conception axée sur l'API offre des réponses en moins de 50 ms et prend en charge le facettage dynamique, la tolérance aux fautes de frappe, les synonymes et les filtres de géolocalisation. Ainsi, lorsque quelqu'un recherche « présentation commerciale du quatrième trimestre », Algolia fournit la présentation exacte, en mettant le contexte en avant.

Les améliorations IA intégrées, telles que la recherche neuronale et les suggestions de requêtes, permettent de faire apparaître le contenu pertinent même lorsque les utilisateurs utilisent des termes vagues.

Meilleures fonctionnalités d'Algolia

Déployez des expériences de recherche instantanée avec un minimum d'efforts de développement grâce aux API REST et aux bibliothèques d'interface utilisateur préconstruites

Visualisez les analyses (via l'API Insights) pour optimiser la découverte de contenu

Évoluez de manière flexible sur des millions d'enregistrements grâce aux tests A/B

Sécurisez les données sensibles grâce au SSO/SAML, au chiffrement et au filtrage des permissions

Limites d'Algolia

La tarification à l'utilisation peut augmenter en fonction du volume élevé de requêtes

Nécessite une installation par un développeur. Les équipes non techniques ont besoin d'assistance

Les recommandations IA sont bloquées derrière des modules complémentaires, ce qui augmente les coûts pour utiliser toutes les fonctionnalités

Tarifs Algolia

Build (gratuit) : jusqu'à 10 000 recherches par mois

Grow (Pay as you go) : Niveau gratuit + 0,50 $ par 1 000 recherches supplémentaires, 0,40 $ par 1 000 enregistrements supplémentaires

Premium : Tarification personnalisée, facturée annuellement

Elevate : Tarification personnalisée, facturée annuellement

Évaluations et avis sur Algolia

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Algolia ?

Voici l'expérience d'un utilisateur Capterra avec Algolia :

Excellente solution pour activer la recherche intelligente dans notre centre d'aide et sur notre site Web principal. Elle a beaucoup amélioré la convivialité pour l'utilisateur final et n'a pas été trop difficile à mettre en œuvre... Elle a tout de même nécessité l'intervention de notre équipe technique (ce n'était donc pas quelque chose que j'aurais pu faire moi-même)..

Excellente solution pour activer la recherche intelligente dans notre centre d'aide et sur notre site Web principal. Elle a grandement amélioré la convivialité pour l'utilisateur final et n'a pas été trop difficile à mettre en œuvre... Elle a tout de même nécessité l'intervention de notre équipe technique (je n'aurais donc pas pu le faire moi-même)..

8. Sinequa (Idéal pour les entreprises des secteurs réglementés qui ont besoin d'une recherche approfondie et multilingue)

via Sinequa

Sinequa propose un assistant de recherche puissant, alimenté par GenAI, spécialement conçu pour la découverte de connaissances au niveau de l'entreprise. Il connecte plus de 200 référentiels de contenu (ERP, CRM, systèmes de fichiers) et utilise le NLP et le machine learning pour fournir des réponses précises sans hallucinations IA.

Un générateur d'assistants sans code configure sans effort des flux de travail basés sur les rôles (équipes juridiques, avocats et ingénieurs), transformant la recherche en un assistant de connaissances proactif. Il est idéal pour les entreprises réglementées qui traitent d'énormes volumes de données.

Les meilleures fonctionnalités de Sinequa

Comprenez les requêtes de manière sémantique grâce au NLP basé sur les concepts dans plus de 21 langues

Créez des assistants de recherche personnalisés avec des concepteurs de flux sans code

Déployez des applications préconfigurées pour des secteurs verticaux (R&D, conformité)

Sécurisez les contenus sensibles grâce à un contrôle d'accès granulaire

Bénéficiez d'un accès complet sans frais cachés liés à des modules ou modules complémentaires supplémentaires

Limites de Sinequa

La tarification au volume peut devenir coûteuse à mesure que les données augmentent

Nécessite une planification et une configuration — moins clé en main que le SaaS

Les besoins des entreprises peuvent dépasser ceux des petites équipes

Tarifs Sinequa

Tarification personnalisée en fonction du volume

Évaluations et avis sur Sinequa

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sinequa ?

Extrait d'un avis G2:

Sinequa est une plateforme de recherche d'entreprise intelligente offrant une présentation flexible, une sécurité et une vitesse exceptionnelles, ainsi que de formidables fonctionnalités de collaboration telles que des étiquettes, des commentaires, des alertes par e-mail, des collections, un navigateur de documents avec différentes vues et plusieurs affichages des résultats..

Sinequa est une plateforme de recherche d'entreprise intelligente, flexible en termes de présentation, de sécurité et de vitesse, qui offre de formidables capacités de collaboration telles que des étiquettes, des commentaires, des alertes par e-mail, des collections, un navigateur de documents avec différents affichages et plusieurs vues des résultats..

9. IBM Watson Discovery (idéal pour les équipes juridiques, de conformité et d'entreprise qui analysent de grands ensembles de documents)

via IBM Watson Discovery

IBM Watson Discovery combine la recherche basée sur l'IA avec une analyse approfondie et l'extraction de documents. Grâce à la technologie Smart Document Understanding, il ingère des PDF, des tableaux et des documents, puis fournit des réponses au niveau des passages, une analyse des sentiments et l'extraction d'entités.

Il comprend une fonctionnalité OCR intégrée, une personnalisation NLP et un modèle de pertinence puissant, idéal pour la recherche juridique, les portails d'assistance et les bots de questions-réponses internes. Grâce aux tableaux de bord analytiques et à l'accès API, vous bénéficiez d'une visibilité complète sur l'utilisation et pouvez adapter le modèle au fil du temps.

Meilleures fonctionnalités d'IBM Watson Discovery

Extrayez des entités, des sentiments et des passages à partir de documents non structurés

Traitez des images et recherchez des PDF à l'aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR) intégrée

Intégrez-les via API dans des bots, des applications et des systèmes backend

Limites d'IBM Watson Discovery

Des tarifs plus élevés sont requis pour les grands ensembles de données ou les volumes de requêtes importants

L'installation est complexe et peut nécessiter l'assistance ou les conseils d'IBM

Tarification IBM Watson Discovery

Cartouche IBM Cloud Pak for Data : Tarification personnalisée

Plus : À partir de 500 $/mois (essai gratuit de 30 jours)

Enterprise : à partir de 5 000 $/mois

Premium : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur IBM Watson Discovery

G2 : 4,5/5 (plus de 90 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'IBM Watson Discovery ?

Une évaluation G2 souligne que cet outil est :

Facile à utiliser et à connecter à des documents, puissantes capacités de traitement du langage naturel (NLP). Watson Discovery utilise le NLP pour extraire des informations à partir de données non structurées, telles que des documents texte, des e-mails et des publications sur les réseaux sociaux. Cela peut être utilisé pour identifier des tendances, des modèles et des relations dans des données qui seraient difficiles, voire impossibles à trouver à l'aide des méthodes traditionnelles... Cela peut être coûteux

Facile à utiliser et à connecter à des documents, puissantes capacités de traitement du langage naturel (NLP). Watson Discovery utilise le NLP pour extraire des informations à partir de données non structurées, telles que des documents texte, des e-mails et des publications sur les réseaux sociaux. Cela peut être utilisé pour identifier des tendances, des modèles et des relations dans des données qui seraient difficiles, voire impossibles à trouver à l'aide des méthodes traditionnelles... Cela peut être coûteux

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si toutes les informations étaient documentées et facilement accessibles ? Avec le gestionnaire de connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

10. Google Cloud Enterprise Search, alias Vertex AI Search (idéal pour les entreprises déjà sur Google Cloud qui ont besoin d'une recherche intelligente peu contraignante)

via Google

Vertex AI Search est l'offre de recherche d'entreprise de Google Cloud qui explore vos données (sites Web, stockage cloud, BigQuery) et propose une recherche sémantique et vectorielle avec saisie semi-automatique instantanée et ajustement de la pertinence. Les résultats sont fiables, précis et adaptés au contexte.

Avec une installation minimale, les équipes peuvent intégrer une barre de recherche ou alimenter des chatbots avec des réponses factuelles à l'aide de RAG. Évolutif, sécurisé et géré, Vertex AI Search est idéal pour les organisations qui ont investi dans la pile Google Cloud et qui souhaitent enrichir leurs LLM avec des données réelles.

Meilleures fonctionnalités de Google Cloud Enterprise Search

IA fondée sur RAG pour des réponses précises et étayées par des citations

Implémentez la saisie semi-automatique et le reclassement grâce à des outils de réglage intuitifs

Intégrez des widgets de recherche ou optimisez les agents génératifs via des API

Limites de Google Cloud Enterprise Search

Nécessite un compte Google Cloud et une installation via la console Vertex

Tarification de Google Cloud Enterprise Search

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Cloud Enterprise Search

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Cloud Enterprise Search ?

Un avis publié sur G2 souligne :

Les performances de recherche existantes de Google sont toujours là, mais avec l'IA générative en plus. Solution sans code, facile à démarrer. Scraper intégré pour que vous n'ayez pas besoin d'écrire le moindre code et disposez d'une interface utilisateur prête à l'emploi... La correspondance des modèles d'URL, ainsi que la manière dont les extraits sont générés, sont des boîtes noires.

Les performances de recherche existantes de Google sont toujours là, mais avec l'IA générative en plus. Solution sans code, facile à démarrer. Scraper intégré pour que vous n'ayez pas besoin d'écrire le moindre code et disposez d'une interface utilisateur prête à l'emploi... La correspondance des modèles d'URL, ainsi que la manière dont les extraits sont générés, sont des boîtes noires.

11. Korra. ai (Idéal pour les petites et moyennes équipes utilisant une assistance interne par chat)

via Korra

Korra. ai utilise un chat alimenté par l'IA pour transformer votre intranet en un assistant de connaissances proactif. Il explore des plateformes telles que Confluence, Jira, Google Drive, et même du contenu vidéo, puis présente les réponses dans une interface conversationnelle avec des citations riches.

Au-delà de la fourniture d'informations rapides, Korra assure le suivi des requêtes au fil du temps, en apprenant le vocabulaire et les cas d'utilisation propres à votre équipe. Pour l'assistance interne ou l'intégration, Korra peut répondre aux questions fréquentes, suggérer des liens vers des documents et escalader les problèmes vers des experts humains si nécessaire.

Korra. ai meilleures fonctionnalités

Connectez vos silos de contenu existants (documents, vidéos, systèmes de tickets)

Répondez via le chat avec des sources mises en évidence par des citations

Apprenez automatiquement les termes spécifiques à un domaine à partir de recherches précédentes

Transmettez les questions non résolues à vos collègues

Limites de Korra.ai

Idéal pour les flux de travail axés sur le chat, moins adapté à la recherche de documents en masse

La qualité des résultats dépend d'un étiquetage bien structuré des sources

Tarifs Korra. ai

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Korra.ai

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Korra.ai ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

J'adore la façon dont vous pouvez accéder directement à des informations spécifiques et pertinentes, y compris l'emplacement exact dans une vidéo ou dans un document volumineux !

J'adore la façon dont vous pouvez accéder directement à des informations spécifiques et pertinentes, y compris l'emplacement exact dans une vidéo ou dans un document volumineux !

12. Slab (idéal pour les petites et moyennes équipes qui créent des wikis internes simples et structurés)

via Slab

Vous avez besoin d'une base de connaissances simple mais puissante, axée sur la productivité de votre équipe ? Slab est fait pour vous !

Grâce à une mise en forme riche, une hiérarchie intuitive des documents et des intégrations robustes (Slack, Google, GitHub, etc.), la contribution et la découverte de contenu sont faciles. Sa recherche améliorée par l'IA met en évidence les correspondances de requêtes dans leur contexte et affiche des suggestions de contenu connexe, ce qui réduit considérablement le temps de recherche.

Les meilleures fonctionnalités de Slab

Créez des documents parfaitement organisés à l'aide de collections, de rubriques et d'intégrations riches

Suggérez des pages pertinentes pendant la rédaction ou la navigation

Collaborez en temps réel grâce aux commentaires, mentions et à l'historique des versions

Suivez l'engagement grâce aux informations sur les recherches et à l'analyse du contenu

Limites des offres

Ne dispose pas de fonctionnalités avancées de classement IA ou de RAG multi-sources

Les hiérarchies profondes peuvent sembler fastidieuses pour les grandes bibliothèques de connaissances

Tarification forfaitaire

Gratuit : jusqu'à 10 utilisateurs

Startup : 8 $/utilisateur/mois

Business : 15 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis

G2 : 4,6/5 (plus de 280 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Slab ?

Voici ce qu'en dit un avis publié sur G2:

Il est rapide, prend en charge une mise en forme riche sans être trop complexe et s'intègre parfaitement à des outils tels que Slack, Google Drive et GitHub. La fonctionnalité de recherche est également impressionnante : je trouve facilement et rapidement ce dont j'ai besoin, ce qui fait gagner du temps à toute l'équipe.

Il est rapide, prend en charge une mise en forme riche sans être trop complexe et s'intègre parfaitement à des outils tels que Slack, Google Drive et GitHub. La fonctionnalité de recherche est également impressionnante : je trouve facilement et rapidement ce dont j'ai besoin, ce qui fait gagner du temps à toute l'équipe.

13. Microsoft Viva (idéal pour les entreprises utilisant Microsoft 365 qui souhaitent créer des expériences unifiées pour leurs employés)

via Microsoft Viva

Microsoft Viva apporte l'intelligence à votre suite Microsoft 365 en intégrant des outils de découverte de connaissances, d'analyse de l'expérience et de communication basés sur l'IA dans les flux de travail quotidiens.

Viva Topics utilise l'apprentissage automatique pour étiqueter et organiser automatiquement des cartes thématiques qui apparaissent de manière dynamique dans Teams, SharePoint et Outlook, ouvrant ainsi l'accès à la connaissance en un seul clic.

Viva Insights fournit à la fois des conseils pour améliorer la productivité personnelle et des analyses organisationnelles.

La suite Viva comprend Connections (actualités et communautés de l'entreprise), Learning, Glint, Pulsation et bien plus encore, pour une expérience employé unifiée.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Viva

Faites apparaître des cartes thématiques générées automatiquement à partir de votre contenu

Intégrez nativement les connaissances dans Teams, Outlook et SharePoint

Améliorez la santé de votre équipe grâce à des informations sur la productivité axées sur la confidentialité

Favorisez les communautés et l'apprentissage grâce aux modules Connexions et Apprentissage

Regroupez les modules en toute transparence avec une licence unique dans la suite Viva

Limites de Microsoft Viva

Nécessite Microsoft 365 F1/F3/E3+ et l'adoption de Teams

La plupart des modules nécessitent une licence distincte, ce qui ajoute à la complexité et à la prolifération des outils

Chevauchements avec les solutions intranet ou analytiques existantes pour certaines organisations

Tarification Microsoft Viva

Viva Topics : 5 $/utilisateur/mois

Viva Insights : 4 $/utilisateur/mois pour les fonctionnalités personnelles premium + avancées ; informations pour les managers/dirigeants à 6 $/utilisateur/mois

Viva Suite : 12 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Microsoft Viva

G2 : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Viva ?

Un utilisateur Capterra partage son avis :

Viva Connections vous permet de créer diverses cartes pointant vers des portails SharePoint, des actualités, des plateformes d'apprentissage et bien plus encore. Viva Learning vous permet de regrouper un grand nombre de plateformes d'apprentissage en un seul endroit et propose une multitude de formations sur les différents outils offerts par Microsoft 365.

Viva Connections vous permet de créer diverses cartes pointant vers des portails SharePoint, des actualités, des plateformes d'apprentissage et bien plus encore. Viva Learning vous permet de regrouper un grand nombre de plateformes d'apprentissage en un seul endroit et propose une multitude de formations sur les différents outils offerts par Microsoft 365.

Quel outil de recherche IA pour intranet vous convient le mieux ?

Le choix de l'outil de recherche IA pour votre intranet dépend de la manière dont votre équipe travaille et de l'emplacement de vos connaissances.

Si vous recherchez des assistants hautement spécialisés basés sur le chat, Korra. ai et Glean sont les meilleurs choix. Les équipes dirigées par des développeurs pourraient se tourner vers Elastic Search ou Algolia pour une personnalisation complète. Et des outils tels que Slab et Guru sont parfaits pour créer des wikis internes structurés avec des couches d'IA intelligentes.

Mais si vous recherchez un environnement de travail centralisé et alimenté par l'IA où la recherche n'est qu'un élément parmi d'autres de l'équation de la productivité, ClickUp est la solution qu'il vous faut.

ClickUp ne vous aide pas seulement à trouver des informations, il vous aide à agir. Vous pouvez : Conservez tout, de la gestion des tâches à l'automatisation en passant par les connaissances, sous un même toit

Effectuez des recherches dans les tâches, les documents, les commentaires et les outils connectés tels que Slack ou Drive

Résumez les discussions et générez automatiquement des tâches grâce à l'IA

Utilisez Autopilot Agents pour gérer de manière proactive la documentation, répondre aux questions ou créer des flux de travail

Lancez une base de connaissances entièrement structurée à l'aide de modèles prédéfinis

Alors que la plupart des outils intègrent l'IA à leurs structures existantes, ClickUp intègre l'IA à chaque couche du travail. Cela signifie moins de changements d'applications, moins de cloisonnement des connaissances et des décisions plus rapides, étayées par des réponses riches en contexte et à jour.

Si votre équipe en a assez de passer d'une application à l'autre pour trouver le dernier forfait, la dernière politique ou le dernier document de projet, ClickUp offre un espace unique où le travail et les connaissances sont enfin réunis.