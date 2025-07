Modèles gratuits de livres de recettes pour organiser et partager vos plats préférés

Vous en avez assez de griffonner des recettes sur des serviettes en papier ou de fouiller dans les tiroirs en désordre de votre cuisine à la recherche de cette recette de lasagnes qui fait votre fierté ?

Taper chaque recette à partir de zéro peut être épuisant. Que vous soyez un chef cuisinier chevronné ou simplement fier de votre recette secrète de pancakes, les modèles gratuits de livres de recettes peuvent vous aider à transformer votre chaos culinaire en une collection magnifiquement organisée.

Après tout, partager vos recettes devrait être aussi simple que de les cuisiner, et sans avoir à vous soucier de la mise en forme.

Ces modèles vous permettent d'enregistrer, de trier et même de partager facilement vos plats préférés avec vos amis, votre famille ou vos voisins qui vous doivent encore un Tupperware.

Prêt à mettre un peu d'ordre dans votre cuisine ? Parlons des modèles gratuits qui feront ressortir l'auteur de livres de cuisine qui sommeille en vous.

Que sont les modèles de livre de recettes ?

Les modèles de livre de recettes sont des dispositions prédéfinies qui transforment vos recettes en un document clair, organisé et prêt à être partagé. Ils vous offrent de l'espace pour lister les ingrédients, ajouter des étapes et ajouter vos propres notes.

De plus, ce sont des outils très pratiques pour gérer efficacement vos repas. Avec la bonne solution, vous pouvez :

Structurez instantanément différentes recettes étape par étape

Gérez mieux votre temps et évitez les tâches répétitives de mise en forme et de conception

Conservez des instructions claires et faciles à suivre

Imprimez ou partagez des recettes qui ont l'air vraiment appétissantes

Créez des forfaits repas pour votre équipe , des horaires de repas personnalisés ou des collections thématiques

On dirait le sous-chef pour la rédaction de recettes, n'est-ce pas ? Ces solutions sont idéales pour les cuisiniers amateurs, les chefs, les nutritionnistes, les enseignants ou les blogueurs culinaires. De plus, grâce à une copie numérique, vous pouvez facilement conserver les recettes classiques de votre grand-mère ou rédiger votre premier livre de cuisine.

🧠 Anecdote amusante : Le premier livre de recettes connu remonte à 1700 avant J.-C. Il était gravé sur quatre tablettes d'argile dans l'ancienne Mésopotamie ! Les modèles sont une version moderne de ce qui a commencé il y a plus de 3 000 ans.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de livre de recettes ?

Un modèle de livre de recettes bien conçu doit être aussi intuitif que la recette elle-même. Gardez à l'esprit ces cinq fonctionnalités clés pour vous assurer que votre modèle reste simple, flexible et convivial :

Dispositions guidées visuellement : utilisez des modèles au design épuré, dotés d'en-têtes de section, d'icônes ou d'illustrations. Une structure visuelle claire aide les lecteurs à parcourir, suivre et cuisiner facilement

Champs de données sélectionnables : optez pour des modèles proposant des menus déroulants et des champs modifiables (pour les portions, les mesures, les temps de préparation, etc.) afin de garantir la cohérence et la rapidité des mises à jour

Sections personnalisables : choisissez des dispositions qui vous permettent d'ajuster les champs tels que les ingrédients, les étapes et les notes, afin que chaque recette reflète votre style et vos variations

Outils de suivi intégrés : optez pour des modèles qui incluent des fonctionnalités telles que des planificateurs de repas, des calculateurs de coûts ou des listes de courses pour vous aider dans votre routine culinaire et votre budget

Compatibilité multi-format : choisissez les pages que vous pouvez facilement exporter sous forme de : choisissez les pages que vous pouvez facilement exporter sous forme de modèles de recettes vers Google Docs , PDF ou même PNG pour modifier, imprimer ou partager vos créations où que vous soyez

📖 À lire également : Les meilleures applications d'agenda quotidien

Top 20 des modèles de livres de recettes

Transformer vos délicieuses recettes en quelque chose qui mérite d'être partagé ne signifie pas que vous devez publier un livre de cuisine complet. Que vous collectiez les recettes préférées de votre famille, créiez du contenu pour votre blog ou prépariez quelque chose à imprimer, le bon modèle de recette fait toute la différence.

Voici quelques modèles gratuits pour vous aider à organiser, personnaliser et présenter vos créations culinaires, sans avoir besoin d'un contrat d'édition.

1. Modèle de livre de recettes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez vos repas comme un pro et simplifiez votre semaine grâce au modèle de livre de recettes ClickUp

La planification vous enlève tout le plaisir de cuisiner ? Le modèle de livre de recettes ClickUp peut rapidement devenir votre outil incontournable pour organiser vos plats. Il est particulièrement adapté aux plans de repas pour une semaine et à la répartition des plats au sein d'une petite équipe grâce à son tableau de repas de style Kanban.

Il comprend également une vue Calendrier pour vous permettre d'être toujours prêt, jusqu'au temps de cuisson et aux ingrédients. De plus, ClickUp dispose d'un outil de documentation alimenté par l'IA appelé ClickUp Docs qui permet aux équipes de gagner du temps sur la saisie.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Soumettez rapidement les détails des repas grâce à un formulaire convivial

Gérez des recettes détaillées dans le même espace grâce à l'affichage intégré des documents

Accomplissez efficacement les tâches à venir grâce à des statuts clairs tels que « idée », « à cuisiner » et « annulé »

🔑 Idéal pour : les cuisiniers amateurs ou les petites équipes de chefs qui souhaitent visualiser la planification des repas et améliorer la préparation des plats.

💡 Conseil de pro : planifiez votre semaine et vos plats de base à l'avance. Cela vous permettra de faire des économies en achetant en gros. Cela dit, faites attention à la durée de conservation et privilégiez les méthodes de conservation naturelles.

2. Modèle de recette ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Faites vos courses plus intelligemment et cuisinez régulièrement grâce au modèle de recette ClickUp

Vous avez besoin d'une boîte à recettes numérique tout-en-un pour ne jamais manquer une étape ? Le modèle de recette ClickUp est fait pour vous. Intégrez-le à n'importe quel plan de repas, utilisez les checklists intégrées pour faire vos courses en toute simplicité et suivez tout, de la préparation à la présentation.

Ajoutez rapidement des mises à jour dans la section commentaires au fur et à mesure. Vous pouvez même l'associer à des modèles de calcul des coûts pour garder le contrôle sur vos repas et votre budget.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Simplifiez les processus de cuisine et les courses pour votre famille ou vos proches grâce à des champs personnalisés tels que la taille des portions et les informations sur les fournisseurs

Organisez les étapes et les visuels grâce à des espaces dédiés aux instructions et aux photos

Suivez le temps que vous passez grâce aux fonctionnalités de suivi du temps en un clic

🔑 Idéal pour : Les cuisiniers amateurs et les personnes qui préparent leurs repas à l'avance et qui recherchent un système fiable et réutilisable pour gérer leurs recettes et leurs listes de courses.

📖 À lire également : Idées de petits-déjeuners faciles et sains pour le travail

3. Modèle de coût des recettes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Respectez votre budget, adaptez votre cuisine et réussissez vos plats à tous les coups grâce au modèle de coût des recettes ClickUp

Le modèle de coût des recettes ClickUp est conçu pour les chefs qui gèrent plusieurs plats et des budgets serrés. La solution se distingue par ses vues personnalisées qui mappent les ingrédients des plats, des quantités et des unités de mesure aux coûts des éléments.

Il existe également une vue Tableau qui permet aux chefs préparant des événements de restauration d'obtenir instantanément un aperçu des coûts. En bref, il est configuré pour minimiser le gaspillage, rationaliser les stocks et faciliter la prise de décisions d'achat plus intelligentes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Surveillez vos stocks sans effort grâce aux champs de couleurs pour les ingrédients

Automatisez le suivi des coûts grâce aux champs Formule intégrés pour calculer le coût par portion

Simplifiez la gestion des ingrédients à grande échelle grâce aux options d'entrée groupée dans les menus déroulants

🔑 Idéal pour : Les chefs professionnels et les restaurateurs qui ont besoin de contrôler le coût des ingrédients. Également parfait pour les responsables de restauration dans la planification des stocks et l'optimisation précise du budget des évènements.

💡 Conseil de pro : Lorsque le coût des recettes ne cesse d'augmenter, il est préférable de revoir vos habitudes de dépenses. Utilisez des applications de suivi des habitudes pour vous aider à réduire vos achats inutiles ou à repérer les habitudes qui font grimper votre facture d'épicerie.

Vous ne voulez pas vous embêter à tout écrire ? Laissez l'IA générer de jolies petites cartes de recettes pour vous !

4. Modèle ClickUp pour le coût des recettes de restaurant

Obtenez un modèle gratuit Standardisez vos coûts et gérez efficacement les opérations en cuisine grâce au modèle de coûts des recettes de restaurant ClickUp

Vous avez besoin d'une visibilité totale sur l'utilisation de vos ingrédients et le prix de vos menus ? Le modèle de coût des recettes de restaurant ClickUp est conçu pour les chefs et les équipes de restaurant qui exigent la précision.

Ses champs personnalisés vous aident à mapper les portions, les fournisseurs et les exigences par plat, ce qui en fait une solution axée sur les ingrédients. Il est donc idéal pour contrôler les portions et négocier avec les fournisseurs. En bref, ce modèle standardise les flux de travail, réduit le gaspillage et vous aide à respecter votre budget.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Optimisez vos budgets et vos commandes grâce à des champs de formule tels que le rendement des recettes et les stocks existants

Créez des instructions de cuisson pour chaque plat avec des dépendances de tâches connectées

Envoyez des rappels par e-mail à vos fournisseurs pour passer rapidement de nouvelles commandes grâce à des automatisations rapides basées sur le statut des ingrédients

🔑 Idéal pour : les gérants de restaurant, les chefs exécutifs et les équipes culinaires qui ont besoin d'une ventilation détaillée des coûts, d'un alignement des stocks et d'une visibilité sur les fournisseurs. Il est également idéal pour automatiser les dépenses afin qu'ils puissent se concentrer davantage sur la cuisine.

📮 Insight ClickUp : 63 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage classent leurs objectifs personnels par ordre d'urgence et d'importance, mais seulement 25 % les organisent par délai. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous savez ce qui est important, mais pas nécessairement quand. ⏳ ClickUp Objectifs, amélioré par l'assistance IA de ClickUp Brain, apporte ici plus de clarté. Il vous aide à décomposer vos grands objectifs en étapes réalisables et limitées dans le temps. ClickUp Brain fournit des suggestions intelligentes pour les échéanciers et vous permet de rester sur la bonne voie grâce à des mises à jour de progression en temps réel et des changements de statut automatiques à mesure que vous achevez vos tâches. 💫 Résultats réels : Les utilisateurs rapportent une augmentation de 2x de leur productivité après être passés à ClickUp .

5. Modèle de planification des repas ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez vos objectifs nutritionnels, évitez les préparations de dernière minute et créez des plats variés grâce au modèle de planification des repas ClickUp

Vous ne voulez pas que vos plans pour le déjeuner soient limités par le contenu de votre réfrigérateur ? Le modèle de planification des repas ClickUp vous aide à sortir de cette routine et à prendre une longueur d'avance.

Cette solution vous aide à planifier vos repas pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, grâce à une vue Calendrier. Vous pouvez également utiliser son tableau Kanban pour organiser vos plats en fonction de votre régime alimentaire.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Ajoutez des instructions et restez sur la bonne voie grâce aux options de sous-tâches intégrées

Mappez ce que chaque repas apporte à votre corps grâce aux champs de données sur les glucides, les calories et les lipides

Planifiez votre horaire de travail, votre temps de préparation et vos courses en un coup d'œil grâce à la section résumé

🔑 Idéal pour : Les personnes soucieuses de leur santé, celles qui préparent leurs repas à l'avance et les familles qui souhaitent varier leurs repas sans perdre de vue leurs objectifs nutritionnels et leurs besoins alimentaires.

6. Modèle de planification de menus ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez vos plats les plus populaires, rationalisez la préparation et créez des menus adaptés aux forces de votre équipe grâce au modèle de planification de menus ClickUp

Le modèle de planification de menus ClickUp est conçu pour créer des menus de restaurant où le timing, la préparation et les rôles de l'équipe sont parfaitement coordonnés. Son installation structurée en dossiers et ses documents de recettes centralisés rationalisent l'approvisionnement et l'organisation des repas.

Les statuts personnalisés décomposent même les préparations les plus complexes en étapes gérables, tandis que les vues détaillées garantissent la cohérence entre tous les quarts de travail. Cela aide également les membres de l'équipe à obtenir les instructions, les notes et les responsabilités dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Ajustez vos plats du jour en un clic grâce à la fonctionnalité de vérification de la disponibilité des ingrédients

Améliorez la lisibilité de vos menus grâce à des fichiers séparés et exportables pour le déjeuner, le goûter, le dîner et plus encore

Attribuez les tâches de préparation à des chefs spécifiques et facilitez les transferts en fonction du type de cuisine grâce à des attributions de tâches et des filtres personnalisables

🔑 Idéal pour : les propriétaires de restaurants, les chefs cuisiniers et les responsables de cuisine qui doivent coordonner des menus complexes, jongler entre plusieurs équipes et veiller à ce que l'ensemble de l'équipe exécute les menus de manière cohérente.

📖 À lire également : Modèles gratuits pour planifier vos menus du soir

7. Modèle ClickUp pour l'inventaire des restaurants

Obtenez un modèle gratuit Gérez le stockage des ingrédients, suivez les points de réapprovisionnement et optimisez les coûts de stockage grâce au modèle d'inventaire de restaurant ClickUp

Vous souhaitez aller au-delà des budgets et des plans de repas et atteindre la perfection opérationnelle ? Le modèle d'inventaire de restaurant ClickUp est conçu pour les chefs et les gestionnaires qui visent l'excellence en matière de service et de résultats financiers.

Ce modèle comprend cinq statuts de tâche pour des mises à jour en temps réel sur chaque ingrédient. Son champ d'emplacement de stockage aide même les nouveaux membres de l'équipe à savoir exactement où tout se trouve. De plus, les automatisations ClickUp permettent de déclencher des actions en fonction des niveaux de stock actuels.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Évitez les ruptures de stock et les commandes excessives grâce à des points de réapprovisionnement calculés en temps réel

Répartissez et estimez les quantités d'ingrédients grâce à un affichage dédié à la consommation hebdomadaire

Gérez vos budgets et négociez les coûts unitaires grâce au suivi détaillé des coûts et aux champs fournisseurs

🔑 Idéal pour : les restaurateurs, les gestionnaires d'inventaire et les équipes culinaires qui ont besoin d'un contrôle total sur les niveaux de stock, les coûts et la logistique de stockage.

Un évaluateur G2 vérifié déclare :

J'utilise ClickUp pour être sûr de ne rien oublier. Je m'en sers notamment pour garder une trace des films que j'ai envie de voir, des recettes que je veux cuisiner et des livres que je veux lire. Je m'en sers également pour modéliser des processus afin de m'assurer que toutes les étapes sont suivies lors de la réalisation de projets complexes.

8. Modèle de livre de recettes simple par Template. Net

via Template. Net

Si vous souhaitez une disposition claire et personnalisable pour commencer à compiler vos recettes favorites, le modèle Simple Recipe Book de Template.Net est un bon point de départ. Il comprend des espaces dédiés aux images pour rendre le tout visuellement attrayant et des champs de texte faciles à suivre pour tous les ingrédients et les instructions nécessaires.

De plus, il est compatible avec Microsoft Word, Apple Pages, Publisher et InDesign pour une modification et une exportation flexibles.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Adaptez-le à votre style personnel ou à celui de votre marque grâce à des polices de caractères, des couleurs et des dispositions personnalisables

Ajoutez une touche unique à chaque recette grâce à des espaces réservés à vos notes personnelles ou à vos astuces

🔑 Idéal pour : les cuisiniers amateurs, les blogueurs culinaires, les étudiants en cuisine et les chefs professionnels à la recherche d'un outil de documentation de recettes facile à utiliser et personnalisable.

9. Modèle de livre de recettes pour enfants par Template. Net

via Template. Net

Le modèle Kids Cookbook de Template.Net est un moyen amusant et facile de concevoir un livre de recettes que les enfants adoreront. Avec des visuels lumineux, des dispositions modifiables et des formats étape par étape, il simplifie la cuisine pour les jeunes chefs tout en rendant l'expérience éducative et passionnante.

Que ce soit pour conserver des souvenirs de famille ou pour des projets scolaires, ce modèle est l'outil idéal pour éveiller la curiosité culinaire.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Améliorez la lisibilité pour les enfants grâce à des instructions simples étape par étape et à de grands espaces blancs

Ajoutez vos compétences culinaires, des conseils de sécurité, des bases de cuisine et des informations nutritionnelles dans des espaces dédiés

Rehaussez l'attrait de vos recettes avec des photos et des illustrations éclatantes à l'aide d'un éditeur glisser-déposer

🔑 Idéal pour : Les parents, les enseignants et les animateurs de programmes pour jeunes qui souhaitent créer des livres de recettes attrayants et adaptés aux enfants, pour rendre la cuisine amusante et éducative.

10. Modèle de livre de recettes familiales par Template. Net

via Template. Net

Vous souhaitez transformer vos cartes de recettes manuscrites et vos plats familiaux préférés en un magnifique livre de recettes ? Le modèle de livre de recettes familiales de Template.Net vous aide à créer un recueil professionnel qui immortalise les traditions culinaires de votre famille.

De plus, vous pouvez tout modifier, de la couverture aux cliparts en passant par les bordures, pour créer un livre de recettes qui vous ressemble. Il ne vous reste plus qu'à l'imprimer et à partager l'hérité culinaire de votre famille !

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Ajoutez des photos de famille à côté des recettes pour donner vie à vos histoires et à vos souvenirs

Présentez vos recettes comme vous le souhaitez grâce à ses multiples options de disposition

Mettez en forme les sections de recettes par plat, occasion ou membre de la famille grâce à la réorganisation instantanée des pages

🔑 Idéal pour : Les cuisiniers amateurs et les passionnés de cuisine qui souhaitent conserver et partager leurs précieuses recettes familiales dans un format professionnel.

11. Modèle de livre de recettes professionnel par Template. Net

via Template. Net

Le modèle de livre de recettes professionnel de Template.Net vous aide à organiser vos recettes dans une disposition claire et professionnelle. Il comprend des sections structurées pour les ingrédients, les instructions, le temps de préparation et les tailles des portions, le tout mis en forme pour une consultation rapide.

Son design élégant améliore également la lisibilité sans perdre son aspect raffiné. En bref, ce modèle est idéal pour mettre en valeur vos créations gastronomiques.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Capturez chaque détail de chaque recette grâce à des sections prêtes à l'emploi pour les ingrédients, les étapes de cuisson et les tailles des portions

Mettez vos plats en valeur de manière appétissante grâce aux emplacements pour photos intégrés

Mettez à jour et personnalisez son design en ligne sans expérience en codage grâce à l'éditeur glisser-déposer

🔑 Idéal pour : les blogueurs culinaires, les chefs, les professeurs de cuisine et les cuisiniers amateurs qui souhaitent créer des recueils de recettes d'aspect professionnel

🧠 Fait amusant : les livres physiques se vendent mieux que les livres électroniques, même aujourd'hui ! Cela dit, les tendances évoluent, il est donc judicieux de concevoir vos livres de cuisine à la fois pour l'impression et le format numérique afin de garder une longueur d'avance.

12. Modèle de livre de recettes rétro par Template.net

via Template. net

Vous souhaitez ajouter une touche rétro à votre sélection ? Le modèle de livre de recettes rétro de Template.Net allie à la perfection nostalgie et fonctionnalité. Il comprend des éléments de design d'inspiration vintage, une typographie classique et des bordures ornementales.

Avec ses cartes de recettes préformatées, ses pages rustiques et ses bordures pour photos, ce modèle de livre de recettes est amusant et facile à organiser.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Capturez la chaleur des livres de recettes traditionnels avec des couleurs douces et des motifs décoratifs

Ajoutez une touche de charme moderne avec des animations en un clic

🔑 Idéal pour : les cuisiniers amateurs, les blogueurs culinaires et les petites entreprises alimentaires qui souhaitent conserver des recettes traditionnelles et créer des livres de cuisine alliant esthétique vintage et modernité.

13. Modèle de livre de recettes pour les fêtes par Template. Net

via Template. Net

Le modèle de livre de recettes de fêtes de Template.Net est un livre de recettes entièrement modifiable, rempli d'illustrations sur le thème des fêtes. La solution propose également des combinaisons de couleurs festives et des sections de recettes classées par catégorie pour garder le moral.

Ils sont également disponibles sous forme de cartes de recettes prêtes à l'emploi si vous souhaitez les envoyer comme cartes de vœux saisonnières. De plus, vous disposez de beaucoup d'espace pour suggérer des astuces de préparation et ajouter des notes personnelles.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Protégez vos créations grâce à une page supplémentaire sur les droits d'auteur de publication

Communiquez plus efficacement avec vos lecteurs grâce à un message sur le thème des fêtes publié dans l'espace de l'auteur

🔑 Idéal pour : les cuisiniers amateurs, les blogueurs culinaires et tous ceux qui souhaitent créer un livre de recettes sur le thème des fêtes pour l'offrir ou le publier.

14. Modèle de livre de recettes maison par Template. Net

via Template. Net

Si vous souhaitez un livre de recettes à transmettre dans votre famille, le modèle The Homemade Cookbook Template de Template.Net apporte une touche personnelle. Cette solution préconçue se distingue notamment par ses tons naturels, ses accents dessinés à la main et la disposition intuitive des recettes qui apportent chaleur et personnalité à chaque page.

Bien qu'il soit chaleureux et personnel, ce livre de recettes conserve une structure claire, ce qui le rend facile à lire et à personnaliser, tout en alliant valeur sentimentale et design pratique.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Facilitez-vous la tâche grâce à des emojis de cuisson rapide et des indications visuelles sur les ingrédients

Modifiez l'apparence quand vous le souhaitez grâce à la fonctionnalité de changement d'arrière-plan qui n'affecte aucun autre contenu

🔑 Idéal pour : les cuisiniers amateurs, les familles qui compilent des recettes héritées et tous ceux qui souhaitent créer un livre de recettes maison à la fois très personnel et pratique.

15. Modèle de livre de recettes personnalisé par Template. Net

via Template. Net

Vous souhaitez créer un livre de recettes qui vous ressemble vraiment ? Le modèle de livre de recettes personnalisé de Template.Net se distingue par son haut niveau de personnalisation tout en conservant un thème léger et convivial.

Sur la plateforme, vous pouvez facilement ajouter des thèmes de marque, signer toutes vos créations culinaires et intégrer un large intervalle d'éléments de conception. De plus, passer du format numérique à l'impression est un jeu d'enfant.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Personnalisez le design de votre livre de recettes avec des pages de couverture, des bordures et des cliparts qui correspondent à votre style culinaire

Masquez certaines pages de recettes avant le partage afin que le livre de recettes final soit adapté à votre public grâce à une option de superposition personnalisée

🔑 Idéal pour : les cuisiniers amateurs, les blogueurs culinaires et tous ceux qui souhaitent conserver et partager leurs recettes préférées dans un format personnalisé et visuellement attrayant.

16. Modèle de livre de recettes saines par Template. Net

via Template. Net

Le modèle de livre de recettes saines de Template.Net est le modèle de menu idéal pour les cafés et les marques de bien-être qui souhaitent aider leurs clients à passer d'une alimentation rapide à une alimentation saine. Comme de nombreuses solutions, il propose un mélange d'images de plats et d'instructions de préparation.

Ce modèle se distingue également par ses icônes d'arrière-plan prédéfinies qui définissent et orientent le thème général de la santé. Téléchargez-le sous forme de modèle Google Docs ou de fichier PDF que vous pouvez directement télécharger sur votre site web.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Classez vos repas grâce à une disposition qui intègre vos objectifs alimentaires, tels que les glucides, les calories et les protéines

Mettez en valeur les ingrédients nutritifs grâce à des icônes représentant les superaliments et les substituts sains

Guidez vos lecteurs grâce à des conseils de cuisine saine et des illustrations simplifiées pour la préparation des plats

🔑 Idéal pour : les cafés axés sur la santé, les marques de fitness et les blogueurs culinaires qui proposent des collections de repas nutritifs.

17. Modèle de livre de recettes de restaurant par Template. Net

via Template. Net

Vous souhaitez mettre en avant les spécialités de votre chef ? Le modèle de livre de recettes de restaurant de Template.Net est un outil puissant pour une stratégie de marque axée sur le goût.

Il donne à vos recettes une disposition raffinée et professionnelle, visuellement impressionnante et facile à suivre. C'est également un excellent moyen de vous imposer comme une référence dans votre domaine culinaire.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Mettez en valeur vos plats signature grâce à des dispositions haut de gamme conçues pour un impact visuel maximal

Ajoutez les notes du chef et l'histoire de chaque recette pour leur donner une touche unique

Organisez vos recettes par plat ou par menu dégustation afin de refléter la structure de votre restaurant

🔑 Idéal pour : Les chefs professionnels, les propriétaires de restaurants et les marques culinaires qui souhaitent créer un livre de recettes ou publier leur menu signature.

18. Modèle de livre de recettes PowerPoint par Microsoft

via Microsoft

Le modèle PowerPoint de livre de recettes de Microsoft est spécialement conçu pour impressionner. Fourni au format .pptx, il est parfait pour les gérants de restaurant et les chefs cuisiniers qui souhaitent présenter des plans de repas ou des concepts de menus à leurs parties prenantes.

Sa disposition d'un plat par page le rend particulièrement utile pour préparer les équipes de cuisine avant les grands évènements, comme les dîners de répétition ou les sessions de dégustation. Vous avez besoin de l'intégrer à des présentations internes de votre marque ou à des gammes culinaires ? Ce modèle s'intègre parfaitement et peut être facilement exporté au format PDF ou image pour être imprimé et partagé numériquement.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Convertissez des diapositives en fichiers PDF prêts à imprimer ou en images numériques en quelques clics grâce aux options d'exportation de Microsoft Office

Créez un récit captivant pour vos spectateurs grâce à un large intervalle d'animations de diapositives et de texte intégrées

🔑 Idéal pour : Les organisateurs d'évènements, les chefs, les gérants de restaurant et les personnes présentant des recettes lors de réunions d'équipe, de propositions de restauration ou de présentations de marque.

19. Modèle de couverture de livre de recettes par Canva

via Canva

Vous aimez les magazines ? Le modèle de couverture de livre de recettes de Canva est fait pour vous. Ce modèle riche en visuels s'ouvre sur une page de couverture personnalisable pour votre livret et une page supplémentaire pour présenter l'auteur.

Chaque aspect de cette solution peut être modifié à l'aide des outils de modification en cours de Canva, notamment les formes, les images et même une bibliothèque de produits créateurs. Bien que principalement conçue pour l'ouverture d'un livre, cette solution Canva vous permet également d'ajouter des pages pour créer un livre de recettes complet.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Ajoutez du contenu multimédia provenant de vos ressources ou d'une bibliothèque d'images conçues par des professionnels et des dispositions de couverture

Adaptez le ton de votre contenu grâce à des superpositions de textures et des outils de modification en cours d'édition basés sur l'IA

Ajustez la largeur du dos et les dimensions de la couverture en fonction des plateformes d'auto-édition ou des formats d'impression standard

🔑 Idéal pour : les cuisiniers amateurs, les blogueurs culinaires, les auteurs de livres de cuisine ou les auto-éditeurs qui souhaitent créer une couverture soignée et attrayante pour leurs livres de cuisine numériques ou imprimés.

📖 À lire également : Choses productives à faire pendant votre temps libre

20. Modèle de livre de recettes par Freepik

via Freepik

Le modèle de livre de recettes de Freepik est une disposition colorée et dessinée à la main, conçue pour mettre en valeur vos recettes. Il comprend une seule page pour les ingrédients, les instructions et les conseils de cuisson, ce qui le rend simple et concis.

En plus du format de livre de recettes, Freepik propose des outils tels que Upscale, Turn into Video et la modification en cours, qui vous aideront à transformer ce livre de recettes exactement comme vous l'imaginez.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Captez immédiatement l'attention grâce à son intervalle de couvertures illustrées et colorées

Contrôlez entièrement les éléments de conception grâce à plusieurs formats de fichiers, notamment les fichiers vectoriels et les fichiers JPG basiques

Générez instantanément de nouveaux visuels pour votre couverture grâce à la génération d'images alternatives alimentée par l'IA

🔑 Idéal pour : les cuisiniers amateurs, les cours de cuisine pour enfants, les blogueurs culinaires ou toute personne souhaitant créer un livret de recettes léger et facile à suivre.

💡 Conseil de pro : Vous ne savez pas quoi cuisiner ? Essayez un générateur de recettes IA. C'est un moyen étonnamment amusant et rapide de découvrir des idées de repas créatives et originales et de composer votre menu.

Documentation et planification parfaites de vos recettes avec ClickUp

Une collection de recettes bien organisée peut transformer la cuisine d'une corvée en un pur plaisir. Lorsque vos plats préférés sont bien classés et faciles d'accès, vous passez moins de temps à chercher et plus de temps à créer, tout comme votre public !

Nous avons exploré des modèles pour tous les types de cuisine, mais les meilleurs vont au-delà du texte et des images. Pensez à la gestion des tâches pour la préparation, à l'IA pour trouver des idées de saveurs et aux vues du calendrier pour suivre la progression.

ClickUp vous offre tout cela et bien plus encore. Il documente même les étapes dès que vous commencez à créer et vous aide à automatiser le partage de vos livres de recettes. En bref, c'est le compagnon de cuisine idéal pour les cuisiniers amateurs comme pour les chefs professionnels.

Prêt à transformer des ingrédients éparpillés en un plat harmonieux ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !